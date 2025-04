10 gratis sjablonen voor gebruikerstests om de gebruikerservaring te verbeteren

Of u nu de volgende grote app ontwerpt of een software-update perfectioneert, gebruikstests helpen bij het maken van intuïtieve, gebruiksvriendelijke producten.

Maar het opstellen van het perfecte testabonnement kan net zo ontmoedigend aanvoelen als het ontcijferen van cryptische bugrapporten. Dat is waar gratis sjablonen voor bruikbaarheidstesten om de hoek komen kijken!

Deze sjablonen zijn perfect als je methoden voor gebruikersonderzoek aan het verkennen bent of aan het experimenteren bent met dogfooding van je product (want wie kan er beter testen dan je team?).

Bovendien zijn ze veelzijdig genoeg voor alle soorten softwaretests, zodat u pijnpunten kunt identificeren, het ontwerp kunt vereenvoudigen en gebruikers terug kunt laten komen voor meer.

Klaar om van gebruikstests een makkie te maken? Laten we erin duiken!

Wat zijn sjablonen voor gebruikerstests?

Sjablonen voor gebruikerstests zijn voorontworpen sjablonen die u helpen te beoordelen hoe gebruiksvriendelijk uw product is. Ze zijn als spiekbriefjes voor iedereen die een usabilitytest wil doen.

Of u nu een script voor usability-tests maakt om echte gebruikers te observeren of een uitgebreide checklist voor QA opstelt, met deze sjablonen bespaart u tijd en moeite en houdt u uw tests georganiseerd en effectief.

Van handmatige tests tot die superslimme tools voor automatisering, sjablonen voor bruikbaarheidstesten zijn flexibel genoeg om te werken met elke aanpak die u kiest.

🧠 Leuk weetje: De term 'usability testen' stamt uit de jaren 1980, maar het concept bestaat al sinds de jaren 1940! Toen werd het gebruikt om cockpits van vliegtuigen te testen op fouten van piloten. Het bleek dat zelfs hoogvliegende professionals intuïtieve interfaces nodig hadden. Nu draait het allemaal om apps en websites, maar het doel is nog steeds hetzelfde: dingen zo eenvoudig maken dat zelfs een afgeleid, koffieverslaafd mens erdoor kan navigeren!

Wat maakt een sjabloon voor gebruikbaarheidstesten goed?

Een goed sjabloon voor gebruikerstests is een routekaart naar effectieve inzichten van gebruikers. Het moet het proces vereenvoudigen, zorgen voor consistentie en u helpen bruikbare verbeteringen te ontdekken.

Hier lees je waar je op moet letten:

Duidelijke structuur : Schetst elke stap van het testproces. Dit zorgt ervoor dat u geen belangrijke details mist bij het schrijven van testcases of het organiseren van feedback

Aanpasbare velden : Biedt aanpasbare velden om de sjabloon aan te passen aan uw projectbehoeften, of het nu gaat om het documenteren van voorbeelden van bruikbaarheidstests of specifieke feedback van gebruikers

Focus op kwalitatieve gegevens : Stimuleert het verzamelen van kwalitatieve gegevens door middel van open vragen, wat helpt bij het begrijpen van het gedrag van gebruikers

Secties voor gebruikersonderzoek en doelen : Bevat ruimte om onderzoeksinzichten te documenteren, zodat ze op één lijn liggen met de doelstellingen van het project

Feedbackanalyse : Heeft een sectie voor het categoriseren en analyseren van de resultaten van gebruikerstests om het proces van het trekken van conclusies te stroomlijnen

Integratie met tools : Is compatibel met digitale platforms om samenwerking en automatisering voor uw workflows voor gebruikerstests te vereenvoudigen

Gebruikersvriendelijke taal: Biedt eenvoudige, duidelijke instructies voor deelnemers en facilitators, waardoor het zelfs toegankelijk is voor beginners

👀 Wist u dat? Gebruikers hebben ongeveer 50 milliseconden (0,05 seconden) nodig om een mening te vormen over uw website en te bepalen of ze blijven of weggaan.

10 gratis sjablonen voor gebruikerstests

Sjablonen voor bruikbaarheidstesten voldoen aan verschillende behoeften, van eenvoudige Taak-analyse tot gedetailleerde kaders voor het verzamelen en analyseren van kwalitatieve gegevens.

