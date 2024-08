50+ Donderdag Motiverende Quotes voor op het Werk om het Team Moreel te Verbeteren

Er zijn twee soorten mensen: zij die donderdag zien als één dag verwijderd van het weekend en zij die donderdag zien als drie dagen verwijderd van alweer een Monday. Of misschien val je onder geen van beide categorieën en zie je donderdag gewoon als donderdag.

Maar soms heb je gewoon een opkikkertje nodig op donderdag omdat de treinen te laat rijden, je favoriete koffietent gesloten is of omdat je gewoon echt niet uitkijkt naar de vergadering met Alex van financiën, waar hij alle goede abonnementen in duigen laat vallen door te verwijzen naar een "budgetcrisis"

Dat is waar de motiverende quotes voor donderdag op het werk om de hoek komen kijken. Ze zijn het zonnestraaltje dat je nodig hebt om die stormachtige vergaderingen door te komen en als winnaar uit de bus te komen - een vriendelijke herinnering dat je geweldig bent. Je kunt het nog doen. En ook dit zal voorbijgaan.

50+ Donderdag Motivatie Quotes voor Werk en Persoonlijk Leven

Toevallig hebben we een heleboel citaten verzameld om je op te beuren, waaronder motiverende citaten voor donderdagochtend op het werk en grappige citaten voor donderdag op het werk om je dag goed te beginnen.

Donderdag motivatie quotes

Donderdag kan voelen als het langste stuk van de week, met vrijdag net buiten bereik. Maar je team helpen gemotiveerd te blijven door gezonde werkgewoonten voor een positief leven is de sleutel om sterk te eindigen!

1. Doe vandaag iets waar je toekomstige zelf je dankbaar voor zal zijn.

Sean Patrick Flanery, acteur

2. Kansen komen niet zomaar, je creëert ze.

Chris Grosser, Auteur

3. Er is moed voor nodig om volwassen te worden en te worden wie je werkelijk bent.

E.E. Cummings, dichter en schilder

4. Houding is iets kleins dat een groot verschil maakt.

Winston Churchill, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk

5. Al onze dromen kunnen uitkomen als we de moed hebben om ze na te jagen.

Walt Disney, Animatiefilmproducent en stemacteur

Walt Disney, Amerikaanse animator, filmproducent, stemacteur en ondernemer, via Wikipedia > 6. Geloof dat je het kunt en je bent al halverwege.

Theodore Roosevelt, 26e president van de V.S

7. Alle dromen zijn binnen handbereik. Je hoeft ze alleen maar na te blijven streven.

Viola Davis, actrice en filmproducent

8. Als je plezier hebt, dan bouw je de beste herinneringen op.

Simone Biles, turnster

9. Donderdag zit vol tijdloze gedachten en marshmallow dromen.

Anthony T. Hincks, auteur

10. De eerste stap om ergens te komen is besluiten dat je niet blijft waar je bent.

JP Morgan, financier en investeringsbankier

11. Leven is het zeldzaamste in de wereld. De meeste mensen bestaan gewoon.

Oscar Wilde, dichter en toneelschrijver

12. Je hele leven is een manifestatie van de gedachten die in je hoofd rondspoken.

Lisa Nichols, Motiverende spreker

13. Het lot is geen kwestie van toeval; het is een kwestie van keuze.

William Jennings Bryan, advocaat en redenaar; voormalig politicus

14. Als je een droom hebt, moet je hem grijpen en nooit meer loslaten.

Carol Burnett, komiek en actrice

15. Niets is onmogelijk. Het woord zelf zegt 'Ik ben mogelijk!

Audrey Hepburn, actrice

16. Het leven heeft al die wendingen. Je moet je stevig vasthouden, en daar ga je.

Nicole Kidman, actrice

17. Succes is niet definitief, falen is niet fataal: het is de moed om door te gaan die telt.

Winston Churchill, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk

18. Soms, als dingen uit elkaar vallen, vallen ze eigenlijk op hun plaats.

Onbekend

19. Het is je kijk op het leven die telt. Als je jezelf licht opvat en niet te serieus neemt, vind je al snel de humor in ons dagelijks leven. En soms kan dat levens redden.

Betty White, actrice en komiek

Betty White, Amerikaanse actrice en komiek via Wikipedia > 20. Positief alles is beter dan negatief niets.

Elbert Hubbard, schrijver en uitgever

21. Elke dag komt met geschenken. Maak het lint los.

Ann Ruth Schabacker

22. Elke dag telt 1.440 minuten. Dat betekent dat we dagelijks 1.440 kansen hebben om een positieve impact te hebben.

Les Brown, politicus en motiverend spreker

23. Als het niet moeilijk was, zou iedereen het doen. Het is het moeilijke dat het geweldig maakt.

Tom Hanks, acteur en filmmaker

24. De enige manier om geweldig werk te doen is om te houden van wat je doet. Als je het nog niet gevonden hebt, blijf dan zoeken. Neem geen genoegen. Zoals met alle zaken van het hart, weet je wanneer je het gevonden hebt.

Steve Jobs, voormalig CEO van Apple

Positieve donderdag citaten

Het is gemakkelijk om halverwege de week in een dipje te raken, maar een acceptabele donderdag kan ook een herinnering zijn dat het weekend voor de deur staat. Houd de moed erin en versterk je team om hun eigen managers .

25. We doen ons best om positieve energie te verspreiden. Sommigen doen dat en anderen niet. Het is beter om uit de buurt te blijven van mensen die onze vibe niet kunnen beantwoorden.

Avijeet Das, auteur en dichter

26. Soms is je vreugde de bron van je glimlach, maar soms kan je glimlach de bron van je vreugde zijn.

Thich Nhat Hanh , Vredesactivist en Tibetaanse monnik

27. Het duurt een leven lang om de lessen van het leven te leren, zo gaat dat in de klas van het leven. Maar terwijl we leren, leren we anderen. We zijn allemaal leraren in de school van het leven.

Oliver Steele, Zanger

28. Het is niet de fout die telt, het is hoe je de les interpreteert.

Michelle C. Ustaszeski

29. Hoe meer je weet, hoe meer je je realiseert dat je niets weet.

Socrates, filosoof

Dankbare donderdag citaten

Donderdagochtenden zijn een goed moment om de kleine overwinningen te waarderen en dankbaarheid uit te drukken. Herinner uw team eraan hoe waardevol ze zijn met deze geweldige citaten over teamwerk .

30. We moeten tijd vinden om stil te staan en de mensen te bedanken die een verschil maken in ons leven.

John F. Kennedy, 35e president van de V.S

31. Tel je zegeningen' is zo'n veelgebruikte uitdrukking dat het een slagzin is geworden. Toch bevat het een krachtige waarheid en betekenis: Wees dankbaar voor wat je hebt - en voor wat je niet hebt.

Robert W. Bly, schrijver

32. Er is veel moed voor nodig om in donkere tijden een houding van dankbaarheid te hebben. Maar als je het eenmaal hebt, geeft het je kracht.

Joshua Tongol, internetpersoonlijkheid

33. We moeten zeker onze zegeningen tellen, maar we moeten onze zegeningen ook laten tellen.

Neal A. Maxwell, geleerde en pedagoog

34. Het is grappig in het leven: als je eenmaal aantekening maakt van de dingen waar je dankbaar voor bent, begin je de dingen die je mist uit het oog te verliezen.

Duitsland Kent, Amerikaanse omroeper en journalist

35. Grote dingen gebeuren met degenen die niet stoppen met geloven, proberen, leren en dankbaar zijn.

Roy T. Bennett, auteur

36. Het belangrijkste is om van je leven te genieten - om gelukkig te zijn - dat is het enige dat telt.

Audrey Hepburn, Actrice

Audrey Hepburn, Brits actrice, via Wikipedia > 37. Geluk is geen toeval maar een keuze.

Jim Rohn, ondernemer en auteur

38. Dankbaarheid voelen en het niet uiten is als een cadeau inpakken en het niet geven.

William Arthur Ward, schrijver

39. Geniet van de kleine dingen, want op een dag kijk je misschien terug en realiseer je je dat het de grote dingen waren.

Robert Brault, Auteur

Donderdagochtend citaten

40. Sommige mensen dromen van succes, terwijl andere mensen elke ochtend opstaan en het waarmaken.

Wayne Huizenga, zakenman

41. Donderdagochtend en de zon is vroeg, donderdagochtend en de bomen zingen.

Giles, Giles & Fripp, Zanggroep

Giles, Giles en Fripp, Zanggroep, via Discogs > 42. Het is een wijs man die begrijpt dat elke dag een nieuw begin is, want hoeveel fouten maak je op een dag?

Mel Gibson, acteur en filmregisseur

43. De dag is nog maar net begonnen, maar kijk eens hoe ver je bent gekomen om hier te komen.

Onbekend

44. Vandaag is een blanco lei waarop je verder kunt schrijven aan het verhaal van je carrière.

Onbekend

45. Geloof altijd dat er iets geweldigs staat te gebeuren.

Onbekend

46. Wat je vandaag doet kan al je morgen verbeteren.

Ralph Marston, Amerikaans voetballer

47. Mensen worden succesvol op het moment dat ze besluiten dat te worden.

Harvey McKay, auteur

48. Je moet elke ochtend vastberaden opstaan als je tevreden naar bed wilt gaan.

George Lorimer, Journalist en editor

49. Ik sta elke ochtend op en het wordt een geweldige dag. Je weet nooit wanneer het voorbij is, dus ik weiger een slechte dag te hebben.

Paul Henderson, Canadese professionele ijshockeyspeler

50. Een vroege ochtendwandeling is een zegen voor de hele dag.

Henry David Thoreau, Amerikaans natuuronderzoeker en essayist

51. Als je de wereld verandert, werk je aan belangrijke dingen. Je bent opgewonden om 's morgens op te staan.

Larry Page, voormalig CEO van Google

Larry Page, voormalig CEO van Google, via Wikipedia > 52. De ochtend is een belangrijk moment van de dag, want hoe je de ochtend doorbrengt kan je vaak vertellen wat voor dag je gaat hebben.

Lemony Snicket, fictief teken

53. Zeg elke ochtend voordat je opstaat drie keer hardop 'Ik geloof'.

Ovidius, Romeinse dichter

54. Elke ochtend is een herinnering om het verleden los te laten en het heden te omarmen.

Tonmoy Acharjee

55. Wees bereid om elke ochtend een beginner te zijn.

Meister Eckhart, Duits theoloog

56. Als je 's morgens opstaat, bedenk dan wat een kostbaar voorrecht het is om te leven - te ademen, te denken, te genieten, lief te hebben - en laat die dag dan tellen!

Steve Maraboli, auteur

Donderdag Motivatie Citaten Maken en Delen

Nu je een aantal inspirerende donderdagquotes hebt, kun je de liefde verspreiden onder je collega's en teams en een donderdagquote maken positieve werkomgeving ?

U kunt zelfs ClickUp Brein om doordachte citaten voor donderdag op te stellen, speciaal voor je team.

Bedenk aangepaste motivatiecitaten om het momentum van uw team hoog te houden met ClickUp Brain

Maar wacht, zorgt de vonk van motivatie niet voor echte productiviteit? Dat denken we graag! Daarom hebben we een lijst met sjablonen om u op weg te helpen wanneer het maandag is.

💡 Terwijl je toch bezig bent, probeer deze inzichtelijke podcasts voor motivatie en citaten over productiviteit om je energieniveau op peil te houden tijdens de vrijdagrust.

ClickUp sjablonen gebruiken om productiviteit te verhogen

DeClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-385.png ClickUp's sjabloon voor persoonlijke productiviteit https://app.clickup.com/signup?template=t-54073153&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit aanpasbare sjabloon kunt u uw taken organiseren, prioriteren en efficiënt bijhouden. Je kunt terugkerende taken instellen om je eraan te herinneren pauzes te nemen, zodat je je productiviteit op peil kunt houden.

DeClickUp voor sjabloon productiviteit /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-250.png ClickUp voor sjabloon productiviteit https://app.clickup.com/signup?template=t-38517617&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit beginnersvriendelijke sjabloon is ontworpen om werk en privé in balans te brengen. Het heeft 7 weergaven, 30 statussen en geautomatiseerde updates van aangepaste velden om het beheer van taken te vereenvoudigen.

DeClickUp sjabloon voor persoonlijk productiviteitsrapport /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-249.png ClickUp's sjabloon voor persoonlijke productiviteitsrapportage https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039654&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met behulp van dit sjabloon kunt u de tijd die u aan taken besteedt bijhouden, verbeterpunten ontdekken en voortgangsrapporten genereren om uw doelen bij te houden.

Gebruik de kalenderweergave om taken te plannen en te prioriteren, de factuurtabel om betalingen bij te houden, de prioriteitenlijst om taken op belangrijkheid te rangschikken en de Aan de slag-gids om een aangepast productiviteitsplan voor uzelf te maken.

Weet je wat nog een leuke teambuildingactiviteit is? Een Quote-off! Vraag je team om hun beste motiverende quote te bedenken en de beste wordt getrakteerd op een lunch!

Je kunt ClickUp Documenten om alle geweldige quotes die uw team bedenkt bij te houden. Met bewerking in samenwerkingsverband weet iedereen wanneer de ander aan het schrijven is, zodat je elkaar niet per ongeluk wegcijfert.

En als je slaagt met deze kleine teambuildingactiviteit (laten we eerlijk zijn, dat zul je waarschijnlijk doen, superster), waarom begin je dan niet alvast aan dat volgende project en zet je je productiviteitsmiddelen goed gebruiken?

Tools zoals ClickUp's tijdsregistratie en ClickUp-taak zorgt ervoor dat je team genoeg tijd krijgt met hun geliefden. Niets overtreft immers de impact van motiverende citaten dan een gezonde balans tussen werk en privé.

Gebruik ClickUp's ingebouwde project Tijdregistratie om tijd bij te houden voor verschillende projecten, tijdsinschattingen in te stellen, aantekeningen toe te voegen en rapportages van uw tijd overal weer te geven

Als u ten slotte op zoek bent naar een effectieve manier om snel met uw team te communiceren, gebruik dan communicatie apps zoals ClickUp chatten. Met deze apps kun je in realtime communiceren en samenwerken met je team en productiviteit verhogen door de behoefte aan die 'snelle vergaderingen' te verminderen.

Breng uw berichten, opmerkingen en bijlagen onder één dak voor superieure samenwerking met ClickUp Chat

Hopelijk helpt deze lijst met motiverende quotes voor donderdag op het werk u en uw team om een stimulerende werkomgeving te creëren en een lange week door te komen.

Als geen van de citaten u aanspreekt, weten we zeker dat deze dat wel doet:

Lieve donderdag: Vrijdag belde net. Ze komt morgen, en ze neemt wijn mee._

En vergeet niet om u aan te melden voor ClickUp voor dat extra beetje productiviteit!