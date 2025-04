Trello vs. Monday: Welke tool past het beste bij jouw werkstroom?

Projecten, zoals tijd en getijden, wachten op niemand. "

Je weet hoe waar dit is als je ooit meerdere projecten hebt beheerd. Deadlines staan niet stil, Taken stapelen zich op en iedereen op één lijn houden kan aanvoelen als eindeloos jongleren. Als de communicatie hapert of de zaken ongeorganiseerd raken, vallen projecten uit elkaar.

Om dat te voorkomen, heb je software voor projectmanagement nodig. Simpel gezegd kan de juiste tool voor projectmanagement ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt, zodat je niet constant achter updates aan zit of brandjes aan het blussen bent. Dat is waar Trello en Monday. com van pas komen.

Beide tools helpen bij het stroomlijnen van werkstromen, verbeteren de samenwerking en verhogen de efficiëntie - maar ze doen het op verschillende manieren. In deze post zullen we hun bruikbaarheid, functies en prijzen uitsplitsen om je te helpen bepalen welke het beste bij jouw workflow past.

Oh, en als je je afvraagt of er een optie is die je het beste van twee werelden geeft (en dan nog wat), blijf dan tot het einde hangen. 😉

Wat is Trello?

Trello, dat in 2017 werd overgenomen door Atlassian, is een krachtige tool voor projectmanagement waarmee teams eenvoudig projecten kunnen organiseren en de voortgang kunnen bijhouden. De borden van Trello zijn opgebouwd rond een Kanban-stijl systeem en bieden een flexibele manier om effectief te abonneren, Taken te beheren en samen te werken.

Naast het intuïtieve bordsysteem biedt Trello een bereik aan functies, waaronder automatisering, integraties, power-ups en sjablonen. Deze tools vereenvoudigen workflows en verhogen de productiviteit van teams, waardoor projectmanagement op elke schaal eenvoudiger wordt.

Trello functies

Laten we de sleutel functies en mogelijkheden van Trello in detail bekijken.

Functie #1: Kanban-borden

Trello zet verspreide ideeën om in actie met een eenvoudig, gestructureerd Kanban-bord. Binnenin vind je Borden, Lijsten en Kaarten om visueel Taakbeheer moeiteloos te maken.

Een Trello-bord is de thuisbasis van je project en geeft je een weergave van alles op één plek. Binnen elk bord helpen Lijsten bij het structureren van Taken in verschillende fases, zoals To-Do, In uitvoering, en Voltooid. Deze installatie maakt het gemakkelijk om de voortgang bij te houden en dingen vooruit te laten gaan zonder uit het oog te verliezen wat er gedaan moet worden.

Kaarten zijn waar de echte actie gebeurt. Elke kaart staat voor een taak, idee of werkstuk. Om je werkstroom te stroomlijnen kun je beschrijvingen, deadlines, bijlagen, checklists en zelfs automatisering toevoegen.

Aan de lijst kunnen Card Covers worden toegevoegd, met opvallende afbeeldingen of levendige kleuren voor snelle categorisatie.

Functie #2: Kaartweergave

Trello biedt meerdere weergaven om je te helpen je projecten te visualiseren op een manier die past bij jouw workflow. Onder hen springt de kaartweergave eruit als een game-changer, vooral voor op locatie gebaseerde Taken.

Het stelt gebruikers in staat om kaarten te koppelen aan specifieke geografische locaties, integreert met Google Maps en stelt gebruikers in staat om bepaalde adressen of coördinaten aan hun kaarten toe te voegen.

Je kunt locaties toevoegen door ze handmatig in te voeren of door naar een adres te zoeken via Google Maps. Dit maakt het ideaal voor persoonlijke vergaderingen en het beheren van Taken in verschillende kantoren of locaties.

