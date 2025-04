Free sjablonen voor SurveyMonkey voor gegevensverzameling

Bedrijven die de kracht van gegevens gebruiken zijn 23 keer meer kans om voorop te lopen in klantenwerving en 19 keer meer kans om winstgevend te blijven.

Gegevens zijn echter alleen macht als je ze effectief kunt verzamelen.

Of u nu een marketeer bent die op zoek is naar consumenteninzichten, een eigenaar van een bedrijf die de klanttevredenheid peilt of een onderzoeker die feedback verzamelt, het succes van uw project hangt af van één ding: de kwaliteit van uw enquête.

En het maken van de perfecte enquête hoeft niet tijdrovend te zijn. U kunt de gratis sjablonen van SurveyMonkey gebruiken: uw snelkoppeling naar snellere, slimmere en impactvollere enquêtes.

In dit artikel laten we u zien hoe u de gratis sjablonen van SurveyMonkey kunt gebruiken en het sjabloon kunt kiezen dat het beste bij uw behoeften past. We zullen ook enkele geweldige alternatieven van ClickUp .

Wat maakt een sjabloon voor een goede enquête?

Het maken van een enquête die zinvolle, bruikbare resultaten oplevert, begint met een goed ontworpen sjabloon. Een goed sjabloon voor een enquête vereenvoudigt het gegevensverzamelingsproces en zorgt ervoor dat de feedback die u ontvangt overeenkomt met uw doelen.

Hier leest u wat u moet zoeken in een effectief sjabloon voor een enquête:

Een duidelijke en beknopte structuur: De vragen zijn duidelijk en consistent met de doelstellingen van de enquête. Ze moeten dubbelzinnigheid wegnemen om de nauwkeurigheid van de antwoorden te verbeteren

De vragen zijn duidelijk en consistent met de doelstellingen van de enquête. Ze moeten dubbelzinnigheid wegnemen om de nauwkeurigheid van de antwoorden te verbeteren Aanpasbaarheid: Een goede sjabloon past zich aan uw doelgroep en behoeften aan

Een goede sjabloon past zich aan uw doelgroep en behoeften aan Varieer in vraagtypen: De enquête moet meerkeuzevragen, Likert-schalen en open vragen bevatten, zodat u een breder bereik aan feedback kunt verzamelen

De enquête moet meerkeuzevragen, Likert-schalen en open vragen bevatten, zodat u een breder bereik aan feedback kunt verzamelen Logische werkstroom: U moet bestellingen van vragen kunnen toevoegen op basis vanvoorwaardelijke logica om verwarring te voorkomen en het aantal afvallers te verminderen

U moet bestellingen van vragen kunnen toevoegen op basis vanvoorwaardelijke logica om verwarring te voorkomen en het aantal afvallers te verminderen Geoptimaliseerd voor hoge respons: Dit is lastig, maar de lengte van de enquête moet een balans zijn tussen beknoptheid en diepgang. Het moet deelnemers betrekken zonder hen te overweldigen

👀 Weet u dat? Om succesvolle projecten te lanceren, moet u streven naar ten minste een gemiddelde responspercentage van 44,1% .

Sjablonen voor Survey Monkey

SurveyMonkey biedt goed doordachte sjablonen om te voldoen aan uw enquêtebehoeften, of het nu gaat om het betrekken van klanten, het verzamelen van feedback van medewerkers, of gebruikersonderzoek uitvoeren .

Hier zijn 10 gedetailleerde overzichten om je te helpen de perfecte match te vinden voor jouw doelen:

1. Sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek door SurveyMonkey

via SurveyMonkey Als u vastbesloten bent om uw relaties met klanten te verbeteren, is het sjabloon voor de enquête naar klanttevredenheid van SurveyMonkey uw startpunt. Het legt vast hoe klanten denken over uw producten, diensten en merk.

