Top 10 marketingplan-generators voor 2025

🔍 Feit: 77% van de organisaties verdrinkt in marketingcomplexiteit. Erger nog, 46% kan hun campagnes niet optimaliseren en 44% is gestrest.

Niet bepaald het resultaat dat u wilt. De oplossing? Een solide marketingplan.

En het opstellen van een marketingplan op maat is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Moderne software voor marketingplanning maakt het proces eenvoudiger en aangenamer en verduidelijkt uw marketingdoelen en -strategie.

Terwijl sommige teams nog steeds vertrouwen op verouderde spreadsheets, bieden tools voor het genereren van marketingplannen zoals ClickUp realtime inzichten, ingebouwde automatisering en aanpasbare dashboards om de stress van planning en uitvoering te verlichten.

Laten we eens kijken naar de 10 beste tools waarmee u eenvoudig een uitgebreid marketingplan kunt opstellen zonder overweldigd te raken. 🧩

Waar moet u op letten bij een marketingplan generator?

Vraagt u zich af hoe een marketingplan-generator past in moderne teams? Het draait allemaal om het combineren van gebruiksgemak met krachtige functies die de strategie van begin tot eind begeleiden. Niet alle marketingplan-generators bieden essentiële functies. De beste tools onderscheiden zich door drie onmisbare functies die de winnaars van de rest scheiden:

1. KPI bijhouden

Als uw generator geen acties koppelt aan nauwkeurige resultaten, is het uw tijd niet waard. De beste tools bieden duidelijk inzicht in hoe uw marketinginspanningen uw bedrijfsresultaten beïnvloeden via realtime marketing KPI's, met intuïtieve dashboards die u helpen bij het nemen van beslissingen.

2. Een aanpasbaar sjabloon voor marketing

Vergeet verouderde sjablonen. De beste tools bieden aanpasbare sjablonen voor marketingabonnementen die zich aanpassen aan uw branche, meegroeien met uw bedrijf en creatieve briefsjablonen bevatten om marktonderzoek te vereenvoudigen en verschillende soorten campagnes mogelijk te maken.

⚡️Sjabloonarchief: Gratis sjablonen voor contentkalenders voor sociale media in Excel en Sheets

3. Praktische marketingroadmaps

De beste marketingroadmaps zien er niet alleen goed uit, ze zorgen ook voor daadwerkelijke uitvoering. Ze moeten ook aansluiten op de dagelijkse werkstromen van uw team en zich automatisch aanpassen wanneer dat nodig is.

Uw stappenplan moet duidelijk de verantwoordelijkheden en tijdlijnen definiëren, zodat uw strategie mee evolueert met uw bedrijf. Zo houdt u meer tijd over om u te concentreren op andere promotiestrategieën.

⚡️Sjabloonarchief: Gratis sjablonen en voorbeelden voor marketingroadmaps

De beste marketingplan-generators in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de 10 beste marketingplan-generators, met hun belangrijkste functies, beste gebruiksscenario's en prijzen:

Naam tool Het beste voor Primair gebruiksscenario Prijzen ClickUp Het beste voor het genereren van marketingplannen en projectmanagement Teamgrootte: individuen, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen Marketingplan genereren, taken beheren, content aanmaken en campagnes uitvoeren Gratis abonnement beschikbaar; Aanpassing mogelijk voor ondernemingen HubSpot Marketing Hub Het beste voor uitgebreide automatisering van marketingTeamgrootte: Middelgrote bedrijven, ondernemingen Geautomatiseerde levering van multichannelcampagnes, realtime bijhouden van prestaties, integratie met CRM Vanaf $ 890/maand voor 3 zetels Jasper AI Het beste voor het genereren van AI-aangedreven content Grootte van het team: Contentmarketeers, teams die grote hoeveelheden copy creëren Beheer van marketingkalenders, planning van sociale media en afhankelijkheid van taken Vanaf $ 49/maand per zetel 15 minuten abonnement Het beste voor snelle strategieontwikkeling Teamgrootte: Kleine bedrijven, start-ups Snel raamwerk voor het aanmaken van marketingplannen, uitvoerbare stappen en toewijzing van middelen Aangepaste prijzen MarketPlan Het beste voor visuele marketingplanning Teamgrootte: digitale marketeers, teams met een visuele aanpak Visuele campagneplanning, simuleer trechtermodellen en voorspel prestaties Vanaf $ 29/maand voor maximaal 5 gebruikers Copy. ai Het beste voor het genereren van AI-marketingteksten Grootte van het team: Teams voor het aanmaken van content, marketeers die schaalbare content nodig hebben AI-gestuurde tekstgeneratie, aanpasbare sjablonen, SEO-optimalisatie Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 49/maand per zetel GrowthBar Het beste voor SEO-gerichte marketingabonnementen Teamgrootte: SEO-marketeers, makers van content Beheer van marketingkalenders, planning van sociale media en afhankelijkheid van taken Gratis proefversie gedurende 7 dagen; betaalde abonnementen vanaf $ 36/maand per gebruiker Zoho Marketing Automatisering Het beste voor marketing voor kleine bedrijven Teamgrootte: Kleine bedrijven Leadscoring, op gedrag gebaseerde segmentatie en geautomatiseerde werkstromen Vanaf $ 19/maand per gebruiker; Enterprise: $ 59/maand per gebruiker CoSchedule Het beste voor het beheer van marketingkalenders Grootte van het team: marketingteams die meerdere campagnes beheren Beheer van marketingkalenders, planning van sociale media, afhankelijkheid van taken Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand per gebruiker SEMrush Marketingkalender Het beste voor SEO-geïntegreerde campagneplanning Teamgrootte: SEO-gerichte teams, digitale marketeers SEO-tools integratie, taakbeheer, prestaties bijhouden en concurrentie-informatie Pro: $ 139,95/maand; Guru: $ 249,95/maand

De 10 beste marketingplan-generators

Marketingplan-generators variëren van eenvoudige sjablonen tot robuuste platforms. Onze evaluatie belicht tools die nauwkeurige, praktische waarde bieden voor marketingteams.

1. ClickUp (het beste voor het genereren van marketingabonnementen en projectmanagement)

Zo kunt u uw marketingplan opstellen met ClickUp.

Begin met ClickUp Brain voor snellere content en campagneplanning

ClickUp Brain is uw AI-aangedreven assistent die het aanmaken van marketingplannen vereenvoudigt. Het helpt bij het genereren van op maat gemaakte contentoverzichten, onderzoekssamenvattingen en campagnebriefs, zodat uw team minder tijd kwijt is aan het doorzoeken van documenten en meer tijd heeft voor de uitvoering.

Gebruik ClickUp Brain om binnen enkele seconden een marketingplan op te stellen

U voert gewoon een prompt in Clickup Brain in, zoals hierboven, en krijgt een aangepast antwoord. Ga een stap verder en voer de richtlijnen van uw merk, overkoepelende marketingdoelen en andere details in ClickUp AI in om een aangepast abonnement te krijgen!

Gebruik het sjabloon voor het marketingactieplan van ClickUp om uw strategie te organiseren

Wilt u snel aan de slag? Begin met de sjabloon voor het marketingactieplan van ClickUp.

Ontvang gratis sjabloon Vereenvoudig uw marketing werkstroom met de ClickUp Marketing Action Plan Template

Dit sjabloon voor een marketingplan biedt een gestructureerd kader dat samenwerking en zichtbaarheid van alle marketingactiviteiten vergemakkelijkt. Gebruik het om strategieën voor verschillende kanalen in kaart te brengen en de voortgang, budgetten en deadlines in realtime bij te houden.

