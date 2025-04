Gratis OKR-sjablonen in Google Spreadsheets om uw doelen bij te houden

Zonder een duidelijk kader is het gemakkelijk om je focus te verliezen.

OKR's (Objectives and Key Results) bieden die duidelijkheid door doelen op te splitsen in uitvoerbare stappen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste bedrijven OKR's gebruiken om hun business gefocust en in de juiste richting te houden.

Met de gratis, aanpasbare OKR-sjablonen van Google Spreadsheets kun je meetbare sleutelresultaten bijhouden, samenwerken met je team en je doelen bereiken zonder dat het veel geld kost. Laten we eens kijken hoe deze sjablonen het bijhouden van doelen voor u kunnen vereenvoudigen.

Wat maakt een goed OKR-sjabloon?

Nu we toch bezig zijn met het opsommen van de beste OKR-sjablonen in Google Spreadsheets, willen we graag van een ex-Google-medewerker horen wat een goede OKR moet inhouden. Ex-Google medewerker Agata Krzysztofik legt de eenvoudige formule achter de OKR-methode uit:

OKR = (Doel = "Wat") + 3 x (Belangrijkste resultaten = "Hoe")

Kortom, een OKR bestaat uit een doelstelling (het "wat" dat u wilt bereiken) en drie sleutelresultaten (de "hoe's" die uw voortgang naar dat doel meten).

De doelstelling moet ambitieus, uitvoerbaar en concreet zijn, er is geen ruimte voor vage ambities. Zie het als een gedurfd doel waar je team zich achter kan scharen.

Sleutel resultaten richten zich op meetbare mijlpalen die laten zien hoe je voortgang boekt in de richting van dat doel. Ze beschrijven resultaten, geen Taken, en moeten tijdgebonden, agressief maar realistisch zijn.

Om de focus te behouden, stelt Krzysztofik voor om de sleutel resultaten te limieten tot drie per doelstelling - meer en de prioriteiten kunnen versnipperd raken.

voorbeeld, een oKR van het marketingteam zou er als volgt uit kunnen zien:

Doelstelling: Het aantal marketinggekwalificeerde leads (MQL's) tegen volgend kwartaal verdubbelen Sleutelresultaat 1: 500 MQL's genereren uit 4 webinars tegen het einde van Q4 Belangrijkste resultaat 2: Pop-ups met afsluitintentie lanceren op sleutelpagina's voor eerste bezoekers Belangrijkste resultaat 3: Start 2 leadgeneratiecampagnes halverwege 4e kwartaal



Google Spreadsheets OKR-sjablonen

Of u nu een teamleider, projectmanager of eigenaar van een bedrijf bent, deze gratis sjablonen voor het bijhouden van OKR's in Google Spreadsheets vereenvoudigen het instellen en meten van doelstellingen en sleutelresultaten.

**Het verhaal van OKR's gaat terug tot 1954, toen Peter Drucker, de vader van modern management, het concept van "management by objectives" introduceerde in zijn boek The Practice of Management. Dit basisidee ontwikkelde zich tot de OKR-methode die we vandaag de dag gebruiken en vormde de manier waarop organisaties doelen instellen en bijhouden.

1. Google Spreadsheets OKR sjabloon voor bijhouden door Mooncamp

via Maankamp Deze Google Spreadsheets OKR sjabloon van Mooncamp is intuïtief, gemakkelijk te gebruiken en werkt voor teams van elke grootte of branche.

Maar voordat je het sjabloon gebruikt, moet je ervoor zorgen dat de OKR's van je bedrijf en je team duidelijk zijn gedefinieerd. Een goed doordacht OKR-planproces is essentieel voor een succesvolle implementatie.

Wat is inbegrepen in dit sjabloon?

Tips voor het implementeren van OKR's Een dashboard voor het bijhouden van voortgang

Aparte tabbladen voor OKR's voor organisaties en teams

Voorbeeld OKR's ter inspiratie

💡 Pro Tip: Houd het bij de instelling van uw OKR's eenvoudig. Houd het bij 3-5 sleutel resultaten per doelstelling om de focus te behouden en te voorkomen dat je team overweldigd raakt. Vergeet niet dat het niet gaat om het bijhouden van elke Taak, maar om het behalen van de meest impactvolle doelen!

