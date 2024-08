Top 10 PLG-bedrijven om in de gaten te houden in 2024

Traditionele groeimodellen voor bedrijven vereisen meestal aanzienlijke investeringen. Dit omvat vaak het uitbreiden van het verkoopteam om hogere doelen te bereiken en het verhogen van de reclame-uitgaven om meer leads te genereren.

Er is echter een efficiëntere manier om te groeien; tevreden klanten kunnen uw meest effectieve pleitbezorgers worden. Veel bedrijven stappen af van deze conventionele schaalvergrotingsmethoden en kiezen in plaats daarvan voor een productgestuurde groeistrategie.

Deze strategie staat in contrast met traditionele verkoopgeleide modellen waarbij verkoopteams en marketinginspanningen op de voorgrond staan.

Productgestuurde groei (PLG)) is een bedrijfsmethodologie waarbij het productgebruik de drijvende kracht is achter klantenwerving, -uitbreiding en -behoud. Omdat deze strategie voordeliger is en een duurzamer pad naar expansie biedt, is deze vandaag de dag steeds belangrijker.

Bedrijven die een PLG-strategie willen invoeren of verfijnen, kunnen waardevolle lessen leren van het observeren van succesvolle productgestuurde bedrijven. Deze PLG-bedrijven laten zien hoe ze het product effectief kunnen inzetten om de kosten voor klantenwerving te verlagen, de gebruikerservaring te verbeteren en een virale groeikringloop te creëren.

In dit artikel bespreken we de top 10 PLG-bedrijven die je kunt volgen om je eigen effectieve go-to-market strategie te ontwikkelen.

10 PLG-bedrijven om te gebruiken als inspiratie in 2024

In het huidige digitale landschap, waar de verwachtingen van gebruikers hoog zijn en de concurrentie hevig, kan een robuuste PLG-strategie een game-changer zijn. Hier zijn tien van zulke PLG-bedrijven om tips van te krijgen.

1. ClickUp

een uitgebreide app om al het werk van je team te beheren: ClickUp

Key Learning: Flexibiliteit en aanpasbaarheid in een product kunnen een belangrijke groeimotor zijn. Bovendien kan het tegemoetkomen aan uiteenlopende behoeften in de sector binnen één platform de werving van gebruikers exponentieel verhogen. ClickUp, een uitgebreide software voor productbeheer is een goed voorbeeld van de kracht van een productgerichte groeistrategie in de drukke SaaS-markt. Met zijn innovatieve aanpak heeft ClickUp zijn gebruikersbestand snel uitgebreid en heeft het bedrijf 6 miljoen gebruikers in vijf jaar .

De kern van het succesverhaal van ClickUp is toe te schrijven aan de gebruiksvriendelijke interface en het robuuste freemium product-gestuurde groeimodel, dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij het aantrekken en behouden van een gevarieerd gebruikersbestand.

Het platform heeft zichzelf gepositioneerd als een veelzijdige oplossing in PLG-softwaretools . ClickUp biedt een efficiënte manier om alles te doen, van processen in kaart brengen en documenteren tot het stellen van doelen en taakautomatisering . Het is ook geschikt voor een breed spectrum van gebruikersbehoeften op het gebied van projectbeheer, productontwikkeling, marketing, personeelsbeheer en meer.

meetbare doelen instellen in ClickUp; effectief doelen bereiken met gedefinieerde tijdlijnen en doelen

Het platform is erop gericht om u te helpen sneller te werken en beter om uw projectmanagementdoelen efficiënter. Het helpt je snel op weg met alles van sjablonen voor productlancering naar sjablonen groeiplannen en aangepaste dashboards naar doelen stellen oplossingen.

Deze aanpak stroomlijnt de workflows van gebruikers en verbetert de gebruikerservaring. Een geweldige ervaring en verbeterde efficiëntie stimuleren een verschuiving van gratis naar betaalde plannen, een snelle uitbreiding van de gebruikersbasis en een grotere betrokkenheid.

