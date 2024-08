Hoe wervingsdoelen stellen en implementeren

Recruitment is veranderd van een transactionele functie in een strategische functie. De tijd van simpelweg vacatures invullen is voorbij. Recruiters zijn nu architecten van talentpijplijnen die de toekomst van organisaties vormgeven.

De instelling van duidelijke, meetbare doelen voor werving en talentacquisitie is essentieel om door deze complexiteit te navigeren. Deze doelen dienen als kompas en leiden recruiters door de uitdagingen van het vinden, aantrekken en behouden van toptalent in een concurrerende markt.

A rapport van Gartner staat dat traditionele sourcingmethoden en kandidatenpools minder effectief zijn en dat organisaties op deze manier niet langer in hun talentbehoeften kunnen voorzien. We moeten onze wervingsdoelen ook afstemmen op de toekomst om veelgevraagd talent te werven, prioriteit geven aan de geestelijke gezondheid van werknemers en de gegevensethiek in HR-technologie handhaven.

In deze blogpost verkennen we rekruteringstools om uw HR Teams te helpen doelen en processen voor werving sneller op te zetten.

Wat zijn wervingsdoelen?

Wervingsdoelen zijn de strategische doelen die de leidraad vormen voor de inspanningen van een bedrijf op het gebied van talentacquisitie. Ze dienen als stappenplan voor het aantrekken, selecteren en aan boord nemen van toptalent dat in lijn is met de algemene bedrijfsdoelstellingen van de organisatie.

Slimme wervingsdoelen definiëren de gewenste resultaten van het wervings- en selectieproces en bieden een kader om succes te meten.

Soorten wervingsdoelen

Wervingsdoelen kunnen worden onderverdeeld in verschillende soorten slimme doelen, elk met een eigen focus:

Kwantitatieve doelen: Dit zijn meetbare doelen met betrekking tot het wervingsproces, zoals time-to-fill, kosten per indienstneming en acceptatiegraad van aanbiedingen

Dit zijn meetbare doelen met betrekking tot het wervingsproces, zoals time-to-fill, kosten per indienstneming en acceptatiegraad van aanbiedingen Kwalitatieve doelen: Deze richten zich op de kwaliteit van het wervingsproces en de resultaten ervan, zoals de ervaring van kandidaten, betere functiebeschrijvingen, de kwaliteit van de werving en het behoud van werknemers

Deze richten zich op de kwaliteit van het wervingsproces en de resultaten ervan, zoals de ervaring van kandidaten, betere functiebeschrijvingen, de kwaliteit van de werving en het behoud van werknemers Strategische doelen: Deze stemmen werving en selectie af op de bredere bedrijfsdoelstellingen van het bedrijf, zoals het vergroten van het marktaandeel, het lanceren van nieuwe producten of het uitbreiden naar nieuwe regio's

Voordelen van de instelling van wervingsdoelen

De instelling van duidelijke en meetbare wervingsdoelen is cruciaal voor het wervingssucces van elke organisatie. De voordelen zijn onder andere:

Verhoogde efficiëntie: Helpen wervingsinspanningen te richten op de meest kritieke gebieden, waardoor minder tijd en middelen worden verspild

Helpen wervingsinspanningen te richten op de meest kritieke gebieden, waardoor minder tijd en middelen worden verspild Verbeterde besluitvorming: Verschaft inzicht om wervingsstrategieën en -processen te optimaliseren

Verschaft inzicht om wervingsstrategieën en -processen te optimaliseren Meer verantwoordelijkheid: Creëer een gevoel van verantwoordelijkheid bij het recruitment team

Creëer een gevoel van verantwoordelijkheid bij het recruitment team Betere toewijzing van middelen: Helpt bij het effectief toewijzen van middelen om de gewenste resultaten te bereiken

Helpt bij het effectief toewijzen van middelen om de gewenste resultaten te bereiken Gelijnd met bedrijfsdoelstellingen: Wervingsdoelen die zijn afgestemd op de algemene strategie van het bedrijf dragen bij aan het succes van het bedrijf

Sleutelwervingsdoelen voor succes in 2024

Bij slimme werving gaat het niet alleen om het vullen van zetels; het gaat om het opbouwen van een dream team. Laten we de wervingsdoelen bespreken die u niet alleen nu zullen helpen, maar die ook in de toekomst relevant zullen blijven:

1. Verbetering van de kwaliteit van aanwerving door middel van vaardigheden als eerste criterium

De traditionele cv-gerichte aanpak is niet langer voldoende. Om goed presterende teams samen te stellen, moeten organisaties zich meer richten op het aannemen van vaardigheden.

Door de vaardigheden en competenties van kandidaten prioriteit te geven boven functietitels en academische kwalificaties, kunnen bedrijven individuen identificeren die voldoen aan de eisen van de rol.

