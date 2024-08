De 30 krachtigste productiviteitsblogs (bijgewerkt)

Oh, de plaatsen waar je zult komen!

Dat is de naam van de populair kinderboek van Dr. Seuss. Het gaat over je weg vinden, jezelf zijn en hard blijven werken. En het eindigt met een semi-beroemde zin: "Kind, je zult bergen verzetten."

Maar hoe verplaats je een berg?

Dr. Seuss gaf ons de hoop, maar niet het hoe.

Waar vind je de rand om die berg van werk, doelen en persoonlijke projecten te verplaatsen?

In dit artikel kijken we naar wat productiviteitsblogs geweldig maakt en naar de top 30 productiviteitsblogs die je zullen helpen om die berg te verplaatsen.

Laten we productief worden!

Wat maakt een blog over productiviteit geweldig?

We kennen allemaal dat gevoel dat we krijgen als de wekelijkse aflevering van onze favoriete serie bijna begint: dat gevoel van opwinding, volgepropt met popcorn.🍿

Hetzelfde geldt voor je favoriete productiviteitsblog; goede productiviteitsblogs moeten regelmatig posts hebben waar je naar uitkijkt.

Een goede blog moet ook inspirerend en betrouwbaar zijn. Lezers moeten weten hoe de lifehack die ze zijn tegengekomen hen echt zal helpen om hun onproductieve gewoontes te overwinnen.

Goede productiviteitsblogs bieden niet alleen persoonlijke productiviteitstips maar ze bieden ook hoogwaardige inzichten in waarom die gewoonten überhaupt bestaan.

Productiviteitsblogs moeten ook tot nadenken stemmen. Als lezers dagen of weken na het lezen van een blog nog steeds aan het denken zijn, dan is dat een geweldige blog.

Oh en als laatste, een goede productiviteitsblog inspireert je om productiever te zijn, want daar gaat het om! 😉

NOOT: Voor meer productiviteitstips, bekijk deze gids op hoe je productiever kunt zijn !

Onze Top 30 Productiviteitsblogs

De juiste productiviteitsblog zal je niet alleen helpen om productiever te worden, maar zal ook de manier waarop je communiceert, werkt en leeft verbeteren.

Om je te helpen de juiste blog voor jouw doelen te kiezen, is hier onze lijst met de beste productiviteitsblogs:

1. ClickUp

Onze blog is een eersteklas ticket voor een geweldige reis die u en uw team verbindt met het werk dat er toe doet.

En, behalve hilarisch (al zeggen we het zelf 😉), bieden onze blogs ook eersteklas praktische voorbeelden over hoe je al je productiviteitsdoelen kunt bereiken.

Van blogs over productief zijn op het werk naar blogs die je zullen helpen elke week een dag besparen clickUp's productiviteit blogs geven u alle middelen die u nodig hebt om uw doelen en persoonlijke groei bereiken.

En als je al een persoonlijke blog hebt, bekijk dan deze andere blogpost om te zien hoe ClickUp kan helpen u met blogproductiviteit.

Oh en over bronnen gesproken, ClickUp is een projectbeheertool die je helpt om in elke zin van het woord productief te zijn. Het is de perfecte manier om alle productiviteitstips hier uit te voeren.

Waarom niet clickUp krijgen vandaag? Het is gratis!

Aanbevolen post: 5 Kwaliteiten die productieve mensen hebben

2. Dave Seah

Zoals iemand bij ClickUp het zo mooi zei: Deze man is DE MAN.

En het is moeilijk om het daar niet mee eens te zijn.

Dave noemt zichzelf een onderzoeksontwerper, maar wat betekent dat?

Hij bedenkt elk ontwerp en productiviteitshack die je kunt bedenken... en mogelijk niet kunt bedenken!

Hij bespreekt ook design en informatietechnologie, dus als je op die gebieden actief bent, moet je Dave volgen.

Aanbevolen bericht: Verkrijg verbazingwekkende productiviteitstools en spreadsheets

3. Lifehacker

Lifehacker is de grootvader van allemaal, de grootste en bekendste, dus natuurlijk moesten we ze opnemen in onze top productiviteitsblogs.

Hun naam zegt het natuurlijk al, en ze variëren van tips en trucs over gadgets tot hoe je de vaat in je vaatwasser sneller droogt .

Dat is natuurlijk meer dan productiviteitsadvies, het is ook levensefficiëntie.

Een geweldige rubriek is de rubriek How I Work, waarin verschillende ondernemers, bedrijfsleiders, atleten, entertainers en meer aan het woord komen over hoe hun dagindeling eruitziet.

