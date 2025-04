Top 10 Budibase Alternatieven en Concurrenten in 2025

Of u nu mobiele apps, webapplicaties of interne tools wilt gaan bouwen, de opkomst van no-code en low-code platforms maakt het steeds gemakkelijker om aangepaste apps te ontwikkelen.

In plaats van een dure ontwikkelaar hebt u een idee en het juiste low-code platform nodig om aansprekende apps te maken.

Budibase is een populaire keuze voor het snel maken van interne tools en aangepaste webapplicaties en het automatiseren van processen zonder in zware codering te duiken. Het stelt bedrijven in staat om met gemak aangepaste oplossingen te bouwen.

Elk team is echter anders, en Budibase voldoet niet altijd aan al je specifieke eisen. Daarom is het onderzoeken van Budibase alternatieven de moeite waard.

Deze gids bespreekt de top 10 concurrenten van Budibase en laat andere platforms zien die nieuwe perspectieven bieden in het low-code landschap.

⏰ 60-secondenoverzicht Hier is een lijst van enkele van de beste Budibase alternatieven: (Beste voor projectmanagement en aangepaste workflows) ClickUp(Beste voor projectmanagement en aangepaste workflows)

Airtable (het beste voor aanpasbare databases en samenwerking)

Zoho Creator (Beste voor snelle app ontwikkeling)

Appsmith (Beste voor open-source mobiele en web app ontwikkeling)

Retool (Beste voor het bouwen van interne tools)

Bubble (Beste voor no-code web app ontwikkeling)

Caspio (Het beste voor databasetoepassingen)

OutSystems (Beste voor enterprise-grade app ontwikkeling)

AppSheet (het beste voor spreadsheet-gestuurde app-ontwikkeling)

Kintone (Beste voor teamsamenwerking en werkstroombeheer)

Wat is Budibase?

Budibase is een open-source, low-code platform voor het snel en efficiënt bouwen van aangepaste apps. Het stelt gebruikers in staat om workflows te automatiseren, strakke en interactieve interfaces te creëren en apps te implementeren in enkele minuten, zelfs zonder codeer- of programmeervaardigheden.

De tool stelt niet-technische teams in staat om volledig functioneel aangepaste web- en mobiele apps te ontwikkelen zonder afhankelijk te zijn van ontwikkelaars.

Budibase verbindt teams met verschillende databronnen, waaronder databases en API's. Dankzij deze flexibiliteit kan de app worden aangepast aan andere gebruikssituaties. Het intuïtieve ontwerp en de mogelijkheid om snel interne tools te genereren maken het een uitstekende oplossing voor teams die de ontwikkelingstijd willen verkorten zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit.

Met haar open-source basis, bevordert Budibase community-gedreven innovatie, waardoor het een populaire keuze is voor ontwikkelaars, startups en ondernemingen die digitale transformatie willen versnellen met behoud van controle over hun applicaties.

Waarom kiezen voor Budibase alternatieven?

Hoewel Budibase krachtige functies en functionaliteit biedt voor het maken en beheren van apps, is het geen wondermiddel. Dit is waarom gebruikers op zoek zijn naar Budibase alternatieven:

Beperkte aanpassingen : Budibase mist de flexibiliteit die nodig is om zeer niche aangepaste apps en workflows te maken

Steep leercurve : Hoewel het de bedoeling is om het bouwen van apps toegankelijk te maken, vinden sommige gebruikers de interface een uitdaging

Problemen met de prestaties : Verschillende gebruikers van Budibase hebben melding gemaakt van tragere en haperende prestaties bij het verwerken van grotere datasets of bij het maken van complexe toepassingen

Inflexibel ontwerp : De aanpassingsmogelijkheden om de UI/UX aan te passen zijn vrij beperkt, vooral in vergelijking met andere tools

Integratie hiaten : Budibase ondersteunt beperkte integraties met derde partijen in vergelijking met zijn concurrenten. Dit belemmert een naadloze verbinding tussen de verschillende tools

Mobiele responsiviteit : Sommige gebruikers rapporteren dat de ontwikkeling van mobiele apps op Budibase sterk beperkt is omdat het eindproduct niet zo responsief is

