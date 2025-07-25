Meer dan 30 beste Leonardo AI-prompts voor verbluffende beelden

Stel je een stralende metropool voor in een instelling op een buitenaardse planeet, met wolkenkrabbers gemaakt van kristallijne structuren en neonrivieren die door de straten stromen.

Een paar jaar geleden was er een team van deskundige ontwerpers en beeldende kunstenaars met geavanceerde tools nodig om dergelijke ideeën om te zetten in visuele realiteit.

Dankzij generatieve AI kunnen zelfs mensen zonder ontwerpervaring nu binnen enkele minuten ongelooflijk prachtige beelden creëren. Stel je nu eens voor dat je dat soort creatieve kracht binnen handbereik hebt, met een platform als Leonardo AI.

In deze blogpost laten we je meer dan 30 voorbeelden zien van Leonardo AI-prompts die je kunt aanpassen, vernieuwen of gebruiken als inspiratie om je eigen visuele meesterwerken te maken.

Tijd om de handen uit de mouwen te steken! 💁‍♀️

Leonardo AI begrijpen

Leonardo AI (overgenomen door Canva) is een generatief AI-platform dat geavanceerde ML-algoritmen gebruikt om tekstuele prompts om te zetten in hoogwaardige afbeeldingen, illustraties, texturen en concept art.

via Leonardo AI

Het biedt gebruikers bovendien geavanceerde aangepaste opties om hun aanmaken te verfijnen, te bewerken en te perfectioneren zonder dat ze er kunstmatig of inconsistent uitzien. Dit is met name handig voor gameontwikkelaars, ontwerpers en kunstenaars die hun output nauwkeurig moeten kunnen controleren.

Belangrijkste functies van Leonardo AI

Aangepaste modeltraining: Train AI met uw eigen afbeeldingen om beelden te creëren die passen bij uw stijl, merk of artistieke visie.

Afbeelding naar prompt: upload een afbeelding en AI genereert een prompt waarmee je moeiteloos soortgelijke beelden kunt namaken of verfijnen.

AI-promptassistentie: krijg slimmere prompts met voorgestelde bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en emoties om je resultaten te verbeteren.

Storyboarding: Creëer eenvoudig een reeks beelden om verhalen, marketingcampagnes of gameconcepten in kaart te brengen.

Privémodus: houd je aanmaken vertrouwelijk met een eenvoudige schakelaar voor extra privacy.

Waarom is het beheersen van prompts zo belangrijk?

Leonardo AI zet ideeën binnen enkele minuten om in verbluffende beelden, maar alleen als je de juiste prompts geeft. Hoe duidelijker je bent, hoe beter het resultaat zal zijn.

Laten we eens kijken waarom je Leonardo AI-prompts onder de knie moet krijgen:

Levert nauwkeurige resultaten: Een duidelijk omschreven prompt helpt de AI om precies te begrijpen welke stijl, compositie en details u in uw afbeeldingen wilt zien.

Minder vallen en opstaan: duidelijke prompts voorkomen dat AI Willekeurig of niet-passende beelden produceert, waardoor er minder revisies nodig zijn.

Verbeterde creatieve controle: met specifieke instructies kunt u de belichting, het perspectief en artistieke effecten nauwkeurig afstemmen zonder dat u achteraf nog bewerkingen hoeft uit te voeren.

Verhoogt de schaalbaarheid: Effectieve prompts helpen bij het genereren van meerdere variaties op hetzelfde concept, met behoud van consistentie.

Optimaliseert kosten en efficiëntie: Goed gestructureerde prompts helpen je om hoogwaardige resultaten te genereren, waardoor je minder afhankelijk bent van dure ontwerpers voor eerste ontwerpen.

🔍 Wist je dat? Sommige AI-modellen kunnen hun eigen prompts schrijven! De Automatic Prompt Engineer (APE) genereert, test en selecteert de best presterende prompt – helemaal zelfstandig.

Voorbeelden van Leonardo AI-prompts

Leonardo AI voegt AI samen met grafisch ontwerp en creëert alles van dromerige fantasiewerelden tot filmische portretten.

