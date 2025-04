10 beste CRM-oplossingen voor de overheid voor efficiënte overheidsdiensten

Overheidsinstellingen maken gebruik van een hulpmiddel dat in de privésector al voor een revolutie heeft gezorgd: CRM-oplossingen (Customer Relationship Management).

Voor overheidsinstellingen is het implementeren van een CRM meer dan het bijhouden van technologische trends; het is het fundamenteel veranderen van hun betrokkenheid bij burgers. Het leveren van een uitzonderlijke burgerervaring is immers niet veel anders dan het leveren van een uitstekende klantenservice.

Welke CRM-oplossingen leveren de beste resultaten voor efficiënte overheidsdiensten? Laten we eens kijken naar de 10 beste voorbeelden van CRM-software voor de overheid die het spel van overheidsdiensten veranderen.

CRM-software voor de overheid biedt lokale overheidsfunctionarissen en IT-besluitvormers de tools om de dienstverlening te verbeteren, de communicatie te verbeteren en de activiteiten te stroomlijnen.

Hoe kies je een CRM? Hier zijn sleutel factoren om te overwegen:

Essentiële CRM-componenten: Zoek naar functies die zijn toegesneden op de publieke sector, zoals casemanagement, zelfbedieningsportals voor burgers en tools voor rapportage die de unieke uitdagingen van overheidsactiviteiten aanpakken

Automatisering: De juiste aanpasbare CRM-software kan processen automatiseren zoals het maken van afspraken, het bijhouden van klachten en documentbeheer, waardoor de handmatige werklast afneemt en de nauwkeurigheid verbetert

Overheidscloudcompliance: Zorg ervoor dat de CRM wordt gehost op een veilig cloudplatform van de overheid om te voldoen aan de normen voor veiligheid en privacy van gegevens die van cruciaal belang zijn voor organisaties in de publieke sector

Schaalbaarheid en integratie: Kies voor een oplossing die integreert met bestaande systemen, zoals financiële software of software voor activabeheer, en die meegroeit met de groeiende behoeften van uw organisatie

Vendor expertise: Kies in de CRM-service business een provider met een bewezen staat van dienst in de publieke sector om ondersteuning op maat en voortdurende upgrades te garanderen

Met de juiste CRM-tools kunnen overheidsinstellingen interacties met burgers transformeren en hun activiteiten stroomlijnen zoals nooit tevoren.

Van slimme CRM-integraties tot naadloze automatisering, hier zijn de 10 beste CRM-tools voor de overheid om u te helpen voorop te lopen met efficiëntie en innovatie:

1. ClickUp (de beste oplossing voor aanpasbare CRM met naadloze samenwerking tussen teams)

ClickUp is de alles app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Handhaaf transparantie in de activiteiten van de overheid met ClickUp CRM Projectmanagement Software en flexibele weergaven

Met de CRM Project Management Software van ClickUp kunt u workflows creëren en aanpassen die naadloos aansluiten op de behoeften van uw afdeling. Door gebruik te maken van deze functies kunnen overheidsinstellingen de transparantie vergroten, de betrokkenheid van burgers verbeteren en overheidsdiensten effectiever leveren.

Met 10+ zeer flexibele ClickUp Views, waaronder Lijstweergave, Kanban-bord en Tabelweergave, kunt u verzoeken om openbare diensten, interacties met burgers en statussen van projecten organiseren en bijhouden.

Gebruik ClickUp aangepaste velden om gegevens van burgers, servicecategorieën en statussen van zaken te beheren, zodat alle relevante informatie gemakkelijk toegankelijk is.

Centraliseer het bereik van burgers door e-mails rechtstreeks in ClickUp te integreren. Bijhoudt communicatie snel, werk samen aan overheidsprogramma's, stuur projectupdates en werf moeiteloos belanghebbenden - alles vanuit één hub.

Houd de voortgang van uw team bij en verwijder wegversperringen met ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards stellen overheidsinstellingen in staat om alle gegevens over burgers en diensten te centraliseren. Controleer sleutelgegevens zoals reactietijden, tevredenheid van burgers en oplossingspercentages.

Deze vereenvoudigde aanpak zorgt ervoor dat teams direct toegang hebben tot kritieke informatie, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen en gepersonaliseerde, efficiënte openbare diensten kunnen leveren.

Communiceer sneller en werk moeiteloos samen in realtime met ClickUp Chat

Vereenvoudig activiteiten en verbeter samenwerking met een gecentraliseerde hub op maat van overheidsinstellingen. Zeg maar dag tegen versnipperde taken: wijs verantwoordelijkheden toe, deel documenten en communiceer naadloos in realtime met ClickUp-taak, zodat uw team op één lijn blijft en productiviteit behoudt.

Nooit meer schakelen tussen meerdere apps! ClickUp integreert met veelgebruikte tools en consolideert al uw werkstromen op één plek.

Blijf georganiseerd en verover uw takenlijst met ClickUp-taak

Efficiënt werkstromen beheren met ClickUp-taak, aanpasbaar aan de unieke behoeften van overheidsinstellingen. Wijs verantwoordelijkheden toe, stel prioriteiten en bewaak de voortgang om ervoor te zorgen dat elk aspect van dienstverlening aan burgers en relatiebeheer snel en effectief wordt aangepakt.

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of ze nu aantekeningen sturen of spreadsheets gebruiken, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De Taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn kan blijven.

Op zoek naar een voorsprong? ClickUp biedt een bereik van sjablonen op maat voor CRM-processen in de publieke sector. Deze kant-en-klare tools vereenvoudigen werkstromen, vergemakkelijken werkzaamheden en besparen kostbare tijd, zodat uw team zich kan concentreren op het leveren van uitzonderlijke openbare diensten.

Ontvang gratis sjabloon Maximaliseer relaties met klanten met het sjabloon ClickUp CRM

Het ClickUp CRM sjabloon kan de betrokkenheid van burgers en dienstverlening optimaliseren door cases, vragen en kansen bij te houden via gestroomlijnde pijplijnen voor overheidsinstellingen. Centraliseer contactgegevens in één database en prioriteer taken op basis van urgentie of projectfase voor efficiënter beheer.

Pro Tip: Maak gebruik van ClickUp Automatiseringen om workflows te stroomlijnen en handmatige inspanningen bij overheidsactiviteiten te verminderen. Als u bijvoorbeeld een case- of projectmanagement beheert, kunt u een automatisering instellen om een taak automatisch naar de kolom 'Review' te verplaatsen wanneer de status verandert in 'Submitted for Approval. sla de automatisering op en laat het de repetitieve taken naadloos op de achtergrond afhandelen, zodat je team zich kan concentreren op het leveren van impactvolle overheidsdiensten.

ClickUp beste functies

Vereenvoudig intakeprocessen met aangepaste ClickUp-formulieren met voorwaardelijke logica, waarmee automatisch taken worden aangemaakt op basis van ingediende gegevens

Bescherm gevoelige overheidsgegevens met robuuste maatregelen zoals gegevensversleuteling, rolgebaseerde toegangscontroles en veilige opslagruimte in de cloud

Gecentraliseerde hub voor overheids-CRM's door alle essentiële informatie - beleidsregels, dossierstukken, interacties met burgers en werkstromen - te consolideren in één eenvoudig toegankelijk platform

Schaal ClickUp om te voldoen aan de behoeften van kleine gemeenten of grote federale agentschappen, met behoud van uitzonderlijke prestaties en veiligheid

ClickUp limieten

De leercurve kan steil zijn door de uitgebreide mogelijkheden

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

Voor ClickUp werkten de Teams op afzonderlijke platforms, en dat zorgde voor werksilo's die het een uitdaging maakten om effectief te communiceren over updates van taken en voortgang. Wat de rapportage van gegevens betreft, hadden onze leiders moeite om accurate rapporten te vinden die ze nodig hadden om sterke zakelijke beslissingen te nemen voor onze organisatie. Het meest frustrerende was dat we dubbel werk deden door het gebrek aan zichtbaarheid van de projecten in de verschillende teams.

2. Salesforce voor de overheid (de beste voor uitgebreide CRM met geavanceerde aanpassingen)

via Salesforce

Overheidsinstellingen omarmen AI-gedreven CRM om hun activiteiten te moderniseren, kosten te verlagen en dienstverlening te verbeteren. Met Salesforce for Government kunnen ze processen stroomlijnen, productiviteit verhogen en innovatieve oplossingen leveren.

Dit AI-platform centraliseert gegevens veilig in de cloud en maakt een snelle ontwikkeling van aangepaste oplossingen mogelijk met een low-code aanpak, waarbij naleving en transparantie gewaarborgd blijven.

De beste functies van Salesforce voor de overheid

Maak gebruik van gebruikersvriendelijke rapportage en analyses om medewerkers bruikbare inzichten te geven voor het nemen van beslissingen

Gebruik een low-code applicatieplatform voor snellere innovatie en oplossingen op maat

Profiteer van kostenbesparing door caseload om te buigen naar selfservice en digitale kanalen

Salesforce Sales Cloud limieten

Het platform kan complex zijn, waardoor het tijd kost om het te leren en volledig te gebruiken

Prijzen Salesforce Sales Cloud

Starter Suite: $25/maand per gebruiker

Pro Suite: $100/maand per gebruiker

Enterprise Suite: $ 165/maand per gebruiker

Onbeperkt: $ 330/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (23.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (18.500+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Salesforce Sales Cloud

Ik vind het geweldig om alle informatie over mijn clients in de palm van mijn hand te hebben. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om nieuwe medewerkers in te stellen, cases te beoordelen, contactinformatie voor onze clients bij te werken, Taken te creëren en telefoongesprekken te voeren in de app! Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk ik Jira-bugs aan cases kan koppelen en ons telefoonsysteem aan Salesforce kan koppelen. We gebruiken Salesforce elke dag binnen ons bedrijf.

3. GovPilot (Beste voor lokale overheden die op zoek zijn naar een geavanceerd besturingssysteem)

via GovPilot

GovPilot is een robuust besturingssysteem voor lokale overheden. Het biedt meer dan 125 oplossingen om gemeentelijke en provinciale afdelingen te helpen processen te automatiseren, gegevens digitaal te beheren en burgers te betrekken via de cloud.

De software voor overheidsbeheer vereenvoudigt de visualisatie en rapportage van gegevens, zodat ambtenaren tijd kunnen besparen, met één klik rapporten kunnen genereren en sneller slimmere beslissingen kunnen nemen.

De beste functies van GovPilot

Elimineer inefficiënties, verminder papierwerk en vergroot het reactievermogen op de behoeften van de gemeenschap met vereenvoudigde werkstromen en verbeterde toegankelijkheid

Betrek burgers via mobiele apps, zodat ze hun zorgen kunnen rapporteren en snel feedback kunnen geven

Voer inspecties uit via mobiel en tablets voor flexibeler en efficiënter veldwerk

GovPilot limieten

AI-tools zijn alleen beschikbaar in hogere niveaus

GovPilot prijzen

Essentieel : Aangepaste prijzen

Professioneel : Aangepaste prijzen

Enterprise : Aangepaste prijzen

Onbeperkt: Aangepaste prijzen

GovPilot beoordelingen en reviews

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4. 6/5 (70+ beoordelingen)

4. Pipedrive voor de overheid (de beste oplossing voor het implementeren van on-premise CRM)

via Pipedrive voor de overheid

Als u uw activiteiten wilt vereenvoudigen en de betrokkenheid bij burgers, belanghebbenden en partners wilt verbeteren, is Pipedrive voor de overheid misschien wel de ideale keuze.

Het helpt verouderde systemen te vervangen door automatisering en geïntegreerde workflows, zodat overheidsteams cases kunnen beheren, contracten kunnen veiligstellen en de productiviteit kunnen verbeteren terwijl de veiligheid van gegevens en naleving van wet- en regelgeving worden gewaarborgd.

De beste functies van Pipedrive voor de overheid

Organiseer inzichten uit verschillende kanalen voor een duidelijk begrip van de behoeften en activiteiten van burgers

Verminder administratieve Taken en bespaar tijd met ingebouwde communicatiefuncties en eenvoudige planning

Maak visuele pijplijnen voor casemanagement om knelpunten te identificeren en de voortgang van zaken efficiënt te bewaken

Beperkingen van Pipedrive voor de overheid

Gebrek aan aanpassingen en minimale integratie met andere populaire tools

Pipedrive voor de overheid prijzen

Essentieel: $19/maand per gebruiker

Geavanceerd: $34/maand per gebruiker

Professioneel: $64/maand per gebruiker

Power: $74/maand per gebruiker

Enterprise: $99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Pipedrive voor de overheid

G2: 4. 3/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (3.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers in het echt zeggen over Pipedrive voor de overheid

Wat vind je het beste aan Pipedrive? Ik hou van de gebruiksvriendelijkheid van het platform. Ik kan gemakkelijk leads invoeren en hun voortgang volgen. De e-mails die ik elke dag ontvang zijn een herinnering aan wie ik die dag moet spreken. Review verzameld door en gehost op G2. com.

5. SugarCRM voor de publieke sector (de beste voor op automatisering gerichte burgerdiensten)

via SugarCRM

SugarCRM biedt een flexibel platform dat speciaal is ontworpen voor de publieke sector en brengt een nieuw niveau van automatisering en aanpassing voor overheidsactiviteiten.

SugarCRM is op maat gemaakt om de efficiëntie te verbeteren en overheidsprocessen te vergemakkelijken. Het vereenvoudigt taken zoals het beheer van relaties met belanghebbenden, dossierbeheer en communicatie, en zorgt tegelijkertijd voor strikte gegevensbescherming en compliance.

De beste functies van SugarCRM

Maak gebruik van het AWS-platform voor een veilige en schaalbare omgeving voor overheidsactiviteiten

Integreer klantgerichte en backofficeteams door voorheen ongelijksoortige bedrijfsprocessen te automatiseren

Migreer van verouderde systemen naar een geavanceerde CRM, bespaar tijd en verlaag de kosten op de lange termijn

Beperkingen van SugarCRM

De eerste installatie kan tijd kosten om volledig aan te passen en te integreren met bestaande workflows, waardoor de onmiddellijke adoptie mogelijk vertraging oploopt

SugarCRM prijzen

Essentials: $19/maand per gebruiker

Standaard: $59/maand per gebruiker

Geavanceerd: $85/maand per gebruiker

Premier: $135/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van SugarCRM

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 3. 8/5 (400+ beoordelingen)

Wat gebruikers over SugarCRM zeggen

Ik vind het prettig dat het zo gemakkelijk is om de informatie te vinden die ik zoek over projecten, leads en contactpersonen.

6. GovSense (Beste voor Cloud-gebaseerde overheid resource planning)

via GovSense

Of het nu gaat om het beheren van financiën, het stroomlijnen van inspecties of het afhandelen van vergunningen, GovSense biedt flexibele, gebruikersvriendelijke software die zich aanpast aan de behoeften van uw rechtsgebied.

Met een efficiënt implementatieproces dat weken duurt in plaats van jaren, zorgt GovSense ervoor dat uw team uitzonderlijke openbare diensten kan leveren zonder te hoeven wachten.

De beste functies van GovSense

Maak GRP-modules op maat voor financiën, budgettering, facturering van nutsvoorzieningen, salarisadministratie, projectmanagement en meer

Centraliseer het gegevensplatform en zorg voor één versie van de waarheid voor alle afdelingen

Maak gebruik van true cloud-infrastructuur met multi-tenancy voor minder afhankelijkheid van IT

GovSense limieten

Gebrek aan automatisering en AI-integratie

GovSense prijzen

Aangepaste prijzen

GovSense beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

7. Microsoft Dynamics 365 Overheid (de beste voor gegevensgestuurde CRM)

via Microsoft Dynamics 365 Overheid

Microsoft Dynamics 365 Overheid is een allesomvattende oplossing die is ontworpen om gegevens van instanties te verenigen, voorspellende inzichten te leveren en missiesucces te stimuleren.

Door de kracht van CRM- en ERP-applicaties van de volgende generatie te combineren met tools als Power BI, Power Apps en Power Automate kunnen overheidsinstellingen hun activiteiten stroomlijnen, de besluitvorming verbeteren en voldoen aan normen op het gebied van compliance en veiligheid.

De beste functies van Microsoft Dynamics 365 Overheid

Maak gebruik van AI-gestuurde analyses om bruikbare informatie te verkrijgen voor missiekritieke taken

Gebruik Power BI-integratie om datagestuurde beslissingen te nemen en gebruikersvriendelijke inzichten te bieden aan belanghebbenden op alle niveaus

Stel medewerkers in staat om op maat gemaakte oplossingen te creëren voor overheidsuitdagingen zonder uitgebreide kennis van codering

Microsoft Dynamics 365 Overheid limieten

Gebrek aan integratie met populaire tools voor projectmanagement

Microsoft Dynamics 365 Overheid prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Microsoft Dynamics 365 Overheid

G2: 4. 0/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (5.500+ beoordelingen)

8. CivicPlus SeeClickFix (Beste voor oplossingen voor het beheer van burgerverzoeken)

via CivicPlus

CivicPlus SeeClickFix overbrugt de kloof tussen inwoners en lokale overheden en helpt bij het bouwen aan veiligere, schonere en meer verbonden gemeenschappen. Het stelt inwoners in staat om problemen te rapporteren, reparaties aan te vragen, feedback te geven en te communiceren met lokale leiders.

SeeClickFix helpt lokale overheden bij het verbeteren van de reactiesnelheid, communicatie en operationele efficiëntie, of het nu wordt gebruikt als een standalone tool of geïntegreerd met andere overheidsoplossingen.