Zo kan het u helpen:

Stel uw doelen vast : Bepaal wat u wilt bereiken, wie uw doelgroep is en welke boodschap u wilt overbrengen

Bepaal uw doelstellingen : Maak een lijst met specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden doelstellingen

Ontwikkel uw strategie : Bepaal de marketingkanalen om uw doelgroep te bereiken, zoals sociale media, e-mail of SEO

Maak een tijdlijn : ontwikkel een schema voor uw marketingactiviteiten om een tijdige uitvoering te garanderen

Toewijzing van middelen : wijs teamleden toe, stel budgetten vast en plan deadlines voor elke taak

Monitor en pas aan: houd de voortgang bij en pas het abonnement aan op basis van de prestaties

Werk samen en voer alles uit op één plek

ClickUp Whiteboards stellen uw team in staat om te brainstormen en campagnes visueel te structureren. Ze kunnen ook werkstromen opstellen, feedback vastleggen en rechtstreeks naar taken linken.

Gebruik de ClickUp Whiteboards om campagne-ideeën visueel te brainstormen

ClickUp Docs stelt u in staat om gedetailleerde campagne-overzichten, contentplannen en strategische schetsen te maken met live samenwerking, uitgebreide opmaak en ingebouwde taken.

Werk samen met uw team om digitale marketingcampagnes te verfijnen met behulp van ClickUp Documenten

ClickUp-taken zet uw strategie om in actie. Wijs deliverables toe, stel deadlines in en houd elke mijlpaal van de campagne bij met weergaven zoals Lijst, Kalender of Bord.

Wijs taken toe en voeg deadlines toe voor een betere uitvoering van uw marketingcampagnes met ClickUp-taken

Of u nu een klein team beheert of verschillende afdelingen coördineert, ClickUp zorgt ervoor dat uw marketingplan op schema blijft, meetbare resultaten oplevert en naadloos samenwerken mogelijk maakt. Daarom is ClickUp de alles-in-één app voor werk en de perfecte software voor projectmanagement voor marketing teams van elke grootte.

De beste functies van ClickUp

Pas uw werkruimte aan met aanpasbare weergaven zoals Lijst, Bord of Gantt, zodat u taken en projecten kunt beheren op een manier die past bij de behoeften van uw team

Automatiseer repetitieve taken en werkstromen om tijd te besparen en handmatige inspanningen te verminderen, zodat uw team zich kan concentreren op strategischer werk

Integreer met verschillende andere tools, zoals Google Drive, Slack en Trello, om al uw werkstromen en documenten op één platform samen te brengen

Houd eenvoudig de tijd bij die aan taken en projecten wordt besteed, zodat u uw middelen kunt beheren, budget kunt toewijzen en deadlines kunt halen

Stel meetbare doelen voor uw team en campagnes vast en houd deze bij met ingebouwde functies om de voortgang te monitoren en inspanningen af te stemmen op de algemene bedrijfsdoelstellingen

Beperkingen van ClickUp

Geen directe functies voor het publiceren van content

Een steile leercurve voor beginners

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp:

G2: 4,7/5 (9.900+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

💡Pro-tip: Gebruik ClickUp-automatisering om taken toe te wijzen en belanghebbenden op de hoogte te stellen wanneer cruciale acties, zoals goedkeuring van content, nodig zijn om uw marketingplannen op schema te houden.

Dit zegt een G2-recensie

ClickUp bespaart veel tijd en moeite door het organiseren van werk, marketingplannen, klanten en meer heel eenvoudig te maken. En nog veel meer! Het gebruiksgemak maakt het ook erg leuk om te gebruiken, waardoor het niet veel tijd kost om een nieuw team aan de slag te krijgen met ClickUp, zelfs als het een onbekende nieuwe tool voor hen is.

ClickUp bespaart veel tijd en moeite door het organiseren van werk, marketingplannen, klanten en meer heel eenvoudig te maken. En nog veel meer! Het gebruiksgemak maakt het ook erg leuk om te gebruiken, waardoor het niet veel tijd kost om een nieuw team aan de slag te krijgen met ClickUp, zelfs als het een onbekende nieuwe tool voor hen is.

2. HubSpot Marketing Hub (het beste voor uitgebreide automatisering van marketing)

via HubSpot

Wilt u datagestuurde campagnes maken die zijn afgestemd op het daadwerkelijke gedrag van klanten, en niet alleen op aannames? HubSpot Marketing Hub maakt dat mogelijk.

Deze tool zet klantacties om in marketinginzichten, zodat u slimmere campagnes kunt opzetten. U kunt e-mailreeksen, posts op sociale media en de levering van content automatiseren op basis van interacties van gebruikers.