Om je te helpen het beste resultaat te behalen, hebben we meer dan 30 Leonardo AI-prompts samengesteld die je als inspiratie kunt gebruiken of zelf kunt uitproberen (tijd om je innerlijke prompt-engineer tot leven te brengen!) 👇

Prompts om fantasie- en mythologische beelden te genereren

Hier zijn enkele Leonardo AI-prompts en uitvoerafbeeldingen over mythische wezens, heroïsche figuren en betoverende realiteiten.

1. Vrouwelijke Black Canary in een luipaardprint

Prompt: Een vrouwelijke superheld geïnspireerd door Black Canary, gecombineerd met een ontwerp met luipaardthema, die trots midden in een bruisend stadslandschap staat. Ze draagt een gedetailleerd kostuum met luipaardpatronen en zwarte leren accenten die functie hebben.

💡Pro-tip: Voeg altijd filmische verhalende elementen toe. Gebruik nauwkeurige beschrijvingen die diepgang geven, zoals dramatische belichting, materialen met textuur en een suggestieve omgeving, om eenvoudige tekenbeschrijvingen om te zetten in visueel gelaagde scènes.

2. Een fotorealistische draak op middeleeuwse bergen

Prompt: Een majestueuze, zeer gedetailleerde zwarte draak zit op een rotsachtige heuvel en kijkt uit over een weelderige vallei met een kronkelende rivier en bergen in de verte.

3. Een eenzame samoerai die door een bamboebos loopt

Prompt: Een eenzame samoerai met een katana, die in de schemering door een mistig bamboebos loopt, met een zachte, vurige gloed op de achtergrond, reflecties in het water, filmische compositie, zeer gedetailleerde anime-stijl, dynamische belichting, volumetrische mist, ingewikkelde texturen.

📌 De meeste AI-tools gebruiken standaard vierkante afbeeldingen, maar met aangepaste beeldverhoudingen krijg je een betere kadrering. Cinematic (21:9 of 16:9) : het meest geschikt voor landschappen en dynamische actiescènes

Verticaal (9:16 of 4:5) : het meest geschikt voor mobielvriendelijke portretten met meeslepende achtergronden

Extreme Ultra-Wide (32:9): ideaal voor weidse panoramische opnames

4. Een foto van een oude tempel met gedetailleerde versieringen

Prompt: Een oud Indiaas tempelcomplex met ingewikkelde steengravures en levendige zandsteentinten, verlicht door zacht zonlicht. De architectuur is majestueus, omgeven door weelderig groen, met een serene en tijdloze sfeer weergegeven in een fotorealistische en filmische stijl.

Prompts voor het genereren van architecturale en interieurontwerpen

Hier zijn een paar prompts die we hebben gebruikt om prachtige interieurs, architectuur en futuristische kunstconcepten te creëren met Leonardo AI:

5. Modern huis met infinity pool en weergave op zee

Prompt: Het huis heeft een opvallend zwevend ontwerp met een infinity pool die naadloos overgaat in de oceaan. Omgeven door minimalistische landschapsarchitectuur met inheemse planten, biedt het glazen terras een ononderbroken weergave van de zee en de horizon. Een warme gloed versterkt de serene en moderne sfeer.

🖌️Extra details: We hebben Leonardo Kino XL gebruikt en de vooraf ingestelde optie Cinematic gekozen om deze afbeelding te maken.

6. Verfijn de belichting van deze afbeelding van een stedelijke wolkenkrabber

Prompt: Een modern bedrijfsgebouw met een strakke blauwe gevel, grote glazen ramen die de skyline van de stad weerspiegelen, ClickUp-branding prominent weergegeven bovenaan in vetgedrukte witte letters, stedelijke omgeving met wolkenkrabbers op de achtergrond, warme gouden uurverlichting, zeer gedetailleerd, fotorealistisch, professionele architecturale stijl.

