De 10 beste AI-agenten voor projectmanagement

Verdrinkt u in spreadsheets, Slack-berichten en vergaderingen die ook via e-mail hadden kunnen plaatsvinden? Dat herken ik maar al te goed.

Vóór de komst van AI-agenten besteedde een projectmanager de helft van zijn werkdag aan het bijwerken van taken, het schrijven van statusrapporten en het najagen van deadlines die altijd sneller leken te gaan dan hijzelf.

Maar het blijkt dat slim gebruik van AI-tools het dagelijks werk van een projectmanager kan vergemakkelijken door taken te automatiseren, de toewijzing van middelen te verbeteren en voorspellende analyses te versterken, wat leidt tot snellere oplevering en succes.

Na alles te hebben getest, van taaktrackers tot rapportage-tools, hebben we de 10 beste AI-agenten op een rijtje gezet om u te helpen sneller te werken, minder stress te ervaren en u eindelijk te concentreren op het werk dat ertoe doet. Laten we er eens induiken.

De beste AI-agenten voor projectmanagement in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Meest geschikt voor Prijzen* ClickUp • Autonome superagenten die taken van begin tot eind uitvoeren • Door AI aangestuurde samenvattingen, rapporten en taakprioritering • Contextbewuste AI (ClickUp Brain) voor taken, documenten en chat • No-code agentbouwer met sjablonen Kleine tot grote teams van bedrijven die behoefte hebben aan volledig autonome, end-to-end projectuitvoering Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Notion AI • Kennis ophalen uit verschillende tools (Slack, Drive, GitHub) • AI-samenvattingen, documentanalyse en schrijven • Automatisch taken genereren op basis van aantekeningen • AI-aangedreven zoeken in de hele werkruimte Kleine tot middelgrote teams met een kleine of middelgrote grootte die kennis en documentatie beheren via verschillende tools Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor grote ondernemingen Trello AI • Extractie van actiepunten uit aantekeningen en discussies • Op regels gebaseerde automatisering met Butler • Genereren en samenvatten van content met AI • Optimalisatie van werkstroomen via het bijhouden van kaartactiviteiten Van individuen tot kleine teams die gebruikmaken van lichtgewicht Kanban-werkstroomen met eenvoudige automatisering Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor grote ondernemingen Asana AI • Slimme statusupdates en samenvattingen • Door AI gegenereerde werkstroomen en taakregels • Toewijzing van middelen en verdeling van de werklast • AI-chat voor projectinzichten Kleine tot middelgrote Agile-teams van verschillende groottes die behoefte hebben aan AI-ondersteunde coördinatie en rapportage Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10,99 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Monday AI • Toewijzing en prioritering van taken met AI • Risicodetectie en suggesties voor risicobeperking • Sentimentanalyse en data-extractie • AI-werkstroomsjablonen en automatisering Middelgrote tot grote teams die activiteiten en werkstroomen beheren met automatisering Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Wrike AI • AI-risicovoorspelling en -beperking • Geautomatiseerde rapportage over projecten en samenvattingen • Taakbeheer via spraak • Kant-en-klare agents voor intake, triage en risicomonitoring Middelgrote tot grote teams die behoefte hebben aan voorspellende inzichten en gestructureerde werkstroom Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor grote ondernemingen Taskade AI • Coördinatie van meerdere agents (agent-teams) • Genereren van AI-taken en automatisering van werkstroomen • Mindmaps en visuele projectplanning • Real-time samenwerking via AI-chat Kleine teams en startups die experimenteren met werkstroomen met meerdere agents Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Ayanza AI • AI-brainstormen en ideeën genereren • Kennisassistent voor vragen van het team • Gestructureerde samenwerking (antekeningen, lijsten, doelstellingen) • Real-time updates op basis van AI Kleine teams die zich richten op samenwerking, planning en teamproductiviteit Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor grote ondernemingen HiveMind AI • AI-generate projectplannen en takenlijsten • Aanmaken van actiekaarten op basis van ideeën • Verslagen van vergaderingen en het genereren van content • Samenwerking tussen meerdere agents met gedeeld geheugen Individuen en kleine teams die planning- en documentatiewerkstroomen automatiseren Open source SmartSuite AI • AI-gestuurde documentaanmaak en -structurering • Geautomatiseerd bijhouden van taken en prioritering • Aangepaste AI-prompts voor automatisering van werkstroomprocessen • Gegevensuitwinning uit ongestructureerde invoer Middelgrote teams met een middelgrote grootte die gestructureerde werkstroomen en documentintensieve processen beheren Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor grote ondernemingen

Wat zijn AI-agenten?

Een AI-agent is een digitale assistent die niet alleen commando’s uitvoert, maar ook leert, zich aanpast en namens u handelt, waardoor taken worden geautomatiseerd, slimme beslissingen worden genomen en er zelfs wordt geleerd van ervaringen uit het verleden.