De enquête omvat essentiële meetgegevens zoals productkwaliteit, reactiesnelheid van de klantenservice, waarde voor uw geld en algehele tevredenheid. De ingebouwde analyses helpen u trends te volgen, reacties in de loop van de tijd te vergelijken en kritieke indicatoren te berekenen, zoals uw klanttevredenheidsscore (CSAT).

Ideaal voor: Bedrijven van elke grootte die de klanttevredenheid, productkwaliteit en algemene klantervaring willen verbeteren

Ook lezen: 10 Product Feedback Software voor Product Teams

2. Sjabloon Net Promoter Score (NPS) van SurveyMonkey

via SurveyMonkey Wilt u klantloyaliteit meten? Het NPS sjabloon van SurveyMonkey biedt een goed kader om te meten hoe waarschijnlijk het is dat klanten uw bedrijf zullen aanbevelen bij anderen.

Het begint met de kernvraag: "Hoe waarschijnlijk is het dat u ons bedrijf/product/dienst aanbeveelt aan een vriend of collega?" De vervolgvragen gaan verder en helpen u de redenen achter hun beoordelingen te ontdekken.

Dit sjabloon categoriseert respondenten in promotors, passives en detractors, waardoor u een duidelijk inzicht krijgt in wie uw merkkampioenen zijn en waar verbeteringen nodig zijn. Met geautomatiseerde scores en realtime inzichten kunt u patronen identificeren en uw NPS vergelijken met branchegemiddelden.

✨ Ideaal voor: Bedrijven die klantloyaliteit willen meten, merkvoorstanders willen identificeren en verbeterpunten willen blootleggen

3. Sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek door SurveyMonkey

via SurveyMonkey Uw werknemers zijn uw meest waardevolle bezit en inzicht in hun behoeften is van cruciaal belang voor succes. Het sjabloon van de Employee Engagement Survey van SurveyMonkey meet de betrokkenheid door de tevredenheid op de werkplek, de samenwerking in teams, de carrièremogelijkheden en het bewustzijn van de waarden van het bedrijf te beoordelen.

Het laat bijvoorbeeld zien wat uw team drijft en waar u mogelijk veranderingen moet aanbrengen. Een sleutel functie is de garantie van anonimiteit, die eerlijke feedback aanmoedigt en werknemers het gevoel geeft gehoord te worden.

Het sjabloon bevat ook benchmarking tools om je betrokkenheidscores te vergelijken met industriestandaarden. Met deze inzichten kunt u strategieën implementeren om het moreel te verbeteren, de productiviteit te verhogen en het verloop te verminderen.

✨ Ideaal voor: Organisaties die het moreel van werknemers willen verbeteren, de productiviteit willen verhogen en het personeelsverloop willen terugdringen door inzicht te krijgen in de behoeften en tevredenheid van werknemers

Ook lezen: De kracht van ClickUp Formulieren: Stroomlijning van werk voor Software Teams

4. Sjabloon voor enquête marktonderzoek door SurveyMonkey

via SurveyMonkey SurveyMonkey's sjabloon voor marktonderzoeksdiensten brengt sleutelinzichten in uw targetmarkt aan het licht, zoals demografische informatie, koopgewoonten, productvoorkeuren en merkbekendheid.

De geavanceerde functies, zoals logica voor overslaan, maken de enquête-ervaring relevanter voor respondenten door de werkstroom aan te passen aan hun behoeften klantonderzoeksvragen op basis van hun antwoorden. Het sjabloon bevat ook segmentatiehulpmiddelen om gemakkelijk trends te analyseren binnen specifieke groepen op basis van leeftijd, locatie of bestedingsgewoonten.

✨ Ideaal voor: Bedrijven die inzicht willen krijgen in hun target markt, klantvoorkeuren willen begrijpen en gegevensgestuurde beslissingen willen nemen

5. Sjabloon voor feedbackenquête na gebeurtenis by SurveyMonkey

via SurveyMonkey Na het organiseren van een workshop of training wilt u weten wat wel en niet werkte. Met het sjabloon voor de feedbackenquête na afloop van een evenement van SurveyMonkey verzamelt u bruikbare feedback van deelnemers over de kwaliteit van de content, de prestaties van de spreker, de locatie en de logistiek.

