Klantgestuurde groei versus productgestuurde groei: Wat is de juiste keuze voor uw SaaS Business?

Er waren eens twee bloeiende SaaS-bedrijven, elk aan de top van hun kunnen, die groei op een totaal verschillende manier benaderden.

Bedrijf A liet zijn product het zware werk doen en bood een freemiummodel aan dat gebruikers aantrok als bijen op honing en rekende op de virale adoptie van het product om de expansie te stimuleren. Ze werkten hard om het product te perfectioneren tot het punt waarop het zijn eigen marketingmotor werd.

Ondertussen richtte bedrijf B zich met een laserstraal op zijn klanten, door middelen te steken in het begrijpen van zelfs de kleinste behoeften en oplossingen dienovereenkomstig te personaliseren. Ze vertrouwden op het opbouwen van een loyaal klantenbestand en mond-tot-mondreclame om hun groei te stimuleren.

Hoewel beide bedrijven succesvol zijn, konden hun groeipaden niet meer van elkaar verschillen.

Als eigenaar of professional van een SaaS-bedrijf (Software as a Service) is het belangrijk om te bepalen welke strategie past bij de doelen, middelen en marktpositie van je bedrijf.

Deze blog onderzoekt klantgestuurde versus productgestuurde groei met voordelen, nadelen, toepassingen en meer.

Inzicht in productgestuurde groei

Productgestuurde groei (PLG) vertegenwoordigt een enorme versnelling in de SaaS-industrie. In dit model staat het product centraal en wordt het de primaire drijvende kracht achter klantenwerving, conversies en bedrijfsuitbreiding.

In productgestuurde bedrijven worden producten ontworpen om onmiddellijk waarde te leveren, zodat gebruikers de voordelen uit eerste hand kunnen ervaren voordat ze een aankoopbeslissing nemen. Deze aanpak sluit aan bij de voorkeur van moderne gebruikers voor zelfbediening en een 'try-before-you-buy'-ervaring.

Neem Slack instance. Het laat gebruikers naadloos samenwerken met teams via de intuïtieve interface - en dat alles zonder kosten vooraf.

Met functies zoals meerdere kanalen, tags en gecentraliseerd delen van bestanden, won Slack al snel gebruikers door de voordelen van efficiëntie en samenwerking te benadrukken. Toen teams Slack gingen gebruiken, nodigden ze anderen uit om met hen samen te werken op het platform, wat de virale groei van Slack aanwakkerde.

Het is te verwachten dat PLG de nadruk legt op het maken van producten die intuïtief, waardevol en gemakkelijk te gebruiken zijn, wat de verkoop stimuleert. Hierdoor kunnen ze de kosten voor klantenwerving verlagen door het product het meeste werk te laten doen.

Naarmate gebruikers interactie hebben met het product, maken ze op natuurlijke wijze voortgang in het klanttraject, waarbij ze vanuit de gratis proefversie converteren naar betaalde abonnementen en organische groei stimuleren door virale adoptie.

Ook lezen: 10 strategieën voor klantenwerving om businessgroei te stimuleren

Productgeleide groei versus verkoopgeleide groei

Terwijl PLG bedrijven die het product centraal stellen bij groei, hanteren bij verkoopgeleide groei (SLG) een traditionele aanpak die vertrouwt op verkoopteams om contact te leggen met prospects, leads te verzorgen en deals te sluiten. Dit gaat meestal gepaard met gepersonaliseerd contact en productdemonstraties. Dit betekent een meer praktische aanpak om potentiële klanten door het koopproces te leiden.

SLG werkt het best in sectoren waar het product complex is en aanzienlijk aangepast moet worden. Het target zich ook op grotere ondernemingen die de voorkeur geven aan een persoonlijke verkoopervaring.

Het sleutel verschil tussen PLG en SLG ligt in wie de klantreis leidt.

Bij PLG is het product zelf het primaire contactpunt, zodat gebruikers de waarde ervan zelfstandig kunnen ervaren, terwijl bij SLG het verkoopteam de waarde van het product moet communiceren.

PLG voor B2B: een perfecte pasvorm of alleen voor SaaS?