Aanbevolen post: Productiviteit 101: Een inleiding tot de Pomodoro techniek

4. Steve Pavlina

Steve loopt al sinds eind jaren 90 voorop op het gebied van productiviteit en persoonlijke ontwikkeling en hij heeft in 2010 zelfs al zijn werk "vrij van auteursrechten" gemaakt.

Zijn belangrijkste onderwerp is het vinden van manieren om minder tijd te besteden aan een bedrijfsgerichte levensstijl en meer tijd te besteden aan het bieden van waarde op verschillende manieren.

Aanbevolen post: De meldingsvrije uitdaging

5. Stom mannetje

Net als Angel Hack Life biedt Dumb Little Man, geschreven door Jay White, een snelle dosis handige tips, maar ook een aantal grotere onderwerpen zoals gezondheid, relaties en geluk.

De beste sectie is de How To sectie, die je een inleiding geeft over alles van het zoeken naar een appartement tot het schoonmaken van je camera.

Het biedt ook een constant infuus van geweldige productiviteitstips om je dag te verbeteren en werkstroom. niet slecht voor een kleine man?

Aanbevolen post: 55 Overtuigende Productiviteit Hacks

6. Zen gewoonten

Dit is nog een legendarische productiviteit blog . Leo Babauta runt deze site al sinds eind jaren '00 en richt zich niet alleen op mindfulness, maar ook op hoe je de beste en meest productieve gewoonten. De blog richt zich op het stap voor stap veranderen en is echt een rustgevende aanwezigheid in de overvolle productiviteitsruimte.

Aanbevolen bericht: Hoe krijg ik dingen gedaan met Twitter

7. LifeDev

Een geweldige productiviteitssite die speciaal is ontworpen voor creatieve mensen. Door deze focus zijn er veel artikelen over creativiteit naast productiviteit.

Het spreekt een bepaalde 'rechterhersenhelft'-mentaliteit aan die 'vriendelijker' is dan veel andere blogs over efficiëntie.

Aanbevolen post: Tools voor het vastleggen van ideeën

8. Pluk de hersenen

Erins werk is meer een mentale positiviteitsblog die het productiviteits- en zelfverbeteringslandschap doorkruist om zich te richten op hoe mensen over het algemeen een bevredigender leven kunnen leiden.

Veel artikelen gaan over geestelijke gezondheid, psychologie en zelfeducatie. Omdat iedereen lief moet zijn voor zijn geest. 😊 Aanbevolen post: 6 Stappen voor een mentale voorjaarsschoonmaak die iedereen kan doen

9. Naar de verkeerde boom blaffen

Als je op zoek bent naar wetenschappelijk onderbouwde tips en onderzoek naar productiviteit en prestaties, dan is Eric Barker de productiviteitsexpert die je zoekt.

Dit is meer dan alleen maar "Ik heb dit geprobeerd en het werkte voor mij, maar misschien werkt het niet voor jou"

Dit is echt materiaal. Hij maakt ook veel verbazingwekkende analyses van topmanagers en performers.

Aanbevolen post: Meest productieve mensen: 6 dingen die ze elke dag doen

10. Tim Ferris

Ken je de naam? Tim Ferris is de bestsellerauteur van De 4 Uurige Werkweek.

Ja, je hebt het goed gehoord: hij heeft het geheim ontdekt van maximaal vier uur per week werken. De inhoud van Tim Ferriss bestaat uit podcastafleveringen die een blik werpen op zijn gedachten, verhalen, gastbijdragen en interviews. Als je op zoek bent naar advies over leiderschap en persoonlijke productiviteit, dan ben je bij Tim aan het juiste adres.

En zijn persoonlijke verhalen moeten iets zijn, aangezien hij vijf talen spreekt en Chinees kampioen kickboksen is.🏅

Aanbevolen bericht: Hoe om te gaan met informatieovervloed (en sociale media)

11. 99U

Als je technisch wilt worden (en wie wil dat niet), 99U is niet echt een productiviteitsblog. Het is meer een blog over werkcultuur.

Maar het is geweldig. Het is als de coolste, meest stijlvolle vriend die je kent en die alles voor elkaar heeft.

Ze kunnen levensveranderende tips geven en zien er nog geweldig uit ook. Het team van Adobe heeft het voor elkaar, en ik ben dol op al hun boeken die je moet lezen .

99u zal een diepe duik nemen in de kunstwereld en dan weer boven komen om te bespreken hoe die ene collega gebruik maakt van de koelkast op kantoor .

We weten allemaal dat de voorraadkast op kantoor een verraderlijk oorlogsgebied kan zijn waar je eten als krijgsgevangene in de maag van iemand anders kan belanden.

