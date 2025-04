Beste AI-opstellers voor Microsoft Teams vergaderingen

Vergaderingen zijn geweldig, tot je alles moet onthouden wat er gezegd is. Dat is al heel wat als je aantekeningen moet maken, items moet bijhouden en moet opletten.

Als je team in Microsoft Teams leeft, heb je een hulpmiddel voor AI-notities maken nodig om je te redden.

De beste AI-notitiemakers nemen op, transcriberen, vatten samen en maken zelfs taken aan, zodat jij je kunt blijven concentreren terwijl de AI de details regelt.

In deze blogpost behandelen we de top 10 AI-notitiemakers voor Microsoft Teams die je aantekeningen van vergaderingen van chaotisch naar georganiseerd transformeren. 🎯

Waar moet je op letten bij AI-opstellers voor Microsoft Teams?

Een AI-opnemer voor aantekeningen kan tijd besparen, de nauwkeurigheid verbeteren en de productiviteit van vergaderingen verhogen. Niet alle tools bieden echter dezelfde mogelijkheden. Als je er een kiest voor Microsoft Teams, neem dan de volgende functies in overweging om er zeker van te zijn dat het aan je behoeften voldoet. 💁

Naadloze integratie: Werkt binnen Microsoft Teams zonder handmatige installatie of workarounds van derden

Real-time transcriptie: Legt gesprekken zeer nauwkeurig vast, zelfs in rumoerige omgevingen of snelle discussies

Speaker identificatie: Maakt onderscheid tussen deelnemers om gestructureerde en leesbare aantekeningen te maken

Extractie van actie-items: Identificeert belangrijke Taken, beslissingen en follow-ups, waardoor handmatige controle overbodig wordt

Samenvattingsmogelijkheden: Genereert beknopte, AI-gestuurde samenvattingen van vergaderingen met relevante hoogtepunten

Aanpasbare opmaak: Gebruikers kunnen samenvattingen op maat maken voor teamworkflows en rapportage

Meertalige ondersteuning: Notuleert vergaderingen in meerdere talen voor wereldwijde teams

Geavanceerd zoeken en taggen: Hiermee kun je snel specifieke onderwerpen, trefwoorden of sleutelmomenten terugvinden

leuk weetje: Een stenograaf typt niet zoals wij. Ze gebruiken een speciale stenotypemachine die hele woorden of zinnen in één beweging typt. Daarom kunnen ze snelle spraak bijhouden, waardoor ze de menselijke versie van realtime transcriptie-AI zijn.

De 10 beste AI-opstellers van aantekeningen voor Microsoft Teams

Het kiezen van de juiste AI notulist kan een uitdaging zijn met zoveel beschikbare opties. Om je het leven gemakkelijker te maken, hebben we een lijst samengesteld met tien AI-opnamemakers voor Microsoft Teams die zich onderscheiden door hun nauwkeurigheid, naadloze integratie en productiviteitsvoordelen.

Laten we beginnen! 💪

1. ClickUp (Beste voor AI-gestuurde vergaderingen productiviteit)

Werk is vandaag de dag kapot.

Projecten, kennis en gesprekken zijn verspreid over losse tools, wat teams vertraagt. ClickUp lost dit op met de alles-in-één app voor werk die projecten, kennis en chatten op één plek combineert - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

We weten allemaal dat vergaderingen de plaats zijn waar de magie (en de waanzin) gebeurt. Daarom zorgt ClickUp Meetings ervoor dat vergaderingen gestructureerd, productief en vooral actionable zijn.

ClickUp centraliseert het maken van AI-gestuurde aantekeningen, het organiseren van vergaderingen, gezamenlijke documenten en het bijhouden van taken op één plek voor alle platforms voor videoconferenties, inclusief Microsoft Teams.

Lees hier hoe je de functies kunt gebruiken. 💁

ClickUp AI notulist

Probeer ClickUp's AI notetaker Ontvang automatische transcripties van vergaderingen met duidelijke labels voor sprekers met ClickUp AI Notetaker

De vergadering is net afgelopen en uw pagina is gevuld met onleesbare krabbels? Geen zorgen, de ClickUp AI notetaker helpt u.

De aantekeningenmaker registreert, transcribeert en vat uw vergaderingen automatisch in realtime samen, waarbij de belangrijkste punten, deliverables en beslissingen naar voren komen. Je hoeft niet meer door een muur van tekst te graven om cruciale informatie te vinden totdat je ogen gaan tranen.

Het beste deel? Deze AI-tool voor vergaderingen zet discussiepunten naadloos om in ClickUp-taaken, voor een moeiteloze follow-up. Als je later nog eens op iets wilt terugkomen, hoef je het alleen maar in natuurlijke taal aan de AI-tool te vragen en de informatie komt binnen een paar seconden tevoorschijn!

Een voorbeeld: een marketingteam van een technologiebedrijf houdt wekelijks een vergadering over de planning van een campagne in Microsoft Teams.

Met ClickUp's aantekeningenmaker wordt de vergadering samengevat, waarbij sleutelupdates zoals lanceringstijdlijnen, te leveren content en toewijzingen van advertentie-uitgaven worden vastgelegd. Het zet deze punten om in taken en wijst concepten toe aan schrijvers van content en ontwerpverzoeken aan ontwerpers.

ClickUp Brain

Krijg direct antwoorden uit transcripties van vergaderingen voor snelle walkthroughs met ClickUp Brain

Informatie vinden wordt een fluitje van een cent met ClickUp Brain. In plaats van pagina's met aantekeningen voor vergaderingen door te kammen, kunt u gewoon vragen: 'Welke feedback heeft de client vorige maand gegeven? en onmiddellijk antwoorden krijgen.

Een campagnestrateeg die discussies uit het verleden bekijkt, kan bijvoorbeeld direct de voorkeuren van de client achterhalen door te vragen: 'Aan welke berichtgeving gaf de client de voorkeur? Dit zorgt ervoor dat elke pitch, elk advertentieconcept of elke contentstrategie in lijn blijft met de verwachtingen van de client zonder dat er sleutelgegevens over het hoofd worden gezien.

ClickUp Docs

Werk in realtime samen en bewerk samen met ClickUp Docs

Nu je vergaderingen moeiteloos gedocumenteerd zijn, waar blijven al die aantekeningen?

ClickUp Docs is een gecentraliseerde hub voor het organiseren, delen en samenwerken aan alles, van aantekeningen voor vergaderingen tot draaiboeken voor projecten, delen van takenlijsten en bedrijfswiki's.

Je kunt de rijke functies voor opmaak gebruiken om je documenten te structureren zoals jij dat wilt, terwijl je ze aantrekkelijk maakt met multimedia, grafieken, tags, links en tabellen. Bovendien kunt u met het geïntegreerde Brain de duidelijkheid van aantekeningen verbeteren en ze bewerken voor specifieke tonen.

ClickUp beste functies

Ideeën uitbreiden: Gebruik AI-aanwijzingen zoals 'Content uitbreiden' of 'Blijven schrijven' om je gedachten te ontwikkelen en te verfijnen

Routinetaken automatiseren: Stel triggers en voorwaarden in om terugkerende acties af te handelen, met behulp van kant-en-klare of aanpasbare Stel triggers en voorwaarden in om terugkerende acties af te handelen, met behulp van kant-en-klare of aanpasbare ClickUp-taak automatiseringen

Schermopnamen vastleggen en transcriberen: Neem uw scherm op met Neem uw scherm op met ClickUp Clips en genereer AI-gestuurde transcripties voor eenvoudige referentie binnen aantekeningen van vergaderingen

Synchroniseer aantekeningen van vergaderingen naar chatten: Gebruik ClickUp Brain om discussies over threads samen te vatten en sleutelactiepunten direct in Gebruik ClickUp Brain om discussies over threads samen te vatten en sleutelactiepunten direct in ClickUp Chat te plaatsen om iedereen op één lijn te houden

ClickUp beperkingen

De uitgebreide aangepaste functies kosten tijd om in te stellen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Contact voor prijzen

ClickUp Brain: Aan elk betaald abonnement toevoegen voor $7/maand per gebruiker

ClickUp AI Notetaker: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $6/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (4.400+ beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om actiepunten bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een eenduidig systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen de sleutelinzichten die u nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in bruikbare Taken voor al uw taken, chats en documenten, zodat u zeker weet dat alles aan bod komt.

2. Microsoft Teams Copilot (het beste voor AI-gebaseerde inzichten in en analyses van vergaderingen)

via Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot is een AI-assistent die is geïntegreerd in Microsoft 365-applicaties, waaronder Teams, om de productiviteit en samenwerking te verbeteren. Door gebruik te maken van geavanceerde taalmodellen en Microsoft Graph gegevens, automatiseert Copilot taken zoals het opstellen van e-mails, het samenvatten van vergaderingen en het genereren van content.

Copilot bereidt je voor op vergaderingen, transcribeert discussies en vat sleutelpunten samen voor late deelnemers. Achteraf worden beslissingen samengevat, to-dos opgesomd en vervolgvragen beantwoord.

De beste functies van Microsoft Teams Copilot

Identificeer en lijst vervolgtaken op basis van vergaderingen, zodat je eenvoudig verantwoordelijkheden kunt toewijzen

Configureer de beschikbaarheid van Copilot met opties voor volledige transcriptie, live spraak-naar-tekst of inzicht op basis van chatten

Stel gerichte vragen aan Copilot om meningsverschillen bloot te leggen, reacties te analyseren en hiaten in argumenten te identificeren

Combineer gesproken discussies en chatberichten om op één plaats volledige context te bieden

Beperkingen van Microsoft Teams Copilot

Je hebt specifieke Microsoft 365 service abonnementen nodig voor de functie voor het maken van aantekeningen, wat extra kosten met zich meebrengt

Het is niet beschikbaar in end-to-end versleutelde vergaderingen, waardoor het gebruik in gevoelige maar belangrijke discussies wordt beperkt

Prijzen voor Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basis met Copilot: $37. 50/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard met Copilot: $44. 00/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium met Copilot: $53. 50/maand per gebruiker

Beoordelingen en reviews van Microsoft Teams Copilot

G2: 4. 3/5 (70+ beoordelingen)

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

3. Fireflies. ai (het beste voor aanpasbare trackers en hoogtepunten met tijdstempel)

Fireflies. ai is een AI-notitiemaker voor vergaderingen die gesprekken van discussies, gesprekken en virtuele conferenties opneemt, transcribeert en samenvat. Het legt spraakinteracties van elke bron vast, zodat je nooit sleutel details mist.

Moet je prijsbesprekingen en vermeldingen van concurrenten bijhouden of een sleutelmoment uit een gesprek delen? Stel aangepaste trackers in om details te markeren en laat Fireflies geluidsfragmenten met tijdstempels maken voor snelle referentie.

Fireflies. ai beste functies

Leg vergaderingen vast en zet ze om in tekst met toonaangevende precisie in 100+ talen

Synchroniseer transcripties en aantekeningen met Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Trello, Notion en meer

Gebruik de AI Notetaker bot, Chrome extensie of mobiele app om live of persoonlijke gesprekken te transcriberen

Doorzoek vergaderingen uit het verleden tot op de zin nauwkeurig en gebruik AskFred om direct antwoorden te krijgen uit gesprekken

Fireflies. ai limieten

Beperkte technische woordenschat leidt soms tot onnauwkeurigheden

Slaagt er tijdens vergaderingen niet in om berichten in de Teams chat op te nemen of samen te vatten

Fireflies. ai pricing

Gratis

Pro: $18/maand per gebruiker

Business: $29/maand per gebruiker

Enterprise: $39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van ai

G2: 4. 8/5 (600+ beoordelingen)

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

🧠 Leuk weetje: De Grieken gebruikten materialen zoals duur perkament en papyrus om alles met de hand te documenteren. Ze moesten ook constant moeite doen om deze documenten te beschermen tegen milieu-invloeden.

4. Otter. ai (het beste voor doorzoekbare transcripties en AI-gegenereerde follow-ups)

Otter. ai helpt teams om vergaderingen te volgen door gesprekken om te zetten in duidelijke, doorzoekbare aantekeningen. Otter. ai is een AI-hulpprogramma voor het maken van aantekeningen en transcribeert vergaderingen in realtime. Na de vergadering wordt er automatisch een snelle samenvatting gemaakt, zodat je binnen enkele seconden de sleutelpunten kunt bekijken.

Het platform identificeert ook sprekers en pikt verantwoordelijkheden eruit, zodat er geen handmatige follow-ups nodig zijn. Met trefwoorddetectie kun je vergaderingen uit het verleden eenvoudig doorzoeken op specifieke onderwerpen.

Bovendien kan de AI-chatten assistent follow-up e-mails of statusupdates genereren op basis van de vergadering.

Otter. ai beste functies

Genereer samenvattingen van 30 seconden die lange sessies terugbrengen tot essentiële hoogtepunten

Gebruik Otter AI Chat om e-mails en statusupdates rechtstreeks op basis van inzichten in vergaderingen op te stellen

Voeg live dialoog samen met asynchrone updates met AI-kanalen en stimuleer het momentum van projecten

Verzamel en distribueer automatisch bruikbare items en zorg voor duidelijke volgende stappen

Otter. ai limieten

De toegang is beperkt tot je 25 meest recente gesprekken en oudere gesprekken worden gearchiveerd

Transcriptie in elke sessie is beperkt tot 30 minuten in het gratis abonnement

Otter. ai prijzen

Gratis

Pro: $16.99/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (290+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (90+ beoordelingen)

Leuk weetje: De oude Grieken waren pioniers in het maken van aantekeningen en benadrukten het culturele belang van het documenteren van kennis. Ze hielden hun persoonlijke gegevens nauwgezet bij om filosofische gedachten, historische gebeurtenissen en wetenschappelijke waarnemingen te bewaren.

5. Tactiq's AI Note Taker (de beste voor realtime transcriptie met tagging en schermafbeeldingen)

via Tactiq

Tactiq Note Taker van OpenAI is ontworpen voor professionals en managers en transcribeert uw vergaderingen live, zodat elk belangrijk detail nauwkeurig wordt vastgelegd.

Het integreert met Microsoft Teams, Google Meet en Zoom, waardoor het handmatig aantekeningen maken niet meer nodig is. Tactiq volgt de methode voor het aantekenen van zinnen en legt elke uitspraak vast op het moment dat deze wordt gedaan, zodat de context en nuances van het gesprek bewaard blijven.

Tactiqs AI Note Taker beste functies

Gebruik AI om automatisch uitgebreide projectupdates te genereren, inclusief gebeurtenissen, deadlines, discussies, volgende stappen, aantekeningen en aantekeningen

Markeer opdrachten, beslissingen en vragen met aangepaste tags, labels of opmerkingen voor live transcripties

Voeg schermafbeeldingen rechtstreeks toe aan je transcriptie om kritieke momenten en specifieke verwijzingen te bewaren voor latere herziening

beperkingen van Tactiqs AI Note Taker

Sommige gebruikers melden dat de AI-functies van Tactiq complex kunnen zijn om in te stellen en aan te passen

Tactiq werkt als een extensie voor Chrome, waardoor het gebruik beperkt is tot gebruikers van de Chrome browser

prijzen van Tactiqs AI Note Taker

Gratis

Pro: $12/maand per gebruiker

Teams: $20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van Tactiq's AI Note Taker

G2: Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

🔍 Wist je dat? John Locke speelde een belangrijke rol bij het verbeteren van de bruikbaarheid van gewone boeken. Hij introduceerde een effectief indexeringssysteem waarmee gebruikers informatie effectief konden categoriseren en terugvinden. Dit helpt bij het gestructureerd aantekeningen maken, zelfs in de moderne tijd.

6. tl;dv (Beste voor CRM-geïntegreerde samenvattingen van vergaderingen en automatisering van de werkstroom)

tl;dv is AI-gestuurde software voor het notuleren van vergaderingen voor professionals en managers die vertrouwen op Microsoft Teams. Hoewel het momenten van vergaderingen opneemt, transcribeert en markeert, richt het zich voornamelijk op het samenvatten na een vergadering.

Met naadloze CRM-integratie, AI-gebaseerde inzichten en een aanpasbaar format voor samenvattingen maakt tl;dv follow-ups, rapportage en besluitvorming moeiteloos. Of u nu feedback van klanten wilt verzamelen, bezwaren in verkoopgesprekken wilt bijhouden of pijnpunten in producten wilt identificeren, de AI-agenten van tl;dv kunnen het allemaal aan.

tl;dv beste functies

Vul CRM velden automatisch met relevante vergaderingsgegevens en elimineer handmatige invoer in HubSpot, Salesforce en meer dan 6.000 andere platforms

Plan AI-gestuurde prompts om vergaderingen in het verleden en in de toekomst te scannen op specifieke inzichten, met rapportages die rechtstreeks naar je inbox worden gestuurd

Transcriberen en samenvatten van vergaderingen in meer dan 30 talen voor wereldwijde samenwerking

Maak gebruik van gestructureerde sjablonen en playbooks om consistentie in vergaderingen te garanderen

tl;dv limieten

Geen ingebouwde functie om de zichtbare emoties van deelnemers in video's te analyseren, wat tot diepere inzichten zou kunnen leiden

Het biedt geen aangepast vocabulaire, wat belangrijk kan zijn voor gespecialiseerde velden of termen

tl;dv prijzen

Gratis

Pro: $29/maand per gebruiker

Business: $98/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (300+ beoordelingen)

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

🔍 Wist u dat? De grootte van de markt voor AI-notities maken zal tegen 2033 naar verwachting ongeveer $ 2.545 miljoen bedragen, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 18. De markt voor AI-notities maken zal tegen 2033 naar verwachting ongeveer $ 2.545 miljoen bedragen. 9%.

7. Supernormal (het beste voor het verkrijgen van sleutelinzichten en het beantwoorden van query's over vergaderingen)

via Supernormaal

De volgende op deze lijst van AI-notulisten voor Microsoft Teams is Supernormal. Deze tool integreert naadloos met Microsoft Teams, transcribeert vergaderingen en legt sleutelpunten in realtime vast.

De AI-gestuurde assistent, Norma, legt gedetailleerde aantekeningen van vergaderingen vast in realtime. In tegenstelling tot conventionele transcriptietools, haalt Norma sleutelinzichten eruit, identificeert opdrachten en beantwoordt query's tijdens of na de vergadering. Je kunt zelfs de naam van de notulistenbot binnen Microsoft Teams aanpassen voor een naadloze teamervaring.

Supernormale beste functies

Detecteer automatisch taken in discussies en wijs ze toe aan relevante leden van het team binnen Asana, Trello, ClickUp-taak en Linear

Snel specifieke momenten terugvinden in transcripties met tijdstempel

Standaardiseer aantekeningen met sjablonen op maat voor verschillende soorten vergaderingen, zoals verkoopgesprekken, team check-ins en briefings voor clients

Ontvang e-mails met samenvattingen van belangrijke discussies, zodat teams zich kunnen voorbereiden op de komende week

Supernormale limieten

Gebruikers klagen over resultaten van lage kwaliteit van de kant-en-klare sjablonen van de tool

Het transcribeert vergaderingen niet offline

Supernormale prijzen

Gratis

Pro: $18/maand per gebruiker

Business: $29/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Supernormale beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: niet genoeg beoordelingen

🔍 Wist je dat? AI-opstellers gebruiken technologieën zoals grote taalmodellen (LLM's) en automatische spraakherkenning (ASR) om de nauwkeurigheid en het begrip van de context te verbeteren.

8. Krisp AI Meeting Assistant (De beste voor het detecteren van actiepunten en gestructureerde sjablonen voor vergaderingen)

Krisp doet zijn naam eer aan en levert haarscherpe transcripties voor Microsoft Teams vergaderingen. Naast het maken van aantekeningen, detecteert Krisp ook to-dos binnen vergaderingen. Taken worden automatisch geëxtraheerd, gecategoriseerd en toegewezen aan relevante leden van het team, zodat alle follow-ups duidelijk en traceerbaar zijn.

Daarnaast verbetert Krisp de efficiëntie met kant-en-klare sjablonen voor het maken van aantekeningen voor vergaderingen. Deze sjablonen organiseren de belangrijkste discussiepunten, beslissingen en volgende stappen in een gestructureerd format, waardoor het eenvoudiger wordt om aantekeningen te delen en te verdelen onder de leden van het team.

Krisp AI Meeting Assistant beste functies

Detecteer actiepunten in gesprekken en wijs ze toe aan leden van het team zonder van context te hoeven wisselen

Koppel het maken en verdelen van aantekeningen aan geplande vergaderingen voor een geautomatiseerde workflow

Maak gebruik van plugin-vrije compatibiliteit om te werken met Microsoft Teams en andere platforms voor vergaderingen

Krisp AI Meeting Assistant limieten

Op dit moment kan Krisp slechts verbinding maken met één kalender tegelijk

Functies voor het transcriberen en aantekeningen maken van vergaderingen ondersteunen momenteel alleen Engels

Krisp AI Meeting Assistant prijzen

Gratis

Pro: $16/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Krisp AI Meeting Assistant beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (550+ beoordelingen)

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

Pro Tip: Gebruik kleuren om verschillende delen in je aantekeningen te markeren. Rood kan worden gebruikt voor belangrijke informatie, sleutelpunten en waarschuwingen, terwijl blauw definities, hoofdconcepten en belangrijke ideeën kan markeren. Groen is goed voor voorbeelden en toepassingen, geel voor vragen en paars voor woordenschat.

9. Huddles. app (de beste voor ruisonderdrukking en spraakhelderheid in transcripties)

Huddles is een eersteklas ruisonderdrukkings- en stemverbeteringstool die kristalheldere audio levert tijdens virtuele vergaderingen. Het verwijdert achtergrondgeluiden zoals het typen van toetsenborden, blaffende honden of bouwlawaai en zorgt zo voor nauwkeurige samenvattingen van vergaderingen.

In snelle discussies waarbij meerdere deelnemers tegelijk spreken, verbetert de functie Voice Clarity van Huddles de verstaanbaarheid van spraak. Dit maakt het makkelijker om sprekers te onderscheiden en samenhangende samenvattingen te maken.

Huddles. app beste functies

Houd gegevens veilig met lokale audioverwerking, zodat gevoelige informatie privé blijft

Minimaliseer misinterpretaties door problemen met slechte geluidskwaliteit te elimineren met behulp van echo-onderdrukking en akoestische echo-verwijdering

Maak beknopte agenda's met behulp van AI om discussies te leiden en teamleden aan te moedigen zich van tevoren voor te bereiden

Beperkingen van de app Huddles*

De applicatie synchroniseert niet met de kalenders van gebruikers

Gebruikers klagen dat ze geen verbeterde API verbindingen hebben om een betere interoperabiliteit met andere platformen mogelijk te maken

prijzen Huddles. app

Gratis

Pro: $19. 9/maand per gebruiker

Business: $19. 9/maand per gebruiker

beoordelingen en recensies van Huddles. app

G2: Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

🔍 Wist je dat? Organisaties die AI-hulpmiddelen voor het maken van aantekeningen gebruiken, zijn tot 30% minder tijd kwijt aan het organiseren van aantekeningen na vergaderingen.

10. Bluedot's AI-aangedreven aantekeningenmaker (de beste voor botvrije transcriptie op de achtergrond met branchespecifieke nauwkeurigheid)

Bluedot registreert, organiseert en deelt aantekeningen van vergaderingen in Microsoft Teams zonder dat er bots aan je gesprekken hoeven deel te nemen. Het werkt stilletjes op de achtergrond en transcribeert en vat discussies automatisch samen. Transcripties markeren sleutelpunten, actie-items en beslissingen, waardoor follow-ups moeiteloos verlopen.

Een groot pluspunt? Bluedot herkent technische termen en vakjargon, zodat zelfs gespecialiseerde gesprekken duidelijk worden getranscribeerd.

Bluedot's AI-aangedreven aantekeningenmaker beste functies

Stel specifieke toestemmingen in voor weergave, bewerking en delen om vertrouwelijke informatie veilig te houden

Verdeel samenvattingen over teams om ervoor te zorgen dat alle deelnemers aan vergaderingen op de hoogte blijven

Gebruik AI voor vergaderingen en zoek snel op trefwoord om belangrijke aantekeningen van vergaderingen te vinden zonder opnames opnieuw te hoeven afspelen

Genereer automatisch follow-ups en actie-items om teams op één lijn te houden over de volgende stappen

Bluedot's AI-aangedreven aantekeningenmaker limieten

Ontbreekt aan uitgebreide CRM-integraties, wat de mogelijkheid om opgenomen gesprekken te synchroniseren met platforms als LiftOS beperkt

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor samenvattingen van vergaderingen, wat het inzicht in interacties met clients beperkt

Bluedot's AI-aangedreven notulist prijzen

Gratis

Basis: $18/maand per gebruiker

Pro: $25/maand per gebruiker

Business: $39/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Bluedot's AI-aangedreven aantekeningenmaker beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

Vriendelijke herinnering: Notitiemakers zijn nuttig, maar controleer, verfijn en personaliseer uw AI-gegenereerde aantekeningen altijd op nauwkeurigheid en duidelijkheid.

