Hoe je een succesvolle Marketing Tech Stack bouwt (met voorbeelden)

Je hebt eindelijk je bedrijf opgebouwd. Het staat sterk en groeit zelfs. Je hebt er jaren hard aan gewerkt en de resultaten zijn zichtbaar.

Wat nu? Om de huidige groei vol te houden, moet je marketingteam gelijke tred houden. Ze zullen grote hoeveelheden gegevens moeten verwerken en proceskaarten en door complexe levenscycli van kopers navigeren. Voor dit alles is een betrouwbare set tools nodig, oftewel een marketing tech stack.

Stelt u zich uw marketing tech stack (of MarTech stack) voor als de bron van uw merk - een combinatie van krachtige tools, elk met unieke mogelijkheden om u te helpen uw bedrijf uit te breiden en uitdagingen te overwinnen.

Als u zich afvraagt hoe u een MarTech-arsenaal opbouwt dat wordt gevoed door gegevens, automatisering en creativiteit, dan zijn wij er om u te begeleiden. We laten u zien hoe u de beste marketingtechnologie-stack voor uw bedrijf kunt bouwen en geven u een aantal voorbeelden die het werk gemakkelijker maken.

Wat is een marketingtechnologie-stack?

Een marketingtechnologie-stack is een strategische combinatie van tools waarmee bedrijven hun marketingactiviteiten efficiënt kunnen plannen, implementeren en analyseren.

Een krachtige marketingstack stimuleert de groei van uw bedrijf op meerdere manieren:

Strategisch fundament: Het dient als fundament om uw marketingdoelstellingen af te stemmen op technologische mogelijkheden. De MarTech-stack biedt een duidelijk stappenplan voor het integreren van tools die u helpen specifieke bedrijfsdoelen te bereiken

Efficiëntie en automatisering: Een marketingtechnologie-stack stroomlijnt uw marketingworkflows door middel van automatisering. Het vermindert repetitieve en handmatige taken, verhoogt de efficiëntie en zorgt ervoor dat uw team zich kan richten op de belangrijke dingen, d.w.z. de strategische aspecten van marketingcampagnes

Gegevensintegratie en -analyse: Een MarTech-stack integreert gegevens van verschillende contactmomenten, waardoor u bruikbare inzichten krijgt in uw bedrijfsprestaties. Met een datagestuurde aanpak kunnen marketeers betere beslissingen nemen, het gedrag van klanten begrijpen en de KPI's van hun marketingcampagnes nauwkeurig meten

Coördinatie over verschillende kanalen: Met een MarTech-stack kunt u zorgen voor een soepele coördinatie tussen verschillende marketingkanalen, van sociale media en e-mails tot betaalde advertenties en meer. Het helpt consistentie in merkboodschappen te behouden en biedt een eenduidige klantervaring

Concurrentievoordeel: De marketingwereld is voortdurend in beweging en flexibel blijven is de enige manier om vooruit te komen. Met een krachtige marketingtechnologie kunnen bedrijven gelijke tred houden met veranderend klantgedrag, innoveren met nieuwe technologie en hun concurrenten voorblijven

De evolutie van marketingtechnologieën: Een kort overzicht

In 1999, Salesforce schudde de boel op toen het het SaaS-model (Software-as-a-Service) introduceerde en de MarTech-branche een make-over gaf. Er is geen exclusief clubje meer voor gigantische bedrijven met op maat ontwikkelde CRM-systemen - software is sterk gedemocratiseerd. Dit bracht een beweging op gang voor andere tools om de SaaS-manier over te nemen.

Bedrijven konden nu overstappen van eenvoudige technische stapels basistools naar uitgebreide, geavanceerde marketingautomatiseringsplatforms om processen zoals lead-nurturing, campagnebeheer en customer journeys te automatiseren.

Met de groei van digitale kanalen en gegevensbronnen, kwamen er steeds meer gespecialiseerde oplossingen. Tools voor SEO, social media management, content marketing, reclame en analyse werden aan de stapel toegevoegd.

