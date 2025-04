Hoe maak je een carrièrestap van verkoop naar marketing?

Markten zijn overvol met opties - denk aan een willekeurig supermarktpad en je zult het met me eens zijn. Alles is digitaal geworden; online verkoop groeit sneller dan ooit. Klanten willen steeds minder graag worden bevoorraad; ze geven de voorkeur aan zelfbediening . Gen Z, de eerste generatie van echte digital natives, eist zelfs een high-tech, omnichannel ervaring.

Al deze factoren hebben de manier waarop organisaties aan hun klanten verkopen ingrijpend veranderd. Consultative selling, inbound marketing, go-to-market, productgestuurde marketing en succes bij de klant nemen de overhand over traditionele modellen.

In moderne organisaties, zoals SaaS-bedrijven, komen marketing, verkoop en succes bij de klant samen in één functie, die meestal 'groei' wordt genoemd. Samen bouwen deze subfuncties aan geïntegreerde marketingstrategieën die klantenwerving stimuleren. Dus als je een verkoopprofessional bent die de sprong naar marketing wil wagen, dan is dit je moment!

In deze blog vertellen we je hoe je van sales naar marketing kunt overstappen.

**Waarom overstappen van verkoop naar marketing?

Zelfs doorgewinterde verkopers kunnen overwegen de overstap naar marketing te maken om een aantal redenen, zoals:

Overlapping van vaardigheden

Als klantgerichte rollen vereisen zowel verkoop als marketing sterke communicatie, het opbouwen van relaties en inzicht in de behoeften van de klant. Dit maakt de overstap organischer, zo niet gemakkelijker.

Multidimensioneel werk

Een verkoopcarrière kan vaak eendimensionaal zijn, d.w.z. prospects vinden, ze ontmoeten en deals sluiten. Als carrière hoger in de trechter biedt marketing een breder scala aan activiteiten, zoals digitale marketing, reclame, gebeurtenissen, content, enz.

Carrièregroei

Marketing biedt diverse mogelijkheden op het gebied van strategie, merkbeheer en digitale tools. Marketing biedt diverse mogelijkheden op het gebied van strategie, merkbeheer en digitale hulpmiddelen. Het legt ook een geweldige basis voor een carrière als ondernemer als je dat wilt.

Creatieve wegen

Marketing biedt meer mogelijkheden om je creatieve spieren te strekken in de vorm van het schrijven van teksten, video scripts, ontwerpopdrachten, presentaties, enz.

Meer mogelijkheden

Het aantal beschikbare marketingbanen in de VS groeit sneller dan bij verkoop. Instance, de rol van verkoopingenieurs , die door het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics wordt gedefinieerd als "zakelijke producten of diensten verkopen, zoals software of ondersteuning, waarvoor technische expertise nodig is", groeit met 6%, terwijl de rollen van marketingmanagers met 8% groeien.

Bonus lezen: Hoe in de verkoop van technische producten te komen .

Maar als je denkt aan hoe je van carrière kunt veranderen begin met het duidelijk begrijpen van de verschillen tussen de twee rollen.

De verschillen tussen verkoop en marketing begrijpen

Voordat we een onderscheid maken, is het belangrijk om te weten dat het ene niet beter is dan het andere. Elke carrière heeft zijn eigen voor- en nadelen, waardoor ze specifiek geschikt zijn voor mensen met de juiste vaardigheden.

Om je vaardigheden in kaart te brengen, is hier een inleiding over de verschillen tussen verkoop en marketing.

Functie Verkoop Marketing Doel: Bestaande vraag vervullen; nieuwe vraag creëren Focus Gesloten deals, genereren van inkomsten Bewustzijn creëren, leads genereren Aanpak: Individualistisch, meestal één-op-één, vooral in B2B. Collectief, meestal gericht op target segmenten Activiteiten Prospectie, cold calling, demo's, afhandeling van bezwaren Aanmaken van content, e-mail campagnes, online advertenties, webinars Totale inkomsten, omzettingspercentage van kansen naar deals, cycluslengte, winstpercentage, Customer lifetime value (CLTV) Omzettingspercentage van impressie naar lead, omzettingspercentage van MQL naar SQL, openingssnelheid van e-mail, doorklikpercentage, rendement op advertentie-uitgaven

Verschillen tussen verkoop en marketing

Sleutelvaardigheden voor marketing

In moderne bedrijven begint verkoop waar marketing eindigt. Instance, marketing creëert bewustzijn, genereert leads en kwalificeert ze. Daarna worden de leads doorgegeven aan de verkoop, die ze verzorgt en omzet in klanten.