De ingebouwde CRM zorgt ervoor dat marketing en verkoop op één lijn zitten wat betreft klantgegevens en campagneprestaties. Met realtime analyses kunt u campagneprestaties bijhouden, strategieën aanpassen en dubbel inzetten op wat werkt.

De beste functies van HubSpot Marketing Hub

Automatiseer de levering van multichannelcampagnes om marketinginspanningen op verschillende platforms te beheren

Monitor uw prestaties met een dashboard dat realtime inzichten biedt

Integreer verkoop- en marketinggegevens om afstemming en betere besluitvorming te garanderen

Pas campagnes aan met tools die zijn ontworpen voor snelle en effectieve wijzigingen

Beperkingen van HubSpot Marketing Hub

De complexiteit van de functies vereist een initiële installatie

Geavanceerde automatisering vereist strategische planning

Prijzen van HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: $ 890/maand voor drie zetels

Marketing Hub Enterprise: $ 3.600/maand voor vijf zetels

Beoordelingen en recensies van HubSpot Marketing Hub:

G2: 4,4/5 (meer dan 12.200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 6.100 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: De eerste massale e-mailmarketingcampagne vond plaats in 1978. Een marketeer genaamd Gary Thuerk stuurde een ongevraagde e-mail naar 400 potentiële klanten, met als resultaat een omzet van 13 miljoen dollar!

📖 Lees ook: Geaggregeerde planning: strategieën voor effectief resourcebeheer

3. Jasper AI (het beste voor AI-aangedreven contentgeneratie)

via Jasper AI

Jasper AI creëert content terwijl u zich concentreert op de strategie. Marketingteams kunnen sjablonen voor hun marketingabonnementen en campagne-instructies aanpassen en samenwerken aan de ontwikkeling van content zonder dat de unieke toon van hun merk verloren gaat.

Het houdt de prestaties van content bij om te laten zien wat uw doelgroep aanspreekt. Gebruik deze inzichten om uw campagnes te verfijnen en uw marketingstrategie te versterken.

De beste functies van Jasper AI

Gebruikt contextuele kennis om content te genereren op basis van prompts

Biedt vertaaldiensten en transcribeert gesproken taal nauwkeurig

Zorgt voor originele content door te controleren op overeenkomende tekst op het internet

Biedt verschillende frameworks voor het effectief aanmaken van content, zoals AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)

Genereer content in meer dan 30 talen, voor een wereldwijd publiek

Beperkingen van Jasper AI

Kan zeer technische onderwerpen te veel vereenvoudigen of verkeerd interpreteren

De plagiaatcontrole brengt extra kosten met zich mee.

Prijzen van Jasper AI

Maker : $49/maand per zetel

Pro: $ 69/maand per zetel

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper AI:

G2: 4,7/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

📮ClickUp Insight: Slecht presterende teams hebben 4 keer meer kans om met meer dan 15 tools te jongleren, terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en oproepen samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstromen. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

4. 15 minuten abonnement (ideaal voor snelle strategieontwikkeling)

via een abonnement van 15 minuten

Snel een solide plan nodig? Het 15-Minute Plan is marketingplanningssoftware die kleine bedrijven en start-ups helpt effectieve marketingstrategieën te ontwikkelen zonder al te veel na te denken.

Het platform maakt gebruik van een gestructureerd, op vragen gebaseerd raamwerk om u te helpen uw marketingdoelstellingen, target audiences en geschikte kanalen te identificeren.

Het genereert ook een aangepast marketingplan met uitvoerbare items, tijdlijnen en aanbevelingen voor de toewijzing van middelen.

De kracht van het 15-minutenabonnement ligt vooral in het feit dat u professionele marketingstrategieën kunt opstellen zonder dat u daar veel tijd of marketingexpertise voor nodig hebt. Perfect als u snel resultaat wilt zonder een lange installatie.