Naarmate het aantal tools toenam, werd integratie een grote uitdaging. Marketeers worstelden met het verbinden van ongelijksoortige systemen en het creëren van een eenduidig beeld van klantgegevens en campagneprestaties.

In reactie hierop introduceerden grote leveranciers zoals Adobe, Oracle, Salesforce en anderen geïntegreerde 'marketing cloud'-oplossingen, met als doel een uitgebreide suite van tools onder één paraplu te bieden. Customer Data Platforms (CDP's) kwamen ook op als een manier om klantgegevens uit verschillende bronnen samen te brengen.

Meer recent is de focus verschoven naar het gebruik van AI en machine learning voor taken als voorspellende analyses, personalisering van content en geautomatiseerde campagneoptimalisatie.

Veel organisaties kiezen voor een hybride aanpak, waarbij ze best-of-breed point-oplossingen combineren met een kernplatform voor marketingautomatisering of klantgegevens, terwijl ze prioriteit geven aan integratie en data-unificatie over de hele stack.

Vandaag de dag zijn er meer dan 11.000 MarTech-oplossingen ! Met zoveel opties is het moeilijker dan ooit om de ideale technologiestack te creëren die voor u werkt. Als u van plan bent uw MarTech-stack opnieuw te doen of helemaal opnieuw op te bouwen, moet u eerst de essentiële onderdelen van een marketingtechnologielandschap begrijpen en vervolgens beslissen welke tools goed bij u passen.

Onderdelen van een succesvolle marketingtechnologie-stack

Wat is er nodig om een krachtige marketingstack te bouwen? Eén die de boot van uw marketingactiviteiten richting succes vaart en concurrenten achter zich laat?

Laten we eens kijken naar de belangrijkste componenten:

Klantrelatiebeheer (CRM)

Een CRM is een gecentraliseerd platform dat klantgegevens beheert en u helpt klantinteracties te personaliseren. Het vergemakkelijkt de afstemming tussen verkoop en marketing, integreert met automatiseringstools en biedt inzichten op basis van gegevens voor een effectievere besluitvorming.

| Een CRM stelt u in staat om de klantervaring gedurende de hele levenscyclus te bewaken en te verbeteren, en uiteindelijk meer verkoop te genereren door effectief gebruik te maken van klantgegevens. |

Marketingautomatisering

Tools voor marketingautomatisering automatiseren de repetitieve taken in marketingprocessen zodat u zich kunt richten op strategisch, creatief werk. Ze helpen bij het verzorgen van leads, verbeteren de efficiëntie en verbeteren lead scoring, segmentatie en gepersonaliseerde communicatie om tijd te besparen en conversies te verbeteren.

Waarom u het nodig hebt in uw technologiestapel: /href/https://clickup.com/nl/blog/66890/software-voor-marketingautomatisering/Marketing automatiseringssoftware/%href/ helpt u om u te blijven richten op bestaande klanten terwijl u uw marketinginspanningen voortzet om uw klantenbestand uit te breiden. |

E-mailmarketing

E-mailmarketingtools zijn gericht op doelgerichte communicatie en het koesteren van leads door middel van strategische e-mailcampagnes. Het zijn directe en effectieve communicatiemiddelen.

| Deze tools versterken inbound marketing, stimuleren betrokkenheid en bevorderen klantbehoud door op maat gemaakte inhoud te leveren aan specifieke klantsegmenten en door de betrokkenheid bij te houden. |

Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

SEO-tools verbeteren de zoekmachineposities en online zichtbaarheid van uw bedrijf. Ze verbeteren organische trefwoordgerichtheid, on-page optimalisatie en backlinkbeheer.

| Deze tools helpen u een effectieve contentmarketingstrategie te ontwerpen en de geloofwaardigheid van uw website te verbeteren, zodat uw website meer bezoekers (organisch verkeer) trekt die zich omzetten in potentiële klanten. |