Hier vindt u sjablonen van ClickUp, de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

De belangrijkste reden waarom ik ClickUp leuk vind, is dat ik al mijn werk kan opsplitsen in projecten en teams en dan alles kan weergeven op zo'n hoog of gedetailleerd niveau als ik zelf wil. We gebruiken Jira voor het ontwikkelingswerk, maar dat was niet flexibel genoeg voor mijn werk als ontwerper. Ik ben van plan ClickUp meer te gaan gebruiken naarmate het ontwerpteam groeit.

Laten we sjablonen voor bruikbaarheidstesten verkennen voor verschillende gebruikssituaties.

1. Sjabloon voor bruikbaarheidstests ClickUp

Ontvang gratis sjabloon Plan, beheer en bijhoud de hele bruikbaarheidstest vanaf nul met het sjabloon voor het bruikbaarheidstestplan van ClickUp

Het ClickUp sjabloon voor bruikbaarheidstesten vereenvoudigt het bruikbaarheidstestproces en begeleidt testteams van planning tot rapportage, met een gestructureerde en efficiënte aanpak.

Gebruikstests helpen bij het evalueren van het gebruiksgemak van een product door te kijken hoe gebruikers echte Taken uitvoeren. Deze sjabloon helpt bij het abonneren op uw product:

Project abonnement : Een SMART Doelgerichte Lijstweergave, netjes gegroepeerd per initiatief voor duidelijkheid en focus

Project Gantt : Een dynamische lijstweergave van actiepunten, gegroepeerd per initiatief voor eenvoudig bijhouden

Voortgang project : Houdt automatisch het percentage voltooiing van subtaken bij en biedt realtime inzicht in de voortgang van taken met aangepaste velden

Projectfase: Definieert duidelijk in welke fase elke taak thuishoort, zodat het hele team op dezelfde pagina zit met aangepaste velden

Ideaal voor: Productontwikkelaars die hun software willen testen binnen hun target groep

2. Het sjabloon voor ClickUp testbeheer

Ontvang gratis sjabloon Houd testgevallen bij, controleer de resultaten en zorg voor kwaliteit met het sjabloon ClickUp Testbeheer

Om ervoor te zorgen dat softwareproducten betrouwbaar zijn en klaar voor lancering, is nauwgezet testbeheer noodzakelijk voor elk team dat software ontwikkelt. Het sjabloon ClickUp Testmanagement helpt testteams hun kwaliteitsborgingsworkflows van begin tot eind te organiseren.

Dit handige sjabloon biedt een gestructureerd systeem voor het plannen, uitvoeren en controleren van tests - perfect voor teams die aan alles werken, van een kleine e-commercewebsite tot complexe softwareprojecten.

Zo doe je het:

Filter en weergave: Gebruik 11 aangepaste statussen zoals 'Overslaan', 'In uitvoering' en 'Klaar voor beoordeling' om bij te houden waar elke test staat

Volg voortgang: Voeg aangepaste velden toe om essentiële details aan te tonen, zoals ID van testcase, prioriteitsniveau en geschatte tijdsinschatting van voltooiing

Doelen visualiseren: Schakel tussen verschillende weergaven om uw testproject op uw manier te beheren, van tips om aan de slag te gaan tot een visuele weergave van Embed

Automatiseer werk: Voer uw bruikbaarheidsonderzoek soepel uit met ingebouwde automatisering en AI-tools die handmatig werk verminderen

Verzamel gemakkelijk gegevens: Maak ingesloten formulieren om gebruiksenquêtes rechtstreeks in Maak ingesloten formulieren om gebruiksenquêtes rechtstreeks in ClickUp Forms uit te voeren

Ideaal voor: Kwaliteitsborgingsteams en softwaretesters die hun testproces willen organiseren en resultaten efficiënt willen bijhouden

3. Het sjabloon voor ClickUp testgevallen

Ontvang gratis sjabloon Maak, bijhoud en beheer softwaretestcases systematisch met het ClickUp Test Case Template

Wilt u er zeker van zijn dat uw softwaretoepassing precies zo werkt als het abonnement? De sjabloon voor ClickUp testcases helpt u om elke functie grondig te testen en de resultaten van de bruikbaarheidstests bij te houden. Dit sjabloon valt op door zijn slimme organisatiesysteem voor het usability-testproces.