De productgestuurde groeistrategie wordt vaak geassocieerd met SaaS-bedrijven, maar beperkt zich niet tot deze ruimte. De essentie van PLG - het product zelf de groei laten aandrijven door de waarde ervan aan te tonen - kan goed werken in veel B2B-omgevingen.

Overweeg Dropbox als voorbeeld.

Hoewel Dropbox vooral erkend wordt als een SaaS-product, toont zijn freemiummodel aan hoe PLG kan slagen in een B2B-omgeving.

Het biedt bedrijven en particulieren gratis opslagruimte met een eenvoudige, intuïtieve interface die werkt op verschillende apparaten. Dit gebruiksgemak trok miljoenen gebruikers aan, waaronder veel B2B clients, die al snel de waarde van het product inzagen.

Naarmate de behoefte aan opslagruimte bij deze clients groeide, schakelden veel klanten over op betaalde abonnementen, waardoor hun bedrijf groeide zonder de grote betrokkenheid van verkoopteams.

Dus, terwijl PLG uitblinkt in SaaS-marketingstrategieën de principes ervan kunnen ook worden aangepast aan andere B2B-scenario's. Als je product onmiddellijk waarde kan leveren en gebruikers de voordelen ervan uit de eerste hand kan laten ervaren, zal het waarschijnlijk de groei stimuleren, of je nu in SaaS werkt of in een andere B2B-sector.

Ook lezen: 10 Beste productgerichte softwaretools voor groei

Inzicht in klantgestuurde groei

Klantgestuurde groei (CLG) is een strategie die klanten centraal stelt bij de groei-initiatieven van een bedrijf. Er wordt meer geïnvesteerd in het succes van de klant en in tevredenheidsscores als de belangrijkste drijfveren voor bedrijfsgroei.

CLG legt de nadruk op het opbouwen van diepgaande relaties en het creëren van positieve ervaringen in elke fase van het klanttraject.

CLG richt zich op het gelukkig maken van klanten omdat zij hen zien als de beste pleitbezorgers voor uw merk. Door hun verwachtingen te overtreffen, kun je ze veranderen in loyale ondersteuners en uiteindelijk in de belangrijkste drijfveren voor groei.

Dit betekent het leveren van uitzonderlijke ervaringen vanaf de allereerste interactie tot en met het blijven ondersteunen.

Een goed voorbeeld van CLG in actie is Amazon . De online marktplaats is gegroeid op basis van klanttevredenheid en biedt persoonlijke aanbevelingen, betrouwbare verzendservices en een probleemloos retourbeleid.

Het vermogen van Amazon om te anticiperen en te voldoen aan de behoeften van de klant door middel van een zeer snel reagerend team van wereldwijde klantenservice, heeft ervoor gezorgd dat Amazon een vertrouwde optie is geworden voor miljoenen mensen over de hele wereld, wat zorgt voor loyaliteit en terugkerende klanten.

Ook het succes van de klant is een cruciaal element van CLG. Je team moet de doelen van klanten begrijpen, hen begeleiden en hen helpen het maximale uit je product te halen.

Klantgestuurde groei leidt vaak tot een hogere customer lifetime value (CLV), want als clients tevreden zijn, komen ze vaak terug voor meer.

Bovendien zijn tevreden klanten je beste promotors. Ze zullen je merk aanbevelen bij hun vrienden en familie en kunnen zelfs voor je opkomen als er negatieve opmerkingen jouw kant op komen. Dit creëert een positieve feedbacklus met klanten die zorgt voor terugkerende klanten en die de reputatie van uw merk na verloop van tijd versterkt.

Consumentengedrag en de invloed ervan op CLG

De consumenten van vandaag zijn beter geïnformeerd, hebben meer verbindingen en zijn mondiger dan ooit tevoren. Ze hebben toegang tot een schat aan gegevens en delen snel hun ervaringen - positief of negatief - via sociale media en andere platforms.

Dit vereist dat u goed op de hoogte bent van het gedrag, de voorkeuren en de verwachtingen van gebruikers, vooral als u succes wilt boeken met een klantgerichte strategie.