Online adverteren

Deze marketingtools zorgen voor gericht verkeer en conversies via betaalde kanalen. De populairste online advertentietool is Google Ads, dat gerichte advertenties levert aan een specifiek publiek.

| De tools bieden precisietargeting en datagestuurde advertentiecampagnes, leveren meetbare resultaten en zorgen, met geoptimaliseerde advertentie-uitgaven, voor een hoog rendement op uw investering. |

Bouwers van websites en landingspagina's

Tools voor het maken van websites maken functionele webpagina's en landingspagina's snel vanaf nul. Je kunt de pagina's aanpassen en testen. Je kunt zelfs A/B-tests uitvoeren om te zien welke versie beter presteert.

| Deze tools helpen je om campagnespecifieke landingspagina's te maken, bieden aanpassingen om de website on-brand te houden en zorgen voor een flexibele en responsieve pagina-ervaring. |

Software voor inhoudsbeheer (CMS)

Content management tools helpen bij het naadloos creëren, publiceren en bijwerken van digitale inhoud. Ze beheren inhoud van creatie tot publicatie.

Waarom u dit nodig heeft in uw technische stack: De tools bieden u de mogelijkheid om samen content te creëren, u kunt website content publiceren zonder enige technische expertise en ze bieden robuuste analyses om de resultaten van uw gepubliceerde content te volgen. |

Dashboards en gegevensvisualisatie

Dergelijke tools bieden inzicht in de prestaties van websites en campagnes. De meeste marketeers zijn fan van Google Analytics en Google Data Studio. De eerste geeft inzicht in websiteprestaties, terwijl de tweede gegevens visualiseert voor rapportages.

| Dashboard- en datavisualisatietools bevorderen geïnformeerde, op gegevens gebaseerde besluitvorming en geven KPI's visueel weer voor snelle analyse. |

Deze tools zijn gericht op het verbeteren van klantinteracties en ervaringen. Enkele voorbeelden van tools voor klantenbetrokkenheid en -ervaring zijn chatbots, enquêtes en feedbackmechanismen.

| Tools voor klantbetrokkenheid en -ervaring creëren een positieve merkervaring en helpen uw inzicht in klantgedrag te verbeteren. Ze bevorderen real-time betrokkenheid, klanttevredenheid en loyaliteit. |

Deze tools zorgen voor coördinatie tussen de marketing- en verkoopteams. Tools zoals Outreach optimaliseren de verkoopcommunicatie en, nou ja, het bereik.

| Marketing en sales alignment tools zorgen voor gepersonaliseerde prospectie, bevorderen een naadloze overgang van leads door de sales funnel, stemmen doelen af tussen teams, helpen cross-functionele teams beter te communiceren, automatiseren follow-ups, verhogen de verkoopefficiëntie en verbeteren het genereren van inkomsten. |

Naast deze marketingspecifieke tools heb je misschien ook algemene software nodig om de manier waarop marketeers werken en taken afhandelen te stroomlijnen. En wat is een betere optie dan een vertrouwde software voor projectbeheer ?

Hiermee kan je marketingteam efficiënt plannen, organiseren en taken bijhouden en probleemloos samenwerken met interne en externe belanghebbenden.

Wat op te nemen in uw marketingtechnologie-stack (voorbeeld Tech Stack)

Uw technologiestack kan uw marketinginspanningen maken of breken. Dus, terwijl u individuele digitale marketingtools om uw stack op te bouwen, ervoor te zorgen dat ze voldoen aan uw unieke bedrijfsbehoeften en waarde toevoegen aan uw team.

Hier is een voorbeeld van een technologiestapel dat je als leidraad kunt gebruiken:

CRM: ClickUp

Beoordeeld als de #1 CRM wereldwijd door G2 clickUp helpt bij het beheren van al uw klantgegevens op één plaats, waardoor het gemakkelijk wordt om verkoopkansen te analyseren en een marketingcampagne dienovereenkomstig te ontwerpen.

