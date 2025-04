De ultieme HVAC CRM-softwarehandleiding: De beste keuzes om te verkennen

Het managen van een HVAC-bedrijf draait allemaal om het beheersen van operationele efficiëntie, georganiseerd blijven en het bieden van een eersteklas klantenservice in een zeer concurrerende branche.

Om vandaag de dag succesvol te zijn in de HVAC-ruimte zijn tools nodig die niet alleen gelijke tred houden, maar innovatie stimuleren. Dit is waar HVAC CRM om de hoek komt kijken. Deze krachtige platforms zijn ontworpen om alles te optimaliseren, van planning en verzending tot facturatie en relatiebeheer.

In deze gids verkennen we de beste CRM-softwareoplossingen voor HVAC-bedrijven, om u te helpen de efficiëntie te verbeteren, uw activiteiten uit te breiden en de klantervaring te verbeteren.

Laten we beginnen! 🚀

⏰ 60-seconden samenvatting Hier volgt een kort overzicht van de beste HVAC CRM-software om u te helpen uw activiteiten te stroomlijnen, uw klantenbeheer te verbeteren en uw omzet te verhogen: : Het beste voor HVAC automatisering van werkstromen en teamsamenwerking ClickUp: Het beste voor HVAC automatisering van werkstromen en teamsamenwerking

Nutshell: Beste automatisering van verkoop en klantenbetrokkenheid

Jobber: Het beste voor HVAC-planning en taakbeheer

Housecall Pro : Het beste voor alles-in-één automatisering van velddiensten

ServiceTrade: Het beste voor commercieel HVAC-servicebeheer

Zoho CRM: Beste voor AI-gestuurde verkoop automatisering en aangepast

Pipeline CRM: Het beste voor verkoop pijplijn visualisatie en automatisering

ServiceTitan: Het beste voor HVAC-ondernemingen op Enterprise-niveau

FieldEdge: Beste voor real-time dispatching en financieel bijhouden

Service Fusion: Beste voor eind-tot-eind HVAC-klusbeheer

Wat moet u zoeken in een CRM voor HVAC?

Een CRM voor HVAC-bedrijven moet meer doen dan klantgegevens opslaan, het moet actief de operationele efficiëntie verbeteren en de omzet verhogen.

Hier zijn enkele belangrijke CRM-onderdelen waar u op moet letten:

Slimme planning en dispatching: Kies een CRM waarmee u opdrachten kunt toewijzen, routes kunt optimaliseren en geautomatiseerde updates naar technici en klanten kunt sturen. Dit vermindert gemiste afspraken en reistijd

Geautomatiseerde follow-ups: Zoek naar een systeem dat herinneringen stuurt voor onderhoudscontracten, onbetaalde facturen en klantbeoordelingen. Klanten betrokken houden is de sleutel tot het genereren van terugkerende business

Mobiele toegang voor technici: Zorg ervoor dat uw team de status van opdrachten kan bijwerken, aantekeningen kan toevoegen en facturen kan genereren vanaf hun telefoon. Een mobiele CRM app houdt teams op het veld en op kantoor met elkaar in verbinding

Ingebouwde facturatie en betalingen: Vereenvoudig facturering door een CRM te selecteren dat facturen genereert, digitale betalingen accepteert en uitstaande saldi bijhoudt zonder handmatige invoer

Tools voor klantenbeheer: Zoek een CRM dat de servicegeschiedenis bijhoudt, apparatuurgegevens opslaat en gepersonaliseerde communicatie mogelijk maakt. Dit helpt u bij het opbouwen van klanttevredenheid op lange termijn

wist u dat CRM zijn oorsprong vindt in het begin van de jaren 1970, toen bedrijven begonnen over te stappen van een "productgerichte" benadering naar een "klantgerichte" benadering. Dit cruciale besef gaf aanleiding tot CRM en veranderde voor altijd de manier waarop bedrijven relaties opbouwen en prioriteit geven aan de behoeften van klanten.

