Introductie van de nieuwe blogpagina: wat staat er op?

ClickUp is ontstaan in de techwereld om mensen te helpen productiever te worden en 👏 dingen 👏 sneller 👏 gedaan te krijgen.

Hoewel het belangrijkste doel van ClickUp is om teams een uitgebreide tool voor projectmanagement te bieden voor alle soorten taken, vinden we het bij ClickUp net zo belangrijk om je te helpen bij het vervullen van je rol en het faciliteren van professionele groei.

Dat is namelijk een van onze belangrijkste kernwaarden bij ClickUp: elke dag 1% groeien. 🌱

Een manier om deze kernwaarde te promoten is door onze kennis en ervaringen te delen om u te helpen nieuwe ideeën te genereren, cruciale inzichten te verwerven in verschillende onderwerpen en de beste manieren te leren om uw werkstroom te beheren op de manier die het beste werkt voor u. 🙋‍♀️

Of u nu een doorgewinterde professional bent in uw vakgebied of nog aan het begin van uw carrière staat, op de blogpagina van ClickUp vindt u de meest nuttige informatie die u nodig hebt om uit te blinken in uw rol.

En goed nieuws voor u!

Onze blog heeft onlangs een grote make-over ondergaan om een betere gebruikerservaring te creëren en u te voorzien van verbeterde content. 🔥

Volg ons om te ontdekken hoe u optimaal gebruik kunt maken van de bronnen op onze vernieuwde blogpagina!

Nieuwe blogpagina, wie is dit?!

Maak kennis met... de vernieuwde blogpagina van ClickUp! 😍 🙌

Met u in gedachten en in een poging om onze content te humaniseren en te diversifiëren, hebben we elk onderdeel van deze blogpagina getransformeerd!

Het eerste wat u opvalt, zijn waarschijnlijk de felle kleuren. 🦄 🌈

Wat nog belangrijker is, we hebben het navigatiemenu verbeterd en categorie-kopteksten en subcategorie-links toegevoegd, zodat u bepaalde soorten artikelen of wat u ook zoekt veel sneller kunt vinden. ⚡️

Versnel uw zoekopdrachten door categorieën en subcategorieën te selecteren:

Beheer Projectmanagement Productmanagement Tijdmanagement Marketing

Projectmanagement

Productbeheer

Tijdbeheer

Marketing

Product Met behulp van ClickUp -software voor het plannen van doelen

ClickUp gebruiken

Abonnement

Doelen

Software

Nieuws Functies Releases Aankondigingen Gebeurtenissen

Functie-releases

Aankondigingen

Gebeurtenissen

Werk Audio Spotlight Productiviteit Werken op afstand

Audio Spotlight

Productiviteit

Werken op afstand

Projectmanagement

Productbeheer

Tijdbeheer

Marketing

ClickUp gebruiken

Abonnement

Doelen

Software

Functie-releases

Aankondigingen

Gebeurtenissen

Audio Spotlight

Productiviteit

Werken op afstand

Soorten blogs: ontdek wat u kunt vinden op onze blogpagina

Het diversifiëren van onze content is een van onze topprioriteiten om onze lezers zoals u verschillende bronnen te bieden om van te leren.

We weten dat iedereen andere behoeften heeft en dat zelfs uw eigen behoeften van tijd tot tijd veranderen. Daarom creëren we voortdurend nieuwe content om alle informatie die u nodig hebt op één plek te verzamelen.

Dat gezegd hebbende, laten we eens kijken naar de soorten blogs die u zeker zult vinden op onze nieuwste versie van de blogpagina! ✨💻 ✨🔭👀

Listicles

Listicles zijn een leuke manier om een artikel aan te duiden dat in een lijstformaat is geschreven. 📝

Dit type blogopmaak is een geweldige manier om gemakkelijk informatie te scannen, omdat de content is opgedeeld in kortere, beter verteerbare secties.

Door informatie op deze manier te presenteren, kunt u de content effectiever verwerken, vooral omdat elke sectie doorgaans op één onderwerp tegelijk is gericht.

Als u bijvoorbeeld benieuwd bent hoe Gantt-grafieken u kunnen helpen bij het beheren van projecten, maar niet weet waar u moet beginnen of hoe deze eruit moeten zien, hoeft u niet verder te zoeken..

We hebben voorbeelden voor u in de vorm van een lijst met verschillende Gantt-grafieken voor alle soorten teams!

➡️ Bekijk 20 eenvoudige voorbeelden van Gantt-grafieken voor iedereen

Voorbeeld van een lijstblog in ClickUp

Voorbeeld van een lijstblog in ClickUp

Alternatieven

We weten dat er altijd talloze opties zijn, en dat geldt ook voor software-apps.

