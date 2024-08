10 beste tools voor persoonlijke ontwikkeling om je doelen te bereiken in 2024

Jezelf verbeteren is een proces en een levenslange reis. Het gaat om voortdurende bewustwording en dagelijkse gewoonten om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die je kunnen helpen succesvol te zijn in je persoonlijke leven en op kantoor.

Het kan moeilijk zijn om het in je eentje te doen, maar met persoonlijke ontwikkelingshulpmiddel s kun je ondersteuning krijgen en je doelen sneller bereiken. Of je nu de manier waarop je met collega's communiceert wilt verbeteren of technische of analytische vaardigheden wilt ontwikkelen, er is een hulpmiddel dat je kan helpen.

Hier hebben we 10 van de beste tools voor persoonlijke ontwikkeling op een rijtje gezet. 👀

Kies een alles-in-één tool om je persoonlijke doelen op het werk te bereiken of combineer er een paar om aan specifieke behoeften te voldoen. Van tools die zich richten op het verbeteren van je mentale gezondheid en creativiteit tot tools die nieuwe vaardigheden ontwikkelen, er is voor ieder wat wils op deze lijst.

Het kiezen van een goed hulpmiddel voor persoonlijke ontwikkeling is een sleutel stap in het verbeteren van jezelf. Als je een slecht hulpmiddel kiest, verspil je tijd, raak je gefrustreerd en boek je weinig voortgang. Kies een goed hulpmiddel en je hebt meteen de basis om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, slechte gewoontes te elimineren en verantwoordelijk te blijven. 💪

Dit is wat je moet zoeken in hulpmiddelen voor persoonlijke ontwikkeling:

Tracking metrics: Een goede tool voor persoonlijke ontwikkeling heeft meetbare stappen zodat je de voortgang onderweg kunt bijhouden

Verantwoordingsplicht: Je kunt niet alleen persoonlijke groeidoelen instellen; je moet ze ook kunnen vergaderen en consequenties verbinden aan het niet bereiken ervan

Duidelijke doelen: Kies een hulpmiddel waarmee je duidelijke doelen kunt stellen en van daaruit terug kunt werken. Op die manier bouw je een routekaart naar succes met mijlpalen om je op het goede spoor te houden

Motiverende aanpak: Leg de basis voor succes door een tool te kiezen die motiverend is en verbeteren leuk maakt

Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zijn er veel verschillende manieren om te groeien. Misschien wil je een betere atleet worden. Misschien wil je je mentale scherpte verbeteren om een betere teamleider te worden. Misschien wil je een betere werkgewoonten voor productiviteit.

Wat je doelen ook zijn, deze 10 hulpmiddelen voor persoonlijke ontwikkeling zijn er om je naar je doelen te leiden. 🙌

Houd je doelen bij tot de meest essentiële KPI's en krijg automatisch gedetailleerde weergaven van je voortgang

ClickUp is een tool voor projectmanagement dat teams helpt om gefocust te blijven, doelen bij te houden en vergaderingen te houden. Hoewel het populair is in zakelijke kringen, is het ook nuttig voor persoonlijke ontwikkeling - binnen de context van werk of gewoon in je dagelijkse leven. ✨

De ClickUp Doelen functie maakt het gemakkelijk om persoonlijke ontwikkelingsdoelen in te stellen - of u nu een betere leider wilt worden, communicatievaardigheden wilt ontwikkelen of een nieuwe technische aanpak wilt leren. Kom met meetbare doelen en beheer uw persoonlijke en professionele doelen met mappen om de verschillende doelen in uw leven uit te splitsen.

Gebruik ClickUp-taak om uitvoerbare stappen te maken om je doelen te bereiken. Werk achterwaarts vanaf uw hoofddoel en verdeel het doel in behapbare Taken. Wijs deadlines toe en voeg prioriteiten toe om je te helpen te concentreren op wat het belangrijkst is .

Maak een routekaart naar een betere jij met ClickUp's sjabloon voor een persoonlijk ontwikkelingsplan . Gebruik het om uw doelen duidelijk uiteen te zetten, verbeterpunten te identificeren en duidelijkheid te krijgen over de taken en stappen die nodig zijn om uw vergaderingen te halen. De vier aangepaste weergaven geven inzicht in de voortgang en uw abonnement.

ClickUp beste functies

Vereenvoudigentaakbeheer door automatisch taken aan te maken vanuit sjablonen en dashboards met doelen om snel werk toe te wijzen dat je dichter bij je doelen brengt

Visuele voorstellingen, waaronder Gantt grafieken en Kanban-borden, helpen je de routekaart te visualiseren die je moet volgen voor je persoonlijke ontwikkeling

Mindmaps enWhiteboards zijn de perfecte hulpmiddelen om ideeën te brainstormen en met specifieke, bruikbare doelen te komen

Aanpasbaredagelijkse checklistsnotificaties en herinneringen houden u verantwoordelijk en bewust van uw voortgang

Tientallensjablonen voor de instelling van doelen start je persoonlijke ontwikkelingsproces door duidelijke doelen te stellen

ClickUp beperkingen

De tool heeft uitgebreide functies die wat tijd en moeite kosten om te leren

Sommige functies, zoals de ingebouwde AI-schrijftool, zijn beperkt tot betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Coach.mij

via Habitica Habitica is een gratis app voor persoonlijke ontwikkeling die op een gamer-achtige manier persoonlijke ontwikkeling benadert. De app richt zich op een belonings- en consequentiesysteem om nieuwe gewoontes op te bouwen. Het ingebouwde sociale netwerk en de community houden je bij elke stap verantwoordelijk, terwijl de gaming dashboards zelfverbetering leuk maken. 🛠️

Habitica beste functies

Gebruik de dashboards om dagelijkse takenlijsten, gewoontes en meetbare doelen te maken voor verschillende gebieden van je leven (zelfverbetering of persoonlijke groei)

Elke keer dat je een zelfontwikkelingsdoel afvinkt, word je beloond met in-game bonussen zoals huisdieren, magische vaardigheden en speciale bepantsering

Maak verbinding met de gemeenschap om mentoren te vinden en je zelfbewustzijn te vergroten

Als je doelen hebt bereikt, kun je de beloningen gebruiken om in teamverband tegen monsters te vechten of om even uit te rusten met een aflevering van je favoriete tv-programma

Habitica limieten

Gamification is niet een motivator voor alle persoonlijkheden, dus deze app is het beste voor mensen die van gamen houden

Je verdient alleen beloningen voor regelmatige check-ins, dus als je vergeet de app bij te werken, krijg je geen beloning

Prijzen van Habitica

Gratis

Habitica beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (2+ beoordelingen)

4.5/5 (2+ beoordelingen) Capterra: N.v.t

4. Lumosity

via Skillshare Skillshare is een leerplatform dat het gemakkelijk maakt om je in te schrijven voor lessen over een enorm bereik aan onderwerpen. Online cursussen behandelen alles, van het leren van een nieuwe taal en hoe je een instelling SMART doelen tot UX-ontwerp, het aanmaken van podcasts en sociale-mediamarketing.

Of je je nu wilt verdiepen in zelfontwikkelingstools of specifieke vaardigheden wilt leren die te maken hebben met je werk, er is altijd wel een cursus die bij je past. Elke cursus heeft praktische tips en degelijk advies om je vaardigheden te verbeteren.

Skillshare beste functies

Meer dan 25.000 lessen bieden mogelijkheden om uit je comfortzone te stappen en je volledige potentieel te bereiken

De lessen worden gegeven door marktleiders, dus je leert van de besten uit de sector

Lidmaatschappen omvatten onbeperkte toegang tot lessen, offline weergave en een levendige gemeenschap van succesvolle individuen

Door les te geven kun je iets terugdoen door je eigen expertise te delen

Skillshare limieten

Aangezien Skillshare-cursussen niet gecertificeerd of geaccrediteerd zijn, ontvangt u geen certificaat of krediet voor uw lessen

Toegang tot cursussen is beperkt tot de duur van uw lidmaatschap, wat betekent dat u betaalde cursussen niet opnieuw kunt bezoeken als u annuleert

Skillshare prijzen

Gratis proefversie

Abonnement: Maak een account aan voor maandelijkse of jaarlijkse abonnementen

Skillshare beoordelingen en recensies

G2: 3.4/5 (30+ beoordelingen)

3.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

6. Headspace

via Headspace Headspace is een mindfulness app die zich richt op slaap, meditatie en stress om persoonlijk geluk te verbeteren. Gebruik het als onderdeel van je persoonlijke ontwikkelingsreis om zelfzorg te bevorderen door middel van geleide meditaties en een focus op mentaal welzijn. 🧘

Headspace beste functies

De bibliotheek bevat slaapgeluiden, meditaties en focusmuziek om je te helpen nog te doen in een rustige omgeving

De app gaat niet alleen over mentaal werk; het heeft ook functies voor bewegende oefeningen zoals yoga om mentaal, spiritueel en fysiek verbinding te maken voor je beste zelf

De Headspace blog is een geweldige plek om tips te krijgen voor het beter aantekeningen maken, het ontwikkelen van gewoontes en het vergroten van je gevoel van eigenwaarde

De app werkt op zowel Apple iOS- als Android-besturingssystemen, dus je kunt onderweg profiteren van workouts en mentale oefeningen

Headspace limieten

Hoewel er een gratis proefversie is, moet je betalen om de app te blijven gebruiken

Meditaties zijn beperkt tot 30 minuten, dus gebruikers die diepere of langere sessies willen zullen elders moeten zoeken

Headspace prijzen

Maandelijks: $12,99/maand met een gratis proefversie van zeven dagen

$12,99/maand met een gratis proefversie van zeven dagen Jaarlijks: $69.99/jaar met 14 dagen gratis proefversie

Headspace beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: N/A

7. MyFitnessPal

via MyFitnessPal Je groeitraject hoeft niet alleen over werkgerelateerde doelen te gaan. Je kunt ook je dagelijkse gewoonten verbeteren en je op je best voelen met fitness apps zoals MyFitnesPal. De toewijding, discipline en vaardigheden die je leert vertalen zich naar het werk en helpen je om je leven fysiek en mentaal te verbeteren.

MyFitnessPal beste functies

De app houdt voeding, calorieën en beweging bij in één ruimte

Gepersonaliseerde voedingsinzichten geven je een toolkit met informatie om betere beslissingen te nemen

Dankzij integratie met meer dan 35 apps, waaronder Garmin en Apple Health, kun je de voortgang van je fitness beter bijhouden

Met meer dan 18 miljoen voedingsmiddelen in de database kun je calorieën bijhouden en inzichten krijgen in voedingsmiddelen die je leven voeden

MyFitnessPal limieten

Sommige gebruikers zouden willen dat er met meer factoren rekening werd gehouden bij de instelling van het aantal basiscalorieën

Je kunt alleen informatie over voeding en lichaamsbeweging vastleggen als je verbinding hebt met internet

MyFitnessPal prijzen

Gratis proefversie

Premium: $79,99/jaar

MyFitnessPal beoordelingen en reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Udemy

via Udemy Udemy is een online platform dat lessen en sessies op de werkplek aanbiedt voor een breed bereik aan vaardigheden. Of je nu webontwikkelingsvaardigheden wilt leren of je wilt verdiepen in een nieuwe coderingstaal, je vindt altijd wel een les in deze zelfverbeter app.

Udemy beste functies

In tegenstelling tot andere apps met online cursussen, richt deze app zich alleen op vaardigheden op de werkplek enprofessionele doelenen helpt je een effectiever lid van een team te worden

Er zijn meer dan 10.500 cursussen over onderwerpen als IT, marketing en leiderschap

Internationaal cursusaanbod functie 14 verschillende talen voor wereldwijde teams

Je kunt kiezen tussen individuele abonnementen of op maat gemaakte Business-abonnementen voor het hele team

Udemy limieten

Omdat iedereen instructeur kan zijn, varieert de kwaliteit van de lessen aanzienlijk

Cursussen zijn niet geaccrediteerd, dus je kunt ze niet gebruiken voor certificeringen of college kredieten

Udemy prijzen

Gratis proefversie

Losse cursussen kopen: $19.99-$199.99

$19.99-$199.99 Persoonlijk abonnement: $16.58/maand

$16.58/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen Team: $30/maand per gebruiker voor 5-20 personen

$30/maand per gebruiker voor 5-20 personen Leadership: Neem contact op met de verkoop voor prijzen

Udemy beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

4.5/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

9. Strides

via Stappen Strides is een app voor het bijhouden van de voortgang waarmee je je doelen kunt aanpassen en de voortgang bij elke stap kunt volgen. Met vier trackertypes kun je de voortgang volgen op gewoonten, target doelen, voortschrijdende gemiddelden en succes van projecten. 💁‍♀️

Strides beste functies

Verkrijg inzicht met rapporten die gewoontes en voortgang op één plaats bijhouden

Staafdiagrammen, lijnen en kalenders tonen je succes en hoeveel je nog moet doen om je doel te bereiken

Aangepaste tags laten je doelen onderverdelen in verschillende gebieden zodat je je kunt concentreren wanneer het tijd is om aan het werk te gaan

De functie Dagelijkse doelen houdt je elke dag verantwoordelijk met beheersbare taken die je helpen je doelen te bereiken

Strides limieten

De gratis versie heeft niet veel functies

De app is alleen beschikbaar op Apple besturingssystemen, niet op Android of Windows

Strides prijzen

Gratis

Premium:begint bij $44.99

Strides beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. De Gewoontefactor

via De Gewoontefactor The Habit Factor is een app voor productiviteit die gebruik maakt van een eigen methodologie genaamd P.A.R.R., die gebaseerd is op een plan, act, record en reassess aanpak. Het idee is om opzettelijk gewoonten te creëren die zijn afgestemd op je doelen op basis van intentie en reflectie.

De beste functies van The Habit Factor

Gebruik sjablonen om abonnementen voor het bijhouden van doelen en gewoonten in de helft van de tijd

Stel in enkele seconden doelen op in de app en voeg context toe zoals visuals en redenen waarom je het doel wilt bereiken

Grafieken voor het afstemmen van gewoonten laten je zien hoe goed je doelen samenwerken en laten jeeen schema maken van gelijksoortige taken en vaardigheden die je kunt gebruiken om je doelen te bereiken

Dagelijkse aantekeningen houden u verantwoordelijk en op de hoogte van de voortgang

De limieten van The Habit Factor

Sommige gebruikers wensten dat er meer diepgaande functies voor het bijhouden waren

De interface is eenvoudig te gebruiken, maar heeft niet zoveel functies als vergelijkbare tools

The Habit Factor prijzen

The Habit Factor Lite: Gratis

Gratis De Gewoontefactor Pro: $5,99-$6,99 eenmalige aankoop

De Gewoontefactor beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N/A

Bereik uw persoonlijke en professionele doelen met ClickUp

Met deze persoonlijke ontwikkelingstools bereikt u uw doelen sneller en effectiever. Van het vaststellen van meetbare en duidelijke doelen tot het verbeteren van uw mentale scherpte en het ontwikkelen van solide dagelijkse gewoonten, er is een hulpmiddel dat u helpt de beste versie van uzelf te worden. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het opbouwen van betere gewoonten, het bijhouden van uw doelen en het vieren van belangrijke mijlpalen. Met automatisering van taken, visuele dashboards en duidelijke rapportage is het gemakkelijk om te zien waar u staat en waar u naartoe gaat. 🤩