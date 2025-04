Voorbeeld van een Concurrentieanalyse voor succes (+Sjablonen)

Denk aan een aantal iconische merkgevechten. Pepsi en Coca-Cola, Apple en Samsung, en Target en Costco bijvoorbeeld staan bekend als felle concurrenten in hun respectieve industrieën.

Het is fascinerend hoe ze er voortdurend naar streven om elkaar te overtreffen door middel van slimme reclame, innovatieve producten en strategische marketing.

En als je je hebt afgevraagd hoe deze merken altijd nek-aan-nek blijven, dan is het antwoord een diepe concurrentieanalyse.

In deze blogpost leggen we alles uit wat je moet weten over concurrentieanalyse, inclusief voorbeelden en gratis sjablonen om je op weg te helpen.

Concurrentieanalyse is een strategisch hulpmiddel om het concurrentielandschap van uw business te evalueren

Het geeft je inzicht in de voor- en nadelen van concurrenten en stelt je in staat om hiaten en kansen voor verbetering te identificeren

Hoe voer je een concurrentieanalyse uit?

Sommige uitdagingen zijn onder andere onnauwkeurige gegevens, onderschatting van externe risico's en overweldiging van gegevens

Wat is een concurrentieanalyse?

Een concurrentieanalyse is een gedetailleerde studie van de huidige en potentiële concurrenten in een specifieke markt. Bedrijven gebruiken het om de sterktes, zwaktes, prestaties en strategieën van hun concurrenten te identificeren, zodat ze kunnen begrijpen hoe ze hun eigen marketingpositie kunnen aanpassen voor een beter concurrentievoordeel.

Bij het uitvoeren van een concurrentieanalyse moet je de producten van een bedrijf, de prijsstrategie, de doelgroep, de marketingtactieken en de feedback van klanten in de gaten houden.

Met een effectieve concurrentieanalyse kun je goed in de gaten houden wat je concurrenten doen, valkuilen ontwijken en zelfs interessante groeimogelijkheden voor je bedrijf ontdekken.

Productiviteitsverbeteraar: Gebruik een sjabloon voor concurrentieanalyse om informatie over concurrenten te consolideren in gemakkelijk te begrijpen rapportages.

Waarom een concurrentieanalyse cruciaal is

Een goed uitgevoerde concurrentieanalyse is een geweldig hulpmiddel om te begrijpen wat goed werkt bij uw concurrenten, wat u daarvan kunt leren en hoe u zich kunt onderscheiden en dingen anders kunt doen om uw klanten aan te spreken.

Verder is een concurrentieanalyse een spiekbriefje voor je strategie dat je helpt:

Krijg een duidelijke weergave van het concurrentielandschap

Kijk met een frisse blik naar uw eigen sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen (hallo, SWOT-analyse!)

Ontdek de beste manier om uw product te positioneren

Bovendien is een concurrentieanalyse een goede manier om te anticiperen op verschuivingen in het marktlandschap, zodat je altijd in lijn bent met trends in de sector en veranderende eisen van klanten.

Meer lezen: Gratis sjablonen voor concurrentieanalyse in Google Spreadsheets

Een concurrentieanalyse uitvoeren

Een grondige concurrentieanalyse geeft je waardevolle inzichten die je strategieën kunnen aanscherpen. Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe je systematisch je concurrenten kunt analyseren.

1. Identificeer uw concurrenten

Een concurrentieanalyse begint met het identificeren van de verschillende concurrenten in je target markt.

Je kunt concurrenten in drie categorieën indelen: Direct : Bedrijven die hetzelfde product of dezelfde dienst aanbieden aan dezelfde klanten als jij. Enkele populaire voorbeelden zijn Coca-Cola vs Pepsi, Nike vs Adidas, of Uber vs Lyft

Indirect : Bedrijven die andere producten aanbieden, maar voldoen aan behoeften van klanten die vergelijkbaar zijn met die van jouw bedrijf. Denk aan Airbnb vs hotels. Beide voorzien in de accommodatiebehoeften van reizigers, maar verschillen in de manier waarop ze dit doen