Om hun gedrag te begrijpen, moet je analyseren hoe ze met een merk omgaan en wat hun aankoopbeslissingen beïnvloedt. Dit omvat ook factoren die hen wegleiden van of in de buurt van de functies van je product.

Pro Tip: Gegevens en analyses kunnen je helpen om de fluctuerende gedragspatronen van klanten te begrijpen en hier aanbiedingen op af te stemmen.

Een merk dat bijvoorbeeld merkt dat klanten steeds meer waarde hechten aan milieuvriendelijke producten, kan zijn productlijn aanpassen met meer duurzame opties. Het kan de loyaliteit versterken en groei stimuleren door aan te sluiten bij wat klanten belangrijk vinden.

Waarom klantcontactpunten en door gebruikers gegenereerde content sleutel zijn

Customer Relationship Management (CRM) is cruciaal voor het stimuleren van CLG omdat het merken helpt een sterke verbinding met hun publiek op te bouwen.

Als u relaties effectief beheert, voelt elke interactie persoonlijk en zinvol, waardoor klanten zich gewaardeerd voelen. Dit versterkt de loyaliteit en stimuleert herhalingsaankopen, wat de sleutel is tot groei op lange termijn. Airbnb is hier een geweldig voorbeeld van. Ze zijn gegroeid door zich te richten op het creëren van gedenkwaardige ervaringen voor zowel verhuurders als gasten.

Door middelen en ondersteuning aan te bieden waarbij vertrouwen en veiligheid voorop staan, hebben ze sterke relaties opgebouwd waardoor mensen terug blijven komen. Deze positieve ervaringen maken CLG zo effectief.

Touchpoints, de momenten waarop klanten interactie hebben met uw merk - of het nu op uw website, sociale media of tijdens een aankoop is - zijn kansen om positieve ervaringen te creëren. Door consequent te leveren op deze touchpoints bouwt u vertrouwen op en houdt u klanten betrokken, wat essentieel is voor CLG.

Een goed uitgevoerde customer lifecycle marketing strategie verbindt dit alles door ervoor te zorgen dat uw berichten en betrokkenheid evolueren naarmate klanten de verschillende fasen van hun reis doorlopen.

Ook UGC (user-generated content) is een krachtige motor voor CLG (en PLG in sommige gevallen). Wanneer klanten hun ervaringen met uw product delen, fungeert dit als authentiek sociaal bewijs dat anderen kan beïnvloeden.

Het aanmoedigen van gebruikersbetrokkenheid en het tonen van UGC verhoogt de geloofwaardigheid van je merk en creëert een gemeenschapsgevoel, waardoor de loyaliteit van klanten verder wordt versterkt en groei wordt gestimuleerd.

PLG vs. CLG: De voor- en nadelen

Laten we beginnen met het bekijken van de voor- en nadelen in ons debat over klantgestuurde versus productgestuurde groei.

Hier zijn de voordelen van PLG vs. CLG:

Voordelen van productgerichte groei Voordelen van klantgerichte groei Maakt snelle schaalvergroting mogelijk door organische, virale groei omdat het product zichzelf verkoopt. Bevordert sterke relaties, wat leidt tot grotere tevredenheid, loyaliteit en betrokkenheid Producten en diensten worden nauw afgestemd op de behoeften van de klant op basis van feedback Tevreden klanten blijven loyaal, wat leidt tot een hogere CLV en voortdurende omzetgroei

Hier zijn de nadelen van PLG vs. CLG:

Product-gestuurde groei nadelen klantgestuurde groei nadelen Het ontbreekt aan de persoonlijke benadering die verwacht wordt in complexe B2B-omgevingen. Er zijn aanzienlijke investeringen nodig in /href/https://clickup.com/nl/blog/70947/software-voor-succes-klanten/customer success software/%href/, teams en gepersonaliseerde diensten Het succes hangt volledig af van het vermogen van het product om onmiddellijk waarde te leveren De groei kan trager verlopen door de behoefte aan meer hands-on interactie en oplossingen op maat

Laten we nu eens begrijpen hoe elke strategie de tevredenheid en ervaring van de klant beïnvloedt.