7. Futuristische woestijnarchitectuur

Prompt: Een futuristische architecturale structuur midden in een uitgestrekt woestijnlandschap, met een strak, gebogen ontwerp van glas en beton. Omgeven door zandduinen en verre bergen onder een helderblauwe hemel, combineert het tafereel modern minimalisme met een surrealistische, fantasierijke sfeer. Ultra-gedetailleerde en filmische belichting.

8. Minimalistische Japanse theesalon met functie zachte verlichting

Prompt: Een serene Japanse theesalon met traditionele tatami-matten, een lage houten tafel en een open weergave op een weelderige, serene tuin. De scène is minimalistisch, met natuurlijke houten elementen, zachte verlichting en een vredige sfeer.

9. Een sierlijk middeleeuws kerkinterieur

Prompt: Middeleeuws kerkinterieur, gewelfde plafonds, gedetailleerde fresco's, glas-in-loodramen, gedetailleerde houten kerkbanken, gouden altaaraccenten, warme kroonluchterverlichting, zonlicht dat op de stenen vloer schijnt, fotorealistisch, zeer gedetailleerd

🎯Onthoud: Leonardo AI werkt het beste met korte, beschrijvende zinnen in plaats van lange, ingewikkelde zinnen, dus maak een duidelijke prompt.

10. Een spookachtig gotisch landhuis

Prompt: Een verlaten gotisch herenhuis met ingewikkelde bogen, een stoffige kroonluchter, gescheurde rode fluwelen gordijnen, kapotte houten vloeren, schemerig licht dat door hoge ramen naar binnen valt en een spookachtige, griezelige sfeer.

Prompts om visualisaties van de natuur en landschappen te genereren

Laten we nu Leonardo AI gebruiken om levensechte natuurtaferelen te creëren in serene bossen en majestueuze bergen 👇

11. Prachtige vogel op een bloeiende boom

Prompt: Een levendige vogel die in de lente op een kersenbloesemvertakking zit, met blauw, geel en rood verenkleed, een zacht gefocuste bloeiende achtergrond, zacht vallende bloemblaadjes en warm zonlicht. Ultra-gedetailleerd, 8K fotorealistisch met natuurlijke belichting en levendige kleuren.

12. Een woeste ijsbeer die pure kracht en het drama van de natuur belichaamt

Prompt: Een krachtige ijsbeer die door een besneeuwd landschap rent onder een donkere, stormachtige hemel, verlicht door een felle bliksemflits, sneeuw die rondvliegt, filmisch en fotorealistisch, zeer gedetailleerd, dramatische sfeer.

💡Pro-tip: Gebruik double-depth stacking om AI-generatoren te dwingen natuurlijke lagen te creëren, net zoals een camera dat zou doen. In plaats van AI de diepte te laten bepalen, kunt u handmatig de voorgrond, middengrond en achtergrond in uw prompt scheiden. Voorbeeld: 'Een ridder in scherpe focus (voorgrond), mistige ruïnes die in de verte vervagen (midden), een bloedrode lucht (achtergrond, licht wazig). '

13. Gouden herfstbladeren op een rustig meer

Prompt: Een serene herfstscène aan een rustig meer, waar gouden en rode bladeren zachtjes van een grote eik vallen. Het meer weerspiegelt de zachte tinten van de avondlucht en creëert een dromerige en vredige sfeer. Zachte rimpelingen op het water dragen bij aan het realisme en een zacht briesje doet de overgebleven bladeren in de lucht bewegen. De scène wordt verlicht door warm, gouden licht, wat de gezellige herfstsfeer versterkt. Ultradetailleerde, fotorealistische, filmische belichting

14. Fotorealistische close-up van levendige zonnebloem

Prompt: Een fotorealistische close-up van levendige gele zonnebloemen met rijkgroene bladeren, gearrangeerd tegen een donkere, gestructureerde achtergrond.

15. Een close-up van een flamingo ter grootte van een vinger

Prompt: Een close-up van een miniatuurroze flamingo die sierlijk op een menselijke vingertop zit, tegen de instelling van een warme, gouden zonsondergang. De veren van de flamingo zijn gedetailleerd en zacht, met levendige roze tinten en ingewikkelde texturen.