Om die verschuiving naar links te maken, zijn hier de marketingvaardigheden die je nodig hebt.

Communicatie

Uw verkoopexpertise geeft u geweldige communicatievaardigheden. Draag ze over, pas ze aan en verfijn ze voor marketing.

Verbeter uw schriftelijke communicatievaardigheden voor e-mailmarketing, persberichten, enz.

Ontwikkel je gevoel voor design (gebruik hier je vaardigheden om dia's aan te maken) om briefings te schrijven voor banners, posters, advertenties, enz.

Verbeter je mondelinge communicatievaardigheden voor video scripts

Content aanmaken

Stap over van communicatie naar content en geef je marketingcarrière een superboost. Content betekent niet alleen schrijven. Het omvat:

Strategie : Het bouwen van een holistische omnichannel contentmarketingstrategie voor owned, paid en earned media

: Het bouwen van een holistische omnichannel contentmarketingstrategie voor owned, paid en earned media Multimodale aanpak : Het creëren van geschreven, visuele, audio, video en interactieve content

: Het creëren van geschreven, visuele, audio, video en interactieve content Hergebruik : Creatieve manieren vinden om dezelfde ideeën voor content op verschillende platforms en formats te gebruiken

: Creatieve manieren vinden om dezelfde ideeën voor content op verschillende platforms en formats te gebruiken Werkstroombeheer: Een typische pijplijn voor content bestaat uit schrijvers, editors, ontwerpers, ontwikkelaars, PR, sociale media, marketingactiviteiten en meer. Leer deze workflow gebruiken en beheren

Campagnebeheer

Een activiteit die iets meer niche en misschien zelfs technisch is, is marketingcampagnebeheer in search, e-mail of sociale media. Ontwikkel vaardigheden in het plannen, uitvoeren en meten van marketingcampagnes.

Gegevensanalyse

Verkopers hebben aanleg voor gegevensanalyse, vooral als het gaat om ROI. Aan de andere kant, marketing OKR's hebben een meer genuanceerde weergave van statistieken en gegevens nodig. Leer om:

Interpreteer markttrends en klantgegevens

Verbindingen te leggen tussen verschillende kanalen, campagnes en content met het oog op ROI-gedreven marketingstrategieën

Omnichannel marketing en de invloed van het ene kanaal op het andere te begrijpen

Impact op de langere termijn te meten, inclusief CLTV

Als je graag deze vaardigheden wilt verwerven en de overstap wilt maken, is hier een stappenplan om je te helpen.

Op de overgang voorbereiden

De overgang van verkoop naar marketing is veel organischer dan, laten we zeggen, advocaat zijn en trouwfotograaf worden. Dat betekent niet dat het lineair is. Voordat je de overstap maakt, moet je jezelf instellen op succes.

Evalueer uw huidige vaardigheden

Begin met begrijpen waar u staat. Beoordeel uw huidige vaardigheden door:

Terug te kijken naar uw schoolopleiding en uw kwalificaties te identificeren

Je te verdiepen in je huidige rol en alles wat je Nog te doen hebt

Na te denken over eventuele stages of vrijwilligerswerk dat je hebt gedaan

Nog te doen over immateriële zaken, zoals de nieuwsbrieven die je leest, de thought leaders die je volgt, van wie je leert, enz.

Identificeer van al je huidige vaardigheden die verwant zijn aan marketing. Zelfs als ze niet gerelateerd zijn aan marketing, denk aan alles wat overdraagbaar is.

Onderwijs volgen

Om een soepele overgang naar marketing te maken, helpt het om een opleiding te hebben. Begin met algemene kennis en specialiseer u langzaam. Je zou online cursussen, bootcamps of een certificering kunnen doen. Alles wat uw kennis van marketing aantoont, helpt u bij een sollicitatiegesprek.

⚡️Sjabloon Archief: Probeer toe te passen wat je hebt geleerd met behulp van sjablonen voor marketingstappenplannen of sjablonen voor marketingplannen .

De markt begrijpen

Terwijl je je opleiding volgt, helpt het ook om de markt af te speuren naar potentiële kansen. Leer welke soorten banen beschikbaar zijn, welke vaardigheden ze vereisen en welke doelen je geacht wordt te bereiken. Dit zal u helpen uw weg te vinden in de toekomst en uw inspanningen in de juiste richting te sturen.

Een persoonlijk merk opbouwen

Inbound marketing is bijna volledig afhankelijk van een goede branding. Creëer dus een sterk persoonlijk merk voor uzelf. Werk uw sociale profielen bij. Word lid van relevante groepen en gemeenschappen.

Plaats eerst zinvolle en waardevolle content over verkoop en verschuif dan langzaam naar marketinggerelateerde onderwerpen.