Bij PLG is klanttevredenheid afhankelijk van hoe goed het product werkt en hoe snel het waarde levert. Als het gemakkelijk te gebruiken is en aan de verwachtingen voldoet, zijn klanten tevreden.

Maar als het niet aan de verwachtingen voldoet, kan de tevredenheid snel dalen.

Bij CLG draait alles om de hele klantervaring. Deze aanpak is erop gericht dat klanten zich tijdens hun hele reis gewaardeerd voelen, vaak door middel van menselijke interacties en ondersteuning. Dit verhoogt de algehele tevredenheid en loyaliteit.

De impact van gebruiksvriendelijkheid op beide groeistrategieën

Bruikbaarheid is wat je PLG-strategie vooruithelpt. Dit betekent dat uw product intuïtief en gebruiksvriendelijk moet zijn en onmiddellijk zijn waarde moet bewijzen.

Als een gebruiker moeite heeft met het product of het ingewikkeld vindt, belemmert dat de groei. Je kunt eenvoudigweg geen compromissen sluiten op het gebied van gebruiksvriendelijkheid in PLG, omdat deze factor bepaalt of je gebruikers doorgaan na de eerste proefversie of freemium periode.

Hoewel bruikbaarheid nog steeds essentieel is in CLG, wordt het aangevuld door de bredere klantervaring. Zelfs als een product een leercurve heeft, kan een speciaal team voor klantensucces gebruikers door het proces begeleiden tot ze de gewenste resultaten bereiken.

Al met al kan de beste aanpak een combinatie van beide strategieën omvatten.

Marketing en verkoop transformeren met PLG en CLG

Terwijl bij een productgerichte verkoopstrategie uw product centraal staat, draait het bij CLG om het verdiepen van relaties met klanten en het prioriteit geven aan succes bij de klant. Er zijn veel factoren die bepalen welke groeistrategie het beste bij uw organisatie past, zoals uw branche, uw ICP (ideale klantprofiel), de aard van uw product, enzovoort.

Veel organisaties kiezen ervoor om beide te doen: Waarbij PLG de weg vooruit is voor kleinere clients of individuele gebruikers, terwijl CLG de weg helpt vrijmaken voor grote ondernemingen die uitgebreide aanpassingen nodig hebben.

Hoe dan ook, het implementeren van PLG en CLG strategieën kan uw marketing stappenplan en verkoopinspanningen om aanzienlijk hogere conversies en inkomsten te genereren. Overweeg het gebruik van een marketing- en verkoopmanagementtool om waterdichte PLG- en CLG-strategieën te ontwikkelen en bij te houden. Software voor productbeheer van ClickUp is een veelzijdig platform dat is ontworpen om uw groeistrategie te verbeteren.

Wij laten u zien hoe ClickUp een krachtig hulpmiddel kan zijn om zowel product- als klantgerichte groei te ondersteunen.

Toepass innovatieve toevoegingen met mindmaps

Innovatie speelt een cruciale rol bij het stimuleren van groei, of het nu gaat om product- of klantgerichte strategieën. Het is belangrijk om uw ideeën te organiseren op een manier die leidt tot duidelijke, uitvoerbare stappen.

Mindmaps kunnen hierbij ongelooflijk nuttig zijn, omdat ze een visuele manier bieden om uw gedachten te structureren en te zien hoe verschillende ideeën met elkaar in verbinding staan.

Als je bijvoorbeeld aan het brainstormen bent over manieren om een functie van een product te verbeteren of de klantervaring te verbeteren, kan een mindmap je helpen om deze concepten op te splitsen in behapbare onderdelen. Dit zorgt ervoor dat elk detail wordt overwogen en niets over het hoofd wordt gezien.

Zet uw productstrategie om in bruikbare stappen met de mindmaps van ClickUp Mindmaps van ClickUp vergemakkelijken dit proces perfect door u in staat te stellen uitgebreide levenscycli voor productontwikkeling op te bouwen en gebieden voor optimalisatie aan te wijzen.

