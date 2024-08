Hoe stel je zinvolle DEI doelen op het werk? (Met voorbeelden)

Stel je een divers team voor waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Dit bevordert creativiteit en innovatie en leidt tot betere probleemoplossing. DEI-prestatiedoelen helpen u deze mijlpalen te bereiken.

DEI-prestatiedoelen (Diversity, Equity and Inclusion) zijn specifieke, meetbare doelen die de voortgang van uw bedrijf bepalen op weg naar een meer diverse en inclusieve werkplek.

Deze doelen zijn belangrijk omdat ze de abstracte concepten van DEI vertalen in uitvoerbare stappen. De instelling van en het werken naar deze doelen legt de basis voor een sterker, succesvoller team.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) begrijpen

Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) zijn fundamenteel voor een succesvolle en bloeiende organisatie.

1. Diversiteit

Diversiteit verwijst naar de verscheidenheid aan menselijke ervaringen, achtergronden en perspectieven in uw personeelsbestand.

Stel je een technisch bedrijf voor met alleen programmeurs in dienst. Natuurlijk, het zijn codeertalenten, maar hun eenzijdige focus kan leiden tot blinde vlekken.

We hebben de expertise op het gebied van gebruikerservaring (UX) nodig om een soepel en intuïtief product te maken, het kwaliteitsborgingsteam om ervoor te zorgen dat er geen bugs in het product zitten, de productmanagers om alle aspecten van het project op elkaar af te stemmen en de beveiligingsspecialisten om de gegevens van de gebruiker te beschermen.

We hebben ook marketing- en verkoopteams nodig om het product te positioneren, te lanceren en te verkopen, het ondersteuningsteam om problemen van klanten op te lossen en gegevensanalisten om te begrijpen hoe het product wordt gebruikt en verbeterpunten te identificeren.

Een divers team biedt een breder bereik aan perspectieven, wat leidt tot innovatie en probleemoplossing en ervoor zorgt dat het product voldoet aan de behoeften van de markt en concurrerend blijft.

2. Aandelen

Gelijkheid zorgt voor eerlijkheid en gelijke kansen voor alle werknemers.

Het gaat verder dan vertegenwoordiging en creëert een systeem waarin iedereen toegang heeft tot dezelfde promotiekansen, middelen voor ontwikkeling en hulpmiddelen die nodig zijn om te slagen in hun rol.

Een Instance van Google

Groeien met Google

programma biedt een bereik aan gratis trainingen, tools en gebeurtenissen om mensen te helpen hun vaardigheden, carrière of bedrijf te laten groeien. Dit initiatief is met name gericht op ondervertegenwoordigde groepen.

Daarnaast ondersteunt Google externe programma's en partnerschappen zoals

Vrouwelijke Techmakers

die zichtbaarheid, een gemeenschap en hulpmiddelen biedt voor vrouwen in technologie, en

Google voor starters

dat zich richt op het helpen van startups om wereldwijd te groeien.

3. Opname

Inclusie stimuleert het gevoel erbij te horen voor alle werknemers en zorgt ervoor dat iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Stel je een bedrijf voor waar getalenteerde werknemers, ondanks hun potentieel, aarzelen om hun ideeën te delen in vergaderingen vanwege hun culturele achtergrond of geslacht. In zo'n omgeving wordt innovatie gesmoord omdat waardevolle inzichten en verschillende perspectieven verloren gaan.

Dit tast het moreel van de werknemers aan en limiet het vermogen van het bedrijf om problemen creatief op te lossen en zich aan te passen aan veranderingen in de markt.

Een bedrijf dat daarentegen een inclusieve cultuur cultiveert waarin elke stem gewaardeerd en aangemoedigd wordt, kan een schat aan uiteenlopende ideeën aanboren.

Een inclusieve omgeving verhoogt niet alleen de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers, maar stimuleert ook innovatie en concurrentievoordeel en benut het volledige potentieel van het personeel.

Een positieve werkomgeving

creëert ruimte voor iedereen om volledig deel te nemen, wat leidt tot meer betrokken en samenwerkende werknemers.

De relatie tussen DEI en organisatiecultuur

DEI en organisatiecultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een sterke DEI-strategie bevordert een positieve en inclusieve cultuur waarin iedereen zich op zijn gemak voelt om zijn ideeën en perspectieven te uiten.

Dit leidt op zijn beurt tot meer innovatie, zoals een marketing- en engineeringteam dat samenwerkt om een gebruiksvriendelijker product te ontwikkelen. Verschillende perspectieven kunnen ook de besluitvorming verbeteren.