Nu ben je klaar om de overstap te maken. Laten we aan de slag gaan.

Stappen om succesvol over te stappen van verkoop naar marketing

Carrièrewisselingen gebeuren niet van de ene op de andere dag. Dus stop niet overhaast met je verkoopbaan. Ga stap voor stap geduldig te werk. Hier lees je hoe.

Stel duidelijke doelen voor je carrière

Stel carrièredoelen op basis van je begrip van de markt tijdens de voorbereiding. Stel een groot doel voor de langere termijn, zoals: "Regel een marketingbaan voor het eind van het jaar."

Je kunt dat opdelen in kleinere doelen op de korte termijn, zoals:

Vaardigheden ontwikkelen : Bijv. Leer methoden voor marktonderzoek tegen het einde van de maand

: Bijv. Leer methoden voor marktonderzoek tegen het einde van de maand Certificering : Bijv. Haal de Coursera-certificering in influencer marketing tegen het volgende kwartaal

: Bijv. Haal de Coursera-certificering in influencer marketing tegen het volgende kwartaal Baan zoeken : Bv, Identificeer drie rollen om voor te solliciteren tegen het einde van het kwartaal

: Bv, Identificeer drie rollen om voor te solliciteren tegen het einde van het kwartaal Ervaring: Voltooi twee stages van een maand tegen het einde van het jaar

Beginnen met netwerken

De beste manier om de overstap van verkoop naar marketing te maken is door de juiste mensen te ondersteunen. Vergroot dus je bereik en netwerk met relevante mensen. Nog te doen, zoek naar twee soorten mensen.

1. Marketingprofessionals

Zoek mensen die al een marketingcarrière hebben waarnaar je op zoek bent. Praat met hen over hoe hun werk eruit ziet, wat ze op een dag doen, wat voor groei ze hebben doorgemaakt, enz.

2. Marketeers die zijn overgestapt van verkoop

Praat met degenen die jou zijn voorgegaan zodat zij jou de weg kunnen wijzen. Volg hun reis, de uitdagingen die ze zijn tegengekomen en hoe ze die hebben overwonnen. Begrijp wat de dag in het leven van een verkoopmanager vroeger was en hoe het verschilt van hun huidige rol in marketing. Leer van hun ervaring.

Zoek een mentor

U zult te maken krijgen met wegversperringen, bezwaren, afwijzingen en verlammende zelftwijfel. Een empathische mentor zal dit alles veel gemakkelijker voor u maken.

Benader potentiële mentoren en vraag om mentorschap. Spreek met meerdere mensen voordat je beslist wie het beste bij je past. Stel mentordoelen, bespreek je uitdagingen en maak gebruik van het advies van je mentor om je overgang te versnellen.

Bonus lezen: Hoe een marketingmentor te vinden .

Uw profiel opbouwen

Voor elke zoektocht naar een baan hebt u een cv en sollicitatiebrieven nodig. Gebruik een hulpmiddel zoals ClickUp Documenten om verschillende versies van uw cv te doorlopen. Deel het veilig met je mentoren om feedback te krijgen (ze kunnen zelfs opmerkingen toevoegen!).

Zoek naar interne overplaatsingen

De beste plek om je eerste marketingbaan als verkoper te vinden, is binnen je huidige organisatie. Onderzoek de mogelijkheden voor interne overplaatsing. Solliciteer naar beschikbare posities en praat met potentiële managers.

Het team kent je al en waardeert je vaardigheden. Je hebt ook veel kennis over de organisatie, haar producten en diensten. Gebruik dat in je voordeel.

Solliciteer naar marketingrollen buiten

Als de interne transfer niet werkt, kijk dan naar buiten.

Neem contact op met uw verbindingen die u kunnen doorverwijzen naar rollen

Bekijk vacatures op vacaturesites en LinkedIn

Zoek organisaties waar je zou willen werken en solliciteer daar op open posities

Ga naar marketing gebeurtenissen en pitch jezelf voor potentiële kansen

Als je zoektocht naar een baan onoverzichtelijk wordt, breng dan orde op zaken met ClickUp's sjabloon voor het zoeken naar een baan . Gebruik het om vacatures, uw sollicitaties, cv, hulpmiddelen voor sollicitatiegesprekken en meer bij te houden.

Misschien krijg je een paar afwijzingen en een paar 'ghosting', maar met de juiste vaardigheden en baanstrategie ben je goed op weg naar een marketingcarrière. Als je eenmaal zover bent, gebruik dan zeker de volgende tips.

