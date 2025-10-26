Top 10 Fireflies AI-alternatieven om te ontdekken in 2026

Fireflies AI is een van de beste AI-tools voor virtuele vergaderingen. Het fungeert als uw virtuele assistent die aantekeningen maakt, samenvattingen genereert en samenwerking bevordert.

Zodra je je echter aanmeldt bij Fireflies, zul je misschien een beetje teleurgesteld zijn door de drukke interface. En wanneer je het gaat gebruiken, kun je onnauwkeurigheden en fouten in je aantekeningen over de vergadering tegenkomen.

Als je al met deze problemen te maken hebt, ben je hier aan het juiste adres. In deze blog vind je de top 10 zorgvuldig geselecteerde alternatieven voor Fireflies.

Ontdek welke van deze tools aan al je eisen voldoet.

⏰ Samenvatting in 60 seconden Dit zijn de 10 beste alternatieven voor Fireflies AI: ClickUp: De beste AI-aangedreven tool voor vergaderingen, taakbeheer en samenwerking De beste AI-aangedreven tool voor vergaderingen, taakbeheer en samenwerking Fathom: Het beste voor het genereren van verslagen van vergaderingen en transcripties Otter.ai: Het beste voor het genereren van realtime verslagen van vergaderingen Avoma: Het beste voor end-to-end beheer van vergaderingen Grain: Het beste voor het maken van clips voor vergaderingen en het synchroniseren van teams MeetGeek.ai: Het beste voor het maken van aantekeningen en het bijhouden van een opslagplaats voor vergadernotities tl;dv: Het meest geschikt voor bedrijfsteams om belangrijke details van vergaderingen vast te leggen en AI-rapporten te maken Gong: Het meest geschikt voor verkoopteams om gesprekken te analyseren en te verbeteren Tactiq: Het beste voor automatische realtime transcriptie Chorus.ai: Het beste voor intelligentie tijdens gesprekken op basis van deals Jamie AI: Het beste om offline transcriptie te ondersteunen

Beperkingen van Fireflies AI

Fireflies AI is populair vanwege het gebruiksgemak en de veelzijdigheid. Het heeft geweldige transcriptie-functies, ondersteunt verschillende talen en biedt diverse integratiemogelijkheden voor het beheren van discussies tijdens vergaderingen. Volgens gebruikers heeft de software echter ook bepaalde nadelen.

Nauwkeurigheidsproblemen : Er komen af en toe fouten voor bij transcriptiediensten, vooral bij andere talen dan het Engels, bij sterke accenten, bij geluid met veel ruis en bij technische termen. Ook heeft de tool moeite om onderscheid te maken tussen meerdere deelnemers

Vage verslagen : De door AI gegenereerde verslagen van vergaderingen moeten vaak worden onderworpen aan bewerking omdat de context soms onduidelijk is. Ook zitten er fouten in de vertalingen

Beperkt gratis abonnement : Het gratis abonnement van Fireflies AI is vrij basaal. Je hebt geen toegang tot AI-assistentfuncties of slimme zoekfuncties. Bovendien zijn er limieten voor AI-samenvattingen en in totaal 800 minuten opslagruimte per gebruiker voor je vergaderingen.

Gebrek aan aanpassingsmogelijkheden: Fireflies AI biedt niet veel aanpassingsmogelijkheden voor de opname-instellingen. Bovendien zijn er geen aangepaste rapporten voor de weergave van al je inzichten uit vergaderingen op één plek

🧠 Wist je dat? Volgens onderzoek had de wereldwijde markt voor AI-vergaderassistenten in 2023 een waarde van 1,95 miljard dollar en zal deze naar verwachting in 2031 11,88 miljard dollar bereiken. Het segment 'Meeting Organizer' domineert de markt onder de verschillende soorten dankzij de gebruiksvriendelijke interface en integratie met populaire tools voor productiviteit.

Fireflies AI-alternatieven in één oogopslag

Voordat we dieper ingaan op de materie, volgt hier alvast een voorproefje van de top 10 tools, hun belangrijkste functies en de bedrijfsstructuren waarvoor ze het meest geschikt zijn!

Alternatieven voor Fireflies AI Opvallende functie Het meest geschikt voor ClickUp Creëert een geïntegreerd ecosysteem voor vergaderingen waarin je aantekeningen kunt maken, kunt samenwerken, kunt delen en taken kunt aanmaken, rechtstreeks vanuit de aantekeningen Professionals, kmo's en grote ondernemingen Fathom Heeft een gebruiksvriendelijke interface en stelt de gebruiker in staat om tijdens het gesprek hoogtepunten te genereren Enterprise teams Otter.ai Maakt het automatisch vastleggen van afbeeldingen mogelijk tijdens het delen van het scherm Persoonlijk gebruik en kleine teams Avoma Voert analyses van vergaderingen en gesprekken uit om de kwaliteit ervan te verbeteren Grote teams van ondernemingen Grain Hiermee kun je delen van vergaderingen knippen, delen en specifieke personen taggen Middelgrote tot grote bedrijven MeetGeek.ai Maakt gedetailleerde verslagen en geeft je toegang tot aantekeningen van eerdere vergaderingen Persoonlijk gebruik en kleine teams tl;dv Genereert aangepaste AI-rapporten en dashboards om alle inzichten van vergaderingen op één plek te bekijken Middelgrote tot grote teams Gong Helpt bij het bijhouden van gesprekken, het voorspellen van de verkooppijplijn en het analyseren van deals Verkoop- en RevOps-teams van grote bedrijven Tactiq Transcribeert vergaderingen in realtime zonder een bot Freelancers en groeiende teams Chorus.ai Registreert gesprekken, haalt inzichten eruit en analyseert gesprekken om de kans op succes van een deal te bepalen Verkoop- en omzetteams van grote organisaties Jamie.ai Offline transcriptie en samenvattingen zonder bots Middelgrote tot grote teams

