15+ Gratis sjablonen voor schattige kalenders om in stijl georganiseerd te blijven

Abonnementen maken hoeft niet saai te zijn! Schattige, gratis en leuke sjablonen voor kalenders maken het organiseren van je dagen een fluitje van een cent en voegen tegelijkertijd een vleugje charme toe aan je planning. 🦄

Van pasteltinten en speelse doodles tot bloementhema's en cartoonontwerpen, er is altijd wel een kalender sjabloon dat bij je past.

Of je nu je agenda ordent, deadlines bijhoudt, gebeurtenissen plant of leuke weekendplannen noteert, met deze kalenders is georganiseerd blijven net zo leuk als je favoriete esthetische notitieboekje!

Heb je iets functioneels maar toch leuks nodig? Gebruik er een als marketingkalender, planner voor berichten op sociale media of als persoonlijke agenda met afspraken.

In dit blogartikel vind je 15+ leuke kalendersjablonen voor elke behoefte, van dagelijkse planners tot teamschema's. Zo blijf je georganiseerd, haal je je maandelijkse doelen en zie je er ondertussen fantastisch uit!

Wat zijn leuke sjablonen voor kalenders?

Leuke sjablonen voor kalenders zijn visueel aantrekkelijke hulpmiddelen die zijn ontworpen om te helpen bij het organiseren van kalenders en om tijdmanagement leuker te maken. Deze sjablonen combineren functie met creativiteit, zodat u uw planning effectief kunt beheren zonder overweldigd te worden door alledaagse taken.

Deze bewerkbare sjablonen zijn een leuke en stijlvolle manier om op de hoogte te blijven van vergaderingen, afspraken en deadlines voor projecten. Ze integreren ook naadloos met online kalenders, zodat u uw planning vanaf meerdere apparaten kunt synchroniseren, openen en bewerken.

Met verschillende aanpasbare lay-outs bieden deze sjablonen een effectieve oplossing om uw tijd te beheren en alles netjes en efficiënt te houden. U kunt ze gebruiken voor het plannen van projecten, het bijhouden van deadlines en een soepel projectmanagement voor sociale media.

🧠 Leuk weetje: Het woord ' deadline ' verwees ooit naar *"een lijn die in of rond een gevangenis is getrokken en die een gevangene passeert met het risico te worden neergeschoten. "Na verloop van tijd is het geëvolueerd naar de moderne definitie van een limiet of deadline!

Wat maakt een goede sjabloon voor een leuke kalender?

Een goed sjabloon voor een kalender moet een balans hebben tussen functie en ontwerp, zodat het praktisch en leuk is. Het moet een speels ontwerp, pastelkleuren of charmante illustraties hebben, terwijl het gemakkelijk te lezen en navigeren blijft.

Dit is waar je naar moet zoeken:

Kleurrijk en aantrekkelijk: Heldere kleuren, speelse lettertypes en unieke ontwerpen houden de kalender leuk en aantrekkelijk, zodat je je aan je schema blijft houden

Ruimte voor activiteiten : Voldoende ruimte voor aantekeningen of herinneringen, zoals vergaderingen, mijlpalen van projecten of gebeurtenissen in het gezin

Afdrukbare opties : Kies sjablonen met een printvriendelijk ontwerp, zodat je gemakkelijk een fysieke kopie van je kalender kunt hebben

Taakspecifieke plannersecties : Inclusief speciale secties voor projectmanagement kalenders, zodat je taken en deadlines kunt plannen

Beheer van contentmarketing : Abonneer en bijhoud uw marketingstrategie met specifieke secties voor campagneschema's en content posts

Sjablonen voor tijdbeheer : Integreer dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse planningssecties die u helpen bij het prioriteren van taken en het effectief bijhouden van doelen

Veelzijdige lay-outs: Een goed sjabloon voor de kalender biedt flexibiliteit met opties zoals wekelijkse, maandelijkse of dagelijkse planners. Meerdere weergaven maken het organiseren van kalenders flexibeler en efficiënter

15+ Leuke sjablonen voor kalenders

Ontdek een aantal van de beste sjablonen voor kalenders om je agenda te organiseren en je productiviteit te verhogen!