Verbruik van verkoopervaring in een marketingrol

Voel je geen groentje in marketing. Je bent een echte professional met sterke verkoopvaardigheden. Dus breng alles wat je hebt naar je nieuwe rol.

Klantgerichtheid

Als verkoper staat u het dichtst bij de klant. U begrijpt ze diep en intuïtief. Gebruik die kennis in uw content- en campagnebeheer.

💡Pro Tip: Maak bijvoorbeeld tijdens het schrijven van een blogbericht gebruik van uw inzicht in de uitdagingen en pijnpunten van de klant.

CRM

naadloos beheer van klantrelaties met ClickUp_

In elke organisatie is de verkoper waarschijnlijk degene die het meest gebruik maakt van relatiebeheer (CRM). Breng die ervaring naar uw marketing rol.

Maak gebruik van een tool zoals ClickUp CRM om klantgegevens te beheren

Dobbel en snijd klantsegmenten om targeted campagnes te sturen

Klantgedrag en voorkeuren verkennen om content te ontwerpen

Gegevenspunten identificeren die u kunt gebruiken om de klantervaring te personaliseren

Gegevensgestuurde rapportage

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-81.png ClickUp Dashboards /%img/

KPI-gestuurde marketing met ClickUp

Als u als verkoper een talent hebt ontwikkeld voor het bekijken van gedetailleerde gegevens, zoom dan een beetje uit om het grote geheel te zien als marketeer. Stel KPI-gestuurde rapportages in met een tool zoals ClickUp Dashboards om te bekijken hoe verschillende marketinginspanningen samenwerken.

Visualiseer de voortgang van uw marketingcampagnes, meet impressies/conversies op uw content en verbind alles met inkomsten met ClickUp voor verkoopteams .

Automatiseringen

Eenvoudige automatisering van e-mail met ClickUp

Als het leven als marketeer overweldigend wordt, dwing jezelf dan niet om het allemaal zelf te doen. Gebruik ClickUp Automatiseringen om terugkerende taken af te handelen. Stel aangepaste lead capture in met ClickUp formulieren en voor hen tagging/segmentatie automatiseren. E-mail automatiseringen maken op basis van aangepaste triggers die belangrijk voor u zijn.

schrijven met ClickUp Brain_

Zit u vast in uw rol? Trigger wat inspiratie met ClickUp Brein . Gebruik AI om ideeën voor content te brainstormen, inhoud te schrijven, rapporten samen te vatten, keynotescripts te genereren, tabellen te maken en video's te transcriberen. En wat nog meer? Proeflezen en de kwaliteit verbeteren met de ingebouwde spellingcontrole.

Ondanks de beste tools en inspanningen zul je toch uitdagingen tegenkomen. Laten we eens kijken hoe je die kunt overwinnen.

Voorkomende uitdagingen overwinnen

Carrière marketeers worden elke dag met veel uitdagingen geconfronteerd. Als marketeer die de overstap maakt van verkoop, heb je te maken met een aantal unieke obstakels. Hier is wat je waarschijnlijk tegenkomt en hoe je ze kunt overwinnen.

Aanpassen aan een nieuwe mentaliteit

Verkoop gaat over het sluiten van individuele deals, terwijl marketing gaat over het bereiken van een breder publiek. Verkopers krijgen bevestiging van tastbare resultaten in de vorm van gesloten deals, maar marketeers moeten tevreden zijn met indrukken en leads.

Verkoopcijfers en prestatie-indicatoren zijn duidelijker dan marketing. Bovendien is verkoop een gerichte rol, terwijl marketing een breder bereik kan hebben.

Bij de overgang van verkoop naar marketing moet je je kunnen aanpassen aan de nieuwe rol.

Introspecteer en begrijp de veranderingen die je nodig hebt

Investeer tijd in het samenwerken aan creatieve projecten

Leer kwalitatieve feedback te geven en te ontvangen

Stel periodieke beoordelingen van je prestaties op

Omgaan met hiaten in uw kennis

Marketing is een wijdverbreid veld dat voortdurend in ontwikkeling is. Af en toe zult u merken dat u hiaten in uw kennis hebt. Creëer een persoonlijke ontwikkelingsstrategie om ze te overwinnen.

Bekijk je werk van tijd tot tijd om hiaten op te sporen

Vraag feedback van collega's en managers over je vaardigheden

Schrijf je in voor online cursussen of workshops

Breng je vaardigheden in de praktijk met proefprojecten, persoonlijke opdrachten, enz.

Als je eenmaal een abonnement hebt, organiseer ze dan met ClickUp-taak . Taken, subtaken, deadlines, prioriteiten en meer instellen.