Opkomende concurrenten: Bedrijven die nieuw zijn op de markt en die jouw bedrijf in de toekomst kunnen beïnvloeden. Een goed voorbeeld is Tesla vs Rivian. Tesla is een gevestigde waarde in de ruimte voor elektrische voertuigen, maar Rivian trekt snel de aandacht omdat het bedrijf zich richt op hetzelfde marktsegment

✨Bonus Tip: Een goede gewoonte is om ten minste de top paar concurrenten in elke categorie te identificeren voor een grondiger analyse. Je kunt tools voor concurrentieanalyse gebruiken om de gegevens die je verzamelt te ordenen, patronen te identificeren en strategieën te creëren.

2. Definieer sleutelgegevens voor vergelijking

Zodra je je concurrenten op een lijst hebt gezet, moet je beslissen op welke specifieke gebieden je wilt vergelijken.

Nadat u deze gebieden hebt geïdentificeerd, kunt u ze allemaal koppelen aan een paar sleutelgegevens voor gerichte en bruikbare inzichten. Zo krijg je een beter beeld van hoe jouw aanbod zich verhoudt tot dat van je concurrenten.

Hier volgt een overzicht van een aantal veelvoorkomende vergelijkingsgebieden en gerelateerde statistieken: Producten of diensten: Aanteken de unieke functies en functionaliteiten, tevredenheid van gebruikers, productbeoordelingen, verscheidenheid aan aanbiedingen, productinnovatie en efficiëntie van de dienstverlening in uw concurrerende landschap

Prijsstelling: Prijspunten, kortingen en aanbiedingen, kosten versus baten en prijselasticiteit bijhouden

Marketingstrategie : Controleer hun SEO-ranglijst, contentstrategie, betaalde advertenties, merkboodschap, sociale-mediabetrokkenheid en productmarketingstrategie

Klantervaring : Houd CSAT-scores, klantretentiepercentages, responstijden van klantenservice en gebruikersjourneys bij

Verkoop en verdeling : Vergelijk verkoopconversiepercentages, geografisch bereik, distributiekanalen, verkooptactieken en inkomstenstromen

Financiële prestaties: Controleer op omzetgroei, winstmarges, marktaandeel, kostenstructuur en investeringen

✨Bonus Tip: Prioriteer de statistieken die belangrijk zijn voor uw bedrijf en concentreer u alleen daarop zodat u de effectiviteit van uw besluitvormingsproces niet aantast.

Lees meer: Gelijkwaardige punten vs. punten van verschil: Een gids voor merksucces

3. Verzamel voldoende gegevens over je concurrenten

Nu je weet welke statistieken je wilt bijhouden, moet je de belangrijkste bronnen identificeren waaruit je betrouwbare gegevens kunt verzamelen over je indirecte en directe concurrenten.

Instances als Google Analytics, SpyFu en SimilarWeb kunnen worden gebruikt voor website-audits. Reviewsites van derden zoals G2, Trustpilot en sociale media geven inzicht in wat gebruikers van je concurrenten vinden.

Bonustip: Als je financiële informatie wilt, is het een goed idee om te kijken naar openbare gegevens of rapporten van investeerders. U kunt zelfs kiezen voor AI-gestuurde analysetools voor concurrenten zoals Kompyte om acties van concurrenten op verschillende platforms bij te houden

ClickUp Brain om inzicht te krijgen in de bewegingen en strategieën van uw concurrenten

Samenhangend om patronen of trends te identificeren in de content van uw concurrenten

4. Sterke en zwakke punten van concurrenten analyseren

Dit is het gedeelte waarin je de gebieden bestudeert waar je concurrenten het beter doen en waar jij een voorsprong hebt. Afhankelijk van je doelen kunnen raamwerken zoals de SWOT-analyse of de Vijf Krachten van Porter nuttige hulpmiddelen zijn.

Om dit beter te begrijpen, kun je overwegen om een SWOT-analyse te gebruiken om de individuele sterke en zwakke punten van elke concurrent te vinden.

Aan de andere kant zou de Vijf Krachtenanalyse van Porter nuttiger zijn bij het bestuderen van de bredere industriële omgeving en de systemische factoren die waarschijnlijk van invloed zijn op al je concurrenten.