1. ClickUp kalender sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd uw taken en gebeurtenissen op één plek georganiseerd met het ClickUp-agenda sjabloon

De ClickUp kalenderplanningssjabloon houdt al uw taken, vergaderingen en gebeurtenissen in één visuele weergave. Hiermee kunt u snel deadlines maken en beheren en alles georganiseerd houden in één ruimte.

Gebruik het sjabloon om:

Abonneer persoonlijke en projectgerelateerde taken op datum, type en prioriteit

Filter taken op status of urgentie om de werklast van teams in balans te brengen

Taken in bulk bewerken en gegevens exporteren om grote reeksen activiteiten gemakkelijk te beheren

Houd locaties van gebeurtenissen direct bij vanuit de kalender met Google Maps integratie

Voeg bonnetjes toe en beheer je financiën naadloos met de ingebouwde budget tracker

Ideaal voor: Projectmanagers en planners van gebeurtenissen die de samenwerking tussen teams willen verbeteren en de voortgang willen bewaken

💡 Pro Tip: Heb je ClickUp kalender al geprobeerd? Het is een AI-aangedreven kalender die al onze agenda's op één plek integreert, u taken en deadlines laat toevoegen met een eenvoudige drag-and-drop en AI gebruikt om uw prioriteiten, deadlines en tijdgevoelige doelen op te sommen!

2. De ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Beheer uw verplichtingen, wijs kleuren toe aan taken en houd deadlines bij met het sjabloon ClickUp-taak uit de kalender

Houd controle over uw tijd en taken met het sjabloon ClickUp-taak Kalender Nog te doen. Beheer uw afspraken op één plek met een duidelijk overzicht van uw wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse kalender.

Je kunt dit sjabloon gebruiken om:

Geef taken prioriteit met drag-and-drop functie en kleurcodering voor urgentie

Houd de voortgang visueel bij met emoji's

Accepteer en beheer vergaderverzoeken met een speciaal formulier, waarin u de urgentie en voorkeurstijden kunt aangeven

Organiseer verzoeken in een lijst op basis van status om ze gemakkelijk bij te houden

Ideaal voor: Freelancers die meerdere projecten, familie en persoonlijke verplichtingen in balans moeten houden

3. De ClickUp Moderne Social Media Kalender Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Beheer eenvoudig uw social media-kalender en plan posts op meerdere kanalen met de ClickUp Modern Social Media Calendar Sjabloon

Sociale media spelen een cruciale rol in het succes van elke marketingstrategie. Het beheren van content, georganiseerd blijven en het behouden van een concurrentievoordeel kan echter snel overweldigend worden. Dat is waar het ClickUp sjabloon voor de moderne social media kalender om de hoek komt kijken. Het biedt een gestroomlijnde oplossing om u op de top van uw sociale media te houden.

Met dit sjabloon voor sociale media kun je:

Plan en organiseer je content effectief op verschillende platforms

Gecentraliseerde ruimte om ervoor te zorgen dat al je content op één plek wordt gepland en bijgehouden

Bekijk de prestaties van je berichten in realtime, zodat je je strategie snel kunt aanpassen

Succes meten met datavisualisatietools

Analyseer de sleutelgegevens en pas je aanpak aan voor optimale resultaten

Ideaal voor: Social media managers, makers van content en marketingteams die content efficiënt willen plannen en bijhouden op meerdere platforms

4. De ClickUp Jaarkalender Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Markeer mijlpalen en doelstellingen van het hele jaar op de ClickUp Jaarkalender sjabloon

Houd uw doelstellingen en mijlpalen voor het hele jaar op verschillende afdelingen bij met het sjabloon voor de ClickUp jaarkalender. Voeg alle taken en gebeurtenissen samen in één visuele tijdlijn voor beter beheer.