Uw eigen kennisbank maken

Terwijl u uw online cursussen en programma's voor het ontwikkelen van vaardigheden doet, kunt u ClickUp Docs gebruiken om aantekeningen te maken. U kunt uw aantekeningen zelfs koppelen aan taken, zodat u een netwerk van informatie creëert dat gemakkelijk toegankelijk is via zoekopdrachten.

Meedoen

Als u zich een beetje misplaatst voelt als verkoper op de marketingafdeling, hoeft u zich geen zorgen te maken. Dat zal zeker gebeuren. Begrijp de dag uit het leven van een marketingmanager .

Observeer je nieuwe teamgenoten en leer van hun gedrag

Luister goed en stel vragen

Wees zelfverzekerd in je perspectief en bied nuttige input

Ontwikkel relaties en een gemeenschap

Tips en bronnen voor een soepele overgang

Laten we, voordat we afronden, eens kijken naar een aantal waardevolle bronnen om je overgang soepeler te laten verlopen.

Online cursussen en certificeringen

Probeer een van de volgende om jezelf een voorsprong te geven in de overgang naar marketing:

💡Pro Tip: Bekijk voor meer de 10 beste marketingcertificeringen om je carrière te laten groeien.

Beste marketingboeken

Een van de beste manieren om je manier van denken als marketeer aan te passen is door veel te lezen. Seth Godins Permission Marketing, Purple Cow en This is Marketing zijn geweldige startpunten.

Probeer voor iets traditionelers Ogilvy over marketing. Lees voor startupmarketing Hacking Growth van Sean Ellis en Morgan Brown. Om content te leren, overweeg Content Inc. van Joe Pulizzi. Als je in de techniek werkt, bekijk dan een van deze boeken boeken over productmarketing .

Enkele populaire blogs

Schrijf je in en lees de beste marketinggerelateerde content van de stad:

Copyblogger voor informatie over contentmarketing en copywriting

Marie Forleo (en haar YouTube/Podcast) voor marketing voor kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers

HubSpot , de OG inbound marketing blog

Beheers de marketing technologie stapel die gewoonlijk tools bevat voor:

Analytics : Houd websiteverkeer bij, waaronder impressies, weergaven van pagina's, klikken, ingevulde formulieren, user journeys en meer met Google Analytics. Bewaar ook een paar sjablonen voor analytics handig

: Houd websiteverkeer bij, waaronder impressies, weergaven van pagina's, klikken, ingevulde formulieren, user journeys en meer met Google Analytics. Bewaar ook een paar sjablonen voor analytics handig CRM : Beheer klantgegevens met HubSpot, Salesforce of ClickUp CRM

: Beheer klantgegevens met HubSpot, Salesforce of ClickUp CRM Ontwerpen : Maak snel visuals voor brochures, flyers, social media-berichten, etc. met Canva

: Maak snel visuals voor brochures, flyers, social media-berichten, etc. met Canva SEO/SEM : Beheer zoekwoorden, optimaliseer content en voer campagnes uit met tools zoals Semrush en Ahrefs

: Beheer zoekwoorden, optimaliseer content en voer campagnes uit met tools zoals Semrush en Ahrefs Projectmanagement: Breng al uw marketingtaken samen en bekijk het grote geheel met ClickUp ## Maak de overstap naar Marketing met ClickUp

Marketing is een natuurlijke overgang naar groei en leiderschap voor veel verkopers over de hele wereld. Sterker nog, een verkoopachtergrond kan aspirant-marketeers sterker maken en hen de kennis ter plaatse geven die ze nodig hebben om te floreren. Met de verandering in het sentiment van klanten tegen "verkocht worden aan", wordt de rol van een marketeer bedrijfskritischer.

Sterker nog, met een tijd in marketing en vervolgens in succes bij de klant, kun je een stamboom ontwikkelen als groeileider, een rol waar veel vraag naar is bij zowel starters als ondernemingen.

De vele voordelen maken de overstap echter niet gemakkelijk. Er is veel vraag naar marketingrollen en de sollicitatiegesprekken zijn competitief. De overstap van verkoop naar marketing vereist een strategische en cumulatieve inspanning.

Je moet vaardigheden opdoen, ze in de praktijk brengen, certificeringen behalen, boeken lezen, stageplaatsen vinden, netwerken, een persoonlijk merk opbouwen, een cv maken, solliciteren en sollicitatiegesprekken winnen - en dit alles nog voordat je aan de overstap begint!

Laat je niet verbijsteren door de logistiek van dit alles. Gebruik een flexibel hulpmiddel voor projectmanagement zoals ClickUp voor marketeers om uw overgang naar marketing te plannen en uit te voeren. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit . Veel succes met uw carrière!