Zo doe je het:

Verschillende aangepaste labels voor de status instellen, zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Voltooid' om de bruikbaarheidstaken te bewaken

Voeg specifieke details toe aan elke testcase met aangepaste velden. ID van testcase, verwachte resultaten en daadwerkelijke resultaten bijhouden, waardoor het eenvoudig is om problemen op te sporen die opgelost moeten worden

Schakel tussen de lijstweergave voor een snel overzicht, de kalenderweergave voor het plannen van tests of de kaartweergave voor het in kaart brengen van de tijdlijn van uw tests

Gebruik geneste subtaken om complexe tests op te splitsen, wijs meerdere leden van je team toe om samen aan tests te werken en stel prioriteiten om de meest kritieke tests als eerste aan te pakken

Ideaal voor: Softwareontwikkelingsteams die een systematische manier nodig hebben om functies van applicaties te testen en resultaten bij te houden

4. De ClickUp Heuristische beoordelingssjabloon

Ontvang gratis sjabloon Evalueer gebruikersinterfaces systematisch met het sjabloon ClickUp Heuristic Review

Heuristische beoordelingen zijn een cruciaal onderdeel van effectieve product- en ontwerpworkflows. Ze bieden een snelle en efficiënte methode voor het beoordelen van gebruikersinterfaces, waardoor problemen met gebruiksvriendelijkheid snel kunnen worden opgespoord en gegevensgestuurde beslissingen voor verfijning kunnen worden genomen.

Het sjabloon ClickUp Heuristic Review helpt teams om grondige ontwerpbeoordelingen uit te voeren door duidelijke vuistregels op te stellen voor discussie. Het is een praktisch sjabloon dat iedereen op dezelfde pagina zet tijdens testscenario's.

Zo helpt het:

Duidelijke evaluatiestructuur: Gebruik de Heuristische weergave om elk aspect van de interface van uw product methodisch te doorlopen

Taken indelen en organiseren: Verdeel complexe ontwerpelementen in hapklare brokken voor een gerichte beoordeling. Houd de bevindingen bij met twee eenvoudige statusopties: Open en Voltooid

Ingebouwde handleiding om aan de slag te gaan: Er zijn stap-voor-stap instructies voor het uitvoeren van effectieve heuristische evaluaties

Voortgang bijhouden en updates: Markeer Taken als Voltooid wanneer u uw evaluatie checklist bekijkt. Gebruik functies om de voortgang te bewaken en potentiële knelpunten op te sporen

Ideaal voor: UX ontwerpers en productteams die gestructureerde bruikbaarheidsevaluaties van hun interfaces willen uitvoeren

5. De sjabloon voor ClickUp testrapporten

Ontvang gratis sjabloon Documenteer testresultaten en houd de voortgang systematisch bij met het sjabloon voor ClickUp testrapporten

Met de sjabloon voor ClickUp testrapporten kunt u testresultaten voor websites, software of andere producten in één overzichtelijke ruimte vastleggen.

Dit sjabloon maakt testrapportage duidelijk en systematisch door je de mogelijkheid te geven om:

Houd de voortgang van de test in de gaten met de statusopties In uitvoering, Klaar voor beoordeling, Geslaagd, Gezakt en Geblokkeerd

Voeg het ID van de testcase, de naam van de tester, de testdatum, het testresultaat en de ernst van de bug toe aan elke test voor een betere organisatie en zichtbaarheid

Schakel tussen weergaven van Test Summary Report, Test Case Details, Bug Report en Test Execution Log om bruikbare inzichten te krijgen

Voeg leden van je team toe om samen te werken aan het uiteindelijke script en de content. Automatische notificaties ontvangen over voortgang en updates van tests

Ideaal voor: Teams voor kwaliteitsborging en productontwikkelaars die een georganiseerd systeem nodig hebben voor het documenteren en bijhouden van testresultaten

💡Pro Tip: Bouw een ClickUp-dashboard om realtime statistieken weer te geven, zoals het aantal voltooide Taken en usability-scores. Dit maakt het gemakkelijker om inzichten te delen met belanghebbenden en verbeteringen te prioriteren.