U kunt flowcharts en workflows maken die uw product begeleiden van het eerste idee tot de uiteindelijke lancering. Door elke fase van de reis van uw product te visualiseren, kunt u ervoor zorgen dat uw groeimarketingstrategieën zijn zowel innovatief als effectief.

Test verschillende weergaven van gegevens voor verschillende perspectieven

Het verkrijgen van verschillende perspectieven op uw business strategie is essentieel voor het succes ervan. U moet product- en UX-experts raadplegen, evenals verkoop- en klantervaringsteams. Door uw abonnementen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, kunt u potentiële hiaten en kansen identificeren die anders misschien onopgemerkt zouden blijven. ClickUp Weergaven bieden u verschillende manieren om uw taken en projecten te visualiseren en te beheren.

Maak optimaal gebruik van de aanpasbare kolommen van de ClickUp Board-weergave om productinformatie bij te houden

De ClickUp Kalender Weergave helpt u op de hoogte te blijven van deadlines en mijlpalen, zodat uw team op schema blijft.

Beheer uw tijdlijnen voor productontwikkeling met gemak door gebruik te maken van ClickUp's kalenderweergave

Ondertussen is de ClickUp Lijstweergave biedt een meer gedetailleerde kijk op elke Taak, waardoor het gemakkelijker wordt om de fijnere details van uw groeistrategie te beheren.

Filter functieaanvragen en begrijp de behoeften van uw klanten beter met de ClickUp lijstweergave

Het volgen en organiseren van projecten van bedrijven is heel eenvoudig en effectief met ClickUp software. Van eenvoudige lijsten tot ingewikkelde projecten, ClickUp software is gebruikt om dingen Klaar te krijgen zoals verwacht. Het is een zeer effectieve software bij het aanpakken van problemen met projectmanagement en het bijhouden van de voortgang van lopende taken en projecten

Judy Hellen, Brighten A Soul Foundation over het gebruik van ClickUp

Samenhang creëren in uw marketingteam

Een hecht marketingteam is essentieel voor het effectief uitvoeren van elke groeistrategie. Als iedereen op dezelfde pagina zit, worden taken efficiënter voltooid en is er minder kans op miscommunicatie.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Marketing-Solution.png ClickUp's marketingoplossing /%img/

Stroomlijn de samenwerking tussen afdelingen door ClickUp's Marketing Solution te gebruiken voor naadloze communicatie en projectmanagement

Vermijd verspreide projectdocumenten en communicatie door het implementeren van ClickUp's marketingoplossing .

U kunt het door elkaar gebruiken voor productontwerp of klantbehoudstrategieën. Sterker nog, verschillende afdelingen in uw organisatie kunnen samenwerken aan bestanden, meerdere communicatiemiddelen en 1000+ integraties - allemaal vanaf één uniform platform.

Het marketingteam kan verschillende grafieken gebruiken om mazen en andere wrijvingspunten in je groeistrategie op te sporen.

Zorg voor de instelling van ClickUp's dashboards en pas ze aan om gedetailleerde inzichten in uw product- en marketingstrategieën weer te geven. Dit verandert uw dashboard in een dynamische analytische hub.

Zie het als je commandocentrum voor gegevens, waar je widgets kunt instellen die sleutelgegevens bijhouden, prestatietrends visualiseren en complexe informatie opsplitsen in bruikbare inzichten.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Dashboards-2.png ClickUp's dashboards /$$$img/

Blijf wendbaar en ontvankelijk voor uw strategische doelen met een uitgebreide weergave van uw hele operatie met behulp van ClickUp Dashboards

Door uw dashboard op maat te maken, kunt u de voortgang van verschillende projecten bewaken, successen en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn aanwijzen en direct weloverwogen beslissingen nemen.

Gebruik whiteboards om PLG- en CLG-strategieën te bedenken

Whiteboards zijn ideaal voor het brainstormen en visualiseren van groeistrategieën. Ze bieden een flexibele ruimte om uw ideeën in kaart te brengen, ongeacht het model waarmee u werkt.

