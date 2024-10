Zoho Workplace vs. Google Werkruimte: Hoe de beste keuze te maken

Je staart naar twee browsertabbladen en evalueert de content van elk tabblad zorgvuldig - één voor Zoho Workplace en één voor Google Werkruimte - en vraagt je af waarom het zo moeilijk is om er één te sluiten.

Hoe weet je nu precies welke gereedschap voor werk op afstand om de pin vast te maken?

Je hoeft alleen maar e-mails te versturen, documenten te delen en te zorgen voor een ononderbroken, duidelijke communicatie met je team. Welkom bij het hedendaagse dilemma van kiezen tussen twee even goede tools voor productiviteit.

De juiste tool kiezen voor je bedrijf is als kiezen tussen koffie en thee - je wilt ze waarschijnlijk allebei, maar je kunt er voorlopig maar één kiezen. Dus, hoe maak je de keuze? Laten we het eens op een rijtje zetten.

Wat is Zoho Workplace?

via Zoho Zoho Workplace is een geïntegreerd pakket kantoortools dat is ontworpen om bedrijven te helpen hun dagelijkse taken efficiënter te beheren. Van e-mailbeheer tot tekstverwerking, bestandsopslagruimte en teamsamenwerking, Zoho Workplace combineert meerdere applicaties om een naadloze werkervaring te bieden.

Het is populair vanwege zijn flexibiliteit, betaalbaarheid en de mogelijkheid om te integreren met andere Zoho apps, waardoor het een sterke kanshebber is voor kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing.

Zoho Workplace functies

Zoho Workplace biedt een verscheidenheid aan tools om teams te helpen samenwerken, communiceren en taken efficiënt te voltooien. Hier volgt een kort overzicht van een aantal van de meest prominente functies.

Functie #1: Zoho Mail

Zoho Writer is Zoho's tekstverwerkings app die samenwerking in realtime met documenten mogelijk maakt.

Of je nu rapporten opstelt, voorstellen maakt of ideeën brainstormt, met Zoho Writer kun je documenten gemakkelijk delen, wijzigingen bijhouden en opmerkingen achterlaten voor teamleden-alles binnen een gebruiksvriendelijke interface.

Functie #3: Zoho WorkDrive

Zie Zoho WorkDrive als de digitale archiefkast van je team. Het is een service voor opslagruimte in de cloud die functies voor samenwerking en bestandsbeheer in realtime biedt. Je kunt bestanden ordenen in mappen, toegangsniveaus instellen voor verschillende leden van je team en zelfs offline werken.

Zoho Workplace prijzen

Standaard: $3/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$3/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $6/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Wat is Google Werkruimte?

via Google Werkruimte Google Workspace (voorheen bekend als G Suite) is Google's suite van cloudgebaseerde tools voor productiviteit en samenwerking. Het bevat alle bekende Google Workspace-apps zoals Gmail, Google Agenda, Google Documenten, Drive, Google Slides en Sheets, ontworpen om teams te helpen in realtime samen te werken vanaf elk apparaat.

Google Workspace staat bekend om zijn intuïtieve gebruikersinterface, integratie van alle apps en opslagruimte in de cloud.

Functies van Google Werkruimte

Net als Zoho Workplace worden Google-diensten geleverd met tools voor samenwerking en productiviteit.

Hier volgt een korte blik op enkele van de belangrijkste functies:

Functie #1: Gmail for Business

via Google Met Google Werkruimte krijgt u professionele e-mailhosting met uw domeinnaam. De robuuste spamfilters, offline mogelijkheden en naadloze integratie met andere apps van Google maken van Gmail een onmisbare zakelijke tool.

Functie #2: Google Documenten

via Google ondersteunen Met Google Documenten kunnen teams documenten en documenten maken, delen en bewerken in realtime samenwerken . De intuïtieve samenwerkingstools, zoals opmerkingen en wijzigingen bijhouden, maken het essentieel voor bedrijven die waarde hechten aan teamwerk en transparantie.

Functie #3: Google Drive

via Google Werkruimte Google Drive is een service voor opslagruimte in de cloud waarmee je bestanden kunt opslaan, organiseren en delen. Met robuuste zoekmogelijkheden (dankzij Google's AI), toestemmingen voor delen en enorme deeloptie, is Google Drive goed voor bedrijven die samenwerking en eenvoudige toegang tot bestanden belangrijk vinden.