Dit betekent dat er gebruik moet worden gemaakt van tools die vaardigheden direct beoordelen, zoals codeeruitdagingen, portfoliobeoordelingen of beoordelingen op basis van vaardigheden.

We kunnen het potentieel voor succes in een functie afleiden uit bestaande vaardigheden en potentiële vaardigheden: de toekomstige vaardigheden die een kandidaat gemakkelijk zou kunnen leren op basis van de vaardigheden die hij of zij vandaag al heeft... Bedrijven die willen beginnen met het implementeren van op vaardigheden gebaseerde werving zullen hun lang gekoesterde veronderstellingen over hoe de 'beste' kandidaat eruit zou kunnen zien, gebaseerd op standaard wervingspraktijken en traditionele criteria, in vraag moeten stellen._ Herfst Krauss , Chief Scientist bij SAP SuccessFactors

2. Het wervingsproces versnellen

Om concurrerend te blijven, moeten organisaties hun wervingsprocessen vereenvoudigen. Dit houdt in dat ze technologie moeten gebruiken om routinetaken te automatiseren, zoals het bijhouden en plannen van sollicitanten.

Het implementeren van efficiënte sollicitatieprocessen, waaronder vooraf opgenomen interviews en panelgesprekken, kan de tijdlijn voor het aannemen van personeel aanzienlijk verkorten. Google Cloud gebruikt AI . Door met kandidaten in gesprek te gaan in een format, beoordeelt de chatbot snel hun vaardigheden en voorkeuren en koppelt hen aan geschikte vacatures. Dit intelligente systeem vereenvoudigt niet alleen de identificatie van kandidaten, maar automatiseert ook de planning, zodat recruiters zich kunnen richten op het opbouwen van relaties en het evalueren van toptalent.

6. Marketingtactieken voor werving inzetten

Bij rekruteringsmarketing gaat het erom toptalent aan te trekken en te binden via target marketingcampagnes. Door overtuigende employer branding-boodschappen te creëren en deze via verschillende kanalen te verdelen, kunnen organisaties een sterke talentpijplijn opbouwen.

Door gebruik te maken van contentmarketing, sociale media en e-mailmarketing kan rente worden gegenereerd en kunnen hooggekwalificeerde kandidaten worden aangetrokken. Persoonlijke ervaringen met kandidaten kunnen een positieve merkperceptie creëren en conversies verhogen. Het Truro-Colchester Partnerschap voor Economische Welvaart (TCPEP) heeft met succes meer dan 300 artsenkandidaten naar de regio gelokt door middel van een gerichte marketingcampagne. In samenwerking met Nova Scotia Health maakte TCPEP gebruik van financiering van het Office of Healthcare Professional Recruitment om de aantrekkingskracht van het gebied als locatie voor medische praktijken te benadrukken. Door de balans tussen werk en privéleven, de professionele mogelijkheden en de levendige gemeenschap van Nova Scotia onder de aandacht te brengen, genereerde de campagne aanzienlijke rente van artsen over de hele wereld.

7. Bouwen aan een dynamische en diverse talentgemeenschap

Het creëren van een diverse en inclusieve werkomgeving is essentieel voor zakelijk succes. Organisaties moeten zich richten op het opbouwen van een talentengemeenschap die de diversiteit van de target markt weerspiegelt.

Dit betekent WERKEN om de voortgang van kandidaten in uw pijplijn bij te houden, van het eerste contact tot de aanvaarding van het aanbod. Maak bijvoorbeeld een wervingspijplijn met statussen als 'Sourced', 'Phone Screening', 'Onsite Interview' en 'Offer Sent' Wijs taken toe aan recruiters, aanwervingsmanagers en interviewers en stel deadlines in om te zorgen voor tijdige voortgang.

Bouw automatiseringen voor e-mails tussen werknemers, klanten, clients, verkopers en partners met ClickUp Automations

Gebruik ClickUp Automatiseringen om triggers in te stellen om geautomatiseerde e-mails te versturen, sollicitatiegesprekken in te plannen en kandidaten moeiteloos door fases te leiden. Maak bijvoorbeeld automatisch inwerktaken aan wanneer een kandidaat een baan accepteert en wijs deze toe aan de relevante afdelingen.

2. Gemakkelijk nieuwe medewerkers aannemen

Laat nieuwe medewerkers sneller hun intrede doen met een gestructureerde inwerkoplossing.

Maak een uitgebreide opslagplaats van HR-documenten voor werknemers met ClickUp Docs ClickUp Docs gebruiken_

om belangrijke bedrijfsinformatie, beleidsregels en procedures te centraliseren. Maak een digitaal werknemershandboek, deel welkomstberichten van de leiding en geef toegang tot relevante bronnen op één gemakkelijk toegankelijke plaats.