Functie #3: Automatisering

Trello's ingebouwde tool voor automatisering, Butler

Met Butler, de ingebouwde automatiseringstool van Trello, kun je terugkerende taken automatiseren zodat je je kunt concentreren op de belangrijkere taken. Om maar meteen met de deur in huis te vallen:

Stel regels in die automatisch acties triggeren op basis van gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, automatisch een kaart verplaatsen naar een "Klaar" lijst zodra alle checklistitems zijn afgevinkt

Maak gepersonaliseerde knoppen die met één klik meerdere acties triggeren op je kaarten of het hele bord

Butler kan Trello verbinden met andere tools, e-mails sturen of acties triggeren in andere software wanneer specifieke gebeurtenissen plaatsvinden in Trello

Trello prijzen

Free Forever

Standaard: $5 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Premium: $10 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Aangepaste prijzen

wist je dat? De Gantt grafiek, een belangrijk hulpmiddel in projectmanagement voor het visualiseren van planningen, werd ontwikkeld door Henry Gantt in de jaren 1910. Het is ongelofelijk om te bedenken hoeveel van wat we vandaag de dag zien tientallen jaren geleden is bedacht!

Wat is Monday.com?

Monday.com, een belangrijk alternatief voor Trello, is een flexibele software voor werkbeheer die beschikt over zeer aanpasbare workflows, automatisering en integraties.

Het is een cloud-gebaseerd platform dat teams helpt bij het plannen van projecten, workflows en aangepaste toepassingen. Het werd in 2012 gelanceerd als Dapulse en kreeg in 2017 de naam Monday.com.

Met deze tool kun je de voortgang visualiseren met borden, tijdlijnen en Gantt grafieken, waardoor het gemakkelijk is om mijlpalen en deadlines bij te houden.

Monday. com functies

Laten we dieper ingaan op onze Trello vs. Monday vergelijking en de belangrijkste functies van Monday.com bekijken. 👇

Functie #1 Maken en verbinden van borden

Monday.com biedt meerdere manieren om je werk te organiseren en te visualiseren, met Boards als kern. Met deze flexibele werkruimtes kun je taken, projecten en workflows structureren met aangepaste velden zoals prioriteitsniveaus, deadlines, eigenaren en budgetschattingen.

Wat het nog krachtiger maakt, zijn de verschillende weergaven. Je kunt schakelen tussen Tabel, Kanban, Gantt, Kalender en meer om het beste perspectief op je werk te krijgen.

Bovendien kun je met de functie Boards Search snel Taken, updates of leden van je team vinden in al je boards. met Connect Boards kun je meerdere boards aan elkaar koppelen, waarbij de Mirror Column real-time updates synchroniseert.

Functie #2: WorkForms en WorkDocs

WorkForms is Monday.com's ingebouwde formulier bouwer die je helpt moeiteloos informatie te verzamelen en organiseren. Of je nu feedback van klanten moet verzamelen, sollicitaties moet verwerken of interne verzoeken moet beheren, met WorkForms kun je eenvoudig velden aanpassen en verplichte vragen instellen.

Reacties worden automatisch gestructureerde gegevens op je prikborden, zodat je geen eindeloze e-mails of spreadsheets hoeft te sorteren.

Op dezelfde manier biedt het ook WorkDocs, een ruimte voor samenwerking waar je team kan brainstormen, abonnementen maken en ideeën in realtime kan documenteren. In tegenstelling tot gewone documenten is WorkDocs direct verbonden met je boards, zodat je live gegevens kunt invoegen, teamgenoten kunt taggen en aantekeningen kunt omzetten in items zonder van tool te hoeven wisselen.

Functie #3: AI en automatisering

Monday.com brengt AI in het hart van het werk met ingebouwde automatisering, intelligente inzichten en AI-gestuurde assistenten.

De kern is de AI Assistant, die alles afhandelt, van het genereren van content tot het automatiseren van routinetaken. Dan is er AI Workflows, die complexe processen automatiseren zoals het markeren van dringende berichten of het routeren van sentiment-gebaseerde taken.