Prijzen Google Werkruimte

Business Starter: $7,gebruiker per maand

$7,gebruiker per maand Business Standard: $14.gebruiker per maand

$14.gebruiker per maand Business Plus: $22/gebruiker per maand

Zoho Workplace vs. Google Werkruimte: Vergelijking van functies

Als het gaat om productiviteitssuites, bieden Zoho Workplace en Google Workspace allebei een aantal geavanceerde functies. Maar hoe zijn ze te vergelijken?

Functies Zoho Workplace Google Werkruimte E-mail hosting: aangepast domein, spamfilters, offline mogelijkheden. Aangepast domein, toonaangevende spamfilters, betere offline mogelijkheden, bredere acceptatie Samenwerking bij documenten Real-time samenwerking, ingebouwde e-handtekening Real-time samenwerking, meer intuïtieve interface, breder gebruik Cloud opslag Functies voor samenwerking en beheer Sterke zoekfuncties, integratie met andere Google apps, enorme opslagruimte

Laten we dit nu in detail bespreken:

Functie #1: E-mail hosting

Zowel Zoho Mail als Gmail for Business bieden aangepaste domein e-mail hosting. Gmail heeft hier echter een streepje voor, voornamelijk vanwege de toonaangevende spamfilters, de betere offline mogelijkheden en de algehele superieure technische ondersteuning. Bovendien is Gmail al wijdverbreid, wat betekent dat werknemers waarschijnlijk niet veel training nodig hebben om op snelheid te komen.

🏆Winnaar: Google

Functie #2: Documentbeheer en samenwerking

Zoho Writer en Google Documenten bieden beide uitstekende functies voor samenwerking in realtime.

Google Documenten heeft echter een streepje voor vanwege de intuïtievere interface en het wijdverspreide gebruik. Het is vaak makkelijker om Google-documenten te delen omdat meer gebruikers ermee vertrouwd zijn. Toch biedt Zoho Writer krachtige tools zoals een ingebouwde functie voor e-handtekeningen, die het een licht voordeel geeft in specifieke gebruikssituaties.

winnaar: Gelijkspel tussen Zoho Writer en Google Documenten

Functie #3: Opslagruimte in de cloud

Dankzij de AI van Google zijn de zoekmogelijkheden van Google Drive ongeëvenaard. Terwijl Zoho WorkDrive sterke functies biedt voor samenwerking en beheer, maken de integratie met andere Google apps en de enorme opslagruimte van Google Drive het aantrekkelijker voor bedrijven met uitgebreide behoeften op het gebied van bestandsdeling

🏆Winnaar: Google

Zoho Workplace vs. Google Werkruimte prijsvergelijking

Hier volgt een gedetailleerd overzicht van de functies die beide werkpakketten bieden in verschillende prijscategorieën:

Zoho Workplace Standard (Jaarlijkse facturering) Zoho Workplace Professional (Jaarlijkse facturering) Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Standard Google Workspace Business Plus Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Standard Google Workspace Business Plus-abonnement Google Workspace Business-abonnement Kosten $3/gebruiker per maand $6/gebruiker per maand $7,20/gebruiker per maand $14,40/gebruiker per maand $21,60/gebruiker per maand E-mail opslagruimte 30 GB 100 GB 30 GB 2 TB 5 TB Cloud opslagruimte 10 GB 100 GB 30 GB 2 TB per gebruiker 5 TB per gebruiker Videoconferenties 100 deelnemers 250 deelnemers 100 deelnemers 150 deelnemers 500 deelnemers aangepaste domeinen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Gedeelde schijven voor teams Ja Ja Nee Ja Ja Mobiele apps Ja Ja Ja Ja Ja Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, enz. Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, enz. Google Documenten, Sheets, Dia's, Chat Google Documenten, Sheets, Dia's, Chat Google Documenten, Sheets, Dia's, Chat Beheerderscontrole Basis Geavanceerd (met auditlogboeken, geavanceerde instellingen) Basis Geavanceerd Geavanceerd Veiligheid 2FA, gegevenscodering 2FA, gegevenscodering, geavanceerde beheerderscontrole 2FA, gegevenscodering 2FA, kluis, gegevenscodering 2FA, kluis, gegevenscodering Ondersteuning Basisondersteuning Prioriteit ondersteuning Standaardondersteuning Verbeterde ondersteuning Premium ondersteuning

Zoho Workplace vs. Google Werkruimte op Reddit

Als het aankomt op meningen uit de echte wereld, is Reddit de plek bij uitstek voor no-nonsense feedback.