Ten slotte kan een sterke DEI-cultuur de betrokkenheid van werknemers vergroten. Als werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, zijn ze eerder gemotiveerd en betrokken bij het succes van het bedrijf.

De opkomst van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DEI) in Business

De weg naar Diversity, Equity and Inclusion (DEI) op het werk is lang en kronkelig geweest. Voor de jaren 1960 dicteerden maatschappelijke normen vaak een homogeen personeelsbestand, wat kansen en talent limiette.

Dit gebrek aan diversiteit verstikte innovatie en belemmerde de voortgang. De burgerrechtenbeweging en belangrijke wetgeving zoals positieve discriminatie dwongen tot een noodzakelijke heroverweging, waarbij discriminerende praktijken werden ontmanteld en deuren werden geopend voor historisch uitgesloten groepen.

De eerste dagen van DEI-initiatieven waren echter niet zonder tekortkomingen. Velen zagen ze als louter nalevingsoefeningen, zonder een oprechte toewijding aan het cultiveren van een echt inclusieve omgeving.

Maatschappelijke bewegingen zoals #MeToo en #BlackLivesMatter versterkten de roep om sociale rechtvaardigheid binnen bedrijfsstructuren, wat leidde tot een kritische herwaardering van diversiteitsinspanningen,

Een keerpunt kwam toen bedrijven de kracht van een divers personeelsbestand begonnen te erkennen.

Vandaag de dag is DEI niet langer een randverschijnsel, maar een kernstrategie van het bedrijf. Bedrijven cultiveren voorheen ondervertegenwoordigd talent en investeren aanzienlijk in DEI-programma's, omdat ze het onmiskenbare verband erkennen tussen een divers personeelsbestand en betere prestaties.

Deze verschuiving van op naleving gerichte inspanningen naar een strategische focus op inclusie betekent een belangrijke stap voorwaarts in het creëren van werkplekken die eerlijk, rechtvaardig en open zijn voor iedereen.

De rol van doelen stellen en motivatie bij het bereiken van DEI

Instelling van doelen

is fundamenteel voor succes in elke zakelijke onderneming, en bij DEI is dat niet anders.

Net zoals een verkoopdoel uw verkoopteam motiveert om specifieke resultaten te behalen, zorgt het hebben van goed gedefinieerde DEI doelen ervoor dat uw hele organisatie zich inzet voor het creëren van een meer inclusieve werkplek.

Stel je voor dat je een huis bouwt. U zou toch niet beginnen zonder een blauwdruk en mijlpalen om de voortgang bij te houden? DEI doelen zijn als een blauwdruk voor het bouwen van een inclusieve werkplek.

Doelen instellen voor diversiteit en inclusie

Doelen instellen voor Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DEI) is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat deze belangrijke waarden een onderdeel worden van een organisatie. Het gaat over de stap van intentie naar actie en van actie naar impact.

Belang van instelling van doelen voor DEI-initiatieven

Succesvolle DEI-initiatieven vereisen een duidelijke richting en meetbare doelstellingen, net als elke andere zakelijke inspanning. Dit biedt een routekaart voor voortgang, houdt iedereen verantwoordelijk en stelt u in staat om de impact in de loop van de tijd bij te houden.

Met duidelijke doelen voor inclusie kunt u de voortgang meten. Dit is essentieel om de effectiviteit van DEI-initiatieven te beoordelen en individuen en teams verantwoordelijk te houden voor hun bijdragen aan deze doelen.

DEI doelen afstemmen op business doelstellingen

DEI zou niet in een silo moeten bestaan. Uw DEI-diversiteits- en -inclusiedoelen moeten op één lijn liggen met uw bredere bedrijfsdoelstellingen.

Dit is hoe u die afstemming kunt bereiken:

Identificeer de behoeften van uw bedrijf: Denk na over de huidige uitdagingen en toekomstige ambities van uw bedrijf. Hoe kunnen diversiteit en inclusie bijdragen aan het bereiken van deze doelen?

