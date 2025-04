10 beste productmanagercommunity's om lid van te worden om te netwerken

Productmanagement kan aanvoelen als een solotocht tegen een steile berg op - één verkeerde stap en je moet klauteren om weer voet aan de grond te krijgen.

Maar wat als je niet elke uitdaging op het gebied van productmanagement alleen hoeft aan te gaan?

Over de hele wereld zijn ervaren productmanagers samengekomen om levendige gemeenschappen te vormen - ruimtes waar ze hun verhalen, strategieën en beproefde tips delen.

Van hulpbronnen voor productbeheer tot verbindingen die je carrière veranderen, deze groepen kunnen je helpen je vaardigheden op het gebied van productbeheer aan te scherpen en je horizon te verbreden.

Stelt u zich eens voor dat u echte inzichten krijgt van iemand die de uitdagingen waar u nu voor staat al heeft overwonnen. Of brainstormen met collega's om nieuwe samenwerkingsstijlen en trends in de sector te ontdekken. De juiste community kan je zelfs leiden naar die droombaan voor PM's waar je zo naar hebt uitgekeken.

Laten we eens kijken naar de beste product manager communities waar je vandaag nog lid van kunt worden!

60-seconden samenvatting Productmanager-communities zijn essentieel voor het navigeren door het veranderende landschap van productmanagement

Ze bieden een schat aan ondersteuning, inzichten en resources, en helpen productmanagers om in contact te komen met collega's die hun uitdagingen begrijpen

Deze communities bieden netwerkmogelijkheden, toegang tot kennis en best practices, ondersteuning door collega's, exclusieve tools en een gevoel van saamhorigheid

Ze houden leden op de hoogte van trends op het gebied van productbeheer en bieden verschillende platforms om in verbinding te blijven, zoals online forums, Slack groepen en lokale ontmoetingen

Opmerkelijke communities zijn r/productmanagement , Product Coalition , en Mind the Product

Deelnemen aan deze gemeenschappen betekent actief deelnemen, kennis delen en samenwerken, wat carrièregroei en werktevredenheid bevordert

Tools zoals ClickUp kunnen de samenwerking en het taakbeheer binnen deze gemeenschappen verder stroomlijnen en bieden functies die naadloos integreren met platforms zoals Slack om de productiviteit te verbeteren

Waarom Product Manager-gemeenschappen belangrijk zijn

Productmanagement is voortdurend in ontwikkeling en alles van strategie en marktonderzoek tot samenwerking tussen teams kan overweldigend aanvoelen.

Dat is waar productmanager-community's om de hoek komen kijken: ze zijn een goudmijn aan ondersteuning, inzichten en bronnen om je te helpen groeien en voorop te blijven lopen.

Als je er deel van uitmaakt, kom je in contact met professionals in productmanagement die jouw uitdagingen begrijpen. Je kunt ideeën uitwisselen, best practices oppikken en advies krijgen van mensen die in jouw schoenen hebben gestaan. Deze gemeenschappen houden je ook op de hoogte van de nieuwste trends, tools en technologie die de sector vorm geven.

Voordelen van deel uitmaken van een productmanager-community

Laten we eens kijken naar enkele andere voordelen van het deel uitmaken van een product manager community:

Netwerkmogelijkheden: Maak verbinding met collega-productmanagers, experts uit de branche en thought leaders, en open deuren naar mentorschap, vacatures en samenwerkingsverbanden die je carrièregroei kunnen versnellen

Toegang tot kennis en best practices: Verwerf waardevolle inzichten via casestudies, webinars, exclusieve managementvideo's en whitepapers, zodat u op de hoogte blijft van trends in de branche, principes van productmanagement en bewezen strategieën

Ondersteuning van collega's en oplossen van problemen: Doe een beroep op een netwerk van productmanagers die advies geven, ervaringen delen en feedback geven over uitdagingen zoals beperkte middelen en onderhandelingen met belanghebbenden, om u te helpen bij complexe situaties

🧠 Leuk weetje: 63% van de productmanagers rapporteert dat aanbevelingen van collega's hun meest vertrouwde bron zijn bij de selectie van nieuwe tools.