De PLG-strategie van ClickUp verlaagt de kosten voor klantenwerving terwijl het productgebruik wordt gemaximaliseerd. Bovendien ontwikkelen ze zich voortdurend op basis van feedback van gebruikers, zodat hun oplossingen blijven voldoen aan de behoeften van gebruikers.

Deze strategie heeft de productgerichte groei van ClickUp gestimuleerd en laat de kracht zien van een user-first benadering in de SaaS-industrie.

Verder innoveren met ClickUp 3.0

Met de lancering van ClickUp 3.0 beschikken gebruikers nu over nog krachtigere functies om hun productiviteit te verhogen. Deze omvatten een gloednieuwe gepersonaliseerde Home die afleidingen vermindert, een universele zoekfunctie die ook al uw in ClickUp geïntegreerde apps omvat, een nieuw ontworpen Postvak In, een gemeenschappelijke Hub voor al uw bestanden, dashboards en whiteboards, aangepaste velden en taken, nieuwe integraties en automatiseringen, en nog veel meer.

snel taken in ClickUp samenvatten en vragen stellen over de eigenaar van de taak, de vervaldatum, opmerkingen en meer met ClickUp Brain_

ClickUp's populairste nieuwe functie is ClickUp Brein de AI-gestuurde assistent voor kennisbeheer. Hij helpt u content te creëren, projectupdates te genereren en snel antwoorden te krijgen van uw verbonden apps. Het geeft ook direct contextuele antwoorden op alles wat u vraagt over uw werk in ClickUp. Dat is nog niet alles: het bevat 100+ AI-tools om diverse werkbehoeften te ondersteunen.

Door effectief gebruik te maken van een intuïtief en aanpasbaar product als primair hulpmiddel voor leadgeneratie en klantenwerving, laat ClickUp zien hoe PLG-bedrijven snelle groei en omzetuitbreiding kunnen realiseren en tegelijkertijd de acquisitiekosten laag kunnen houden.

2. Figma

figma_ is een ontwerpplatform voor teams om samen producten te bouwen

Key Learning: Hoe meer 'deelbaar' en 'collaboratief' je product is, hoe sneller het kan groeien. Een sterke community kan ook een goudmijn zijn voor gebruikersbehoud en -betrokkenheid.

Figma, een pionier in de designwereld, is een typisch voorbeeld van Product-Led Growth of PLG-bedrijven. Figma staat bekend om haar innovatieve aanpak en heeft het landschap van de markt opnieuw gedefinieerd ontwerptools door prioriteit te geven aan de betrokkenheid en tevredenheid van de eindgebruiker.

Centraal in Figma's PLG-strategie staat de mogelijkheid om direct waarde te leveren. Het platform stelt gebruikers in staat om direct te beginnen met het maken van ontwerpen met minimale insteltijd en een scala aan sjablonen en tools voor beginners en professionals. Deze onmiddellijke levering van waarde zorgt ervoor dat gebruikers snel het nut van Figma inzien, wat een snelle adoptie en langdurige betrokkenheid bevordert.

Figma's groei wordt gevoed door de sterke focus op feedback van gebruikers. Het platform ontwikkelt zich voortdurend door inzichten van gebruikers te integreren, waardoor het in de voorhoede blijft van ontwerptrends en gebruikersbehoeften. Deze gebruikersgerichte aanpak is cruciaal geweest in Figma's reis om een toonaangevend product-gestuurd groeibedrijf te worden.

Figma is ook een voorbeeld van het efficiënte gebruik van product-qualified leads (PQL's), waarbij gegevens over productgebruik worden gebruikt om potentiële klanten te identificeren en te koesteren. Figma zet betrokken gebruikers effectief om in loyale klanten door zich te richten op gebruikersacties, zoals het maken van componenten en samenwerking binnen teams.

3. Calendly

calendly_ - Automatiseringsplatform voor het plannen van efficiënte oproepen

Key Learning: Als je product zichzelf op natuurlijke wijze blootstelt aan niet-gebruikers tijdens regelmatig gebruik (zoals bij het delen van een planningslink), heb je een krachtige groeikring.