Ongeacht de branche of rol waarin u werkt, uw behoeften, rente en werk kunnen veranderen en de huidige app die u gebruikt voldoet mogelijk niet aan de eisen van het werk.

Dat is precies waarom we content hebben gemaakt over alternatieve apps!

Onze alternatieve blogs zijn er om u te helpen de beste beslissing te nemen voor wat u en uw team nodig hebben.

Door de verschillende beschikbare opties, hun toepassingen, voordelen, beperkingen, functies en prijzen in één artikel op een rijtje te zetten, kunt u uw favorieten in één oogopslag bekijken.

Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar een alternatief voor Asana, dan heeft u geluk!

Bekijk het hier ➡️ 12 geweldige alternatieven voor Asana

Voorbeeld van een app-alternatief blog in ClickUp

Voorbeeld van een alternatieve app-blog in ClickUp

Ultieme handleidingen

Onze ultieme gidsblogs zijn bedoeld om een overzicht te geven van een bepaald onderwerp en een diepgaande analyse te bieden om u te helpen een beter begrip van dat onderwerp te krijgen.

Instance, misschien bent u geïnteresseerd in meer informatie over wat projectintegratiebeheer is en hoe het werkt.

Gelukkig hebben we de ultieme gids die u alles vertelt over wat het is, hoe het werkt, hoe u ervan kunt profiteren en nog veel meer!

Meer informatie over projectintegratiebeheer en onze ultieme gidsblogs vindt u hier: ➡️ Wat is projectintegratiebeheer

Voorbeeld van een ultieme gidsblog in ClickUp

Voorbeeld van een ultieme gidsblog in ClickUp

Beoordelingen

Vraagt u zich af of de huidige werktool die u gebruikt wel de beste is, of dat u het nog beter kunt doen? 😉

Dat is precies waarom we blogs hebben gemaakt die bedoeld zijn om u een uitgebreid overzicht te geven van een bepaalde app of een bepaald onderwerp.

Dit type blog bevat een lijst met de functies, voor- en nadelen, prijzen en meer van de app, zodat u alle informatie hebt die u nodig hebt om een weloverwogen beslissing te nemen!

Oké, hier is een voorbeeld. Is Jira echt alle hype waard die het krijgt? 👀 🙊

Bekijk deze Jira-recensie en ontdek het zelf!

➡️ Jira Review 2021 (functies, voor- en nadelen, prijzen)

Voorbeeld van een app-recensieblog in ClickUp

Voorbeeld van een app-recensieblog in ClickUp

ClickUp Team: Hoe wij ClickUp gebruiken

Wij bij ClickUp zijn de grootste fans van het platform.

Hoewel het misschien een beetje bevooroordeeld klinkt (😜 ), hebben we bewijs om te ondersteunen waarom we het zo graag gebruiken!

Wat we het leukste vinden aan ClickUp is hoe flexibel en flexibel het is voor de behoeften en voorkeuren van elke afdeling en medewerker.

We gebruiken het bijvoorbeeld elke werkdag om onze taken af te werken, projecten te plannen, samen te werken met onze collega's, enzovoort.

Omdat de reikwijdte van het werk en de werkstroom van elke afdeling en medewerker verschilt, is het erg handig om een aanpasbare tool te hebben die aan hun behoeften voldoet en hen in staat stelt om op één plek samen te werken.

De artikelen in de reeks 'Hoe wij ClickUp gebruiken' laten zien hoe verschillende teams binnen ClickUp het platform gebruiken en optimaliseren om de kwaliteit van hun werk te verbeteren en hun processen te stroomlijnen.

Het is een geweldige manier om handige tips te krijgen van de mensen die ClickUp het meest gebruiken!

Bekijk hoe ons Quality Excellence-team ClickUp gebruikt om hun dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen!

➡️ Hoe ons Quality Excellence Team ClickUp gebruikt

Voorbeeld van de blog "Hoe ClickUp Teams ClickUp gebruiken"

Voorbeeld van de blog "Hoe ClickUp Teams ClickUp gebruiken"

Snelle tips van professionals en experts uit de branche

Ongeacht in welke branche u werkt, welke rol u vervult en hoe lang u al in uw carrière zit, er is altijd wel informatie beschikbaar die u een nieuw perspectief kan bieden en u kan helpen uw processen te verbeteren.

Door te leren van de ervaringen van anderen, krijgt u niet alleen nieuwe inzichten, maar kunt u ook betere keuzes maken en veelgemaakte fouten voorkomen.

Daarom hebben we citaten van professionals uit verschillende sectoren verzameld om hun ervaringen, tips en meer te delen.

Deze blogs zijn bedoeld om onze werelden met elkaar te verbinden en mensen de kans te geven van elkaar te leren.

Bekijk de blog hieronder om in contact te komen met andere professionals, nieuwe benaderingen van agile management te ontdekken en nog veel meer!