Exclusieve tools en resources : Krijg toegang tot sjablonen, frameworks en roadmaps om product management Taken te stroomlijnen, de efficiëntie te verhogen en krijg vroegtijdige toegang tot de nieuwste industrie tools

Het gevoel erbij te horen : Sluit u aan bij een gemeenschap die de uitdagingen van productmanagement begrijpt, en biedt ondersteuning, gedeelde ervaringen en een gevoel van verbinding dat de werktevredenheid en de balans tussen werk en privé verbetert

Blijf trends in de branche voor: Blijf op de hoogte van evoluerende productmanagementpraktijken, tools en markttrends, zodat u concurrerend blijft en u kunt aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen in de sector

👀 Wist je dat? De eerste bekende rol van productmanager dateert uit 1931! Het begon met een memo van Neil H. McElroy bij Procter & Gamble om zich te richten op merkontwikkeling.

Soorten Product Manager-gemeenschappen

Productmanagers (PM's) kunnen zich aansluiten bij verschillende communities om kennis te delen, te netwerken en hun carrière te bevorderen. Deze communities voorzien in verschillende behoeften en bieden advies, inspiratie of mogelijkheden om in contact te komen met andere PM's.

Hier zijn enkele veelgebruikte soorten productmanager-community's:

Online forums en discussieplatforms : Platforms zoals Reddit of gespecialiseerde forums waar productmanagers ervaringen delen, vragen stellen en trends in de sector bespreken

Slack en Discord gemeenschappen : Real-time chatten, ontworpen om te netwerken, kennis te delen en samen te werken met productmanagers wereldwijd

Lokale meetups en netwerkgroepen : Persoonlijke bijeenkomsten die regionale verbindingen bevorderen, vaak georganiseerd via platforms zoals Meetup

Professionele verenigingen : Organisaties zoals de Association of International Product Marketing & Management (AIPMM) bieden hulpmiddelen, certificeringen en gebeurtenissen

Sociale mediagroepen : Een Facebook-, Twitter- of LinkedIn-gemeenschap waar productprofessionals collega's en beïnvloeders kunnen volgen, met hen in contact kunnen komen en met hen kunnen interageren

Onderwijsprogramma's en cursussen : Communities die zijn opgebouwd rond leerplatforms zoals Coursera, Reforge of Product School bevatten vaak forums en netwerkmogelijkheden

Bedrijfsnetwerken : Interne gemeenschappen binnen bedrijven waar productmanagers samenwerken, inzichten delen en best practices ontwikkelen

Op gebeurtenissen gebaseerde gemeenschappen: Groepen gevormd rond conferenties, hackathons of gebeurtenissen rond productbeheer zoals Mind the Product of ProductCamp

Top 10 Product Manager-gemeenschappen om lid van te worden

Er zijn genoeg communities die waardevolle inzichten en mogelijkheden bieden voor elke productmanager die vooruit wil blijven, wil netwerken met collega's in moderne softwareteams of nieuwe tactieken wil leren.

Hier volgt een overzicht van de beste plaatsen waar productmanagers kennis kunnen delen, kunnen leren en kunnen groeien.

1. r/productmanagement

Als je op zoek bent naar snelle antwoorden op je vragen over productmanagement, is de subreddit r/productmanagement een van de beste plekken om te zijn. Deze community heeft meer dan 155.000 leden en is een uitstekende bron voor directe feedback van collega-productmanagers.

Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint, de community is gevuld met experts die inzicht geven in productmanagementstrategieën en tips voor het zoeken naar een baan. De subreddit heeft veel bladwijzers om nieuwe PM's op weg te helpen, waardoor het een ideaal startpunt is voor iedereen die probeert door te breken in productmanagement.

U kunt snelle reacties, uiteenlopende meningen en up-to-date discussies over de laatste trends in het veld verwachten. Hier vindt u ondersteuning, advies en hulp bij het aanpakken van uw grootste PM uitdagingen.