De 10 beste alternatieven voor Fireflies AI

Hier is een uitgebreid overzicht van de beste Fireflies-alternatieven die je vandaag nog kunt gebruiken:

1. ClickUp (Beste AI-aangedreven tool voor vergaderingen, taakbeheer en samenwerking)

Werk efficiënter in ClickUp Documents Transcribeer vergaderingen, beheer agenda's en werk samen met ClickUp

Op zoek naar een tool die veel meer is dan alleen een vergaderingrecorder? Maak kennis met ClickUp, de alles-in-één-app voor werk die vergaderingen en projectmanagement combineert in één platform.

De oplossing van ClickUp voor productieve vergaderingen? Een ingebouwde AI-notulist die in je kalender zit! Deze handige tool maakt aantekeningen voor je, zodat je je volledig op je vergaderingen kunt concentreren.

Het integreert naadloos met apps van derden, zoals Zoom, Teams en Google Meet, waardoor het een veelzijdige oplossing is. De AI Notetaker documenteert automatisch de naam, datum en deelnemers van de vergadering en biedt zelfs een volledige audio-opname.

Het biedt ook beknopte inzichten met een snel overzicht, belangrijkste punten en vervolgstappen in een overzichtelijke checklist-format. Bovendien krijg je gedetailleerde transcripties voor die diepgaande evaluaties. Na de vergadering kun je je aantekeningen eenvoudig raadplegen in een privé ClickUp-document, voorzien van tags en klaar om te bekijken of te delen.

Bovendien brengt ClickUp Meetings alles onder één dak: agenda's beheren, actiepunten vaststellen, wekelijkse vergaderingen documenteren en meer. Zo heb je toegang tot al je documenten, taken en ander materiaal zonder van tabblad te hoeven wisselen. Je kunt de ClickUp-sjabloon voor vergadernotities gebruiken om deze aantekeningen te structureren en ervoor te zorgen dat ze goed gedocumenteerd zijn voordat je ze deelt met belanghebbenden.

ClickUp Brain, de AI-aangedreven tool van ClickUp, kan je ook helpen je vergadernotities naar andere talen te vertalen en verbeteringen/mogelijke taken voor te stellen om de informatie correct te ordenen. Het beste deel? Je kunt vergadernotities en samenvattingen direct omzetten in taken of actiepunten en ze koppelen aan specifieke projecten en werkstroomen.

Genereer verslagen van vergaderingen en vertaal aantekeningen van vergaderingen met ClickUp Brain

Bovendien kun je met ClickUp Docs live documenten met vergaderaantekeningen maken. Je kunt deze gebruiken als dynamische bronnen waar teams tijdens hun klantgesprekken naar kunnen verwijzen. Het is ook eenvoudig om in het document naar specifieke vergaderaantekeningen of Taak-details te zoeken en deze binnen enkele seconden te vinden.

ClickUp heeft ook verschillende sjablonen voor vergaderingen die je kunt gebruiken als je het te druk hebt om agenda's, notulen en gestructureerde aantekeningen op te stellen. Zo helpt het sjabloon voor vergadernotulen van ClickUp je bijvoorbeeld:

Organiseer de agenda voor de vergadering, actiepunten en deelnemers

Houd belangrijke inzichten en resultaten van de vergadering bij

Wijs actiepunten toe als taken aan teamgenoten

Downloaden van dit sjabloon Leg belangrijke inzichten van vergaderingen vast met de ClickUp-sjabloon voor vergaderverslagen

Je kunt ook de ClickUp Vergaderingen-sjabloon gebruiken om je agendapunten, aantekeningen en follow-ups te beheren.

De beste functies van ClickUp

Neem de leiding over vergaderingen: De ClickUp AI Note Taker transcribeert vergaderingen automatisch, vat de belangrijkste punten samen en maakt concrete Taaken aan, waardoor het makkelijker wordt om op de hoogte te blijven van follow-ups en beslissingen

Maak actiepunten aan : zet aantekeningen om in taken met : zet aantekeningen om in taken met ClickUp-taaken , voeg details toe en tag de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn

Aantekeningen ordenen en bewerken : Organiseer en bewerk aantekeningen van vergaderingen en taken op één plek met : Organiseer en bewerk aantekeningen van vergaderingen en taken op één plek met ClickUp Notepad

Schermopnames : deel schermopnames met AI-gegenereerde transcripties in aantekeningen over vergaderingen met : deel schermopnames met AI-gegenereerde transcripties in aantekeningen over vergaderingen met ClickUp Clips en laat ze direct transcriberen met ClickUp Brain

Realtime samenwerking: bekijk aantekeningen, deel ze met je team en werk samen aan gesprekken via : bekijk aantekeningen, deel ze met je team en werk samen aan gesprekken via ClickUp Chat

Limieten van ClickUp

Met zoveel aangepaste aanpassingsmogelijkheden en functies kan het even duren voordat je de tool onder de knie hebt

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Ik waardeer het dat ClickUp zich voortdurend ontwikkelt op het gebied van innovatieve software, vooral met de opkomst van AI. De AI-tools die ze in het platform hebben geïntegreerd, hebben ons productieteam tijd bespaard bij het aanmaken van taken, het schrijven van prompts of het maken van verslagen van vergaderingen. Afgezien van de AI-functies is ClickUp vergelijkbaar met de vele platformen voor projectmanagement die we in het verleden hebben gebruikt. Ik ben wel van mening dat ClickUp te veel lagen heeft om een eenvoudige taak uit te voeren. Ik zou graag meer zichtbaarheid op hoog niveau zien in reeksen taken.