Het sjabloon van Mooncamp heeft ook een eenvoudig te navigeren dashboard, zodat je in realtime de voortgang van alle teams kunt zien.

Bovendien zorgen regelmatige check-ins ervoor dat OKR's op schema blijven en waar nodig worden aangepast.

Ideaal voor: Teamleiders, afdelingshoofden en projectmanagers die OKR's bijhouden voor verschillende teams en projecten

2. Google Spreadsheets OKR sjabloon van Sheetgo

via Sjeetga Op zoek naar een efficiënte manier om OKR's bij te houden in meerdere teams? Sheetgo's Google Spreadsheets OKR sjabloon is een van de gemakkelijkst te gebruiken gratis OKR sjablonen.

Als je het installeert, krijg je zeven vooraf verbonden Google Spreadsheets bestanden-één hoofdsheet voor OKR's van het bedrijf en zes afdelingsspecifieke spreadsheets om onder teams te verdelen.

Het beste deel? Je kunt zoveel kopieën maken als nodig is voor extra afdelingen.

Met de afdelingsbladen kan elk team doelstellingen en sleutelresultaten instellen en de voortgang bijhouden, terwijl het hoofdblad automatisch gegevens van elk team bijhoudt.

Dit sjabloon voor OKR's geeft managers een duidelijk overzicht van OKR's voor het hele bedrijf via tabellen en grafieken op het dashboard, zodat ze gemakkelijk kunnen zien hoe goed teams presteren.

hoe begin je eraan?

Installeer het sjabloon via Sheetgo, koppel het aan je Google, Microsoft of Dropbox account, en voila! De verbindingen tussen de afdelings- en bedrijfsbladen worden automatisch gemaakt. Teams kunnen vervolgens aan de slag met het instellen van OKR's, het bijhouden van de voortgang en ervoor zorgen dat iedereen op één lijn zit wat betreft gedeelde doelen.

wil je nog een stapje verder gaan? _ Je kunt de workflow van de gegevens automatiseren, zodat alles up-to-date blijft zonder een vinger uit te steken.

Ideaal voor: Operations Managers, afdelingshoofden en senior managers die OKR's beheren voor meerdere teams en afdelingen

3. Google Spreadsheets OKR sjabloon van How-To-OKR.com

via Supermetrics Hier is een snelle oplossing om uw OKR's te automatiseren en real-time gegevens te integreren met OKR sjabloon in Google Spreadsheets van Supermetrics . Zo kun je aan de slag:

Stap 1: Maak een kopie van het sjabloon door op "Bestand" te klikken en "Maak een kopie" te selecteren Dit wordt uw master OKR-bestand waar alle magie gebeurt.

Stap 2: Dupliceer de sjabloon tabs voor elk team en hernoem ze. Door met duplicaten te werken, voorkom je dat je per ongeluk de OKR's van je teamleden overschrijft (geloof me, ze zullen je dankbaar zijn).

Stap 3: Stel de datums in. Dubbelklik op de cellen B2 en D2 om de eerste en laatste dag van het kwartaal te selecteren. Dit helpt bij het berekenen van het aantal resterende dagen om die ambitieuze doelstellingen te halen.

Stap 4: Nu komt het leuke gedeelte, waar je je doelstellingen en sleutelresultaten instelt.

📌 Als uw doelstelling bijvoorbeeld is om "De verkoop te verdubbelen ten opzichte van vorig kwartaal", dan kan uw sleutelresultaat zijn: "Het websiteverkeer verhogen naar 7.000 bezoekers" Voer deze informatie in je sheet in en je kunt aan de slag!

Om automatisering van het bijhouden uit te voeren, heb je de add-on Supermetrics nodig om je gegevens op te halen uit databronnen zoals Google Analytics. Importeer je gegevens, definieer doelstellingen, identificeer je primaire sleutel prestatie-indicator en zie hoe de voortgang van je OKR in realtime wordt bijgewerkt.

