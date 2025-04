Guru vs. Glean: Welke AI-kennismanagementtool is het beste voor u?

Sir Francis Bacon zei in 1597: " Kennis is macht ". Meer dan 400 jaar later is dit nog nooit zo waar geweest.

Neem bijvoorbeeld cookies - niet de cookies die je keuken vullen met de geur van boter, maar de cookies die je op elke website accepteert zonder de voorwaarden te lezen.

Cookies bijhouden uw gegevens, analyseren uw gedrag en onthouden uw voorkeuren. En het zijn niet alleen websites. Netflix voorspelt wat u de volgende keer gaat bekijken. Google leest je gedachten al na twee of drie woorden. De gemene deler? Gegevens.

Business is geobsedeerd door gegevens en AI gedijt erop. Wanneer gegevens gestructureerd, geïndexeerd en toegankelijk zijn, worden ze nog waardevoller: kennis.

Dat is de reden waarom bedrijven zich vandaag de dag haasten om AI-gebaseerde kennisbeheersystemen te implementeren, omdat onmiddellijke toegang tot de juiste informatie een revolutie teweegbrengt.

Dus, hoe kiest u kennisbanken die werken voor uw business? Laten we de topopties met AI eens onder de loep nemen door Guru vs. Glean te vergelijken en te bepalen wat het beste werkt voor uw bedrijf.

Bonus: Wij laten u ook kennismaken met het beste Glean vs. Guru alternatief: ClickUp! En we laten zien hoe de kennismanagementcapaciteiten van ClickUp elk gat overbruggen dat deze twee tools laten vallen.

60-seconden samenvatting Op zoek naar de perfecte AI-gebaseerde kennistool? Hier is een snelle uitsplitsing om je te helpen beslissen tussen Glean vs. Guru: Guru organiseert geverifieerde informatie in kennis kaarten , zodat teams accurate, up-to-date kennis binnen handbereik hebben

Glean is een AI-zoekmachine voor ondernemingen die e-mails, Slack-berichten en documenten scant om direct antwoorden te geven zonder dat er handmatig content aangemaakt hoeft te worden

Guru wint het van Glean met zijn gestructureerde, geverifieerde kennis , waardoor het ideaal is voor teams die bedrijfsbrede documentatie beheren en de voorkeur geven aan nauwkeurigheid

Glean wint het van Guru met real-time AI-aangedreven zoeken , waarbij informatie uit 100+ business apps wordt gehaald, waardoor het de betere keuze is voor ondernemingsbrede datadetectie

Guru biedt transparante prijzen per gebruiker, vanaf $10/maand, terwijl Glean een prijsmodel voor ondernemingen hanteert dat varieert per grootte van het bedrijf en datavolume

AI-gebaseerd kennisbeheer , automatisering en zoeken in één werkruimte , zodat u niet langer meerdere tools nodig hebt ClickUp combineert, automatisering en, zodat u niet langer meerdere tools nodig hebt

ClickUp's Connected Search haalt direct gegevens op uit Google Drive, Slack en Salesforce, waardoor er minder tijd wordt verspild aan het zoeken naar informatie

Wat is Guru?

GetGuru (of Guru) is een AI-gedreven kennisplatform dat apps, documenten en chats verbindt om direct antwoorden te geven. Het fungeert in wezen als een gecentraliseerde kennis hub en een enkele bron van waarheid voor organisaties.

Guru maakt het gemakkelijk om snel kenniskaarten van hoge kwaliteit te vinden, het is zeer gebruiksvriendelijk, gemakkelijk om bestaande informatie bij te werken, naadloos om nieuwe kaarten te maken en de SEO-mogelijkheden binnen onze organisatie zijn geweldig.

Guru maakt het gemakkelijk om snel kenniskaarten van hoge kwaliteit te vinden, het is zeer gebruiksvriendelijk, gemakkelijk om bestaande informatie bij te werken, naadloos om nieuwe kaarten te maken en de SEO-mogelijkheden binnen onze organisatie zijn geweldig.

Dit is wat Guru voor u ontsluit: Stopt bedrijfskennis op één plaats zodat gebruikers snel toegang hebben tot beleid, procedures en belangrijke documenten

Werkt als een self-service hub, vermindert herhalende vragen door relevante informatie direct beschikbaar te maken

Gebruikt AI-gestuurde zoekopdrachten en extensies voor browsers om snelle antwoorden te geven zonder van app te hoeven wisselen

Organiseert content met kennis kaarten, waardoor het makkelijker wordt om informatie te vinden en gegevens gestructureerd te houden

Integreert met populaire tools zodat teams toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben zonder hun werkstroom te verstoren

via Guru

Functies van Guru

Guru neemt de frustratie weg van het bijhouden van bedrijfsinformatie. In plaats van tijd te verspillen met het doorzoeken van oude e-mails of het voor de tiende keer stellen van dezelfde vraag, kunnen Teams direct relevante informatie opvragen - zo werkt het:

Functie #1: AI-gestuurde antwoorden wanneer u ze nodig hebt

Heb je ooit een moment gehad waarop je gewoon weet dat het antwoord ergens bestaat, maar het vinden ervan voelt als een onmogelijke speurtocht? Guru lost dat op. Typ gewoon een vraag in en er worden geverifieerde antwoorden uit de kennisbank van uw bedrijf opgehaald.

via Guru

Niemand wil tussen apps heen en weer springen om een simpel antwoord te vinden. Guru integreert met Slack, Microsoft Teams, Google Werkruimte en andere populaire tools, zodat werknemers hun werkstroom niet hoeven te verlaten om te zoeken naar wat ze nodig hebben.

Pro Tip: AI neemt u al het drukke werk uit handen, signaleert trends voordat u dat doet en helpt u slimmer te werken in plaats van harder. Hier vindt u een gids over hoe u AI kunt gebruiken voor productiviteit.

Langdradige documenten worden vaak genegeerd. Guru splitst informatie op in kennis kaarten, zodat werknemers snel gestructureerde antwoorden krijgen in plaats van een enorm bestand te openen.

Bonus: Deze kaarten worden automatisch bijgewerkt, zodat iedereen altijd op dezelfde pagina zit - letterlijk.

Functie #4: Antwoorden die al verschijnen voordat u iets vraagt

Heb je ooit een formulier ingevuld of een proces doorgelezen en gewenst dat de instructies op magische wijze zouden verschijnen? Dat is precies wat Guru doet.

Het herkent wat er op je scherm staat en levert automatisch relevante informatie - je hoeft er niet naar te zoeken.

Functie #5: Inzichten in waar mensen echt naar zoeken

Dit is een van de beste functies van Guru: het helpt teams uit te zoeken wat er ontbreekt. De ingebouwde analyses laten zien waar mensen het meest naar zoeken, welke vragen steeds terugkomen en waar de kennisbank een opfrisbeurt nodig heeft.

In plaats van te raden welke informatie werknemers nodig hebben, krijgen bedrijven echte gegevens over wat werkt en wat niet.

Prijzen Guru

Guru biedt flexibele prijsabonnementen voor bedrijven van elke grootte:

Gratis proefversie

Alles-in-één : $15/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

📮 ClickUp Insight: Bijna de helft van uw personeel mist belangrijke informatie. Volgens onderzoek van ClickUp vertrouwt ongeveer 42% van de kenniswerkers op e-mail voor teamcommunicatie, maar dat heeft nadelen. Omdat e-mails alleen een selectie van teamleden bereiken, raakt kritieke informatie in silo's, wat de samenwerking en besluitvorming vertraagt. Om de zichtbaarheid te verbeteren en het teamwerk te stroomlijnen, gebruikt u een alles-in-één werkplatform zoals ClickUp, dat e-mails in enkele seconden omzet in uitvoerbare Taken!

Wat is Glean?

Glean is een AI-platform voor werk dat bedrijven helpt bij het vinden, creëren en automatiseren van Taken door verbinding te maken met hun bedrijfsgegevens en deze te begrijpen. Glean biedt AI-gestuurde zoekfuncties, agents en assistenten

Volgens de reviews van Gartner werkt Glean om de volgende redenen:

Vindt relevante informatie direct , ongeacht waar het is opgeslagen

Geeft voorrang aan directe antwoorden boven het tonen van zoekresultaten

Biedt naadloze integraties met apps van het bedrijf

Helpt werknemers toegang te krijgen tot bedrijfsbrede kennis

via Glean

Glean is oorspronkelijk ontworpen om koppelingen en documenten uit verschillende applicaties samen te voegen, maar gebruikers delen voortdurend functies die het interne kennisbeheer verbeteren.

Hier zijn enkele van die use cases: Houdt werknemers bij met een gepersonaliseerde startpagina , die recente documenten, komende vergaderingen en trending company content toont

Gebruikt een geavanceerd verificatiesysteem om ervoor te zorgen dat informatie correct blijft, waardoor verouderde of misleidende antwoorden worden voorkomen

Introduceert AI-gebaseerde apps waarmee subject matter experts (MKB's) een kennisbank kunnen opbouwen en onderhouden, zodat ze 24/7 toegang hebben tot betrouwbare inzichten

Biedt people search, waardoor het gemakkelijk is om collega's, rapportageketens en aanstellingsgegevens op te zoeken voor snel inzicht in de organisatie

via Glean

Glean functies

In plaats van gewoon een lijst met zoekresultaten te dumpen, biedt Glean contextuele inzichten. Afgezien hiervan zijn hier enkele functies van Glean die je helpen:

Functie #1: AI-gestuurde antwoorden die direct ter zake komen

Niemand heeft tijd om 15 tabbladen te openen om één antwoord te vinden. Glean's AI-aangedreven systeem haalt direct relevante informatie op, of die nu begraven ligt in een Google-document, Slack gesprek of JIRA ticket.

⚡️Sjabloon Archief: AI-sjablonen om tijd te besparen en productiviteit te verbeteren

Functie #2: Slimme collecties voor het organiseren van bedrijfskennis

In plaats van verspreide documenten en zoekgeraakte koppelingen, kunnen Teams met Glean gestructureerde verzamelingen van belangrijke gegevens maken, waardoor het makkelijker wordt om projecten bij te houden.

via Glean

Met Glean's Go Links functie kunnen medewerkers korte URL's maken voor vaak bezochte bedrijfsbronnen. In plaats van te zoeken naar een begraven document, typ je een aangepaste Go Link (zoals "go/performance-reviews") in je browser, die je direct brengt naar wat je zoekt.

Pro Tip: Een zwak kennisbeheersysteem zorgt voor kostbare inefficiëntie - bekijk de beste Glean alternatieven om informatiekloven te overbruggen.

Functie #4: Verificatiesysteem om kennis accuraat te houden

Een kennisbank is alleen nuttig als de gegevens correct zijn. Glean's verificatiesysteem zorgt ervoor dat belangrijke documenten en antwoorden up-to-date blijven.

Functie #5: Mensen zoeken om experts in het bedrijf te vinden

Wil je weten wie de leiding heeft over een project? Glean's people search functie helpt werknemers collega's op te zoeken op naam, werkstroom, afdeling of expertise. AI op de werkplek maakt het makkelijker om de juiste persoon te vinden in plaats van te raden wie het antwoord heeft.

Glean prijzen

Aangepaste prijzen

Bekijk deze Glean alternatieven!

Ook lezen: Gratis sjablonen voor kennisbank in Word & ClickUp

Guru vs. Glean: Vergelijking van functies

Guru en Glean willen hetzelfde probleem oplossen - teams helpen om snel informatie te vinden en ze laten zien hoe ze sneller kunnen werken - maar ze doen het anders.

Hieronder bekijken we de sleutel functies om te zien waar elke tool in uitblinkt.

Functie #1: AI-gestuurde zoekopdrachten en antwoorden

Glean biedt een krachtige AI-gestuurde zoekmachine die gebruik maakt van e-mails, Slack, documenten en andere bedrijfstools om directe antwoorden te geven in plaats van zoekresultaten. Het maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking (NLP) om query's te begrijpen en contextuele inzichten te bieden.

Guru maakt gebruik van AI-mogelijkheden, maar richt zich meer op kenniskaarten. Werknemers moeten informatie creëren en verifiëren voordat AI deze kan weergeven, wat de nauwkeurigheid garandeert maar een extra stap aan het proces toevoegt.

Winnaar: Glean leidt hier de weg

Ook lezen: How Connected AI Eliminates Silos to Save Time for Real Work Hoe verbonden AI silo's elimineert om tijd te besparen voor echt werk

Functie #2: Kennisorganisatie en nauwkeurigheid

Guru floreert in kennisbeheer door informatie te structureren in kennisbanken met verificatie workflows. Dit zorgt ervoor dat werknemers altijd toegang hebben tot accurate en actuele gegevens.

Glean is meer een aggregator en haalt informatie uit bestaande bronnen zonder strenge verificatiesystemen, wat betekent dat verouderde of onjuiste informatie soms boven water kan komen.

🏆 Winnaar: Guru voor zijn kennisbeheer en structuren

Functie #3: Integraties en compatibiliteit met werkstromen

Glean integreert met meer dan 100 Enterprise tools, waaronder Google Werkruimte, Slack, Microsoft 365 en JIRA, waardoor het ideaal is voor bedrijven die op zoek zijn naar een naadloze integratie.

Guru biedt ook extensies voor browsers, Slack integraties en Microsoft Teams integraties. Guru richt zich echter op het inbedden van geverifieerde kennis in werkstromen in plaats van het samenvoegen van informatie uit verschillende tools.

Winnaar: Glean wint van Guru op het gebied van integraties en werkstroomcompatibiliteit

Functie #4: Onboarding en gebruiksgemak

Glean's Google-achtige interface maakt zoeken intuïtief. Nieuwe gebruikers kunnen gewoon een query typen en informatie vinden zonder enige installatie. Het biedt ook een gepersonaliseerde startpagina met recente documenten, komende vergaderingen en trending topics, waardoor nieuwe werknemers sneller aan de slag kunnen.

Hoewel Guru gebruiksvriendelijk is, vereist het actieve deelname van teams om content te creëren, te verifiëren en te onderhouden. Nieuwe gebruikers hebben misschien meer begeleiding nodig bij kenniskaarten en werkstromen voordat ze het meeste uit het systeem halen.

Winnaar: Glean

Functie #5: Mensen zoeken en expertidentificatie

Glean bevat een efficiënte personenzoekfunctie waarmee werknemers collega's kunnen opzoeken op naam, expertise, locatie of rapportage structuur. Dit helpt teams snel de juiste persoon voor hun vragen te vinden in plaats van documentatie door te spitten.

Guru richt zich meer op gedocumenteerde kennis dan op het ontdekken van mensen. Hoewel teams geverifieerde kennis kunnen opslaan, heeft het niet dezelfde organisatorische zoekmogelijkheden als Glean.

🏆 Winnaar: Glean

Ook lezen: How Connected AI Eliminates Silos to Save Time for Real Work Hoe verbonden AI silo's elimineert om tijd te besparen voor echt werk

Guru vs. Glean op Reddit

Reddit, de eeuwige proeftuin voor software meningen, heeft genoeg te zeggen over Guru en Glean.

In r/sales heeft Guru een aantal uitgesproken fans.

Een architect op Reddit prees het voor gestructureerde documentatie met toestemming:

Ons bedrijf gebruikt getguru.com en het is geweldig. Je kunt collecties aanmaken en toestemming regelen, zodat je gevoelige dingen zoals contractprijzen erin kunt zetten en het alleen voor IT kunt houden.

Ons bedrijf gebruikt getguru.com en het is geweldig. Je kunt collecties aanmaken en toestemming regelen, zodat je gevoelige dingen zoals contractprijzen erin kunt zetten en het alleen voor IT kunt houden.

Niet alle beoordelingen waren echter lovend. Een Redditor klaagde over de ingewikkelde prijsstructuur:

Getguru heeft zoveel toeters en bellen die niet alleen onnodig zijn, maar ook verwarrend.

Getguru heeft zoveel toeters en bellen die niet alleen onnodig zijn, maar ook verwarrend.

Gebruikers van Glean lijken iets zekerder over hun toolkeuze. Een beheerder van Slack heeft de zoekefficiëntie aangetekend:

Wij gebruiken Glean om onze KB en bedrijfsdocumenten te indexeren en gebruiken vervolgens de Glean bot om items te zoeken in Slack. Het werkt probleemloos en Glean is een geweldig bedrijf om mee te werken.

Wij gebruiken Glean om onze KB en bedrijfsdocumenten te indexeren en gebruiken vervolgens de Glean bot om items te zoeken in Slack. Het werkt probleemloos en Glean is een geweldig bedrijf om mee te werken.

Een Redditor wees echter op mogelijke problemen met privacy en AI-training:

Ik heb er geen toestemming voor gegeven dat mijn lezingen door dit bedrijf worden gebruikt en ik geef er al helemaal geen toestemming voor dat mijn werk wordt gebruikt om AI te trainen.

Ik heb er geen toestemming voor gegeven dat mijn lezingen door dit bedrijf worden gebruikt en ik geef er al helemaal geen toestemming voor dat mijn werk wordt gebruikt om AI te trainen.

Voor ondernemingen die op zoek zijn naar AI-gestuurd zoeken, krijgt Glean punten voor snelheid en diepgang. Maar voor diegenen die de voorkeur geven aan controle op locatie, is het misschien niet de beste oplossing.

Maak kennis met ClickUp - het beste alternatief voor Guru en Glean

Als Guru en Glean samengevoegd zouden worden tot een tool met al hun positieve eigenschappen, dan zou het ClickUp zijn. ClickUp combineert projectmanagement, kennismanagement en AI-gestuurd zoeken in één tool, waardoor het de ultieme oplossing is voor teams die verdrinken in verspreide informatie.

Laten we het uitsplitsen.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain is de AI-gestuurde kennisassistent die niet alleen antwoorden ophaalt, maar ook uw werk begrijpt. Terwijl Glean worstelt met ontbrekende sleutel zoekresultaten en Guru vertrouwt op handmatige curatie, verbindt ClickUp Brain taken, documenten, mensen en projecten in realtime.

Dit betekent dat u met Brain krijgt: ✅ Directe antwoorden : Vraag ClickUp Brain om het even wat en het haalt de meest relevante resultaten op uit Taken, documenten, opmerkingen en verbonden apps

✅ Project samenvattingen en auto-updates : Ontvang automatische statusupdates, stand-ups en voortgangsrapporten zonder een vinger uit te steken

AI-gegenereerde content: Gebruik ClickUp's AI-hulpmiddel voor het aanmaken van content om e-mails te schrijven, projectbriefings te maken en in enkele seconden Taak-updates te genereren

Haal inzichten uit Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub en meer, zonder van app te hoeven wisselen met ClickUp Brain

Waarom ClickUp Guru en Glean verslaat: Guru is afhankelijk van handmatige invoer en Glean mist vaak kritieke gegevens. ClickUp Brain weet wat u zoekt - zelfs voordat u dat doet.

Ook lezen: Inside ClickUp Brain voor Teams: Top 10 Tools voor kennis delen, automatisering van projecten en schrijven

ClickUp's One Up #2: ClickUp Verbonden zoeken

Laten we het nu hebben over ClickUp's Connected Search - de ultieme zoeksoftware voor ondernemingen die het vinden van bedrijfskennis moeiteloos maakt.

Zoek in één keer in Slack, Notion, Google Documenten en uw werkruimte met ClickUp's Connected Search

In tegenstelling tot Glean, dat soms niet de meest relevante informatie weergeeft, biedt ClickUp een uniforme, intelligente zoekmachine die verbinding maakt met al uw apps voor werk.

Lees hier hoe: Geünificeerd zoeken in verschillende tools : Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce-noem maar op, ClickUp doorzoekt het

Realtime context : ClickUp indexeert niet alleen de bestanden, maar ook de gesprekken eromheen, zodat gebruikers resultaten kunnen zoeken waarin ook belangrijke discussies zijn opgenomen

Commandocentrum toegang: Vind alles met slechts één toetsaanslag, zowel in ClickUp als in een verbonden tool

Waarom ClickUp Guru en Glean verslaat: Guru vereist handmatig taggen en de AI van Glean is hit-or-miss. ClickUp centraliseert kennis automatisch en zorgt ervoor dat de beste resultaten als eerste verschijnen.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Kennisbeheer

Met ClickUp Knowledge Management kunt u bedrijfskennis documenteren, delen en beheren, zonder de beperkingen van Guru of Glean.

Lees hier waarom ClickUp's Knowledge Management uitblinkt voor teams:

AI-gestuurde wiki's : Maak van elk document een gestructureerde, gemakkelijk navigeerbare wiki

Versiecontrole en toestemmingen : Bijhouden van elke bewerking en nauwkeurige toegangscontrole

Naadloze samenwerking: Werk in realtime met teamcommentaren, koppelingen naar Taken en schrijfondersteuning met AI

Nooit meer verouderde SOP's-ClickUp werkt kennisbanken automatisch bij met AI-gestuurde samenvattingen en suggesties

Waarom ClickUp Guru en Glean verslaat: Guru's wiki moet vaak handmatig worden bijgewerkt en Glean heeft geen sterke AI-samenwerkingstools. ClickUp integreert zowel kenniscuration als teamwork in één naadloze ervaring.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Automatiseringen en ClickUp Documenten

Bovendien kunt u repetitieve taken zoals het toewijzen van tickets, het bijwerken van statussen en het triggeren van notificaties volledig automatiseren met behulp van ClickUp-taak autom atisering met ClickUp Automations.

voorbeeld: HR Teams kunnen een automatisering instellen die direct beoordelingen van beleidsupdates toewijst aan afdelingshoofden wanneer een nieuw nalevingsdocument wordt geüpload. Ook teams van klantenservice kunnen ticketescalaties automatiseren op basis van sentimentanalyse, zodat urgente problemen prioriteit krijgen zonder menselijke tussenkomst.

En omdat kennisbeheer hangt aan de thread van goede software voor het samenwerken aan documenten, kunt u erop vertrouwen dat ClickUp Docs meer doet dan aantekeningen maken: ze doen dienst als dynamische werkruimte.

Creëer, bewerk en werk samen in realtime met rijke bewerkingen, geneste pagina's en versiebeheer met ClickUp Docs

Marketingteams kunnen Docs gebruiken om samen te werken aan campagnestrategieën met ingesloten projectopdrachten, zodat teams op koers blijven zonder van tool te hoeven wisselen.

Daarnaast kunnen productmanagers functiedocumentatie omzetten in interactieve roadmaps door gebruikersverhalen, opmerkingen en ontwerpmockups te koppelen, waardoor abonnement en uitvoering naadloos op elkaar aansluiten.

Ook lezen: Hoe AI gebruiken voor documentatie

Goeroes hebben volgers nodig-ClickUp bouwt leiders op

Het beste aan ClickUp? Binnenkort heb je nog maar één tabblad nodig om projecten bij te houden, antwoorden te vinden en handelingen te automatiseren - je hoeft niet meer te app-en.

Tenminste, zo werkte het voor de productmanager van TravelLocal, Thomas Clifford, die zei:

Wij gebruiken ClickUp voor al ons project- en projectmanagement en voor een kennisbank. Het is ook gebruikt voor het bewaken en bijwerken van ons OKR-framework en verschillende andere use cases, waaronder grafieken en formulieren en workflows voor vakantieaanvragen. Het is geweldig om dit allemaal binnen één product te kunnen doen, omdat dingen heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Wij gebruiken ClickUp voor al ons project- en projectmanagement en voor een kennisbank. Het is ook gebruikt voor het bewaken en bijwerken van ons OKR-framework en verschillende andere use cases, waaronder grafieken en formulieren en workflows voor vakantieaanvragen. Het is geweldig om dit allemaal binnen één product te kunnen doen, omdat dingen heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Met AI-gestuurde zoekfuncties, geautomatiseerde workflows, ingebouwde documenten, naadloze integraties en tools voor projectmanagement onder één dak is ClickUp de enige hub voor werk die u ooit nodig zult hebben.

Meld u gratis aan bij ClickUp en ervaar zelf de magie!