Maar hoe werken ze eigenlijk? Laten we het eens onder de loep nemen: De wereld in kaart brengen : AI-agenten verzamelen informatie uit e-mails, project-dashboards en realtime gegevens

Analyseren en begrijpen : Ze verwerken de gegevens om patronen te herkennen en potentiële risico's en kansen te identificeren

Neem slimme beslissingen : op basis van hun analyse doen ze automatisch suggesties of ondernemen ze actie

Leren en verbeteren: hoe meer ze werken, hoe slimmer ze worden! AI-agenten verfijnen hun beslissingen in de loop van de tijd Niet alle AI-agenten zijn hetzelfde. Er zijn verschillende soorten AI-agenten, elk ontworpen voor specifieke taken. Sommige zijn uitstekend in het verwerken van cijfers; andere blinken uit in het schrijven van updates of het synchroniseren van taken.

Houd er echter rekening mee dat deze toename van het aantal AI-agenten gepaard gaat met de uitdagingen die kunstmatige intelligentie met zich meebrengt.

Hieronder vallen onder meer het verdwalen in vage instructies, moeite hebben om bij te blijven met hoe u werkt, en af en toe doen alsof ze een koffiepauze te veel hebben gehad als het op nauwkeurigheid aankomt.

Hoe helpen AI-agenten bij projectmanagement?

Vriendelijke herinnering: AI vervangt projectmanagers niet, maar AI-projectmanagers passen zich aan aan veranderende deadlines, de complexiteit van projecten en de beschikbaarheid van het team om taken op schema te houden.

Zou je jezelf wel kunnen klonen om al die saaie projectupdates en rapportages af te handelen? Hier lees je hoe AI-agenten je kunnen helpen om die traditionele tools en praktijken van projectmanagement achter je te laten:

📌 Taaken automatiseren: regelt planning, toewijzingen en herinneringen

📌 Inzichten bieden: Identificeert risico's en inefficiënties voordat ze tot problemen leiden

📌 Werkstroomen optimaliseren: verdeelt de werklast, stelt prioriteiten voor taken en optimaliseert de toewijzing van middelen

📌 Verbeter de communicatie: vat vergaderingen samen, stelt e-mails op en zorgt ervoor dat teams op één lijn blijven

🤝 Klantverhaal: Bell Direct verhoogde zijn operationele efficiëntie met 20% dankzij ClickUp Super Agents 😓 Het probleem: “Werk over werk” stond echte productiviteit in de weg Het operationele team van Bell Direct had het enorm druk. Elke dag verwerkten ze meer dan 800 e-mails van klanten, die stuk voor stuk handmatig moesten worden gelezen, gesorteerd, gecategoriseerd en doorgestuurd naar de juiste persoon. Deze situatie zette de efficiëntie, de zichtbaarheid en de servicekwaliteit van het team onder druk, ook al leverde het bedrijf uitstekende resultaten voor zijn klanten. ✅ De oplossing: een uniforme werkruimte + AI-agenten die werken als teamgenoten In plaats van nog een losstaande tool aan de stack toe te voegen, koos Bell Direct voor ClickUp als centraal commandocentrum. Ze brachten alles, van taken en documenten tot processen en kennis, samen in één werkruimte waar AI de volledige context had. In plaats van te vertrouwen op generieke bots of sjablonen, implementeerden ze een Super Agent die ze “Delegator” noemden. Het is een autonome teamgenoot die is getraind om binnenkomend werk te triageren: Het leest elke e-mail die binnenkomt in de gedeelde inbox

Het classificeert urgentie, client en onderwerp met behulp van AI-aangedreven aangepaste velden

Het stelt prioriteiten en stuurt elke taak in realtime door naar de juiste persoon Automatiseer werkstroom van begin tot eind met no-code AI Super Agents in ClickUp Dit alles gebeurt zonder handmatige tussenkomst van menselijke operators. 😄 Het effect: meetbare operationele voordelen 20% hogere operationele efficiëntie , wat betekent dat er met dezelfde middelen sneller meer werk wordt verzet

Capaciteit ter waarde van 2 fulltime medewerkers vrijgemaakt , nu beschikbaar voor hoogwaardige strategische taken

Meer dan 800 e-mails van klanten per dag worden in realtime gesorteerd De Super Agent verdeelt het werk nu zoals een mens dat zou doen, maar dan met de snelheid en schaal van een machine. 👉🏼 Wilt u dezelfde resultaten voor uw team?

Waar moet je op letten bij AI-agenten voor projectmanagement?

Het kiezen van de juiste AI-agent kan het verschil betekenen tussen uren besparen of verspillen aan de installatie ervan. Hier is waar u op moet letten:

Belangrijke functies om rekening mee te houden bij AI-agenten

Taakautomatisering: Automatiseer taakupdates, voortgang en herinneringen — zodat u niet vastzit aan handmatige updates

Voorspellende inzichten: signaleer risico's in een vroeg stadium en stel manieren voor om op koers te blijven door risico's te signaleren en te voorkomen

Natural Language Processing (NLP): Geef alledaagse instructies zoals "verplaats dit naar volgende week" — robotachtige prompts zijn niet nodig

Gegevensveiligheid: Geef vanaf dag één prioriteit aan gegevensveiligheid met protocollen die aan de industrienormen voldoen

Realtime inzichten: Lever realtime inzichten met dashboards die bruikbare conclusies bieden, niet alleen ruwe data

Gebruiksvriendelijke interface: Vereenvoudig de installatie en het dagelijks gebruik met een gebruiksvriendelijke interface

De 10 beste AI-agenten voor projectmanagement

Bekijk deze 10 AI-agenten voor projectmanagement om de productiviteit te verhogen, werkstroomen te stroomlijnen en routinematig werk te elimineren:

1. ClickUp (Het beste voor autonome projectuitvoering met Super Agents)

Maak gratis en sneller no-code-agenten in ClickUp met ClickUp Train aangepaste Super Agents in ClickUp om zelfs complexe, gekoppelde werkstroomen van begin tot eind af te handelen

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte die uw taken, projecten, documenten en chat samenbrengt in één app, met contextbewuste AI als de intelligentielaag die alles met elkaar verbindt. De ClickUp-oplossing voor projectmanagement, in combinatie met de generatieve AI van ClickUp Brain en de agentische AI-mogelijkheden van Super Agents, transformeert de manier waarop een projectmanager taken afhandelt, prioriteiten stelt en processen automatiseert.

Automatiseer met ClickUp Super Agents

Met ClickUp Super Agents kun je AI-teamgenoten inzetten die je projecten monitoren, beslissingen nemen en actie ondernemen – zonder dat je ook maar één regel code hoeft te schrijven. Van het samenvatten van knelpunten tot het escaleren van vastgelopen taken en het aansporen van eigenaars in Chat: deze agents ontlasten je team van repetitieve projectadministratie en helpen alles in beweging te houden.

Terwijl andere tools AI-'assistenten' bieden die wachten op instructies, werken ClickUp Super Agents zelfstandig, zonder dat er stap voor stap handmatig ingegrepen hoeft te worden. Ze stellen niet alleen werk voor, ze voeren het ook uit.

Hier is een klein voorproefje van wat Super Agents kunnen betekenen voor projectmanagement:

Categoriseer inkomende verzoeken automatisch, wijs ze toe aan de juiste eigenaar op basis van eerdere werklast en stel prioriteiten in

Geef leden van het team een seintje tijdens het chatten wanneer een deadline nadert of een afhankelijkheid is opgelost, zodat het 'menselijke' element het project nooit vertraagt

Breng proactief relevante documenten of retrospectieven van eerdere projecten naar voren zodra er een nieuwe Taak wordt aangemaakt, om dubbel werk te voorkomen

U bepaalt zelf wat er moet gebeuren, wanneer en hoe – met volledige controle over de kennis, toon en reikwijdte van de agent.

💡 Pro-tip: ClickUp biedt een bibliotheek met vooraf geconfigureerde Super Agent-sjablonen die zijn ontworpen voor veelvoorkomende, repetitieve taken in projectmanagement. Deze zijn 'plug-and-play', maar kunnen worden aangepast aan de specifieke stijl en woordkeuze van uw team. Hoe het werkt : U selecteert een sjabloon, zoals de 'Daily Standup Agent' of de 'Sprint Summary Agent'. Vervolgens koppelt u deze aan uw specifieke lijsten of mappen

Het resultaat: De agent begint onmiddellijk met zijn routine – bijvoorbeeld elke vrijdag om 16.00 uur scant hij zelfstandig al het voltooide werk en stelt hij een rapport met de 'Wins of the Week' op voor het #announcements-kanaal, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen Vind kant-en-klare projectmanagement-agenten in de AI Agent Directory van ClickUp AI

🎥 Leer hoe je in minder dan 5 minuten zelf een ClickUp Super Agent kunt bouwen:

Bouw met ClickUp Brain

Achter elke agent zit ClickUp Brain, de AI-engine die relevante context uit je werkruimte haalt – taken, documenten, opmerkingen en meer – om beslissingen te onderbouwen en antwoorden in natuurlijke taal te genereren.

Gebruik Brain om:

Vraag: "Wat zijn de risico's in deze Sprint?" en ontvang een automatisch gegenereerd overzicht

Genereer taakbeschrijvingen, sprintrapporten of statusupdates met één klik

Vat vergaderingen samen en wijs direct actiepunten toe

🌟 Brain maakt uw Super Agents slimmer. Het zorgt ervoor dat agents de juiste gegevens ophalen, duidelijk communiceren en op één lijn blijven met de context van uw project.

Brainstorm over ideeën voor agents, werkstroomen en instructies met ClickUp Brain

Brain haalt binnen enkele seconden belangrijke updates, eerdere discussies en rapporten tevoorschijn. Het stelt ook deadlines voor, markeert achterstallige taken en zorgt ervoor dat niemand overbelast raakt. Loopt u achter? Vraag Brain dan gewoon om de tijdlijnen aan te passen op basis van voortgang en afhankelijkheden, en uw planning wordt automatisch bijgewerkt.

Voer projecten uit met de oplossingen voor projectmanagement van ClickUp

ClickUp Brain vormt ook de basis van ClickUp Projectmanagement Solutions, zodat je niet hoeft te schakelen tussen meerdere apps en geen kostbare tijd verliest aan Work Sprawl.

U krijgt taakbeheer, projectdocumentatie en teamsamenwerking in één krachtig platform. Het stroomlijnt de volledige projectcyclus, van planning en uitvoering tot bijhouden en rapportage.

Stel werkstroomen in met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementtaakplannen

Organiseer en houd projectprestaties moeiteloos bij met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementtaken.

Om alles soepeler te laten verlopen, kunt u met een paar klikken werkstroomopzetten met behulp van kant-en-klare sjablonen, zoals ClickUp's Projectmanagement-taakplan-sjabloon.

De sjabloon bevat taken en subtaaken die u aan uw team kunt toewijzen, waardoor het eenvoudiger wordt om grote projecten op te splitsen in behapbare stappen.

Met gantt-grafieken en tijdlijnen kunt u zien wat op schema ligt, wat achterloopt, en dingen verschuiven zonder het hele plan in de war te sturen.

Evalueer en verbeter met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementevaluaties

Zodra je project van start is gegaan, is het bijhouden van de voortgang net zo eenvoudig. De Projectmanagement Review-sjabloon van ClickUp biedt je een eenvoudig raamwerk om in kaart te brengen wat goed werkt, wat vertraging veroorzaakt en wat moet worden bijgestuurd.

Stroomlijn projectevaluaties met de ClickUp-sjabloon voor projectevaluatie

💡 Pro-tip: Probeer eens een aangepaste Autopilot-agent te koppelen aan deze sjabloon om elke vrijdag automatisch een samenvatting van de status van het project te maken en deze te posten in je #status-updates-chat.

De beste functies van ClickUp

🚀 AI-aangedreven werkstroom : automatiseer routinetaken, statusupdates en werkstroomroutines, zodat uw team zich kan concentreren op belangrijk werk

📊 Slimme data-inzichten : ontvang direct door AI gegenereerde samenvattingen, actiepunten en updates over de voortgang om projecten goed in de gaten te houden zonder eindeloze berichten te hoeven doorzoeken

📝 AI-schrijfassistent: Schrijf verslagen van vergaderingen, maak rapporten en stel berichten op in enkele seconden met door AI gegenereerde content

🔍 Direct zoeken en vragen stellen : stel ClickUp Brain elke werkgerelateerde vraag en krijg direct het juiste antwoord

🛠️ Naadloze integraties : werk samen met tools zoals Slack, Google Drive, Zoom en meer dan 600 andere apps voor een naadloze werkstroom

📅 AI-gestuurde planning en roostering : Gebruik AI om taken te prioriteren, deadlines voor te stellen en middelen effectief toe te wijzen

Kant-en-klare sjablonen voor projectmanagement: Kies uit meerdere AI-aangedreven : Kies uit meerdere AI-aangedreven sjablonen voor projectplanning, taakbeheer en workflowautomatisering om direct aan de slag te gaan

Limieten van ClickUp

Incidentele UX-storingen, zoals het verlies van focus tijdens het typen

De grote verscheidenheid aan AI-functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

👀 Wist je dat? ClickUp is ook erkend in G2's Best Agentic AI Software Products, wat zijn leidende positie op het gebied van echte agentgebaseerde uitvoering nog eens onderstreept!

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Iedereen kan aan de slag met AI-agenten – je hebt geen ontwikkelingsachtergrond nodig. ClickUp heeft het zo eenvoudig gemaakt om agenten in te stellen en AI stapsgewijs in ons bedrijfsmodel te introduceren.

📮 ClickUp Insight: 21% van de mensen zegt dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) die wordt besteed aan taken die niet veel strategisch denken of creativiteit vereisen (zoals follow-up-e-mails 👀). ClickUp AI-agenten helpen deze sleur te elimineren. Denk aan het aanmaken van taken, herinneringen, updates, aantekeningen over vergaderingen, het opstellen van e-mails en zelfs het creëren van end-to-end-werkstroomen! Dat alles (en meer) kan in een handomdraai worden geautomatiseerd met ClickUp, jouw alles-in-één-app voor werk. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker dankzij ClickUp-automatiseringen, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

2. Notion AI (Het beste voor het ophalen van kennis door agents)

via Notion

Notion AI maakt het afhandelen van taken een stuk soepeler. Het haalt informatie op uit Notion, Slack en Google Drive, zodat je niet tussen apps hoeft te schakelen. De samenvattingsfunctie is handig voor lange documenten, en het omzetten van aantekeningen van vergaderingen in takenlijsten bespaart tijd.

Het kan zelfs automatisch items voorstellen. De schrijf- en bewerkingstools zijn redelijk, vooral voor snelle concepten of vertalingen, maar het is vooral geschikt om verspreide stukjes informatie op één plek te ordenen.

De AI-agenten van Notion kunnen nu door uw hele verbonden ecosysteem (Slack, Google Drive, GitHub) navigeren om complexe vragen te beantwoorden. Dankzij hun nieuwste functie 'Connectors' kan de AI fungeren als een onderzoeksagent, waarbij gegevens van verschillende platforms worden samengevoegd om zelfstandig projectspecificaties op te stellen.

De beste functies van Notion AI

🔍 AI-aangedreven zoekfunctie : vind informatie in Notion, Slack, Google Drive en meer

📊 Document- en gegevensanalyse: Haal belangrijke inzichten en samenvattingen uit PDF's en afbeeldingen

📝 AI-schrijfassistent: Stel aantekeningen over vergaderingen, projecten en rapporten op

📅 Werkstroomautomatisering: Maak taken aan, werk statussen bij en vat discussies samen

Beperkingen van Notion AI

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Notion Agents zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen van Notion AI

Notion AI is beschikbaar als add-on voor Notion-werkruimten:

Gratis : proefversie van Notion AI

Plus : $ 12 per gebruiker per maand (proefversie van Notion AI)

Business : $ 24 per gebruiker per maand (inclusief Notion AI en agents)

Onderneming: Aangepaste prijs (inclusief Notion AI en agents)

Beoordelingen en recensies van Notion AI

G2: 4,6/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een G2-gebruiker heeft gemengde gevoelens over Notion Agents:

Het eenvoudig aanmaken van agents is voor mij een groot pluspunt… De agents gedragen zich niet hetzelfde op de pagina's, omdat ze de laatste wijzigingen niet in realtime oppikken. Er is een vertraging. Wanneer ik een bestaande agent bijwerk en opsla, en deze vervolgens op een willekeurige pagina uitvoer, geeft deze niet de uitvoer weer op basis van de laatste wijzigingen.

📮 ClickUp Insight: 12% van de respondenten zegt dat AI-agenten moeilijk in te stellen of te koppelen zijn aan hun tools, en nog eens 13% zegt dat er te veel stappen nodig zijn om zelfs eenvoudige taken met agenten uit te voeren. Gegevens moeten handmatig worden ingevoerd, toestemmingen moeten opnieuw worden gedefinieerd en elke werkstroom heeft een reeks integraties die na verloop van tijd kunnen falen of afwijken. Goed nieuws? U hoeft de Super Agents van ClickUp niet te 'verbinden' met uw taken, documenten, chats of vergaderingen. Ze zijn standaard geïntegreerd in uw ClickUp-werkruimte en gebruiken dezelfde objecten, toestemmingen en werkstroomen als elke andere menselijke collega. Omdat integraties, toegangscontroles en context standaard worden overgenomen uit de werkruimte, kunnen agents direct in alle tools aan de slag zonder dat er aangepaste koppelingen nodig zijn. U hoeft agents niet meer helemaal opnieuw te configureren!

3. Trello AI (Het beste voor op regels gebaseerde agentgebaseerde automatisering)

via Trello

Trello AI voegt een handige laag toe aan Trello zonder de zaken ingewikkeld te maken. Het kan updates snel samenvatten, aantekeningen opschonen en lange discussies omzetten in actiepunten – wat geweldig is als je met meerdere taken tegelijk bezig bent. De functie voor het genereren van content werkt goed voor het opstellen van taakbeschrijvingen of het bijschaven van berichten.

Wat opvalt, is hoe het automatisch taken uit gesprekken haalt en deze in checklists organiseert. Met het /ai-commando gaat alles sneller, zonder dat je de manier waarop je Trello gebruikt hoeft te veranderen.

Trello's "Strategy" AI Power-Up is nu volledig geïntegreerd met het ingebouwde, op regels gebaseerde automatiseringssysteem, Butler. Het functioneert als een lichtgewicht agent die kaartbewegingen monitort om knelpunten te voorspellen. Als een "Review"-kolom te vol raakt, kan de AI-agent kaarten automatisch opnieuw toewijzen aan beschikbare teamleden op basis van hun huidige limieten voor "lopende werkzaamheden".

De beste functies van Trello AI

🌟 Extractie van actiepunten : identificeer belangrijke taken uit aantekeningen en discussies voor een betere organisatie

📊 Geautomatiseerde taakcategorisatie : Sorteer taken op basis van content, urgentie en teamprioriteiten

💡 Brainstormen en ideeën genereren : werk onderwerpen verder uit om te helpen bij projectplanning en discussies

📅 Werkstroomoptimalisatie: update de voortgang, stel prioriteiten vast en verfijn de taakverdeling

Beperkingen van Trello AI

Ontbreekt geavanceerde AI-gestuurde automatisering in vergelijking met andere tools

Prijzen van Trello AI

Trello AI is inbegrepen in de Premium- en Enterprise-abonnementen van Trello:

Free

Standaard : $ 6 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,50/maand/gebruiker

Enterprise: $17,50/maand/gebruiker

Trello AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Hier is een recensie van G2:

De Butler-automatiseringen van Trello zijn een gamechanger als het gaat om het verminderen van repetitief administratief werk, en triggers voor het voltooien van checklists geven een gevoel van voortgang en zorgen ervoor dat taken met meerdere stappen worden afgerond.

4. Asana AI (Het beste voor AI-teamgenoten)

via Asana

AI in Asana wijst je op zaken die aandacht nodig hebben, stelt tijdlijnen voor en verdeelt de werklast, zodat je minder tijd kwijt bent aan organiseren en meer tijd hebt om het werk daadwerkelijk te doen. Je gegevens blijven veilig terwijl AI het zware werk voor je doet.

De AI-teamgenoten fungeren als functionele leden van het organigram. Deze agents kunnen deelnemen aan brainstormsessies, advies geven over de toewijzing van middelen en zelfs statusupdates 'schrijven' die de projectmanager alleen nog maar hoeft goed te keuren. Ze zijn gespecialiseerd in slimme werkstroomen die zichzelf aanpassen wanneer een mijlpaal niet wordt gehaald.

De beste functies van Asana AI

📌 Slimme status : genereer realtime projectupdates op basis van de voortgang van taken en recente activiteiten

📝 Slimme samenvattingen : bied geautomatiseerde taak- en projectsamenvattingen om teams op één lijn te houden

🚀 Slimme regels : automatiseer taaktoewijzingen, deadlines en projectupdates met behulp van door AI gegenereerde regels

🔍 Slimme chat: krijg direct antwoord op projectgerelateerde vragen en vind belangrijke informatie

Beperkingen van Asana AI

AI-functies zijn niet inbegrepen in het gratis abonnement van Asana

Het ontbreekt aan diepgaand contextbewustzijn bij complexe projecten

Prijzen van Asana AI

Starter : $ 10,99/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 24,99/maand per gebruiker

Asana AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Een Capterra-gebruiker vertelt:

Asana beschikt over projectdashboards, analyse- en rapportagefuncties, waardoor we eenvoudig de huidige status en voortgang van onze projecten kunnen volgen.

5. Monday AI (Het beste voor operationele agents)

via Monday

Monday AI maakt het leven van projectmanagers gemakkelijker door werkstroom- en taakbeheer te automatiseren. Het wijst taken toe aan de juiste personen, sorteert gegevens op urgentie en signaleert risico's voordat ze escaleren.

Het AI-gestuurde risicobeheer zorgt ervoor dat potentiële problemen vroegtijdig worden opgespoord, waardoor verrassingen op het laatste moment worden voorkomen. Bovendien nemen de AI-assistenten (of 'digitale medewerkers') routinematig werk voor hun rekening, waardoor er tijd vrijkomt voor meer strategische beslissingen.

Met Monday's Agent Factory kunt u AI-agenten bouwen in natuurlijke taal en deze aanpassen aan uw manier van werken. U kunt er ook voor kiezen om te beginnen met een sjabloon voor agentsen om werkstroomautomatisering sneller te realiseren.

De beste functies van Monday AI

📊 Slimme gegevensextractie : haal belangrijke informatie uit bestanden, e-mails en rapporten

🔍 Sentimentanalyse : Detecteer positief, neutraal of negatief sentiment in berichten en feedback

📅 AI-gestuurd risicobeheer : identificeer potentiële risico's voor projecten en doe suggesties om deze te beperken

AI-verbeterde sjablonen: biedt kant-en-klare sjablonen voor : biedt kant-en-klare sjablonen voor automatisering van de werkstroom en het bijhouden van projecten

Beperkingen van Monday AI

Richt zich voornamelijk op automatisering en data-extractie in plaats van voorspellende analyses

Prijsabonnementen zijn niet geschikt voor kleinere teams

Prijzen van Monday AI

Free

Basic : $ 12 per maand per zetel

Standaard : $ 14 per maand per zetel

Pro : $ 24 per maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Monday AI

G2: 4,7/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday?

Hier is een recensie van G2:

Het handigste aan Monday.com is dat alles op één plek staat. Ik kan gemakkelijk documenten of informatie vinden die ik nodig heb tijdens mijn werk in de verzekeringswereld.

6. Wrike AI (Het beste voor voorspellend risicobeheer en AI-rapportage)

via Wrike

De kracht van Wrike ligt in de Work Intelligence-engine. Deze helpt teams meer gedaan te krijgen zonder zich druk te maken over kleine details. De engine voorspelt risico's, adviseert wat de volgende prioriteit moet zijn en automatiseert routinetaken. Hij waarschuwt je niet alleen, maar stelt ook specifieke aanpassingen in de inzet van middelen voor om het risico te beperken.

Moet u lange discussies bijhouden? Wrike AI vat ze voor u samen. Heeft u aantekeningen van vergaderingen? Die worden automatisch omgezet in subtaaken. Met spraakopdrachten en directe rapporten voelt het beheren van projecten minder stressvol.