Ik waardeer het dat ClickUp zich voortdurend ontwikkelt op het gebied van innovatieve software, vooral met de opkomst van AI. De AI-tools die ze in het platform hebben geïntegreerd, hebben ons productieteam tijd bespaard bij het aanmaken van taken, het schrijven van prompts of het maken van verslagen van vergaderingen. Afgezien van de AI-functies is ClickUp vergelijkbaar met de vele projectmanagementplatforms die we in het verleden hebben gebruikt. Ik ben wel van mening dat ClickUp te veel lagen heeft om een eenvoudige taak uit te voeren. Ik zou graag meer zichtbaarheid op hoog niveau zien in reeksen taken.

📖 Lees meer: Aantekeningen delen en samenwerken

2. Fathom (Het beste voor het genereren van verslagen van vergaderingen en transcripties)

via Fathom

Als je een team hebt dat niet zo technisch onderlegd is, kan Fathom een waardevolle vergaderassistent zijn. In tegenstelling tot de drukke gebruikersinterface van Fireflies AI heeft Fathom een overzichtelijke interface, waardoor het de meest gebruiksvriendelijke notulist is voor je projectvergaderingen.

U kunt uw discussies van A tot Z ordenen in een verslag van de vergadering en binnen enkele minuten een actieplan opstellen. Fathom genereert gedetailleerde aantekeningen over de vergadering en haalt zelfs actiepunten eruit, zodat u deze snel kunt gebruiken om follow-up-e-mails op te stellen.

Het hoogtepunt? Fathom is geweldig in vertalingen. Het ondersteunt 28 talen en genereert nauwkeurige aantekeningen, ongeacht de taal van de vergadering.

De beste functies van Fathom

Maak en deel korte video-Clips van specifieke delen van de vergadering om alleen de meest essentiële informatie over te brengen

Genereer hoogtepunten tijdens het gesprek en vat aantekeningen van vergaderingen samen met AI

Verzamel alle benodigde gegevens, zoals paginaweergaven, belangrijkste verwijzingsbronnen, enz., in één dashboard met Fathom Analytics

Beperkingen van Fathom

Er is geen optie om aantekeningen te kopiëren en te plakken zonder automatisch de video van de vergadering te koppelen of een 'bekijk'-knop aan het einde toe te voegen

Het installatieproces is eenvoudig, maar duurt lang

Prijzen van Fathom

Free

Premium : $19 per gebruiker/maand

Team Edition : $ 29 per gebruiker/maand

Team Edition Pro: $39 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Fathom

G2: 5/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 5/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fathom?

Het beste is dat het bijna alles begrijpt van mijn vergaderingen. Het meest verbazingwekkende is dat het net als een persoonlijke assistent bij elke vergadering aanwezig is. De AI-mogelijkheden maken het veelzijdiger bij het bijhouden van notulen. Over het algemeen vind ik het erg fijn. Ik kan mijn opnames echter niet downloaden. Ook is de optie voor volledig scherm eigenlijk geen volledig scherm. Het toont namelijk het zijpaneel, dat ik misschien niet altijd nodig heb.

Het beste is dat het bijna alles begrijpt van mijn vergaderingen. Het meest verbazingwekkende is dat het net als een persoonlijke assistent bij elke vergadering aanwezig is. De AI-mogelijkheden maken het veelzijdiger bij het bijhouden van notulen. Over het algemeen vind ik het erg fijn. Ik kan mijn opnames echter niet downloaden. Ook is de optie voor volledig scherm eigenlijk geen volledig scherm. Het toont namelijk het zijpaneel, dat ik misschien niet altijd nodig heb.

3. Otter.ai (Het beste voor het genereren van realtime verslagen van vergaderingen)

Otter.ai is een geweldig alternatief voor Fireflies AI voor kleine teams. Het beschikt over een AI-tool voor vergadernotities die in realtime samenvattingen en transcripties van vergaderingen genereert, zodat je je volledige aandacht aan het gesprek kunt besteden.

Als je niet aan het gesprek kunt deelnemen, kan Otter je belangrijke inzichten uit de vergadering bieden en zelfs actiepunten voor de volgende stappen opstellen. Je kunt ook specifieke transcripties zoeken en afspelen die gesynchroniseerd zijn met de tekst, deze doorwerken en voorzien van afbeeldingen en opmerkingen.