Aanbevolen post: Hoe te herstellen na een burn-out

12. Mark Manson

Mark is een online ondernemer die nergens om geeft. Echt niet, hij schreef een boek erover. En het is een bestseller in de New York Times.

Iedereen kan de f-bom in zijn kunst laten vallen en aandacht krijgen, maar Mark ondersteunt het met een stijl die van hem een soort slappe goeroe heeft gemaakt.

Zijn dingen zijn niet alleen logisch, maar hij is ook een geweldige schrijver die altijd in de praktijk brengt wat hij preekt.

Al zijn posts worden tienduizenden keren gedeeld, dus je hebt waarschijnlijk wel eens een stuk van Mark gelezen zonder dat je het wist. Bekijk Mark voor onconventionele productiviteitstips en persoonlijk ontwikkelingsadvies.

Aanbevolen post: Het leven is een videospel: hier zijn de cheatcodes

13. Exile Levensstijl

Colin Wright is een kunstenaar, marketeer en ondernemer die zijn minimalistische levensstijl documenteert, samen met tips die hij onderweg heeft geleerd.

Hij is ook de belichaming van een digitale nomade en laat zelfs lezers en luisteraars naar zijn podcast stemmen over waar zijn volgende thuis zal zijn.

We hopen alleen dat zijn fans aardig zijn en dat Colin niet in een nieuwe aflevering van Jumanji terechtkomt:

Aanbevolen bericht: "Educatieve balans"

14. Productief blijven

Dit is een van onze nieuwe favoriete sites, hoewel het een beetje anders is dan de traditionele productiviteitsblog.

In plaats daarvan is het een overzichtsblog van de top productiviteit apps. Francesco gaat diep in op alle productiviteitstools die er zijn en deelt ook zijn workflow-stack. Kijk eerst wat Francesco te zeggen heeft voordat je besluit om op zoek te gaan naar een nieuwe productiviteitsapp.

Hij geeft geweldige hands-on reviews van alle top-apps. Je weet wat ze zeggen, kijk eerst voordat je de sprong waagt en Francesco kan dat voor je doen.

15. Minimalistisch worden

Josh Becker klaagde bij zijn buurman over het opruimen van zijn garage.

"Misschien heb je al deze spullen niet nodig," zei zijn buurman.

De meeste mensen zouden woedend achterblijven, maar Becker dacht erover na.

De inspiratie sloeg toe en hij werd een opruimer en wijdde zijn blog aan het documenteren van zijn minimalistische stijl.

Dit is een beetje anders dan normale productiviteitstips, maar het is een geweldige lifehack om niet door spullen te hoeven wroeten of meer spullen te hoeven kopen.

Aanbevolen post: 10 dingen om je leven te vereenvoudigen

16. Marie Forleo

Er kan een grijze lijn zijn tussen levenscoach en productiviteit, en Marie begeeft zich aan beide kanten van de lijn, een beetje zoals een productiviteitscoach.

Ze gelooft echter dat sommige strategieën zowel in het leven als op het werk kunnen werken en legt uit hoe je je bedrijf en persoonlijke ontwikkeling kunt verbeteren door doelen te stellen.

Iedereen die Marie volgt, kan getuigen van de inspiratie en de motivatie die ze van haar krijgen.

En haar diepgaande interviews met beroemdheden, smaakmakers en gangmakers zijn leuk en nuttig.

In plaats van alles op te schrijven, steekt ze haar energie in alle soorten content: het geschreven woord en geweldige video's.

Aanbevolen post: Ergert uw Facebook-marketing mensen?

17. Benjamin Hardy

Benjamin Hardy is een beetje anders, omdat hij naam maakte op Middel , gebruikmakend van het geëngageerde publiek van het platform om de gewoonten van 's werelds meest succesvolle mensen.

Daarop voortbouwend heeft hij een unieke mix van analyse, motivatie en experimenten aangeboord.

Hardy is echter meer dan zijn boodschap. Hij lijkt alles waar hij over praat ook echt te doen.

Hij studeert voor een PhD en schrijft veel.

Hij en zijn vrouw zorgen voor pleegkinderen, wat een enorm moeilijke taak is.

Net als Productivityist, dat zich richt op het balanceren van aandacht en intentie, is Benjamins content een goede plek om te zoeken naar een lifehack voor het balanceren van zoveel!

Dit is hoe we ons Benjamin's leven voorstellen:

Aanbevolen bericht: Kobe Bryant's 2 psychologische sleutels tot succes

18. Darius Foroux

Wat als je je prioriteiten zou herijken in termen van nut in plaats van productiviteit?