CivicPlus SeeClickFix beste functies

Routeer serviceverzoeken automatisch naar het juiste team op basis van locatie en categorie voor snelle actie

Detecteer en voorkom dubbele verzoeken voordat ze worden verzonden om overbodige inspanningen te minimaliseren

Houd inwoners op de hoogte met notificaties over de status of verzamel meer details via follow-up vragen

CivicPlus SeeClickFix limieten

Het heeft geen andere CRM-functies om er een volwaardige oplossing van te maken

CivicPlus SeeClickFix prijzen

Aangepaste prijzen

CivicPlus SeeClickFix beoordelingen en reviews

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4. 4/5 (40+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over CivicPlus SeeClickFix

Toen alles eenmaal draaide, was (en is) het zo gemakkelijk te gebruiken. Het is zo aanpasbaar en blijft heel flexibel bij veranderende omstandigheden. Ook al bevindt mijn organisatie zich nog in de eerste fase van het gebruik van SeeClickFix, ik denk dat het iets is met het potentieel voor een ongelooflijke lange levensduur; ik denk dat het echt kan meegroeien met onze stad.

9. Oracle Public Sector CRM (de beste CRM-oplossingen voor landelijke en lokale overheden)

via Oracle CRM voor de publieke sector

Oracle Public Sector CRM helpt overheden vertrouwen op te bouwen, de efficiëntie te verbeteren en burgergerichte diensten te leveren via innovatieve cloud-oplossingen.

Door de integratie van geavanceerde technologie en realtime gegevens stelt Oracle instanties in staat om complexe problemen zoals dakloosheid, fraude en openbare veiligheid aan te pakken en tegelijkertijd de operationele efficiëntie en het vertrouwen van de gemeenschap te verbeteren.

Oracle Public Sector CRM beste functies

Vergemakkelijk directe interacties tussen burgers en overheidsmedewerkers, ondersteund door slimme apparaten, sensoren en draagbare technologie voor proactieve dienstverlening

Gebruik realtime digitale gegevensstromen om te anticiperen op behoeften van de gemeenschap en daar effectief op in te spelen

Profiteer van geavanceerde functies voor veiligheid die systeembeheer automatiseren, menselijke fouten verminderen en compliance garanderen

Oracle CRM voor de publieke sector limieten

Gebrek aan functies voor projectmanagement met CRM

Oracle CRM voor de publieke sector

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Oracle Public Sector CRM

G2: 3. 7/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (30+ beoordelingen)

10. SAP Customer Experience voor de publieke sector (de beste voor AI-gestuurde CRM-oplossingen)

via SAP

Door gebruik te maken van uitgebreide cloudoplossingen voor de overheid stelt SAP Customer Experience for Public Sector agentschappen in staat om middelen te optimaliseren, financieel beheer te verbeteren en efficiënte activiteiten te garanderen.

De kant-en-klare tools van SAP helpen overheden om zich snel aan te passen aan veranderende behoeften, zodat burgers meer waarde krijgen en de kosten dalen.

De beste functies van SAP Customer Experience voor de publieke sector

Automatiseer de werkstromen van de schatkist om contant geld, werkkapitaal en financiële risico's efficiënt te beheren en de fiscale verantwoording te verbeteren

Verkrijg realtime inzicht in de activiteiten van de publieke sector om processen proactief te beheren en te verfijnen voor meer transparantie en service-efficiëntie

Gebruik IoT, machine learning en voorspellende analyses om overheidsmiddelen te onderhouden en hun prestaties te optimaliseren, zodat betrouwbare gemeenschapsdiensten worden gegarandeerd

SAP Customer Experience voor de publieke sector limieten

Gebrek aan CRM-functies geïntegreerd met de tool voor projectmanagement

SAP Customer Experience voor de publieke sector prijzen

Aangepaste prijzen

SAP Customer Experience voor de publieke sector beoordelingen en reviews

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4. 3/5 (200+ beoordelingen)

Kies de juiste CRM voor de overheid

Het kiezen van de juiste CRM voor uw overheidsdiensten is cruciaal omdat het de manier kan veranderen waarop u uw gemeenschap van dienst bent en tegemoet komt aan bedrijfskritische doelen.

De tien CRM-oplossingen die we hebben onderzocht, bieden unieke functies en innovatieve manieren om overheidsdiensten te moderniseren, van het beheer van burgerverzoeken tot het stroomlijnen van interne workflows.

Als u op zoek bent naar een oplossing die verder gaat dan CRM en al het werk afhandelt, dan is ClickUp het platform bij uitstek.

Het gaat niet alleen om relatiebeheer, maar de krachtige functies voor projectmanagement, automatisering van werkstromen en productiviteit maken het perfect voor overheidsinstellingen en het automatiseren van bedrijfsprocessen.

Dus waarom wachten om uw werk te vereenvoudigen en uw overheidsdiensten te verbeteren? 🚀

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!