Hoe maak je een productbriefing? Strategieën, best practices en voorbeelden

Het lanceren van een nieuw product of functie heeft veel bewegende delen, van het beheren van budgetten, ervoor zorgen dat alle belanghebbenden en collega's op dezelfde pagina zitten en het afstemmen van de functies van het product op de behoeften van de klant.

Een productbriefing vormt de basis van het productontwikkelingsproces. Productmanagers gebruiken product briefings om het product abonnement te documenteren - de doelen, kenmerken en richtlijnen. Iedereen die betrokken is bij de eerste fasen van het aanmaken van een product gebruikt dit sjabloon als hun Poolster.

Een goed geschreven productbriefing is de basis voor effectieve productontwikkeling voor technische en niet-technische teamleden. We behandelen het stap-voor-stap proces van het ontwikkelen en schrijven van een productbriefing en delen best practices om u te inspireren bij het aanmaken van een product.

Wat is een productbriefing?

Een productbriefing, ook wel productspecificatie genoemd, bevat belangrijke details over het product, zoals het doel, de functies, de doelgroep, het productbereik, de technische specificaties, de visie en het probleem dat het moet oplossen.

Het biedt ook essentiële informatie die een productteam nodig heeft om een nieuwe functie te ontwikkelen die wordt gebruikt voor een succesvolle productlancering.

Dit gedeelde document is een leidraad voor communicatie met multifunctionele afdelingen, omdat alle details op één plek staan.

Product briefings worden niet alleen gebruikt door het productontwikkelingsteam, maar zijn ook een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor nieuwe medewerkers of leden van het team om de reikwijdte van het product en de verkochte producten en diensten beter te begrijpen.

Waarom zijn Product Briefings belangrijk?

Product briefings zijn een betrouwbaar document met kritieke details over het product. Het belangrijkste doel van een productbriefing is om duidelijkheid en richting te geven, zodat iedereen die betrokken is bij het productontwikkelingsproces het product op dezelfde manier begrijpt.

Of je nu producten ontwikkelt in de B2B ruimte of voor direct-to-consumer merken, de productbriefing is een enkele bron van waarheid. Iedereen kan dezelfde informatie uit één document halen.

Het definieert de kwaliteit en tijdlijn van het product en vereenvoudigt het ontwikkelingsproces, wat resulteert in een naadloos productaanmaak- en lanceringsproces.

Hoewel een productmanager verantwoordelijk is voor het maken van de productbriefing, vindt iedereen, inclusief marketing, ontwerpers en verkoop, dit document nuttig.

Het marketingteam kent bijvoorbeeld de precieze taal en positie voor organische en betaalde campagnes

De ontwerpers kennen de kritieke onderdelen van het product die benadrukt moeten worden in de digitale middelen, zoals webpagina's, e-mailers en advertenties in sociale media

Het verkoopteam kent de business case van het product, wat een solide basis legt om het product aan potentiële en bestaande klanten te verkopen

Uitgerust met de productdetails in een kort document, begrijpt het team de productcontext, het proces, de sleutel functies en andere relevante informatie die nodig is om succesvolle producten te lanceren.

Met een productbriefing op zak zal je team gelukkiger, productiever en efficiënter zijn.

Het doel van de Product Briefing

Duidelijkheid van visie en richting

De productbriefing biedt een eenduidige visie op de projectontwikkelingsproces . Het schetst de doelen van productontwikkeling en stuurt alle cross-functionele teamleden aan om effectief samen te werken. De strategische richtlijnen in een productbriefing helpen mogelijke misverstanden te voorkomen.

Ontwikkelingsinspanningen begeleiden

Tijdens het formuleren van de strategie voor de lancering van een project het definiëren van essentiële vereisten zorgt ervoor dat uw team efficiënt naar een gemeenschappelijk doel werkt.

Risicobeperking

Een productbriefing helpt uw team voor productontwikkeling bij het identificeren van potentiële risico's, zoals bugs, en andere problemen voor eindgebruikers, zoals mogelijke bezwaren bij de target doelgroep.