Dit sjabloon onderscheidt zich door de mix van gestructureerde en open vragen. Deelnemers kunnen specifieke aspecten van de gebeurtenis beoordelen en tegelijkertijd gedetailleerde inzichten en suggesties delen.

Dankzij de real-time rapportage kun je snel patronen en verbeterpunten ontdekken. De sjabloon zorgt ervoor dat je bij toekomstige gebeurtenissen voldoet aan de verwachtingen van de deelnemers en deze zelfs overtreft. ✨ Ideaal voor: Organisatoren van gebeurtenissen die de effectiviteit van hun gebeurtenissen willen meten, feedback van deelnemers willen verzamelen en toekomstige gebeurtenissen willen verbeteren

Pro Tip: Gebruik tools voor sentimentanalyse om trends te ontdekken in reacties op open teksten. Ze kunnen snel de aandacht vestigen op gebieden die voor verbetering vatbaar zijn of aspecten die deelnemers bijzonder waardeerden!

Beperkingen van het gebruik van SurveyMonkey

Hoewel SurveyMonkey een krachtig hulpmiddel is voor het maken van enquêtes, heeft het enkele beperkingen waardoor het mogelijk niet aan al uw behoeften voldoet.

Hier volgen er enkele:

Beperkingen van het gratis niveau: Het gratis niveau heeft een limiet van 10 vragen per enquête en alleen de eerste 40 reacties zijn inbegrepen. U moet betalen om toegang te krijgen tot de rest

Het gratis niveau heeft een limiet van 10 vragen per enquête en alleen de eerste 40 reacties zijn inbegrepen. U moet betalen om toegang te krijgen tot de rest Samenwerking: Functies voor samenwerking zijn alleen beschikbaar met een betaalde, premium versie

Functies voor samenwerking zijn alleen beschikbaar met een betaalde, premium versie Kosten: Extra functies zoals het verwijderen van de "powered by..." branding, gedetailleerde analyses en logische vertakkingen vereisen betaalde abonnementen

Extra functies zoals het verwijderen van de "powered by..." branding, gedetailleerde analyses en logische vertakkingen vereisen betaalde abonnementen Limieten voor reacties: Enterprise-abonnementen hebben een limiet voor jaarlijkse reacties en ongebruikte reacties worden niet verlengd. Er worden extra kosten per reactie in rekening gebracht als u de limiet overschrijdt

Enterprise-abonnementen hebben een limiet voor jaarlijkse reacties en ongebruikte reacties worden niet verlengd. Er worden extra kosten per reactie in rekening gebracht als u de limiet overschrijdt Logica voor overslaan: U kunt alleen vooruitspringen op basis van de antwoorden op één vraag

U kunt alleen vooruitspringen op basis van de antwoorden op één vraag Vragen randomisatie: U kunt randomisatie niet aanpassen door te selecteren welke items u wilt randomiseren

U kunt randomisatie niet aanpassen door te selecteren welke items u wilt randomiseren Vraagstructuur: Je kunt alleen een "Andere (specificeer)" optie toevoegen als laatste item in de lijst. Dit lijkt niet juist als u ook "Weet niet" of "Geen van deze" als opties hebt (die als laatste zouden moeten komen).

Je kunt alleen een "Andere (specificeer)" optie toevoegen als laatste item in de lijst. Dit lijkt niet juist als u ook "Weet niet" of "Geen van deze" als opties hebt (die als laatste zouden moeten komen). **U kunt de naam van de afzender niet toevoegen aan de uitnodiging voor de enquête

De leercurve voor geavanceerde functies: Terwijl basisenquêtes eenvoudig in te stellen zijn, vereist het gebruik van functies zoals logica voor overslaan, integraties en analyses eerdere ervaring of tijd om te leren

Alternatieve sjablonen voor SurveyMonkey ClickUp , een toonaangevend platform voor werkbeheer, biedt een verscheidenheid aan sjablonen voor enquêtes die een uitstekend

alternatief voor SurveyMonkey .