Voor een nog verdergaande automatisering kun je met AI Blocks sleutel details extraheren, tekst verfijnen en inzichten opdoen zonder een vinger uit te steken. Het bevat ook verschillende andere functies voor AI en automatisering, zoals:

AI digitale werkers

Project analyzer

Verkoopadviseur

AI-agent

Monday. com prijzen

Free Forever

Basis: $9/zetel/maand

Standaard: $12/zetel/maand

Pro: $19/zetel/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Trello vs. Monday: Functies vergeleken

Laten we nu eens kijken hoe Trello het doet ten opzichte van Monday.com in een vergelijking van functies.

Functies Trello Monday Gebruiksgemak Eenvoudige, intuïtieve gebruikersinterface met een minimalistische aanpak Vereist een beetje meer leren vanwege de geavanceerde functies Taakbeheer Gecentreerd rond borden, lijsten en kaarten; mist functies zoals tijdlijnen, afhankelijkheid van taken, tijdsregistratie of complexe workflows Biedt geavanceerde opties voor taakbeheer, inclusief aanpasbare kolommen, afhankelijkheid, tijdsregistratie en status bijhouden. Samenwerking Laat teamleden mensen taggen, commentaar geven op kaarten en bestanden bijvoegen, maar mist real-time chatten Biedt sterkere functies voor samenwerking, inclusief opmerkingen over Taken, vermeldingen of updates Automatisering Biedt automatisering aan via Butler Heeft mogelijkheden voor automatisering, waardoor gebruikers triggers en acties kunnen instellen in verschillende delen van het platform Integraties Integraties met andere tools via Power-ups Biedt een brede set integraties, waaronder met Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom en Zapier Rapportage en analyses Basis rapportage tools via Power-Ups Aanpasbare dashboards, real-time rapportage en analyses Sjablonen Eenvoudige, kant-en-klare sjablonen Branchespecifieke, aanpasbare sjablonen AI Helpt bij het schrijven van Taakbeschrijvingen en het corrigeren van spelling en grammatica Helpt bij het extraheren van gegevens, categoriseren, sentimentanalyse, schrijven en herformuleren van e-mails

Laten we wat dieper ingaan op de details om je te helpen de juiste te kiezen ⬇️

Functie #1: Taakbeheer

Trello houdt taakbeheer eenvoudig met borden, lijsten en kaarten. Elke kaart is een taak en je kunt deze eenvoudig slepen tussen lijsten naarmate het werk vordert.

Hoewel het super visueel is, mist het een aantal geavanceerde functies zoals afhankelijkheid van taken, tijdlijnen en complexe project workflows. Als je die nodig hebt, zul je moeten vertrouwen op Power-Ups van derden om de gaten op te vullen.

Daarentegen biedt Monday.com veel geavanceerdere opties voor het beheren van taken, waaronder aanpasbare kolommen, afhankelijkheid, tijdsregistratie en het bijhouden van de status.

Dit maakt meer gedetailleerde workflows, afhankelijkheid van taken en subtaken mogelijk, waardoor het beter geschikt is voor alle soorten projecten.

🏆Winnaar: Het is duidelijk dat Monday.com hier wint vanwege zijn vermogen om een holistische set functies voor projectmanagement te bieden, vooral voor complexe, grote projecten die fijnmazig moeten worden bijgehouden.

Functie #2: Automatisering

Met de automatisering van Trello, mogelijk gemaakt door Butler, kun je regels, triggers en geplande acties instellen - ideaal voor terugkerende taken zoals het verplaatsen van kaarten en het versturen van waarschuwingen.

Tegelijkertijd biedt de automatisering van Monday.com vooraf gemaakte sjablonen en aangepaste workflows om de toewijzing van taken, statusupdates en integraties te stroomlijnen.

🏆Winnaar: Het is een tie! Zowel Trello als Monday.com gaan diep en bieden automatisering afhankelijk van je behoefte!

Functie #3: AI

Trello heeft zijn spel verbeterd door Atlassian Intelligence (AI) te integreren en biedt functies zoals het samenvatten van taken, het beheren van deadlines en het aanmaken van sub-taken om gebruikers te helpen georganiseerd te blijven. Het is een solide toevoeging, vooral voor diegenen die een beetje automatisering willen zonder hun werkstroom ingewikkelder te maken.