Teken flowcharts en breng uw strategie in kaart met de Whiteboards van ClickUp ClickUp Whiteboards zijn perfect voor brainstormen en het plannen van je groei op een interactieve, collaboratieve manier.

Als je een productgebaseerd bedrijf bent, gebruik dan Whiteboards om user journeys in kaart te brengen, van de eerste kennismaking tot het gebruik van functies en zelfs betaalde upgrades. Het is ook een geweldig hulpmiddel om A/B-testscenario's uit te stippelen om ervoor te zorgen dat je strategie op het juiste spoor zit.

Als je je echter richt op CLG, dan helpen Whiteboards je bij het bijhouden en visualiseren van klantcontactpunten tijdens hun hele reis. Je kunt samen met je team de hele marketingfunnel grafieken en ervoor zorgen dat elke interactie wordt geoptimaliseerd.

Bovendien kunnen meerdere teams dankzij realtime samenwerking naadloos samenwerken om de klantenservice te verbeteren en succes te stimuleren.

Uitrollen van AI-tools voor snelle inzichten

AI-tools kunnen de manier veranderen waarop u inzichten verzamelt en analyseert, waardoor uw besluitvormingsproces wordt versneld. Deze tools blinken uit in het verwerken van grote hoeveelheden gegevens, het opsporen van trends en het snel leveren van bruikbare inzichten.

Ze automatiseren taken zoals gegevensextractie, trendanalyse en het genereren van rapporten, zodat u zich kunt richten op strategische planning in plaats van op handmatig werk.

AI-gestuurde oplossingen zijn vooral waardevol voor taken als het transcriberen van vergaderingen, het samenvatten van lange documenten en het identificeren van sleutelinformatie in uw gegevens. Dit verhoogt de efficiëntie, verbetert de nauwkeurigheid en vermindert de kans op menselijke fouten.

Verbeter de productiviteit van je team en test meerdere groeistrategieën met ClickUp Brain ClickUp Brein kan dit een stap verder brengen.

Het stelt je in staat om gedetailleerde rapportages te maken, spraak-naar-tekst transcripties te genereren en specifieke trefwoorden uit je bestanden te halen. Deze intelligente assistent integreert naadloos met je taken, projecten en teamactiviteiten, biedt een uitgebreide weergave en versnelt je uitvoering met meer dan 100 gespecialiseerde tools.

Implementeer vooraf ontworpen sjablonen voor groei

Sjablonen zijn ongelooflijk waardevol voor het uitvoeren van groeistrategieën. Ze bieden een kant-en-klaar kader dat u kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften, zodat uw team met een solide basis kan beginnen.

Met de uitgebreide bibliotheek met sjablonen van ClickUp kunt u uw groei-inspanningen stroomlijnen. Deze sjablonen bieden gestructureerde begeleiding, zodat u uw strategieën efficiënt kunt beheren en de voortgang kunt bijhouden zonder het wiel opnieuw uit te hoeven vinden.

Sjabloon voor ClickUp Product Roadmap

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-239.png Beheer gegevens met betrekking tot uw groeistrategie met ClickUp's Product Roadmap Template https://app.clickup.com/signup?template=t-134368432&department=engineering-product&_gl=1*3v7xiq*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De Sjabloon voor productroutekaart door ClickUp helpt u elke fase te visualiseren, van het eerste concept tot de uiteindelijke lancering, zodat u niets over het hoofd ziet.

Met dit sjabloon kunt u Taken opsplitsen, middelen toewijzen en alles soepel laten verlopen.

Om optimaal gebruik te maken van het sjabloon voor een productroutekaart, begint u met het schetsen van de doelen van uw product. Breng vervolgens de belangrijkste mijlpalen in kaart en prioriteer de functies die je nodig hebt om deze mijlpalen te bereiken.

Tot slot, ClickUp aangepaste statussen en Aangepaste velden helpen u om de voortgang bij te houden en weloverwogen beslissingen te nemen.