Ondersteuning en documentatie: Ondanks de bloeiende gemeenschap, ontbreekt het aan gedetailleerde documentatie en responsieve klantenservice

De 10 beste Budibase alternatieven

Zoals vermeld, is er geen gebrek aan opties in de wereld van no-code en low-code ontwikkeling. En gezien de limieten van Budibase, zijn hier enkele van de beste Budibase alternatieven die je kunt overwegen:

1. ClickUp (de beste voor projectmanagement en aangepaste workflows)

ClickUp is ideaal voor teams die interne tools willen bouwen of app-ontwikkelingsprocessen efficiënt willen beheren. Als de ultieme alles-in-één app voor werk combineert ClickUp projectmanagement, databasebeheer en no-code automatisering in één platform.

Met zijn veelzijdige functies en naadloze integraties stelt ClickUp teams in staat om effectieve workflows te creëren en te beheren. De intuïtieve interface en mogelijkheden zonder code maken het toegankelijk voor zowel technische als niet-technische gebruikers.

Taakbeheer

Visualiseer uw project op uw manier met ClickUp

ClickUp-taaken biedt verfijnde mogelijkheden voor projectmanagement, waarmee u gedetailleerde lijsten met taken kunt maken, prioriteiten kunt toekennen, deadlines kunt instellen en afhankelijkheid kunt koppelen voor een soepele projectuitvoering.

De Taak Weergave is slechts een van de vele manieren om uw project te visualiseren. U kunt ook schakelen tussen Kanban-borden, Gantt-grafieken, lijsten, tabelweergaven en andere formats, afhankelijk van de voorkeuren en het comfort van uw team.

ClickUp Whiteboards

Brainstorm visueel met uw team op de ClickUp Whiteboards

Je hebt ook ClickUp Whiteboards - een digitaal whiteboard met een intuïtieve drag-and-drop interface, waardoor het geschikt is voor technische en niet-technische gebruikers.

Gebruik deze ruimte om ideeën te brainstormen, interactieve stroomdiagrammen te maken, ideeën visueel te illustreren en nog veel meer.

Aangepaste werkstromen

Creëer aangepaste werkstromen en automatiseringsrecepten om ontwikkelingsactiviteiten bij te houden

De aanpassingsmogelijkheden van ClickUp strekken zich uit tot de manier waarop u uw workflows abonneert. Met ClickUp kunt u aangepaste workflows instellen om het ontwikkelingsproces nauwkeurig af te stemmen op app-specifieke behoeften. Pas de hele SDLC aan, van idee tot implementatie, in slechts een paar klikken.

Houd uw Sprints voor app-ontwikkeling bij met ClickUp Dashboards

Deze functie, in combinatie met de uitgebreide ClickUp Dashboards, stelt u in staat om gedetailleerde controle uit te oefenen over het ontwikkelingsproces. Het biedt een realtime overzicht van het project en de voortgang ervan, zodat u direct interventies kunt uitvoeren, zoals het inzetten van extra resources.

No-Code automatisering

Stel intuïtieve automatiseringen in zonder ook maar één regel code te schrijven

De functie Automatisering van ClickUp helpt bij het elimineren van repetitieve taken en handmatige workflows. Met eenvoudige, op triggers gebaseerde logica kunt u toewijzingen, statusupdates en notificaties automatiseren, waardoor een naadloze coördinatie binnen uw ontwikkelingsteam wordt gegarandeerd.

Het beste deel? Er is geen kennis van codering nodig om deze automatisering in te stellen, waardoor het voor iedereen toegankelijk is.

Andere projectmanagement tools zoals de ingebouwde stopwatch en no-code automatisering ondersteunen ook het ontwikkelingsproces en de governance ervan.

Tijdregistratie

Bereken automatisch de tijd die nodig is om elke Taak te voltooien met behulp van de ingebouwde tool voor tijdsregistratie

ClickUp biedt een geïntegreerde functie voor het bijhouden van projecttijden, waarmee u kunt bijhouden hoeveel tijd er aan elke taak wordt besteed. De tijdsregistratie zorgt voor transparantie in de uitvoering van projecten, waardoor teams deadlines kunnen bijhouden en hun productiviteit kunnen maximaliseren zonder afhankelijk te zijn van externe tools.