Dit sjabloon kan je helpen:

Tag taken per kwartaal voor gestroomlijnde lange termijn abonnementen

Volg de voortgang in realtime met automatisch bijgewerkte balken

Filter taken en pas tijdlijnen aan met een flexibele weergave van de kalender

Maak gebruik van ClickUp Brain's AI-gestuurde inzichten voor naadloze toegang tot gegevens

Houd uw jaarplan up-to-date met bedrijfsbrede inzichten

Ideaal voor: Teams die zich richten op het coördineren van afdelingsoverschrijdende activiteiten

5. De ClickUp Wekelijkse Kalender Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Maak een momentopname van uw week en plan met de ClickUp Weekly Calendar Template (sjabloon)

Het organiseren van uw werk en privéleven hoeft niet overweldigend te zijn. Met de ClickUp Weekkalendersjabloon kunt u gemakkelijk uw hele week inplannen en visualiseren in één handige ruimte.

Met dit sjabloon kun je:

Beheer taken, stel deadlines in en houd de voortgang van je week bij

Stel prioriteiten bij dagelijkse taken, zodat de productiviteit hoog blijft en deadlines zonder stress worden gehaald

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken met realtime updates die synchroniseren tussen apparaten

Ideaal voor: Professionals en particulieren die hun wekelijkse planning en Taakbeheer willen optimaliseren

Wist je dat? Sommige van de eerste vermeldingen van "deadline" dateren uit 1863 en werden gevonden in dagboeken van gevangen soldaten tijdens de Burgeroorlog.

6. De ClickUp Dagindeling Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd uw dagelijkse taken en projecten bij met ClickUp's sjabloon voor de dagelijkse agenda

Stelt u zich eens voor: een beter tijdbeheer, minder stress en een hogere productiviteit - allemaal met één hulpmiddel. De ClickUp Daily Planner Template maakt dit mogelijk! Gebruik deze intuïtieve sjabloon om uw taken gemakkelijk te organiseren in categorieën zoals Persoonlijk, Werk of Doelen.

Lees hier hoe je alles op een rijtje kunt houden:

Houd terugkerende activiteiten bij zoals sporten, rekeningen betalen of rapporten voltooien met de gewoonte tracker

Beheer eenmalige items zoals doktersafspraken of vergaderingen onder persoonlijke Taken

Stel deadlines in, prioriteer taken en personaliseer het sjabloon door aangepaste kolommen of statussen toe te voegen

Ideaal voor: Iedereen die zijn dagelijkse organisatie en productiviteit wil verbeteren en gewoontes en persoonlijke Taken wil bijhouden

7. De ClickUp Posting Kalender Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd controle over uw sociale mediapijplijn met de ClickUp Posting Kalender sjabloon

De ClickUp Posting kalendersjabloon geeft u een gecentraliseerde ruimte om geplande en gepubliceerde content te beheren, zodat u geen belangrijke details vergeet.

Dit sjabloon helpt je:

Categoriseer berichten op type content, platform en publicatiedatum voor meer duidelijkheid

Gebruik kaarten met kleurcodes voor taken om de voortgang bij te houden en aantekeningen toe te voegen

Werk de status van taken in realtime bij voor nauwkeurig bijhouden

Markeer ongeplande berichten in de ingebouwde zijbalk om vergissingen te voorkomen

Pas het merkboek aan om visuals en berichtgeving consistent te houden op alle platforms

Ideaal voor: Social media Teams die content aanmaken en plannen op meerdere platforms

8. De ClickUp Redactionele Kalender Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd uw projecten voor content bij op de ClickUp Redactionele Kalender Lijst Sjabloon

Het is vaak moeilijk om met meerdere redactionele projecten om te gaan, vooral als u elke stap in het publicatieproces moet bijhouden. De ClickUp Editorial Calendar List Template lost dit op door elke Taak uitgebreid weer te geven in één gebruiksvriendelijk dashboard.