2. Productcoalitie

via Productcoalitie

Product Coalition is opgericht door Jay Stansell en is een van de grootste en meest actieve gratis communities voor productmanagers. Oorspronkelijk was het een publicatie op Medium, maar nu is het een belangrijke hub waar duizenden PM's dagelijks ideeën uitwisselen.

Met een uitgebreide verzameling artikelen over alle aspecten van productmanagement is Product Coalition een go-to geworden voor PM's die hun vaardigheden willen verbeteren.

De community bevat ook een Slack kanaal waar leden verbinding kunnen maken, strategieën voor productmanagement kunnen bespreken en hun eigen content kunnen insturen voor publicatie. Het is een geweldig platform om te netwerken en te leren, vooral voor PM's die hun ervaringen willen delen of feedback willen krijgen van anderen in het veld.

3. Let op het product

via Denk aan het product

Mind the Product wordt algemeen erkend als een van de beste productmanagementgemeenschappen. Met meer dan 60.000 leden biedt dit netwerk een schat aan informatiebronnen, waaronder artikelen, bijeenkomsten en trainingsworkshops.

Mind the Product onderscheidt zich door het hosten van een van de grootste jaarlijkse productmanagementconferenties. Het brengt wereldwijde denkers en professionals uit de productindustrie samen om baanbrekende strategieën en inzichten te delen.

De community biedt ook gespecialiseerde trainingsprogramma's voor basisvaardigheden en geavanceerde technieken op maat van productmanagers. Bovendien krijgen leden onmiddellijk toegang tot de nieuwste en meest relevante informatie op het veld.

4. Product Hive

via Product Hive

Product Hive is een initiatief dat volledig door vrijwilligers wordt geleid en is gericht op het creëren van mogelijkheden om te leren, bij te dragen en verbinding te maken. Met afdelingen in de hele VS en een hub in Utah biedt het een mentorprogramma, vacaturebank en Slack-community voor productmanagers, strategen, ontwerpers en leiders.

Het initiatief organiseert ook lezingen, workshops en andere gebeurtenissen - vaak gratis of tegen minimale kosten - die perfect zijn voor productmanagement-, strategie- en ontwerpprofessionals.

5. Product School Slack gemeenschap

via Product School Slack gemeenschap

De Product School Slack Community is een andere uitstekende bron voor iedereen die wil groeien in zijn of haar productmanagementcarrière. Met meer dan 100.000 leden is de Product School-community actief en gevuld met huidige en aspirant-productmanagers.

Het biedt waardevolle bronnen zoals Ask Me Anything (AMA) sessies met industrie-experts, loopbaanbegeleiding en ondersteuning bij de voorbereiding op sollicitatiegesprekken. De community is onderverdeeld in 26 lokale kanalen, waar PM's verbinding kunnen maken met collega's, tips kunnen delen en professionele doelen kunnen bespreken.

Product School biedt ook exclusieve toegang tot cursussen en workshops die je carrière vooruithelpen. Of je nu op zoek bent naar tips voor het zoeken naar een baan of naar begeleiding bij het vinden van een zakelijke mentor, deze community is een uitstekende bron voor PM's in alle fasen van hun carrière.

6. Lean productbijeenkomst

via Lean Product Meetup

De Lean Product Meetup is perfect voor iedereen die geïnteresseerd is in het leren van best practices voor het maken van succesvolle producten. Deze groep biedt sessies onder leiding van experts over verschillende onderwerpen, zoals productstrategieën, UX-ontwerp en gegevensanalyse.

De community brengt PM's, ontwikkelaars en oprichters van startups samen om te leren en kennis uit te wisselen over Lean methodologieën. Deelnemen aan Lean Product Meetup is een geweldige manier om op de hoogte te blijven van de nieuwste tools en technieken voor het bouwen van succesvolle producten.

Het is ook een uitstekende gelegenheid om te netwerken met industrieleiders zoals Dan Olsen en Casey Winters, die regelmatig spreken op gebeurtenissen.

👀 Wist u dat: Sommige productmanager-community's bieden 'Fail Fests', waar leden bijeenkomen om mislukte producten te bespreken - niet om zich te wentelen, maar om inzichten te delen en te ontdekken wat niet werkte, waarom en hoe soortgelijke valkuilen kunnen worden vermeden. Deze gebeurtenissen zijn van vitaal belang geworden voor snelle professionele groei.

