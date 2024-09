Hoe je productgroei kunt stimuleren met behulp van gelijkwaardige punten

Stel je voor dat je een SaaS-product aan het bouwen bent dat innovatief is, boordevol unieke functies zit en klaar is om de markt te verstoren. Ondanks alle inspanningen zie je niet de verwachte groei en klanten adopteren je product niet.

Wat ontbreekt er? Vaak bouwen en verkopen we het product op een manier die het doel mist voor het publiek. We vergeten de essentie en de must-haves.

Dit wil zeggen dat het er niet om gaat wat jouw product anders maakt dan andere producten op de markt, maar wat ervoor zorgt dat het de kern van de zaak doet.

Soms, in de haast om de unique selling points (USP) van je product te benadrukken, is het gemakkelijk om het belang van de Point of Parity van je product over het hoofd te zien.

In deze blog onderzoeken we wat Points of Parity zijn, waarom ze cruciaal zijn in de SaaS-wereld, hoe je productgroei kunt stimuleren met behulp van Points of Parity en hoe ze naast Points of Difference (POD) werken om een krachtige productstrategie te creëren.

**Wat zijn Points of Parity?

Points of Parity (POP) zijn de essentiële functies die elk product binnen een categorie moet hebben om als legitieme concurrent te worden beschouwd. Eenvoudiger gezegd zijn dit de basisvereisten die klanten verwachten als ze een product kiezen.

In een SaaS-product verwachten gebruikers bijvoorbeeld extra veiligheid, snelle klantenservice en gebruikersvriendelijke interfaces. Als je SaaS-product deze fundamentele functies mist, zullen gebruikers het niet eens overwegen, hoe uniek of innovatief je andere functies ook zijn.

POP's spelen een belangrijke rol bij het beïnvloeden van de acceptatie en het behoud van gebruikers.

Bovendien maakt een gevestigde POP het makkelijker voor gebruikers om over te stappen van een product van de concurrent naar het jouwe.

Als uw SaaS-platform voldoet aan alle must-haves in de sector, zullen gebruikers minder snel een 'feature shock' ervaren wanneer ze overstappen, waardoor het overstapproces minder fricties met zich meebrengt. Dit wordt nog belangrijker in een verzadigde markt met talloze concurrerende merken.

Hoe verschilt categorie-POP van concurrerende POP?

Points of Parity kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: categorie-POP en concurrerende POP.

Categorie POP verwijst naar de essentiële functies die nodig zijn om te concurreren binnen een productcategorie-de 'must-haves' waarmee uw product meedoet, maar niet wint.

Voorbeeld, hulpmiddelen voor productontwerp moeten functies bieden zoals laagbeheer, drag-and-drop mogelijkheden en exportopties in verschillende formaten. Zonder deze basisfuncties zal geen enkele ontwerper de tool serieus nemen.

Competitieve POP, aan de andere kant, helpt een product zijn concurrenten te evenaren op bepaalde gebieden. Deze attributen (of concurrentiepunten) worden specifiek toegevoegd om de voordelen te neutraliseren die een concurrent als uniek kan claimen.

Als een concurrent een extreem gebruiksvriendelijke interface heeft met realtime samenwerking, dan heeft jouw ontwerptool waarschijnlijk vergelijkbare functies nodig om effectief te kunnen concurreren.

Balans tussen POP en POD voor een sterke productstrategie

Als we het hebben over Point of Parity, is het noodzakelijk om de olifant in de kamer aan te pakken-Point of Difference (POD). Het verwijst naar de functies die uw product onderscheiden van de concurrentie.

In het beste geval werken POP en POD samen in je productstrategie om een aantrekkelijk aanbod te creëren. Als je je alleen op POP richt, gaat je product op in de concurrentie.

Maar een goed uitgevoerde POP- en POD-strategie bouwt vertrouwen op, verbetert het behoud van gebruikers en vermindert terugval, wat leidt tot duurzame groei en uitbreiding van het marktaandeel.

Dat is nog niet alles. Tevreden gebruikers dragen ook bij aan positieve mond-tot-mondreclame, waardoor uw gebruikersbestand wordt uitgebreid.