Hoe zou dat je denkwijze veranderen? Zou je nog steeds je doelen bereiken? Dat is de theorie van deze blogger, Darius Foroux.

Hij is ook een innovatieve schrijver die uitstelgedrag en creativiteit met evenveel bedrevenheid aanpakt.

Oh, en zijn lijntekeningen zijn ook leuk om te volgen.

Aanbevolen post: Hoe uitstelgedrag overwinnen (wetenschappelijk onderbouwd)

19. Tynan

Tynan is een soort legende. Hij is een van de pick-up artiesten die voorkomt in het nu semi-klassieke boek van Neil Strauss, The Game. Tynan gaf dat leven op en gaat nu op epische zoektochten en reisavonturen terwijl hij SETT, een blogging platform, uitbouwt.

Hij stopte met studeren in 2000 en heeft nooit meer omgekeken.

Over school gesproken,

Lifehack.org

noemt zichzelf de universiteit van het leven. Bekijk ze als je advies nodig hebt over, nou ja, het leven.

Hoe dan ook, terug naar Tynan, zijn advies mengt een beetje avontuur, praktische zaken met een flinke scheut zelfvertrouwen om je te helpen helderder te denken en je het vertrouwen te geven om een ander soort leven te leiden.

Aanbevolen post: De MBA van de ritselaar

20. MakeUseOf

MakeUseOf is absoluut een nieuws- en technologiesite, maar ze hebben ook een geweldige sectie over tools en productiviteitstechnieken.

Je vindt hier de verwachte life hacks en gadgets die je nodig hebt, maar je vindt er ook tonnen handige tips en trainingsprogramma's voor Excel, Microsoft Word of Google Calendar die je kunt MakeUseOf 😉

Aanbevolen post: Hoe je productiever kunt zijn zonder takenlijst

21. Todd Henry

Wat ik leuker vind aan Todd Henry dan aan veel van de solopreneurs die er zijn, is dat hij de sleutel biedt tot het succes van zijn bedrijf advies geeft voor samenwerking. Veel van die oplichters die de wereld rondreizen, vinden manieren om voor zichzelf te werken (moet leuk zijn).

Maar velen van ons werken in teams met veel functies en vaardigheden.

En met veel miscommunicatie..

Todd Henry vult dat gat op. Hij blogt niet alleen over teams in het bijzonder, maar ook over creatieve teams, teams die moeten brainstormen en samenwerken om nieuwe oplossingen te genereren.

Aanbevolen post: Krijg meer focus met deze 3 vragen

22. Hersenplukken

Maria Popova en haar blog Brain Pickings is zeker een lieveling van de academische wereld. Ze duikt diep in historische figuren en gaat dan terug om te analyseren wat werkte en wat niet werkte in het verleden.

Ze is belezen en kan voorbeelden en analogieën trekken uit verschillende bronnen om een praktische toepassing te maken.

Ze is als de beste geschiedenisleraar die je nooit hebt gehad!

Aanbevolen post: Vaste versus Groei: De twee denkwijzen die ons leven vormen

23. Aziatische efficiëntie

Een groep vrienden (die toevallig Aziatisch zijn!) kwam bij elkaar en besloot de beste productiviteitssystemen te onderzoeken die hen zouden helpen een extra voorsprong te krijgen.

Net als de GTD-blog (getting things done) geven deze bloggers praktische tips, formules en meer om dingen gedaan te krijgen. Ze hebben ook podcastafleveringen die je helpen om strategisch na te denken over elk ding op je takenlijst, zodat je de meeste waarde kunt vinden.

Hun productiviteitsadvies varieert van technische hacks tot tijdmanagementtweaks en niet alleen het wollige spul dat je al een heleboel keer hebt gelezen.

Maar we accepteren nog steeds dit soort luchtige dingen:

Aanbevolen bericht: 5 Manieren om een improductieve dag om te draaien

24. HelpScout

Het bedrijf voor klantenservice en helpdesks heeft ook een aantal geweldige ideeën voor het optimaliseren van uw dag, werkstromen en het productief afhandelen van eventuele problemen met klanten.

Dit omvat het bevorderen van geweldige interacties en diensten, zodat uw bedrijf uiteindelijk succesvoller is.

Aanbevolen post: De top 10 Helpscout alternatieven

25. Hubspot

In de afgelopen tien jaar heeft Hubspot een geweldige blog gemaakt...oh, en het is ook een van de snelst groeiende SaaS-bedrijven. Maar wij zijn hier voor hun blog.

Als je op zoek bent naar iets dat je kan helpen om efficiënter te worden in dat tijdsbestek, dan ben je waarschijnlijk op een artikel van Hubspot gestuit.