De beste functies van Otter.ai

Combineer live gesprekken en asynchrone updates en krijg inzichten van Otter en je teamgenoten door te chatten

Gebruik Otter om meerdere sprekers te identificeren, ruimte in transcripties te creëren voor pauzes en tijdstempels te krijgen voor elk onderwerp dat tijdens de vergadering is besproken

Maak automatisch schermafbeeldingen wanneer schermen worden gedeeld of gewijzigd tijdens het gesprek, voor de context in transcripties

Beperkingen van Otter.ai

Soms neemt Otter.ai niet het hele gesprek op

De transcripties zijn vaak erg onnauwkeurig

De zoekfunctie werkt niet goed en kan in het begin lastig te gebruiken zijn

Prijzen van Otter.ai

Basic : Gratis

Pro : $ 16,99 per gebruiker/maand

Business : $30 per gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,4/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Het was goedkoop, maar het kostte veel tijd om de transcripties dubbel te controleren, wat erg frustrerend was. Als je audio hebt die duidelijk en beknopt is, werkt het prima, maar als er achtergrondgeluiden of accenten zijn, pikt het vaak niet correct op.

Het was goedkoop, maar het kostte veel tijd om de transcripties dubbel te controleren, wat erg frustrerend was. Als je audio hebt die duidelijk en beknopt is, werkt het prima, maar als er achtergrondgeluiden of accenten zijn, pikt het vaak niet correct op.

📮ClickUp Insight: Uit onze enquêtegegevens over vergadereffectiviteit blijkt dat 25% van de vergaderingen acht of meer deelnemers telt. Hoewel grote vergaderingen waardevol kunnen zijn voor afstemming en besluitvorming, brengen ze vaak uitdagingen met zich mee. Uit een ander onderzoek van ClickUp bleek zelfs dat 64% van de mensen in bijna de helft van hun vergaderingen worstelt met onduidelijke vervolgstappen. Als de alles-in-één-app voor werk vullen wij deze leemte met een complete oplossing voor vergaderbeheer. ClickUp Vergaderingen verandert de manier waarop teams samenwerken met dynamische agenda's, terwijl AI Notetaker elk waardevol inzicht vastlegt – waardoor verwarring bij de follow-up wordt voorkomen en iedereen op één lijn blijft! 💫 Echte resultaten: Teams die de vergaderbeheerfuncties van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

4. Avoma (Het beste voor end-to-end beheer van vergaderingen)

via Avoma

Hoewel Fireflies AI voornamelijk een AI-transcriptietool is, gaat Avoma verder dan basistranscriptiediensten. Het is een tool voor vergaderingbeheer waarmee je gesprekken kunt plannen, agenda's voor vergaderingen kunt opstellen en analyses na afloop van de vergadering kunt uitvoeren.

Avoma staat vooral bekend om zijn conversatie-intelligentiefuncties en biedt een diepgaande analyse van je vergaderingen. Je kunt er de beoordeling van gesprekken mee automatiseren om de kwaliteit te verbeteren, verkoopteams voorzien van realtime antwoorden en de feedback en prestaties van je team bijhouden.

De beste functies van Avoma

Ontvang realtime transcripties van gesprekken en vergaderingen in meer dan 60 talen

Genereer met AI binnen enkele minuten follow-up-e-mails die vergaderingen samenvatten en de volgende stappen communiceren

Gebruik doelgerichte scorekaarten voor elke vergadering om inzicht te krijgen in de sleutelpunten van de verbetering

Limieten van Avoma

Avoma heeft meerdere extra functies die in het begin misschien wat overweldigend kunnen zijn

De installatie van de tool duurt lang. Je moet elk onderdeel aanpassen om er het maximale uit te halen

Je kunt geen afspeellijsten downloaden. Je moet het fragment in de afspeellijst vinden, naar het gesprek zoeken en vervolgens het fragment in het gesprek vinden

Prijzen van Avoma

AI Vergadering Assistent : $ 24 per gebruiker/maand

Conversation Intelligence : $ 69 per gebruiker/maand

Revenue Intelligence: $ 99 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (meer dan 1.300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Avoma?

Avoma is een van de tools die ik dagelijks gebruik. AI-beoordeling en feedback op gesprekken. Handig om aandacht te besteden aan zaken die je misschien vergeet of om verbeterpunten te identificeren wanneer je gesprekken leidt of eraan deelneemt. De feedback helpt je om de klantenservice die je biedt naar een hoger niveau te tillen. De software zelf is zeer gebruiksvriendelijk en kan eenvoudig worden geïntegreerd met andere software om het opnemen van gesprekken te vergemakkelijken. Soms kan de AI-feedback echter erg star zijn en geen rekening houden met variabelen of de werkstroom van het gesprek.

Avoma is een van de tools die ik dagelijks gebruik. AI-beoordeling en feedback op gesprekken. Handig om aandacht te besteden aan zaken die je misschien vergeet of om verbeterpunten te identificeren wanneer je gesprekken leidt of eraan deelneemt. De feedback helpt je om de klantenservice die je biedt naar een hoger niveau te tillen. De software zelf is zeer gebruiksvriendelijk en kan eenvoudig worden geïntegreerd met andere software om het opnemen van gesprekken te vergemakkelijken. Soms kan de AI-feedback echter erg star zijn en geen rekening houden met variabelen of de werkstroom van het gesprek.

5. Grain (Het beste voor het maken van Clip-fragmenten voor vergaderingen en het synchroniseren van teams)

via Grain

Grain onderscheidt zich als alternatief voor Fireflies AI door zijn functies voor teamsamenwerking. Met deze tool kun je specifieke momenten uit vergaderingen markeren met Clips, net als de soundbites van Fireflies, maar dan beter. Deze functie is perfect wanneer je alleen belangrijke delen van de vergadering met je teamleden wilt delen. Bovendien kun je mensen taggen en hen op de hoogte brengen met automatische notificaties.