Het opstellen van een strategie voor merkpositionering met pariteitspunten

Het creëren van een succesvol SaaS-product begint met het begrijpen en identificeren van uw Points of Parity. Zonder deze basis is het ontwikkelen van een sterke positioneringsstrategie als het schieten van pijlen in het donker. ClickUp voor productteams is een alles-in-één tool die u kan helpen om elke fase van uw producttraject te stroomlijnen, van de eerste concepten tot de uitvoering.

Of u nu ideeën in kaart brengt, Sprints beheert of de voortgang bijhoudt, ClickUp zorgt ervoor dat u op target blijft en effectief uw POP's haalt.

Gebruik de ClickUp Whiteboards om samen de Points of Parity in kaart te brengen, de merkpositionering te stroomlijnen en de samenwerking tussen teams te verbeteren

Hier vindt u een gedetailleerde handleiding over hoe u uw Points of Parity kunt bepalen en een positioneringsstrategie met ClickUp kunt creëren:

1. Uw markt begrijpen

Voordat u uw POP's kunt identificeren, moet u uw markt goed begrijpen. Dit helpt u om de minimumvereisten voor uw product vast te stellen.

Dit is hoe u kunt beginnen:

Onderzoek concurrenten: Begin met het analyseren van uw concurrenten en zoek naar functies (must-haves, good-to-haves en kerndifferentiators)-dit zijn uw POP's en POD's GebruikClickUp Documenten om alle gegevens over concurrenten te centraliseren en te organiseren, zodat uw team efficiënt kan samenwerken en inzichten kan verkrijgen

Structureer en sla eenvoudig gedetailleerde informatie op in geneste pagina's met ClickUp Docs

Voer een Voice of the Customer (VoC) programma uit: Inzicht in de verwachtingen van de klant is de sleutel. GebruikClickUp formulieren om enquêtes te maken, reacties vast te leggen en deze inzichten om te zetten in bruikbare Taken. U kunt ook klantbeoordelingen van concurrerende producten verzamelen om te leren welke functies zij het meest waarderen. U kunt ook voorwaardelijke logica gebruiken, zodat ClickUp Formulieren dynamisch kunnen worden bijgewerkt op basis van reacties van gebruikers

ClickUp Formulieren worden dynamisch bijgewerkt op basis van reacties van gebruikers

Analyseer industrietrends: Volg industrietrends, onderzoeksrapporten en sleutel factoren die uw business beïnvloeden met behulp vanClickUp's grafiek weergave. Integreer de resultaten van gebruikersonderzoeken, concurrentieanalyses en benchmarks om ervoor te zorgen dat de functies van uw product overeenkomen met de marktstandaarden

U kunt Ruimtes, Mappen, Lijsten, Taken en Subtaken samenvoegen om een duidelijk beeld te krijgen van de roadmap van uw product met de ClickUp-taak grafiekweergave

2. Product POP identificeren

Met een duidelijk begrip van de markt en industriestandaarden, identificeert u de POP's waaraan uw product moet voldoen.

Vraag uzelf af:

_Welke functies zijn cruciaal om aan de verwachtingen van de gebruiker te voldoen?

welke functies zijn essentieel om mijn product of merk te onderscheiden en levensvatbaar te laten zijn?

Deze vormen de basis van je product en zorgen ervoor dat het aan de basisbehoeften van je target doelgroep voldoet. Daarnaast kun je ook:

Publiek segmenteren: Gebruikerspersona's ontwikkelen op basis van VoC-feedback en deze segmenteren om klantgroepen te identificeren die op uw product zijn afgestemd. GebruikClickUp aangepaste velden om kenmerken vast te leggen en te categoriseren, zodat u kunt bepalen welke POP's essentieel zijn voor elk segment om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan specifieke gebruikersbehoeften

Maak gedetailleerde profielen voor verschillende gebruikerssegmenten, zoals freelance ontwerpers of bedrijfsteams, met de aangepaste velden van ClickUp

Productfuncties verfijnen: Pas op basis van uw onderzoek en segmentering de functies van uw product aan om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de geïdentificeerde POP's. Maak gebruik vanClickUp Brein omproductbeschrijvingen, ideeën voor functies, abonnementen voor verbeteringen en technische documentatie

ClickUp Brain kan content creëren met betrekking tot uw product- en marketingvereisten om op effectieve wijze te voldoen aan de vastgestelde Pariteitspunten

U kunt ook een ClickUp sjabloon gebruiken om uw product roadmap beter te abonneren.