Dit is hoe u de klantworkflow kunt stroomlijnen en duurzame klantrelaties kunt opbouwen met behulp van ClickUp CRM :

Houd uw verkooppijplijnen en klantenbetrokkenheid in de gaten metClickUp's 15+ uitzichten (Lijst-, Kanban- en Tabelweergave, om er een paar te noemen)

Visualiseer alle klantinzichten metClickUp's Dashboardsvan customer lifetime value tot gemiddelde dealgrootte

E-mails integreren met ClickUp en werk samen aan deals, stuur updates naar belanghebbenden en onboard klanten zonder het platform te verlaten

Bouw een klantendatabank met klantcontact- en projectgegevens. Stel taken en doelen in voor elke klant, met tracking van de voortgang

Beheer accounts naadloos in ClickUp CRM en visualiseer ze met 10+ aangepaste weergaven

Als u ClickUp CRM gebruikt als onderdeel van uw technologische stack, blijft u op de hoogte van accountbeheer, houdt u klanten op de hoogte van projectupdates, levert u een soepele klantervaring en zorgt u uiteindelijk voor meer omzet.

Het is de perfecte marketingprojectmanagementsoftware die alle marketing- en verkoopactiviteiten omvat, inclusief het beheer van campagnes, online inhoud, cross-marketing workstreams en samenwerking tussen teams.

Alternatieven: Salesforce, monday.com

Marketingautomatisering: HubSpot

via HubSpot Je hebt een marketingautomatiseringstool zoals HubSpot nodig om effectieve marketingcampagnes op schaal te maken.

Met deze software voor marketingbureaus met behulp van uw CRM-gegevens kunt u een groot deel van de repetitieve marketingtaken automatiseren, zoals lead-nurturing met e-mailcampagnes, lead scoring en opvolging. Je krijgt ook gedetailleerde analyses om datagestuurde beslissingen te nemen en toekomstige campagnes impactvoller te maken.

Alternatieven: ClickUp, Marketo

E-mailmarketing: Mailchimp

via Mailchimp Met Mailchimp kunt u professioneel ogende e-mails maken en versturen als onderdeel van uw e-mailmarketingcampagne.

Je hebt geen ontwerpexpertise nodig om deze software te gebruiken. Met de drag-and-drop editor kun je direct afbeeldingen en persoonlijke berichten toevoegen en e-mails op maat maken.

Het wordt ook geleverd met een betrouwbare analyse- en rapportagefunctie. Gebruik het om je e-mailmarketing KPI's bij te houden, zoals open rates, click-through rates (CTR's) en betrokkenheid van abonnees.

Alternatieven: Drip, Zoho Campaigns

SEO: Semrush

via Semrush Semrush is een populair SEO-hulpprogramma waarmee u uw marketinginspanningen kunt meten.

Deze productmarketingsoftware biedt diepgaand inzicht in het optimaliseren van de online zichtbaarheid van uw bedrijf, van zoekwoordenonderzoek, site-auditing en backlinkanalyse tot het volgen van concurrenten.

Naast SEO is Semrush ook handig voor het beheren van pay-per-click advertenties (PPC) en social media marketing.

Alternatieven: Ahrefs, Moz

Online adverteren: Google-advertenties

via Google-advertenties Google Ads is een krachtige online reclametool waarmee adverteerders advertenties kunnen maken en weergeven in de zoekresultaten van Google en op andere partnerwebsites.

Je kunt je advertentiecampagnes aanpassen op basis van zoekwoordenonderzoek, demografische gegevens en gebruikersgedrag, zodat de advertenties je doelpubliek bereiken.

Het pay-per-click (PPC) model maakt deze tool kosteneffectief. Je kunt de analyse- en trackingtools van Google Ads gebruiken om de prestaties van de marketingcampagnes te meten en je strategieën te verbeteren.