Sjabloon voor productstrategie ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-240.png Neem een voorsprong bij het lanceren van uw productgestuurde campagnes met ClickUp's sjabloon voor productstrategie https://app.clickup.com/signup?template=t-126244332&department=engineering-product&_gl=1\14djalt\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een andere optie voor PLG is ClickUp's sjabloon voor productstrategie waarmee u praktische stappenplannen kunt maken om uw productteams op het juiste pad te houden en te positioneren.

Begin met het definiëren van het doel van uw product en de problemen die het oplost. (Om dit te doen moet het team ook grondig marktonderzoek doen om inzicht te krijgen in concurrenten en innovatiekansen te identificeren)

Stel vervolgens meetbare doelen en verdeel ze in uitvoerbare Taken met behulp van dit sjabloon. Deze aanpak zorgt voor een duidelijk abonnement en helpt bij het effectief bijhouden van de voortgang.

Herzie en actualiseer je strategie regelmatig op basis van prestaties en feedback van gebruikers om je ontwikkeling op koers te houden.

Ook lezen: Top 12 Productmarketing Software voor Groei

Het gebruik van PLG en CLG in succesvolle SaaS-bedrijven

Dit is hoe bedrijven als HubSpot en Salesforce deze benaderingen hebben gebruikt om groei te stimuleren SaaS-activiteiten .

HubSpot's overgang van verkoopgeleide naar productgeleide groei

In eerste instantie, HubSpot leunde sterk op een verkoopgedreven strategie, maar naarmate ze evolueerden, verschoven ze naar een productgedreven aanpak.

Freemium model: Door gratis tools met beperkte functies aan te bieden, trok HubSpot een groot aantal gebruikers aan. Dankzij dit model konden potentiële klanten de waarde van het product uit eerste hand ervaren voordat ze tot aankoop overgingen

Door gratis tools met beperkte functies aan te bieden, trok HubSpot een groot aantal gebruikers aan. Dankzij dit model konden potentiële klanten de waarde van het product uit eerste hand ervaren voordat ze tot aankoop overgingen Voordelen voor de groei: Deze verschuiving stelde HubSpot in staat om snel te groeien door de bruikbaarheid en effectiviteit van het product als drijvende kracht achter de groei te gebruiken. De overgang hielp HubSpot zich te vestigen als een sleutel speler in de inbound marketing ruimte

De focus van Salesforce op klantgestuurde groei Salesforce heeft zijn reputatie opgebouwd door prioriteit te geven aan succes bij de klant en het creëren van een robuuste gemeenschap rond zijn product.

Klanttevredenheid: Salesforce investeert veel in teams voor klanttevredenheid die nauw samenwerken met clients om ervoor te zorgen dat zij hun doelen bereiken en maximale waarde uit het platform halen

Salesforce investeert veel in teams voor klanttevredenheid die nauw samenwerken met clients om ervoor te zorgen dat zij hun doelen bereiken en maximale waarde uit het platform halen Het opbouwen van een community: Salesforce heeft ook een levendige community opgebouwd door middel van gebeurtenissen, gebruikersgroepen en online forums. Deze aanpak versterkt de relaties met klanten en creëert waardevolle feedbacklussen voor voortdurende productverbetering

**Welke is de beste groeistrategie voor uw SaaS Business?

De keuze tussen klantgestuurde en productgestuurde groei hangt af van de unieke context van uw product, waaronder de aard, doelgroep en marktdynamiek.

PLG is ideaal als je product onmiddellijk waarde kan leveren met minimale verkoopinterventie, waardoor het perfect is voor schaalbare, self-service modellen. Aan de andere kant schittert CLG in bedrijfsecosystemen waar diepe klantbanden en gepersonaliseerde ervaringen cruciaal zijn voor het stimuleren van groei.

Veel succesvolle SaaS-bedrijven integreren elementen van zowel PLG als CLG. Maar wat uw pad naar groei ook is, ClickUp is hoe u daar komt.

Van mindmaps en whiteboards om te brainstormen tot overzichten om de voortgang bij te houden, ClickUp biedt krachtige integraties om de samenwerking te verbeteren terwijl u uw groeistrategie uitvoert.

Bent u klaar om uw SaaS-reis naar het volgende niveau te brengen? Meld u gratis aan bij ClickUp vandaag nog!