Sjabloon ClickUp Product Roadmap

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Product-Roadmap-Template.png ClickUp's Product Roadmap Template is ontworpen om u te helpen bij het abonneren, bijhouden en beheren van productontwikkeling.

https://app.clickup.com/signup?template=t-134368432&department=engineering-product&_gl=1\*qlev53\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Dit sjabloon downloaden

De Sjabloon voor productroutekaart door ClickUp helpt u bij het abonnement, de visualisatie en het bijhouden van de ontwikkeling van uw productfuncties om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de geïdentificeerde Points of Parity.

Het biedt een weergave op macroniveau van de visie, richting en toewijzingen van het product, waardoor het gemakkelijker wordt om updates bij te houden en te delen met leiderschap en belanghebbenden.

Met behulp van dit sjabloon kunnen teams op één lijn blijven wat betreft doelen, potentiële risico's identificeren en ervoor zorgen dat producten op tijd en binnen budget worden gelanceerd.

Dit sjabloon downloaden

3. Een strategie voor merkpositionering maken

Nu uw POP's duidelijk zijn gedefinieerd, is de volgende stap het opstellen van een positioneringsstrategie die deze punten effectief communiceert en tegelijkertijd uw unieke waarde benadrukt.

Gebruik ClickUp's sjabloon voor productpositionering om uw strategie te organiseren en te verfijnen, zodat deze effectief aanslaat bij uw target markt.

ClickUp's sjabloon voor productpositionering

Hier zijn enkele andere elementen die je kunt verfijnen:

Core value proposition: Ontwikkel een core value proposition die je POP's en USP inkapselt. GebruikClickUp Doelen en OKR's om dit waardevoorstel af te stemmen op uw bredere bedrijfsdoelstellingen

Organiseer en volg gerelateerde ClickUp doelen in mappen om de voortgang in een oogopslag te bekijken

GTM abonnement: GebruikClickUp's kalender weergave om uw go-to-market (GTM)-strategie te abonneren en te coördineren. Plan sleutel gebeurtenissen, content releases en promotionele activiteiten die uw POP's benadrukken en benadrukken wat uw product onderscheidt

Gebruik de functie ClickUp Calendar View voor het snel en eenvoudig inplannen van de kalender door slepen en neerzetten

Om een solide productstrategie te ontwikkelen, moet u al deze elementen samenbrengen. Een goed ontwikkelde strategie doet twee dingen: het creëert productdifferentiatie en merkloyaliteit.

Als je een sjabloon gebruikt dat alles op een rijtje houdt, wordt je werk als productmanager een stuk eenvoudiger.

Sjabloon productstrategie ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-240.png ClickUp's sjabloon voor productstrategie is ontworpen om u te helpen bij het plannen en bijhouden van de voortgang van initiatieven op het gebied van productstrategie.

https://app.clickup.com/signup?template=t-126244332&department=engineering-product&_gl=1\*qso2yp\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Lijn en organiseer uw strategische elementen met de Sjabloon voor productstrategie van ClickUp voor een coherente en effectieve positioneringsstrategie.

Dit sjabloon helpt je om duidelijke doelen te stellen, al je productgegevens op één plek te organiseren en de voortgang moeiteloos bij te houden.

De sjabloon is ontworpen om het planningsproces te vereenvoudigen, zodat u zich kunt richten op wat belangrijk is: het maken van een product dat voldoet aan de behoeften van gebruikers en dat bedrijfsgroei stimuleert. Of je nu aan het brainstormen of aan het uitvoeren bent, dit sjabloon houdt alles bij en synchroniseert.