Deze sjablonen maken diepgaande analyse en eenvoudige integratie met tools voor projectmanagement mogelijk.

De kern van deze functie is ClickUp Formulier Weergave , een krachtig tool voor klantenfeedback dat de kloof overbrugt tussen gegevensverzameling en bruikbaar projectmanagement.

Transformeer de manier waarop uw teams inzichten uit enquêtes verzamelen, beheren en hierop reageren met ClickUp Forms

De sleutel functies van ClickUp Forms weergave zijn:

Aanpasbaar ontwerp: Maak formulieren met verschillende vraagtypen zoals dropdowns, selectievakjes en velden met tekst

Maak formulieren met verschillende vraagtypen zoals dropdowns, selectievakjes en velden met tekst Naadloze integratie: Verzonden formulieren automatisch omzetten in taken, updates of actie-items binnen ClickUp-taak

Verzonden formulieren automatisch omzetten in taken, updates of actie-items binnen ClickUp-taak Realtime samenwerking: Teamleden kunnen samen enquêtereacties weergeven, bespreken en hierop actie ondernemen

Teamleden kunnen samen enquêtereacties weergeven, bespreken en hierop actie ondernemen Gecentraliseerd gegevensbeheer: Sla enquêtereacties op en organiseer ze binnen ClickUp voor eenvoudige toegangenquête-analyse Efficiënte deelopties: Deel formulieren via koppelingen, e-mail of sluit ze in op websites voor een maximaal bereik

Sla enquêtereacties op en organiseer ze binnen ClickUp voor eenvoudige toegangenquête-analyse Uitgebreide analysetools:Gebruik de functies van ClickUp voor rapportage om bruikbare inzichten uit de reacties te halen

Ik heb ClickUp gebruikt voor het organiseren en beheren van grote en kleine gebeurtenissen en projecten waar ik werk. Ik vond vooral de kalenderfunctie, de functies voor afhankelijkheid en de functies voor enquêtes erg nuttig. Het is de beste software voor projectmanagement die ik ooit heb gebruikt._

Heath Hayden, coördinator professionele ontwikkeling bij Tacoma Community College

Wilt u soortgelijke resultaten? Laten we eens kijken naar vijf opvallende ClickUp sjablonen.

1. ClickUp sjabloon voor resultaten van productfeedbackenquête

ClickUp Product Feedback Enquête Resultaten Sjabloon

De ClickUp Product Feedback Enquête Resultaten Sjabloon hiermee kunt u feedback van klanten verzamelen over functies, bruikbaarheid en tevredenheid, zodat u een duidelijke weergave krijgt van wat werkt en wat moet worden verbeterd.

Het sjabloon is volledig aanpasbaar, zodat u de vragen kunt aanpassen aan de specifieke kenmerken van uw product, zodat u de meest relevante antwoorden krijgt. Zodra de feedback binnenstroomt, ordenen de robuuste functies van de sjabloon automatisch de gegevens, waarbij trends en gevoelens die mogelijk onopgemerkt zijn gebleven, worden benadrukt.

Bovendien kan deze sjabloon rechtstreeks worden geïntegreerd met ClickUp-taak dit betekent dat zodra u problemen of suggesties hebt geïdentificeerd, u deze kunt toewijzen aan relevante leden van het team zodat ze snel kunnen worden opgelost.

Deze nauwe integratie vermindert de behoefte aan heen-en-weer communicatie en maakt ClickUp de perfecte software voor formulierbouwers .

✨ Ideaal voor: Productmanagers en teams die feedback van klanten willen verzamelen, verbeterpunten willen identificeren en prioriteit willen geven aan productontwikkeling

2. ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

De ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek is een must-have voor HR teams en managers die willen begrijpen wat werknemers echt denken over tevredenheid, betrokkenheidsniveaus en algehele werkplekmoraal.