Ideaal voor: Gegevensanalisten, marketingdirecteuren en verkoopmanagers die geautomatiseerde OKR-tracking nodig hebben die is geïntegreerd met realtime gegevens

5. Google Spreadsheets OKR sjabloon van Weekdone

via Weekdone Heb je een manier nodig om OKR's bij te houden en regelmatige voortgangsupdates te krijgen? OKR sjabloon in Google Spreadsheets van Weekdone maakt afstemming en rapportage eenvoudig.

Deze sjabloon is beschikbaar in zowel Excel als Google Spreadsheets en is ideaal voor teams die hun doelstellingen op de voet willen volgen en de zaken toch overzichtelijk willen houden.

En er is nog een extra bonus: dit sjabloon bevordert de onderlinge betrokkenheid, zodat je feedback, ondersteuning en zelfs complimenten aan je teamgenoten kunt geven - alles op één plek.

Een van de opvallende functies is de OKR-uitlijning, die de coördinatie tussen teams en projecten helpt verbeteren.

Bovendien ondersteunt het sjabloon het bijhouden van projecten en continu prestatiemanagement. U kunt de voortgang in de gaten houden en tegelijkertijd het welzijn van uw medewerkers bevorderen door middel van pulse-enquêtes en check-ins.

Ideaal voor: HR Managers, Team Leads en Performance Coaches die OKR's willen afstemmen en de voortgang willen bijhouden met regelmatige feedback en betrokkenheid

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets voor OKR's

Als je Google Spreadsheets hebt gebruikt om doelen bij te houden, is dit misschien een bekend scenario: Op het eerste gezicht lijkt het bijhouden van doelen met behulp van Sheets een handige oplossing-leg alles uit wat je de komende maanden wilt bereiken en controleer regelmatig de voortgang.

Maar al snel raakt Google Spreadsheets verwaarloosd.

Teams gaan op in hun dagelijkse taken en wanneer het tijd is om de voortgang te bekijken, kom je erachter dat de helft van je doelen in het stof is blijven liggen.

Waarom? Omdat succes niet voortkomt uit sprints op het laatste moment, maar uit het maken van gestage voortgang.

Hier zijn een paar redenen waarom Google Spreadsheets misschien niet de beste tool is voor het gedisciplineerd bijhouden van doelen:

Beperking #1: Geen geautomatiseerde herinneringen

Google Spreadsheets kan u geen geautomatiseerde herinneringen sturen om uw voortgang bij te werken. Zonder regelmatige duwtjes in de rug is het makkelijk om je doelen uit het oog te verliezen.

Een ideaal OKR-systeem zou regelmatige updates pushen en je aanmoedigen om de voortgang te registreren, zodat je niet op het laatste moment hoeft te krabbelen.

Limiet #2: Uit het oog, uit het hart

Laten we eerlijk zijn: na een eerste brainstormsessie verdwijnt het Google Spreadsheets met doelen vaak naar de achtergrond.

Mensen vergeten dat het bestaat, of erger nog, sommigen wisten niet eens dat het bestond!

Een speciaal systeem met zichtbaarheid op doelen en een toegewezen verantwoordingsplicht zou iedereen betrokken en op koers houden.

Commentaar achterlaten in een cel van een Google Spreadsheet kan feedback nabootsen, maar het is geen echte vervanging voor persoonlijke input.

Teams hebben duidelijke, constructieve feedback nodig, idealiter privé in plaats van in een gedeeld document dat iedereen kan zien.

Beperking #4: Problemen met dashboards

De functies van Google Spreadsheets voor dashboards zijn op zijn best onhandig. Hoe zorgvuldig je je gegevens ook structureert, Sheets is gewoon niet gemaakt voor naadloze visualisatie van de voortgang van doelen.

Idealiter wil je een tool met aanpasbare, mobielvriendelijke dashboards waarmee je gemakkelijk kunt bijhouden.

Limiet #5: De bestuurder verliest stoom

Meestal is er iemand verantwoordelijk voor de voortgang van een doel.