Dit sjabloon downloaden

4. POP's testen en verfijnen

Om uw product als marktleider te positioneren, moet u het voortdurend testen en verfijnen. Dit proces omvat:

A/B-tests voor berichtgeving: Begrijp welke berichtgeving weerklank vindt bij uw publiek door A/B-tests te gebruiken op productrelease-mails, aankondigingen van functies, posts op sociale media en meer. U kunt gebruikmaken vanClickUp's sjabloon voor A/B-testen voor verschillende berichtgevingsstrategieën. Dit zal uw POP-communicatie verfijnen en uw merkboodschap afstemmen op de verwachtingen van de klant

Begrijp welke berichtgeving weerklank vindt bij uw publiek door A/B-tests te gebruiken op productrelease-mails, aankondigingen van functies, posts op sociale media en meer. U kunt gebruikmaken vanClickUp's sjabloon voor A/B-testen voor verschillende berichtgevingsstrategieën. Dit zal uw POP-communicatie verfijnen en uw merkboodschap afstemmen op de verwachtingen van de klant Prestatiemonitoring: Houd de resultaten van elke campagne bij en pas uw strategie aan op basis van de resultaten. GebruikClickUp Dashboards om de prestaties in real-time te volgen. Dit helpt u om wendbaar te blijven en in te spelen op veranderingen in de markt

Maak een KPI ClickUp Dashboard en bewaak real-time prestaties, zodat u snel kunt bijsturen

onthoud: Hoewel het belangrijk is om merkgelijkheid te bereiken, is het net zo cruciaal om de functie pariteit valstrik-waarbij je blindelings functies van concurrenten kopieert zonder rekening te houden met hun werkelijke waarde voor je gebruikers.

Richt je in plaats daarvan op de pijnpunten van je klanten, op basis van feedback van klanten en gegevens uit marktonderzoek, om je product klantgericht te houden en vrij van onnodige functies.

Praktische casestudies en voorbeelden

In de SaaS-sector variëren de punten van gelijkwaardigheid tussen de verschillende verticals, maar ze zijn universeel belangrijk om het concurrentievermogen te waarborgen en de acceptatie door klanten te vergemakkelijken.

Hier zijn een paar voorbeelden van gelijkwaardige producten in verschillende SaaS-sectoren:

Klantrelatiebeheer (CRM)

In de CRM-ruimte gaat het erom ervoor te zorgen dat de basis is geregeld- contactbeheer, bijhouden van verkooppijplijnen en functies voor klantenservice zijn niet-onderhandelbaar. Als uw CRM gebruikers bijvoorbeeld niet in staat stelt gemakkelijk contacten te beheren of verkoopleads bij te houden, zult u moeite hebben om bij te blijven.

Neem ClickUp versus HubSpot .

HubSpot mag dan een CRM-krachtcentrale zijn, maar ClickUp gaat verder dan vanille-functionaliteiten.ClickUp integreert CRM-functies met zijn robuuste tools voor ClickUp-taak en projectmanagement, waardoor teams relaties met klanten en projecten op één plek kunnen beheren.

Dit geeft ClickUp een voorsprong, vooral voor teams die hun workflows willen stroomlijnen en het heen en weer springen tussen verschillende platforms willen vermijden.

Projectmanagement

Wat projectmanagement betreft, zijn de gelijkwaardige functies Taakbeheer, Samenwerkingstools en Tijdregistratie Gebruikers moeten hun taken efficiënt beheren, samenwerken met teamleden en bijhouden hoeveel tijd ze aan projecten hebben besteed.

Wanneer u bijvoorbeeld clickUp en Asana vergelijkt de laatste staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en sterke mogelijkheden voor taakbeheer, maar ClickUp gaat nog een stapje verder. Met ClickUp krijgt u functies voor taakbeheer en samenwerking met een niveau van aanpassing en integratie dat niet te evenaren is.

ClickUp's vermogen om zich aan te passen aan verschillende werkstromen, van eenvoudig tot complex, geeft het een voorsprong op de concurrentie

Marketing automatisering

Automatisering is een must-have in verschillende SaaS-verticals, vooral bij software voor productmarketing . Essentiële functies van een automatiseringstool zijn onder andere dynamische terugkerende taken, automatische tijdsregistratie en naadloze integratie met andere tools.

Overweeg ClickUp versus Monday.com .

Terwijl Monday.com solide automatiseringstools voor workflowmanagement biedt, integreert ClickUp automatisering diep in zijn bredere ecosysteem voor projectmanagement.

Deze naadloze integratie binnen het platform maakt ClickUp een uitgebreidere oplossing, vooral voor teams die hun automatiseringsprocessen willen centraliseren samen met projectmanagement taken.