Het beste is dat je Grain kunt integreren met Zoom en Microsoft Teams om aantekeningen te maken, vergaderingen op te nemen, te transcriberen en samen te vatten, en zelfs notulen te maken. Je kunt ook de sjablonen voor vergadernotities gebruiken om je aantekeningen precies zo te structureren als je wilt.

De beste functies van Grain

Typ aantekeningen, tag specifieke momenten of knip gedeelten van vergaderingen uit met een live notitieblok

Markeer delen van het transcript, plaats opmerkingen met tijdstempels en tag relevante personen

Maak video-clips en deel ze met teams via afspeellijsten en verhalen

Limieten van Grain

De herkenning van zinsdelen in smart tags is beperkt. Het is lastig om specifieke zinsdelen tijdens gesprekken consistent vast te leggen

Standaard kunnen vergaderopnames alleen intern worden gedeeld

De automatische categorisatiefunctie biedt niet de mogelijkheid om selectief externe vergaderingen op te nemen en de AI-samenvattingen daarvan via Slack te versturen

Prijzen van Grain

Free

Starter : $19 per zetel/maand

Business : $39 per zetel/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Grain?

Ik heb veel verschillende apps voor het opnemen van gesprekken, het maken van aantekeningen en het evalueren van vergaderingen geprobeerd. Grain is de enige die dit hele proces gebruiksvriendelijk maakt. Hun fragmenten, gespreksoverzichten en het zoeken naar gesprekken is heel eenvoudig in vergelijking met Gong en andere apps.

Ik heb veel verschillende apps voor het opnemen van gesprekken, het maken van aantekeningen en het evalueren van vergaderingen geprobeerd. Grain is de enige die dit hele proces gebruiksvriendelijk maakt. Hun fragmenten, gespreksoverzichten en het zoeken naar gesprekken is heel eenvoudig in vergelijking met Gong en andere apps.

💡Pro-tip: Voer een standaardprotocol voor het delen van clips in binnen je team. Houd clips bijvoorbeeld korter dan twee minuten en voeg context toe in de beschrijvingen, zodat je snel begrijpt waar de vergadering over ging zonder deze helemaal te hoeven bekijken.

6. MeetGeek.ai (Het beste voor het maken van aantekeningen en het bijhouden van een opslagplaats voor vergadernotities)

via MeetGeek

MeetGeek is een uitstekend alternatief voor Fireflies AI dat je helpt bij het maken van aantekeningen, het genereren van AI-samenvattingen en de automatisering van vergaderingbeheer, van het opstellen van de agenda tot de follow-ups. Het luistert naar je gesprekken en categoriseert ze in belangrijke onderwerpen en hoogtepunten, zoals feiten, actiepunten, beslissingen, aandachtspunten, enz.

Met MeetGeek kun je ook automatisch belangrijke inzichten uit gesprekken halen en eerdere vergaderingen terugkijken. De tool integreert naadloos met CRM-systemen zoals HubSpot en biedt cruciale klantinzichten tijdens verkoopgesprekken.

De beste functies van MeetGeek.ai

Bekijk de aantekeningen van eerdere vergaderingen en haal specifieke details terug met een zoekopdracht op trefwoord

Stuur na elke vergadering gedetailleerde e-mailsamenvattingen met treffende samenvattingspunten

Aangepaste namen voor je AI-aangedreven vergaderassistent, chatberichten en de vergaderverslagen die je deelt om je branding naar een hoger niveau te tillen

Beperkingen van MeetGeek.ai

Sommige gebruikers hebben een hekel aan de standaardinterventie van MeetGeek telkens wanneer ze een vergadering delen. De tool voegt zichzelf toe aan elke vergadering van een deelnemer, zelfs als deze alleen inlogt om toegang te krijgen tot aantekeningen

De opnamefunctie is lastig te gebruiken en het kost meerdere klikken om de link te vinden en aan een vergadering toe te voegen

Prijzen van MeetGeek.ai

Basic : Gratis abonnement

Pro : $19 per gebruiker/maand

Business : $39 per gebruiker/maand

Enterprise: $ 59 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van MeetGeek.ai

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MeetGeek.ai?

Ik vind MeetGeek gebruiksvriendelijk; de mogelijkheid om direct na afloop van een vergadering notulen, aantekeningen en inzichten te krijgen; de beschikbare personalisatiefuncties; en de klantenservice is geweldig. Soms lukt het echter niet om deel te nemen aan vergaderingen die op het laatste moment zijn gepland.

Ik vind MeetGeek gebruiksvriendelijk; de mogelijkheid om direct na afloop van een vergadering notulen, aantekeningen en inzichten te krijgen; de beschikbare personalisatiefuncties; en de klantenservice is geweldig. Soms lukt het echter niet om deel te nemen aan vergaderingen die op het laatste moment zijn gepland.

📖 Lees meer: Aantekeningen delen en samenwerken

7. tl;dv (Het meest geschikt voor teamteams om belangrijke details van vergaderingen vast te leggen en AI-rapporten te maken)

tl;dv is de slimme vergaderassistent die je direct kunt koppelen aan je vergaderplatforms, zoals Zoom, Teams en Google Meet, en die het zware werk van het opnemen van al je vergaderingen uit handen neemt. Je kunt AI-samenvattingen en hoogtepunten van je gesprekken maken, gedetailleerde transcripties opvragen, naar specifieke delen in de transcriptie springen, belangrijke momenten taggen en clips maken en delen.