Denk na over de huidige uitdagingen en toekomstige ambities van uw bedrijf. Hoe kunnen diversiteit en inclusie bijdragen aan het bereiken van deze doelen? Streef naar resultaten: Koppel uw DEI doelen aan specifieke bedrijfsresultaten, zoals meer innovatie, een grotere betrokkenheid van werknemers of het aantrekken van toptalent uit een bredere pool

Koppel uw DEI doelen aan specifieke bedrijfsresultaten, zoals meer innovatie, een grotere betrokkenheid van werknemers of het aantrekken van toptalent uit een bredere pool Bepaal de impact: Monitor hoe uw DEI-initiatieven bijdragen aan het bereiken van uw business doelstellingen. Dit versterkt de argumenten om te blijven investeren in DEI-inspanningen

Monitor hoe uw DEI-initiatieven bijdragen aan het bereiken van uw business doelstellingen. Dit versterkt de argumenten om te blijven investeren in DEI-inspanningen Gebruik de juiste tool: Gebruik een gebruiksvriendelijke tool die u kan helpen bij het definiëren, toewijzen en bijhouden van uw inclusiedoelen

De SMART-criteria voor de instelling van doelen

De SMART-criteria bieden een kader voor de instelling van effectieve doelen die bijdragen aan succes, vooral bij initiatieven op het gebied van Diversity, Equity en Inclusion (DEI).

Hier volgt een uitsplitsing van hoe elk onderdeel van de SMART-criteria kan worden toegepast op de instelling van DEI doelen:

Specifiek: Werken aan een specifieke metriek is gemakkelijker en inspirerender dan een vaag doel najagen. Definieer duidelijk wat je wilt bereiken; in plaats van 'diversiteit verbeteren', streef je ernaar 'het aantal vrouwen in leidinggevende rollen binnen een jaar met 20% te verhogen'

Werken aan een specifieke metriek is gemakkelijker en inspirerender dan een vaag doel najagen. Definieer duidelijk wat je wilt bereiken; in plaats van 'diversiteit verbeteren', streef je ernaar 'het aantal vrouwen in leidinggevende rollen binnen een jaar met 20% te verhogen' Maatbaar: Stel duidelijke statistieken op om de voortgang bij te houden, zoals het aantal nieuwe medewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen

Stel duidelijke statistieken op om de voortgang bij te houden, zoals het aantal nieuwe medewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen Bereikbaar: Stel ambitieuze maar haalbare doelen. Houd rekening met uw middelen en tijdschema's bij de instelling van targets

Stel ambitieuze maar haalbare doelen. Houd rekening met uw middelen en tijdschema's bij de instelling van targets Relevant: Zorg ervoor dat uw doelen overeenkomen met uw algemene DEI-strategie en uw Business doelstellingen

Zorg ervoor dat uw doelen overeenkomen met uw algemene DEI-strategie en uw Business doelstellingen Tijdgebonden: Stel een specifiek tijdschema op voor het bereiken van uw doelen

Daarnaast kunt u

software voor personeelsbeheer

zal uw HR team veel tijd en moeite besparen bij het bijhouden van het bereiken van de DEI doelen.

20 DEI doelen om een inclusieve werkplek te bevorderen in 2024

Voordat u uw DEI doelen opstelt, moet u de status van uw organisatie beoordelen om de hiaten te begrijpen. Deze kloven kunnen verschillen tussen organisaties; daarom zullen deze doelen ook verschillen.

Hier zijn 20 voorbeelden van DEI doelen:

Representatie

Het glazen plafond doorbreken door het percentage vrouwelijke bestuurders binnen de komende 12 maanden met X% te verhogen Bereik een vertegenwoordiging van minderheden in het technische personeelsbestand van Y% tijdens de volgende wervingscyclus die in september begint Houd de diversiteit van uw kandidatenpool gedurende het wervingsproces bij en stuur het senior management maandelijks een rapport over eventuele tekortkomingen

Aandelen

Voer binnen de komende 90 dagen een audit uit naar gelijke beloning om eventuele beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen of rassen te identificeren en aan te pakken tijdens de volgende halfjaarlijkse cyclus van prestatiebeoordelingen Binnen 90 dagen na indiensttreding een training over onbewuste vooroordelen geven aan alle nieuwe managers die betrokken zijn bij het wervings- en promotieproces Binnen 30 dagen na indiensttreding mentorschapsprogramma's starten die speciaal zijn ontworpen voor werknemers uit ondervertegenwoordigde groepen

Inclusie

Binnen de komende 90 dagen Employee Resource Groups (ERG's) oprichten om het gevoel erbij te horen voor ondervertegenwoordigde groepen te bevorderen Duidelijke richtlijnen opstellen voor respectvolle communicatie, bedrijfsbrede antidiscriminatietraining geven en deze binnen de komende 60 dagen publiceren op het intranetportaal In het volgende kwartaal training aanbieden over het bewustzijn van neurodiversiteit en inclusie voor managers en medewerkers