ClickUp integraties

Integreer met platforms zoals GitHub voor snelle en moeiteloze ontwikkeling

Hoewel ClickUp alle mogelijkheden biedt, zijn er integraties om het goed te maken als u merkt dat er een functie of mogelijkheid ontbreekt. ClickUp integreert verschillende apps, inclusief maar niet beperkt tot Slack, Google-werkruimte (Google Spreadsheets, Documenten, Kalender, enz. ), Slack, GitLab en Microsoft Teams. Je kunt Zapier gebruiken om verbinding te maken en interne tools te bouwen.

ClickUp beste functies

Automatiseer werkstromen met ClickUp Automation om handmatige inspanningen te verminderen en de efficiëntie te verbeteren

Monitor app ontwikkeling met interactieve en rijke ClickUp Dashboards

Organiseer taken efficiënt met ClickUp Taken , waarmee gebruikers terugkerende taken kunnen instellen en afhankelijkheid van taken kunnen identificeren

Visualiseer gegevens duidelijk met de ClickUp tabelweergave , die perfect is voor het bijhouden van de voortgang van projecten en projectmanagement

Werk naadloos samen met uw team met ClickUp Chat , dat alles omvat van real-time chatten, threads, opmerkingen, @mentions en meer

Houd moeiteloos de tijd bij met de ingebouwde tool voor tijdsregistratie om uw team op schema te houden

ClickUp beperkingen

Het spervuur aan geavanceerde functies kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers

Beperkte functies en functionaliteit op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement : $0

Onbeperkt-abonnement : $7/maand per gebruiker

Business-abonnement : $12/maand per gebruiker

Enterprise-abonnement : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain (Add-on): $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en reviews

G2 : 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

ClickUp stelt ons niet alleen in staat om slank te blijven, het stelt ons ook in staat om op de hoogte te blijven, innovatie te leveren en toegevoegde waarde te creëren voor onze clients.

2. Airtable (Beste voor aanpasbare databases en samenwerking)

via Airtable

Airtable is een no-code app-platform dat kritische bedrijfsprocessen versnelt door de flexibiliteit van spreadsheets te combineren met de kracht van databases.

Het resultaat is dat teams aangepaste applicaties kunnen maken zonder enige kennis van codering, wat leidt tot beter projectmanagement, marketingactiviteiten en productontwikkeling.

Met functies zoals AI-gestuurde workflows, aanpasbare weergaven en sterke datamanipulatiemogelijkheden is Airtable een van de betere Budibase alternatieven voor organisaties die hun activiteiten willen stroomlijnen.

Bovendien is de intuïtieve interface afgestemd op specifieke behoeften, of het nu gaat om het beheren van projectkalenders, het bijhouden van Sprints of het automatiseren van Taken.

Airtable beste functies

Maak aangepaste werkstromen met behulp van de interactieve drag-and-drop elementen

Automatiseer terugkerende Taken met de ingebouwde automatisering en scripting functies

Visualiseer gegevens in verschillende weergaven, zoals Kanban, Raster, Kalender en Galerij

Integreer Airtable bases in websites en deel ze extern via beveiligde links

Beperkingen

Prestaties beginnen achter te lopen naarmate de grootte van de database toeneemt

Desktop versies hebben functies die ontbreken op apps op mobiele apparaten

Airtable prijzen

Free : $0

Teams : $24/maand per gebruiker

Business : $54/maand per gebruiker

Enterprise : Aangepaste prijzen

Airtable AI (add-on): $7/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies

G2 : 4. 6/5 (2.740+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2.120+ beoordelingen)

3. Zoho Creator (Beste voor snelle app-ontwikkeling)

via Zoho maker

Zoho Creator is een low-code platform van Zoho waarmee bedrijven snel aangepaste applicaties kunnen bouwen, implementeren en beheren. Met dit Budibase-alternatief kunnen gebruikers bedrijfsprocessen digitaliseren en automatiseren voor verschillende functies, waaronder verkoop, klantenservice, bedrijfsvoering en financiën.