➡️ 20+ tips voor agile management

Voorbeeld van een ClickUp-blog met snelle tips van experts uit de branche

Voorbeeld van een ClickUp-blog met snelle tips van experts uit de branche

Blogs van gasten en uitgelichte gebruikers

Zoals eerder vermeld, vinden we het geweldig om te horen over de ervaringen van onze gebruikers met ClickUp en tips te krijgen over hoe we de werkstroom beter kunnen beheren.

Het is voor ons (en voor anderen) erg belangrijk om blogs te hebben waarop onze mening naar voren komt!

Deze gastblogs bieden de mogelijkheid om expertise te delen, met onze lezers te 'praten' en bij te dragen aan onze ClickUp-community.

Als u graag ClickUp gebruikt, neem dan contact met ons op en vertel ons hoe u ClickUp gebruikt om uw werk of privéleven te verbeteren. Misschien wordt u wel uitgelicht in onze gastblogs!

Bekijk de soorten gastblogs die u op onze nieuwe blogpagina kunt vinden:

⭐️ UGC-gebruiker in de schijnwerpers

⭐️ Gastblogs

⭐️ ClickUp Consultant Blogs

Gebruikers in de schijnwerpers en gastblogposts in ClickUp

Gebruikers in de schijnwerpers en gastblogposts in ClickUp

Worklife-blogs

Als voorstanders van productiviteit streven we ernaar om u te helpen het 'pro'-gehalte van uw productiviteit te verhogen door u allerlei hulpmiddelen aan te reiken om uw werk naar een hoger niveau te tillen.

De categorie 'Werk' bevat blogartikelen over werken op afstand, tips voor productiviteit en andere lifestyle-gerelateerde onderwerpen!

Bekijk enkele van onze beste Worklife-blogs:

⭐️ ClickUp-tips voor gebruikers met ADHD

⭐️ 4 eenvoudige manieren om uw team te helpen sterker terug te keren naar het werk

⭐️ 6 creatieve brainstormtechnieken om uw beste ideeën te vinden

⭐️ Hoe u effectief aantekeningen maakt tijdens vergaderingen

⭐️ Wat neurodiverse mensen zouden willen dat hun werkgevers wisten

Andere blogs die in de pijplijn zitten, bevatten artikelen over mentale gezondheid, neurodiversiteit, terugkeer naar het werk, teamwork en nog veel meer! Blijf op de hoogte. ✨

De blogpagina was niet het enige dat een ClickUp-make-over kreeg...😉

Maak kennis met... de vernieuwde ✨ClickUp Blog Nieuwsbrief. ✨ 🎉

Blijf op de hoogte van het laatste ClickUp-nieuws, blogs, webinars en nog veel meer door u aan te melden voor onze blognieuwsbrief.

Je ontvangt tweewekelijks een e-mail in je inbox met allerlei nuttige informatie, zoals handige tips, handleidingen en zelfs verhalen van andere professionals uit verschillende sectoren over hoe zij ClickUp gebruiken voor hun bedrijf.

In zekere zin is het een geweldige manier om in contact te blijven met de ClickUp-community en enkele van de educatieve tools te ontvangen die u nodig hebt om elke dag 1% te blijven groeien. 😊🌱

Ontvang tips en trends op het gebied van projectmanagement rechtstreeks in uw inbox; schrijf u hier in voor de blognieuwsbrief van ClickUp! 💁‍♀️📧

De blognieuwsbrief van ClickUp

De blognieuwsbrief van ClickUp

Er komen nog meer toevoegingen aan!

Onze make-over houdt hier niet op; we hebben nog veel meer om met u te delen! We blijven onze content diversifiëren om u een grotere verscheidenheid aan bronnen te bieden waar u van kunt genieten.

Dit omvat meer blogartikelen over meer gebruikssituaties van ClickUp, tips van experts, handleidingen voor verschillende rollen en sectoren, lifestyleartikelen en nog veel meer!

Naast artikelen zullen we audio- en videoclips aan onze blogs toevoegen om onze lezers een nog betere ervaring te bieden. 😄 🙌

Hint hint— Een podcast van ClickUp komt binnenkort beschikbaar!!!🎙😎 (Spannend, toch?!)

Schrijf u in om op de hoogte te blijven van de lanceringsdatum, nieuwe afleveringen en meer!

Uw beurt: we horen graag van u

Een van onze topprioriteiten is het blijven verbeteren van ons platform en onze bronnen om onze ClickUp-community nog beter van dienst te kunnen zijn.

We horen graag van u om uw feedback te krijgen en te weten te komen over andere onderwerpen waarover u meer zou willen lezen.

Vul dit korte formulier in en laat het ons weten!

Bedankt voor uw tijd en we horen graag van u! 😊