Dit sjabloon kan je helpen:

Gebruik een formulier om content aan te vragen voor teamleden om ideeën of opdrachten in te dienen, zodat automatisch een centrale lijst wordt gevuld

Krijg een op tijdlijnen gebaseerd overzicht van geplande campagnes, waarbij je content groepeert op type, schrijver en target kanaal

Stem campagnes af op evaluatie- en go-live data voor een betere coördinatie

Geef revisieniveaus op voor taken om werk prioriteit te geven

Bewaak elke fase van de levenscyclus van content met geïntegreerd bijhouden van voortgang

Ideaal voor: Contentmanagers die bestellingen van meerdere redactionele projecten op orde moeten houden en efficiënt moeten werken

Ook lezen: Hoe de vooringenomenheid van de planfout vermijden?

9. ClickUp PTO kalender sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd de vrije tijd van alle leden van uw team op één plek bij met het ClickUp PTO kalender sjabloon

De ClickUp PTO kalendersjabloon helpt bij het beheren van vrije tijd van werknemers, waaronder vakantiedagen, feestdagen, ziekteverlof en persoonlijke gebeurtenissen. U kunt de beschikbaarheid van het team bijhouden en planningsconflicten en burn-out tijdens drukke periodes voorkomen.

Dit krachtige sjabloon helpt je:

Visualiseer exacte vrije dagen en uren voor duidelijk bijhouden

Weergave en bijhouden van vakanties van werknemers op één plek

Verminder het risico op planningsconflicten

Ontdek hiaten in de dekking en maak een abonnement op personeel

Gebruik het sjabloon om PTO-aanvragen in te dienen, duur aan te passen, verzendingen te beheren en verzoeken goed of af te keuren

Ideaal voor: Managers of HR-teams in middelgrote tot grote organisaties die een efficiënte oplossing nodig hebben voor het bijhouden van vrije tijd en het in balans brengen van werklasten

👀 Wist je dat? De Juliaanse kalender, geïntroduceerd door Julius Caesar in 45 voor Christus, was gebaseerd op een zonnejaar van 365 1/4 dagen. Hoewel er ook schrikkeljaren in zaten, werd hij uiteindelijk in 1582 vervangen door de Gregoriaanse kalender vanwege kleine onnauwkeurigheden in de lengte van het jaar.

10. Het ClickUp sjabloon voor de content kalender

Gratis sjabloon downloaden Geef alle content taken, deadlines en teamopdrachten in één tijdlijn weer met de sjabloon voor de ClickUp-taakkalender

Het is gemakkelijk om het overzicht te verliezen wanneer uw content abonnement blogs, e-mails en sociale media omvat. Met het ClickUp sjabloon voor inhoudskalenders heb je al je contentplanning op één plek en een duidelijke weergave van je planning voor weken of maanden.

Je kunt dit sjabloon voor de contentkalender gebruiken om:

Sorteer werkstromen op kanaal (e-mail, blog of sociale media) en beheer ze elk in een eigen map

Gebruik aangepaste velden om de marketingfase en revisiedata van elk stuk content bij te houden

Geef alle taken weer in de verenigde kalender voor content om snel te zien welke onmiddellijke aandacht nodig hebben

Ideaal voor: Contentmarketingteams die meerdere campagnes en deadlines bijhouden

11. De ClickUp maandkalendersjabloon

Gratis sjabloon downloaden Organiseer en wijs maandelijkse activiteiten toe aan verschillende teams in één centrale weergave met het ClickUp Maandplansjabloon

Worstelt u met het organiseren van de taken en deadlines van uw team voor een hele maand? Het ClickUp Maandplansjabloon is er om u te helpen alles op een rijtje te zetten!