15 minuten abonnement beste functies

Navigeer eenvoudig met een intuïtieve interface die geschikt is voor alle niveaus van expertise

Bespaar tijd door in slechts 15 minuten een compleet marketingplan op te stellen

Volg praktische stappen en suggesties voor hulpmiddelen om strategieën effectief te implementeren

limieten van het abonnement van 15 minuten

Hoewel de tool kan worden aangepast, voldoet deze mogelijk niet volledig aan de unieke behoeften van alle bedrijven

Snel plannen kan ertoe leiden dat de focus ligt op onmiddellijke acties in plaats van op de ontwikkeling van een langetermijnstrategie.

prijzen voor het abonnement van 15 minuten

Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van het 15-minuten-abonnement:

G2: N.v.t

Capterra: N.v.t

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor marktintroductiestrategieën die u bij de hand moet houden

5. MarketPlan (het beste voor visuele marketingplanning)

via MarketPlan

Met MarketPlan kunt u elementen op uw digitale canvas slepen en neerzetten. Test verschillende campagnescenario's en bekijk de potentiële ROI voordat u uw budget uitgeeft. Koppel uw financiële gegevens rechtstreeks aan uw marketingstatistieken, zodat u de werkelijke kosten en verwachte opbrengsten van elke strategie kunt zien.

Hiermee kunt u campagnes plannen, taken toewijzen, feedback geven en live statistieken bijhouden, allemaal op één canvas.

De beste functies van MarketPlan

Simuleer trechters om ontwerpen te testen en prestaties te voorspellen

Houd uw uitgaven bij om binnen uw marketingbudget te blijven

Pas vooraf ontworpen sjablonen aan uw specifieke behoeften aan

Beheer campagnes op verschillende platforms met integratie van sociale media

Beperkingen van MarketPlan

Beperkte exportmogelijkheden voor offline analyse

Nieuwe gebruikers kunnen de uitgebreide functies overweldigend vinden

Prijzen van MarketPlan

Starter : $ 29/maand voor maximaal 5 gebruikers

Pro: $59/maand

Beoordelingen en recensies van MarketPlan:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

👀 Wist u dat: In 1994 moesten webmasters hun pagina's handmatig indienen bij de Yahoo-directory voor indexering, zodat hun site in de zoekresultaten van Yahoo verscheen wanneer gebruikers zochten.

6. Copy. ai (het beste voor het genereren van AI-marketingteksten)

Copy. ai maakt meerdere versies van uw content met behoud van uw merkstem. Met dit product kunt u verschillende benaderingen testen om te ontdekken wat uw publiek aanspreekt. U kunt er ook binnen enkele minuten marketingcampagnes mee genereren, van e-mailreeksen tot posts op sociale media en blogartikelen.

Het platform analyseert de best presterende content in uw branche en stelt bewezen benaderingen voor uw campagnes voor. Nadat u uw marketingdoelen en doelgroepgegevens hebt ingevoerd, maakt Copy.ai een gestructureerd contentplan met meetbare targets.

Bekijk ten slotte de prestatiegegevens om uw boodschap te verfijnen en te bepalen wat werkt in al uw marketingkanalen.

Copy. ai beste functies

Maak gebruik van een breed bereik aan aanpasbare sjablonen die zijn ontworpen voor specifieke marketingbehoeften

Werk samen met uw team om teamwork te bevorderen

Gebruik de meertalige ondersteuningsfunctie om content voor diverse doelgroepen te genereren

Implementeer SEO-optimalisatietools om de zichtbaarheid van content te verbeteren

Beperkingen van Copy.ai

De gegenereerde content kan aanzienlijke bewerking vereisen

Prijzen van Copy.ai

Free Forever

Starter : $49/maand per zetel

Geavanceerd : $ 249/maand (tot 5 zetels)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Copy.ai:

G2: 4,7/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

7. GrowthBar (het beste voor SEO-gerichte marketingabonnementen)

via GrowthBar

GrowthBar is gemaakt voor SEO-gerichte marketeers. Het helpt u bij het opstellen van op zoekwoorden gebaseerde strategieën door hiaten in de content van uw concurrenten te identificeren, zodat u precies weet waar u uw inspanningen op moet richten.