Prompts om scifi- en futuristische concepten te genereren

16. Rogue vrouwelijke leider in cyberpunk-uitrusting

Prompt: Rogue, een felle 30-jarige vrouwelijke leider van het Eclipse Down-verzet, staat zelfverzekerd. Haar lange bruine haar met blauwachtige dreadlocks maakt een werkstroom in het maanlicht. Ze draagt een zwarte gevechtsoutfit met cybernetische handschoenen die een functie hebben, een metalen insigne en een zwarte broek met blauwe neonaccenten. Het futuristische stadslandschap achter haar gloeit met hologrammen en kunstlicht, wat haar prominente aanwezigheid benadrukt.

🔍Wist je dat? Je kunt het tabblad Negative Prompt in Leonardo AI gebruiken om ongewenste elementen uit een afbeelding te verwijderen. Om te beginnen kun je elementen invoeren zoals 'wazige effecten', 'vervormde handen' of 'geen cartooneske afbeelding'.

17. Man met gasmasker in een dystopische stad

Prompt: Een sombere man met een futuristisch gasmasker in een door regen doordrenkt dystopisch stadslandschap, verlicht door zachte neonlichten. De instelling is donker en filmisch, met gedetailleerde regendruppels die de gloed van de stad weerspiegelen. Ultrarealistisch en sfeervol met een scifi-randje.

18. Buitenaards ruimteschip zweeft bij zonsondergang boven een rustig meer

Prompt: Een digitale schilderij van een enorm buitenaards ruimteschip dat bij zonsondergang boven een serene landschap zweeft en reflecties werpt op een kalm meer beneden.

19. Fotorealistische afbeelding van Mercurius

Prompt: Een enorme gloeiende planeet domineert de buitenaardse horizon en werpt een warm oranje licht over een kaal, rotsachtig terrein met verspreid liggende bolvormige rotsblokken. Een kronkelende rivier weerspiegelt de gloed van twee zonnen die ondergaan aan de horizon, onder een heldere kosmische hemel vol sterren. Filmisch, ultradetailleerd en fotorealistisch beeld.

🔖 Vriendelijke herinnering: Gebruik veel actiewerkwoorden en filmische aanwijzingen in je prompts. Bijvoorbeeld: ❌ 'Een krijger op het slagveld' → Saai✅ 'Een door oorlog getekende krijger die zijn zwaard vasthoudt, terwijl de regen neerkomt en de vonken door de rokerige lucht dwarrelen' → Voelt levendig

20. Futuristische en luxueuze onderwater slaapkamer

Prompt: Een futuristische onderwater slaapkamer met strakke, moderne witte meubels en grote glazen wanden die een weergave bieden op het zeeleven en koraalriffen.

Prompts om abstracte kunst te genereren

Laten we nu eens kijken naar enkele AI-kunstprompts die je kunt invoeren in AI-kunstgeneratoren om je abstracte ideeën tot leven te brengen 👇

21. Kattenposter met abstracte geometrische kunst

Prompt: Een posterachtig ontwerp met een gestileerde kat met een levendige achtergrond van bloemenpatchwork, lichtjes omhoog kijkend, met gedurfde kleuren, strakke lijnen en ingewikkelde patronen, geïnspireerd door moderne volkskunst.

22. Voeg een retro-achtergrond toe aan een afbeelding van een oldtimer

Prompt: Verbeter de achtergrond van een vintage rode auto die op een veld geparkeerd staat door een retro-geïnspireerde zonnestraalhemel, verre bergen en hoge palmbomen toe te voegen. Gebruik warme, krachtige tinten met een nostalgische jaren 70-esthetiek. Laat de auto ongewijzigd en laat de achtergrond naadloos overvloeien.

23. Ontbijttabel instelling

Prompt: Een fotorealistisch digitaal kunstwerk van een rustieke houten tafel vol met vers fruit, ambachtelijk brood en een glas honing dat over warme pannenkoeken wordt gegoten. Zacht natuurlijk licht benadrukt de texturen en kleuren en creëert een gezellige en uitnodigende sfeer.