Alternatieven: Bing Ads, Apple Search Ads

Website- en landingspagina-bouwer: WordPress

Met WordPress kun je een volwaardige website of een landingspagina op maat van een specifieke campagne bouwen, zelfs als je geen expert bent op het gebied van codering.

Een gebruiksvriendelijke interface, een uitgebreide bibliotheek met thema's en honderden plugins maken WordPress tot een ideaal hulpmiddel om visueel aantrekkelijke webpagina's te maken die de identiteit van je merk weerspiegelen.

Een tool als deze is essentieel in je MarTech-stack omdat het tijd bespaart, toegang biedt tot website analytics en helpt bij het onderhouden van een gepolijste online aanwezigheid.

Alternatieven: Wix, Squarespace, Webflow

Software voor inhoudsbeheer: ClickUp

ClickUp is weer een allrounder op het gebied van projectbeheer. Je kunt het configureren volgens je bedrijfsbehoeften en gebruiken als contentmanagementsysteem.

Hier lees je hoe ClickUp je kan helpen bij het beheren van alles wat met content te maken heeft:

Visualiseer inhoudsplannen metClickUp Whiteboards en werk samen met uw inhoudsteam met behulp vanClickUp Documenten* Bied feedback via proofing en versnel het goedkeuringsproces van zowel interne als externe belanghebbenden

Bouw uw inhoudskalender en volg de voortgang met behulp van aangepaste velden, statussen en projectweergaven

GebruikClickUp Brain's AI-schrijver voor werk om het idee- en schrijfproces te versnellen

Integreer uw favorietecontentmarketing software en SEO-tools met ClickUp en stuur uw contentpijplijn aan vanuit één enkel platform

Brainstorm, voeg notities toe en werk samen aan ideeën en workflows met ClickUp Whiteboards

Als u een content marketeer bent die georganiseerd en efficiënt wil blijven, dan is ClickUp een must-have in uw marketing tech stack.

Alternatieven: WordPress, Drupal

Dashboards en gegevensvisualisatie: Google Analytics & Google Data Studio

via Google demo account Google Analytics is een krachtcentrale voor gegevens. Het houdt je op de hoogte van de prestaties van je website en app, inclusief gebruikersgedrag, verkeersbronnen en conversiegegevens.

Aan de andere kant helpt Google Data Studio je om deze ruwe gegevens te visualiseren met behulp van boeiende dashboards. Gebruik de functie voor slepen en neerzetten om aangepaste rapporten te maken en grafieken, tabellen en diagrammen op te nemen voor eenvoudige interpretatie.

Door Google Data Studio te integreren met Google Analytics kun je gegevens begrijpen en op een visueel aantrekkelijke manier presenteren.

Alternatieven: Semrush, Clicky

Klantenbetrokkenheid en -ervaring: Zendesk

Zendesk biedt naadloze communicatie tussen verschillende teams, zoals ondersteuning, verkoop en klantinteracties.

Met functies zoals een ticketsysteem, live chat en analyses kunnen bedrijven snel reageren op klanten via verschillende contactpunten en problemen oplossen met korte reactietijden. De analyse- en rapportagemogelijkheden helpen waardevolle inzichten te halen uit klantinteracties.

Alternatieven: ConvertKit, Intercom

Afstemming marketing en verkoop: ClickUp

Verkoop- en marketingteams kunnen niet in silo's functioneren. Om uw bedrijf sneller te laten groeien, hebt u een tool nodig die beide teams op één lijn brengt.

Hedendaagse marketingteams hebben te maken met veel gegevenspunten, KPI's en complexe workflows, waardoor het moeilijk is om alles over te brengen naar het verkoopteam.

Met ClickUp kunt u gemeenschappelijke doelen stellen voor uw marketing- en verkoopteams, een eenduidig beeld krijgen van klantinteracties, naadloze communicatie tussen teams bevorderen en beide teams op één lijn houden.