Accountability

Regelmatig bijhouden en meten van voortgang naar DEI doelen door AI-gestuurde data-analyse elke 30 dagen Uw DEI-strategie elke zes maanden herzien en bijwerken op basis van gegevens en feedback van werknemers die u de afgelopen zes maanden hebt ontvangen Binnen de komende 30 dagen een anoniem rapportagesysteem opzetten voor werknemers om zorgen te uiten over discriminatie of vooroordelen, deze als problemen registreren en ervoor zorgen dat deze problemen binnen 60 dagen na melding worden opgelost

Communicatie en transparantie

Aan het einde van elk kwartaal medewerkers die zich inzetten voor diversiteit en inclusie, erkennen en prijzen DEI-taal binnen de komende 90 dagen opnemen in de missieverklaring en kernwaarden van uw bedrijf Ervoor zorgen dat alle communicatiematerialen van het bedrijf inclusief en toegankelijk zijn binnen de komende 90 dagen

Toegankelijkheid

Ervoor zorgen dat fysieke werkruimten binnen de komende drie maanden toegankelijk zijn voor werknemers met een handicap Bied binnen de komende drie maanden technologie en communicatiemiddelen aan die tegemoetkomen aan verschillende behoeften en capaciteiten Binnen de volgende 60 dagen flexibele werkregelingen implementeren om tegemoet te komen aan verschillende behoeften en werkstijlen

Metriek en meting

Voor het einde van dit kwartaal DEI doelen integreren in de prestatie-evaluaties van managers en leidinggevenden Eens per kwartaal de tevredenheid van werknemers over de integratie-inspanningen meten door middel van enquêtes en focusgroepen en elk kwartaal verbetering laten zien

Vergeet niet dat dit slechts voorbeelden zijn. De meest effectieve DEI doelen voor het werk zijn specifiek en afgestemd op de unieke behoeften van uw organisatie.

DEI aanmoedigen op de werkplek

Leiders in het bedrijfsleven zetten de toon voor betekenisvolle organisatorische transformaties; DEI is daarop geen uitzondering. Een sterke toewijzing van leiderschap is essentieel voor het creëren van een echt inclusieve werkplek.

1. De impact van de rollen van clienten en leiderschap bij het bevorderen van DEI

Business leaders en HR-professionals moeten DEI-initiatieven zichtbaar en publiekelijk onderschrijven en ze integreren in de missie en het beleid van het bedrijf

kernwaarden van uw teams

.

Neem actief deel aan DEI-trainingen en geef het goede voorbeeld door inclusief gedrag te laten zien in interacties met werknemers.

Verwachtingen van clienten managen

in uw DEI-processen vroeg in de procedure om uw team in te stellen op overwinningen en hen stevig op weg te zetten naar succes.

Stel duidelijke DEI doelen en houd managers verantwoordelijk voor het bereiken ervan. Integreer DEI-prestaties in prestatiebeoordelingen.

Ten slotte moeten leiders voldoende financiële en personele middelen toewijzen om DEI-initiatieven te ondersteunen.

2. Het belang van ERG's voor culturele en etnische diversiteit

Employee Resource Groups (ERG's) zijn vrijwillige, door werknemers geleide groepen binnen diverse bedrijven die zich richten op gedeelde identiteiten of diverse achtergronden. ERG's spelen op veel manieren een cruciale rol in het stimuleren van divers talent.

Ze kunnen helpen bij het identificeren en aanpakken van uitdagingen waarmee ondervertegenwoordigde minderheidsgroepen worden geconfronteerd en bijdragen aan een meer divers personeelsbestand en een inclusieve werkomgeving.

Voorbeeld,

Versterken

is een ERG die zich bezighoudt met genderidentiteit en seksuele geaardheid. Outforce richt zich op de LGBTQ+ werknemers en bondgenoten bij Salesforce, een cloud-gebaseerd softwarebedrijf.

De organisatie heeft aantoonbaar een meer inclusieve omgeving gecultiveerd en LGBTQ+-medewerkers op verschillende manieren mondiger gemaakt, onder andere door een betere vertegenwoordiging, zichtbaarheid, mentorschap en gemeenschapsvorming.

De inspanningen van Outforce zijn niet onopgemerkt gebleven: Salesforce scoort consistent hoog op de Corporate Equality Index van HRC, een benchmark voor LGBTQ+ werkplekgelijkheid.

Daarnaast, is Outforce door verschillende organisaties erkend voor haar bijdrage aan LGBTQ+-integratie, waarmee het succes als ERG-model wordt aangetoond.

ERG's kunnen dus een waardevolle bron zijn van diverse perspectieven en ideeën voor

herstructurering van de organisatie

om DEI-compliant te worden.

3. Een inclusieve gemeenschap opbouwen via mentorschapsprogramma's

Mentorschapsprogramma's kunnen een krachtig hulpmiddel zijn om diversiteit en inclusie op de werkplek te bevorderen. Dit is hoe ze bijdragen aan een meer divers en inclusief personeelsbestand en gemeenschap:

Het bieden van waardevolle begeleiding en ondersteuning aan werknemers die tot een ondervertegenwoordigde minderheid behoren, waardoor ze hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en hun carrière vooruit kunnen helpen

behoren, waardoor ze hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en hun carrière vooruit kunnen helpen Mentoren die hun kennis en ervaring delen met hun leerlingen, helpen hen wegwijs te worden in de bedrijfscultuur en mogelijke obstakels te overwinnen

delen met hun leerlingen, helpen hen wegwijs te worden in de bedrijfscultuur en mogelijke obstakels te overwinnen Het stimuleren van echte verbindingen tussen werknemers met verschillende achtergronden en niveaus, waardoor een meer samenhangende en inclusieve werkomgeving ontstaat

Doelen van DEI monitoren en evalueren

Het bewaken en evalueren van DEI doelen is een vitaal proces dat ervoor zorgt dat deze initiatieven niet alleen worden ingesteld, maar ook actief worden nagestreefd en bereikt. ClickUp is de tool die u helpt om dit allemaal bij te houden.

Het is een veelzijdige en flexibele tool voor projectmanagement waarmee u het volgende kunt doen HR teams en management om naadloos samen te werken en een positieve en inclusieve werkomgeving te bevorderen.

1. Bouw en beheer uw dream team met ClickUp

ClickUp's personeelsplatform

onderhoudt een gecentraliseerde database met alle werknemersinformatie, inclusief contactgegevens, prestatiegegevens en trainingsgeschiedenis. Dit zorgt ervoor dat iedereen gemakkelijk toegang heeft tot de informatie die ze nodig hebben.

Stel deadlines in voor de doelen van je team en houd HR-activiteiten aan een strakke tijdlijn. Daarnaast kunnen HR-professionals de productiviteit van hun teams verhogen door gebruik te maken van gratis HR sjablonen .

Vereenvoudig HR-gerelateerde processen met ClickUp's HR Management Platform

ClickUp stelt u in staat om impactvolle Diversity, Equity en Inclusion (DEI) programma's te ontwerpen, beheren en bijhouden, naast boeiende werknemersinitiatieven.

U kunt DEI-strategieën plannen en uitvoeren door een speciale

ClickUp-werkruimte

om uw DEI-inspanningen te centraliseren, waar u met teamleden kunt samenwerken aan doelen, kunt brainstormen over initiatieven en taken kunt toewijzen om diversiteit en inclusie te bevorderen.

Stel dat uw DEI-team een trainingsprogramma over onbewuste vooroordelen wil lanceren.

Binnen uw ClickUp-werkruimte kunt u een lijst met taken maken voor het ontwikkelen van het trainingsmateriaal, taken toewijzen aan verschillende teamleden voor het aanmaken van content, deadlines plannen en de voortgang bijhouden.

U kunt ook

ClickUp Documenten

om samen het trainingsmateriaal te maken en te bewerken en het te delen met belanghebbenden voor feedback.

Stimuleer de betrokkenheid van werknemers door direct in ClickUp aansprekende campagnes te creëren. Dit kunnen interne wedstrijden zijn om het moreel van teams te verhogen en prestaties te vieren, maar ook enquêtes om real-time feedback te verzamelen over het sentiment onder werknemers.

Hoewel ClickUp uw bondgenoot kan zijn bij het beheren van DEI- en betrokkenheidsinitiatieven, helpt het u ook om routinematige HR-taken eenvoudig aan te pakken. Automatiseer repetitieve processen zoals onboarding, verlofaanvragen en functioneringsgesprekken, zodat HR-professionals vrij zijn voor meer strategisch werk.

2. Stel uw doelen met ClickUp Goals

Gebruik

ClickUp Doelen

om uw DEI doelen te koppelen aan de bredere business doelstellingen van uw organisatie. Dit toont de waarde aan van diversiteit en inclusie voor het succes van het bedrijf.

Stel duidelijke, meetbare en haalbare DEI doelen, houd de voortgang visueel bij en voer indien nodig gegevensgestuurde aanpassingen door met ClickUp Goals ClickUp Doelen stellen u in staat om uw DEI doelen duidelijk te definiëren en te vertalen naar meetbare realiteiten. Ga verder dan eenvoudige targets en implementeer het SMART goal framework om duidelijkheid en focus te garanderen.

Bijvoorbeeld, in plaats van een algemeen doel van 'het verhogen van de vertegenwoordiging van minderheden', zou je een SMART doel kunnen creëren zoals: 'Verhoog het percentage aanwervingen van minderheden in technische rollen met 15% in het volgende kwartaal.'

Want grote DEI doelen kunnen overweldigend aanvoelen,

ClickUp-taak

stellen u in staat om grote doelen op te splitsen in kleinere, beter beheersbare subtaken. Dit verbetert de duidelijkheid en houdt het team gefocust op haalbare mijlpalen.

Daarom breekt u uw SMART-doel op in bruikbare ClickUp-taak: Maak in uw ClickUp-werkruimte een Taak-taaklijst met de titel 'Meer Tech Minderheden aannemen (15% Q3)'. Maak in de lijst met taken subtaken voor elke stap die nodig is om het doel te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je samenwerkt met recruitment teams om targeted outreach strategieën te ontwikkelen voor het aantrekken van divers technisch talent. Wijs deze Taak toe aan de Recruiting Lead.

Het toewijzen van specifieke DEI-gerelateerde taken aan teamleden en het instellen van realistische deadlines binnen ClickUp-taaken bevordert de verantwoording en zorgt voor voortgang naar de algemene doelen.

U kunt ook functiebeschrijvingen herzien om inclusief taalgebruik te garanderen en kansen voor ondervertegenwoordigde groepen te benadrukken. Houd ten slotte gedurende het hele kwartaal de beoordelingen bij van sollicitaties en sollicitatiegesprekken met kandidaten uit minderheidsgroepen.

Door de voortgang van deze ClickUp- taken te volgen, kunt u de vooruitgang meten die u boekt bij het vergroten van de vertegenwoordiging van minderheden. Met deze gegevensgestuurde aanpak kunt u verbeterpunten identificeren en mijlpalen bijhouden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-80.png ClickUp Doelen /%img/

Meet de voortgang van je doelen met ClickUp Goals

ClickUp Goals houdt historische gegevens bij, zodat u de voortgang naar uw DEI doelen in de loop van de tijd kunt zien. Dit helpt u trends te identificeren en de effectiviteit van uw initiatieven te meten.

3. KPI's gebruiken om de voortgang naar DEI doelen te meten

Gebruik ClickUp Goals om specifieke, meetbare doelen en KPI's (Key Performance Indicators) in te stellen om uw DEI-initiatieven te volgen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-13.gif ClickUp Doelen /%img/

Specifieke mappen instellen om KPI's bij te houden via ClickUp Goals

Maak mappen om wervingscycli, OKR's, KPI's, personeelsenquêtes, werknemersscorekaarten en essentiële DEI doelen bij te houden. Dit kunnen bijvoorbeeld representatiecijfers zijn om het percentage vrouwen of minderheden in hogere leidinggevende posities of specifieke afdelingen bij te houden.

Dit zorgt ervoor dat uw organisatie op koers blijft om de DEI-doelstellingen te behalen en bevordert een meer inclusieve werkplek.

4. De rol van focusgroepen bij de evaluatie van DEI-initiatieven

Focusgroepen en gefaciliteerde discussies met een kleine groep werknemers kunnen waardevolle inzichten opleveren in uw DEI-inspanningen.

ClickUp vereenvoudigt het proces van het uitvoeren van focusgroepen om uw DEI-initiatieven te evalueren en verandert het van een verspreide inspanning in een goed georganiseerde werkstroom:

a. Planning en werving

Stel een enquête op met behulp van ClickUp formulieren om deelname te vragen van specifieke werknemersdemografieën die relevant zijn voor uw DEI-focusgroep. Dit zorgt ervoor dat u inzichten verzamelt van de juiste stemmen.