Het platform is ontworpen met het oog op schaalbaarheid en de drag-and-drop interface, kant-en-klare sjablonen en functie voor automatisering van workflows vereenvoudigen het aanmaken van formulieren, rapporten, pagina's en workflows.

De USP ligt in de naadloze integratie met de ontelbare Zoho apps, zoals het Zoho Customer Relationship Management (CRM) platform en Zoho Mail.

Zoho maker beste functies

Test applicaties zonder de live versie te beïnvloeden via de sandboxomgeving voor ontwikkelaars

Overal toegang tot apps dankzij cross-platform compatibiliteit voor mobiel en web

Analyseer gegevens via datagestuurde dashboards en geavanceerde rapportagetools

Gebruik AI voor voorspelling en sentimentanalyse zonder uitgebreide code

Zoho maker limieten

Biedt alleen meer waarde als je binnen het Zoho ecosysteem werkt

Steile leercurve voor scripts in Deluge (Zoho's eigen taal)

Zoho maker prijzen

Standaard : $8/maand per gebruiker

Professioneel : $20/maand per gebruiker

Enterprise : $25/maand per gebruiker

Flex: Aangepaste prijzen

Zoho Creator beoordelingen en recensies

G2 : 4. 3/5 (170+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (150+ beoordelingen)

Gebruiksgemak, de flexibiliteit om prototypes te maken met één gebruiker en deze vervolgens op de markt te brengen, evenals de capaciteit om accountniveaus op en af te schalen, solide communityondersteuning en degelijke professionele ondersteuningsteams zijn allemaal wenselijk. Ik waardeer de ingebouwde sjablonen die we als basis kunnen gebruiken, hoe ze met meerdere wireframes werken en hoe we platforms voor klanten kunnen bouwen zonder gedoe of scripts.

4. Appsmith (Beste voor open-source mobiele en web app ontwikkeling)

via Appsmith

Appsmith is ontworpen met ontwikkelaars in gedachten en is een open-source, low-code platform waarmee bedrijven snel aangepaste interne tools kunnen ontwikkelen, zoals dashboards, beheerderspanelen en CRUD apps. Het stelt app-bouwers in staat om API's, databases en diensten van derden naadloos met elkaar te verbinden voor een geïntegreerde app-bouwervaring.

Met zijn vooraf gebouwde widgets en focus op maatwerk is Appsmith een van de beste Budibase alternatieven voor het ontwikkelen van apps in een open en collaboratieve omgeving. De community-gedreven aard bevordert ook continue verbetering en geeft toegang tot rijke bronnen.

Appsmith beste functies

Verbinding maken met elke databron via REST API's, GraphQL of SQL-databases

Gebruik kant-en-klare functies zoals tabellen, formulieren en grafieken om app interfaces aan te passen

Schrijf aangepaste code met de ingebouwde JavaScript om de functies en functies van de app aan te passen aan de bedrijfslogica

Samenwerken aan en efficiënt beheren van applicatie versies met Appsmith's versiebeheer via Git integratie

Appsmith limieten

Gebrek aan geavanceerde analyse- en rapportagetools

Beperkte ontwerpopties voor web en mobiele apps

Appsmith prijzen

Free : $0

Business : $15/maand per gebruiker

Enterprise: $2.500/maand voor 100 gebruikers

Appsmith beoordelingen en recensies

G2 : 4. 7/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: N/A

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 43% van de werknemers verstuurt dagelijks 0-10 berichten. Hoewel dit duidt op meer gerichte of weloverwogen gesprekken, kan het ook duiden op een gebrek aan naadloze samenwerking, waarbij belangrijke discussies elders plaatsvinden (zoals e-mail). Om onnodig platformhoppen en wisselen van context te voorkomen, heb je een alles-in-één app voor werk nodig, zoals ClickUp, die projecten, kennis en chatten op één plek combineert - allemaal aangedreven door AI die je helpt efficiënter te werken.

via Retool

Retool maakt gebruik van visuele automatisering van de werkstroom, vooraf gebouwde componenten en database- en API-integraties om de ontwikkeling van interne bedrijfsapplicaties zoals beheerpanelen, dashboards en tools voor klantenservice te versnellen.

Met dit platform bouwen en draaien teams applicaties op de cloud service van Retool of implementeren ze deze op hun eigen infrastructuur, waarbij flexibiliteit wordt geboden om te voldoen aan diverse vereisten op het gebied van veiligheid en compliance.

De kracht van Retool ligt in de mogelijkheid om verschillende databronnen te consolideren, waardoor het ideaal is voor bedrijven die uitgebreide aanpassingsmogelijkheden nodig hebben in hun apps zonder zich bezig te hoeven houden met codering.

Bovendien bevordert Retool de samenwerking met functies zoals fases en versiebeheer, waardoor het ontwikkelingsproces wordt geoptimaliseerd en de productiviteit wordt verhoogd.

Retool beste functies

Verbinding maken met elke database of API, inclusief Postgres, MongoDB en REST

Handhaaf uitgebreide auditlogboeken, die zichtbaarheid bieden in de acties van gebruikers binnen het platform om de compliance-inspanningen beter te controleren

Beveilig gegevens en gebruik elk AI-model om snel AI-tools op maat aan uw bedrijf te leveren terwijl u zelf bepaalt hoe u gegevens deelt met LLM's

Profiteer van naadloze verificatie en gecentraliseerd gebruikersbeheer via integratie met verschillende SSO-providers (Single Sign-On)

Retool limieten

De prijsstructuur, die rekent per standaard en eindgebruiker, is duur voor grotere teams of organisaties met een aanzienlijk aantal gebruikers

Beperkte ondersteuning voor mobiele apps, wat de toegankelijkheid voor mobile-first teams belemmert

Retool prijzen

Gratis : $0 per standaard gebruiker + $0 per eindgebruiker

Teams : $12/maand per standaard gebruiker + $7/maand per eindgebruiker

Business : $65/maand per standaard gebruiker + $18/maand per eindgebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Retool beoordelingen en recensies

G2 : 4. 6/5 (310+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (30+ beoordelingen)

Retool heeft de manier waarop ik apps bouw compleet veranderd. De drag-and-drop interface is super intuïtief, waardoor het gemakkelijk is om complexe applicaties samen te stellen zonder veel code te schrijven. Ik vind het geweldig hoe naadloos het verbinding maakt met allerlei databronnen en API's, of het nu een SQL-database is of een REST API, Retool verwerkt het allemaal moeiteloos. Bovendien besparen de kant-en-klare sjablonen me veel tijd bij het opstarten van nieuwe projecten.

6. Bubble (Beste voor no-code web app ontwikkeling)

via Bubble

Bubble is een no-code platform waarmee niet-ontwikkelaars volledig functionele webapplicaties kunnen maken met aangepaste logica, responsief ontwerp en databasemogelijkheden. De responsive design engine zorgt ervoor dat apps er op verschillende apparaten goed uitzien en goed presteren, waardoor ze veelzijdiger inzetbaar zijn.

Bubble ondersteunt schaalbaarheid en integratie, waardoor het ideaal is voor startups en kleine bedrijven die willen groeien. Of je nu een web app wilt maken om je communicatie abonnement te implementeren of specifieke SaaS apps wilt gebruiken, Bubble klaart de klus Nog te doen.

Bubble beste functies

Vereenvoudiging van het traject van idee tot publicatie door middel van implementatietools die helpen bij de directe lancering op aangepaste domeinen

Concentreer en werk samen aan aangepaste werkstromen waarbij meerdere gebruikers tegelijkertijd werken

Gebruik plugins van de marktplaats om de functies van de app uit te breiden en verder te ontwikkelen

Integreer met externe API's met behulp van de API Connector voor meer flexibiliteit

Beperkingen

Beperkte schaalbaarheid voor apps met zeer veel verkeer

Continue verbinding met internet vereist, waardoor offline gebruik beperkt is

Bubbelprijzen

Free : $0

Starter : $32/maand

Groei : $134/maand

Teams : $399/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Bubble beoordelingen en recensies

G2 : 4. 4/5 (150+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (320+ beoordelingen)

Leuk weetje: No-code en low-code platforms verkorten de ontwikkelingstijd van apps met maar liefst 90%!

7. Caspio (het beste voor database-toepassingen)

via Caspio

Caspio is een cloud-gebaseerd, low-code ontwikkelplatform dat zich richt op het creëren van datagestuurde applicaties. Als alternatief voor Budibase biedt Caspio een gebruiksvriendelijke interface met drag-and-drop tools, waarmee snel webapplicaties op maat van specifieke bedrijfsbehoeften kunnen worden ontwikkeld.

Wat echt opvalt bij Caspio zijn de robuuste functies op het gebied van veiligheid en compliance. Dit maakt het vooral nuttig voor sterk gereguleerde sectoren zoals financiën, gezondheidszorg en verzekeringen.

Caspio beste functies

Elimineer de noodzaak voor externe databasebeheersystemen dankzij de ingebouwde cloud database

Genereer gedetailleerde rapporten met ingebouwde tools voor gegevensvisualisatie

Uitgebreide controle over gebruikerstoegang en toestemmingen binnen applicaties via rolgebaseerde verificatie

Voldoen aan verschillende industrienormen, waaronder HIPAA en GDPR, zodat applicaties voldoen aan de noodzakelijke wettelijke vereisten

Caspio limieten

Sterk afhankelijk van cloud hosting, wat mogelijk niet geschikt is voor organisaties met on-premise vereisten

Beperkte ontwerpflexibiliteit voor het creëren van moderne en visueel verbluffende interfaces

Caspio prijzen

Starter : $100 per maand

Professioneel : $600 per maand

Enterprise: $2.250 per maand

Caspio beoordelingen en recensies

G2 : 4. 4/5 (150+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (210+ beoordelingen)

We zijn in staat geweest om systemen te creëren die ons station ver te boven gingen. We zijn geen IT-bedrijf, maar hebben Caspio gebruikt om systemen te maken die veel grote operators graag zouden willen hebben. Kortom, Caspio heeft ons een concurrentievoordeel gegeven.

8. OutSystems (Beste voor enterprise-grade app ontwikkeling)

via OutSystems

OutSystems is een krachtig, low-code platform voor het ontwikkelen van enterprise-grade mobiele en webapplicaties en zakelijke tools. De visuele ontwikkelomgeving stelt ontwikkelaars in staat om efficiënt gebruikersinterfaces, workflows en datamodellen te ontwerpen.

Tegelijkertijd vereenvoudigt de one-click deployment functie het verplaatsen van applicaties van ontwikkeling naar productie.

Naast de ontwikkelingsmogelijkheden biedt OutSystems ontwikkelaars functies zoals real-time prestatiebewaking en in-app feedbackverzameling, waardoor continue verbetering en gebruikersgerichte ontwikkeling mogelijk zijn.

Beste functies van OutSystems

Toegang tot gedetailleerde analyses om de prestaties van apps bij te houden

Eenvoudig implementeren en schalen in cloud-omgevingen met ondersteuning van cloud-native architectuur

Gebruik AI om het ontwikkelingsproces te optimaliseren en kwaliteitscontroles uit te voeren

Bouw generatieve AI (GenAI) agents in uw apps

OutSystems limieten

Alleen geschikt voor gevestigde organisaties met grote budgetten

Beperkte aanpassingen voor bepaalde kant-en-klare componenten

OutSystems prijzen

OutSystems Persoonlijke Editie : $0

OutSystems Developer Cloud: Begint bij $36.300/jaar

OutSystems beoordelingen en recensies

G2 : 4. 6/5 (1.110+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (370+ beoordelingen)

Wist u dat? No-code oplossingen verbruiken 70% minder middelen dan conventionele platforms voor het bouwen van apps!

9. AppSheet (Beste voor spreadsheet-gestuurde app-ontwikkeling)

via AppSheet

AppSheet is een no-code platform van Google waarmee bouwers van apps spreadsheets kunnen omzetten in volledig functionele mobiele en webapplicaties. Bouw apps met behulp van spreadsheetsjablonen om bedrijfsprocessen te automatiseren, inzichten vast te leggen en de productiviteit van teams te verbeteren.