Wrike biedt drie vooraf geconfigureerde agents. In hun eigen woorden zijn dit:

Intake-agent: controleert nieuwe verzoeken op volledigheid en vraagt om ontbrekende informatie

Triage-agent: leidt binnenkomende verzoeken op intelligente wijze door naar de juiste persoon of het juiste team

Risicoagent: monitort projectgegevens, beoordeelt risico's en waarschuwt projectmanagers automatisch met tijdige notificaties

De beste functies van Wrike AI

📌 AI-gestuurde risicovoorspelling : identificeer potentiële risico's voor projecten en stel risicobeperkende strategieën voor

📊 Door AI gegenereerde rapporten : geef een overzicht van de voortgang van taken, achterstallig werk en de verdeling van de werklast

📁 Spraakgestuurd taakbeheer: maak en beheer taken eenvoudig met spraakcommando's

Limieten van Wrike AI

AI is minder effectief bij het beheren van complexe projecten

De mobiele app mist essentiële functies, waardoor er een limiet is aan het gebruik van AI onderweg

Prijzen van Wrike AI

Free

Team : $ 10 per maand per gebruiker

Business : $ 25 per maand per gebruiker

Pinnacle : Aangepaste prijzen

Apex: Aangepaste prijzen

Wrike AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 3700 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Een recensie op G2 luidt als volgt:

Wat ik de laatste tijd erg leuk vind aan Wrike, is dat het intelligenter en gebruiksvriendelijker is geworden. Dankzij de suggesties op basis van kunstmatige intelligentie en de slimme zoekfuncties vind ik snel wat ik nodig heb en kan ik me concentreren op wat het belangrijkst is.

7. Taskade AI (Het beste voor coördinatie tussen meerdere agents)

via Taskade

De unieke kracht van Taskade ligt in het feit dat teams een 'team' van agents kunnen samenstellen. U kunt meerdere agents inzetten om een gekoppelde werkstroom uit te voeren, bijvoorbeeld een SEO-agent, een Dev-agent en een PM-agent die met elkaar communiceren om een toegewezen reeks taken te voltooien.

Deze agents kunnen het internet en uw interne projectkennisbanken doorzoeken om werk contextueel uit te voeren.

De beste functies van Taskade AI

📌 AI-taakautomatisering : maak automatisch takenlijsten, subtaaken en gestructureerde werkstroom aan

📊 Aangepaste AI-agenten : train AI-agenten om taken te beheren, rapporten te genereren en de voortgang van projecten bij te houden

📁 Mindmapping en stroomdiagrammen : Krijg hulp bij het visualiseren van projecten en het opsplitsen van complexe taken

💬 AI-chatten: maak realtime samenwerking mogelijk met AI-aangedreven assistenten

Beperkingen van Taskade AI

Gebruikers kunnen geen eigen API-sleutels toevoegen

Automatiseringen kunnen niet tussen accounts worden overgedragen

Prijzen van Taskade AI

Gratis : Limiet aan AI-functies

Starter : $ 6/maand (3 gebruikers)

Pro : $ 20/maand/gebruiker (6 gebruikers)

Business : $ 50/maand (onbeperkt aantal gebruikers)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Taskade AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Taskade?

Hier is een recensie van Capterra:

Gebruiksvriendelijke interface. Projectmanagement is toegankelijker voor alle teamleden. Eenvoudig om taken aan te maken. De AI-werkstroombouwer helpt enorm. Het delen van rollen met teamleden bevalt mij persoonlijk goed.

8. Ayanza AI (Het beste voor AI-gestuurde samenwerking en teamproductiviteit)

via Ayanza

Ayanza AI helpt bij het bedenken van ideeën, het opschonen van teksten en het snel vinden van informatie. Taaken worden overzichtelijk georganiseerd in lijsten, aantekeningen en doelstellingen, waardoor het gemakkelijker wordt om de voortgang bij te houden.

De AI kan routinematige werkstroomen automatiseren en actiepunten voorstellen, waardoor alles soepel blijft verlopen. Bovendien is de tool beschikbaar op alle apparaten, zodat u overal en altijd op de hoogte blijft van uw projecten.

De beste functies van Ayanza AI

📌 AI-brainstormpartner : genereer ideeën en suggesties om de creativiteit van het team te verbeteren

📝 Slimme kennisassistent : genereer snelle antwoorden en inzichten op queries van het team

🟓 Samenwerkingswerkruimtes : krijg gestructureerde ruimtes voor aantekeningen, lijsten en doelstellingen

📁 AI-aangedreven nieuwsfeed: houd teams op de hoogte met realtime projectinzichten

Beperkingen van Ayanza AI

De mobiele versie verschilt van de desktop-versie, waardoor het moeilijk is om tussen apparaten te schakelen

Geavanceerde AI-mogelijkheden zijn voorbehouden aan de duurste abonnementen

Prijzen van Ayanza AI

Gratis: $0 per maand per gebruiker

Premium : $ 6 per maand per gebruiker

Ultra : $ 15 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 15 per maand per gebruiker

Ayanza AI-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. HiveMind AI (Het meest geschikt voor agents die met gedeeld geheugen werken)

via Hive

Hivemind AI neemt het zware werk uit projectmanagement weg. Het kan complete projectplannen in kaart brengen, taken aanmaken en werkstroomvoorstellen op basis van teamprioriteiten – allemaal met eenvoudige prompts. De AI-functies zijn handig voor het opstellen van agenda's voor vergaderingen, het samenvatten van discussies en zelfs het genereren van reacties voor e-mailberichten.