Documenten ondersteunen samenwerking in realtime, zodat meerdere leden van het HR-team tegelijkertijd aan documenten kunnen bijdragen en deze kunnen bewerken. Gebruik de functie voor opmerkingen_

om feedback en suggesties te geven. Gebruik subdocumenten en mappen om informatie effectief te organiseren.

tip: Bereid nieuwe werknemers voor op succes met ClickUp sjablonen die hun overgang naar de nieuwe rol vergemakkelijken en laat ze de impact die ze maken meteen vanaf het begin documenteren. Probeer de ClickUp 30-60-90 dagen abonnement sjabloon_

om mee te beginnen!

3. Verbeter de prestaties van werknemers

Met ClickUp Weergaven_

kunnen HR's de volledige talentpijplijn eenvoudig en gedetailleerd visualiseren. Bovendien kunnen de eenvoud en visuele duidelijkheid hen ook helpen om op de hoogte te blijven van prestatiebeheer en beoordelingsgesprekken.

_

Maak aangepaste dashboards om sleutelcijfers te visualiseren, zoals gemiddeld gewerkte uren, voltooiingspercentages van taken en tijdlijnen van projecten met ClickUp Dashboards

Hier zijn enkele voorbeelden van verschillende soorten dashboards die u kunt instellen voor werknemers:

Werklastweergave: Bewaak de verdeling van de werklast van werknemers om potentiële burn-out of onderbelasting te identificeren. Gebruik filters om de werklast per afdeling, team of individu te analyseren

Bewaak de verdeling van de werklast van werknemers om potentiële burn-out of onderbelasting te identificeren. Gebruik filters om de werklast per afdeling, team of individu te analyseren Tijdregistratie weergave: Houd de tijd bij die wordt besteed aan verschillende Taken en projecten om tijdrovende activiteiten te identificeren en werkstromen te optimaliseren

Houd de tijd bij die wordt besteed aan verschillende Taken en projecten om tijdrovende activiteiten te identificeren en werkstromen te optimaliseren Weergave persoonlijke productiviteit: Analyseer individuele prestatiecijfers, zoals het aantal voltooide taken, de tijd die aan taken is besteed en het bereiken van doelen

4. Bespaar tijd op omslachtige processen

ClickUp's sjablonen bieden een gestructureerde basis om verschillende HR-processen te stroomlijnen. HR's kunnen bijvoorbeeld de ClickUp sjabloon voor het aannemen van kandidaten_

om de werving van talent te beheren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-294.png Bouw uw volledige wervingsfunnel eenvoudig op met het kant-en-klare sjabloon ClickUp Hiring Candidates https://app.clickup.com/signup?template=t-48349791&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De perfecte kandidaat vinden voor een positie kan ontmoedigend zijn. Dit sjabloon vereenvoudigt uw wervingsproces en helpt u de ideale kandidaat te vinden.

Verbind de sollicitatietool van uw voorkeur (Google Formulieren, Typeform, enz.) met ClickUp via Zapier om de aanmaak van nieuwe Taken voor elke sollicitant te automatiseren. Dit elimineert handmatige invoer van gegevens en zorgt ervoor dat er geen kandidaat door de mazen van het net glipt.

Dit sjabloon biedt:

Aangepaste statussen: Houd de voortgang van elke kandidaat bij met aangepaste statussen zoals 'Ingediend', 'In uitvoering', 'Telefonisch interview', 'Aanbod' en 'Afgewezen'

Houd de voortgang van elke kandidaat bij met aangepaste statussen zoals 'Ingediend', 'In uitvoering', 'Telefonisch interview', 'Aanbod' en 'Afgewezen' Aangepaste velden: Organiseer en voeg kenmerken toe aan uw wervingstaken, zodat u gemakkelijk kandidaatgegevens kunt visualiseren

Organiseer en voeg kenmerken toe aan uw wervingstaken, zodat u gemakkelijk kandidaatgegevens kunt visualiseren Aangepaste weergaven: Krijg moeiteloos toegang tot informatie met vijf verschillende ClickUp weergaven, waaronder 'HR Sollicitant bijhouden', 'Chatweergave', 'Volledige galerij', 'Volledige lijst' en 'Lijstweergave'

Krijg moeiteloos toegang tot informatie met vijf verschillende ClickUp weergaven, waaronder 'HR Sollicitant bijhouden', 'Chatweergave', 'Volledige galerij', 'Volledige lijst' en 'Lijstweergave' Projectmanagement: Verbeter het bijhouden van kandidaten met functies zoals tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mails

Een ander sjabloon dat u kunt gebruiken is de ClickUp sjabloon voor wervingsactieplan_

.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-295.png Implementeer een doordachte wervingsstrategie met het ClickUp Wervingsactieplan https://app.clickup.com/signup?template=t-194507215&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Navigeren door het talentlandschap vereist een strategische aanpak. Met dit sjabloon kunt u:

Een duidelijk pad uitstippelen: Een gedetailleerd stappenplan opstellen voor het hele wervingsproces

Een gedetailleerd stappenplan opstellen voor het hele wervingsproces Kandidaat sourcing optimaliseren: De meest effectieve en efficiënte methoden identificeren om potentiële kandidaten te vinden

De meest effectieve en efficiënte methoden identificeren om potentiële kandidaten te vinden Stroomlijn het proces: Zorg ervoor dat het wervingsproces zo soepel en efficiënt mogelijk verloopt

Zorg ervoor dat het wervingsproces zo soepel en efficiënt mogelijk verloopt Een tijdlijn aanhouden: Maak gebruik van een gestructureerde tijdlijn om het wervingsproces op schema te houden

De uitdagingen en oplossingen bij de instelling van wervingsdoelen

De instelling van effectieve wervingsdoelen is van cruciaal belang voor het succes van de organisatie, maar het is beladen met uitdagingen. Het is essentieel voor HR teams om deze obstakels te begrijpen en strategische oplossingen te implementeren.

Veelvoorkomende uitdagingen:

Afstemming op bedrijfsdoelstellingen: Het vertalen van overkoepelende bedrijfsdoelen naar specifieke wervingscijfers kan een uitdaging zijn

Het vertalen van overkoepelende bedrijfsdoelen naar specifieke wervingscijfers kan een uitdaging zijn Het meten van de impact van werving en selectie: Het kwantificeren van de impact van wervingsinspanningen op de bedrijfsresultaten is vaak moeilijk

Het kwantificeren van de impact van wervingsinspanningen op de bedrijfsresultaten is vaak moeilijk Dynamische talentmarkt: Snelle veranderingen in beschikbaarheid van talent, vaardigheden en verwachtingen maken het moeilijk om nauwkeurige doelen voor de lange termijn te stellen

Snelle veranderingen in beschikbaarheid van talent, vaardigheden en verwachtingen maken het moeilijk om nauwkeurige doelen voor de lange termijn te stellen Beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens: Een gebrek aan betrouwbare gegevens en analyses kan de instelling van doelen en het meten van prestaties belemmeren

Een gebrek aan betrouwbare gegevens en analyses kan de instelling van doelen en het meten van prestaties belemmeren Doelen op korte en lange termijn met elkaar in evenwicht brengen: Het kan complex zijn om prioriteiten te stellen bij de onmiddellijke aanwervingsbehoeften en tegelijkertijd rekening te houden met de toekomstige talentvereisten van de organisatie

Oplossingen om uitdagingen te overwinnen:

Strategisch partnerschap: Nauwe samenwerking met bedrijfsleiders om wervingsdoelen af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie

Nauwe samenwerking met bedrijfsleiders om wervingsdoelen af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie Gegevensgestuurde aanpak: Implementeer robuuste gegevensanalyses om wervingsprestaties te meten en trends te identificeren

Implementeer robuuste gegevensanalyses om wervingsprestaties te meten en trends te identificeren Flexibele instelling van doelen: Kies voor een flexibele benadering van de instelling van doelen, zodat aanpassingen mogelijk zijn op basis van veranderende voorwaarden in de markt

Kies voor een flexibele benadering van de instelling van doelen, zodat aanpassingen mogelijk zijn op basis van veranderende voorwaarden in de markt Talent intelligence: Investeer in tools en middelen om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van talent, vaardigheden en compensatietrends

Investeer in tools en middelen om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van talent, vaardigheden en compensatietrends Voortdurende verbetering:Evalueer en verfijn wervingsdoelen regelmatig om ervoor te zorgen dat ze relevant en effectief blijven

Organisaties kunnen hun wervingsprocessen optimaliseren en goed presterende teams samenstellen door doelen af te stemmen op bedrijfsdoelstellingen, prestaties te meten en gebruik te maken van datagestuurde inzichten.

De toekomst van recruitment wordt gekenmerkt door toenemende complexiteit en concurrentie om toptalent. Om voorop te blijven lopen, moeten HR teams innovatie omarmen, gebruik maken van technologie en zich richten op het bouwen van sterke employer brands. Prioriteit geven aan de ervaring van kandidaten en werknemers gedurende de gehele levenscyclus van talent zal de sleutel zijn tot de instelling van wervingsdoelen in de toekomst.

ClickUp biedt een uitgebreid platform om deze veranderende recruitmentdoelen te ondersteunen. Dankzij de robuuste functies voor taakbeheer, samenwerking en automatisering kunnen HR-teams hun processen stroomlijnen, efficiënter werken en datagestuurde beslissingen nemen. Aanmelden bij ClickUp_

vandaag nog!