Calendly, een geautomatiseerde planningstool, is een uitstekend voorbeeld van een bedrijf dat gebruik maakt van productgeleide groei (PLG) in combinatie met viraliteit voor een indrukwekkende groei. Als een tool die het plannen van vergaderingen voor professionals vereenvoudigt, heeft Calendly effectief gebruik gemaakt van de inherente waarde van zijn product om gebruikers te werven en te behouden.

De sleutel tot het succes van Calendly is de sterke product-markt fit. Het platform pakt een universeel pijnpunt aan: het omslachtige proces van het plannen van vergaderingen. Door een gebruiksvriendelijke en efficiënte oplossing te bieden, is Calendly erin geslaagd een gevarieerde gebruikersgroep aan te trekken en te behouden. Deze sterke product-market fit is essentieel voor elke PLG-strategie, omdat het ervoor zorgt dat het product aanslaat bij het beoogde publiek en voorziet in een echte behoefte.

De groei van Calendly wordt aangedreven door zijn inherente virale aard. Elke keer dat een gebruiker een Calendly-uitnodiging verstuurt, plant hij niet alleen een vergadering, maar introduceert hij ook nieuwe gebruikers op het platform. Dit creëert een virale lus waarbij ontvangers van Calendly-uitnodigingen onmiddellijk de waarde van het product inzien en zich vaak zelf aanmelden om de service te gebruiken.

De aanpak van Calendly laat de kracht zien van een product dat op een natuurlijke manier anderen betrekt en duidelijke waarde levert.

4. HubSpot

hubSpot_ is een krachtig en gebruiksvriendelijk verkoop-CRM om uw verkoopproces te superchargen

Key Learning: Het omarmen van datagestuurde, contextueel relevante gebruikersbetrokkenheid kan de onmiddellijke productervaring verbeteren en de weg vrijmaken voor gebruikersbehoud en bedrijfsgroei op de lange termijn.

HubSpot, een gerenommeerde speler in de SaaS-industrie, heeft een benchmark gezet in product-geleide groei (PLG) door zijn innovatieve onboarding strategieën.

Product-led onboarding (PLO) is de kern van HubSpot's aanpak, gericht op datagestuurde gebruikersbetrokkenheid die is afgestemd op de gedragspatronen en vaardigheidsniveaus van gebruikers. Deze productgestuurde strategie maakt gebruik van historische gegevens en gebruikerscontext voor effectieve onboarding-ervaringen.

HubSpot's reis in het ontwikkelen van zijn PLO framework is gekenmerkt door uitgebreide experimenten en voortdurende optimalisatie. HubSpot vertrouwde aanvankelijk op tools van derden voor het inwerken van klanten, maar ontwikkelde uiteindelijk zijn eigen beheertool Projects, waarmee de gebruikerservaring werd verbeterd door het stellen van klantdoelen, verantwoording en educatieve content in één platform te integreren.

De verschuiving naar een CRM-gerichte aanpak betekende een belangrijke overgang voor HubSpot. HubSpot erkende dat gebruikers hun marketingplatform als een CRM, draaide HubSpot om, wat leidde tot een toename van het aantal maandelijkse inschrijvingen en een verbeterde gebruikersbetrokkenheid. Deze CRM-focus vormt nu de hoeksteen van HubSpot's productgestuurde strategie.

De sleutel tot het PLG-succes van HubSpot is het diverse aanbod van zelfbedieningshulpmiddelen, waaronder toegang tot community's en een schat aan artikelen en video's. Het bedrijf gebruikt verschillende onboardingtactieken zoals live chat, geautomatiseerde CRM-stromen, tooltips en walkthroughs, documentatiesjablonen en gepersonaliseerde welkomstberichten die zorgvuldig zijn afgestemd op verschillende gebruikerssegmenten.

De focus van het bedrijf op het begrijpen van en tegemoet komen aan verschillende gebruikersrollen en persona's is van cruciaal belang. Door het gedrag binnen en buiten het product te beoordelen en verschillende marketingpersona's in overweging te nemen, stemt HubSpot zijn onboardingprocessen af op de verschillende gebruikersbehoeften.