Het bevat vragen die gericht zijn op werktevredenheid, balans tussen werk en privéleven en de ontwikkeling van werknemers, waardoor het gemakkelijk is om de enquête op maat te maken werknemersfeedback enquête af op de unieke behoeften van uw personeel.

U kunt de resultaten analyseren van vragen over medewerkerstevredenheidsonderzoek via de ingebouwde analysehulpmiddelen van ClickUp om gebieden die aandacht nodig hebben te visualiseren en aan te wijzen.

✨ Ideaal voor: HR teams en managers die de tevredenheid van werknemers willen meten, problemen rond betrokkenheid willen identificeren en strategieën willen implementeren om de werkcultuur te verbeteren

Ook lezen: 360 Evaluatievragen & Voorbeelden voor Managers

3. ClickUp enquête resultaten actieplan sjabloon

ClickUp enquête resultaten actieplan sjabloon

Inzichten verzamelen uit enquêtes is slechts de eerste stap. De echte uitdaging ligt in het omzetten van deze inzichten in bruikbare verbeteringen. De ClickUp enquête resultaten actieplan sjabloon overbrugt die kloof door uw team in staat te stellen feedback systematisch aan te pakken, sleutelgebieden te prioriteren en betrokkenheid op de werkplek te stimuleren door middel van:

Activeerbare Taken aanmaken: Het opsplitsen van enquêtegegevens in specifieke Taken gericht op het verbeteren van de betrokkenheid op de werkplek

aanmaken: Het opsplitsen van enquêtegegevens in specifieke Taken gericht op het verbeteren van de betrokkenheid op de werkplek Feedback categoriseren : Organiseer feedback in categorieën zoals communicatie, leiderschap en persoonlijke groei voor meer duidelijkheid en prioritering

: Organiseer feedback in categorieën zoals communicatie, leiderschap en persoonlijke groei voor meer duidelijkheid en prioritering Realtime bijhouden : Bewaak de voortgang in real-time om uw team te synchroniseren met de doelen voor engagementverbetering

: Bewaak de voortgang in real-time om uw team te synchroniseren met de doelen voor engagementverbetering Visuele voortgangsrapportages: Verkrijg inzicht door visuele rapportages die laten zien hoe betrokkenheidsinitiatieven vorderen

ideaal voor: Teams die inzichten uit enquêtes willen omzetten in bruikbare abonnementen, voortgang willen bijhouden en engagementverbeteringen willen stimuleren

4. ClickUp sjabloon voor resultaten klanttevredenheidsonderzoek

ClickUp sjabloon voor resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Stel dat u net een nieuw product hebt gelanceerd en graag wilt weten wat klanten ervan vinden. Zijn ze tevreden over de kwaliteit? Was de levering probleemloos? Hoe presteert uw klantenservice team?

De ClickUp sjabloon voor resultaten klanttevredenheidsonderzoek helpt u uw klanten beter te begrijpen door feedback te verzamelen over uw producten of diensten. Deze sjabloon voor vragenlijst biedt een gedetailleerde manier om klantervaringen te evalueren en tevredenheid te meten op verschillende touchpoints met:

Pre-built secties voor cruciale touchpoints zoals productkwaliteit, leveringssnelheid en klantenservice

voor cruciale touchpoints zoals productkwaliteit, leveringssnelheid en klantenservice Eenvoudig te begrijpen visuele rapportages die automatisch reacties ordenen in duidelijke, visuele samenvattingen

die automatisch reacties ordenen in duidelijke, visuele samenvattingen Integratie in projectmanagement om feedback direct te koppelen aan taken en prioriteiten binnen ClickUp-taak

✨ Ideaal voor: Business die klanttevredenheid wil meten, pijnpunten wil identificeren en klantervaringen wil verbeteren

💡 Pro Tip: Koppel feedback direct aan taken in ClickUp zodat u prioriteit kunt geven aan wijzigingen die direct betrekking hebben op de zorgen van de klant, zodat u sneller en gerichter kunt reageren op feedback.