We zijn naar het platform gegaan om te kijken waar mensen staan in het Zoho Workplace vs. Google Werkruimte debat; een anonieme gebruiker leek gemengde gevoelens over beide platforms :

Mijn suggestie zou zijn om te kijken wat belangrijk is voor uw business... Beide platformen zijn redelijk eenvoudig te gebruiken. Het zijn de functies die u nodig hebt die bepalen welk platform ze biedt en de prijs die u bereid bent te betalen. Dan kan misschien de UI in overweging genomen worden. _Evalueer ook welke integraties met derden belangrijk voor je zijn en of ze ondersteund worden. Een andere gebruiker laat zien hoe gebruikssituaties en individuele vereisten van invloed zijn op het platform dat het beste voor je werkt:

Ik gebruik Google Werkruimte voor al mijn bedrijven. Er zijn heel veel integraties beschikbaar. Uiteindelijk hangt het echter af van je use cases. Ik beheer een heleboel gegevens in Google Spreadsheets en heb er gemakkelijk een mobiele app van gemaakt (denk aan CRM, bestellingenbeheer, enz.) met AppSheet. Ik gebruik Google Workspace voor al mijn bedrijven Aan de andere kant gebruik ik veel no-code tools en systemen (voor websiteontwikkeling, client portals, etc.). De meeste daarvan hebben integraties met Google Spreadsheets _maar niet Excel.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Zoho Workplace en Google Werkruimte

Als Zoho Workplace en Google Workspace niet aan alle eisen voldoen, is het misschien tijd om het volgende te overwegen een veelzijdig alternatief te overwegen presenteren ClickUp .

Ik beheer veel projecten intern en extern, evenals mijn persoonlijke leven. ClickUp stelt me in staat om al deze gebieden met verschillende toepassingen en behoeften afzonderlijk en in de hele werkruimte te beheren, afhankelijk van mijn focus. Het biedt enorme flexibiliteit._

Dylan Halliday, Hoofd Consulting bij Big Leap Real Estate Services

ClickUp, dat vooral bekend staat als tool voor projectmanagement, is een one-stop oplossing voor teams die communicatie willen combineren, taakbeheer en delen van kennis in één krachtig platform.

ClickUp's One Up #1: chatten, e-mail en vergaderingen

Met ClickUp kunnen teams in realtime chatten, commentaar direct aan Taken toewijzen, e-mails versturen en zelfs vergaderen online vergaderingen -allemaal zonder het platform te verlaten. Dit niveau van integratie bespaart tijd en verhoogt de productiviteit.

Communiceer in realtime met uw team met ClickUp Chat ClickUp chatten biedt een meer geïntegreerd communicatiesysteem dan Google Workspace of Zoho Workspace door chatten en taakbeheer in één platform te combineren.

Je kunt berichten met één klik omzetten in taken, zodat de context verbonden blijft met alle taken, documenten en gesprekken. Deze naadloze integratie tussen messaging en werk verhoogt de productiviteit door alles op één plek te houden, waardoor je minder tussen verschillende tools hoeft te schakelen.

Je kunt de samenwerking tussen teams verder verbeteren door gebruik te maken van E-mail binnen ClickUp. Teams kunnen e-mails rechtstreeks binnen Taken verzenden en bijhouden, zodat alle correspondentie op één plaats wordt georganiseerd.

Organiseer vergaderingen vanuit uw werkruimte met ClickUp-werkruimten

Ondertussen, ClickUp vergaderingen integreert discussies met taken, documenten en projectmanagement, zodat teams tijdens vergaderingen kunnen samenwerken en direct uitvoerbare stappen kunnen nemen.

Gebruik ClickUp clips binnen het platform biedt ook een meer geïntegreerde en veelzijdige alternatief voor Zoho Workplace en Google Werkruimte. Met ClickUp kunnen gebruikers schermclips opnemen, ze transcriberen met ClickUp Brain en ze gemakkelijk delen of insluiten.