Gebruik ClickUp Docs om samen een duidelijke en beknopte gespreksleidraad te ontwikkelen met sleutelvragen en gesprekspunten. Gebruik ClickUp Brein om boeiende vragen en aanwijzingen te brainstormen voor een productieve sessie.

Sla eventuele aanvullende bronnen of presentaties op in het ClickUp Doc zodat deelnemers deze van tevoren kunnen openen. Dit zorgt ervoor dat iedereen voorbereid aankomt voor een gerichte discussie.

b. Feedback verzamelen en analyseren

ClickUp Docs maakt het mogelijk om in realtime samen aantekeningen te maken tijdens de sessie van de focusgroep. Iedereen kan tijdens de discussie sleutelinzichten en observaties vastleggen.

Wijs na de focusgroep een taak toe in ClickUp-taak om de belangrijkste vaststellingen samen te vatten en terugkerende thema's te identificeren die tijdens de discussie naar voren kwamen. Dit zorgt ervoor dat er niets verloren gaat.

c. Action items en volgende stappen

Gebruik ClickUp om op basis van de feedbackanalyse van de focusgroep specifieke actiepunten toe te wijzen om de geïdentificeerde verbeterpunten aan te pakken. Definieer duidelijk eigendom en deadlines voor elk actie-item.

Met de robuuste functies van ClickUp-taakbeheer kunt u de voortgang van elk actie-item bijhouden, zodat u ervoor kunt zorgen dat u verantwoording aflegt en uw DEI-strategieën tijdig worden uitgevoerd.

Door gebruik te maken van ClickUp's samenwerkingstools en functies voor taakbeheer, kunt u impactvolle focusgroepen organiseren die waardevolle inzichten verschaffen in uw DEI-inspanningen en uiteindelijk positieve organisatorische veranderingen teweegbrengen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-81-1400x935.png ClickUp Taken /$$$img/

Taken toewijzen voor aantekeningen en gegevensanalyse na de focusgroep met behulp van ClickUp-taaken

Gebruik opmerkingen en discussies over Taken om de communicatie en samenwerking rond DEI doelen te vergemakkelijken. De leden van het team kunnen updates delen, vragen stellen en brainstormen over oplossingen.

ClickUp zorgt ervoor dat uw organisatie gefocust blijft en gestaag voortgang boekt op weg naar een meer diverse en inclusieve werkplek.

Uitdagingen bij DEI-implementatie overwinnen

Hier zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen waarmee HR-professionals te maken kunnen krijgen bij de implementatie van DEI en manieren om ze te overwinnen:

Veelvoorkomende hindernissen bij het implementeren van DEI doelen

Zelfs de meest goedbedoelde DEI-initiatieven kunnen op hindernissen stuiten. Hier zijn enkele veel voorkomende hindernissen en strategieën om ze aan te pakken:

Gebrek aan leiderschapstoezegging: Als de business en het HR-leiderschapsteam DEI niet actief voorstaan, kan het een signaal afgeven dat deze initiatieven geen prioriteit hebben Oplossing: Zorg voor buy-in door de voordelen van DEI voor de business te benadrukken, zoals meer innovatie en een grotere betrokkenheid van werknemers

Als de business en het HR-leiderschapsteam DEI niet actief voorstaan, kan het een signaal afgeven dat deze initiatieven geen prioriteit hebben Zorg voor buy-in door de voordelen van DEI voor de business te benadrukken, zoals meer innovatie en een grotere betrokkenheid van werknemers Onbewuste vooroordelen: Onbewuste vooroordelen kunnen sluipen in werving, promotiebeslissingen en dagelijkse interacties Oplossing: Implementeer trainingsprogramma's over onbewuste vooroordelen voor alle werknemers, vanaf de leiding naar beneden

Onbewuste vooroordelen kunnen sluipen in werving, promotiebeslissingen en dagelijkse interacties Implementeer trainingsprogramma's over onbewuste vooroordelen voor alle werknemers, vanaf de leiding naar beneden Weerstand tegen verandering: Sommige werknemers kunnen zich verzetten tegen veranderingen in verband met DEI-initiatieven Oplossing: Stimuleer open communicatie, benader zorgen op een transparante manier en leg uit hoe DEI iedereen ten goede komt en een sterkere werkcultuur creëert

Sommige werknemers kunnen zich verzetten tegen veranderingen in verband met DEI-initiatieven Stimuleer open communicatie, benader zorgen op een transparante manier en leg uit hoe DEI iedereen ten goede komt en een sterkere werkcultuur creëert Metriek en verantwoording: Zonder duidelijke metriek om de voortgang bij te houden, is het moeilijk om de impact van DEI-initiatieven te meten Oplossing: Stel specifieke, meetbare DEI doelen, houd de voortgang regelmatig bij en deel de resultaten met werknemers om verantwoording af te leggen en prestaties te vieren

De rol van onderwijs in het overwinnen van weerstand tegen DEI

Weerstand tegen DEI komt vaak voort uit een gebrek aan begrip. Onderwijs speelt een cruciale rol in het overwinnen van deze weerstand.