Het platform creëert gedetailleerde content briefings op basis van best gerangschikte posts, met woordentellingen, te behandelen onderwerpen en target keywords.

Houd de zoekprestaties van uw content bij en ontvang suggesties voor verbeteringen die het verschil maken, allemaal op één plek. Wanneer zoektrends veranderen, analyseert GrowthBar de nieuwste marketingtactieken en werkt het uw contentaanbevelingen bij om uw strategie actueel te houden.

Elke content die u creëert, heeft geoptimaliseerde meta-beschrijvingen en titels, waardoor u sneller stijgt in de zoekresultaten.

De beste functies van GrowthBar

Krijg toegang tot volledig geschreven artikelen van hoge kwaliteit die zijn afgestemd op uw SEO-behoeften voor schaalbare contentoplossingen

Gebruik AI om waardevolle onderzoeksbronnen en gegevens te vinden die de geloofwaardigheid van uw content vergroten

Stel snel boeiende verkoop-e-mails op door basisinformatie in te voeren en uw outreach-proces te stroomlijnen

Genereer creatieve ideeën voor blogposts op basis van door de gebruiker gedefinieerde trefwoorden om writer's block te overwinnen

Installeer de Chrome-extensie GrowthBar om zoekwoordonderzoek en concurrentieanalyses uit te voeren

Beperkingen van GrowthBar

De tool is niet compatibel met de meeste andere browsers behalve Chrome

Prijzen van GrowthBar

Gratis proefversie gedurende 7 dagen

Standaard : $ 36/maand per gebruiker

Pro : $74,25/maand per gebruiker

Bureau: $ 149,25/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van GrowthBar:

G2: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Zoho Marketing Automation (het beste voor marketing voor kleine bedrijven)

via Zoho

Zoho is al een populaire naam als het gaat om verkoop en marketing. Met Zoho Marketing Automation, een onderdeel van Zoho, kunt u campagnes maken die zich aanpassen aan de manier waarop uw prospects met uw merk omgaan.

Zoho segmenteert uw publiek op basis van hun acties, van e-mailklikken tot websitebezoeken, en stuurt hen automatisch relevante content. Hiermee kunt u customer journeys voltooien en elk contactmoment optimaliseren om de betrokkenheid te vergroten.

Het platform kan ook worden gekoppeld aan de volledige bedrijfssuite van Zoho, waardoor uw verkoop- en serviceteams inzicht krijgen in de prestaties van campagnes. U kunt geautomatiseerde werkstromen opzetten voor e-mail, sociale media en webkanalen, terwijl u consistente berichten blijft versturen.

Uw marketinggegevens worden rechtstreeks naar verkoop- en ondersteuningstools gestuurd, zodat teams op basis van dezelfde klantinzichten kunnen werken.

De beste functies van Zoho Marketing Automation

Scoor leads om prospects te prioriteren op basis van hun interacties en gedrag

Ontwerp webformulieren om bezoekersgegevens vast te leggen en deze zonder codering in uw CRM te integreren

Analyseer de prestatiestatistieken van campagnes om op basis van gegevens aanpassingen te doen

Beheer gebeurtenissen door uitnodigingen te versturen, aanwezigheid bij te houden en deelnemers op te volgen

Creëer gepersonaliseerde campagnes die zich aanpassen aan de interacties en voorkeuren van gebruikers

Beperkingen van Zoho Marketing Automation

Trage verversingssnelheid en laadtijd

Beperkte integratiemogelijkheden

Prijzen voor automatisering van marketing van Zoho

Standaard: $19/maand per gebruiker

Professioneel: $29/maand per gebruiker

Enterprise: $59/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho Marketing Automation:

G2: 4,2/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡Pro Tip: Organiseer uw marketingkalender met kleurrijke taak-tags om gemakkelijk te zien welke campagnes 'hot' en 'cold' zijn

9. CoSchedule (het beste voor het beheer van marketingkalenders)

via CoSchedule

CoSchedule is een populair platform voor het plannen van sociale media waarmee u eenvoudig uw marketingkalender kunt maken en bijhouden. Stel afhankelijkheden tussen taken in, automatiseer goedkeuringswerkstromen en houd de voortgang van elk project bij op hetzelfde platform.