5. Slack

breng al je werkcommunicatie naar één plaats met Slack , een van de huidige bekende PLG-bedrijven

Key Learning: Het is belangrijk om je product kleverig te maken door in het middelpunt te staan van alle activiteiten op de werkvloer. Een rijk ecosysteem van integraties kan gebruikers aan je platform binden.

Slack, een pionier in bedrijfscommunicatie, is een voorbeeld van de succesvolle implementatie van een product-geleide groeistrategie (PLG).

De reis van een startup in Silicon Valley naar een wereldleider is verankerd in een transformatieve missie: het opnieuw uitvinden van communicatie op de werkplek. Door de integratie van messaging, het delen van bestanden en realtime samenwerking, voorzag Slack in een wijdverspreide behoefte aan samenhangende communicatietool s.

De sleutel tot de snelle groei van Slack was de strategische toepassing van een freemiummodel, waarbij gebruikers werden verleid met een aantrekkelijke gratis versie en de belofte van geavanceerde premium functies. Deze aanpak betrok gebruikers en stimuleerde hen om Slack te promoten binnen hun organisaties, waardoor een virale groeikringloop ontstond.

Een andere hoeksteen van het succes van Slack was de zorgvuldige onboarding van gebruikers. Slack zorgde ervoor dat gebruikers de functies snel onder de knie kregen door middel van interactieve tutorials en contextuele hulp, waardoor ze langdurig betrokken raakten.

6. UserMotion

UserMotion is een verkoopinformatieplatform voor voorspellende leadscoring

Key Learning: Het gebruik van AI voor predictive lead scoring en het focussen op productgebruiksgegevens kan de lead scoring aanzienlijk stroomlijnen prioriteringsproces en de inkomstengroei van PLG-bedrijven stimuleren.

UserMotion is een geavanceerd sales intelligence-platform dat speciaal is ontworpen voor B2B SaaS bedrijven. Het maakt gebruik van voorspellende lead scoring om potentiële accounts te identificeren voor aankoop, uitbreiding of opzegging en begeleidt betrokkenheid door middel van door experts opgestelde playbooks.

Deze aanpak is met name gunstig voor bedrijven die hun verkoopstrategieën willen optimaliseren en zich willen richten op accounts die naar alle waarschijnlijkheid inkomsten zullen genereren.

Het AI-gestuurde platform van UserMotion bepaalt de prioriteit van accounts op basis van een combinatie van gegevens over productgebruik en inzichten in de fit met de klant. Met behulp van deze tool kunnen bedrijven hun pijplijn verdubbelen door zich te richten op de meest veelbelovende leads voor omzetgroei.

Het platform helpt inkomsten te maximaliseren door middel van bruikbare inzichten en stemt verkoopstrategieën af op productgebruikspatronen, waardoor de meest effectieve routes naar het genereren van inkomsten worden onthuld.

UserMotion biedt een uitgebreide oplossing voor het evalueren en verbeteren van go-to-market (GTM) strategieën. De datagestuurde inzichten helpen bedrijven inzicht te krijgen in hun verkoopprestaties en identificeren sterke punten en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

7. Grammarly

grammatica_ is een AI-ondersteuningstechnologie voor Engelse communicatie

Key Learning: Het opbouwen van een gemeenschap en een waardengedreven aanpak, gecombineerd met een focus op feedback van gebruikers, kan een bedrijf naar de voorhoede van zijn industrie stuwen.

Grammarly, bekend om zijn geavanceerde digitale schrijfhulp, is een lichtend voorbeeld van succesvolle PLG-bedrijven op het gebied van informatietechnologie en diensten.

De kern van de PLG-strategie van Grammarly bestaat uit het benutten van marketinggekwalificeerde leads (MQL's) om initiële gebruikers aan te trekken tot virale loops.