Sinds de overname door Google in januari 2020 is AppSheet zich blijven ontwikkelen, met functies zoals AppSheet Automation die gebruikers helpen om bedrijfsprocessen te automatiseren zonder technische expertise.

Het platform integreert ook met Google Werkruimte, wat de samenwerking en productiviteit verbetert door gebruikers apps te laten bouwen die naadloos samenwerken met tools zoals Gmail en Google Drive.

AppSheet beste functies

Bouw apps rechtstreeks vanuit Google Spreadsheets, Microsoft Excel, SQL en andere databronnen

Creëer veilige apps met toegang op basis van rollen en verificatie van gebruikers

Activeer offline functie voor apps die zonder internettoegang werken

Integreer AI-mogelijkheden, zoals Google's Gemini, om te helpen bij het aanmaken van apps en de functie te verbeteren

AppSheet limieten

Beperkte ontwerpmogelijkheden en gebrek aan geavanceerde functies voor sterk aangepaste apps

Afhankelijkheid van Google Werkruimte, die mogelijk niet bij alle organisatorische ecosystemen past

AppSheet prijzen

Starter : $5/maand per gebruiker

Core : $10/maand per gebruiker

Enterprise Plus: $20/maand per gebruiker

AppSheet beoordelingen en recensies

G2 : 4. 8/5 (390+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (540+ beoordelingen)

AppSheet is een uitstekende tool voor productmanagers die aangepaste applicaties willen maken zonder code. Het intuïtieve platform zonder code stelt gebruikers in staat om snel apps te bouwen en te implementeren, waardoor de productiviteit toeneemt en snel prototypes kunnen worden gemaakt. De integratie met verschillende databronnen zoals Google Spreadsheets, Excel en SQL databases is krachtig.

10. Kintone (Beste voor teamsamenwerking en workflowbeheer)

via Kintone

Kintone benadert samenwerking tussen teams en projectmanagement op een nieuwe manier door een aanpasbare werkruimte te creëren voor het bouwen van apps en het bijhouden van de voortgang van projecten. Met dit framework kunnen teams taken, gegevens en communicatie op één plek consolideren, waardoor ze minder afhankelijk zijn van meerdere tools.

Het platform biedt functies voor granulaire governance, waardoor nauwkeurige controle mogelijk is over de toestemming van gebruikers en de toegang tot gegevens. Omdat het de nadruk legt op samenwerking in teams, is Kintone een uitstekende keuze voor app-bouwers op afstand.

Het ondersteunt ook integratie met verschillende diensten van derden, waardoor het veelzijdiger is in verschillende bedrijfsomgevingen.

Kintone beste functies

Centraliseer teamgegevens met aangepaste werkruimtes en databases

Automatiseer terugkerende taken om redundantie te elimineren en werkstromen te vereenvoudigen

Werk samen met uw team met behulp van ingebouwde tools voor berichten en delen van bestanden

Integreer naadloos met tools van derden zoals Zapier en Salesforce

Beperkingen

Afhankelijkheid van plugins voor bepaalde functies

Gebrek aan offline toegang, wat de bruikbaarheid van de app kan limieten

Kintone prijzen

Professioneel : $24/maand per gebruiker

Aangepast: $28/maand per gebruiker

Kintone beoordelingen en recensies

G2 : 4. 6/5 (240+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (150+ beoordelingen)

Vervang Budibase door ClickUp

Dit is een overzicht van de beste Budibase alternatieven.

Er zijn veel opties om uit te kiezen. Als u echter iets wilt dat het beste projectmanagement, aangepaste workflows en naadloze samenwerking combineert om het bouwproces van apps te ondersteunen, dan is ClickUp een uitstekende keuze.

Van het bijhouden van alle fases in de ontwikkeling van apps tot het genereren van rapportages over app-gebruik en prestaties, ClickUp is de alles-in-één app voor werk ter vervanging van uw ongelijksoortige technische stapel.

Meld u nu aan voor ClickUp en optimaliseer al uw activiteiten en verhoog uw productiviteit! ⚡