De kalender synchroniseert met uw favoriete marketingtools en toont sociale berichten, blogcontent, e-mailcampagnes en gebeurtenissen in één weergave.

U kunt content voor verschillende kanalen plannen zonder van platform te wisselen, zodat uw publicatiekalender consistent blijft. Uw teams kunnen aan elk project werken, deadlines controleren en taken bijhouden zonder door meerdere tools te hoeven zoeken.

Beste functies van CoSchedule

Herschik en deel opnieuw de best presterende posts met ReQueue

Genereer automatisch socialemediaberichten die voldoen aan de best practices voor elk platform, waardoor u tijd bespaart en de betrokkenheid van uw publiek maximaliseert

Analyseer de prestaties van campagnes om te begrijpen welke strategieën effectief zijn en verbeterpunten te identificeren

Beperkingen van CoSchedule

De layout van het platform kan ingewikkeld zijn voor beginners

Geen document- of whiteboard-functie om campagnegegevens bij te houden

Prijzen van CoSchedule

Free

Sociale kalender: $19/maand per gebruiker

Agency Calendar: $49/maand per gebruiker

Contentkalender: Aangepaste prijzen

Marketing Suite: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CoSchedule:

G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: De eerste tools voor marketingautomatisering waren niet gebaseerd op software! In het begin van de 20e eeuw vertrouwden bedrijven op direct mail-campagnes en catalogi. Herinnert u zich nog de postordercatalogi van Sears en Roebuck?

10. SEMrush Marketingkalender (het beste voor SEO-geïntegreerde campagneplanning)

via SEMrush

De marketingkalender van SEMrush is perfect voor marketeers die SEO en concurrentie-inzichten willen integreren in hun planning. Hiermee kunt u datagestuurde strategieën ontwikkelen op basis van markttrends en bewegingen van concurrenten.

De uitgebreide contentmarketing suite helpt u in elke fase van het proces, van onderwerponderzoek en contentoptimalisatie tot het bijhouden van prestaties. De kalender maakt het coördineren en uitvoeren van marketingcampagnes via meerdere kanalen eenvoudig.

Bovendien geven de competitieve intelligence tools van SEMrush u een duidelijk overzicht van de kansen in uw niche, zodat u uw strategieën direct kunt bijstellen en de concurrentie voor kunt blijven.

De beste functies van SEMRush Marketing Calendar

Wijs taken toe met precieze deadlines en beschrijvingen om verantwoordelijkheid te garanderen

Houd campagnes bij met gedetailleerde tijdlijnen en deliverables voor een georganiseerde uitvoering

Optimaliseer content met behulp van SEO-tools om de zichtbaarheid en betrokkenheid te verbeteren

Analyseer prestatiestatistieken om de effectiviteit te beoordelen en toekomstige strategieën te sturen

Beperkingen van de SEMRush-marketingkalender

Een steilere leercurve, vooral voor mensen die niet bekend zijn met uitgebreide marketingtools

Prijzen SEMRush Marketingkalender

Pro: $ 139,95/maand

Guru: $ 249,95/maand

Business: $499,95/maand

Beoordelingen en recensies van SEMRush Marketing Calendar:

G2: 4,5/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Maak uw marketingvisie werkelijkheid

Goede ideeën betekenen niets zonder een sterke uitvoering.

Moderne marketingplan-generators doen meer dan alleen sjablonen invullen: ze vereenvoudigen werkstromen, automatiseren repetitieve taken en verbinden teams.

ClickUp is de plek waar u al deze tools integreert en koppelt aan uw bestaande werkstroom voor samenhang met uw andere teams.

Het stroomlijnt planning, bijhouden en optimalisatie in één platform, waardoor u tijd en moeite bespaart. Met aanpasbare functies en integraties voldoet het aan de unieke behoeften van uw team, waardoor u niet meer met meerdere tools hoeft te werken.

Meld u aan voor een gratis ClickUp-account en maak van uw volgende campagne de beste tot nu toe. 🚀