Alternatieven: HubSpot, Salesforce

Breng uw MarTech-stack samen met een alles-in-één marketingprojectbeheertool

Het belangrijkste aspect van het bouwen van een marketingtechnologie-stack is het kiezen van tools die het beste zijn in wat ze doen en voldoen aan de unieke behoeften van uw team.

Maar laten we eerlijk zijn. Met te veel tools kan je workflow complex worden en kun je waardevolle gegevens kwijtraken bij het overzetten van het ene platform naar het andere.

Om deze uitdagingen te vermijden, hebt u een allesomvattende marketingprojectbeheertool zoals ClickUp nodig die al uw marketingwerk onder één dak verenigt.

Laten we eens begrijpen hoe marketeers kunnen profiteren van de ClickUp Software voor marketingprojectbeheer :

Snel campagne- en contentcreatie: Met ClickUp Brain kunnen marketingteams sneller campagne-ideeën brainstormen en contentbriefings, blogs, e-mails en casestudy's genereren

Gebruik ClickUp Brain om ideeën en schrijfprocessen efficiënter te maken

Samenwerking tussen teamleden mogelijk maken: Met ClickUp Whiteboards en ClickUp Docs kan uw team brainstormen, visualiseren en samenwerken aan taken die uw marketingstrategie vooruithelpen en het hele team op één lijn houden

Werk in realtime samen met uw marketingteam, tag anderen met opmerkingen en zet teksten om in traceerbare taken, allemaal binnen ClickUp Docs

Identificeer knelpunten: Gebruik ClickUp Goals en ClickUp Views om de voortgang naar een bepaald doel bij te houden, tijdlijnen te zien en knelpunten te identificeren die uw workflow zouden kunnen beïnvloeden

Krijg een duidelijk beeld van de voortgang van marketingprojecten en ontdek knelpunten met ClickUp

Voortgang analyseren: Analyseer de projectvoortgang met ClickUp's agile Dashboard en zet het om in visuele indicatoren zodat elk teamlid op de hoogte blijft van de status van taken

Zet projectvoortgang om in visuele indicatoren met ClickUp's flexibele Dashboard

Ga aan de slag met sjablonen: Maximaliseer de efficiëntie van uw marketingteam met deClickUp sjabloon voor marketingteamactiviteiten. De kant-en-klare, aanpasbare sjablonen kunnen u helpen doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR's) te creëren, de loopbaanontwikkeling van teamleden te ondersteunen, onboardingprocessen voor medewerkers op te zetten en standaardwerkwijzen (SOP's) te maken.

Definieer en volg uw OKR's, ontwerp een Carrièrematrix, stel Onboarding-taken in en maak SOP's met ClickUp Marketing Team Operations Template

Als u op zoek bent naar meer hulpmiddelen, heeft ClickUp meerdere gratis sjablonen voor marktonderzoek en sjablonen voor marketingplannen in de winkel. Deze aanpasbare sjablonen maken je werk gemakkelijker en helpen je om je marketing-KPI's sneller te behalen.

De voordelen en nadelen van een marketingtechnologie-stack

Een goed opgebouwde marketingtechnologie-stack biedt een aantal voordelen:

Verbeterde klantervaring en -tevredenheid: De juiste MarTech-stack helpt u bij het ontwerpen van doelgerichte marketingstrategieën die klanten relevant vinden, levert gepersonaliseerde interacties op basis van gegevens en ondersteunt integratie met tools van derden om een soepel klanttraject via verschillende kanalen te bieden

De juiste MarTech-stack helpt u bij het ontwerpen van doelgerichte marketingstrategieën die klanten relevant vinden, levert gepersonaliseerde interacties op basis van gegevens en ondersteunt integratie met tools van derden om een soepel klanttraject via verschillende kanalen te bieden Verbeterde bedrijfsflexibiliteit en innovatie: Met nieuwe technologieën kan uw bedrijf zich snel aanpassen aan veranderingen in marketing. Naarmate tools nauwkeuriger worden in hun analytische mogelijkheden, kunt u snelle en zinvolle beslissingen nemen en relevante campagnes opzetten op basis van nauwkeurige gegevens