Ongeacht welk raamwerk je gebruikt, vergeet niet om jezelf een aantal sleutelvragen te stellen, zoals: Wat is hun marktaandeel vergeleken met andere concurrenten?

Hoe verhouden hun prijsstrategieën zich tot de industrienormen?

Wat is hun strategie om klanten te werven en te behouden?

Hoe reageert hun marketingteam op feedback en beoordelingen van klanten?

Bonustip: Onderzoek de sterke en zwakke punten van uw concurrenten met een eenvoudig te gebruiken sjabloon met de 5 krachten van Porter dat een goed afgerond beeld kan geven van de directe en indirecte concurrentie binnen uw branche.

5. Benchmark uw bevindingen

Nadat je de sterke en zwakke punten van je concurrenten hebt geïdentificeerd, vergelijk je de bevindingen met de prestaties van je bedrijf. Nog te doen geeft je het grote plaatje en vertelt je of er hiaten zijn waar je concurrenten op hebben ingespeeld. Je kunt ook gebieden identificeren waar je een duidelijk concurrentievoordeel hebt dat je verder kunt verbeteren.

Bonustip: Stroomlijn uw benchmarkingproces door een matrix voor concurrentieanalyse te gebruiken. Het presenteert gegevens van concurrenten op een visueel aantrekkelijke, georganiseerde manier en maakt het gemakkelijker om uw bedrijfsgegevens te vergelijken met die van uw concurrenten.

Meer lezen: Gratis SWOT-analysesjablonen in Google Documenten

6. Stel een abonnement samen

Identificeer op basis van de resultaten van uw concurrentieanalyse de top drie tot vier gebieden waarop u verbeteringen wilt aanbrengen. Ontwikkel vervolgens SMART (Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Realistisch, Tijdgebonden) doelen voor elk gebied zodat je inspanningen gericht blijven en de voortgang effectief kan worden bijgehouden.

Bijvoorbeeld, als je de behoefte voelt om je marketingstrategie te verbeteren om een voorsprong te krijgen op je concurrenten, stel je een doel om het websiteverkeer met 30% te verbeteren in de komende zes maanden. Je SMART doelen zouden er als volgt uitzien: Target 15 zoekwoorden met een hoog volume die zijn geïdentificeerd tijdens de concurrentieanalyse

Maandelijkse organische sessies met 30% verhogen

Wijs drie content schrijvers toe aan het project en een budget van $2000 voor SEO tools Je kunt dit toepassen op andere gebieden en verschillende manieren vinden om je USP te benadrukken om je te onderscheiden in de markt.

✨Bonus Tip: Concentreer je op veranderingen die een onmiddellijk effect hebben, zoals het optimaliseren van SEO voor websites of het verbeteren van de betrokkenheid bij sociale media, terwijl je ook een abonnement neemt op grotere, langetermijnveranderingen, zoals productinnovatie of merkpositionering.

Hoe kan ClickUp helpen?

Concurrentieanalyse is een proces dat uit meerdere stappen bestaat en veel (en dan bedoelen we ook echt veel!) stappen met zich meebrengt op het gebied van planning, gegevensverzameling, analyse en strategiebepaling. Voeg daar de stress van het werken met eindeloze spreadsheets en verspreide aantekeningen aan toe en je hebt een recept voor overweldiging.

ClickUp kan uw ultieme hulpje zijn bij productiviteit.

Het helpt je georganiseerd te blijven, samen te werken als een pro en al je Taken, gesprekken, gegevens en ideeën onder één dak te brengen. Het is de alles app voor werk, die complexe processen stroomlijnt door ervoor te zorgen dat alles georganiseerd en toegankelijk is.

1. Werk samen met uw team met ClickUp Docs

Zeg vaarwel tegen eindeloze documenten en verspreide informatie.

Gebruik ClickUp Docs om één gemakkelijk toegankelijke opslagplaats van aantekeningen, gegevens en observaties bij te houden. Of u nu de inzichten van uw concurrenten op een rijtje wilt zetten of de belangrijkste punten uit een sectorrapport wilt delen, ClickUp Docs is de perfecte tool om alle soorten informatie te beheren.