Top CRM voor HVAC om te verkennen

Het kiezen van de juiste HVAC-servicesoftware kan het verschil maken bij het beheren van relaties met klanten, het plannen van opdrachten en het verhogen van de omzet.

Hier zijn enkele van de beste CRM's voor HVAC, elk met hun specifieke gebruikssituaties en USP's:

1. ClickUp (het beste voor HVAC-workflow automatisering en teamsamenwerking)

Als de alles-in-één app voor werk dient ClickUp als een robuuste CRM voor HVAC-bedrijven, die verder gaat dan klantbeheer en uitgebreide automatisering van werkstromen en naadloze samenwerking tussen projecten biedt.

Ontvang ClickUp CRM gratis Gebruik ClickUp CRM om activiteiten te stroomlijnen, responstijden te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen, terwijl alles georganiseerd blijft in één platform

De aanpasbare workflows van ClickUp CRM stellen HVAC-bedrijven in staat om hun CRM-systeem aan te passen aan hun unieke processen, zodat ze naadloos kunnen werken. U kunt klantgegevens, servicegeschiedenis en informatie over apparatuur eenvoudig opslaan met aangepaste velden in ClickUp. Zo kunt u taaktypes, vervaldata van garanties en onderhoudsschema's bijhouden in een georganiseerd, doorzoekbaar format.

Wijs taken toe aan technici met ClickUp-taak en visualiseer hun beschikbaarheid met de kalenderweergave en werklastweergave voor een optimale planning. En vergeet niet om in ClickUp automatiseringen zonder code in te stellen om technici op de hoogte te brengen van nieuwe opdrachten, waardoor vertragingen en miscommunicatie worden beperkt.

Technici hebben toegang tot taakdetails, checklists en kunnen servicerapporten rechtstreeks vanuit de ClickUp-taak app uploaden terwijl ze op locatie zijn, terwijl commentaren op taken in threads helpen om real-time updates te communiceren tussen teams op het veld en kantoorpersoneel.

Gebruik aangepaste Taak Statussen in ClickUp om uw verkooppijplijn op te bouwen en te beheren en de voortgang van uw opdrachten bij te houden

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van uw werkzaamheden? Volg het met ClickUp-taak aangepaste statussen, zoals 'Gepland', 'In uitvoering', 'Voltooid' en 'Gefactureerd'. Deze statussen kunnen ook worden gebruikt om fases in de pijplijn voor leads en potentiële klanten bij te houden.

Pro Tip: Stel terugkerende taken in ClickUp in voor herinneringen voor preventief onderhoud, garantiecontroles en vervolggesprekken.

Met meer dan 50 kaarten voor dashboards maakt ClickUp het ook gemakkelijker om alle project-, Taak- en klantgegevens op één centrale locatie te visualiseren en te beheren.

Bovendien verbeteren ClickUp's naadloze integraties met populaire platforms zoals Google Werkruimte en HubSpot de productiviteit.

Ontvang gratis sjabloon Verander uw projecten en verkooppijplijn met het CRM sjabloon van ClickUp

Als u bang bent dat een aangepaste CRM installatie in ClickUp te veel tijd kost, probeer dan eens het CRM sjabloon van ClickUp.

Het is een kant-en-klare blauwdruk voor HVAC-bedrijven om relaties met klanten te beheren, serviceverzoeken bij te houden en verkooppijplijnen op één plek te organiseren. Met de ingebouwde automatisering en rapportage vereenvoudigt dit sjabloon de planning, follow-ups en facturering, zodat de werkzaamheden naadloos verlopen en de klant beter aan uw bedrijf kan worden gebonden.

Dankzij de aangepaste velden, statussen en weergave van meerdere projecten kunt u:

Gestroomlijnde planning en verzending voor tijdige service

Bijhouden van leads en verkoop om conversie te verhogen

Automatiseer follow-ups om de klantbetrokkenheid te verbeteren

Rapporten genereren voor gegevensgestuurde besluitvorming

➡️ Ook lezen: Hoe maakt u uw eigen CRM in ClickUp?

ClickUp beste functies

Volg de waarde van uw klantenlevens en serviceprestaties met aangepaste ClickUp dashboards

Organiseer leads, serviceverzoeken en follow-ups met behulp van aangepaste statussen en aangepaste velden in ClickUp

Automatiseer klantcommunicatie met de Email ClickApp , door service herinneringen of follow-up e-mails rechtstreeks vanuit ClickUp te versturen

Versnel goedkeuringen van documenten en contractbeheer met Redactie en annotaties

Beheer onderhoudsschema's, verkooppijplijnen en klantgegevens met vooraf aangepaste CRM-sjablonen

Taken, statusupdates en herinneringen automatiseren met automatisering van de werkstroom

Gebruik formulevelden om automatisch en moeiteloos de kosten van bestellingen van nieuwe producten te berekenen of scores voor nieuwe leads te beoordelen

Bekijk en beheer relaties met klanten met lijsten, planborden, gantt en kalenders

📮 ClickUp Insight: Teams die slecht presteren hebben 4 keer meer kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl teams die goed presteren hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl ClickUp AI de rest afhandelt.

ClickUp beperkingen

Het hoge niveau van aanpassingen kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Niet alle weergaven zijn volledig beschikbaar op de mobiele app

Andere CRM's bieden mogelijk meer geavanceerde functies die specifiek zijn afgestemd op HVAC-bedrijven

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers in het echte leven zeggen over ClickUp

ClickUp is het BESTE projectmanagement-, dashboard-, CRM- + schaalsysteem dat ik ben tegengekomen! Het heeft me geholpen om honderden tot duizenden uren te besparen, prioriteiten te stellen en me te focussen op business development met een dagelijks proces van $500k-miljoenen. We zijn nu conversies + resultaten aan het bijhouden! LOVE ClickUp!

2. Nutshell (het beste voor automatisering en klantenbetrokkenheid)

via Nutshell

Nutshell is een alles-in-één CRM-software voor HVAC-bedrijven, ontworpen om verkoopautomatisering, klantbeheer en marketing te vereenvoudigen. Het biedt aangepaste pijplijnen, lead bijhouden en automatisering van e-mails om HVAC-technici te helpen prospects om te zetten in langetermijnklanten.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunt u eenvoudig serviceovereenkomsten beheren, follow-ups bijhouden en de volgende stappen automatiseren zonder extra moeite. Nutshell kan ook worden geïntegreerd met Google, Microsoft, QuickBooks en meer, zodat u uw workflow naadloos kunt beheren.

Nutshell beste functies

Automatiseer verkoopprocessen met aanpasbare CRM-pijplijnen en lead bijhouden

Betrek klanten effectief met ingebouwde e-mailmarketing en automatisering

Synchroniseer met Google en Microsoft voor kalender- en e-mailintegratie

Volg de voortgang van deals en serviceovereenkomsten met behulp van gedetailleerde rapportage en analyses

Nutshell limieten

Leercurve door meerdere aangepaste opties

Voor sommige geavanceerde functies is extra training nodig om ze effectief te kunnen gebruiken

Nutshell prijzen

Stichting: $19/maand per gebruiker

Groei: $32/maand per gebruiker

Pro: $49/maand per gebruiker

Business: $67/maand per gebruiker

Enterprise: $89/maand per gebruiker

Nutshell beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (1.100+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 3/5 (500+ beoordelingen)

Ook lezen: Hoe kiest u een CRM-systeem voor uw business?

3. Jobber (Beste voor HVAC-planning en taakbeheer)

via Jobber

Jobber is software voor het beheer van velddiensten en is ontworpen om planning, facturatie en het bijhouden van opdrachten te stroomlijnen. Jobber is ontworpen voor buitendienstbedrijven en helpt HVAC Teams bij het beheren van de dagelijkse werkzaamheden zonder dat dit leidt tot extra administratief werk. Met geautomatiseerde toewijzing van opdrachten, real-time planning en tweeweg communicatie met de klant, zorgt Jobber voor een uitzonderlijke dienstverlening.

Het integreert ook met QuickBooks, Stripe en Google Agenda, waardoor facturatie en betalingen naadloos verlopen. HVAC bedrijven die Jobber gebruiken rapporteren gemiddeld 37% omzetgroei in hun eerste jaar, wat de impact op efficiëntie en winstgevendheid bewijst.

Beste functies van Jobber

Automatiseer planning, toewijzing van opdrachten en routeoptimalisatie om het werk van de beheerder te verminderen

Facturen versturen, online betalingen accepteren en synchroniseren met QuickBooks voor een gestroomlijnde boekhouding

Communiceer met klanten via geautomatiseerde herinneringen en tweeweg SMS

Houd de voortgang van opdrachten, kosten en teamprestaties bij met ingebouwde rapportagetools

Jobber limieten

Geen tagging functie voor online boekingen en AI-receptionist

Sommige gebruikers kunnen extra aanpassingsopties nodig hebben voor complexe workflows

Jobber prijzen

Core: $39/maand per gebruiker

Verbinding : $ 119/maand per gebruiker

Groeien: $199/maand per gebruiker

Jobber Plus: Aangepaste prijzen voor 30+ gebruikers

Jobber beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (900+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Jobber

*Ik gebruik Jobber graag omdat het niet alleen al mijn klantgegevens op één gemakkelijk bereikbare plek bewaart, maar het helpt me ook om ervoor te zorgen dat alle klussen zijn gefactureerd, de betaling is geïnd en dat offertes worden opgevolgd. Het heeft verschillende functies die mijn leven makkelijker maken. Jobber stuurt zelfs automatisch een verzoek voor een beoordeling, waardoor onze Google beoordelingen zijn gestegen!

4. Housecall Pro (het beste voor alles-in-één automatisering van velddiensten)

via Housecall Pro

Housecall Pro is een uitgebreid HVAC CRM, ontworpen om planning, dispatching, betalingen en klantcommunicatie in één platform te beheren. Het is gebouwd voor servicebedrijven van elke grootte en biedt functies die HVAC-bedrijven helpen bij het automatiseren van marketing, het stroomlijnen van taakbeheer en het versnellen van betalingen.

De HVAC-software bevat realtime dispatching, geautomatiseerde schattingen en GPS-tracking, voor een efficiënte planning van opdrachten en coördinatie van technici. De Instapay functie versnelt de werkstroom doordat bedrijven direct betaald worden. Met integraties zoals QuickBooks, Gusto en Mailchimp helpt Housecall Pro HVAC-bedrijven hun beheerderstijd te verminderen en zich te concentreren op groei.

Housecall Pro beste functies

Automatisering van planning, verzending en herinneringen aan klanten om no-shows te verminderen

Beheer schattingen, facturen en online betalingen met QuickBooks-integratie

Houd de winstgevendheid van opdrachten en de prestaties van technici bij met aangepaste rapportage

Versnel de werkstroom met Instapay voor directe uitbetalingen per krediet kaart

Housecall Pro limieten

Er is geen ingebouwde commissie bijhouden voor upsells en technicus bonussen

Beperkte opties voor korting op individuele items op facturen

Housecall Pro-prijzen

Basis: $79/maand (één gebruiker)

Essentials : $189/maand (1-5 gebruikers)

MAX: Aangepaste prijzen

Housecall Pro beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2.000+ beoordelingen)

5. ServiceTrade (Beste voor commercieel HVAC-servicemanagement)

via ServiceTrade

ServiceTrade is een commercieel HVAC CRM, ontwikkeld voor HVAC-aannemers om diensten, projecten en verkoop op één platform te beheren. Het is gespecialiseerd in preventief onderhoud, het bijhouden van activa en klantcommunicatie, waardoor het ideaal is voor HVAC-bedrijven die grootschalige contracten beheren.

Via het klantenportaal kunnen clients de servicegeschiedenis, facturen en planning bijhouden, wat de transparantie en klantenbinding verbetert. De Smart AI functie helpt de planning van technici te optimaliseren en de werklast van beheerders te verminderen. Met ingebouwde QuickBooks-integratie, tools voor projectmanagement en verkoopautomatisering is ServiceTrade ontworpen voor HVAC-bedrijven die efficiënt willen schalen.

ServiceTrade beste functies

Automatiseer preventief onderhoud en het bijhouden van bedrijfsmiddelen voor beter contractbeheer

Optimaliseer de planning van technici en capaciteit met Smart AI

Verbeter de communicatie met klanten via een selfserviceportaal en live updates

Stroomlijn facturatie en betalingen met QuickBooks integratie

ServiceTrade limieten

Gebruikers hebben onverwachte software-updates gerapporteerd die aanpassingen in de werkstroom kunnen vereisen

Tools voor formulierbeheer kunnen een leercurve hebben voor nieuwe gebruikers

ServiceTrade prijzen

Aangepaste prijzen

ServiceTrade beoordelingen en reviews

G2: 4. 5/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (300+ beoordelingen)

Wat gebruikers in het echte leven zeggen over ServiceTrade

Ik hou van de mogelijkheid om de applicatie te gebruiken op een manier die het beste bij je bedrijf past. Service Trade is een bedrijf dat vele petten draagt, van mechanische tot brand- en veiligheidsindustrie en meer. Elk bedrijf gebruikt Service Trade op een manier die hun behoeften en klantenkring ten goede komt. Het aanpassingsvermogen en de wens van het bedrijf om altijd te verbeteren, maakt het een geweldige applicatie voor ons bedrijf.

6. Zoho CRM (het beste voor AI-gestuurde automatisering en aanpassing van verkoop)

via Zoho CRM

Zoho CRM is een zeer aanpasbaar HVAC CRM dat gebruik maakt van AI-gestuurde automatisering, multi-channel engagement en diepgaande analyses om bedrijven te helpen hun activiteiten te stroomlijnen. Met Zia AI kunnen HVAC Teams workflows automatiseren, verkooptrends detecteren en voorspellende inzichten genereren voor betere besluitvorming.

Het integreert naadloos met meer dan 1000 apps van derden, waardoor het een veelzijdige keuze is voor bedrijven die op zoek zijn naar een aanpasbare oplossing. De 360-graden weergave van de klant zorgt ervoor dat elke interactie wordt vastgelegd, waardoor HVAC-bedrijven hun clienten beter kunnen behouden en efficiënter kunnen verkopen.

Zoho CRM beste functies

Automatiseer uw CRM-processen en detecteer trends met AI-gebaseerde inzichten van Zia

Betrek klanten via e-mail, telefoon, sociale media en live chatten

Prestaties van pijplijnen bijhouden en inkomsten voorspellen met geavanceerde analyses

Pas workflows, velden en integraties aan om te voldoen aan specifieke HVAC-bedrijfsmanagementbehoeften

Zoho CRM limieten

Sommige geavanceerde integraties kunnen complex zijn om in te stellen zonder technische ondersteuning

Systeemprestaties kunnen trager worden bij het verwerken van grote datasets

Zoho CRM prijzen

Free Forever

Standaard: $14/maand per gebruiker

Professioneel: $23/maand per gebruiker

Enterprise: $40/maand per gebruiker

Ultiem: $52/maand per gebruiker

(Ontleend aan G2)

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4. 1/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (6.000+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Door te leren hoe verschillende CRM's in verschillende sectoren worden gebruikt, kunt u functies identificeren die aansluiten bij uw doelen. Dus voordat u uw portemonnee trekt, kunt u de beste voorbeelden van CRM-software en hun gebruiksmogelijkheden bekijken om uw werkstroom en efficiëntie te verbeteren.

7. Pipeline CRM (het beste voor verkoop pijplijn visualisatie en automatisering)

via Pipeline CRM

Pipeline CRM is een eenvoudig en efficiënt CRM dat is ontwikkeld voor verkoopteams die behoefte hebben aan een eenvoudig, krachtig hulpmiddel om leads te beheren, deals bij te houden en workflows te automatiseren. Het biedt een schone Kanban-stijl interface, waardoor het gemakkelijk is om deals te visualiseren en door verschillende fases te verplaatsen.

Geautomatiseerde e-mail bijhouden, verkoopvoorspellingen en het bijhouden van commissies geven HVAC-bedrijven betere controle over hun verkoopproces. Met aangepaste fases voor deals, onbeperkte opslagruimte en toestemming voor gebruikers is Pipeline CRM ideaal voor teams die een lichtgewicht maar krachtige CRM nodig hebben.

Pipeline CRM beste functies

Visualiseer en beheer deals met Kanban-borden en aangepaste fases voor deals

Automatiseer verkoop- en marketinge-mails met ingebouwde bijhouden en sjablonen

Omzet- en verkooptrends voorspellen met geavanceerde analyses

Wijs toestemmingen toe om de toegang te controleren en de samenwerking tussen teams te stroomlijnen

Pipeline CRM limieten

Er is slechts één accountmanager per klant toegestaan, wat de samenwerking tussen meerdere gebruikers beperkt

Pipeline CRM prijzen

Begin: $29/maand per gebruiker

Ontwikkelen: $39/maand per gebruiker

Groei: $59/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pipeline CRM beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (600+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Pipeline CRM

Een opvallende functie is het ontbreken van limieten voor contactpersonen, wat de flexibiliteit biedt om te groeien en op te schalen zonder de beperkingen die andere CRM-systemen vaak opleggen. Dit komt niet alleen tegemoet aan mijn huidige behoeften, maar maakt mijn gebruik ook klaar voor de toekomst als mijn behoeften evolueren. De toewijzing van eenvoud door Pipeline CRM, in combinatie met de veelzijdige mogelijkheden, maakt het een onmisbaar hulpmiddel voor het stroomlijnen van mijn werkstroom en het optimaliseren van mijn processen voor het beheer van klantrelaties.

8. ServiceTitan (het beste voor HVAC-ondernemingen op Enterprise-niveau)

via ServiceTitan

ServiceTitan is een HVAC CRM met veel functies, ontwikkeld voor snelgroeiende residentiële en commerciële servicebedrijven. Het biedt geavanceerde job tracking, geautomatiseerde dispatching en real-time rapportage, waardoor HVAC-bedrijven volledige controle hebben over hun activiteiten.

Het klantenportaal biedt klanten direct toegang tot de servicegeschiedenis, facturen en betalingen, waardoor de transparantie en retentie worden verbeterd. Met de Proposal Builder en automatisering van serviceovereenkomsten kunnen bedrijven meer deals sluiten en terugkerende inkomsten garanderen.

Met robuuste integraties voor QuickBooks, Intacct en Viewpoint Vista houdt ServiceTitan de financiële gegevens voor het hele bedrijf op één lijn.

ServiceTitan beste functies

Automatiseer planning, dispatching en realtime job bijhouden voor naadloze activiteiten

Genereer gedetailleerde rapporten over werkkosten om winstgevendheid en uitgaven bij te houden

Verhoog de conversie met aangepaste voorstellen en follow-ups van offertes

Bied clients 24/7 toegang tot servicegeschiedenis, facturen en betalingen via het klantenportaal

ServiceTitan limieten

Verwacht een steile leercurve vanwege de uitgebreide functies van het platform

Oorspronkelijk ontworpen voor service aan woningen, waardoor sommige commerciële aannemers aanpassingen moesten doen

ServiceTitan prijzen

Aangepaste prijzen

ServiceTitan beoordelingen en reviews

G2: 4. 5/5 (300+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (200+ beoordelingen)

9. FieldEdge (het beste voor real-time dispatching en financieel bijhouden)

via FieldEdge

FieldEdge is een uitgebreid HVAC CRM, ontworpen om servicebedrijven te helpen bij het stroomlijnen van dispatching, planning, facturatie en klantenbeheer. Het onderscheidt zich door het realtime bijhouden van technici, ingebouwd prijsboekbeheer en geautomatiseerde marketingtools om bedrijven te helpen hun omzet te optimaliseren.