Door een aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk programma aan te bieden dat gemakkelijk gedownload en geïnstalleerd kan worden, creëert Grammarly een omgeving waarin nieuwe gebruikers op natuurlijke wijze aangetrokken worden tot het aanbod. Deze eerste betrokkenheid is cruciaal voor het bevorderen van een gebruikersgedreven, productgestuurd groeimodel.

Het verkoopteam van Grammarly speelt een cruciale rol door in gesprek te gaan met veelbelovende leads die gekwalificeerd zijn voor het product en ervoor te zorgen dat de waarde van het platform goed wordt gecommuniceerd en begrepen. Deze gerichte aanpak helpt bij het omzetten van geïnteresseerde gebruikers in loyale klanten.

De klantensucces (CS) teams bij Grammarly zijn ook een integraal onderdeel van hun PLG-strategie. Zij richten zich op het helpen van nieuwe gebruikers, vooral degenen die hulp nodig hebben met specifieke functies. Het CS-team identificeert proactief de risico's van PLG-afhakers en pakt deze risico's aan door te werken aan het behouden en herstellen van afhakende klanten.

lees ook:*_ software voor productfeedback_ * voor de beste klantinzichten

8. Zapier

zapier_ is een workflow automatisering platform voor efficiënte teams, tools en processen

Key Learning: Strategische timing en marktpositionering, een focus op klantgerichte groei en een robuuste content- en SEO-strategie kunnen leiden tot exponentiële groei in de technologiesector.

Zapier's reis naar een duizelingwekkende $ 230 miljoen Annual Recurring Revenue (ARR) en een waardering van $ 5 miljard, bereikt met $ 1,3 miljoen aan financiering, is een bewijs van de kracht van strategische groei en innovatie.

De lancering van Zapier viel samen met de groeiende alomtegenwoordigheid van API's en een toename in het gebruik van cloudservices en SaaS. Zapier boorde een ontluikende iPaaS-markt van 9 miljard dollar aan en bood een no-code oplossing om verschillende SaaS-applicaties met elkaar te verbinden en integraties toegankelijk te maken voor niet-technische gebruikers.

In tegenstelling tot veel andere startups werd de groei van Zapier gevoed door één enkele startfinancieringsronde. Deze kapitaalefficiëntie en beperkte afhankelijkheid van externe financiering stelde hen in staat om aanzienlijk eigenaarschap en controle te behouden.

In het begin richtte Zapier zich op het opbouwen van sterke klantrelaties door actieve betrokkenheid bij forums, waarbij hun teams voor klantensucces directe hulp boden en vertrouwen opbouwden. Hun nadruk op uitzonderlijke klantenondersteuning en het maken van klantsucces tot een kernwaarde van het bedrijf was cruciaal in hun vroege groeifase.

Een robuuste SEO-strategie was ook de drijvende kracht achter de groei van Zapier. Ze creëerden duizenden geautomatiseerde, SEO-geoptimaliseerde landingspagina's voor elke app-integratie, waarmee ze zoekverkeer met een hoge intentie vastlegden. In combinatie met een content marketing strategie gericht op app use cases en reviews, slaagde Zapier erin om een breed publiek aan te trekken.

Het groeiverhaal van Zapier is een uitstekend voorbeeld van hoe strategische positionering, klantgerichtheid, efficiënt gebruik van kapitaal en adaptieve strategieën kunnen leiden tot exponentiële groei in de concurrerende technologiesector.

9. Miro

visuele werkruimte waarmee gedistribueerde teams kunnen ontwerpen en bouwen - miro Key Learning: Onmiddellijk nut en een voorproefje van de mogelijkheden van het product kunnen nieuwe gebruikers veranderen in klanten voor het leven. Door je product te integreren met andere essentiële tools, kun je het onmisbaar maken.

Miro, een visueel samenwerkingsplatform voor teams, herdefinieert de norm voor productgestuurde groeistrategieën (PLG) in de SaaS-sector. Met meer dan 45 miljoen gebruikers wereldwijd is het succes van Miro gebaseerd op een zorgvuldig opgestelde go-to-market (GTM) strategie. Ze gebruiken het product als het primaire middel voor klantenwerving, conversie en uitbreiding.