6. De sjabloon voor ClickUp A/B-tests

Ontvang gratis sjabloon Houd de resultaten van A/B-tests bij, organiseer ze en analyseer ze met het sjabloon ClickUp A/B-tests

Wilt u op gegevens gebaseerde beslissingen nemen over de functies van uw product? Het sjabloon ClickUp A/B-tests helpt u uw ideeën te valideren voordat u ze uitrolt in uw eindproduct.

Dit sjabloon organiseert je hele testprogramma in één centrale hub. Dit is wat je krijgt:

Organisatie en bijhouden van tests: Gebruik aangepaste velden om testnamen, controlegroepen, experimentgroepen en conversiecijfers vast te leggen

Meerdere weergaven voor beter beheer:

Lijstweergave: Bekijk al uw tests op één plaats met aangepaste velden en statusupdates

Bordweergave: Verplaats tests door verschillende fasen op een Kanban-bord

Weergave kalender: Plan eenvoudig start- en einddata van tests met slepen en neerzetten

Tijdlijn weergave: Beheer de duur van tests op een aanpasbare tijdlijn

Ideaal voor: Productontwikkelaars die een georganiseerd systeem nodig hebben voor het bijhouden van verschillende testresultaten

7. De ClickUp Traceerbaarheidsmatrix Test Sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Houd technische vereisten en testgevallen bij met het testsjabloon ClickUp Traceability Matrix

Uitgebreide traceerbaarheid is onmisbaar voor elk project om de doelstellingen te bereiken. Het legt duidelijke en verifieerbare verbindingen tussen diverse projectonderdelen, zoals vereisten en ontwerpkeuzes, waardoor grondigheid wordt gegarandeerd en kritieke omissies worden voorkomen.

Het sjabloon ClickUp Traceability Matrix Testing helpt teams bij het bijhouden van technische vereisten en het analyseren van de testdekking voor producten en systemen.

Zo doe je het:

Lijstweergave: Maak gebruik van flexibele weergave met elke ruimte, map en lijst. Sorteer, filter en groepeer taken zodat ze passen bij uw testworkflow

Weergave: Groepeer taken op status, toegewezen persoon, prioriteit, tag of deadline - perfect om uw script voor bruikbaarheidstesten op te stellen en de voortgang bij te houden

Aangepaste velden: Gebruik meerdere aangepaste velden zoals:

Mensen: Tag teamleden en wijs verantwoordelijkheden toe voor elke testcase

Tekst: Documenteer gedetailleerde testscenario's en verwachte resultaten

Nummers: ID's van testcases en nummers van versies bijhouden

Formule: Testdekking automatisch berekenen

Tekst: Voeg snel labels en identificatiegegevens toe

Ideaal voor: QA teams en testmanagers die een georganiseerde testdekking en traceerbaarheid tussen vereisten en testgevallen moeten onderhouden

8. De ClickUp Checklist voor gebruikersacceptatietests sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Houd uw UAT-proces (User Acceptance Testing) van begin tot eind bij en beheer het met het sjabloon ClickUp User Acceptance Testing

Het sjabloon voor ClickUp gebruikersacceptatietests helpt u bij het organiseren en uitvoeren van grondige sessies voor bruikbaarheidstests met uw daadwerkelijke gebruikers voordat het product wordt gelanceerd.

Dit is wat deze sjabloon voor bruikbaarheidstests zo bijzonder maakt:

Testsjablonen maken: Maak een aangepast script voor gebruikerstests en testcriteria met de ingebouwde checklist format

Bewaak de voortgang van het testen: Gebruik vier statusopties: Voltooid, In uitvoering, In de wacht en Nog te doen

UAT Gantt weergave: Breng uw tijdlijn voor testen in kaart en houd afhankelijkheid tussen verschillende testfasen bij

Weergave vanUAT-fasen en -stappen: Verdeel uw testproces in beheersbare brokken en houd de voltooiing bij

Getting Started Guide weergave: Volg een stap-voor-stap checklist om uw UAT sessies effectief op te zetten en uit te voeren

Ideaal voor: Productmanagers en QA-teams moeten gestructureerde sessies voor gebruikerstests organiseren en feedback van gebruikers bijhouden voordat het product wordt gelanceerd.

