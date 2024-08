Een organisatie op de juiste manier herstructureren

Facebook, de social media gigant, heeft zichzelf in 2018 met succes geherstructureerd. In 2018 kondigde Facebook een verandering aan gericht op drie belangrijke productgebieden om problemen op het gebied van cyberbeveiliging aan te pakken en de productontwikkeling te verbeteren, waaronder nieuwe technologieën zoals blockchain. Deze strategische beslissing gaf hun groei een boost.

Bedrijven als Google, Disney en Tesla hebben zichzelf ook vaak geherstructureerd om groei te stimuleren, efficiënter te worden en hun bedrijf nieuw leven in te blazen.

Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om inzicht te hebben in organisatorische herstructurering terwijl je je aanpast aan nieuwe marktvoorwaarden, technologische vooruitgang en veranderende verwachtingen van klanten. Herstructureren helpt een grootschalige organisatie om te navigeren door veranderingen en het succes op lange termijn te bereiken dat ze nastreven.

Als u uw business wilt versterken, het behoud van clients verbeteren en concurrerend te blijven, kunnen veranderingen binnen uw bedrijf de juiste manier zijn. Laten we eens kijken hoe u uw organisatie kunt herstructureren met een aantal bewezen strategieën en stappen.

Wat is organisatorische herstructurering?

Een organisatorische herstructurering is de doelbewuste verandering van het interne kader van een bedrijf, met inbegrip van de structuur, processen, functies, rapportage relaties en cultuur. Het gaat om verschuivingen in afdelingsafspraken, personeelssamenstelling, juridische entiteiten en de gelijktijdige herstructurering van de organisatie ontwikkeling van nieuwe groeistrategieën .

Herstructurering geeft de organisatie een nieuwe richting. Het speelt een vitale rol in het behouden van bedrijfsgroei en concurrentievermogen door:

Boosting efficiency: Het helpt overtolligheden te verwijderen, werkstromen te stroomlijnen en de toewijzing van middelen te optimaliseren

De flexibiliteit te vergroten: uw organisatie kan snel reageren op veranderende markttrends en eisen van klanten

De kosteneffectiviteit verbeteren: Het vermindert verspilling en houdt de operationele kosten onder controle

Het bevorderen van innovatie: organisatorische herstructurering creëert een omgeving die bevorderlijk is voor nieuwe ideeën en experimenten

**Het helpt rollen af te stemmen op individuele sterke punten en ambities

Hoewel elke organisatie deze voordelen wenst, zijn het niet de enige redenen waarom bedrijven herstructureren.

Redenen voor organisatorische herstructurering

Hier zijn enkele belangrijke factoren die de herstructurering van een organisatie kunnen triggeren:

1. Veranderende bedrijfsomgeving

Industrieën zijn dynamisch en onderhevig aan voortdurende veranderingen op de markt.

Structurele veranderingen zijn vaak nodig om je aan te passen aan technologische vooruitgang, veranderende voorkeuren van klanten, steeds veranderende marktvoorwaarden of nieuwe concurrenten.

De impact van COVID-19 heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat veel bedrijven een strategische koerswijziging hebben moeten doorvoeren om te overleven.

2. Noodzakelijke financiële herstructurering

De behoefte aan financiële herstructurering leidt vaak tot organisatorische verandering. Dit wordt meestal veroorzaakt door factoren zoals overmatige schulden, problemen met de kasstroom, afnemende winstgevendheid of veranderingen in de marktvoorwaarden.

Tijdens het proces kan het nodig zijn om verschillende maatregelen te nemen, zoals schuldherstructurering, verkoop van activa, initiatieven om kosten te verlagen of kapitaalherstructurering. Deze maatregelen helpen de financiën te stabiliseren en de financiële gezondheid van de organisatie te verbeteren.

3. Efficiëntie verbeteren

Het verbeteren van de bedrijfsprestaties of het verkennen van nieuwe kansen kan aanleiding geven tot herstructureringsinitiatieven. In dergelijke gevallen kan het stroomlijnen van activiteiten, het verminderen van redundantie en het optimaliseren van toewijzing van middelen kunnen de doelen van het herstructureringsproces zijn.

4. Culturele veranderingen

Het cultiveren van een nieuwe bedrijfscultuur die samenwerking of innovatie benadrukt, kan structurele veranderingen vereisen.

Veranderingen in eigendom, zoals fusies of overnames, triggeren vaak herstructureringsinitiatieven om het bedrijf af te stemmen op de visie van de overnemende entiteit.

Afhankelijk van de oorzaak kunnen er verschillende soorten organisatorische herstructureringen plaatsvinden.

Soorten organisatorische herstructurering

Een bedrijf kan op verschillende manieren herstructureren, afhankelijk van de unieke behoeften en doelen van de organisatie. Hier zijn enkele veelvoorkomende benaderingen:

1. Herstructurering van HR

HR-herstructurering richt zich op veranderingen in het personeelsbestand, zoals het implementeren van nieuwe trainingsprogramma's, opstellen van nieuwe werknemershandboeken en organigrammen, werknemers bijscholen, talentmanagementstrategieën herzien of personeels- en compensatiestructuren aanpassen.

2. Juridische herstructurering

Organisatorische aanpassingen zijn nodig wanneer eigendom of juridische kaders veranderen. Dit kan betekenen dat de juridische structuur van de organisatie wordt gewijzigd, zoals het aanvragen van een faillissement, samenvoegen met een andere organisatie of het ondergaan van een schuldsanering.

3. Afstoting

Bij afstoting worden slecht presterende bedrijfsonderdelen verkocht om de activiteiten te vereenvoudigen en de aandacht te richten op de kerncompetenties. Een van de primaire objecten van het reorganisatie abonnement is het verhogen van de winstgevendheid.

Afstoting kan ook het portfolio van de organisatie in lijn brengen met de strategische doelen en de concurrentiepositie verbeteren.

4. Herstructurering met kostenreductie

Herstructurering met het oog op kostenreductie omvat het verminderen van administratieve en operationele kosten door automatisering of inkrimping. Het omvat vaak het uitbesteden van projecten, het heronderhandelen van contracten en het consolideren van middelen om kosten te besparen.

5. Turnaround

Een turnaround is een allesomvattende aanpak om een in moeilijkheden verkerend bedrijf te redden, waarbij vaak financiële herstructurering, operationele veranderingen, buyouts en leiderschapsherzieningen komen kijken. Je kunt ook overwegen om je product- of dienstenaanbod te veranderen om een terugval in prestaties om te buigen.

Bonus:_ Team Handvest Sjablonen !

Hoe herstructureer je een organisatie?

Herstructureren is een complex proces dat zorgvuldig moet worden gepland en uitgevoerd. Volg deze stappen om een goed gedefinieerde organisatiestructuur te creëren:

Stap 1: Audit en analyse

Voer een grondige beoordeling uit van het verleden en de huidige staat van uw organisatie en identificeer potentiële uitdagingen en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Volg en bewaak de taken, deadlines en voortgang van uw team met ClickUp Dashboards

Gebruik ClickUp Dashboards om sleutelgegevens en voortgangsrapporten te visualiseren. Het vereenvoudigt processen in kaart brengen , resource planning en projectmanagement en verbetert de teamdynamiek en samenwerking.

Met aanpasbare visualisaties en realtime gegevens in dashboards kunt u eenvoudig de voortgang bijhouden, knelpunten identificeren en gegevensgestuurde beslissingen nemen.

Je kunt ook de algehele productiviteit verhogen door alle projectinformatie op een centrale locatie te bewaren, waar alle leden van het team toegang toe hebben zonder tijd te verspillen aan het heen en weer gaan voor updates.

Met ClickUp beschikt u over een gecentraliseerd platform dat alle activa, planningen, communicatie, projecten, databases en documenten met betrekking tot herstructurering consolideert. Deze informatie helpt u bij een grondige audit en analyse.

Stap 2: doelen stellen

Zodra u de huidige situatie hebt geanalyseerd, is de volgende stap het stellen van doelen voor het overgangsproces. Het leiderschapsteam moet de gewenste resultaten van het herstructureringsproces duidelijk formuleren en ervoor zorgen dat ze in lijn zijn met de algemene strategie van de organisatie.

Stel duidelijke doelen en behaal succes met ClickUp Goals

Gebruik ClickUp Doelen om duidelijke herstructureringsdoelen te stellen. Houd de voortgang visueel bij en zorg ervoor dat iedereen in het team op één lijn zit wat betreft de doelen die zijn gesteld voor de herstructurering.

Visualiseer ideeën met ClickUp Mindmaps

Samen ideeën brainstormen en feedback verzamelen met ClickUp mindmaps . U kunt eenvoudig mindmaps maken en aanpassen, projecten in kaart brengen en samenwerken met uw team om veranderingen te introduceren en te beheren.

Dit zal u enorm helpen bij het abonnement op het type herstructurering en strategieën dat nodig is.

Stap 3: Planning en implementatie

Nu de doelen vastliggen, kunt u een gedetailleerd abonnement opstellen met de veranderingen die u wilt doorvoeren, de bijbehorende tijdlijnen en de middelen die u daarvoor moet inzetten. Beheer van veranderingen is cruciaal voor een soepele overgang en het minimaliseren van verstoringen.

Om de organisatie effectief te herstructureren, is het belangrijk om belanghebbenden te betrekken door proactief te communiceren en hun zorgen aan te pakken.

U kunt buy-in van de belanghebbenden bereiken door duidelijk de beweegredenen en voordelen van de herstructurering uit te leggen.

Overweeg daarnaast om werknemers opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden om ze de vaardigheden en kennis bij te brengen die nodig zijn in de nieuwe bedrijfsstructuur. Zorg ten slotte voor een sterke betrokkenheid van het leiderschap bij de herstructurering. Dit kan worden bereikt door uw werknemers te ondersteunen en het goede voorbeeld te geven.

Als u overweldigd wordt door de omvang en complexiteit van het project, kunt u gebruikmaken van kant-en-klare sjablonen zoals ClickUp's sjabloon voor een wijzigingsbeheerplan of de ClickUp sjabloon voor wijzigingsbeheer abonnement kan de last verminderen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/recent.png Plan, implementeer en bewaak de noodzakelijke veranderingen in het bedrijf met ClickUp's sjabloon voor het Change Management Plan https://app.clickup.com/signup?template=t-115385254 Download de sjabloon /$$$cta/

Deze sjablonen bieden een gestructureerd kader voor het schetsen van het abonnement, het identificeren van Taken en het toewijzen van verantwoordelijkheden in verband met de herstructurering.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-364.png Beschrijf methoden en strategieën voor het doorvoeren van veranderingen met behulp van ClickUp's kant-en-klare sjabloon voor het Change Management Plan https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110244 Download de sjabloon /$$$cta/

Verdeel het herstructureringsplan in beheersbare Taken met ClickUp lijsten en bekijk de details op basis van uw voorkeursstijl, zoals Gantt-weergave, teamweergave of bordweergave. Gebruik ClickUp aangepaste velden om specifieke details vast te leggen die relevant zijn voor de herstructurering. Houd de voortgang visueel bij en identificeer potentiële knelpunten.

U kunt deze sjablonen gebruiken om iedereen duidelijkheid te geven over de gewenste resultaten van een voorgestelde verandering, zodat iedereen gefocust blijft op het succes van de overgang.

Stap 4: Communicatie

Voer het herstructureringsabonnement zorgvuldig uit, te zorgen voor duidelijke communicatie met effectieve sjablonen medewerkers te ondersteunen en wettelijke en ethische overwegingen in acht te nemen.

Het herstructureringsplan transparant en effectief communiceren naar alle belanghebbenden, zorgen wegnemen en weerstand verminderen.

Leg reacties vast voor snelle actie met ClickUp Formulieren

Voer enquêtes of opiniepeilingen uit met ClickUp formulieren om feedback te verzamelen van werknemers en belanghebbenden over de impact van de herstructurering. Analyseer de feedback en ga in op eventuele punten van zorg.

Bespreek vervolgens de geleerde lessen en brainstorm over voortdurende verbeteringen voor de nieuw geherstructureerde organisatie.

U kunt zich ook laten inspireren door de Nudge Theorie voor het aanpakken van de vele uitdagingen die tijdens de herstructurering naar voren zullen komen.

De Nudge Theorie

De Nudge Theorie, populair gemaakt door Richard Thaler en Cass Sunstein in hun boek Nudge, stelt voor dat subtiele signalen uit de omgeving onze beslissingen kunnen beïnvloeden zonder dwang. Het gebruikt onze inherente cognitieve vooroordelen om ons "aan te sporen" tot gedrag dat als wenselijker wordt ervaren.

Hoe de Nudge Theorie bijdraagt aan herstructurering

Herstructurering van organisaties stuit vaak op weerstand door onzekerheid, angst voor verandering en inertie. De Nudge Theorie kan leiders helpen om deze uitdagingen aan te gaan door te begrijpen:

Keuzearchitectuur: Business kan de beschikbare keuzes vormgeven door ze anders te presenteren en specifieke opties te benadrukken die aantrekkelijker zijn en waarschijnlijker zullen worden gekozen. Hierdoor kunnen organisaties de voorkeuren van klanten en de resultaten van beslissingen beïnvloeden

Business kan de beschikbare keuzes vormgeven door ze anders te presenteren en specifieke opties te benadrukken die aantrekkelijker zijn en waarschijnlijker zullen worden gekozen. Hierdoor kunnen organisaties de voorkeuren van klanten en de resultaten van beslissingen beïnvloeden Gedragsvooroordelen: Leiders kunnen nudges gebruiken om individuen in de richting van gewenst gedrag te sturen. Deze duwtjes zijn gebaseerd op voorspelbare patronen in het menselijk denken, zoals verliesaversie, sociaal bewijs en het schenkeffect

Leiders kunnen nudges gebruiken om individuen in de richting van gewenst gedrag te sturen. Deze duwtjes zijn gebaseerd op voorspelbare patronen in het menselijk denken, zoals verliesaversie, sociaal bewijs en het schenkeffect **Positieve versterking: Organisaties kunnen nudges gebruiken als beloning, erkenning of sociale feedback om gewenste acties aan te moedigen en er positieve associaties mee te creëren

Stel dat uw organisatie een nieuw CRM-systeem (Customer Relationship Management) implementeert om de efficiëntie en de klantenservice te verbeteren, en dat sommige werknemers zich verzetten tegen de verandering omdat ze er niet vertrouwd mee zijn en bang zijn voor verstoring. In dit geval kunt u op de volgende manieren keuzes maken:

Richt je tijdens de training op de voordelen van het nieuwe CRM voor individuele werknemers (bijv. taken sneller voltooien, eenvoudiger toegang tot gegevens)

Vul individuele dashboards vooraf in om prioriteit te geven aan taken en informatie die relevant is voor hun rollen, zodat hun eerste ervaring soepeler verloopt

U kunt gamificatie ook gebruiken voor positieve versterking. Implementeer punten of badges voor het voltooien van taken in het nieuwe CRM, zodat medewerkers zich beter voelen en vriendschappelijke competitie kunnen aangaan.

Vergeet niet dat nudges niet bedoeld zijn om te manipuleren. Ze moeten transparant en ethisch zijn en individuele keuzes respecteren. Je kunt daarvoor zorgen door een paar eenvoudige stappen te volgen:

Begrijp de zorgen van uw werknemers en ontwerp nudges die bij hen aanslaan

Combineer nudges met andereverandermanagement strategieën zoals duidelijke communicatie, training en ondersteuning

Laat zien hoe de veranderingen het welzijn van individuen en de organisatie zullen verbeteren

Benadruk de voordelen van het aannemen van de nieuwe bedrijfsstructuur ten opzichte van het vasthouden aan de oude structuur

Geef individuen enige flexibiliteit om zich in hun eigen tempo aan te passen

Post-herstructureringsstrategieën

Na de herstructurering van een organisatie moet u zorgen voor een soepele overgang en het moreel van de werknemers op peil houden. Hier zijn enkele strategieën die u zullen helpen om hetzelfde te bereiken voor alle afdelingen:

1. Behoud diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI)

DEI gaat verder dan naleving van de wet. Het cultiveert het gevoel erbij te horen, verbetert de besluitvorming en bevordert innovatie.

Wat je kunt doen:

Ervoor zorgen dat het leiderschap na de herstructurering de diversiteit van uw personeelsbestand weerspiegelt

Train managers en medewerkers om onbewuste vooroordelen te herkennen en te verminderen

DEI-gegevens bijhouden tijdens het reorganisatieproces en daarna

Veilige ruimten bieden voor werknemers om verbinding te maken en te pleiten voor diverse perspectieven

Gebruik inclusieve taal

2. Formuleer de nieuwe waarde voor de nieuwe positie van de organisatie

Werknemers moeten het 'waarom' achter de culturele veranderingen van de organisatie begrijpen en hoe deze bijdragen aan het toekomstige succes.

Wat u kunt doen:

Leg de beweegredenen voor de herstructurering uit in eenvoudige, jargonvrije bewoordingen

Benadruk hoe de nieuwe verandering waarde creëert voor werknemers, klanten en belanghebbenden

Deel de visie en groeiplannen van de organisatie om enthousiasme en buy-in te genereren

Houd werknemers tijdens de overgang via verschillende kanalen op de hoogte

3. Zorg voor tevreden werknemers

Tevreden werknemers zijn productiever, meer betrokken en zullen minder snel vertrekken.

Wat u kunt doen:

Implementeer een beoordelings- en prestatiebeheersysteem dat is afgestemd op de succesvolle herstructurering en doelen. Beoordelingen kunnen u helpen bij het beoordelen van vaardigheden voor nieuwe rollen, het identificeren van opleidingsbehoeften en het aanpakken van zorgen over veiligheid. Gebruik ze om training op maat te maken en de voortgang in individuele en organisatorische prestaties bij te houden

Medewerkers uitrusten met de vaardigheden die ze nodig hebben om te slagen in hun nieuwe rollen

Ondersteun werknemers bij het navigeren door hun carrièremogelijkheden binnen de nieuwe organisatiestructuur

4. Gebruik de modellen van vennootschappen en LLC's voor groei

Na een herstructurering kunnen grootschalige organisaties de toewijzing van middelen optimaliseren, hun activiteiten stroomlijnen en mogelijk kosten besparen door schaalvoordelen. Hierdoor komen middelen vrij voor groei-initiatieven.

De nieuwe organisatiestructuur stelt bedrijven verder in staat om niet-essentiële functies af te stoten en zich te concentreren op kerncompetenties, waardoor de efficiëntie en het concurrentievermogen in hun kernmarkten toenemen. Een succesvolle herstructureringsstrategie kan de perceptie van het merk verbeteren, de loyaliteit van de klant en het marktaandeel vergroten.

LLCs kunnen hun structuur gemakkelijker aanpassen dan bedrijven, waardoor ze snel kunnen reageren op snel veranderende markten en groeikansen kunnen nastreven. Bovendien worden LLC's niet dubbel belast, wat een belangrijk voordeel is voor groeiende bedrijven omdat ze zo hun winst kunnen maximaliseren en opnieuw investeren voor verdere groei.

Een eenvoudigere organisatiestructuur kan leiden tot lagere administratieve en operationele kosten, waardoor middelen vrijkomen voor groei.

5. Neem hulp aan van adviseurs tijdens en na de herstructurering

Consultants kunnen deskundige analyses en aanbevelingen geven over herstructureringsopties en ervoor zorgen dat deze op één lijn liggen met de groeidoelen. Ze kunnen helpen bij het uitvoeren van het herstructureringsabonnement, het beheren van de logistiek en het overwinnen van uitdagingen.

Bovendien brengen ze gespecialiseerde kennis en best practices in het proces. Hierdoor kunnen ze een onbevooroordeeld perspectief bieden, interne politiek vermijden en verstoringen tot een minimum beperken.

De weg vooruit

De toekomst van organisatorische herstructurering zal zich richten op wendbaarheid, datagestuurde besluitvorming en betrokkenheid van werknemers.

Business die continue verbetering en aanpassingsvermogen omarmen, zullen zich in een goede positie bevinden om door de verandering te navigeren en duurzaam succes te behalen.

Vergeet niet dat herstructureren niet alleen downsizen of bezuinigen is; het gaat om strategische transformatie en het ontsluiten van het volledige potentieel van de organisatie. Organisaties kunnen groei sturen door de verschillende facetten van herstructurering te begrijpen, een systematische aanpak te volgen en strategieën voor na de herstructurering effectief te implementeren.

Om aan deze behoeften te voldoen, kan ClickUp uw go-to tool worden. Met meerdere sjablonen voor verandermanagement en handige functies op maat voor projectmanagement en communicatie is het een waardevol hulpmiddel tijdens het herstructureringsproces. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis.

Veelgestelde vragen

1. Wat betekent het om een organisatie te herstructureren?

Herstructureren is het veranderen van de structuur, systemen en processen van een organisatie om de doelen effectiever te bereiken.

2. Wat zijn de stappen om een organisatie te herstructureren?

De stappen in een organisatorisch herstructureringsproces zijn analyse, abonnement, communicatie, implementatie en evaluatie.

3. Wat is herstructurering in een bedrijf?

Een organisatorische herstructurering omvat het veranderen van de structuur, systemen, processen en het personeel van een bedrijf. Door de verschillende aspecten van organisatorische herstructurering te begrijpen, kunnen bedrijven dit proces strategisch benaderen en gunstige resultaten behalen voor hun bedrijf en werknemers.