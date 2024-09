Internationale werknemers aannemen: Een praktische gids voor wervingsprofessionals

Wist je dat Google meer dan 100.000 werknemers buiten de VS heeft? Maar waarom zou een in Californië gevestigd techbedrijf een wereldwijd team van internationale werknemers willen aannemen?

Hierom: het wereldwijde team helpt hen toegang te krijgen tot een grotere en rijkere talentenpool, biedt een concurrentievoordeel, introduceert nieuwe perspectieven en culturen, maakt marktinvoer mogelijk en helpt de productiviteit te verbeteren met teams die 24 uur per dag werken.

Met een groot verschil in tijdzones nemen ze precies over waar jij gebleven was. Je kunt je voorstellen dat je dubbel zo snel kunt werken en projecten op tijd kunt voltooien.

Deze wereldwijde aanwezigheid is een van de vele voordelen van het internationaal inhuren van werknemers.

Bovendien helpt het inhuren van buitenlandse werknemers 86% van de KMO's kosten te beheersen en vacatures in te vullen. Deze strategie is ook gericht op het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten in de VS, zoals gerapporteerd door 58% van de MKB-bedrijven.

In dit artikel bespreken we waarom je internationale werknemers zou moeten inhuren, de verschillende wervingskanalen en hoe je dit proces eenvoudiger kunt maken met behulp van ClickUp s tool voor projectmanagement.

Disclaimer: Dit artikel is bedoeld om algemeen advies en best practices te geven over het inhuren van internationale werknemers. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel juridisch of financieel advies

Waarom een internationale werknemer aannemen?

De Amerikaanse auteur Jim Collins zei ooit: "Mensen zijn niet je belangrijkste bezit. De juiste mensen zijn dat wel."

Hier zijn vier redenen waarom werkgevers de "juiste" werknemers over de grens willen aannemen:

1. Grotere diversiteit, betere prestaties

Diversiteit is een modewoord geworden in de hele sector, maar het is veel meer dan dat.

Uit een onderzoek van McKinsey uit 2020 blijkt dat bedrijven die vooroplopen op het gebied van etnische en culturele diversiteit beter presteren dan hun concurrenten met 36% in winstgevendheid .

De reden is eenvoudig. Een bredere talentenpool, frisse ideeën en gespecialiseerde vaardigheden. Het helpt werknemers en nieuwe werknemers ook om een positieve houding aan te nemen ten opzichte van bedrijven die diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) meer toewijzen.

Natuurlijk kiezen werknemers voor bedrijven met voortgang op het gebied van DEI. Is dat geen win-winsituatie voor zowel werknemers als bedrijven?

2. Buitenlandse werknemers op afstand hebben een hogere productiviteit

Het is vanzelfsprekend dat als je buitenlandse werknemers inhuurt, dit de productiviteit en het behoud van werknemers verhoogt - vooral als je een werkplek op afstand hebt.

Omdat er zoveel op het spel staat, proberen veel KMO's om onafhankelijke buitenlandse contractanten om te zetten in fulltime buitenlandse werknemers om deze enorme kans te benutten.

Wist u dat: De wereldwijde tijdelijke arbeidskrachten 171,5 biljoen dollar in 2021 en zal naar verwachting oplopen tot 465,2 biljoen dollar in 2031.2 Wereldwijde aanwervingen openen de deuren naar nieuw talent.

Door buitenlandse werknemers in te huren over de landsgrenzen heen, krijgen bedrijven toegang tot een grotere pool van geschoolde buitenlandse werknemers.

3. Sneller uitbreiden met buitenlandse werknemers

Natuurlijk zijn bedrijven altijd op zoek naar nieuwe regio's om hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden.

Het verhuizen van bestaande werknemers naar deze nieuwe locaties kan echter een heel gedoe zijn. Voor hen is het inhuren van buitenlandse werknemers de perfecte oplossing, omdat bedrijven zo een lokaal voordeel kunnen behalen in die regio's.

Het proces van internationale werknemers inhuren

Nu heb je misschien al besloten om internationale werknemers in dienst te nemen.