ClickUp's One Up #2: Projectmanagement en Taakbeheer

Of u nu een complex project beheert of dagelijkse to-dos, ClickUp-taak stelt u in staat om prioriteiten in te stellen, tijd bij te houden en voortgang te visualiseren.

Aangepaste prioriteiten voor taken instellen met ClickUp Taken

Zo kan het helpen:

Aangepaste velden: Voeg links, relaties, bestanden en meer toe aan taken, zodat u alle benodigde context op één plek hebt

Voeg links, relaties, bestanden en meer toe aan taken, zodat u alle benodigde context op één plek hebt Taakafhankelijkheid: Koppel gerelateerde taken om te begrijpen hoe ze elkaar beïnvloeden en knelpunten te voorkomen

Koppel gerelateerde taken om te begrijpen hoe ze elkaar beïnvloeden en knelpunten te voorkomen Prioriteitsniveaus: Stel prioriteitsniveaus in van laag tot urgent, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is

Stel prioriteitsniveaus in van laag tot urgent, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is Aangepaste statussen: Houd de voortgang bij met aangepaste statussen die passen bij uw werkstroom

Houd de voortgang bij met aangepaste statussen die passen bij uw werkstroom Meerdere lijsten: Taken toevoegen aan meerdere lijsten voor betere organisatie en cross-functioneel werkbeheer

Taken toevoegen aan meerdere lijsten voor betere organisatie en cross-functioneel werkbeheer Taaktypen: Beheer verschillende soorten werk met taaktypen die passen bij je team

Dat is nog niet alles. ClickUp's projectmanagement functie biedt een hoger niveau van aanpassingen dan Google projectmanagement of Zoho.

ClickUp Projectmanagement

Beheer je projecten met meerdere functies op één plek met ClickUp Projectmanagement

Hier zijn enkele van de functies die het biedt:

Meervoudige weergaven: Organiseer projecten in verschillende weergaven, zoals lijsten, borden, kalenders en Gantt grafieken, om de voortgang te visualiseren en knelpunten te identificeren

Organiseer projecten in verschillende weergaven, zoals lijsten, borden, kalenders en Gantt grafieken, om de voortgang te visualiseren en knelpunten te identificeren Samenwerkingstools: Vergelijk teamwerk met functies zoals opmerkingen,ClickUp @vermeldingendelen van bestanden en samenwerking in realtime

Vergelijk teamwerk met functies zoals opmerkingen,ClickUp @vermeldingendelen van bestanden en samenwerking in realtime Aanpasbare werkruimten: Creëer aangepaste werkruimten om te voldoen aan de specifieke behoeften en voorkeuren van uw team

Creëer aangepaste werkruimten om te voldoen aan de specifieke behoeften en voorkeuren van uw team Integraties: Verbind ClickUp met andere populaire tools zoals Google Drive slack en Zoom voor naadloze integratie van werkstromen

Verbind ClickUp met andere populaire tools zoals Google Drive slack en Zoom voor naadloze integratie van werkstromen Rapportage en analyses: Genereer gedetailleerde rapporten en analyses om de prestaties van projecten bij te houden, trends te identificeren en gegevensgestuurde beslissingen te nemen

Bovendien, ClickUp kalender hiermee kunt u uw tijd en middelen efficiënt plannen en beheren.

Visualiseer projecten en taken en blijf op tijd met ClickUp-kalenders

Hier zijn enkele sleutel functies:

Visualiseer projectplanningen: Bekijk duidelijk de tijdlijnen, deadlines en afhankelijkheid van projecten in een kalenderweergave

Bekijk duidelijk de tijdlijnen, deadlines en afhankelijkheid van projecten in een kalenderweergave Vergaderingen plannen: Coördineer vergaderingen en gebeurtenissen direct in de kalender, zodat u geen externe planningstools nodig hebt

Coördineer vergaderingen en gebeurtenissen direct in de kalender, zodat u geen externe planningstools nodig hebt Beheer van tijdzones: Houd rekening met verschillende tijdzones bij het plannen van vergaderingen en gebeurtenissen

Houd rekening met verschillende tijdzones bij het plannen van vergaderingen en gebeurtenissen Herinneringen en notificaties: Ontvang op tijd herinneringen voor komende deadlines en gebeurtenissen

ClickUp's One Up #3: Efficiënt kennisbeheer

ClickUp biedt een gestructureerde en efficiënte benadering van kennisbeheer via zijn Docs en hiërarchie systeem, waarmee gebruikers eenvoudig documentatie kunnen organiseren, delen en bijwerken in teams. ClickUp Documenten biedt aanpasbare lay-outs, realtime samenwerking en naadloze integratie in Taken, waardoor het gemakkelijker wordt om documenten aan werkstromen te koppelen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-37.gif ClickUp Docs: zoho workplace vs Google-werkruimte /$$$img/

Organiseer al uw documenten en wiki's op één plaats met ClickUp Docs

Met ClickUp Docs kunt u:

Documenten maken en organiseren: Makkelijk verschillende soorten documenten maken en beheren, waaronder aantekeningen, artikelen en rapportages

Makkelijk verschillende soorten documenten maken en beheren, waaronder aantekeningen, artikelen en rapportages Functionaliteiten voor samenwerking: Samenwerken met teamleden aan documenten, delen van opmerkingen, suggesties en wijzigingen

Samenwerken met teamleden aan documenten, delen van opmerkingen, suggesties en wijzigingen Versiebeheer: Wijzigingen in documenten bijhouden en indien nodig teruggaan naar vorige versies

Wijzigingen in documenten bijhouden en indien nodig teruggaan naar vorige versies Koppelen van documenten: Koppel documenten aan Taken of Projecten voor eenvoudige referentie en organisatie

Koppel documenten aan Taken of Projecten voor eenvoudige referentie en organisatie Zoeken en filteren: Vind snel specifieke documenten met zoek- en filterfuncties

De ClickUp project hiërarchie zorgt met zijn flexibele lagen van ruimtes, mappen en lijsten voor een vereenvoudigde categorisatie van kennis, waardoor het opzoeken van informatie intuïtiever wordt.

Informatie systematisch categoriseren met ClickUp Project Hiërarchie

De hiërarchie is een gestructureerd systeem dat is ontworpen om u te helpen bij het efficiënt organiseren en beheren van werk in teams en projecten. Het bestaat uit vijf sleutel niveaus: Werkruimte, Ruimtes, Mappen, Lijsten, Taken en Subtaken.

Deze hiërarchie zorgt ervoor dat werk netjes wordt gecategoriseerd, waardoor het gemakkelijker wordt om te navigeren, taken toe te wijzen en bij te houden. Het helpt om de verschillende projecten overzichtelijk te houden, waardoor de samenwerking tussen teams en de productiviteit worden verbeterd.

Bovendien, ClickUp Brein , de AI-assistent van ClickUp, verbetert kennisbeheer door het genereren van content, samenvattingen en inzichten te automatiseren en zo tijd te besparen op repetitieve taken. Deze AI-samenwerking geeft ClickUp een voorsprong op Google en Zoho, die vertrouwen op eenvoudige automatiseringstools zonder dezelfde diepgang van Taak-gebaseerde AI.

De beste cloudgebaseerde productiviteitssuite kiezen

Dus, welke tool is het meest geschikt voor productiviteit op kantoor - Zoho Workplace of Google Werkruimte? Het antwoord hangt grotendeels af van de behoeften van je bedrijf. Als je een kleiner bedrijf bent dat op zoek is naar betaalbaarheid en robuuste integraties, dan is Zoho Workplace wellicht de betere optie.

Als je team waarde hecht aan naadloze samenwerking, vertrouwde interfaces en uitgebreide opslagruimte in de cloud, dan is Google Workspace misschien wel de perfecte match.

Als je echter het beste van twee werelden wilt, is ClickUp misschien een verstandiger keuze. Het platform gaat verder dan alleen het delen van documenten en communicatie.

Met ClickUp krijg je een ongeëvenaarde flexibiliteit die Taakbeheer, realtime samenwerking en krachtige communicatiefuncties combineert in één enkele ruimte. Of u nu opmerkingen toewijst, complexe projecten beheert of aan gedeelde documenten werkt, ClickUp integreert alles naadloos. Probeer ClickUp en ontdek wat het voor u kan doen!