De FieldEdge Payments functie zorgt voor snelle, probleemloze transacties, terwijl de QuickBooks integratie zorgt voor naadloos financieel bijhouden. Met tools zoals Proposal Pro voor upselling en MarketingEdge voor klantenbetrokkenheid helpt FieldEdge HVAC-bedrijven hun efficiëntie en winstgevendheid te verbeteren.

De beste functies van FieldEdge

Volg de locaties en voortgang van technici met realtime dispatching

Automatisering van facturen, betalingen en financieel bijhouden met QuickBooks integratie

Verhoog upsells met Proposal Pro's goede, betere, beste prijsopties

Betrek klanten via e-mail en tweeweg SMS-marketing met MarketingEdge

FieldEdge limieten

Veel functies vereisen extra kosten, waardoor de totale kosten stijgen

QuickBooks integratie kan complex zijn en vereist extra kennis

FieldEdge-prijzen

Aangepaste prijzen

FieldEdge beoordelingen en recensies

G2: 4. 1/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (300+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over FieldEdge

Het bedrijf en ik houden van Field Edge en hoe eenvoudig en snel we het hebben leren gebruiken. Field Edge wordt dagelijks gebruikt door het kantoorpersoneel en de technici op het veld. De integratie van QuickBooks naar Field Edge was eenvoudig en snel. Ik gebruik Field Edge dagelijks voor verzending, facturering, het toevoegen van onderdelen aan de inventaris en het versturen van facturen en offertes naar klanten. De online klantenservice is geweldig en reageert vrijwel onmiddellijk.

10. Service Fusion (het beste voor eind-tot-eind HVAC-klusbeheer)

via Service Fusion

Service Fusion is een HVAC CRM dat is ontwikkeld voor het voltooien van taakplanning, dispatching en klantenbeheer. Het is ontworpen voor servicebedrijven en automatiseert bestellingen, facturatie en het bijhouden van technici om de efficiëntie te verbeteren.

Met de functie voor het bijhouden van het GPS-wagenpark kunnen HVAC-bedrijven servicevoertuigen controleren, routes optimaliseren en brandstofkosten verlagen. Met de ingebouwde QuickBooks-integratie en waarschuwingen via tekstberichten zorgt Service Fusion voor naadloze communicatie tussen teams en klanten.

Beste functies van Service Fusion

Automatiseer werkplanning en verzending met drag-and-drop planning

Volg voertuigen, verlaag brandstofkosten en optimaliseer routes met behulp van GPS fleet bijhouden

Zet schattingen direct om in opdrachten en verstuur facturen via QuickBooks-integratie

Verbeter de communicatie met klanten met geautomatiseerde tekst herinneringen en updates

Service Fusion limieten

Beperkte mobiele functionaliteit voor bepaalde administratieve Taken

Alleen eenrichtings synchroniseren is beschikbaar met QuickBooks

Service Fusion prijzen

Starter: $225/maand voor onbeperkte gebruikers

Plus: $350/maand voor onbeperkte gebruikers

Pro: $575/maand voor onbeperkte gebruikers

Service Fusion beoordelingen en recensies

G2 : 4. 2/5 (100+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 3/5 (200+ beoordelingen)

Optimaliseer uw HVAC Business Operations met ClickUp

Het kiezen van het juiste HVAC CRM kan het verschil maken tussen gemiste kansen en een volledig geoptimaliseerde, omzetgenererende operatie. Of u nu geautomatiseerde planning, real-time job bijhouden of naadloze facturatie nodig hebt, het beste HVAC CRM vereenvoudigt processen en verhoogt de winstgevendheid.

Van de aanpasbare automatisering van ClickUp tot het taakbeheer op ondernemingsniveau van ServiceTitan, de CRM's op deze lijst bieden unieke voordelen op maat van HVAC-bedrijven. Voor diegenen die op zoek zijn naar een alles-in-één HVAC bedrijfssoftware, biedt ClickUp echter een schaalbaar platform dat is ontworpen om serviceverzoeken te beheren, taken te automatiseren en betere relaties met klanten te onderhouden - in één gecentraliseerde hub.

Neem vandaag nog de controle over uw HVAC-business. ClickUp gebruiken 📈