Maar met zoveel jobsites, portals, geografische regio's en mogelijk duizenden ideale kandidaten om uit te kiezen - wat is de beste manier om internationaal talent aan te werven?

Hier zijn een paar stappen die u kunt volgen:

Stap 1: Stel een uitgebreide functiebeschrijving op

Het belangrijkste onderdeel van het aannemen van internationale werknemers is weten wie je zoekt. Betere functiebeschrijvingen leiden tot positieve reacties van 75% van de kandidaten .

Als het op internationale vacatures aankomt, kom je een heel eind met een beetje onderzoek. Kijk hoe andere binnenlandse of internationale bedrijven in jouw branche hun functiebeschrijvingen opstellen (voor een beetje inspiratie).

Zorg ervoor dat je de vereiste kwalificaties, vaardigheden en ervaring expliciet omschrijft.

Richt je vervolgens op cultureel aanpassingsvermogen taalvaardigheid en interculturele samenwerkingsvaardigheden.

Nadat u het profiel van uw ideale kandidaat hebt vastgesteld, moet u beslissen van welke internationale locatie(s) u een buitenlandse werknemer wilt aannemen.

Een kleine tip: Voordat u zich op specifieke buitenlandse landen stort, is het cruciaal dat u zich afvraagt:

Wat is de tolerantie van uw bedrijf voor tijdzoneverschillen?

Welke specifieke vaardigheden of expertise zoekt u?

Wat is uw budget voor salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden?

Zijn er bepaalde industrieën of sectoren die u wilt targetten?

Houd ook rekening met de lokale arbeidswetgeving, werkvergunningen en visumregels om ervoor te zorgen dat je aan de wettelijke voorschriften voldoet. Hiervoor kun je bronnen gebruiken zoals Remote's Rapport Waar in te huren .

Stap 3: Internationale wervingskanalen kunnen helpen

Internationale vacaturebanken zijn vaak een goede plek om uw internationale wervingsproces te beginnen. Ze helpen u internationale kandidaten te filteren op basis van sector en professionele netwerken, zodat u een wereldwijde talentenpool kunt bereiken.

Samenwerken met wervingsbureaus die gespecialiseerd zijn in internationale werving kan uw wervingsproces echter ook aanzienlijk verbeteren.

Als u van plan bent om te werken met een internationaal wervingsbureau, zorg er dan voor dat je ze kiest op basis van twee factoren:

Uw branche

Het land waar u uw werknemers wilt aannemen

Voorbeeld: Wervingsbureaus die gespecialiseerd zijn in IT-medewerkers uit India kunnen u helpen de beste lokale talenten in de IT-industrie daar in te huren, in vergelijking met een bureau dat wereldwijd kandidaten uit verschillende bedrijfstakken werft.

Hoe weet u dat u de juiste persoon hebt?

Er is geen eenduidig antwoord, maar veel HR-recruiters zullen u vertellen dat de lichaamstaal en het zelfvertrouwen van een kandidaat vaak punten opleveren.

Dit is niet te meten via e-mails of teksten. Maar een video-interview? Dat is misschien niet zo goed als een persoonlijk gesprek, maar het is wel het beste alternatief.

Vooral als het sollicitatieproces eenmaal is begonnen, kunnen videogesprekken je helpen om de omgeving van face-to-face-interacties na te bootsen.

🧠 Weet je: Statistieken tonen dat videotechnologie wordt gebruikt door minstens 60% van de aanwervingsmanagers en recruiters. Uit een enquête onder 506 bedrijven blijkt dat 47% video-interviews gebruikt om de tijd die nodig is om mensen aan te nemen te verkorten en dat 22% het zou overwegen om kandidaten te interviewen die niet in de buurt zijn.

Inzicht in kosten en juridische aspecten van internationale werving

Nu we het proces van het aannemen van internationale werknemers hebben behandeld, is het tijd om over te gaan naar het belangrijkste (en lastigste) deel van onze discussie: de kosten en juridische aspecten van het internationaal aannemen van personeel.

Loonpakketten zijn afhankelijk van het land van de werknemer

Het zit zo: een software-ingenieur in San Francisco vraagt misschien een hoger salaris dan iemand in Bangalore, India, vanwege de hogere kosten voor levensonderhoud in de VS.

Daarom is het belangrijk dat werkgevers concurrerende loonpakketten aanbieden om lokaal talent aan te trekken en te behouden.

Maar als je werknemers internationaal aanwerft, moet je het loon aanpassen op basis van de kosten van levensonderhoud in het land van de werknemer. Deze aanpak zorgt voor eerlijkheid en behoudt de koopkracht van buitenlandse werknemers in verschillende regio's.

De rol van werkvergunningen en visa bij het aannemen van internationale werknemers

In de Europese Unie is de blauwe kaart een veelgebruikte werkvergunning voor hoogopgeleide niet-EU-onderdanen, terwijl het H-1B-visum in de Verenigde Staten prominent aanwezig is voor gespecialiseerde werknemers.

Het is niet erg als je nog niet op de hoogte bent van de werkvergunningen en visa die je nodig hebt - samenwerken met immigratiespecialisten of juristen kan je vaak helpen.

🧠 Onthoud: De vereisten verschillen aanzienlijk per land en als werkgever moet je er altijd voor zorgen dat je bij het aanwerven aan de regels voldoet.

Wereldwijde payrolloplossingen kunnen het loonbeheer vereenvoudigen

Goed, u hebt uw interviews voltooid, kandidaten op de shortlist geplaatst en hun salarisstructuur berekend, maar nu zit u vast bij de volgende vraag.

Hoe betaalt u uw internationale werknemers?

Het beheren van salarissen en loonbelastingen voor een wereldwijd personeelsbestand kan vaak een grote uitdaging zijn voor bedrijven. Dit komt door de verschillen in internationale arbeidswetgeving en belastingregels tussen landen.

Vaak kan de oplossing zo eenvoudig zijn als het gebruik van een wereldwijde payroll provider die kan zorgen voor uw salarisbeheer in verschillende landen. Deze wereldwijde payroll-oplossingen houden zich aan de lokale regelgeving en zijn gespecialiseerd in de belastingwetgeving van elk land.

Oplossingen zoals Deel en Papaya Payroll zijn beide uitstekend in het beheren van wereldwijde payrolls.

Wettelijke vereisten: arbeidscertificering en naleving van belastingwetten

Het inhuren van buitenlandse werknemers brengt aanzienlijke wettelijke verantwoordelijkheden met zich mee.

Voorbeeld: Bedrijven moeten zorgvuldig omgaan met arbeidscertificeringsprocessen, zoals het PERM-programma van het Amerikaanse ministerie van Arbeid, om ervoor te zorgen dat ze geen banen afpakken van gekwalificeerde Amerikaanse werknemers.

En laten we ook de belastingwetten niet vergeten, die van land tot land kunnen verschillen. Dit betekent dat het land van je internationale werknemer waarschijnlijk andere belastingregels heeft dan jouw land.

Betekent dit dat het onmogelijk is? Natuurlijk niet. Het betekent alleen dat je met specialisten moet werken.

Samenwerken met een employer of record (EOR) kan een spelbreker zijn voor je bedrijf, omdat zij alle belastingaangiften en administratieve taken voor hun rekening nemen.

Dit kan u en uw internationale werknemers helpen zich te concentreren op wat voor u belangrijk is: uw werk Nog te doen!

Inzicht in arbeidswetgeving

Wanneer u werknemers inhuurt om een wereldwijd personeelsbestand op te bouwen, wilt u er zeker van zijn dat u hen een eerlijke werkplek biedt.

Wat bedoelen we met een "eerlijke werkplek"?

Elk land is anders. De lokale arbeidswetgeving, regels over minimumloon, werktijden en de manier waarop buitenlandse werknemers gebruikmaken van secundaire arbeidsvoorwaarden verschillen dus per land.

Europa heeft bijvoorbeeld de Arbeidstijdenrichtlijn, die oproept tot 11 uur ononderbroken rust per 24 uur. Ondertussen volgt de Japanse cultuur strengere arbeidswetten.

Om er zeker van te zijn dat je de meest recente versies van de regelgeving volgt, moet je contact opnemen met juridische experts die regelmatig de lokale en buitenlandse wetten op het gebied van arbeidscertificering bekijken.

Uitdagingen bij het aannemen van internationale werknemers

Het aannemen van internationale werknemers kan een relatief soepel proces zijn als je de stappen goed volgt, maar er kunnen enkele uitdagingen zijn.

De meeste van deze uitdagingen zijn contractueel en juridisch van aard en kunnen worden opgelost door een ervaren immigratieadvocaat in te huren of een juridisch adviseur in dienst te nemen. Laten we ze eens bekijken en zien hoe we de uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

Risico van verkeerde classificatie

Risico op misclassificatie ontstaat wanneer buitenlandse werknemers ten onrechte worden geclassificeerd als onafhankelijke contractanten.

De gevolgen zijn nadelig - werknemers die verkeerd worden ingedeeld kunnen aanzienlijke boetes en straffen moeten betalen, en in ernstige gevallen kunnen ze hun vergunning om in het land te werken kwijtraken.

Deze verkeerde classificatie kan het gevolg zijn van belastingontduiking, kostenbesparingen op buitenlandse personeelsbeloningen of misverstanden over verschillende arbeidswetten en belastingwetten.

In de Verenigde Staten legt de IRS bijvoorbeeld boetes op aan werkgevers die werknemers verkeerd indelen en de kosten van niet-naleving kunnen hoog oplopen, vaak tot tienduizenden dollars.

**Om deze risico's te vermijden, kunnen bedrijven werken met een employer of record (EOR) die de lokale regelgeving begrijpt en kan helpen bij het naleven van de wereldwijde payroll- en lokale arbeidsregelgeving.

Risico van permanente vestiging

Permanente vestiging (PE) is enigszins technisch, dus laten we het begrijpen aan de hand van een voorbeeld.

Stel dat u internationale werknemers uit Dubai hebt aangeworven. U hebt niet eens een fysiek kantoor in Dubai, dus uw werknemers wonen en werken vanuit hun huis. Op een dag merkt de overheid van Dubai echter dat deze werknemers al geruime tijd voor je bedrijf werken. Dit kan mogelijk uw status van vaste inrichting (PE) triggeren.

Hoe kan dit uw organisatie schaden? Het PE-risico kan leiden tot dubbele belastingheffing, waarbij het bedrijf zowel in het thuisland als in het buitenland waar het actief is, wordt belast.

De opkomst van werk op afstand heeft overheden waakzamer gemaakt wat betreft het handhaven van PE-regels. In Duitsland bijvoorbeeld kan het hebben van een werknemer op afstand soms een vaste inrichting creëren, waardoor het bedrijf onderworpen wordt aan lokale vennootschapsbelastingtarieven, die kunnen oplopen tot 30%.

Hoe dit te omzeilen: Om dit risico te beperken, raadpleegt u experts op het gebied van lokale belastingwetgeving. Werk tegelijkertijd met een rechtspersoon of professionele werkgeversorganisatie (PEO).

Risico's met betrekking tot intellectueel eigendom

Hier is waarom u voorzichtig moet zijn met intellectuele eigendom (IP) - het kan u mogelijk veel geld kosten.

Hoeveel? Rechtszaken over octrooien kunnen u ergens tussen de $2,3 en $4 miljoen (of meer!) kosten.

Het beschermen van intellectueel eigendom (IE) is van cruciaal belang bij het aannemen van internationale werknemers, aangezien de IE-wetgeving van land tot land aanzienlijk verschilt. Zonder goede afspraken kunnen lokale werknemers aanspraak maken op IP-rechten.

In een rapport uit 2019 wordt geschat dat diefstal van intellectueel eigendom de Amerikaanse economie tussen de $$$a en $1 miljoen kost $ 225 miljard en $ 600 miljard per jaar kost .

**Om intellectueel eigendom te beschermen, moeten bedrijven specifieke clausules opnemen in arbeidscontracten waarin het eigendom van intellectueel eigendom duidelijk wordt beschreven. Industrieën zoals technologie, financiën en productie moeten bijzonder zorgvuldig zijn.

Het overwinnen van hindernissen bij verhuizing en verblijfsvereisten

Elk land heeft zijn eigen regels voor bedrijfsverplaatsingen.

Bijvoorbeeld: In het VK moet je voor het verkrijgen van een Tier 2-visum (algemeen) voldoen aan specifieke salarisdrempels en aantonen dat de baan niet kan worden ingevuld door een plaatselijke werknemer.

Hoe je dit aanpakt: Zorg voor een uitgebreid relocatiepakket met hulp bij het aanvragen van een visum, het vinden van huisvesting en het wennen aan de nieuwe omgeving.

U kunt ook samenwerken met relocatiespecialisten en juridische entiteiten die bekend zijn met de lokale arbeidswetgeving om ervoor te zorgen dat u op het juiste juridische spoor zit.

Beste praktijken en strategieën voor succesvolle internationale aanwerving

Nu we een goed overzicht hebben van alle processen en stappen om succesvol internationale werknemers aan te werven, laten we snel enkele best practices uit de sector doornemen.

Option Pros Cons Open een lokale entiteit of huur een buitenlandse dochteronderneming in (a). Zorgt voor een toegewijde lokale aanwezigheid(b). Bouwt vertrouwen op binnen de lokale zakelijke gemeenschap(c). Vergroot de naamsbekendheid(d). Biedt internationale ervaring voor huidig personeel(a). Vereist aanzienlijke kapitaalinvestering(b). Tijdrovend om op te zetten(c). Talrijke administratieve taken(d). Hoge lopende operationele kosten Samenwerken met een Professionele Werkgeversorganisatie (PEO) (a). Stroomlijnt /href/https://clickup.com/teams/human-resourceshuman resource/%href/ management(b). Biedt toegang tot uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers op afstand(c). Zorgt voor lokale expertise en naleving(a). Kan duur zijn voor grotere organisaties(b). Gedeelde verantwoordelijkheid betekent minder controle over HR- en managementbeslissingen Gebruik een EOR (Employer of Record) (a). Maakt efficiënte onboarding van buitenlandse werknemers mogelijk(b). Snellere invoer op de markt en snellere uitvoering van projecten(c). Vermindert operationele kosten en administratieve complexiteit(d). Zorgt voor naleving van lokale arbeidswetgeving(a). De kwaliteit van de dienstverlening varieert; hiervoor moet een gerenommeerde EOR worden gekozen Huur een onafhankelijke aannemer in (a). Biedt flexibiliteit(b). Biedt toegang tot gespecialiseerde vaardigheden en expertise(c). Kosteneffectief omdat u alleen betaalt voor de geleverde diensten(a). Beperkte lange termijn toewijding en loyaliteit(b). Mogelijke juridische en fiscale complexiteit(c). Minder directe controle over werkstroom en planning(a)

Denk na over uw globale compensatiestrategie

Het is ook van vitaal belang voor uw business om een globale compensatiestrategie te bedenken en uit te werken.

Dit omvat het beheer van directe financiële betalingen zoals salarissen, bonussen en toelagen. Het omvat ook het beheer van indirecte financiële voordelen zoals ziektekosten- en levensverzekeringen, betaald verlof, enz.

Bij het opstellen van je wereldwijde compensatiestrategie kan het helpen om de volgende punten in gedachten te houden.

Herzie regelmatig je wereldwijde compensatiestrategie en pas deze aan om bij te blijven met de internationale regelgeving en verwachtingen van werknemers

Raadpleeg de internationale compliance-regels om parameters voor betalingen in te stellen

Vergeet niet om rekening te houden met wisselkoersschommelingen in je betalingsstromen

Abonneer alle communicatie over beloningen op duidelijkheid, specificiteit en relevantie

De rol van ClickUp in het vergemakkelijken van internationale aanwerving

U verwacht het misschien niet, maar het lastigste deel van internationaal aannemen is het bijhouden van het proces.

Daarom zweren onze HR-vrienden bij software voor talentbeheer zoals ClickUp waarmee ze elke stap van het wervingsproces kunnen bijhouden en nog veel meer!

Hier zijn vijf manieren waarop ClickUp het anders lange en ingewikkelde proces van internationale werving vereenvoudigt:

volg de voortgang van kandidaten en beheer verschillende stappen van het sollicitatieproces_

Integratie van ATS (Application Tracking System) : Integreert ClickUp eenvoudig met ATS om de voortgang van sollicitaties tot aan indienstname bij te houden

: Integreert ClickUp eenvoudig met ATS om de voortgang van sollicitaties tot aan indienstname bij te houden Aangepaste velden : ClickUp stelt recruiters in staat om interviewfasen, contactgegevens van buitenlandse werknemers, deadlines en meer te beheren

: ClickUp stelt recruiters in staat om interviewfasen, contactgegevens van buitenlandse werknemers, deadlines en meer te beheren Kandidaat pijplijnbeheer: Maakt gebruik van Taken om kandidaten door verschillende fases van het wervingsproces te leiden via een visuele weergave van hun status

Projectmanagement

met ClickUp's voortgang van taken kunt u uw workflow aanpassen

Taak toewijzen en bijhouden : Wijst specifieke wervingstaken toe aan leden van het team en zorgt voor duidelijkheid en verantwoordelijkheid

: Wijst specifieke wervingstaken toe aan leden van het team en zorgt voor duidelijkheid en verantwoordelijkheid Automatisering : Taken automatisch toewijzen, statusupdates triggeren en prioriteiten wijzigen om het wervingsproces op schema te houden

: Taken automatisch toewijzen, statusupdates triggeren en prioriteiten wijzigen om het wervingsproces op schema te houden Tijdbeheer: Houdt de werklast van het team bij met behulp van tijdsinschattingen en een stopwatch om de productiviteit effectief te meten

Planning en coördinatie van sollicitatiegesprekken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-5.gif ClickUp Weergaven /%img/

plan uw wervingsproces beter met ClickUp's kalender en herinneringen_

Kalender weergave : Plan Taken en synchroniseer ze met externe kalenders om dubbele boekingen te voorkomen

: Plan Taken en synchroniseer ze met externe kalenders om dubbele boekingen te voorkomen Geautomatiseerde herinneringen: Stuurt geautomatiseerde herinneringen naar zowel interviewers als kandidaten, waardoor het een zeer effectieverekruteringstool voor het verminderen van no-shows

Teamsamenwerking en feedback

voer realtime gesprekken met teamleden met ClickUp Chat View_

Taak opmerkingen en bijlagen : Werk samen met teamleden, becommentarieer Taken en voeg relevante documenten bij, zoals cv's en aantekeningen van sollicitatiegesprekken

: Werk samen met teamleden, becommentarieer Taken en voeg relevante documenten bij, zoals cv's en aantekeningen van sollicitatiegesprekken Verzameling van feedback: Verzamel feedback van interviewers en aanwervende managers binnen de Taak, waardoor het besluitvormingsproces wordt vereenvoudigd

Sjablonen en aanpassingen

Interviewprocessen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUpss-Backup-and-Recovery-SOP-Template.png ClickUp's SOP-sjabloon voor back-up en herstel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3031728&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Sjablonen : Sla mappen of lijsten op als sjabloon, zoalssjablonen voor onboarding enATS sjablonen voor hergebruik, waardoor een consistente structuur voor wervingstaken wordt gegarandeerd

: Sla mappen of lijsten op als sjabloon, zoalssjablonen voor onboarding enATS sjablonen voor hergebruik, waardoor een consistente structuur voor wervingstaken wordt gegarandeerd Aangepaste velden en taakbeschrijvingen : Pas velden voor taken aan om verschillende aspecten van het wervingsproces te beheren, zoals interview scorekaarten en kandidaat evaluaties

: Pas velden voor taken aan om verschillende aspecten van het wervingsproces te beheren, zoals interview scorekaarten en kandidaat evaluaties Taakorganisatie : Plaats een taak voor elke kandidaat in de juiste lijst, voltooid met relevante aangepaste velden en bijlagen

: Plaats een taak voor elke kandidaat in de juiste lijst, voltooid met relevante aangepaste velden en bijlagen Genormaliseerde evaluatie: Gebruik eensjabloon voor interviewscorecard om een consistente evaluatienorm te handhaven voor alle kandidaten en rollen

Bonus: Hier zijn enkele gratis HR sjablonen die worden gebruikt door talent resource teams over de hele wereld.