Creëer gecentraliseerde opslagplaatsen voor informatie met ClickUp Docs

Je kunt leden van je team uitnodigen om het document te bewerken, hun feedback te delen en opmerkingen toe te wijzen. Iedereen kan in realtime bijdragen en Docs aan Taken koppelen om de context te behouden voor iedereen die bij het proces betrokken is.

ClickUp Brein

Gebruik ClickUp Brain, de assistent met AI-functionaliteit, om rapporten met concurrentieanalyses te maken, ideeën te brainstormen en snel uitvoerbare abonnementen op te stellen

Je kunt het ook gebruiken om aantekeningen van vergaderingen samen te vatten en taken, deadlines en toegewezen personen te markeren met de kracht van AI. Op deze manier hoef je aantekeningen niet handmatig door te nemen en loop je niet het risico dat je sleutel details mist.

Gebruik ClickUp Brain om een concurrentieanalyse uit te voeren

2. Zorg voor inzichtelijke rapportage met ClickUp Dashboards

Verzamel kritieke gegevens en geef ze weer op een visueel aantrekkelijke manier met ClickUp Dashboards. Ze zijn aanpasbaar en geven u een overzicht van de werklast van uw teams, de voortgang van projecten, marketingcampagnes en nog veel meer.

Maak aangepaste rapporten met ClickUp Dashboards

Dashboards maken het gemakkelijker om specifieke prestatiecijfers te controleren en inzichten in één oogopslag te meten. Ze zorgen ervoor dat uw rapportages dynamisch en presentatieklaar zijn, zodat u trends kunt herkennen en potentiële problemen kunt identificeren voordat ze escaleren. Visuele elementen zoals grafieken en grafieken maken het ook gemakkelijker om complexe gegevens weer te geven, waardoor uw dashboards voor concurrenten gemakkelijker te begrijpen zijn.

💡Pro Tip: Als u specifieke inzichten over iets wilt, vraag het ClickUp Brain en het doorzoekt elk dashboard in uw werkruimte om u de meest relevante inzichten te geven. U hoeft geen tijd te besteden aan het doorzoeken van documenten of het rondvragen naar de informatie die u nodig hebt.

3. Gebruiksklare ClickUp sjablonen

Kies een gratis sjabloon voor concurrentieanalyse van ClickUp voor een gestructureerd kader met vooraf gedefinieerde secties om u te helpen systematisch informatie over concurrenten te verzamelen en analyseren.

ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse

Met de ClickUp Competitive Analysis Template, bijvoorbeeld, kunt u inzichten in concurrenten presenteren op een Whiteboard. De interactieve weergave helpt u om de sterke en zwakke punten van uw concurrenten en het industrielandschap beter te begrijpen. U kunt elementen toevoegen of wijzigen als dat nodig is voor uw analyse.

Ontvang gratis sjabloon Krijg een beter inzicht in uw concurrenten met de ClickUp Competitive Analysis Template

Met dit sjabloon kun je:

Maak een lijst van directe en indirecte concurrenten en houd hun activiteiten bij met de lijstweergave van ClickUp

Kritische gegevens visualiseren om een rapport van de concurrentieanalyse te maken

Breng een strategie in kaart en identificeer mijlpalen voor elke Taak met behulp van de ClickUp-taak Grafiek weergave

ClickUp Pricing sjabloon voor concurrentieanalyse

Een ander super handig framework is het ClickUp Competitive Analysis Pricing Template. Het is ontworpen om u te helpen bij het bestuderen van de producten en diensten van uw concurrenten en hoe deze worden geprijsd. U kunt prijsmodellen vergelijken en analyseren hoe klanten op elk van hen reageren.