7. Zwarten in technologie

via Zwarten in technologie

Blacks In Technology is een gemeenschap die zich inzet voor een betere vertegenwoordiging van zwarte mannen en vrouwen in de technologie. De community heeft verschillende chapters in de VS; je kunt er zelfs zelf een beginnen. Het is een geweldige plek om te netwerken met andere professionals, verhalen te delen en zwarte stemmen in de technologie-industrie te versterken.

Voor PM's biedt Blacks In Technology mogelijkheden om diversiteit in de technische wereld aan te pakken en toegang te krijgen tot lijsten met vacatures via hun regelmatig bijgewerkte vacatureportaal. Het is ook een plek om te netwerken, waar je andere PM's kunt ontmoeten die jouw waarden en ervaringen delen.

8. CodeBuddies

via CodeBuddies

Als je een technische productmanager bent of iemand met een niet-technische achtergrond die codeervaardigheden wil ontwikkelen, is CodeBuddies een community die het waard is om te bekijken. Deze open-source community is gericht op het helpen van mensen om te leren coderen en hun technische vaardigheden te verbeteren.

Een van de meest unieke functies van CodeBuddies is de 24/7 Silent Coworking-sessies, waar je samen met anderen in een gerichte omgeving aan je projecten kunt werken.

Of je nu nieuwe technische vaardigheden wilt leren of gewoon een ruimte zonder afleiding wilt om te coden, deze community biedt de ondersteuning die je nodig hebt.

9. r/technologie

r/technology is een algemene tech-community op Reddit waar mensen uit alle delen van de tech-wereld nieuws en inzichten delen. Voor creatieve productmanagers is dit een uitstekende plek om opkomende technologieën te identificeren en te begrijpen die van invloed kunnen zijn op je productstrategie.

PM's kunnen ook contact opnemen met de community voor feedback over potentiële productideeën of uitdagingen.

De subreddit organiseert content per categorie, wat het browsen door specifieke onderwerpen met betrekking tot technologische innovaties gemakkelijker maakt.

10. Vrouwen in Product

via Vrouwen in product

Women In Product is opgericht in 2016 en werkt aan een meer inclusieve en diverse tech-industrie. De groep is toegewijd aan het ondersteunen van vrouwen en niet-binaire personen in productmanagement.

Het biedt verschillende bronnen, waaronder gebeurtenissen, webinars, vacaturebanken gericht op vrouwen en mentorschapsprogramma's, die zijn ontworpen om vrouwelijke PM's te helpen hun professionele ontwikkelingsdoelen voor werk te bereiken.

Met meer dan 30.000 leden biedt Women In Product een dynamisch netwerk waar leden met elkaar in contact kunnen komen, kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. Het is een geweldige plek om een carrièrementor te vinden of deel te nemen aan leiderschapsworkshops om je te helpen je PM carrière te laten groeien.

Deze community waardeert verschillende perspectieven en streeft ernaar dat elke stem wordt gehoord in productmanagement.

📖 Lees ook: Klantonderzoeksvragen om uw markt- en productpotentieel volledig te begrijpen

Hoe deel te nemen aan een Product Manager-gemeenschap

Deelnemen aan een product manager community vereist consistente deelname en een doordachte aanpak. Deze ruimtes gedijen op samenwerking, waardoor uw bijdragen essentieel zijn voor het creëren van zinvolle verbindingen en het verkrijgen van waardevolle inzichten.