Monday.com gaat echter een stap verder met AI. De functie AI Blocks biedt krachtige automatisering voor gegevensextractie, categorisatie, sentimentanalyse en het samenvatten van taken.

🏆 Winnaar: Monday.com spant hier de kroon met zijn bredere AI-toolkit, waardoor automatisering krachtiger en meer ingebouwd is dan een add-on.

Trello vs. Monday op Reddit

We gingen naar Reddit om te zien wat mensen dachten over Trello vs. Monday. Als je Trello vs. Monday op Reddit zoekt, zijn veel gebruikers het erover eens dat Trello het beste past bij kleine teams en persoonlijk Taakbeheer.

Een gebruiker schreef,

Trello is een platform waarmee je projecten alleen in Kanban weergave kunt bijhouden en is vrij eenvoudig maar zeer effectief. Als je iets eenvoudigs wilt dat perfect werkt en niet veel onderhoud nodig heeft, ga dan voor Trello.

Een andere gebruiker van Reddit vindt,

Trello is een betere optie voor het beheren van taken, kleine projecten voor kleine organisaties.

Trello is een betere optie voor het beheren van taken, kleine projecten voor kleine organisaties.

Als het gaat om Monday.com vs. Trello, merkt dezelfde eerdere gebruiker van Reddit op dat Trello.com de betere keuze is als je op zoek bent naar geavanceerde functies voor projectmanagement.

Hij zegt,

Ja, ze delen een aantal vergelijkbare functies, maar ze zijn toch heel verschillend. Monday is een CRM waarmee je projecten beter kunt bijhouden dan met Trello en een van de grootste voordelen van Monday is de grote bibliotheek met sjablonen die ze hebben voor verkoop, HR, onboarding, marketing, rapportage van gegevens, enz. Een ander groot voordeel van Monday is dat je precies hetzelfde kunt doen met Trello (kanban-borden maken om je taken te bekijken met kaarten en lijsten in een pijplijn).

Een andere gebruiker deelt,

Trello is handig voor het bijhouden van interne doelen en taken, maar we hebben Monday gebruikt voor het gedetailleerd bijhouden van projecten voor werk voor clients

Trello is handig voor het bijhouden van interne doelen en taken, maar we hebben Monday gebruikt voor het gedetailleerd bijhouden van projecten voor werk voor clients

Maak kennis met ClickUp-Het beste alternatief voor Trello vs. Monday

Trello en Monday.com zijn beide goede keuzes voor het bijhouden van projecten. Ze hebben echter beide beperkingen als het gaat om uitgebreid beheer van werk.

Dat is waar je een doorbraak nodig hebt; iets dat de kloof overbrugt die beide tools creëren.

ClickUp, de alles app voor werk, vereenvoudigt projectmanagement door alles wat je team nodig heeft op één plek te brengen. In plaats van heen en weer te moeten springen tussen verschillende tools, houdt het taken, communicatie, automatisering en AI georganiseerd en gesynchroniseerd.

ClickUp's One Up #1: Project- en taakmanagement

Wat zo geweldig is aan ClickUp for Projectmanagement is de flexibiliteit. Of u nu werkt aan een groot project met verschillende bewegende delen of slechts een paar dagelijkse taken beheert, het past zich aan uw projectmanagement aan.

Dit krijg je met deze oplossing voor projectmanagement 👇 Wat krijg je met deze oplossing voor projectmanagement?