Ontvang gratis sjabloon Verzamel en analyseer gegevens over concurrenten met het ClickUp Pricing sjabloon voor concurrentieanalyse

Het sjabloon helpt je:

Breng verschillende concurrenten, hun kwaliteitspunten en prijsplannen in kaart om een uitgebreid concurrentieanalyserapport te maken

Krijg een beter begrip van de markt waarin u opereert door middel van een industrieanalyse

Prijspunten identificeren waar u een aanzienlijk voordeel hebt ten opzichte van concurrenten

ClickUp SEO Concurrent Analyse sjabloon

Een ander handig hulpmiddel is het ClickUp SEO Competitor Analysis sjabloon, dat ideaal is voor het opbouwen van een solide SEO-strategie.

Het geeft je inzicht in hoe je concurrenten het doen op het gebied van SEO en of er kansen zijn die je kunt benutten voor je content strategie. Het SEO-analysesjabloon is ook geweldig als u op de hoogte wilt blijven van de nieuwste SEO-trends.

Ontvang gratis sjabloon Analyseer de SEO prestaties van uw concurrent met het ClickUp SEO Concurrent Analyse sjabloon

Je kunt dit sjabloon gebruiken om:

Maak een spreadsheet en maak een lijst van domeinen en zoekwoorden die door concurrenten worden gebruikt

Identificeer SEO kansen waar u uw concurrenten kunt overtreffen

Analyseer websites van concurrenten en hun backlinks

4. Taken efficiënt beheren met ClickUp-taaken

Een goede manier om uw concurrentieanalyse effectief uit te voeren is ervoor te zorgen dat de leden van het team precies weten wat ze in elke fase van het proces moeten doen.

Gebruik ClickUp-taaken om duidelijke actiepunten toe te wijzen aan elk teamlid, voltooid met deadlines en herinneringen, zodat niets wordt gemist.

Voeg details toe zoals projectdatum, budget, taakcategorie en contactgegevens voor elke taak met aangepaste velden. Dit zorgt ervoor dat toegewezen personen alle informatie hebben die ze nodig hebben om hun werk te voltooien.

Creëer en wijs actiepunten toe aan team leden met ClickUp-taaken

Je kunt ook labels met kleurcodes aan je taken toekennen om je teamgenoten te helpen bij het identificeren van taken die onmiddellijke aandacht nodig hebben.

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of u nu aantekeningen stuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De Taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn kan blijven.

Voorbeelden van een concurrentieanalyse in actie

Om je een beter idee te geven van hoe een concurrentieanalyse werkt, zijn hier enkele voorbeelden uit de praktijk van bedrijven die hun creatieve spieren laten werken om verder te komen.

1. Burger King vs. McDonalds

In de jaren 1970 had McDonald's het grootste marktaandeel in de fastfoodindustrie. Burger King was zich nog aan het profileren en de twee ketens waren verwikkeld in een serieuze rivaliteit om te bepalen wie de beste was in de hamburgeroorlog.

Burger King en McDonald's aanbod, prijsstelling en marketingstrategieën brachten slimme mogelijkheden voor productdifferentiatie aan het licht.

🔥 Een goed voorbeeld van concurrentieanalyse is de 'Whopper Detour', waarbij Burger King geofencing gebruikte om klanten binnen 600 voet van een McDonald's locatie te targetten via hun mobiele app. Klanten konden voor slechts één cent een Whopper bestellen en de Burger King app zou hen naar het dichtstbijzijnde verkooppunt leiden om hun bestelling op te halen.

2. Lyft vs. Uber

Een ander voorbeeld van een concurrentieanalyse is Lyft's onderzoek naar Uber's prijsstrategieëns, loyaliteitsprogramma's en groei, wat hielp bij het creëren van een sterkere aanwezigheid in specifieke steden om tegemoet te komen aan lokale behoeften.

bovendien profileert Lyft zich als een 'warmer' alternatief voor Uber voor een meer klantgerichte ervaring. Het resultaat is dat Lyft zich aanzienlijk heeft ontwikkeld, Uber qua marktaandeel heeft ingehaald en zijn aanbod blijft uitbreiden om concurrerend te blijven.

3. Netflix versus andere OTT-platforms

Netflix is een van de sleutelspelers in de streaming- en entertainmentindustrie en onderscheidt zich van andere concurrenten zoals Prime Video, Disney+ en Apple TV+.