Zoals elk goed ding, heeft het bouwen van een technologiestapel ook een aantal nadelen:

Leercurve: Sommige tools komen met een leercurve. Het kan tijd kosten voor niet-technische teams om gewend te raken aan de nieuwe technologie en deze optimaal te gebruiken

Sommige tools komen met een leercurve. Het kan tijd kosten voor niet-technische teams om gewend te raken aan de nieuwe technologie en deze optimaal te gebruiken Upfront kosten: Het bouwen van een tech stack vereist hoge upfront kosten. U moet ook de lopende kosten dragen, zoals abonnements- en licentiekosten

Deze nadelen zijn echter geen spelbrekers. Behandel ze als kleine ongemakken die u moet doorstaan om er iets waardevols voor terug te krijgen.

Nieuwe technologie omarmen met ClickUp

Automatisering is een essentieel onderdeel geworden van de hedendaagse MarTech-stacks, ook al kenden we de mogelijkheden ervan tot een paar jaar geleden nog niet. De integratie van marketingtools met opkomende technologieën, zoals voice search, is ook een relatief nieuwe toevoeging. Technologie zal zich blijven ontwikkelen en bedrijven die een open geest houden en zich blijven aanpassen, zullen de curve voor blijven.

Het is duidelijk dat het nu tijd is om uit te blinken met technologie! U kunt uw reis naar de MarTech-stapel beginnen met ClickUp en vanaf daar verder bouwen. De tool integreert met meer dan 1000 moderne tools, waaronder HubSpot, Zendesk, Salesforce, Loom, Zoom, Google Drive, Slack, GitHub, Amazon Alexa en nog veel meer. Je kunt ook aangepaste integraties bouwen met ClickUp API .

Maak een lijst van de tools die u wilt, integreer ze met ClickUp en uw technische stapel is klaar voor gebruik. U kunt uw marketingworkflow vanaf één platform beheren - u hoeft geen tijd meer te verspillen met het wisselen tussen apps. Aan de slag met ClickUp en bouw een winnende marketingtechnologie-stack!

FAQs

1. Wat zijn marketingtechnologie-stacks?

Marketing tech stacks zijn een combinatie van digitale tools die marketeers helpen het proces van het begrijpen van klantgedrag, het creëren van marketingcampagnes en het analyseren van de impact van hun marketinginspanningen te stroomlijnen.

2. Wat is een technologiestack voor een digitale marketeer?

Een technologiestack voor een digitale marketeer is een vertrouwde set tools die inspelen op de verschillende onderdelen van marketing, waaronder CRM, marketingautomatisering, e-mailmarketing, SEO, het bouwen van websites en marketingprojectbeheer.

Deze tools vereenvoudigen de dagelijkse marketingworkflows, bevorderen de samenwerking tussen teamleden en helpen bij het meten van de KPI's van marketingcampagnes.

3. Wat is een marketingstack met een voorbeeld?

Een marketing tech stack is een cluster van software die je helpt bij het beheren van relaties met klanten, het ontwerpen van marketingcampagnes, het bijhouden van de prestaties van de campagnes en het nemen van datagestuurde beslissingen om KPI's te verbeteren.

Hier is een voorbeeld van een marketing tech stack:

CRM: ClickUp

Marketingautomatisering: HubSpot

E-mailmarketing: ClickUp/MailChimp

Contentbeheer: ClickUp/ WordPress

Websitebouwer: WordPress

SEO: Semrush/Ahrefs

betaalde advertenties: Google Ads

Data visualisatie: Google Data Studio

Klantervaring: Zendesk

Marketing projectmanagement: ClickUp