24. Een foto van een luxe rijpe kers

Prompt: Een foto van een enkele glanzende rode kers met een groene steel, geplaatst op een zachte crème-kleurige stof. De belichting is natuurlijk en diffuus, waardoor een minimalistische en elegante compositie ontstaat met een gering scherpteveld voor de focus.

25. Dampende koffiekop in een gezellige café-instelling

Prompt: Een fotorealistische afbeelding van een dampende kop koffie op een smartphone, geplaatst op een houten cafétafel. De achtergrond heeft de functie van warme sfeerverlichting van industriële hanglampen en een gezellig, modern café-interieur met grote ramen en wazige details.

26. Een sappige hamburger in een restaurant-instelling

Prompt: Een fotorealistische close-up van een sappige cheeseburger met sla, tomaat en een glanzend broodje, omringd door schalen met frietjes, koekjes en snacks op een houten tafel. Op de achtergrond is een wazige, warm verlichte restaurantsfeer te zien met mensen die aan het eten zijn.

Andere Leonardo-prompts

27. Verfijning van portretverlichting

Prompt: Verfijn de afbeelding van een glimlachende vrouw door de zachte belichting op haar gezicht te versterken en meer diepte toe te voegen aan het wazige bokeh-stadslandschap op de achtergrond.

28. Een luchtfoto van een drukke markt

Prompt: Een luchtfoto van een levendige openluchtmarkt met kleurrijke kraampjes, drukke shoppers en ingewikkelde patronen van symmetrisch gerangschikte goederen.

29. Een telelensfoto van herten die uit een bos tevoorschijn komen

Prompt: Een telelensfoto van een hert in een open plek in het bos, omgeven door zachte mist en ver weg, wazig gebladerte.

30. Leg een persoon vast die uit het raam kijkt

Prompt: Een shot vanuit een gemiddelde hoek van een persoon die uit een raam kijkt, met stadslichten die in het glas worden weerspiegeld en een wazige achtergrond binnenshuis.

31. Maak een zeer gedetailleerde macrofoto van klokwerk in beweging

Prompt: Een close-up macrofoto van bewegende klokwielen, met complexe reflecties en scherpe metalen details. Ultra gedetailleerd en scherp.

32. Een dieptegericht weergave van een bos in de herfst

Prompt: Een dieptegerichte weergave van een bospad omzoomd met kleurrijke herfstbladeren, zonlicht dat door de bomen schijnt en een wazige achtergrond van verre bossen.

Dit is een overzicht van enkele van de meest gedefinieerde, genuanceerde en uitgebreide voorbeelden van Leonardo AI-prompts waaruit u inspiratie kunt putten!

Je eigen Leonardo AI-prompts maken

Nu je enkele van de mooiste kunstwerken hebt gezien die Leonardo AI kan maken, laten we je een systematische aanpak laten zien voor het maken van effectieve prompts.

1. Begin met een duidelijke visie

Het proces van het genereren van prompts begint al lang voordat je op de promptbalk klikt. Het begint met een levendig en gedetailleerd beeld van wat je wilt creëren.

Haast u niet door het proces heen. Neem in plaats daarvan de tijd om inspiratie en referenties te verzamelen om gedetailleerde prompts te maken. Nog beter is het om moodboard-sjablonen en ideeënborden te gebruiken voor brainstormsessies om uw gedachten te ordenen.

Deze aanpak helpt je om helder na te denken over kleurpaletten, kunststijlen en thema's, en legt daarmee de basis voor een goed opgestelde prompt.

2. Definieer en beschrijf uw onderwerp

Het onderwerp is het eerste dat je invoert in de AI-promptgenerator. Het is het focuspunt (centraal element) van een afbeelding, dat de instelling vormt voor de AI-afbeeldingsprompts om hun magie te werk te stellen.