Centraal in het PLG-succes van Miro staat de klantgerichte aanpak, waarbij het begrijpen van en aanpassen aan de behoeften van de gebruiker van het grootste belang is. Door regelmatig de doelgroep en de belangrijkste use cases opnieuw te beoordelen, zorgt Miro ervoor dat haar aanbod relevant en waardevol blijft. Training in inlevingsvermogen in de klant is ook een cruciaal aspect van hun strategie, waarbij de nadruk ligt op het echt begrijpen van en inspelen op de behoeften van de gebruiker.

Het platform van Miro onderscheidt zich door zijn eenvoud en snelle time-to-value. Het freemium product-gestuurde groeimodel biedt onmiddellijke, tastbare voordelen, waardoor gebruikers worden aangemoedigd om de mogelijkheden te verkennen en later te upgraden naar meer geavanceerde functies.

De uitgebreide reeks sjablonen dient als acquisitie- en activeringsstrategie, zodat gebruikers kunnen beginnen met gestructureerde, inspirerende frameworks in plaats van een blanco canvas.

10. Zoom

zoom is een alles-in-één intelligent samenwerkingsplatform dat verbinden makkelijker maakt

Key Learning: Eenvoud en betrouwbaarheid in een product kunnen een brede groep gebruikers aanspreken. Snel inspelen op feedback van gebruikers, vooral in moeilijke tijden, is cruciaal voor duurzame groei.

Zoom, een leider in videoconferencing, is een begrip geworden, vooral tijdens de pandemie, en heeft zich ontwikkeld van een eenvoudig communicatiemiddel tot een vitaal onderdeel van ons dagelijks leven.

In feite is 'Zoom' een werkwoord geworden, wat de diepgaande impact van het platform aangeeft op de manier waarop we digitaal met elkaar in contact komen. De naadloze integratie in verschillende aspecten van het leven - van schoolklassen tot bedrijfsvergaderingen - bewijst de universele aantrekkingskracht en het gebruiksgemak.

De reis van Zoom is een bewijs van de kracht van productgeleide groei (PLG). Het intuïtieve ontwerp van het platform, de robuuste gratis versie en de premium functies voor betaalde abonnementen hebben het gebruikersbestand exponentieel doen groeien.

De pandemie heeft deze groei aangewakkerd, waardoor Zoom is veranderd van een zakelijke tool in een essentieel onderdeel van leren op afstand, telewerken en sociale interacties.

Het is een opmerkelijke prestatie dat Zoom in staat was zijn activiteiten snel op te schalen om aan de grote vraag tijdens de pandemie te voldoen. Door te luisteren naar feedback van klanten en zich snel aan te passen, wisten ze goed om te gaan met uitdagingen zoals beveiligingsproblemen en privacy van gebruikers.

Product-geleide groei omarmen

De succesverhalen van deze top 10 van productgerichte bedrijven kunnen bedrijven inspireren die zich op de steeds veranderende digitale markt willen begeven.

Van het aanpassingsvermogen van ClickUp om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van de industrie tot de eenvoud en betrouwbaarheid van Zoom, elk SaaS-bedrijf laat unieke benaderingen zien voor het benutten van productgeleide groei. Terwijl we deze marktleiders observeren, is het onderliggende thema van de PLG-bedrijven duidelijk: het integreren van klantgerichte strategieën met innovatieve productontwikkeling is de sleutel tot duurzame groei en marktleiderschap in het digitale tijdperk.

Deze softwarebedrijven demonstreren de kracht van productgeleide groei en inspireren een routekaart voor anderen om te volgen, en bewijzen dat focussen op de productervaring kan leiden tot opmerkelijk succes.

Ontdek hoe ClickUp zich kan aanpassen aan de behoeften van uw branche en de productiviteit kan verbeteren. Begin uw reis met ClickUp en sluit u aan bij de succesvolle bedrijven die productgestuurde groei gebruiken om opmerkelijke resultaten te behalen.