Met dit sjabloon kun je:

Krijg een duidelijke weergave van komende taken, deadlines en voortgang van projecten

Gebruik de Gantt grafiek om de hele maand te visualiseren en te zien hoe de taken in elkaar passen

Bekijk de 'Weergave kaderleden' om de taken van elke persoon te bekijken en de werklast in balans te brengen

Organiseer taken in de 'Uitbetalingslijstweergave' op schema's, uurtarieven en deadlines om de uitbetaling gemakkelijk bij te houden

Houd budgetten en kosten bij met ingebouwde formules

Ideaal voor: Teams die maandelijkse projecten, inwerkprocessen en trainingsschema's beheren

12. Het ClickUp Team Schema Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd de werklast en deadlines van uw team in de gaten voor een betere toewijzing van middelen met het sjabloon ClickUp Team Schedule

Het beheren van de planning van een team vereist een gestructureerd systeem dat rekening houdt met tijdlijnen van projecten, individuele verantwoordelijkheden en de toewijzing van middelen. Het ClickUp Team Schedule Template vereenvoudigt dit proces door u een duidelijke, georganiseerde weergave te geven van alles wat uw team moet bereiken.

Breng mijlpalen in kaart, wijs deadlines toe en plan trainingen, presentaties en client toewijzingen. Houd de zichtbaarheid hoog zodat iedereen weet wat er in het verschiet ligt, terwijl u toch tijd overhoudt voor gefocust werk. Het sjabloon bevat vier voorgeconfigureerde weergaven om de planning van je team effectief te structureren:

Weergave van projectactiviteiten in een lijst: Toont alle toegewezen Taken op één plaats voor snelle referentie

Weergave van het weekschema: Organiseert taken op deadline voor een gestructureerd weekoverzicht

Werklastweergave: Toont de verdeling van de taken over het team om de werklast in balans te brengen

Ideaal voor: Teams die schema's willen beheren, individuele verantwoordelijkheden willen bijhouden en een georganiseerde werkstroom willen onderhouden

13. De ClickUp Marketing Kalender Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd workflows bij, controleer de capaciteit van teams en pas indien nodig aan met het ClickUp Marketing Kalender sjabloon

Marketingcampagnes hebben te maken met meerdere bewegende delen-deadlines, goedkeuringen van content en verschuivende prioriteiten. Met het ClickUp Marketing Kalender sjabloon kunt u campagnes organiseren, middelen beheren en de voortgang bijhouden op één plek.

Met dit sjabloon kun je:

Houd moeiteloos komende campagnes en gebeurtenissen bij

Taken beheren met automatisering, herinneringen en aangepaste weergaven

Geef prioriteit aan activiteiten met een eenvoudige database zonder code

Verken afzonderlijke campagnes, krijg een breed overzicht van projecten en houd de impact van budgetten bij met zes unieke weergaven

Stel vier vlaggenniveaus in (laag tot urgent) om prioriteit te geven aan taken en je team gefocust te houden

Ideaal voor: Marketingteams die meerdere campagnes beheren, de werkstroom optimaliseren en prioriteiten en budgetten bijhouden

14. Retro kalender sjabloon van Canva

via Canva

Als je op zoek bent naar een kalender die functie en charme combineert, is de Retro kalendersjabloon van Canva een geweldige optie. Het is ontworpen met een retro-esthetiek die persoonlijkheid toevoegt aan elke ruimte en tegelijkertijd een gemakkelijk te navigeren layout biedt voor al je afspraken, gebeurtenissen en belangrijke data.

Je kunt dit sjabloon gebruiken om:

Houd maandelijkse doelen bij met duidelijk gemarkeerde secties die het gemakkelijk maken om georganiseerd te blijven

Onthoud verjaardagen en belangrijke gebeurtenissen met ruimte voor speciale data

Pas het sjabloon aan je persoonlijke of professionele behoeften aan

Ideaal voor: Personen die een functionele maar stijlvolle kalender voor persoonlijk gebruik willen, waarin nostalgisch design wordt gecombineerd met praktisch nut

15. Speels maandelijks kalender sjabloon van Canva

via Canva

Fleur je maandkalender op met het speelse maandkalendersjabloon van Canva. Met zijn levendige en leuke ontwerp geeft deze kalender je maand energie en organisatie.