Onboarding op afstand

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-491.png ClickUp sjabloon voor onboarding op afstand https://app.clickup.com/signup?template=t-102451744&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als eerste ClickUp sjabloon voor opstarten op afstand . Het is ook een onboardingsoftware die je helpt het hele wervingsproces vanaf dag 1 bij te houden en bevat veel handige functies, zoals:

Een aangepaste checklist voor taken

Mooie visuele tijdlijnen

Supergemakkelijke samenwerkingstools waarmee u andere besluitvormers kunt betrekken

Al het bovenstaande en meer maken ClickUp tot een gebruiksvriendelijke onboarding software die perfect is voor teams van elke grootte.

Rekrutering en aanwerving

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-429.png ClickUp's sjabloon voor werving en selectie https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-90061003552&afdeling=hr-recruiting&h2cjc4*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjM2Mjc4MjkuQ2owS0NRandxX0cxQmhDU0FSSXNBQ2M3TnhxOWJ6TFdhU09sVnhYOWVMYVQxeFBEWjRsWDNhdlhWY1dicVB1YVdsWTdNVTFjMEt5cnh4SWFBbDJ5RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTIzNjM1MTExNy4xNzIzNjI3Nzk2 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Bij het aannemen van personeel komt een hele reeks stappen kijken. Als je het moeilijk vindt om alle stappen bij te houden, ben je niet de enige.

Het is geen geheim dat HR-managers een hekel hebben aan het gebruik van meerdere apps om de voortgang van een kandidaat bij te houden - het is omslachtig en ingewikkeld. Voor hen (en waarschijnlijk ook voor jou), ClickUp's sjabloon voor werving & selectie werkt als een droom.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-154.png ClickUp sjabloon voor het aannemen van kandidaten https://app.clickup.com/signup?template=t-48349791&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Vindt u het moeilijk om uw kandidatenpijplijn te beheren?

Probeer dan eens ClickUp's sjabloon voor het aannemen van kandidaten . Het is een kant-en-klare, volledig aanpasbare werkruimte met veel functies voor al uw wervingsbehoeften.

Als je echter net bent begonnen en iets eenvoudigers nodig hebt, geef dan in plaats daarvan Checklist voor indienstneming van ClickUp eens proberen. Deze werkt goed voor beginners en heeft genoeg aanpassingen om de basis aanwervingsprocessen te doorlopen.

ClickUp gebruiken om beter in te huren

Of het nu gaat om internationale of binnenlandse aanwervingen, HR-managers moeten meerdere rollen vervullen.

Van het schrijven van functiebeschrijvingen tot het voeren van sollicitatiegesprekken, het kiezen van kandidaten en het schrijven van eindeloze reeksen e-mails - het werk van een HR-manager houdt nooit op.

Maar het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn.

54% van de kandidaten haakt halverwege het wervingsproces af vanwege slechte communicatie van de hiring manager. Dit kan vooral lastig zijn voor bedrijven die internationaal talent willen aannemen.

Dit is waar software voor projectmanagement zoals ClickUp van onschatbare waarde kan zijn in uw wervingsproces. HR Teams gebruiken het om kandidaten bij te houden, deadlines te beheren, sollicitatiegesprekken in te plannen en samen te werken met andere besluitvormers.

Met ClickUp Brein krijgen ze AI-gestuurde inzichten waarmee ze gedetailleerde rapportages en analyses kunnen maken, die allemaal leiden tot betere datagestuurde beslissingen.

Bent u klaar om de manier waarop u werknemers inhuurt te veranderen?

Meld u aan op ClickUp free en ervaar de toekomst van rekrutering.