Ideeën verkennen

Sommige teams voor productontwikkeling gebruiken een productbriefing om ideeën te verkennen, te brainstormen en uit te werken. Het biedt een gestructureerd kader om concepten en complexe ideeën te documenteren voordat uitgebreide middelen worden toegewezen aan de ontwikkeling ervan.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Je hoeft je bij het schrijven van een productbrief niet aan een bepaald format te houden; de brief kan elk format en elke lengte hebben. Met een flexibele productbriefing kunnen teams de briefing aanpassen aan hun behoeften en meegroeien met toekomstige ontwikkelingen.

Referentiepunt

Je productbriefing is een referentiepunt gedurende de levenscyclus van je product. U kunt het bijwerken, opnieuw bekijken en verfijnen als dat nodig is, om het project op één lijn te houden met de oorspronkelijke doelen en aan te passen aan veranderende omstandigheden en behoeften van de client.

Het proces van het ontwikkelen en schrijven van een Product Briefing

Je begint met het schrijven van een product briefing tijdens de eerste fase van de productontwikkeling om de essentiële elementen en het stappenplan te schetsen. Beschouw de product briefing echter als een evoluerend en levend document dat kan blijven veranderen tot het product wordt vrijgegeven.

Gebruik dit document in de beginfase om belanghebbenden op één lijn te krijgen, feedback te verwerken, de voortgang bij te houden en vragen te beantwoorden in het productplanningsproces.

Gebruikersverhalen begrijpen

Gebruikersverhalen vormen de basis van een goede productbeschrijving. Ze beschrijven de interacties tussen gebruikers en producten.

Bij het maken van uw productbriefing is de eerste stap het product volledig te begrijpen en de problemen te identificeren die het probeert op te lossen.

Een goede productbriefing moet je helpen drie sleutelvragen te beantwoorden:

Wat zijn de behoeften van je gebruikers/doelpubliek?

Hoe kan je product aan die behoeften voldoen?

Welke waarde voegt uw product toe aan het leven van uw klanten?

Een goed opgesteld gebruikersverhaal helpt je om de waarde van een nieuw product of functie te bepalen. Je marketingteams kunnen deze informatie gebruiken om het product te promoten, terwijl je verkoopteams je klanten binnen kunnen halen met boeiende productdemo's.

Risico's en aannames benadrukken

Elk productontwikkelingstraject zit vol onzekerheden. Maar je kunt ze beperken door risico's en aannames te identificeren en aan te pakken in je productbriefing. Maak tijdens het schrijven van het productmemorandum een lijst van alle risico's en/of aannames die tijdens een diepgaand validatieproces naar voren komen.

Enkele vragen die je in deze fase kunt stellen:

Is je product geschikt voor alle klantsegmenten?

Hebben jij en je team de technische vaardigheden om het product te bouwen?

Waarin verschilt je product van concurrenten?

Als je dergelijke aannames signaleert, kun je risico's effectief beperken.

De oplossing/kans definiëren

Een productbeschrijving moet u helpen begrijpen wat de impact van het product is en welke zakelijke kansen het kan creëren. Benadruk uw productstrategie , unieke waardepropositie, sleutel functies, succescriteria en functies in je productbriefing. Je moet ook een overzicht geven van de productmetriek om succes te meten en de redenen waarom je deze hebt gekozen.

Betekenis van Use Cases in Product Briefing-ontwikkeling

Use Cases helpen productmarketeers en -managers te begrijpen hoe gebruikers met een product kunnen omgaan. Deze scenario's uit de echte wereld helpen gebruikers de functies van het product te visualiseren.

Een use case voor ChatGPT zou bijvoorbeeld beschrijven hoe gebruikers het platform kunnen gebruiken om verschillende vragen over een specifiek onderwerp te stellen in plaats van meerdere Google zoekresultaten te doorlopen.

Use cases faciliteren een gebruikersgerichte benadering van productontwikkeling en bieden duidelijkheid, volledigheid en effectiviteit in een productbeschrijving. Ze helpen ook bij het identificeren van risico's door mogelijke uitdagingen en obstakels te onderzoeken waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd bij het gebruik van het product of een specifieke functie.

Beste praktijken voor het schrijven van productbeschrijvingen

Of je nu een doorgewinterde productmanager bent of een ondernemer die zich bezighoudt met productontwikkeling, je moet leren hoe je een productbriefing schrijft om je visie over te brengen, je af te stemmen op belanghebbenden en je product met succes te lanceren.

Hier zijn de best practices voor het schrijven van product briefings die de aandacht trekken, aanzetten tot actie en de weg vrijmaken voor succes:

1. Begrijp je publiek

De sleutel tot het schrijven van effectieve productbeschrijvingen is het begrijpen van je publiek.

Voor wie schrijf je?

Wat zijn hun behoeften, pijnpunten en doelen?

Stem je productbeschrijving af op je target door in te gaan op hun zorgen en interesses.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een game-app voor kinderen ontwikkelt. In dit geval moet je de schermgewoonten van kinderen begrijpen om een aantrekkelijke spelervaring te creëren.

Je moet ook rekening houden met de zorgen van bovenliggende ouders, zoals de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling van hun kinderen aan schermen.

Een holistisch begrip van je gebruikers zal je productontwikkelingsproces maximaliseren.

2. Definieer uw objectieven duidelijk

Begin uw productbeschrijving altijd met aan te geven wat u hoopt te bereiken. Of het nu gaat om het verkrijgen van steun van belanghebbenden, het veiligstellen van financiering of het begeleiden van de productbeheer en engineering teams, zorgt een duidelijk doel ervoor dat uw briefing gefocust en impactvol blijft.

Identificeer de metriek die je helpt bij het opstellen van de succescriteria over hoe het product je doelen zal bereiken. Dit gedeelte moet de niet-onderhandelbare factoren, doel, voordeel en functie bevatten. Om heen-en-weer gepraat te voorkomen, voeg je een korte beschrijving toe van elke factor waar niet over onderhandeld kan worden.

3. Houd het beknopt en gebruik duidelijke communicatie

Gebruik bij het schrijven van uw productbrief duidelijke taal zodat alle belanghebbenden, van een UX-ontwerper tot een backend engineer tot het team dat bèta's test, het duidelijk kunnen begrijpen. Dit bevordert de samenwerking en minimaliseert het risico op verkeerde interpretaties.

4. Geef context en achtergrond

Een productbriefing moet duidelijk het probleem of de kans uitleggen die uw product aanpakt om alle belanghebbenden op dezelfde pagina te krijgen. Het moet ook marktonderzoek, inzichten van klanten en trends in de sector bevatten om uw beweringen te ondersteunen en geloofwaardigheid op te bouwen.

5. Gebruik opsommingstekens

Gebruik opsommingstekens of een vergelijkbaar gestructureerd format om informatie gemakkelijk verteerbaar te maken. Gebruik vetgedrukte formaten en vermeld bronnen of koppelingen voor aanvullend lezen

6. Voeg afbeeldingen toe

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Neem visuals zoals product mockups, diagrammen en grafieken op wanneer je een productbriefing schrijft. Een D2C (direct-to-consumer) productmanager zou bijvoorbeeld schermafbeeldingen van zijn app of website moeten toevoegen om de briefing boeiender en gedenkwaardiger te maken.

7. Gebruik een sjabloon voor productbeschrijvingen

Een sjabloon voor een productbriefing stroomlijnt het schrijfproces en omvat alle essentiële onderdelen van de briefing. Verschillende software voor productmarketing en tools bieden kant-en-klare sjablonen voor productbeheer om u te helpen uitgebreide productbeschrijvingen te schrijven. ClickUp's sjabloon voor productbeschrijvingen helpt productmanagers samen te werken aan productontwikkeling, specs en feedback op één plaats te beheren en de doelen, oplossingen en succescijfers in een georganiseerd format te schetsen.

Breng ontwerpers, ontwikkelaars en uw marketingteam op één lijn met het allesomvattende sjabloon voor productbeschrijvingen van ClickUp

Het goede aan dit sjabloon is dat het vooraf is gebouwd ClickUp Documenten waarmee u de kritieke elementen van uw productontwikkelingsproces in één samenhangend levend document kunt organiseren.

Samen productdocumenten maken, wijzigen en delen met ClickUp Docs

U kunt geneste pagina's, presentaties en tabellen toevoegen in verschillende secties van uw briefing. Met de functie voor opmerkingen kunt u bewerkingen en feedback bijhouden, koppelingen insluiten en tags aan documenten toevoegen, wat uw samenwerkingservaring verbetert. Wat het gemak nog groter maakt, is dat u zoveel pagina's aan uw documenten kunt toevoegen als u wilt.

8. Analyseer uw concurrenten

Vermeld tijdens het schrijven van de productbeschrijving duidelijk hoe je product verschilt van concurrenten. Kijk naar beoordelingen van gebruikers en feedback over soortgelijke producten om de verschillen en het unique selling proposition (USP) van je product te begrijpen. Teams die met de klant te maken hebben, zoals sales en marketing, kunnen deze informatie in hun voordeel gebruiken.

9. Beschrijf de functies van uw product

Terwijl de productbriefing wordt gemaakt in de eerste fasen van het productontwerp, beschrijf je de functie van je product om een overzicht te geven van je visie op het product.

Dit gedeelte moet waarschijnlijk worden bijgewerkt op basis van feedback van belanghebbenden en publiek. Maar blijf jezelf afvragen: Hoe zal de functie de gebruiker ten goede komen? Draagt de functie bij aan het algemene doel en de visie van het product?

Gebruik een gecentraliseerd platform zoals ClickUp om het productoverzicht te maken en te hosten ClickUp's platform voor projectmanagement ondersteunt productmanagers gedurende de hele levenscyclus van productontwikkeling, van het maken van een productbriefing tot de implementatie ervan en daarna.

Als uw team al een projectmanagement tool gebruikt, bespaart het hosten van alle details op ClickUp iedereen de moeite van het leren van een nieuwe tool of het gebruik van archaïsche documenten om alle details te hosten.

Begin met het schrijven van effectieve productbeschrijvingen met ClickUp gratis .

Veelgestelde vragen

1. Wat is een productoverzicht?

Een productbriefing is een beknopt document waarin het doel, de functies, de target doelgroep en de probleemoplossende aspecten van een product worden beschreven. Productteams gebruiken product briefings als brainstormplatform en als stappenplan voor productontwikkeling.

2. Wat is een productmarketingbriefing?

Een productmarketingbriefing richt zich op de marketingaspecten van een product, zoals de targetmarkt, productpositionering, consumentengedrag, merkboodschap en promotiestrategieën.

Het biedt een uitgebreid overzicht van de marketingcampagne van het product, zodat alle afdelingen toegang hebben tot dezelfde informatie en effectief kunnen samenwerken.

3. Wat zijn de vereisten voor een productbriefing?

Een productbriefing moet de functies en mogelijkheden van het product communiceren en het ontwikkelingsteam helpen bij de vergadering van gebruikers en de eisen van de markt.

Het moet risico's en aannames benadrukken, zodat het team proactief uitdagingen kan aanpakken terwijl de verwachtingen en tijdlijnen met alle belanghebbenden op één lijn blijven. Het bevat ook informatie over goedkeurings- en autorisatieprocessen, waarbij de rollen worden gespecificeerd die verantwoordelijk zijn voor het goedkeuren van het productontwerp en het geven van groen licht voor het begin van de ontwikkeling.