Je kunt dit sjabloon gebruiken om:

Beheer Taken effectief door ze te markeren in gemakkelijk te lezen Boxen

Blijf georganiseerd en gemotiveerd met een ontwerp dat positiviteit toevoegt aan uw planning

Ideaal voor: Creatieve professionals, studenten of iedereen die van een levendige, leuke benadering van abonnementen houdt

Ook lezen: Beste Familie Kalender Apps

16. Wellness Weekkalender Sjabloon by Canva

via Canva

De Wellness Weekly Calendar Template by Canva helpt leerkrachten bij het organiseren van lessen gericht op welzijn en sociaal-emotioneel leren (SEL). Het biedt gestructureerde ruimtes voor dagelijkse lessen, SEL-activiteiten en wellness-oefeningen, zodat leerkrachten een balans kunnen vinden tussen academische content en emotionele ontwikkeling.

Dankzij het geometrische ontwerp en de kleurcodering van het sjabloon kun je:

Volg eenvoudig de voortgang van je lessen gedurende de week

Markeer belangrijke activiteiten om georganiseerd en gefocust te blijven

Maak visueel onderscheid tussen lessen, SEL-activiteiten en wellness-oefeningen

Ideaal voor: Leraren, schoolbegeleiders of welzijnscoördinatoren die emotioneel en sociaal leren willen integreren in hun wekelijkse abonnementen

17. Sjabloon voor kalender in cartoonstijl by Freepik

via Freepik

Als je een leuk, grillig tintje aan je kalender wilt geven, is het Kalender sjabloon in cartoonstijl van Freepik de juiste keuze! Met een charmant koala-ontwerp is dit sjabloon perfect voor iedereen die houdt van speelse visuals met een dierenthema.

Je kunt dit sjabloon gebruiken om:

Organiseer taken, data en afspraken met behoud van een grillige esthetiek

Fleur je kalender op met leuke en levendige afbeeldingen

Personaliseer je agenda om je dagelijkse abonnement leuker te maken

Ideaal voor: Iedereen die zijn Taken wil organiseren met een speelse kalender met een dierenthema

18. Schattig Verjaardagskalender sjabloon by Freepik

via Freepik

De Leuke verjaardagskalender sjabloon van Freepik geeft een leuk en levendig tintje aan het organiseren van verjaardagen! Met schattige illustraties wordt het bijhouden van verjaardagen een leuke ervaring.

Dit is wat je allemaal met dit sjabloon kunt doen:

Houd verjaardagen eenvoudig bij met het kleurrijke, schattige ontwerp

Pas datums aan voor verschillende soorten vieringen

Voeg persoonlijke aantekeningen en herinneringen toe om geen enkele speciale gelegenheid te missen

Geniet van het plannen van verjaardagen met heldere en leuke illustraties

Ideaal voor: Gezinnen, planners van gebeurtenissen of iedereen die graag verjaardagen in stijl viert

Kies de perfecte sjabloon voor een leuke kalender met ClickUp

Georganiseerd blijven hoeft niet ten koste te gaan van je stijl.

Er zijn allerlei leuke sjablonen voor kalenders beschikbaar, van speelse ontwerpen tot creatieve maar professionele lay-outs. Je kunt de perfecte vinden die past bij jouw behoeften en voorkeuren. Je kunt ze ook delen met je vrienden en familie!

Of u nu persoonlijke taken, projectmanagement of contentplanning beheert, de sjablonen van ClickUp bieden een perfecte oplossing om uw planning te visualiseren en uw productiviteit te verhogen. En u kunt ze gemakkelijk downloaden!

Gebruik meer dan 500 sjablonen om de perfecte tool te vinden voor je team en projectmanagement. Meld je nu aan om aan de slag te gaan!