Kies uit 15+ ClickUp Views zoals Lijst, Board, Gantt en Kalender om je project te visualiseren op de manier die voor jou het beste werkt

Organiseer taken op prioriteit, voeg aangepaste velden toe, stel deadlines in en houd de voortgang gemakkelijk bij met ClickUp-taak

Stel meetbare doelen, houd de voortgang bij en stem de inspanningen van teams af op de bedrijfsdoelstellingen met ClickUp Goals

Visualiseer al uw projectgegevens op één plaats met ClickUp Dashboards en krijg toegang tot 50+ aanpasbare widgets voor het bijhouden van doelen, mijlpalen, tijdlijnen, team capaciteit, werklasten en meer

Houd de tijd bij op elk apparaat met de ingebouwde tijdsregistratie van ClickUp Time Tracker en verbind deze rechtstreeks met uw taken

Met deze geavanceerde functies biedt ClickUp een alles-in-één platform om projecten te beheren en de samenwerking op de werkplek te verbeteren.

ClickUp's One Up #2: Real-time samenwerking

ClickUp is meer dan Taakbeheer. Het is gebouwd om de samenwerking binnen je team te verbeteren.

Met ClickUp Docs kun je in realtime documenten maken, delen en eraan samenwerken met je team. Het past perfect in je workflow, waardoor alles van abonnement tot feedback een fluitje van een cent wordt.

Breng je hele team samen en werk samen aan hetzelfde document met ClickUp Docs

In een notendop:

Werk gelijktijdig met je teamgenoten aan hetzelfde document en wijzigingen verschijnen direct, zodat je niet hoeft te wachten op updates of verwarring over versies ✅

Laat opmerkingen achter op specifieke secties, tag teamgenoten met @mentions en voer gesprekken binnen het document om vragen te stellen of feedback te geven zonder van tool te hoeven wisselen ✅

Bespaar tijd met kant-en-klare sjablonen voor project abonnementen, vergaderingen aantekeningen, SOP's, kennisbanken en meer (niet nodig om vanaf nul te beginnen) ✅

Verbind documenten rechtstreeks met taken, projecten, of workflows, zodat kritieke informatie altijd gekoppeld is aan werk op één plaats ✅

Gebruik deze ClickUp Docs cheatsheet speciaal voor jou gemaakt: AI-ondersteuning: /ai

Kleur gecodeerde banners : /banner

Koppen voor structuur : /h1, /h2, /h3

Tekst opmaak : /bold, /italic, /underline, /strikethrough, /code

Highlight tekst : /highlight

Klikbare knoppen : /knop

Tabellen voor gestructureerde gegevens : /table

Dividers om secties te scheiden : /divider

Tableofcontents (sticky) : /tableofcontents

Bladwijzers maken : /bladwijzer maken

Embed afbeeldingen of bestanden : /bijlage

Syntax-gehighlighlighte blokken code : /codeblock

Snelle bullets en checklists : /lijst met opsommingstekens, /genummerde lijst, /checklist

Aanhalingstekens voor nadruk: /quote

Profiteer van een lijst met bruikbare tools met ClickUp Docs

Wanneer je projecten beheert, is het laatste wat je wilt tussen verschillende platforms springen alleen maar om te communiceren. Halverwege je taak stoppen om berichten te controleren in de ene tool, documenten bij te werken in een andere en de voortgang elders bij te houden vertraagt alles.

📮ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie. Echter, bijna 60% van hun werkdag gaat verloren aan het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie. Met een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp komen projectmanagement, berichten, e-mails en chats allemaal samen op één plek! Het is tijd om te centraliseren en energie te geven! Met ClickUp Chat aan uw zijde hoeft u niet van app te wisselen om uw team op de hoogte te houden. Stuur berichten naar je team zonder het platform te verlaten en verlies geen context.

ClickUp Chat, een real-time messaging tool binnen ClickUp, laat u onmiddellijk communiceren met uw team zonder het platform te verlaten. Of u nu één-op-één of in een groep chatten, het vergemakkelijkt real-time samenwerking en houdt iedereen op één lijn.