Hier lees je hoe je het aanpakt met een focus op uitvoerbare stappen:

Neem deel aan het delen van kennis : Bespreek backlog prioritering, Sprint abonnementen en roadmap visualisatie. Deel strategieën, vraag om feedback en verken tools zoals Gantt grafieken of Kanban-borden

Los specifieke problemen op : Los problemen op met productoperaties, van CI/CD-pijplijnconfiguratie tot werkstroomoptimalisatie, en maak gebruik van community-expertise voor effectieve oplossingen

Bespreek opkomende trends : Blijf voorop door het verkennen van AI in gebruikersanalyses, automatisering in QA-testen en case studies over tools zoals ClickUp om te zien hoe deze vorm geven aan productontwikkeling

Analyseer tools en software : Krijg feedback van collega's over platforms en vergelijk functies zoals OKR bijhouden, user journey mapping en API compatibiliteit om verborgen voor- en nadelen bloot te leggen

Samenwerken aan sjablonen en frameworks: Deel en verfijn sjablonen voor productspecificaties, risicobeoordelingen en Sprint retrospectives, en pas ze aan aan de specifieke compliancebehoeften van de branche

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor productbeheer

Maximaliseer de waarde van Product Manager-gemeenschappen

ClickUp, de alles-app voor werk, helpt productmanagers de waarde van hun communities te maximaliseren door discussies, bronnen en taken op één plek te centraliseren.

Met ClickUp's Product Management Solution kunt u naadloos samenwerken aan community-gedreven projecten, zelfs als ze op verschillende platforms worden gehost.

Het integreert soepel met tools zoals Slack en breidt zijn mogelijkheden uit met het aanmaken van taken, toewijzingen, projectupdates, bijhouden van prestaties en meer.

ClickUp integreren met Slack

Voor teams die Slack al gebruiken, brengt ClickUp's Slack-integratie extra projectmanagement naar uw bestaande installatie, waardoor samenwerking nog efficiënter wordt.

Maak eenvoudig nieuwe ClickUp-taak direct vanuit uw Slack feed in elk kanaal door /ClickUp new te typen met de ClickUp Slack integratie

Lees hier hoe de ClickUp-Slack integratie de productiviteit verhoogt:

Rijke taakvoorbeelden: Deel taken als links in Slack als gedetailleerde fragmenten met deadlines, toegewezen personen en voortgangsupdates

Moeiteloos Taakbeheer: Beheer Beheer ClickUp-taaken rechtstreeks vanuit Slack door deadlines, prioriteiten en statussen aan te passen zonder van app te hoeven wisselen

Naadloos taken aanmaken: Zet elk Slack-bericht met één klik om in een ClickUp-taak. Leg ideeën, actie-items en beslissingen uit uw gesprekken vast

Real-time zichtbaarheid: Krijg direct updates over het aanmaken van taken, opmerkingen en statuswijzigingen via notificaties in je geselecteerde Slack kanalen

Houd de tijdsregistratie en voortgang bij van community-taken

Wijs taken toe en stel prioriteiten om ervoor te zorgen dat deadlines efficiënt worden gehaald voor gemeenschapsinitiatieven met ClickUp-taak

Zet communitydiscussies om in traceerbare taken, of het nu gaat om het abonnement op een AMA, het organiseren van een sessie om kennis te delen of het instellen van mentorschapsprogramma's.

Met ClickUp-taak kunt u toegewezen personen en deadlines instellen voor elke stap en iedereen op één lijn houden over wat er nu moet gebeuren.

ClickUp's aangepaste Taak Statussen en werkstromen helpen u de voortgang te bewaken en deadlines te halen. U kunt ze ook gebruiken om projectmanagement aan te passen aan de behoeften van uw team - problemen bijhouden, functies testen of producten lanceren. Of u nu Scrum, Kanban of Agile volgt, ClickUp past zich naadloos aan uw proces aan.

Productmanagement is veel gemakkelijker geworden na de implementatie van ClickUp. Taken kunnen worden gemonitord en het dashboard wordt op een interactieve manier weergegeven.

Productmanagement is veel gemakkelijker geworden na de implementatie van ClickUp. Taken kunnen worden gemonitord en het dashboard wordt op een interactieve manier weergegeven.

En met ClickUp Time Tracking kunt u de tijd bijhouden die aan verschillende Taken en projecten wordt besteed. Identificeer inefficiënties en maak gegevensgestuurde aanpassingen om de productiviteit en tijdlijnen te verbeteren.

Werk samen aan gedeelde Taken op Whiteboards en Documenten

Werk samen met uw community, plan productstrategieën en deel ideeën met ClickUp Whiteboards

Visuele samenwerking is belangrijk. Gebruik de Whiteboards van ClickUp om roadmaps, werkstromen van gebruikers of strategiediscussies interactief in kaart te brengen. Ze bieden het perfecte gedeelde canvas voor workshops, sessies over ideeën en het samen uitwerken van complexe ideeën.

PM gemeenschappen gedijen op gedeelde kennis. ClickUp Docs laat leden samenwerken aan gedetailleerde documentatie en het gezamenlijk bewerken van best practices, frameworks en gidsen in real-time, zoals een levende, evoluerende kennisbank.

Vereenvoudig kennisopbouw en kennisdeling tussen leden van de community met ClickUp Docs

Het beste deel? U kunt Documenten rechtstreeks koppelen aan ClickUp-taaken zodat inzichten worden omgezet in actie.

Stel de community in op groeiende impact met duidelijke doelen

Een sterke community draait niet alleen om wat je wint, maar ook om wat je teruggeeft.

Draag uw steentje bij door bij te dragen aan gemeenschapsbrede doelen, zoals een groeiend aantal leden, een grotere betrokkenheid of het lanceren van nieuwe initiatieven, en houd de voortgang transparant bij.

Stel gemakkelijk communitydoelen in en houd ze bij met ClickUp Goals

ClickUp Goals helpen initiatieven af te stemmen op duidelijke OKR's, zodat elke discussie en elk project de community vooruithelpt. Ondersteunende tools zoals gedetailleerde kalenders, herinneringen op basis van voortgang en intuïtieve prestatiedashboards helpen u op schema te blijven en uw mijlpalen efficiënt te bereiken.

Beheer gebeurtenissen in de community naadloos met de ClickUp kalender

Organiseer je community meetups, webinars of kantooruren?

Met ClickUp Agenda kunt u ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte en op schema blijft.

Uw ClickUp kalender integreert met Google Agenda voor naadloos beheer van gebeurtenissen. Om op de hoogte te blijven van uw community engagementen, kunt u uw weergave aanpassen naar dagelijks, wekelijks, maandelijks of aangepast tijdsbestek.

Creëer hechte gemeenschappen met chatten en clips

Of het nu gaat om het coördineren van meetups, brainstormen over productstrategieën of het delen van inzichten uit de industrie, een communicatietool zoals ClickUp Chat houdt u op het juiste spoor.

Het houdt productmanager-community's met elkaar in verbinding door een gecentraliseerde ruimte te bieden voor realtime discussies, snelle besluitvorming en naadloze samenwerking - en dat alles zonder van tool te hoeven wisselen.

📮ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie. Echter, bijna 60% van hun werkdag gaat verloren aan het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie. Met een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp, komen uw projectmanagement, berichten, e-mails en chats samen op één plek! Het is tijd om te centraliseren en energie te krijgen!

Houd de werkstroom van gesprekken op gang met threads, vermeldingen en notificaties, zodat belangrijke gesprekken overzichtelijk en bruikbaar blijven. Het beste is dat je direct vanuit chats taken kunt aanmaken of bestaande taken aan gesprekken kunt koppelen, zodat alle relevante context gekoppeld blijft aan de juiste gesprekken.

Werk in realtime samen met ClickUp-taaks om efficiënter te plannen, toe te wijzen, bij te houden en taken te voltooien

Voor meer gedetailleerde gesprekken of brainstormsessies kunt u Sync Ups (audio- of videogesprekken) binnen ClickUp gebruiken. U kunt zelfs uw scherm delen voor naadloze samenwerking.

Als u bovendien actiepunten moet toewijzen en opvolgen, kunt u de functie ClickUp @mention rechtstreeks binnen chatten gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina blijft en projecten doorgaan.

In tegenstelling tot externe chat-apps, leeft ClickUp Chat binnen uw werkruimte, waardoor community-discussies gekoppeld blijven aan projecten, doelen en lopende initiatieven.