9. ClickUp A/B sjabloon voor contentbeheer en -testen

Ontvang gratis sjabloon Abonneer en analyseer de resultaten van A/B-tests systematisch met het sjabloon ClickUp A/B Content Management & Testing

Het uitvoeren van splittests zonder de juiste bijhouden kan kostbare tijd en middelen verspillen. Met het sjabloon ClickUp A/B Content Management & Testing kunt u alle gegevens van uw bruikbaarheidstests centraliseren in één georganiseerde hub.

Lees hier hoe deze sjabloon helpt:

Sorteer, filter en groepeer uw tests zoals u wilt

aangepaste statussen toevoegen om voortgang bij te houden, teamleden toe te wijzen en deadlines in te stellen

Verplaats tests door verschillende fasen op een Kanban-bord -van abonnement tot uitvoering tot analyse

Breng uw testschema in kaart om conflicten te voorkomen en een tijdige uitvoering te garanderen

Plan en beheer testdata met drag-and-drop eenvoud

Ideaal voor: Productteams, UX-onderzoekers en marketeers die de resultaten van A/B-tests systematisch moeten organiseren en analyseren

10. Het sjabloon voor ClickUp Heuristische evaluatie

Ontvang gratis sjabloon Voer end-to-end heuristische evaluatie uit op één plek met het sjabloon ClickUp Heuristische Evaluatie

Wilt u problemen met de bruikbaarheid van uw digitale producten opsporen voordat ze gebruikers frustreren? Het sjabloon ClickUp Heuristic Evaluation helpt softwareteams om grondige bruikbaarheidbeoordelingen uit te voeren op basis van bewezen ontwerpprincipes.

Dit sjabloon maakt van een bruikbaarheidsevaluatie een gestructureerd, teamgestuurd proces. Zo werkt het:

Elke stap bijhouden: Maak aangepaste velden voor elk bruikbaarheidsprincipe dat u wilt controleren, zodat uw evaluatie grondig en georganiseerd is

Vorderingen evalueren: Houd de voortgang en bevindingen van de evaluator bij met Houd de voortgang en bevindingen van de evaluator bij met ClickUp-taak met duidelijke prioriteiten en deadlines

Visualiseer statistieken: Samenvattende dashboards maken die verspreide testresultaten omzetten in duidelijke items voor actie

Samenwerken en brainstormen: Gebruik samenwerkende documenten om inzichten van het team te verzamelen over doelen en pijnpunten van gebruikers

Gegevens verzamelen: Stel formulieren op om deskundige beoordelaars te werven en verzamel hun gedetailleerde feedback

Contextualiseren: Voeg uw definitieve script en testvragen toe aan taakbeschrijvingen voor gemakkelijke referentie

Ideaal voor: UX ontwerpers, productmanagers en ontwikkelteams die problemen met gebruiksvriendelijkheid in een vroeg stadium willen opsporen en hun digitale producten systematisch willen verbeteren

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of u nu aantekeningen stuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De Taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn kan blijven.

Zet gebruikersfeedback om in product succes met ClickUp

Bij goede gebruikerstests gaat het niet om het volgen van een rigide moderator script, maar om het hebben van de juiste tools om eerlijke feedback vast te leggen die vorm geeft aan betere producten.

Deze 10 sjablonen en checklists helpen je de problemen op te lossen die er toe doen. Of u nu een nieuwe werkstroom voor het afrekenen test of gegevens verzamelt over pijnpunten van gebruikers in usabilitytests op afstand, elke sjabloon biedt u een bewezen kader om zinvolle inzichten te verzamelen

Het beste deel? U hebt geen enorm budget nodig om effectieve gebruikerstests uit te voeren of sjablonen voor prototypen voor bruikbaarheidstests te bouwen. Deze gratis sjablonen maken testen op afstand mogelijk en helpen teams van elke grootte om problemen met de bruikbaarheid in een vroeg stadium op te sporen, ontwerpkeuzes te valideren, succescriteria op te stellen en producten te maken die gebruikers willen gebruiken.

ClickUp helpt softwareteams om de bevindingen van gebruikerstests om te zetten in actie. U kunt feedback organiseren, interfacewijzigingen bijhouden en uw hele team synchroniseren terwijl u productfuncties verbetert.

Klaar om slimmere gebruikerstests uit te voeren en betere producten te bouwen?

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!