In tegenstelling tot Fireflies AI kun je met deze tool rapportagethema's en sjablonen aanpassen om inzichten van vergaderingen te presenteren zoals jij dat wilt. Het leukste? tl;dv stuurt je aan het einde van elke dag een samenvatting in de vorm van een lijst met dingen die nog gedaan moeten worden om het je gemakkelijker te maken.

tl;dv beste functies

Maak clips van vergaderingen en voeg ze samen tot één video om te voorkomen dat je de teamchat overspoelt met meerdere clips

Markeer belangrijke delen van vergaderingen die je later nog eens wilt bekijken en betrek je teamgenoten erbij voor een discussie

Krijg inzicht in sprekers, zoals gemiddelde spreektijd, langste monoloog, vragen en meer

tl;dv limieten

Soms verschijnt de tl;dv-bot niet tijdens vergaderingen wanneer je de gratis versie gebruikt

De mobiele versie is aanzienlijk minder intuïtief dan de desktop-versie, wat het moeilijk maakt om onderweg vergaderingen op te nemen

De viewer voor vergaderopnames vertoont storingen bij het afspelen van opnames

tl;dv prijzen

Free Forever

Pro : $29 per zetel/maand

Business : $ 98 per zetel/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over tl;dv?

Door TLDV te sturen naar vergaderingen waar ik niet bij kan zijn en de transcriptiefunctie te gebruiken, is mijn productiviteit enorm gestegen. De mogelijkheid om snel naar lastige delen van een gesprek te navigeren en complexe gesprekken snel samen te vatten, is een gamechanger geweest. Hun ondersteuning is uitstekend en de prijs is redelijk. Ik gebruik het nu bij elke vergadering. Ik zou echter graag zien dat de transcriptiefunctie wordt uitgebreid, zodat ik de belangrijkste punten van een vergadering gemakkelijker kan exporteren en delen met iedereen in mijn team, ongeacht of ze een tl;dv-gebruiker zijn. Het zou ook geweldig zijn als ik het als scherm-/audio-recorder zou kunnen gebruiken en daar transcripties uit zou kunnen halen, aangezien niet alle platforms opnames toestaan.

Door TLDV te sturen naar vergaderingen waar ik niet bij kan zijn en de transcriptiefunctie te gebruiken, is mijn productiviteit enorm gestegen. De mogelijkheid om snel naar lastige delen van een gesprek te navigeren en complexe gesprekken snel samen te vatten, is een gamechanger geweest. Hun ondersteuning is uitstekend en de prijs is redelijk. Ik gebruik het nu bij elke vergadering. Ik zou echter graag zien dat de transcriptiefunctie wordt uitgebreid, zodat ik de belangrijkste punten van een vergadering gemakkelijker kan exporteren en delen met iedereen in mijn team, ongeacht of ze een tl;dv-gebruiker zijn. Het zou ook geweldig zijn als ik het als scherm-/audio-recorder zou kunnen gebruiken en daar transcripties uit zou kunnen halen, aangezien niet alle platforms opnames toestaan.

📖 Lees meer: Gratis sjablonen voor takenlijsten in Excel & ClickUp

8. Gong (Het meest geschikt voor verkoopteams om gesprekken te analyseren en te verbeteren)

via Gong

Gong is een combinatie van opnames van vergaderingen en sales intelligence. Het is een AI-transcriptietool die uitgebreide sales analytics-functies biedt, zoals het identificeren van pijnpunten bij klanten, het vastleggen van klantinteracties, AI-inzichten in de status van deals en meer.

De tool brengt verkoop-, product- en marketingteams onder één dak. Terwijl verkoopteams gesprekken kunnen bijhouden en deals kunnen analyseren, kunnen marketing- en productteams met Gong feedback van klanten vastleggen. Bovendien kunnen ze de tool ook gebruiken om snel follow-up-e-mails op te stellen.

Gong helpt bij prognoses, pijplijnbeheer en churn-analyse, en transcribeert bovendien verkoopvergaderingen. Het biedt ook aanbevelingen voor het verbeteren van verkooppraatjes en het verbeteren van interacties met klanten.

De beste functies van Gong

Zoek belangrijke informatie in verkoopvergaderingen, telefoongesprekken, e-mails en aantekeningen

Genereer samenvattingen van 30 seconden om op de hoogte te blijven van dealactiviteiten

Krijg dealgerelateerde inzichten in prijsgesprekken, vermeldingen van concurrenten, enz. om risico's te identificeren

Signaleer trends, ontdek marktinzichten en vind kansen in je verkooppijplijn met prognoses en rapportages

Beperkingen van Gong

Het dashboard is te druk en er is geen eenvoudige manier om de belangrijkste details sneller te filteren

Het is niet mogelijk om gesprekken in bulk te downloaden, wat het inefficiënt maakt voor ondernemingen met grote hoeveelheden gegevens

Het zelfstandige onboardingproces duurt lang zonder enige ondersteuning van het Gong-team

Volgens enkele gebruikers is Gong duur voor kleine bedrijven

Prijzen van Gong

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Gong

G2: 4,8/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Gong?

Gong heeft een enorm verschil gemaakt voor ons verkoopteam. Het is geweldig om gesprekken terug te kijken, te zien wat werkt en van elkaar te leren. Ik vind het geweldig hoe het zaken als spreektijd en bezwaren markeert, zodat we onze gesprekken echt kunnen begrijpen. Bovendien heeft het een verbinding met ons CRM, zodat alles op één plek staat. Het is enorm nuttig geweest bij het verbeteren van onze aanpak en het sneller sluiten van deals. Er zit echter veel informatie in Gong, en dat kan in het begin een beetje overweldigend aanvoelen. Het zou fijn zijn als het dashboard makkelijker te filteren was, zodat we ons sneller op de belangrijkste details kunnen richten.