Met Hive Notes worden vergaderingen automatisch gedocumenteerd. Het kan ook ideeën bedenken, afbeeldingen genereren en content vertalen, waardoor het makkelijker wordt om projecten op gang te houden.

Net als Taskade maakt HiveMind ook coördinatie tussen meerdere agents mogelijk. Agents zoals architecten, programmeurs en onderzoekers werken samen onder leiding van een centrale coördinerende agent om complexe taken op te lossen, waarbij de uitvoering is gebaseerd op gedeeld geheugen en collectieve intelligentie.

De beste functies van Hivemind AI

📌 Directe projectplanning : genereer binnen enkele seconden gestructureerde projectplannen en takenlijsten

📊 AI-aangedreven actiekaarten : zet ideeën automatisch om in uitvoerbare taken

📝 Contentgeneratie : maak agenda's voor vergaderingen, blogposts en bedrijfsplannen

🟓 Geautomatiseerd aanmaken van afbeeldingen: ontwerp unieke afbeeldingen en grafische elementen op basis van tekstprompts

Beperkingen van Hivemind AI

Er wordt gemeld dat het niet gebruiksvriendelijk is en dat er een leercurve is in vergelijking met andere tools voor projectmanagement

Prijzen van Hivemind AI

Open source

Beoordelingen en recensies van Hivemind AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. SmartSuite AI (Het beste voor AI-aangedreven documentautomatisering en werkstroomoptimalisatie)

via SmartSuite

SmartSuite AI helpt teams bij het verminderen van routinematig werk door automatisch rapporten op te stellen, feedback te sorteren en informatie te ordenen. Het is handig voor het direct opstellen van projectupdates, e-mails en samenvattingen.

De aangepaste AI-prompts zijn een leuke extra. Hiermee kunnen teams werkstroomen op maat maken en routinetaken automatiseren op basis van hun behoeften, zodat iedereen minder tijd kwijt is aan administratie.

De AI-agenten van SmartSuite zijn gespecialiseerd in het structureren van gegevens. Als u een rommelige PDF of een transcript in het systeem plaatst, parseert de AI-agent de gegevens zelfstandig in gestructureerde tabelrecords, identificeert ontbrekende velden en zoekt op internet om hiaten op te vullen, zoals bedrijfsgrootte of LinkedIn-profielen voor CRM-gebaseerde projecten.

De beste functies van SmartSuite AI

📌 AI-gestuurd documentbeheer : maak, verfijn en categoriseer projectdocumentatie en rapporten

📊 Geautomatiseerde taakverwerking : wijs taken toe, houd ze bij en stel prioriteiten op basis van de behoeften van de werkstroom

📝 AI-schrijven en -bewerking : Stel efficiënt blogs, rapporten en andere tekstdocumenten op met door AI gegenereerde content

📅 Aangepaste AI-prompts : personaliseer werkstroomen en voer automatisering uit voor routinetaken met aangepaste prompts

📁 AI-aangedreven SmartDocs: integreer AI in het documentbeheersysteem van SmartSuite voor naadloze samenwerking

Beperkingen van SmartSuite AI

Beperkte aangepaste mogelijkheden voor automatisering van de werkstroom en gebrek aan integratie met andere automatiseringsplatforms

Ontbrekende belangrijke functies, zoals het verbergen van sporen van automatisering in e-mails

Prijzen van SmartSuite AI:

Gratis proefversie

Team : $ 20/maand/gebruiker

Professional : $36/maand/gebruiker

Enterprise: $ 50/maand

SmartSuite AI-beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SmartSuite?

Hier is een recensie van G2:

De software is eveneens ongelooflijk krachtig en u kunt desgewenst complexere oplossingen voor uw werkstroom ontwikkelen. Ik vind het geweldig hoe deze software het midden houdt tussen een database voor het vastleggen van belangrijke bedrijfsgegevens en een tool voor projectmanagement

Kies de beste AI-agent voor projectmanagement

Bij het managen van projecten moet je vaak eindeloze taken combineren, updates bijhouden en tussen apps schakelen om het volledige plaatje te krijgen. AI-tools beloven het werk gemakkelijker te maken, maar niet alle tools zorgen daadwerkelijk voor minder chaos.

Notion AI, Trello AI en Asana AI bieden hier en daar automatisering, maar je moet nog steeds zelf dingen samenvoegen op verschillende platforms.

ClickUp biedt je echte, contextbewuste AI-agenten die net als menselijke teamgenoten werken, dankzij hun oneindige kennis van je werkruimte en hun adaptieve leer- en geheugenvermogen. Ze beperken zich niet alleen tot het doen van suggesties of slim zoeken. Met Super Agents krijgt je team hands-free projectuitvoering, taaktriage en intelligente check-ins. Gesteund door ClickUp Brain is elke actie contextueel en afgestemd op uw unieke werkruimte. Zo besteedt u minder tijd aan het organiseren van werk en meer tijd aan het uitvoeren ervan.