ClickUp stelt teams in staat om taken te automatiseren, aangepaste triggers in te stellen en zelfs complexe workflows te creëren zonder aanvullende apps of plugins nodig te hebben

Ook lezen: 10 Gratis sjablonen voor productmarketing om campagnes te plannen Hoe punten van gelijkheid de groei van ClickUp stimuleren

ClickUp zelf is een uitstekend voorbeeld van hoe het profiteren van Points of Parity kan bijdragen aan de groei van bedrijven.

ClickUp betrad een verzadigde markt met gevestigde concurrenten zoals Asana en Trello. Om te kunnen concurreren, zorgde ClickUp ervoor dat het alle essentiële POP's had, zoals Taakbeheer, functies voor teamsamenwerking en integraties met andere tools.

Door deze POP's te dekken, ClickUp's Marketing Projectmanagement Software positioneerde zichzelf als een levensvatbaar alternatief, waardoor gebruikers van andere platforms konden overstappen zonder essentiële functies op te offeren.

Deze differentiatiestrategie speelde een cruciale rol in de snelle acceptatie van ClickUp. Gebruikers hadden er vertrouwen in dat ClickUp aan hun basisbehoeften kon voldoen en tegelijkertijd unieke differentiatiemogelijkheden bood, zoals geavanceerde aanpassingen, een breder bereik aan integraties en verschillende sjabloonopties.

Ook lezen: Merkmanagementstrategieën **Wat zijn de uitdagingen en beperkingen van gelijkwaardigheidspunten?

Trap niet in de valstrik van POP sloganeering.

Vertrouw op algemene slogans en clichés als 'Beste kwaliteit' of '24×7 service' om uw POP te vestigen, onderscheid u niet van andere merken en is alleen maar een voor de hand liggende verklaring. Richt je in plaats daarvan op een diepgaand begrip van consumentengedrag en marktverwachtingen in jouw specifieke categorie.

Door oppervlakkige slogans te vermijden en de nadruk te leggen op het meest overtuigende punt, creëer je een sterkere merkpositie

Een ander nadeel van je voornamelijk richten op POP is het risico van commoditisatie. Als producten in een categorie te veel op elkaar lijken, wordt het voor klanten moeilijk om onderscheid te maken, wat leidt tot prijsoorlogen en lagere winstmarges.

In SaaS, waar productdifferentiatie is vaak de sleutel tot het behouden van klanten, een product dat niets unieks biedt kan moeite hebben om op te vallen in een overvolle markt. Zonder een overtuigend punt van verschil kunnen klanten uw product als inwisselbaar met andere producten weergeven, wat kan leiden tot prijsdruk en een verminderde klantbetrokkenheid.

Laten we ook de dolheid van het over het hoofd zien van opkomende markttrends niet vergeten. Door je alleen te richten op de vergadering van de huidige marktstandaarden, mis je misschien opkomende innovatieve kansen.

De marktdynamiek evolueert voortdurend en wat vandaag als essentieel wordt beschouwd, kan morgen achterhaald zijn. Als je niet anticipeert op de behoeften van klanten die verder gaan dan de gevestigde POP, kan je product achterblijven bij meer flexibele concurrenten die sneller innoveren.

Bovendien kan een overmatige nadruk op concurrerende POP leiden tot zelfgenoegzaamheid in de productontwikkelingsproces . Als je primaire doel is om de concurrentie te evenaren, kan het reactief worden in plaats van proactief, waarbij je voortdurend achter de feiten aanloopt in plaats van de markt te leiden.

Deze aanpak kan groei op lange termijn belemmeren en kan als resultaat hebben dat het product verouderd raakt naarmate de markt evolueert.

Ook lezen: Releasebeheer 101: Uw product lanceren in de wereld

Laat uw merkstrategie 'POP' met ClickUp

Het opstellen van een strategie voor merkpositionering met Points of Parity (POP) is essentieel voor het vestigen van uw product in een concurrerende markt.

U kunt uw POP efficiënt identificeren en implementeren door tools zoals ClickUp te gebruiken voor samenwerking, projectmanagement en feedback van gebruikers. Deze aanpak zorgt ervoor dat uw product voldoet aan de industriestandaarden en aansluit op de behoeften van uw klanten. Aanmelden bij ClickUp en blijf de concurrentie voor.