Gong heeft een enorm verschil gemaakt voor ons verkoopteam. Het is geweldig om gesprekken terug te kijken, te zien wat werkt en van elkaar te leren. Ik vind het geweldig hoe het zaken als spreektijd en bezwaren markeert, zodat we onze gesprekken echt kunnen begrijpen. Bovendien maakt het een verbinding met ons CRM, zodat alles op één plek staat. Het is enorm nuttig geweest bij het verbeteren van onze aanpak en het sneller sluiten van deals. Er zit echter veel informatie in Gong, en dat kan in het begin een beetje overweldigend aanvoelen. Het zou fijn zijn als het dashboard makkelijker te filteren was, zodat we ons sneller op de belangrijkste details kunnen richten.

🧠 Wist je dat? 80% van de verkooptransacties vereist minstens vijf follow-up-e-mails of andere vormen van contact. Met AI-vergadertools kun je met minimale inspanning snel follow-up-e-mails genereren.

9. Tactiq (Het beste voor geautomatiseerde realtime transcriptie)

via Tactiq

Tactiq is een vergaderassistent die live vergaderingen opneemt, transcribeert en samenvat zonder dat er een bot aan je vergadering deelneemt. De tool biedt gestructureerde vergadernotities om gesprekken bij te houden en inzichten te verkrijgen die je helpen bij je volgende stappen.

Het transcribeert vergaderingen in realtime, stelt je in staat om tijdens live gesprekken aantekeningen te markeren en informeert deelnemers over het live transcript. Je kunt ook schermafbeeldingen maken tijdens de vergadering, actiepunten genereren, follow-up-e-mails opstellen en aangepaste inzichten verkrijgen met gepersonaliseerde AI-query's.

De beste functies van Tactiq

Voeg schermafbeeldingen toe aan transcripties en zet transcripties om in samenvattingen, overzichten en rapporten over de voortgang voor meer productieve vergaderingen

Ontvang transcripties per deelnemer met sprekeridentificatie

Stel vragen, maak Jira-tickets aan en wijs taken toe met Tactiq AI

Beperkingen van Tactiq

De analysefunctie is eenvoudig

Soms zijn de transcriptiewoorden onjuist

De gratis versie biedt slechts 10 transcripties per maand

Prijzen van Tactiq

Free

Pro : $ 12 per gebruiker/maand

Team : $ 20 per gebruiker/maand

Enterprise: Aangepast

Beoordelingen en recensies van Tactiq

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tactiq?

Tactiq heeft een ongelooflijke maar eenvoudige functie die vergaderingen opslaat en AI gebruikt om deze samen te vatten vanuit veel verschillende online vergaderplatforms zoals Google, Microsoft en Zoom. Ik ben van mening dat we ons in een tijd bevinden waarin de meeste “AI-technologieën” overschat worden, dus de prijsstelling is absurd. Ik ben geen betalende gebruiker, dus ik maak alleen gebruik van gratis transcripties en gebruik vervolgens ClickUp AI om alles samen te vatten. Kortom, het is erg duur.

Tactiq heeft een ongelooflijke maar eenvoudige functie die vergaderingen opslaat en AI gebruikt om deze samen te vatten vanuit veel verschillende online vergaderplatforms zoals Google, Microsoft en Zoom. Ik ben van mening dat we ons in een tijd bevinden waarin de meeste “AI-technologieën” overschat worden, dus de prijsstelling is absurd. Ik ben geen betalende gebruiker, dus ik maak alleen gebruik van gratis transcripties en gebruik vervolgens ClickUp AI om alles samen te vatten. Kortom, het is erg duur.

📮ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chat voor teamcommunicatie. Bijna 60% van hun werkdag gaat echter verloren met het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie. Met een alles-in-één-app voor werk zoals ClickUp komen je projectmanagement, berichten, e-mails en chats allemaal op één plek samen! Het is tijd om te centraliseren en energie te geven!

10. Chorus.ai (Het beste voor dealgerichte intelligentie voor gesprekken)

Chorus.ai heeft vergelijkbare transcriptiefuncties als Fireflies. Het neemt vergaderingen op, transcribeert ze en vat ze samen, met sprekersidentificatie en de mogelijkheid om transcripties te downloaden. Je kunt ook fragmenten van belangrijke delen van de vergadering selecteren en deze direct naar deelnemers sturen.

In tegenstelling tot Fireflies AI analyseert Chorus.ai echter gesprekken in realtime om bruikbare inzichten te bieden die als basis dienen voor pitches en strategieën. De tool legt alle gesprekken vast, inclusief telefoongesprekken, videoconferenties en e-mails, en analyseert deze om de kans op het sluiten van deals te bepalen.

De beste functies van Chorus.ai

Transcribeer verkoopgesprekken, haal inzichten uit de gesprekken en geef een beoordeling aan de opnames om de impact ervan te bepalen

Gebruik interactieve rapporten en dashboards om de weergave van analyses van verkoopgesprekken en de prestaties van medewerkers en teams te bekijken

Bekijk opgenomen weergaven om te zien welke punten verbetering behoeven

Beperkingen van Chorus.ai

Verslagen van vergaderingen bevatten onvoldoende gedetailleerde informatie, waardoor gebruikers de transcripties opnieuw moeten bekijken, wat frustrerend kan zijn

Chorus herhaalt vaak items in samenvattingen, verslagen en actiepunten, waardoor grondige controles en bewerkingen essentieel zijn

Het heeft beperkte functies voor aanpassing van rapporten en dashboards

De software loopt vast bij het verwerken van grote hoeveelheden gegevens, wat de prestaties beïnvloedt

Prijzen van Chorus.ai

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Chorus.ai

G2: 4,5/5 (meer dan 2.900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Chorus.ai?

Zodra de vergadering voorbij is, heb ik mijn getranscribeerde verslag klaar om de belangrijkste punten met collega's en anderen te delen. Het kost geen extra tijd, het is in een handomdraai geregeld. Ik heb ook een paar videovergaderingen getranscribeerd die via mijn camera verliepen, en voilà, binnen een paar minuten was het getranscribeerd!!! Maar ondanks de waardevolle functies zijn er een paar dingen die nog beter kunnen. Als ik bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker uitnodig, moet ik hem een uitgebreide uitleg geven omdat de gebruikersinterface complex en overweldigend is, wat navigeren lastig maakt. De aanpassingsopties van het platform voor rapporten en dashboards zijn ook beperkt, wat leidt tot vertragingen in de prestaties, vooral bij grote hoeveelheden data.

Zodra de vergadering voorbij is, heb ik mijn getranscribeerde verslag klaar om de belangrijkste punten met collega's en anderen te delen. Het kost geen extra tijd, het is in een handomdraai geregeld. Ik heb ook een paar videovergaderingen getranscribeerd die via mijn camera verliepen, en voilà, binnen een paar minuten was het getranscribeerd!!! Maar ondanks de waardevolle functies zijn er een paar dingen die nog beter kunnen. Als ik bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker uitnodig, moet ik hem een uitgebreide uitleg geven omdat de gebruikersinterface complex en overweldigend is, wat navigeren lastig maakt. De aangepaste aanpassingsopties van het platform voor rapporten en dashboards zijn ook beperkt, wat leidt tot vertragingen in de prestaties, vooral bij grote hoeveelheden data.

11. Jamie.ai (Het beste voor het offline maken van aantekeningen)

Als je op zoek bent naar een eenvoudiger, botvrij alternatief voor Fireflies AI, dan is Jamie een krachtige assistent voor vergaderingen die is ontwikkeld voor professionals die privacy, snelheid en nauwkeurigheid waarderen, zonder overbodige rommel.

In tegenstelling tot Fireflies maakt Jamie geen gebruik van bots die aan je gesprekken deelnemen. Het werkt naadloos op de achtergrond. Of je nu online of offline bent, het legt gedetailleerde aantekeningen vast, vat vergaderingen samen en haalt duidelijke actiepunten eruit. Of je nu achter elkaar vergaderingen hebt of onderweg bent zonder internet, Jamie zorgt ervoor dat je nooit iets mist.

Het hoogtepunt? Jamie wordt geleverd met een door AI aangestuurde Executive Assistant Sidebar waarmee je eerdere vergaderingen kunt opvragen, ideeën kunt bedenken of follow-ups kunt schrijven zonder je werkstroom te onderbreken.

De beste functies van Jamie AI

Vergaderverslagen zonder bots: geen ongemakkelijke links voor bots. Jamie transcribeert en vat samen zonder de werkstroom van de vergadering te verstoren.

Offline transcriptie: op reis of in een omgeving met hoge veiligheid? Jamie werkt zelfs zonder internetverbinding.

Zijbalk voor uitvoerende assistenten: krijg direct toegang tot de geschiedenis van de vergaderingen, genereer e-mails of bedenk content met AI via de snelkoppeling CTRL + J.

Beperkingen van Jamie AI

Geen CRM-integraties

Alleen audio, geen video-transcriptie.

Geen realtime aantekeningen.

Prijzen van Jamie AI (omgerekend op 20-6-25)

Gratis abonnement: $0/maand

Standaardabonnement: $ 26/maand

Pro-abonnement: $ 51/maand

Executive abonnement: $ 108/maand

📖 Lees meer: Sjablonen en voorbeelden voor verslagen van vergaderingen voor Word en ClickUp

Kies ClickUp als je assistent voor vergaderingen

Vergaderingen kunnen je de hele dag bezig houden en contraproductief zijn, maar niet als je de juiste AI-vergaderingstool hebt om het zware werk te doen. Het komt dus neer op het kiezen van het beste Fireflies AI-alternatief voor jouw Business.

Houd rekening met de behoeften van uw bedrijf om de ideale tool voor effectieve vergaderingen te vinden. Bent u bijvoorbeeld een klein team dat op zoek is naar een eenvoudige transcriptietool, dan kunt u de AI-functies van Tactiq eens uitproberen. Bent u daarentegen een grote onderneming die de kwaliteit van verkoopgesprekken wil verbeteren, overweeg dan Avoma of Chorus.ai.

Als je op zoek bent naar een alles-in-één-app voor je werk, kies dan voor ClickUp. Of je nu vergaderingen wilt opnemen, fragmenten wilt delen, vergaderverslagen en rapporten wilt maken of direct vanuit je vergadernotities projecttaken wilt aanmaken, ClickUp heeft het allemaal!

Meld je gratis aan bij ClickUp voor vergaderingen met meer productiviteit!