🔥 Dit is wat Netflix beter doet dan zijn concurrenten: Ze gebruiken verschillende hulpmiddelen voor informatie over de concurrentie om vast te stellen wat werkt bij hun rivalen en om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends

Het platform onderscheidt zich door zijn vermogen om zijn aanbod voortdurend aan te passen en originele content te ontwikkelen als reactie op de behoeften van de klant

Met een gedetailleerde gegevensanalyse van de contentbibliotheken van concurrenten kan Netflix vaststellen welke soorten content populair zijn en soortgelijke genres ontwikkelen om meer kijkers aan te trekken.

Netflix volgt ook nauwgezet het sentiment van het publiek ten opzichte van hun rivalen via social listening

Uitdagingen bij concurrentieanalyse en hoe deze te overwinnen

Laten we eens kijken naar een aantal veelvoorkomende uitdagingen bij een concurrentieanalyse en hoe je die kunt aanpakken.

1. Onnauwkeurige gegevens

Grillige gegevens kunnen leiden tot slechte besluitvorming en verkeerde strategieën. Het kan uw inzichten vertekenen en van invloed zijn op belangrijke zakelijke beslissingen zoals prijsstelling en productontwikkeling.

Oplossing: ✅ Verzamel gegevens uit meerdere geloofwaardige bronnen ✅ Tools voor informatie over concurrenten of platforms voor marktonderzoek gebruiken om nauwkeurigere inzichten in concurrenten te krijgen

2. Indirecte concurrenten over het hoofd zien

Het kan zijn dat u alternatieve productaanbiedingen mist die u niet echt hebt overwogen. Zelfs als indirecte concurrenten misschien niet op de radar staan, kunnen veranderende marktdynamieken hen tot een potentiële bedreiging maken.

Oplossing: ✅ Gebruik de vijf krachten van Porter om eventuele bedreigingen voor vervanging te identificeren ✅ Monitor concurrenten in aangrenzende markten

3. Moeilijkheid om concurrentievoordeel te kwantificeren

Factoren als merkloyaliteit, innovatie en het sentiment onder klanten zijn moeilijk te kwantificeren. Het resultaat is dat het moeilijk kan zijn om de werkelijke omvang van het voordeel van uw concurrent te begrijpen.

Oplossing: ✅ Gebruik social listening om actief te achterhalen wat klanten van concurrenten vinden ✅ Gebruik waarderingsmodellen voor merken om de financiële waarde van een merk te begrijpen. Dit omvat op inkomsten gebaseerde waardering, op de markt gebaseerde waardering of op kosten gebaseerde waardering

Praktische tips voor een effectieve concurrentieanalyse

Hieronder volgen enkele nuttige tips voor een effectieve concurrentieanalyse. Houd nieuwe technologische innovaties en trends altijd in de gaten, zodat je erop kunt inspelen als de kans zich voordoet ✅

Gebruik klantsegmentatie om de exacte doelgroep te identificeren waarop je concurrenten zich richten en hoe ze hen betrekken ✅

Analyseer de verschillende marketingkanalen die concurrenten gebruiken, zodat je kunt bijhouden welke kanalen beter presteren en deze kunt opnemen in je verkoop- en marketingstrategie ✅

Bepaal uw concurrentievoordeel met ClickUp

Concurrentieanalyse is scherp en flexibel blijven, je aanpassen aan nieuwe informatie en je strategie aanpassen waar en wanneer dat nodig is.

Als Klaar het goed doet, kan concurrentieanalyse u helpen hiaten in de markt te ontdekken, sneller te reageren op markttrends, productontwikkeling te verbeteren en nog veel meer. Het is als een routekaart naar succes, die u naar slimmere beslissingen leidt en u in staat stelt uw concurrentie voor te blijven.

Als u uw gegevens wilt organiseren, creatieve inzichten wilt krijgen en uw analyse wilt stroomlijnen, dan is ClickUp uw beste vriend. Het heeft alles wat u nodig hebt om uw Taken te beheren, efficiënt samen te werken en deadlines te halen.

Dus, als u klaar bent om uw concurrentie te verslaan, meld u dan vandaag nog aan bij ClickUp en zet uw concurrentie-inzichten om in actie.