Training in onbewuste vooroordelen helpt werknemers om hun vooroordelen te identificeren en aan te pakken, wat leidt tot eerlijkere besluitvorming en meer inclusieve interacties.

Diversiteitsbewustzijnstraining verbreedt het begrip van werknemers en senior business leaders voor verschillende culturen, achtergronden en ervaringen. Het bevordert empathie, evenwichtige diversiteit en respect voor verschillende perspectieven.

Leer werknemers en senior leiders ten slotte over de tastbare voordelen van DEI voor de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over hoe diversiteit leidt tot meer innovatie, betere besluitvorming en een sterkere employer brand.

Het implementeren van deze educatieve initiatieven kan leiden tot een beter geïnformeerd en betrokken personeelsbestand dat DEI omarmt als een kernwaarde.

DEI Doelen instellen voor een bloeiende werkplek

DEI is een reis, geen bestemming. Het opbouwen van een echt inclusieve werkplek vereist voortdurende toewijding en inspanning. Stel duidelijke, meetbare DEI doelen en houd deze doelen bij om er zeker van te zijn dat je in de juiste richting gaat.

Actieve toewijding van leiderschap is cruciaal voor het creëren van een cultuur die diversiteit en inclusie waardeert. Investeer in trainingsprogramma's om uw personeel uit te rusten met de kennis en vaardigheden om een meer inclusieve omgeving te bevorderen.

Naast de ethische plicht om een eerlijke en rechtvaardige werkplek te creëren, biedt DEI ook aanzienlijke zakelijke voordelen. Diverse teams brengen verschillende perspectieven met zich mee, wat leidt tot meer innovatie en creatievere oplossingen.

Dergelijke actieve samenwerking gaat veel verder dan teamwerk en genereert krachtige

teamsynergieën

die de resultaten maximaliseren.

Het concept van DEI is voortdurend in ontwikkeling. Organisaties zullen waarschijnlijk meer nadruk leggen op het creëren van inclusieve werkplekken voor neurodivergente werknemers. Er zullen waarschijnlijk gestandaardiseerde meetmethoden komen voor het meten van voortgang op het gebied van DEI, wat zal leiden tot meer transparantie en verantwoording.

Technologische vooruitgang, zoals wervingstools die werken met AI, kan worden ingezet om diversiteit en onbevooroordeelde wervingspraktijken verder te bevorderen. Door op de hoogte te blijven van deze trends en uw aanpak aan te passen, kunt u ervoor zorgen dat uw organisatie toonaangevend blijft in het voortdurend veranderende landschap van DEI.

ClickUp, met zijn uitgebreide aanpasbare functies, is het beste platform voor projectmanagement om uw DEI doelen in te stellen, bij te houden en voortgang te boeken.

Aanmelden voor ClickUp

vandaag nog!

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat zijn de doelen van DEI-medewerkers?

DEI-werknemers streven er meestal naar om een werkomgeving te creëren die eerlijk, rechtvaardig en inclusief is voor iedereen. Dit kan inhouden dat ze werken aan initiatieven om de diversiteit bij aanwerving te vergroten, dat ze training in onbewust vooroordeel bevorderen en aanbieden, of dat ze ERG's (Employee Resource Groups) oprichten.

2. Wat zijn de doelen van een DEI-werkgroep?

Een DEI-werkgroep ontwikkelt en implementeert strategieën om de DEI- en diversiteitsdoelen van een organisatie te bereiken. Ze kunnen zich richten op gebieden als werving, personeelsbehoud, professionele ontwikkeling en het creëren van een inclusieve cultuur.

3. Wat is een voorbeeld van een diversiteitsdoel?

Een diversiteitsdoel kan zijn om het aantal vrouwen in leidinggevende posities binnen een jaar met 20% te verhogen. Het kan ook gaan om het uitbreiden van wervingsinspanningen om een breder bereik van universiteiten te bereiken of het aantrekken van meer diverse kandidaten uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen en minderheden.