Een onderwerp kan nu iets eenvoudigs zijn, zoals een boom. Het belangrijkste is echter om zo specifiek mogelijk te zijn. Denk aan kenmerken zoals kleur, grootte, textuur, locatie of andere unieke functies waardoor het onderwerp opvalt.

Als je niet weet hoe je een onderwerpbeschrijving moet opstellen, zijn hier een paar vragen die je kunt beantwoorden: 👉Wat is het onderwerp? Bijvoorbeeld een persoon, dier, object of scène. 👉Is er een werkwoord dat het onderwerp kan beschrijven? Bijvoorbeeld lopen, vliegen, rusten. 👉Welke sfeer of emotie straalt het onderwerp uit? Bijvoorbeeld vredig, mysterieus, levendig.👉Waar bevindt de locatie van het onderwerp zich? Bijvoorbeeld in een bos, op een futuristisch dak, onder een sterrenhemel 👉Welke details maken het onderwerp uniek? Bijvoorbeeld stralende ogen, ingewikkelde patronen

In ons voorbeeld zou een beter onderwerp voor AI-beeldgeneratie niet alleen 'een boom' zijn, maar 'een eeuwenoude eik met kronkelige wortels'.

3. Verbeter de prompt met modificatoren

Modifiers zijn beschrijvende elementen die je ideeën omzetten in een genuanceerde output.

Het zijn de 'extra details' die bepalen hoe je onderwerp eruitziet, aanvoelt of met zijn omgeving omgaat, en die aspecten omvatten zoals stijl, compositie, belichting, texturen en meer.

Een handig overzicht van woorden die je kunt gebruiken om verschillende modificatoren te beschrijven:

Modificator Beschrijving Cheatsheet Stijl Geef de artistieke stijl van een afbeelding op Cyberpunk, anime, 3D-rendering, fotorealistisch, aquarel, abstract, gotisch Verlichting Beschrijf hoe het licht interageert met het onderwerp of de achtergrond. Studioverlichting, stralend, neonlichten, gedimd, gouden uur, studio, zachte gloed Stemming Geef de emotionele toon of sfeer van de afbeelding aan Grillig, rustig, vrolijk, intens, melancholisch Textuur Bepaal de sfeer of oppervlaktedetails van een afbeelding Ruw, geplaveid, glanzend, glanzend, fluweelachtig, glinsterend, gebarsten Compositie Beschrijf de indeling van elementen in een kader Symmetrisch, gecentreerd, middenfocus, panoramisch, close-up, groothoek Camerastandpunten en lenzen Geef aan of u een specifieke camera en lens in gedachten heeft. Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm Omgeving Beschrijf de instelling waarin het onderwerp zich bevindt. Mistig bos, stedelijke skyline, betoverende weide, dorre woestijn, dystopische stad

4. Wees specifiek met negatieve prompts

Vervolgens vertel je Leonardo AI specifiek wat je niet in de afbeelding wilt zien.

Dit kan een specifieke functie, stijl of element zijn dat het beeld kan vervormen en minder aantrekkelijk maken.

Enkele negatieve prompts van Leonardo AI die u voor uzelf kunt opslaan: Geen felle kleuren

Geen wazige afbeelding

Geen cartooneske afbeelding

Geen gekloonde gezichten

Geen rare kopjes

Geen schele ogen

Je kunt deze details rechtstreeks in je prompt toevoegen, maar het is veel gemakkelijker om de negatieve promptfunctie van Leonardo AI te gebruiken. Deze helpt je om je resultaten te verfijnen zonder je hoofdprompt onoverzichtelijk te maken.

5. Geef prioriteit aan de volgorde

Nu je je prompts hebt verfijnd met modifiers en negatieve trefwoorden, is het tijd om ze te prioriteren. Rangschik ze op volgorde van belangrijkheid om de AI te sturen en het beste resultaat te behalen.

En hé, hier is een promptstructuur die handig is om bij de hand te houden:

Beschrijvend onderwerp + stijl + compositie + kleurverlichting + aanvullende weergavegegevens + negatieve prompt

Laten we nu eens kijken naar enkele praktische tips om nog effectievere AI-prompts te maken:

