8 Gratis sjablonen voor content briefing

Het maken van een content briefing die de juiste inhoud heeft, kan voelen alsof je IKEA-meubels in elkaar probeert te zetten zonder de instructies - of erger nog, je realiseert dat de schroeven ontbreken. Dat is waar sjablonen voor content briefing te hulp schieten!

Of je nu een blogpost in kaart wilt brengen voor zoekmachine optimalisatie (SEO) of het nu gaat om het plannen van interne koppelingen voor uw website of het organiseren van de strategie van uw marketingteam, deze gratis sjablonen voor korte content maken het belachelijk eenvoudig.

**Leuk weetje: Het woord "kort" komt van het Latijnse woord "brevis", wat "kort" of "beknopt" betekent

Wat zijn sjablonen voor korte content?

Sjablonen voor korte inhoud zijn gestructureerde gidsen die zijn ontworpen om te helpen bij het organiseren en communiceren van de essentiële details van een stuk content. Ze schetsen meestal cruciale informatie zoals de target van een stuk, de toon en de doelstellingen.

Een goed sjabloon benadrukt cruciale aspecten van content, zoals de primaire en secundaire zoekwoorden, zodat schrijvers zich op de juiste onderwerpen kunnen concentreren. Het bevat ook instructies voor het aanpakken van zoekintentie, zodat de content voldoet aan de behoeften van lezers.

Door te verwijzen naar artikelen van concurrenten als voorbeeld of aanbevolen interne koppelingen, bieden briefings ook extra context zonder schrijvers te overladen.

Een goed sjabloon voor content briefing slaat een brug tussen strategie en uitvoering, en stroomlijnt zo de proces voor het aanmaken van content stroomlijnen . Het voorziet schrijvers van duidelijke instructies en vermindert het giswerk, waardoor het leveren van indrukwekkende content van hoge kwaliteit eenvoudiger wordt.

👀 Wist je dat? Volgens een onderzoek van hetContent Marketing Institute, slechts 37% van de meest succesvolle B2B marketeers volgt een gedocumenteerde contentstrategie. Die strategie begint bijna altijd met een goed opgestelde content briefing. Het is als het ware de blauwdruk voor succes met content!

Wat maakt een sjabloon voor een goede content briefing?

Het maken van een goed sjabloon voor korte inhoud is essentieel voor het maken van gerichte en overtuigende content. Een goed sjabloon schept duidelijke verwachtingen, bespaart tijd en zorgt voor afstemming op je doelen.

Hier zijn enkele sleutelaspecten die je in je sjabloon moet opnemen:

Doelgroep : Definieer de target doelgroep duidelijk. Vermeld details zoals demografische gegevens, functietitels en pijnpunten om de content aan te kunnen maken

: Definieer de target doelgroep duidelijk. Vermeld details zoals demografische gegevens, functietitels en pijnpunten om de content aan te kunnen maken Content doel : Voeg een sectie toe om het doel van de content te specificeren. Of het nu gaat om het genereren van leads of het vergroten van de naamsbekendheid, het doel moet duidelijk zijn omdat het direct van invloed is op de behandeling van het onderwerp

: Voeg een sectie toe om het doel van de content te specificeren. Of het nu gaat om het genereren van leads of het vergroten van de naamsbekendheid, het doel moet duidelijk zijn omdat het direct van invloed is op de behandeling van het onderwerp Zoekwoorden : Lijst target zoekwoorden, waaronder zowel short-tail als long-tail zoekwoorden die aansluiten bij de intentie van de content

: Lijst target zoekwoorden, waaronder zowel short-tail als long-tail zoekwoorden die aansluiten bij de intentie van de content Structuur van de content : Schets het format en de secties. Geef aan of het een artikel, gids of casestudy is en voeg structurele elementen toe zoals koppen of subkoppen

: Schets het format en de secties. Geef aan of het een artikel, gids of casestudy is en voeg structurele elementen toe zoals koppen of subkoppen Toon en stem : Geef aan of de content formeel, informeel of conversationeel moet zijn, afhankelijk van het publiek

: Geef aan of de content formeel, informeel of conversationeel moet zijn, afhankelijk van het publiek Aproep tot actie : Neem een duidelijke CTA op die het publiek naar de volgende stap leidt, zoals inschrijven, downloaden of contact opnemen

: Neem een duidelijke CTA op die het publiek naar de volgende stap leidt, zoals inschrijven, downloaden of contact opnemen Distributiekanalen voor content : Schets waar de content zal worden gedeeld, zoals sociale media, e-mailcampagnes of uw website

: Schets waar de content zal worden gedeeld, zoals sociale media, e-mailcampagnes of uw website Referenties en bronnen : Neem ruimte op voor relevante bronnen, links, casestudy's of datapunten om de content te ondersteunen

: Neem ruimte op voor relevante bronnen, links, casestudy's of datapunten om de content te ondersteunen Dadlines en mijlpalen: Stel deadlines voor conceptversies en definitieve versies en voeg mijlpalen toe om het contentproces bij te houden

💡Pro Tip: Voeg koppen en subkoppen toe aan je content briefing om het een structuur of een overzicht te geven. Dit verdeelt je briefing netjes in secties en maakt het voor de schrijvers makkelijker om hem te volgen!

8 Gratis sjablonen voor korte content

Als je geen contentbriefings gebruikt of ze af en toe overslaat, dan is het tijd om er een vast onderdeel van je proces voor het schrijven van content . Om je op weg te helpen, zijn deze acht sjablonen van ClickUp \en andere bronnen zullen je vanaf het begin begeleiden bij het maken van top content.

Dankzij ClickUp hebben we minder e-mail nodig en is de samenwerking voor ons team dat content aanmaakt gestroomlijnd. We zijn nu in staat om 2-3x sneller van idee/brainstorm naar de eerste versie te gaan. Door taken effectief bij te houden en context te bieden [via de beschrijving en het commentaargedeelte], hoeven we minder vaak van context te wisselen, wat leidt tot het gebruik van slechts één systeem [ClickUp] in plaats van meerdere systemen [GDrive, e-mail en Slack]]_ Sid Babla coördinator welzijnsprogramma, Dartmouth College - Centrum voor welzijn van studenten

1. Het ClickUp SEO Content Briefing sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-644.png ClickUp SEO Korte inhoud sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5206120&\_gl=1\*rkqred\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wM93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrRUFMd193Y0I.\*\gcl_au*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTguMzAwNjcwNjQzLjE3MzU1OTgzMTQuMTczNTU5ODMxNA....

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Weet je dat? RESULTAAT 75% van de mensen scrollen nooit verder dan de eerste pagina met zoekresultaten. Daarom is het maken van SEO-vriendelijke content belangrijker dan ooit!

De ClickUp SEO Korte inhoud sjabloon is een geweldige plek om te beginnen met het maken van een foutloze briefing. Het is uitgerust met alle hulpmiddelen die uw schrijvers nodig hebben om de omvang van het werk te begrijpen, inclusief subsecties voor primaire en secundaire zoekwoorden, een sectie voor het toevoegen van interne links en een andere voor artikelen van concurrenten.

Gebouwd op ClickUp Documenten het sjabloon is beginnersvriendelijk, zodat iedereen, van doorgewinterde schrijvers tot stagiairs, de opdracht kan uitvoeren. Het fill-in-the-blanks format maakt het gemakkelijk om te hergebruiken of op te slaan als sjabloon om later snel te gebruiken.

ideaal voor: SEO-specialisten, contentmanagers en marketingteams die zich richten op het genereren van organisch verkeer. Dit sjabloon is geweldig voor professionals die SEO-vriendelijke content moeten maken en schrijvers moeten afstemmen op duidelijke doelen

2. Het ClickUp sjabloon voor het schrijven van content

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-645.png ClickUp sjabloon voor het schrijven van content https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6071908&\_gl=1\*bt48vk\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wMm93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrRUFMd193Y0I.\*\gcl_au*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTguMzAwNjcwNjQzLjE3MzU1OTgzMTQuMTczNTU5ODMxNA....

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wat als je zou kunnen schrijven wat je maar wilt, wanneer je maar wilt, zonder bang te hoeven zijn voor een blok aan het been?

De ClickUp sjabloon voor het schrijven van content stroomlijnt het proces van het creëren van boeiende content die uw branding ondersteunt, de verkoop stimuleert en meer leads genereert, ondanks blokken. Het biedt schrijvers niet alleen het overzicht om meteen aan de slag te gaan met een blogbericht of persbericht, maar structureert ook hun denkproces met netjes afgebakende secties voor het bijhouden van details zoals de startdatum voor de content, de kop, het merklogo, enz.

Je kunt ook de start- en einddatum van het project opgeven, gepubliceerde links voor wanneer je content live gaat en de doelen die je verwacht te bereiken met je content.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-646.png ClickUp Brein Functie https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true ClickUp Brain gebruiken /$$$cta/

Om het proces nog efficiënter te maken, kunt u het sjabloon koppelen met ClickUp's eigen ClickUp AI assistent, ClickUp Brein . Laat de AI u helpen

onderwerpen te vinden om over te schrijven

brainstormen over invalshoeken om hiaten in de content op te vullen

trefwoordideeën genereren om je content te optimaliseren voor zoekmachines

contentstrategieën en manieren bedenken om hoger te scoren

ideaal voor: Bloggers, freelance schrijvers en makers van content die snel aan de slag willen. Het is ook geweldig voor marketingteams die verschillende soorten content produceren, zoals blogberichten, casestudy's en landingspagina's

3. Sjabloon Schrijfrichtlijnen ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-647.png ClickUp sjabloon met richtlijnen voor schrijven https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6165684&\_gl=1\*91nplw\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wMm93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrRUFMd193Y0I.\*\gcl_au*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTguMzAwNjcwNjQzLjE3MzU1OTgzMTQuMTczNTU5ODMxNA....

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Niemand houdt van inconsistente opmaak, toon en grammatica in hun content. Hierdoor ziet het werk er onprofessioneel uit en krijgen clients de verkeerde indruk. Houd je team dat content schrijft op één lijn met de Sjabloon Schrijfrichtlijnen ClickUp .

Dit sjabloon is een must voor uw marketingteam. Het biedt duidelijke instructies om schrijvers te helpen content te schrijven die aan de eisen voldoet. Met deze sjabloon kun je het schrijfproces standaardiseren, de nauwkeurigheid handhaven en duidelijke verwachtingen stellen aan je team.

Het sjabloon begint met een inleiding waarin het belang van schrijfrichtlijnen wordt uitgelegd. Daarna kun je specifieke zaken definiëren, zoals merkstem, toon, grammatica en stijl.

Nadat je de sjabloon hebt ingesteld, deel je deze met je content team en relevante belanghebbenden. Zij hebben er altijd toegang toe, kunnen feedback geven en verbeteringen voorstellen. Je kunt zelfs een AI-content generator samen met het sjabloon om sneller content te maken en consistentie te behouden.

🌟Ideaal voor: Editors, content managers en branding teams die consistentie moeten behouden in toon, stem en format van al het geschreven materiaal

4. Het ClickUp Campagne Briefing Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-648.png ClickUp Campagne Briefing sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6061748&\_gl=1\*1jdkgj2\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wMm93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrRUFMd193Y0I.\*\gcl_au*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTguMzAwNjcwNjQzLjE3MzU1OTgzMTQuMTczNTU5ODMxNA....

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Creatieve campagne briefings vereisen meer inspanning dan standaard project abonnementen. Ze vereisen input en samenwerking tussen afdelingen om resultaat te boeken. Campagnes bestaan vaak uit meerdere kleinere projecten die naar een groter doel toewerken, waardoor coördinatie essentieel is.

De ClickUp Campagne Briefing sjabloon vereenvoudigt dit proces voor projectmanagers door campagne-elementen duidelijk op te splitsen en alles te organiseren.

Dit sjabloon van vijf pagina's begint met een overzicht van de reclamecampagne, waarin het doel, het beoogde publiek, het budget, de te leveren prestaties en de benodigde middelen in detail worden besproken. Elke sectie vraagt je om specifieke details te definiëren, zodat je campagne vanaf het begin goed gestructureerd is.

Kant-en-klare subpagina's zijn ingebouwd om individuele creatieve middelen en elementen te abonneren, zodat elk onderdeel van de campagne duidelijk is. Deze structuur houdt uw campagne gefocust, beheersbaar en klaar voor succes.

🌟Ideaal voor: Managers, creative directors en campagneleiders die meerdere projecten coördineren binnen een grotere marketingstrategie

🧠 Leuk weetje:De "omgekeerde briefing" is een opkomende trend. Sommige bedrijven vragen hun schrijvers er een te maken voordat ze aan een project beginnen. In wezen is het een snelle samenvatting van de belangrijkste doelen en strategieën van de post, zodat iedereen op dezelfde pagina zit. Het is een geweldige manier om mogelijke misverstanden op te vangen en verwachtingen snel op elkaar af te stemmen.

5. Het ClickUp Marketing Campagne Briefing sjabloon

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-649.png ClickUp Marketing Campagne Briefing Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6081448&\_gl=1\*1taiu0z\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wMm93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrRUFMd193Y0I.\*\gcl_au*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTguMzAwNjcwNjQzLjE3MzU1OTgzMTQuMTczNTU5ODMxNA....

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het voeren van een succesvolle marketingcampagne vereist zorgvuldige abonnementen en de ClickUp Marketing Campagne Briefing sjabloon vereenvoudigt het proces aanzienlijk.

Dit sjabloon helpt u een uniform abonnement op te stellen dat de samenwerking binnen uw team bevordert. Het maakt budgettering ook gemakkelijk door de campagnekosten duidelijk aan te geven, zodat u uw budget kunt optimaliseren.

Met duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden kan je team tijdens het hele proces op de hoogte en voorbereid blijven. U kunt ook de voortgang bijhouden en de abonnementen aanpassen als de prioriteiten verschuiven.

Het is ontworpen voor een soepeler content management en houdt je marketinginspanningen georganiseerd en efficiënt. Als u streeft naar een sterk contentmarketingstrategie die resultaten oplevert, is dit sjabloon de oplossing waarmee u slimmere abonnementen kunt maken en sneller kunt lanceren.

🌟Ideaal voor: Marketingmanagers en teamleiders die zich richten op het abonneren en uitvoeren van uniforme campagnes, terwijl budgetten, rollen en tijdlijnen duidelijk zijn gedefinieerd

6. De ClickUp Creative Briefing Document Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-650.png ClickUp Creatief beknopt document sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-5203880&\_gl=1\*1byzxb9\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzM3NTcxNzQuQ2owS0NRaUF4OXE2QmhDREFSSXNBQ3dVeHU2dVRhZTFlRnlLa3ZSMnJiM1NEUHNPUWRQenhoYlpXbGEwNkl5Y08wMm93TGh1Z0JyMi00MGFBdjNrRUFMd193Y0I.\*\gcl_au*OTg5NjI3MzA2LjE3MzEwNTIzMTguMzAwNjcwNjQzLjE3MzU1OTgzMTQuMTczNTU5ODMxNA....

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Duidelijke communicatie kan een sterke basis vormen voor een succesvol ontwerpproject, en de ClickUp sjabloon voor creatief beknopte documenten is hier om te helpen!

Begin met het schetsen van de doelen, tijdlijn en reikwijdte van het project in ClickUp. Betrek uw team erbij om duidelijke doelen te stellen en de voortgang bij te houden met Taken. Gebruik aangepaste velden om demografische gegevens, budget en mijlpalen bij te houden. Zo blijft uw project georganiseerd en verloopt de werkstroom soepel.

U kunt de creatieve briefing tijdens het proces snel herzien en bijhouden, zodat alles op schema blijft met ClickUp-taak: terugkerende taken .

🌟Ideaal voor: Ontwerpers, creatieve teams en projectmanagers die werken aan zware ontwerpprojecten die duidelijke communicatie en samenwerking vereisen

7. Sjabloon voor korte inhoud door The Meta Blog

via De Meta Blog Het genereren van gedetailleerde content briefings kan tijdrovend zijn, maar Sjabloon voor de korte inhoud van Meta Blog vereenvoudigt het proces. Met het sjabloon kun je het onderwerp duidelijk schetsen, zodat de schrijver weet waar hij zich op moet richten. Als je een specifieke invalshoek of titel hebt, kun je die toevoegen, samen met nuttige koppelingen. Voeg een kristalhelder doel of zakelijke doelstelling toe - of je nu inschrijvingen wilt stimuleren of de positie in zoekmachines wilt verbeteren.

Je kunt je target doelgroep definiëren, hun fase van het kooptraject en wat je wilt dat ze meenemen uit de content.

Met het sjabloon kun je ook het format van de content opgeven, zoals een blogbericht of landingspagina, en het aantal woorden om het consistent te houden. Zodra je subkoppen, interne en externe links en eventuele speciale instructies hebt toegevoegd, ben je op weg naar de perfecte content briefing!

ideaal voor: Freelance schrijvers, contentstrategen en eigenaren van kleine bedrijven die op zoek zijn naar een gestroomlijnde manier om ideeën en contentdoelstellingen te organiseren

8. Sjabloon voor korte content door Frase

via Frase De Sjabloon voor korte content door Frase helpt het proces voor het aanmaken van content te versnellen door SEO-gerichte elementen zoals uw target trefwoord, koppen en oproepen tot actie te organiseren. Het heeft ook speciale gebieden voor het onderzoeken van uw onderwerp en concurrerende artikelen om de best mogelijke titel en content structuur te creëren.

Het sjabloon bevat secties voor een goed ontworpen inleiding, gedetailleerde koppen in de hoofdtekst en een overtuigende conclusie om de schrijver effectief te begeleiden.

Je kunt het sjabloon aanpassen met de tools van Frase voor het automatiseren van zoekwoordenonderzoek, het maken van inhoudscontouren en het uitvoeren van SERP-onderzoek, waardoor het aanmaken van content schaalbaar en efficiënt wordt.

🌟Ideaal voor: Contentmarketeers en teams die jongleren met het aanmaken van datagestuurde content, SEO en concurrentieanalyse

Stroomlijn uw projecten voor het schrijven van content met sjablonen voor korte content

Jongleren met meerdere content projecten kan soms voelen als het draaien van borden, maar het hoeft niet zo chaotisch te zijn. Je kunt alles georganiseerd en soepel laten verlopen met het juiste, en vaak gratis, sjabloon voor content briefings. ClickUp's sjabloonbibliotheek zit boordevol kant-en-klare sjablonen waarmee u direct aan de slag kunt met het aanmaken van uw brief.

En met de robuuste projectmanagementtools van ClickUp wordt het beheren van content een fluitje van een cent, of u nu samenwerkt of deadlines bijhoudt. Aanmelden voor een ClickUp account vandaag nog om briefings te maken die leiden tot publiceerbare content!