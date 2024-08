50 Inspirerende productiviteitscitaten om je dag mee te vullen

Voel je je onproductief en heb je dringend wat motivatie nodig? Wij hebben je!

We weten allemaal hoe belangrijk productiviteit is voor succes. Toch zijn er dagen dat je in een dip zit, niet productief kunt zijn en je dagelijkse taken nauwelijks op tijd voltooit. Zelfs als je je best doet om je te concentreren, zijn de vele afleidingen en productiviteitskillers lijken je tegen te houden. Nou, je bent niet de enige.

Een van de beste manieren om deze inzinking te overwinnen is door de woorden te lezen van degenen die het hebben ervaren en overwonnen.

In deze blog hebben we 50 productiviteitscitaten van auteurs, ondernemers, motiverende sprekers en productiviteitsadviseurs verzameld om je te helpen er weer bovenop te komen.

50 productiviteitscitaten om je te helpen gemotiveerd te blijven

Hier zijn de beste citaten om je te helpen gemotiveerd te blijven:

Productiviteitsquotes over timemanagement

We zijn opgegroeid met het gezegde dat tijd geld is, een beroemd citaat dat het belang van tijd uitdrukt. We kunnen niet praten over doelen voor productiviteit zonder vermelding van timemanagement; het is echter iets waar velen van ons mee worstelen!

1. Als je eenmaal de tijd onder de knie hebt, zul je begrijpen hoe waar het is dat de meeste mensen overschatten wat ze in een jaar kunnen bereiken en onderschatten wat ze in een decennium kunnen bereiken!

Tony Robbins, auteur en coach

david Allen, auteur en maker van het tijdmanagementsysteem 'Getting Things Klaar' via *[Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/David_Allen(auteur))* > 2. Eigenlijk ben ik het meest productief als ik de vrijheid heb om er een creatieve puinhoop van te maken; jij ook. Ik heb ruimte nodig om gek te doen, om fouten te maken, om te brainstormen, om chaotisch te zijn, om een beetje over het randje te gaan. Dat zal je meest productieve tijd zijn.

David Allen, auteur en expert in productiviteit

3. De meesten van ons besteden te veel tijd aan wat dringend is en te weinig tijd aan wat belangrijk is.

Steven Covey, pedagoog en auteur

4. Eenvoud komt neer op twee stappen: Identificeer het essentiële. Elimineer de rest.

Leo Babauta, auteur en journalist

5. Zeggen 'ik heb geen tijd' betekent eigenlijk 'het is geen prioriteit' Als iemand je een hoop geld zou geven om datgene te doen waar je beweert geen tijd voor te hebben... dan zou je waarschijnlijk wel tijd vinden!

Laura Vanderkam, schrijfster en spreekster

6. Een van de grote uitdagingen van onze tijd, waarin de gereedschappen van onze productiviteit ook de gereedschappen van onze vrije tijd zijn, is om uit te vinden hoe we de momenten van uitstelgedrag, wanneer we niets doen voor onze computerschermen, nuttiger kunnen maken. Joshua Foer, journalist en auteur

7. Tijd is een werkgever met gelijke kansen. Elk mens heeft precies hetzelfde aantal uren en minuten in een dag.

Denis Waitley, Motiverende spreker en schrijver

8. zorg voor regelmatige werktijden en speeltijden; maak elke dag nuttig en aangenaam en bewijs dat je de waarde van tijd begrijpt door er goed gebruik van te maken

Louisa May Alcott, romanschrijfster en dichteres

9. timemanagement is geen randactiviteit of vaardigheid. Het is de kernvaardigheid waarvan al het andere in het leven afhangt._

Brian Tracy, Motiverende spreker en auteur

10. als je je tijd niet meet, is het moeilijk om uitstelgedrag te stoppen of je productiviteit te verbeteren. Want als je je tijd beter wilt beheren, moet je eerst weten waar hij blijft. Hoe weet je hoeveel tijd je hebt? Houd een activiteitenlogboek bij. Een activiteitenlogboek is precies wat je je voorstelt - een uur per uur bijhouden wat je de hele dag doet

Darius Foroux, investeerder, ondernemer en auteur

brian Tracy, motiverende spreker, auteur zelfontwikkeling en voorzitter van Brian Tracy International via Wikipedia > 11. _To Eat that Frog is een tijdmanagementterm die betekent dat je je ergste Taak eerst moet doen. Organiseer elke ochtend je taken en kies de grootste en ergste Taken om eerst te doen. Door dit te doen, elimineer je de mogelijkheid om het uit te stellen gedurende de dag en het niet te voltooien.

Brian Tracy, motiverend spreker en auteur van zelfontwikkeling

12. tijd is waardevoller dan geld. Je kunt meer geld krijgen, maar niet meer tijd._

Jim Rohn, ondernemer, auteur en motiverend spreker

13. tijd is echt het enige kapitaal dat een mens heeft, en het enige wat hij zich niet kan veroorloven te verliezen._

Thomas Edison, uitvinder en zakenman

14. ik neem het blokeren van tijd serieus en besteed elke avond 10 tot 20 minuten aan het maken van mijn planning voor de volgende dag. Soms vragen mensen waarom ik zo'n gedetailleerd abonnement neem. Mijn antwoord is simpel: het levert enorm veel productiviteit op. Ik schat dat een werkweek van 40 uur met een tijdsblok evenveel oplevert als een werkweek van 60+ uur zonder structuur

Cal Newport, auteur en universitair hoofddocent

15. het benadrukken van output is de sleutel tot het verbeteren van productiviteit, terwijl het verhogen van activiteit juist het tegenovergestelde resultaat kan opleveren._

Paul Gauguin, schilder en beeldhouwer

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Peter-Drucker-1062x1400.png Peter Drucker /%img/

peter Drucker, managementconsultant, leraar, auteur en grondlegger van modern management via *[wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker)* > 16. eerst probeert men de dingen te identificeren en te elimineren die helemaal niet gedaan hoeven te worden, de dingen die pure tijdverspilling zijn zonder enig resultaat. Om deze tijdverspillers te vinden, vraagt men aan alle activiteiten in de tijdregistratie: 'Wat zou er gebeuren als dit helemaal niet gedaan werd?' En als het antwoord is: 'Er zou niets gebeuren', dan is de conclusie natuurlijk: stop ermee

Peter Drucker, managementconsultant, docent en auteur

17. _Je hebt geen nieuw abonnement nodig voor volgend jaar. Je hebt een toewijding nodig

Seth Godin, auteur, ondernemer, spreker

Productiviteit citeert op consistentie

De resultaten die je wilt zien, de doelen die je wilt bereiken en de gewoonten die je wilt vormen, gebeuren niet in één dag. Ze ontwikkelen zich als je er elke dag aan werkt. Dit geldt voor alles wat je Nog te doen hebt.

Daarom is consistentie een must-have voor een sterk arbeidsethos . Het is ook essentieel voor de productiviteit en zorgt ervoor dat je voortgang boekt in de richting van je doelen.

Hier zijn enkele citaten over productiviteit en consistentie.

1. Ik ben ervan overtuigd dat ongeveer de helft van wat succesvolle ondernemers van onsuccesvolle onderscheidt, puur doorzettingsvermogen is.

Steve Jobs, ondernemer, uitvinder en investeerder

janet Yellen, Amerikaanse econoom en 78e minister van Financiën van de Verenigde Staten via_ Wikipedia > 2. Productiviteitsgroei, hoe die ook plaatsvindt, heeft een verstorende kant. Op korte termijn zullen de meeste dingen die bijdragen aan > productiviteitsgroei > zijn erg pijnlijk.

Janet Yellen, econoom

3. Op de lange termijn bevordert de onaantrekkelijke gewoonte van regelmaat zowel productiviteit als creativiteit.

Gretchen Rubin, auteur, blogger en spreker

bruce Lee, een Hong Kong-Amerikaanse vechtkunstenaar via *[wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce__Lee)* > 4. Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft geoefend, maar ik vrees de man die 10.000 keer één trap heeft geoefend.

Bruce Lee, gevechtskunstenaar en acteur

5. Uitmuntendheid is een kunst die je wint door training en gewenning. We handelen niet juist omdat we deugd of uitmuntendheid hebben, maar we hebben die omdat we juist gehandeld hebben. We zijn wat we herhaaldelijk doen. Uitmuntendheid is dus geen handeling maar een gewoonte.

Aristoteles, oud filosoof en polymathicus

6. Productiviteit is nooit een toeval. Het is altijd het resultaat van toewijding aan uitmuntendheid, intelligente abonnementen en gerichte inspanningen.

Paul J. Meyer, auteur en motiverend spreker

7. Motivatie is wat je op gang brengt. Gewoonte is wat je op de been houdt.

Jim Rohn, ondernemer, auteur en motiverend spreker

8. Soms gaat het niet zoals je wilt, maar je moet je er elke avond voor inzetten.

Michael Jordan, zakenman en basketbalster

9. Productiviteit gaat niet over eurekamomenten, je grote doorbraak, de hele nacht doorwerken en de hele dag Red Bull drinken. Als je dingen wilt bereiken in het leven, moet je streven naar dagelijkse voortgang. Je wilt elke dag sporten, werken, lezen, leren, studeren.

Darius Foroux, investeerder, ondernemer en auteur

10. Consistentie is de sleutel! Als je niet consequent kunt zijn, dan kun je niets zijn.

Tony Gaskins, Motiverende spreker, auteur en levenscoach

11. Mensen zeggen vaak dat motivatie niet lang duurt. Nou, dat doet baden ook niet - daarom raden we het dagelijks aan.

Zig Ziglar, auteur en motiverend spreker

Nolan Bushnell, Amerikaans zakenman en oprichter van Chuck E. Cheese via Wikipedia > 12. Veel mensen hebben ideeën, maar er zijn er maar weinig die besluiten er nu iets mee te doen. Niet morgen. Niet volgende week. Maar vandaag.

Nolan Bushnell, leider in business en ingenieur

13. Mensen houden van consistentie. Of het nu een winkel of een restaurant is, ze willen binnenkomen en zien waar je beroemd om bent.

Millard Drexler, leider in business

14. Het is niet dat ik zo slim ben; ik blijf gewoon langer bij problemen.

Albert Einstein, Theoretisch natuurkundige

15. De 90/90/1-regel helpt je om enorme hoeveelheden productiviteit te creëren. Het is een eenvoudige regel - besteed de komende 90 dagen de eerste 90 minuten van je werkdag aan de enige kans die het meest van het spel kan veranderen. Niets anders. Nul afleidingen.

Robin Sharma, schrijver

16. Succes is niet magisch of mysterieus. Succes is het natuurlijke gevolg van het consequent toepassen van de basisprincipes.

Jim Rohn, ondernemer, auteur en motiverend spreker

Productiviteitscitaten over focus en hard werken

Jouw productiviteit abonnement is onvolledig als het geen rekening houdt met hard werken en focus. Want als je niet hard kunt werken en je niet kunt concentreren op je werk, hoe kun je dan productief zijn?

Dus als je productiever wilt zijn begin met je te concentreren. En als je je afvraagt hoe je je moet concentreren, dan hebben onze productiviteitsdeskundigen daar ook iets over te zeggen! Lees verder om meer te leren.

1. Als er negen konijnen op de grond liggen, concentreer je dan op één konijn als je er één wilt vangen.

Jack Ma, Business magnaat, investeerder en filantroop

2. Als je niet de juiste aandacht besteedt aan wat je aandacht heeft, zal het meer van je aandacht opeisen dan het verdient.

David Allen, auteur en productiviteitsadviseur

3. De manier om te beginnen is te stoppen met praten en te beginnen met doen.

Walt Disney, animator, filmproducent en ondernemer

4. Het is moeilijk om iemand te verslaan die nooit opgeeft.

Babe Ruth, legendarische honkbalspeler

5. Wetenschappers weten nu dat de hersenen niet in staat zijn om aan twee dingen tegelijk positieve aandacht te besteden. Wat lijkt op multitasken is in werkelijkheid heen en weer schakelen tussen meerdere Taken, waardoor de productiviteit daalt en fouten tot wel 50 procent meer voorkomen.

Susan Cain , Schrijfster en docent

Oprah Winfrey, Amerikaanse talkshowpresentatrice en voorzitster van Harpo Productions en Oprah Winfrey Network via wikipedia_ > 14. Het grote geheim in het leven is dat er geen groot geheim is. Wat je doel ook is, je kunt er komen als je bereid bent om te werken.

Oprah Winfrey, talkshowpresentatrice, producent, acteur en auteur

15. De beste mensen ter wereld op het gebied van creativiteit en productiviteit spenderen hun beste uren niet verslaafd aan afleiding. Ze doen werk dat er toe doet.

Robin Sharma, schrijver

16. Business succes vereist training, discipline en hard werken. Maar als je hier niet bang voor bent, zijn de kansen vandaag de dag net zo groot als ze ooit waren.

David Rockefeller, econoom en investeringsbankier

17. Als mensen denken aan manieren om de productiviteit van werknemers te verhogen, denken ze vaak als eerste aan geavanceerde tools en platforms. Ik geloof echter dat er een hulpmiddel is met een veel lagere invoerbarrière dat de productiviteit van werknemers kan verbeteren door hun welzijn te vergroten. Dat hulpmiddel is mindfulness.

Suzanne Taylor, Business coach

FAQs

1. Wat is een beroemd citaat over productiviteit?

Er zijn veel beroemde citaten over productiviteit. Een van de beroemdste citaten is echter van Paul J. Meyer: "Productiviteit is nooit een toeval. Het is altijd het resultaat van toewijding aan uitmuntendheid, intelligente abonnementen en gerichte inspanningen."

2. Wat is een motiverende quote over efficiëntie?

Bruce Lee zei ooit: "Als je te lang over iets nadenkt, krijg je het nooit Klaar." Het is een perfect citaat over efficiëntie dat het belang beschrijft van doen in plaats van alleen maar denken.