Voeg ideeën of feedback direct toe aan uw ClickUp Clips met in-video commentaar

Als tekst of een telefoontje niet genoeg is, stappen ClickUp Clips in. Met deze functie kunt u korte video-opnames van uw scherm verzenden, voltooid met voiceovers, om ideeën uit te leggen, feedback te delen of complexe details te verduidelijken die moeilijk uit te typen zijn.

Verbeter communityparticipatie en -beheer met AI

Zou u willen dat er een manier was om gesprekken in de community samen te vatten en actie-items voor te stellen, zodat er geen waardevol inzicht verloren gaat?

ClickUp's eigen ClickUp AI, ClickUp Brain, helpt PM's om dit te doen:

Moeiteloos delen van kennis: ClickUp AI kan lange community threads, aantekeningen en discussies samenvatten, zodat u op de hoogte blijft van de belangrijkste punten - u hoeft niet door eindeloze berichten te bladeren

Haal gemiste gesprekken in uw chatkanalen in met ClickUp Brain

Active follow-ups: In plaats van geweldige ideeën van uw virtuele ontmoetingen te laten vervagen, stelt de : In plaats van geweldige ideeën van uw virtuele ontmoetingen te laten vervagen, stelt de ClickUp AI Notetaker automatisch taken, volgende stappen en deadlines voor, waardoor het momentum binnen de community sterk blijft

Leg elk detail van een vergadering moeiteloos vast met ClickUp AI Notetaker

Snellere besluitvorming: Door inzichten uit eerdere discussies te halen en relevante kennis naar boven te halen, helpt ClickUp Brain gemeenschapsleiders en leden om snel weloverwogen beslissingen te nemen

Haal community-kennis eenvoudig naar boven met ClickUp Brain

AI-gegenereerde sjablonen voor betrokkenheid: Of het nu gaat om het structureren van communityrichtlijnen, het abonneren op een gebeurtenis of het opstellen van een document voor het delen van kennis, ClickUp Brain kan ook aangepaste sjablonen leveren om dingen Nog sneller te doen

Om tijd te besparen, biedt ClickUp ook een verscheidenheid aan kant-en-klare sjablonen, waaronder sjablonen voor productbeheer.

Het ClickUp Community Management Template, bijvoorbeeld, neemt het giswerk weg uit het creëren en beheren van een succesvolle community voor productmanagers. Het biedt alles wat je nodig hebt om een interactieve omgeving te creëren die groei en betrokkenheid op de lange termijn bevordert.

Ontvang gratis sjabloon Houd uw community verbonden en gemotiveerd met behulp van het ClickUp sjabloon voor communitybeheer

Dit sjabloon helpt je:

Abonneer onderwerpen, thema's en strategieën voor content

Ga regelmatig in gesprek met leden

Houd voortgang bij en meet succes om toekomstige verbeteringen aan te brengen

Lees ook: De etiquette van chatten met teams op het werk voor optimale samenwerking

Boost je Product Management netwerk door lid te worden van communities

Productmanagementcommunity's zijn onschatbare bronnen voor advies, ondersteuning en begeleiding tijdens je carrière. Als je echter geen tijd hebt om elke productmanagementcommunity te volgen, is dat niet erg. Concentreer je in plaats daarvan op je doelen.

Heb je een productcommunity nodig die snel antwoord geeft op je vragen? Of ben je meer geïnteresseerd in netwerken en het opbouwen van verbindingen? Misschien ben je op zoek naar regelmatige gebeurtenissen en bijeenkomsten om betrokken te blijven.

Onthoud dat een groot aantal leden niet altijd een hoge betrokkenheid betekent. In veel gevallen is slechts een klein deel van de leden actief. Ga op zoek naar communities waar discussies levendig zijn en je vragen snel worden beantwoord. En vergeet niet om verborgen kanalen in Slack groepen te verkennen. Daar ontstaan vaak de beste gesprekken en inzichten.

Als u een efficiënter samenwerkingsplatform wilt, dan heeft ClickUp alles wat u nodig hebt. Met het aanmaken, toewijzen en bijhouden van taken en een speciale Slack-integratie helpt ClickUp u uw werkstroom voor productbeheer te optimaliseren. Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp account!