Maar in Google Spreadsheets, zonder geautomatiseerde herinneringen of statusupdates, moet die persoon het team handmatig aansporen en laten we eerlijk zijn, dat is een baan die niemand wil.

Automatisering kan de tijd van de bestuurder vrijmaken om zich te concentreren op de strategie in plaats van op eindeloze herinneringen.

Limiet #6: Google Spreadsheets is niet efficiënt voor het toewijzen van Taken

Een groot nadeel van het gebruik van Google Spreadsheets voor OKR's is de inefficiëntie bij het toewijzen van Taken.

Je kunt geen taken toewijzen aan specifieke teamleden met deadlines of mijlpalen, of de voortgang direct bijhouden in het blad.

Alternatieve OKR-sjablonen

Wat is het alternatief voor het gebruik van Google Spreadsheets voor OKR's? Voer in ClickUp. ClickUp biedt fantastische oplossingen zoals ClickUp Doelen en OKR sjablonen die het bijhouden van uw doelen een fluitje van een cent maken.

Met een vooraf gedefinieerd OKR-raamwerk en aanpasbare werkruimten zijn OKR-sjablonen ontworpen om uw team snel en efficiënt aan de slag te laten gaan met OKR-abonnementen.

Laten we eens kijken naar een aantal van deze sjablonen.

1. ClickUp's sjabloon voor OKR's en doelen voor bedrijven

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Company-OKRs-and-Goals-Templates.png Stel doelen voor uw bedrijf, afdelingen en teams met ClickUp Company OKR's en Goals Template https://app.clickup.com/signup?template=t-38530470&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Moeite om de doelen van uw bedrijf georganiseerd te houden?

Zonder een gestructureerd systeem kunnen dingen gemakkelijk uit elkaar vallen. Dat is waar ClickUp's sjabloon voor OKR's en doelen voor bedrijven stap in om de dag te redden.

Het sjabloon van ClickUp is ontworpen om bedrijven op alle niveaus te helpen gemakkelijk doelstellingen te creëren en bij te houden.

Of u nu een klein team of een grote organisatie hebt, met deze volledig aanpasbare werkruimte kunt u doelen stellen voor uw bedrijf, afdelingen en teams die zijn afgestemd op het grote geheel.

Met meerdere weergaven om uit te kiezen, is het eenvoudig om te navigeren en te zien hoe de voortgang over de hele linie wordt bijgehouden.

Met dit aanpasbare sjabloon kun je een organisatiestructuur opzetten die de visie en waarden van je bedrijf weerspiegelt - alles op één plek. De voordelen zijn duidelijk:

Een meetbare manier om voortgang bij te houden

Gemakkelijker bereiken van doelstellingen met gestandaardiseerde prestatiecijfers

Verbetering van het moreel en de motivatie van teams

Betere communicatie tussen medewerkers

Kortom, als u ervoor wilt zorgen dat iedereen in dezelfde richting roeit, is ClickUp's Company OKR's and Goals Template de perfecte plek om te beginnen!

✨ Ideaal voor: CEO's, afdelingshoofden en operationele managers die bedrijfsbrede doelstellingen structureren en bijhouden

2. ClickUp's OKR's sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-76.png ClickUp OKR's sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-90060473973&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wist u dat 93% van de werknemers zegt dat een gebrek aan duidelijkheid over de doelen van het bedrijf hen ervan weerhoudt hun eigen doelen af te stemmen op de beste resultaten?

Dat is waar ClickUp's OKR's sjabloon stapt in: het is ontworpen om teams te helpen duidelijke doelstellingen te bepalen en sleutelresultaten gemakkelijk bij te houden.

Het sjabloon voor de OKR-map is een functievolle tool die volledig aanpasbaar is.

Het wordt geleverd met een 'planningscadans' om de ontwikkeling van uw OKR's te begeleiden, doelen op te splitsen en de voortgang gedurende het jaar te bewaken. Met statussen als "Op koers", "Risico" en meer weet je team altijd precies waar het aan toe is.

Dit sjabloon biedt vijf verschillende weergaven - Lijst, Board, Kalender en meer - zodat je de werkstroom kunt kiezen die bij jouw stijl past.

De sjabloon bevat ook aangepaste velden voor het bijhouden van initiatieven, teams en voortgang, zodat u een duidelijk, visueel overzicht krijgt van de voortgang van uw doelstellingen.

Klaar om aan de slag te gaan? In slechts enkele seconden heb je een krachtig systeem om je OKR's georganiseerd te houden, je team op één lijn te brengen en ervoor te zorgen dat je doelen altijd binnen bereik zijn.

✨ Ideaal voor: Teamleiders, projectmanagers en senior managers die ervoor zorgen dat het team op één lijn zit met de doelen van het bedrijf door duidelijke OKR's bij te houden

💡 Pro Tip: Het aanpassen van uw ClickUp kalender weergave is een game changer! Schakel moeiteloos tussen dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse weergaven of maak uw eigen aangepaste weergave om bovenop uw deadlines te blijven. Wilt u zich concentreren op belangrijke Taken? Gebruik geavanceerde filters om de must-dos te markeren

3. ClickUp OKR Framework sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-929.png ClickUp OKR raamwerk sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-234154748&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ Henry Ford zei ooit: "Samenkomen is een begin, samenblijven is voortgang en samenwerken is succes."

Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen samenwerkt aan dezelfde doelen? ClickUp's OKR raamwerk sjabloon kan helpen.

Deze functie-rijke, volledig aanpasbare sjabloon is ontworpen om teams te helpen duidelijke instellingen te maken en sleutel resultaten gemakkelijk bij te houden.

Of je nu een nieuw product lanceert, een marketingcampagne beheert of meerdere projecten afhandelt, deze tool houdt iedereen op één lijn en verantwoordelijk.

Met het sjabloon van ClickUp kunt u specifieke SMART doelen creëren volg de voortgang in realtime en, nog belangrijker, signaleer mogelijke wegversperringen

Het sjabloon zit boordevol aangepaste statussen, velden en weergaven waarmee je alles kunt beheren, van bedrijfsdoelstellingen op hoog niveau tot teamspecifieke doelen - alles op één plek.

Door dit framework te gebruiken, zorg je ervoor dat je team gefocust blijft op dezelfde prioriteiten, effectief samenwerkt en voortgang systematisch meet.

Ideaal voor: Productmanagers, marketingdirecteuren en teamleiders voor het beheren van doelen en het bijhouden van prestaties in meerdere projecten

💡 Pro Tip:Houd al je belangrijke informatie, doelen en aantekeningen op één plek met ClickUp Documenten . Of u nu brainstormt over doelstellingen of de voortgang van OKR's documenteert, u kunt samenwerkingsdocumenten in realtime maken die iedereen kan openen en bijwerken.

4. ClickUp SMART doelen sjabloon

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-206.png ClickUp SMART Doelen Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-222168692&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Voelen je doelen soms als vage dagdromen in plaats van uitvoerbare abonnementen? Je bent niet de enige.

Het omzetten van ambities in prestaties begint met een solide kader, en dat is precies waar ClickUp's SMART doelen sjabloon komt binnen.

Dit sjabloon is uw hulpmiddel om doelstellingen te organiseren en voortgang bij te houden op een manier die u gemotiveerd en gefocust houdt.

Of je nu je persoonlijke prestaties wilt verbeteren, targets wilt halen of de productiviteit van je team naar een hoger niveau wilt tillen, met dit sjabloon verloopt het proces soepeler dan ooit.

Laten we zeggen dat een SMART doel van jou zou kunnen zijn "De omzet in het derde kwartaal met 20% verhogen" De belangrijkste stappen zijn bijvoorbeeld het lanceren van een gerichte advertentiecampagne, het organiseren van een webinar en het optimaliseren van productpagina's.

Met ClickUp's SMART Goals Template wordt elk doel een duidelijk, haalbaar abonnement - met een stappenplan zodat u nooit de weg kwijtraakt.

Ook lezen: 11 Gratis OKR sjablonen in Excel, Word en ClickUp

5. ClickUp SMART Doel Actie Plan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-75.png ClickUp SMART doel actieplan sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205450087&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's SMART doel actieplan sjabloon is als een persoonlijke routekaart voor succes, voltooid met controlepunten en mijlpalen.

SMART doelen zijn allemaal specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden. Het sjabloon van ClickUp controleert al deze vakjes en helpt u uw doelen duidelijk te definiëren, ze op te splitsen in uitvoerbare stappen en taken te organiseren voor maximale efficiëntie.

Met functies zoals aangepaste statussen en velden, kunt u elke stap van uw SMART doel actieplan organiseren-van planning tot uitvoering.

Bovendien heb je toegang tot zes verschillende weergaven, waaronder een Whiteboard en een tijdlijn.

Voorbeeld: Stel dat je doel is om het websiteverkeer in drie maanden met 20% te verhogen. Met behulp van het sjabloon voor SMART-actieplannen kunt u deze doelstelling opsplitsen in kleinere taken, zoals het publiceren van meer blogberichten, het optimaliseren van SEO en het uitvoeren van gerichte advertentiecampagnes. U kunt deadlines instellen voor elke taak, uw voortgang bijhouden en feestvieren zodra u die 20% toename hebt bereikt.

En maak je geen zorgen over het missen van deadlines - ClickUp dekt je met herinneringen, tijdsregistratie en voortgangsbewaking.

✨ Ideaal voor: Doelgerichte Teams, Strategy Leads en Project Managers die zich richten op de instelling en het bereiken van SMART doelen

Ook lezen: Hoe meetbare doelen en doelstellingen schrijven (+voorbeelden)

6. ClickUp's Strategische Marketing OKR Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Strategic-Marketing-Plan-Template.png ClickUp sjabloon voor strategisch marketingplan https://app.clickup.com/signup?template=t-140158140&department=marketing Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Sears Holding Company zag een 8.5% meer verkoop per uur binnen 18 maanden na het implementeren van OKR's voor 20.000 werknemers.

Stel je eens voor wat OKR's voor jouw marketingstrategie zouden kunnen doen! ClickUp's sjabloon voor strategische marketing OKR's helpt u uw marketinginspanningen naar een hoger niveau te tillen door een duidelijk stappenplan te bieden om uw doelen te bereiken.

Met dit aanpasbare sjabloon kunt u marktkansen identificeren, de doelstellingen van uw team op elkaar afstemmen en uitvoerbare abonnementen opstellen die alles bijhouden.

Met aangepaste statussen zoals "Gepland", "In uitvoering" en "Voltooid" helpt deze sjabloon je om elke stap van je abonnement te bewaken. Het bevat ook aangepaste velden om taken te categoriseren per kanaal, OKR-type en kwartaal, zodat u eenvoudig de voortgang kunt visualiseren en indien nodig strategieën kunt aanpassen.

Bovendien zorgen de ingebouwde tools voor projectmanagement voor het bijhouden van budgetten, resourcebeheer en afhankelijkheid van taken ervoor dat uw marketingabonnementen op tijd en binnen het budget blijven.

✨ Ideaal voor: Marketingmanagers, CMO's en merkstrategisten die marketingdoelen ontwikkelen en bijhouden die zijn afgestemd op de doelstellingen van de business

OKR-chestrating Success One ClickUp Template at a Time Felipe Castro in zijn boek 'The Beginner's Guide to OKR' zegt hij het eenvoudig: "Doelen hebben verbetert de prestaties. Het besteden van uren aan het cascaderen van doelen naar boven en beneden in het bedrijf doet dat echter niet."

Zonder OKR's ga je vooruit zonder een duidelijke richting, wat niet eerlijk is tegenover je team of je belanghebbenden. Maar OKR's hoeven niet ingewikkeld te zijn.

Met de aanpasbare OKR-sjablonen en functierijke tools van ClickUp was de instelling van duidelijke doelstellingen, het bijhouden van de voortgang en het op één lijn brengen van uw team nog nooit zo eenvoudig. Maak een account aan op ClickUp gratis aan en begin met het vereenvoudigen van uw instelling van doelen!