5. ClickUp Formulier sjabloon

ClickUp Formulier sjabloon

De ClickUp Formulier sjabloon vereenvoudigt het abonnement op gebeurtenissen en het verzamelen van gegevens voor trainingen, seminars en meer. Gebruik aangepaste velden zoals "Verjaardag", "Factuuradres" of "Contactnummer" om nauwkeurige informatie te verzamelen.

Het sjabloon biedt meerdere weergaven: de weergave Registratieformulier om reacties vast te leggen, de weergave Fasen voor het bijhouden van de voortgang en de Overzichtsweergave voor een overzicht in vogelvlucht. U kunt herinneringen per e-mail automatiseren, verzenden organiseren en gegevens analyseren - allemaal in één platform.

Perfect voor het maken van professionele, gedetailleerde formulieren om informatie te verzamelen van de deelnemers aan een gebeurtenis.

✨ Ideaal voor: Evenementenorganisatoren en teams die registratiegegevens moeten verzamelen, RSVP's moeten bijhouden en de logistiek van gebeurtenissen moeten beheren

6. ClickUp feedback formulier sjabloon

ClickUp feedback formulier sjabloon

Wat als de feedback die u nodig hebt om uw business te verbeteren binnen enkele minuten kan worden verzameld, onmiddellijk kan worden geanalyseerd en kan worden gebruikt om ingrijpende veranderingen door te voeren? Met tools zoals de ClickUp feedback formulier sjabloon wordt dit werkelijkheid.

Met dit volledig aanpasbare sjabloon voor feedbackformulieren, op maat gemaakt om bedrijven te helpen specifieke inzichten te verzamelen, kunt u de kwaliteit van de service evalueren, de tevredenheid meten en suggesties voor verbetering verzamelen.

Door feedback te ordenen in categorieën waarop actie ondernomen kan worden en follow-ups te automatiseren, zorg je ervoor dat geen enkele reactie over het hoofd wordt gezien.

De sleutel functies zijn onder andere:

Aangepaste velden: Inclusief velden zoals beoordelingen van serviceproviders, suggesties voor verbetering en algemene aanbevelingen voor uitgebreide feedback

Inclusief velden zoals beoordelingen van serviceproviders, suggesties voor verbetering en algemene aanbevelingen voor uitgebreide feedback Meerdere weergaven : Verkrijg unieke inzichten met weergaven zoals beoordelingen van de service, gedetailleerde feedback en overkoepelende aanbevelingen om de reacties van clients effectief te evalueren

: Verkrijg unieke inzichten met weergaven zoals beoordelingen van de service, gedetailleerde feedback en overkoepelende aanbevelingen om de reacties van clients effectief te evalueren Automatiseringen : Stel automatische herinneringen en follow-ups in om tijdig feedback te verzenden zonder handmatige tussenkomst

: Stel automatische herinneringen en follow-ups in om tijdig feedback te verzenden zonder handmatige tussenkomst Gegevensanalyse: Gebruik de dashboards van ClickUp om trends en sleutelgebieden voor verbetering te identificeren, zodat feedback zinvolle resultaten oplevert

ideaal voor: Teams en bedrijven die op zoek zijn naar gedetailleerde feedback van clients, klanten of werknemers en deze willen gebruiken om verbeteringen door te voeren

Maak gegevensverzameling moeiteloos met ClickUp

Deze gratis sjablonen voor SurveyMonkey maken het maken van professionele enquêtes eenvoudiger dan ooit. Of u nu feedback van klanten verzamelt, marktonderzoek uitvoert of interne teambeoordelingen uitvoert, deze sjablonen bieden een voorsprong en besparen tijd en moeite.

Maar hoewel SurveyMonkey geweldig is, is het niet de enige optie.

Als u op zoek bent naar een alles-in-één platform dat het aanmaken van enquêtes combineert met projectmanagement en samenwerking tussen teams, dan is ClickUp uw antwoord.

Probeer het uit en vind het sjabloon dat het beste bij uw behoeften past. Uw volgende grote inzicht is slechts een klik verwijderd. Nu gratis aanmelden !