Ze zijn super diepgaand en geven je ook veel manieren om toegang te krijgen tot de inhoud via sjablonen, gidsen, checklists en meer.

Ja, het grootste deel van hun content gaat over startups, best practices voor bedrijven en digitale marketing, maar ze duiken ook in productiviteit om je bedrijf en teamwerk een boost te geven.

Bekijk het eens als je dat nog niet hebt gedaan (hoewel je dat waarschijnlijk al wel hebt gedaan).

Aanbevolen post: Efficiënt zijn: 7 wetenschappelijk onderbouwde manieren om snelheid tot een gewoonte te maken

26. Zapier

De verbindingen en integraties van Zapier zijn in wezen de moderne definitie van productiviteit.

Zapier zapt hun lezers in de toekomst van productiviteit.

Hun hele bedrijf is gebouwd op het verbeteren van processen en het vereenvoudigen van workflows.

Hun blog is daarop geen uitzondering. Naast technische hacks biedt het ook een vleugje productiviteit voor persoonlijke ontwikkeling.

Aanbevolen post: De snelst groeiende apps van 2021

27. Productiviteit Land

De behoefte aan Productiviteitsland ontstond toen twee marketeers de perfecte productiviteitstool wilden vinden dat aan al hun behoeften voldoet.

Frank en Steve, die ook een achtergrond hebben in projectmanagement, ontdekten al snel dat er niet één perfect hulpmiddel op de markt was en begonnen daarom een platform om mensen te helpen betere en weloverwogen beslissingen te nemen bij het evalueren van producten.

Productivity Land geeft openhartige beoordelingen van productiviteitstools, inzichten in projectbeheer en tips om de balans tussen werk en privé te verbeteren.

Dus eigenlijk is het een Disney Land voor volwassenen die productief willen zijn? 🤔

Aanbevolen post: De beste projectmanagementsoftware van 2019 (gratis en betaald)

28. Productief bloeien

Als je een fan bent van Michael Hyatt, dan zal Productive Flourishing je zeker aanspreken.

Productive Flourishing is een populaire blog voor ondernemers en visionairs die op zoek zijn naar succes. Hun doel is om mensen met briljante ideeën te helpen deze om te zetten in duurzame en winstgevende bedrijven.

Hoewel de meeste blogs zich richten op tijdmanagement en bedrijfsontwikkeling, bieden ze ook inzicht in hoe zelfontwikkeling kan bijdragen aan dat succes. bloei_

Aanbevolen post: Goede zelfzorg is de basis voor bloei

29. Evernote Blog

Evernote

is een app voor het maken van notities, ontworpen om mensen te helpen met organisatie en taakbeheer.

Hun blog richt zich op het vinden van inspiratie op onverwachte plaatsen, zoals die kinderen die Narnia ontdekten via een kleerkast.

Ze hebben ook geweldig advies over tijdmanagement en effectieve manieren om thuis te werken.

Het grootste deel van hun inhoud kan samen met hun app in de praktijk worden gebracht.

Aanbevolen post: 4 Manieren om gefocust te blijven en dingen gedaan te krijgen

30. Productiviteit Pro

Laura Stack is letterlijk een productiviteitsprofessional. Ze is een pro in verkoopproductiviteit, leiderschapsproductiviteit en persoonlijke productiviteit.

dat is een heleboel productiviteit!

Naar wat voor soort productiviteit je ook op zoek bent, Laura heeft het waarschijnlijk voor je geregeld. We vinden haar best cool omdat ze ook een bekroonde keynote speaker is die te zien was in Forbes .

Bekijk haar Youtube kanaal om deze productiviteitsexpert in actie te zien.

Aanbevolen bericht: Voorbereiden op succes: Zes manieren waarop werk aan de voorkant zorgt voor productief succes

Conclusie

Het boek van Dr. Seuss is leuk en inspirerend.

Je kunt er echt geen bergen mee verzetten.

Dat geldt ook voor de aanbevolen blogs hierboven.

Het is niet genoeg. Je moet iets doen met de info die je leest.

Met andere woorden, je moet hun advies goed gebruiken.

Dus als je productiever wilt zijn, is het uiteindelijk aan jou en jouw team.

Daarover gesproken, ClickUp is de perfecte aanvulling voor elk team.

Met tal van functies die u kunnen helpen om al dit productiviteitsadvies goed te gebruiken, is het de enige tool die u ooit nodig zult hebben om daadwerkelijk productiever te zijn!

Dus krijg ClickUp gratis vandaag om ervoor te zorgen dat u zich elke dag zo voelt: