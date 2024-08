Top motiverende podcasts voor persoonlijke groei en carrièreontwikkeling

Hoe opwindend je werk ook is, elke dag met dezelfde goede moed verschijnen kan vermoeiend aanvoelen. We hebben allemaal dagen waarop we een beetje motivatie nodig hebben om die broodnodige vonk toe te voegen.

Wat is er beter dan iets dat je kan motiveren terwijl je aan het sporten bent, op reis bent of de lift op kantoor neemt? Zoiets als motiverende podcasts!

Motiverende podcasts zijn onze dagelijkse dosis inspiratie. Ze brengen ons humeur omhoog, triggeren onze verbeelding met frisse ideeën en bieden waardevol persoonlijk en professioneel ontwikkelingsadvies.

In dit artikel hebben we een lijst samengesteld met de zeven beste motiverende podcasts voor verschillende rente. We geven je de hoogtepunten, samen met een paar van onze favoriete afleveringen, om je te helpen de beste podcast voor jou te kiezen.

Voeg er een paar (of allemaal!) toe aan je dagelijkse afspeellijst; we beloven je dat ze je regelmatig een dosis positiviteit en vrolijkheid zullen brengen.

Het belang van motiverende podcasts

Als je al fan bent van motiverende podcasts, dan ken je hun voordelen en kun je dit deel overslaan 😄

Als je ze nog niet geprobeerd hebt, laten we dan een paar redenen geven waarom je dat zou moeten doen.

Je hebt vast wel eens het gezegde gehoord: "It'll all in the mind." Als het om mensen gaat, of het nu om ons werk of privé gaat, onze gedachten en onze gemoedstoestand kunnen een enorme invloed op ons hebben.

Je kunt alleen het beste van jezelf geven op je werk en gemotiveerd blijven om hogerop te komen als je geest in rust is. Als je gedachten in de war zijn, lijdt je productiviteit daaronder en stokt je groei.

Stress belemmert niet alleen de creativiteit, maar leidt ook tot problemen met management en productiviteit.

Motiverende podcasts helpen je enorm om deze problemen te overwinnen. Ze helpen je om nieuwe perspectieven op het leven en zijn vele uitdagingen te verkennen.

Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste voordelen van het luisteren naar deze podcasts:

1. Betere focus en productiviteit

Luisteren naar motiverende podcasts brengt positiviteit in je dagelijkse leven, triggert dopamine, een chemische stof die helpt focus te verhogen en houdt je gemotiveerd. Ze stimuleren je hersenen om afleidingen te negeren, mentale blokken te elimineren het gevoel van eigenwaarde vergroten, zelfliefde aankweken en het bereiken van professioneel succes .

Je kunt er ook praktische tips van experts leren om productiever te zijn uitstelgedrag vermijden, beter prioriteiten stellen en werk goed beheren.

2. Verbetert stemming en energie

Op sommige dagen heb je alleen een duwtje in de rug nodig om van oké naar doorzetter te gaan. Motiverende podcasts kunnen het moraal een boost geven.

Luisteren naar inspirerende verhalen van mensen die tegenslag trotseerden en er bovenop kwamen, is motivatie genoeg op slechte dagen.

3. Nieuwe inzichten krijgen

Luisteren naar motiverende podcasts brengt nieuwe inzichten, perspectieven en ideeën om je nieuwsgierigheid te verruimen. Je kunt leren om dingen beter aan te pakken, met problemen om te gaan en vaardigheden te verbeteren. Praktisch levensadvies van experts in podcasts kan je helpen om meer te bereiken.

Instance, stel dat je een interpersoonlijk probleem hebt met een collega. In plaats van het zelf op te lossen, kun je een aflevering van je favoriete podcast voor persoonlijke ontwikkeling beluisteren om tips te krijgen en je te concentreren op het vinden van een oplossing.

4. Ontdek nieuwe kansen

Motiverende podcasts helpen u op de hoogte te blijven van trends in uw sector. Ze zijn een buitengewone bron van informatie over ideeën, innovatie en kansen om aan te boren. Krijg informatie over boeken, mentoren en verschillende cursussen om je kennis uit te breiden en jezelf te verbeteren.

Met deze voordelen is luisteren naar podcasts niet langer alleen een Taak om de schermtijd te verminderen, maar een productiviteitshack om persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling te verbeteren.

Overzicht en analyse van motiverende top-podcasts in 2024

Luisteren naar podcasts kan je helpen bij elk project waar je aan werkt.

Laten we eens kijken naar een aantal van de beste motiverende podcasts om je reis naar een gelukkiger professioneel en persoonlijk leven een kickstart te geven.

1. De wetenschap van succes

Via: Apple podcasts Een voorbeeldige wekelijkse podcast gehost door J. Matthew Bodnar, de wetenschap van succes richt zich op het ten volle verkennen van het menselijk potentieel. Deze podcast is gebaseerd op op bewijs gebaseerde persoonlijke groei en duikt diep in het onaangeboorde menselijke potentieel dat tekortschiet bij slechts één ding: motivatie.

Of je nu een betere bovenliggend ouder probeert te worden of werkt aan professionele of persoonlijke ontwikkeling heeft deze podcast je iets te bieden. Er zijn gastsprekers, variërend van psychologen en neurowetenschappers tot ondernemers en FBI-gijzelaarsonderhandelaars, die allemaal hun ervaringen delen en life hacks aanreiken aan iedereen die zich aansluit bij de community.

Daarnaast host Bodnar om de zoveel tijd gerichte podcasts om dieper in te gaan op onderwerpen als creativiteit, beperkende overtuigingen, meditatie, enz. om je te helpen bij je zelfontdekking. De kern van The Science of Success is een aanmoediging om los te komen van angst, aan jezelf te werken en een vervuld leven te leiden.

Must-listen afleveringen:

Hoe gewoonten opbouwen die blijven met Charles Duhigg is een wekelijkse podcast gemaakt door het gelijknamige vrouwennetwerk om discussies op gang te brengen over geestelijke gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en manieren om een gelukkiger leven te leiden.

Onder het motto 'gezien, gehoord en begrepen worden' wil de podcast geestelijke gezondheid toegankelijk maken voor zwarte vrouwen door het stigma op therapie weg te nemen. Het doel is om elk aspect van het leven en de carrière van zwarte vrouwen te behandelen, van financiële vrijheid en carrière tot relaties met sociale media.

De presentatrice, Dr. Joy Harden Bradford, is een gediplomeerd psycholoog die popcultuur gebruikt om psychologische concepten te verduidelijken voor haar luisteraars. Ze heeft een vaste naam opgebouwd met functies in O, Teen Vogue, Black Enterprise, The Oprah Magazine, MTV, Forbes, Refinery29, Essence en Bustle.

Must-listen afleveringen:

Nieuwe routines instellen is een podcast voor persoonlijke ontwikkeling die je overtuigt om de beste versie van jezelf te worden.

Zoals de naam al doet vermoeden, leert de podcast hoe kleine sprongen kunnen leiden tot grote, positieve veranderingen. En hoe je geleidelijk aan je doelen op lange termijn kunt bereiken door kleine aanpassingen te maken in je gewoontes.

Luister naar deze podcast voor tips over hoe je de controle over je leven kunt nemen en in staat kunt zijn om je vergezochte droom werkelijkheid te laten worden. Deze podcast verandert onze weergave van succes en inspireert ons om ons leven te veranderen.

Must-listen afleveringen:

4 tips om uitstelgedrag te overwinnen . De podcast is bedoeld om je te helpen je diepste menselijke delen te ontsluiten, zodat je met meer moed kunt leven, liefhebben en bovenliggen.

Deze podcast gelooft dat het omarmen van kwetsbaarheid leidt tot moed. Brené Brown, de presentatrice, gevierd auteur, motiverend spreker en levenscoach, gelooft in moed boven comfort en zal je helpen om je kwetsbaarheden recht voor je raap te confronteren.

Brown spoort haar publiek aan om het leven onder ogen te zien en zich meer bewust te worden van zichzelf. De podcast leert je om te leven met moed en empathie, om "onhandig, dapper en aardig" te zijn

Must-listen afleveringen:

Brené met Joe Biden over empathie, eenheid en moed is een van de populairste business podcasts ooit en stond drie jaar geleden op de 'Best Of' lijst van Apple Music. Met 900 miljoen downloads en een stellaire line-up met gasten als Hugh Jackman, Mark Zuckerberg, Michael Lewis en Maria Sharapova heeft het zijn titel van beste podcast verdiend.

Presentator, investeerder en wereldberoemd auteur Tim Ferris brengt leiders uit verschillende velden samen om hun levenservaringen te vertalen naar handige tactieken, gewoonten en routines om succes te behalen.

De podcast is gestructureerd als een vrij en vriendelijk gesprek waarin je je een deel van het gesprek voelt en is leuk om naar te luisteren en van te leren. Luister mee als je inspiratie wilt die aanzet tot actie en resultaat.

Must-listen afleveringen:

Seth Godin over "Nee" zeggen, marketen als een professional en winnen in het leven brengt je de beste delen van inspirerende TED Talks in audio. De thema's kunnen bereiken van kunstmatige intelligentie tot sport, maar elke aflevering belooft tot nadenken te stemmen.

De podcast wordt gepresenteerd door de bekroonde journaliste Elise Hu en brengt je de verhalen en ideeën van leiders en vernieuwers wereldwijd. Het laat je kennismaken met nieuwe concepten en biedt een manier om kennis te vergaren en om de dag iets te leren dat de moeite waard is.

Luisteren naar deze podcast is als een voortdurende leerreis. Het is een poort naar nieuwe perspectieven die je aanmoedigt om je horizon te verbreden en verder te denken dan het gebruikelijke.

Must-listen afleveringen:

- [Je weet eigenlijk niet wat je toekomstige zelf wil | Shankar Vedantam](https://podcasts.apple.com/us/podcast/you-dont-actually-know-what-your-future-self-wants/id160904630?i=1000581813953)

- [Waarom je middelmatigheid moet omarmen | Crispin Thurlow](https://podcasts.apple.com/us/podcast/why-you-should-embrace-mediocrity-crispin-thurlow/id160904630?i=1000640218326)

Wat luisteraars zeiden:

Altijd inspirerend, informatief en interessant. Bedankt TED Talks Daily!**_

Laten we nu eens kijken hoe je het geleerde uit deze motiverende content in je leven kunt toepassen.

Hoe leer je van motiverende podcasts in je werkleven toe te passen

We luisteren naar motiverende podcasts om nieuwe dingen te leren die ons helpen te verbeteren in ons werk en privéleven als manager, bovenliggend, vriend of collega. Net zoals podcasts ons kennis verschaffen, tools voor productiviteit geven ons de middelen om onze werkmethoden te verbeteren.

Eén zo'n hulpmiddel voor productiviteit is de ClickUp platform voor werkbeheer dat gebruikers wil helpen om tijd te besparen (wel een dag per week) en moeite. Met behulp van de vele functies van ClickUp die efficiëntie stimuleren, kunnen teams communiceren en samenwerken voor meer succes.

Pak uw taken aan met de vernieuwde ClickUp Inbox, ontworpen om snel door uw prioriteiten te navigeren en het werk Nog te doen

Verbeter teamwerk met ClickUp Projectmanagement

ClickUp's alles-in-één platform voor projectmanagement stelt teams in staat nauw samen te werken met verbonden workflows, realtime dashboards en delen van documenten. Teams kunnen, ongeacht hun locatie, ideeën uitwerken en effectiever samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken sneller. Enkele van de beste functies van ClickUp Projectmanagement zijn:

Versnel het plannen van projecten en het voltooien van Taken metOp AI gebaseerde tools van ClickUp zodat iedereen kansneller kan werken en van een bevredigend leven kan genieten

Werk beter plannen en prioriteren en eigendom en verantwoordelijkheid stimuleren door middel vanClickUp-taak Verbeter de transparantie in de functie door gedeelde abonnementen op projecten, processen en meer inClickUp Documenten Communiceer, brainstorm en deel updates met teamleden in realtime met opmerkingen enClickUp chatten om het moreel van het team hoog te houden

Brandstof voor motivatie met ClickUp doelen

Er is niets zo bevredigend als targets instellen en ze bereiken. ClickUp Doelen stelt u in staat om traceerbare doelen in te stellen om uw motivatie en die van uw team te stimuleren. Stel tijdlijnen en meetbare targets in en krijg voortdurend inzicht in hoe ver u bent met ClickUp's automatische voortgang bijhouden.

Bereik nog sneller succes met ClickUp Goals. Blijf op schema om uw doelstellingen te halen met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatische voortgang bijhouden.

Enkele van de unieke functies zijn:

Bijhouden van voortgang met behulp van waar/onwaar, numerieke, monetaire, wekelijkse verkoop- en Taak targets

Beheer doelen, zoals werknemersscorekaarten en OKR's, op één plaats met behulp van eenvoudig te gebruiken mappen

Weergave van projectresultaten in de vorm van percentages over doelen in één weergave

Rapporteer over de voortgang van doelen met behulp van deelbare en aanpasbareDashboards in ClickUp om teams op dezelfde pagina te houden

ClickUp is een geweldige manier om teams op de hoogte, efficiënt en verantwoordelijk te houden. Het creëert transparantie op het werk en helpt om werknemers gemotiveerd te houden om te presteren. Rapportages over de voortgang zijn een aanmoediging en helpen het team op één lijn te houden wat betreft taken en tijdlijnen.

Tools voor werkbeheer zoals ClickUp maken het werk gemakkelijker, besparen tijd en stimuleren de motivatie van het team. Soepelere werkprocessen en een hogere productiviteit kunnen sterker maken werkethiek van de organisatie en helpen doelen te bereiken.

Integreer de productiviteitstools van ClickUp om uw lessen uit de podcasts voor loopbaanontwikkeling op de werkplek toe te passen. Probeer ClickUp vandaag nog uit .