Deel updates en aankondigingen en chat met je team zonder de app te verlaten met ClickUp Chat

In het kort:

Stuur onmiddellijk berichten naar je team, bespreek Taken, updates of vragen die je ter plekke hebt

Maak groepschats voor teams of projecten, of stuur iemand rechtstreeks een bericht voor meer gerichte gesprekken

Gebruik emoji's zoals een 👍 of 🔥 om waardering te tonen, ✅ om een Taak te bevestigen, 👀 om aan te geven dat je iets aan het herzien bent en 🎉 om een overwinning te vieren

Vermeld taken direct in de chat, zodat iedereen weet waar je het over hebt en gemakkelijk toegang hebt tot de Taak

Deel bestanden, afbeeldingen of koppelingen rechtstreeks in de chat om de samenwerking vlotter te laten verlopen

Vind snel eerdere gesprekken, beslissingen of gedeelde bestanden met ClickUp Connected Search

ClickUp's One Up #3: Automatiseringen

Gebruik ClickUp Automatiseringen om workflows te optimaliseren, project taken aan te pakken, project hand-offs te beheren en nog veel meer.

Houd al uw automatiseringen op één plaats bij en controleer details met ClickUp Automatiseringen

Dit is wat u kunt doen met de automatisering van ClickUp:

Automatiseer repetitief werk met 100+ kant-en-klare sjablonen voor automatisering. Van het toewijzen van taken op basis van beschikbaarheid tot het bijwerken van statussen en prioriteiten en zelfs het verplaatsen van lijsten, stel het één keer in en laat ClickUp-taak Automatiseringen de rest afhandelen

Houd elke automatisering op één plek in de gaten. Auditlogs houden elke actie bij en tonen je de naam van de automatisering, status, uitvoeringstijd en meer, zodat je details kunt controleren en instellingen kunt aanpassen

En als u automatisering vanaf nul maken te tijdrovend vindt, vraag het dan aan ClickUp Brain.

Vind alles in seconden. Vraag Brain alles over documenten, wiki's, taken en workflows en laat het precies ophalen wat je nodig hebt wanneer je het nodig hebt

Krijg een weergave op hoog niveau van uw taken, documenten, workflows en meer met ClickUp Brain

Schrijf beter, sneller. Of je nu iets opstelt, bewerkingen uitvoert of samenvat, Brain begrijpt de context van je werk en helpt je moeiteloos heldere, beknopte content te creëren

Integreer tot slot ClickUp-automatiseringen met je bestaande technische stapel, zoals HubSpot, GitHub en Twilio, om Taken in je hele werkruimte vanaf één plek te automatiseren.

Integreer bijvoorbeeld ClickUp Automatiseringen met Gmail om automatisch updates via e-mail te versturen en partners en leveranciers op de hoogte te houden.

Vroeger spendeerden we extra uren aan het handmatig doen van routinematige dingen, zoals het aanleveren van projecten aan ons team, het maken van taken en het plakken van links. Nu gebruiken we die tijd om vooruit te plannen en meer workflows van het team naar ClickUp te verplaatsen

Vroeger spendeerden we extra uren aan het handmatig doen van routinematige dingen, zoals het aanleveren van projecten aan ons team, het maken van taken en het plakken van links. Nu gebruiken we die tijd om vooruit te plannen en meer workflows van het team naar ClickUp te verplaatsen

Stroomlijn je werkstromen en verbeter je productiviteit met ClickUp

Zoals deze Trello vs. Monday.com vergelijking laat zien, zijn zowel Trello als Monday solide tools voor het organiseren van Taken en het samenwerken met teams. Ze hebben echter elk hun eigen limieten als het aankomt op uitgebreid werkbeheer.

De eenvoud van Trello is geweldig voor basis projectmanagement en de veelzijdigheid van Monday is geschikt voor een bereik van workflows. ClickUp overtreft ze echter voor teams die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing die Taakbeheer, documentatie, samenwerking en automatisering combineert.

Met robuuste functies zoals ClickUp Docs en ClickUp Chat voor naadloze samenwerking en mogelijkheden voor ClickUp-automatisering, is ClickUp de beste keuze voor wie op zoek is naar een efficiënte werkstroom zonder Taak-taak!

Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en ervaar waarom het de ultieme tool is om je productiviteit te verhogen en je werk te beheren.