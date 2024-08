7 voorbeelden van merkactivatie met strategieën om betrokkenheid te vergroten

Ben je wel eens op een muziekfestival of beurs geweest waar je onverwacht werd aangetrokken door de stand van een merk? Misschien boden ze een interactief spel, een uniek fotomoment of deelden ze gratis monsters uit waar je nog steeds over praat.

Dat is de kracht van merkactivatie-een marketingstrategie die toevallige voorbijgangers omzet in loyale klanten.

In de verzadigde markt van vandaag, waar klanten gebombardeerd worden met talloze advertenties van andere merken, is het niet genoeg om alleen een pakkende slogan of een flitsend logo te hebben. Je merk moet gevoeld, ervaren en onthouden worden.

In deze blog bespreken we voorbeelden en strategieën voor merkactivering, hoe je een merkactiveringservaring kunt creëren en meer.👇

Inzicht in merkactivatie

Merkactivatie is een marketingstrategie die gericht is op het ontwikkelen van directe, aantrekkelijke en interactieve ervaringen die de waarden van het merk bevorderen en consumenten inspireren om actie te ondernemen en langdurige relaties met een merk op te bouwen.

In tegenstelling tot traditionele reclame kondigt merkactivatie de komst en het tot leven komen van een merk aan via interactieve, gedenkwaardige activiteiten die consumenten aanmoedigen om zich op een persoonlijk niveau met het merk bezig te houden.

Dit kan worden bereikt door het organiseren van live gebeurtenissen, het implementeren van guerrilla- of ervaringsmarketing, het uitvoeren van in-store promotiestrategieën digitale marketingcampagnes en nog veel meer. Deze activiteiten helpen de merkbekendheid te vergroten.

Typen merkactiveringscampagnes

Merkactivatie is geen one-size-fits-all strategie; het komt in verschillende formulieren, elk met zijn eigen flair.

Laten we de verschillende soorten merkactiveringscampagnes verkennen en ontdekken hoe ze je merk een unieke energie kunnen geven.🔋

Deze meeslepende ervaringen zijn ontworpen om consumenten rechtstreeks in contact te brengen met een merk. Het bereik varieert van grootschalige muziekfestivals gesponsord door een merk tot kleinere, niche gebeurtenissen afgestemd op een specifiek publiek

Productlanceringsstunts: Deze dramatische, aandachttrekkende activiteiten genereren meestal een buzz rond een nieuw product. Dergelijke stunts bevatten vaak onverwachte of onconventionele elementen die consumenten verrassen en blij maken

Door gebruikers gegenereerde content (UGC) campagnes: Dergelijke campagnes moedigen consumenten aan om hun eigen content over een merk te maken en te delen. Of het nu gaat om uitdagingen op sociale media of fotowedstrijden, UGC-campagnes vergroten de betrokkenheid en bouwen een gemeenschap op

Gefascineerde en futuristische AR-ervaringen leggen digitale informatie over de echte wereld heen en bieden consumenten interactieve en boeiende manieren om met een merk in contact te komen

Virtuele realiteitservaringen: Deze meeslepende, 360-graden omgevingen nemen gebruikers mee naar virtuele werelden waar ze producten of merkverhalen kunnen verkennen via realistische scènes en objecten

Samenwerking met influencers: Samenwerken met populaire social media-persoonlijkheden om je merk te promoten kan de betrokkenheid en geloofwaardigheid vergroten. Ze kunnen helpen om meer rente te krijgen voor uw product en de zichtbaarheid ervan onder hun publiek op een gerichte manier te vergroten

Initiatieven voor missemarketing:Probeer deze merkmanagementstrategieën om je merk af te stemmen op sociale of milieugerelateerde doelen. Naast het verbeteren van het imago van je merk, zal het ook een emotionele verbinding creëren met je huidige en toekomstige publiek

De gemeenschappelijke kenmerken van succesvolle merkactivatiestrategieën

Succesvolle merkactiveringsstrategieën hebben een aantal sleutelkenmerken gemeen die bijdragen aan hun effectiviteit.

Strategische afstemming op merkwaarden

Succesvolle merkactivaties zijn nauw afgestemd op uw algemene merkstrategie. Het doel is om gedenkwaardige ervaringen te creëren die de waarden en kernboodschap van uw merk versterken. Dit betekent dat elk contactpunt van de activatiecampagne - of het nu een live gebeurtenis, een digitale interactie of een steekproef van een product is - consequent de positie en boodschap van uw merk moet uitdragen.

Door te zorgen voor samenhang tussen merkactivatie-ideeën en merkstrategie bouw je een sterker, eenduidiger merkbeeld op in de hoofden van consumenten.

Brainstorming en SWOT-analyse

Brainstormen en SWOT-analyse (Sterke punten, Zwakke punten, Kansen, Bedreigingen) zijn de sleutels tot het ontwikkelen van effectieve merkactiveringsstrategieën.

Tijdens brainstormsessies kan uw marketingteam creatieve ideeën genereren om uw communicatiedoelen te bereiken, waarbij vaak nieuwe concepten worden ontdekt die in een meer gestructureerde instelling misschien niet naar voren komen.

💡 Pro Tip: Om iedereen op dezelfde pagina te houden, sjablonen voor merkrichtlijnen gebruiken om ervoor te zorgen dat je team de tonaliteit van je merk begrijpt en handhaaft.

Een SWOT-analyse helpt bij het beoordelen van de voor- en nadelen via een strategisch kader om de haalbaarheid en potentiële impact van elk idee te evalueren. Het analyseren van de sterke punten en kansen helpt je team bij het identificeren van de belangrijkste voordelen die in de campagne kunnen worden benut.

Op dezelfde manier zorgen de andere twee aspecten voor proactief risicomanagement om ervoor te zorgen dat je campagne bestand is tegen veelvoorkomende uitdagingen.

Actief gebruik van sociale media

Digitale media zijn een krachtig middel om merkactivatiecampagnes te versterken en bieden een platform om snel een breder publiek te bereiken. Succesvolle merkactivaties integreren sociale mediatools om gebruikersparticipatie te stimuleren via hashtags, uitdagingen en live gebeurtenissen

Voorbeeld ALS Ice Bucket Challenge gebruikte sociale mediaplatforms om bewustzijn te verspreiden en fondsen te werven. Deze campagne laat zien hoe virale content voor grote betrokkenheid kan zorgen en tot actie kan aanzetten.

Naast betrokkenheid bieden sociale media waardevolle gegevens en inzichten, waardoor merken de impact van hun activiteiten kunnen meten, de stemming onder consumenten kunnen bijhouden en strategieën in realtime kunnen aanpassen. Sterker nog, het helpt een duurzame merkidentiteit te creëren en buzz. 🐝

7 voorbeelden van merkactivatie om van te leren Op zoek naar marketinginspiratie om je eigen merkactivatie-inspanningen op te voeren? Bekijk deze zeven voorbeelden die creatieve en effectieve strategieën laten zien. 📊

1. Stella Artois: Hotelervaring

Via: BizBash Een Belgisch premiumbiermerk, Stella Artois, wilde zijn luxepositionering verbeteren en een verbinding leggen met consumenten die thuisbleven tijdens de pandemie.

Het merk lanceerde bedachtzaam een vijfsterrenhotelervaring waarvan consumenten vanuit huis konden genieten. Ze werkten samen met luxehotels om klanten op maat gemaakte roomservice-ervaringen aan te bieden, voltooid met gastronomische maaltijden en Stella Artois-bier, rechtstreeks aan de deur van de consument geleverd.

Als klap op de vuurpijl waren beroemdheden verkleed als hotelpersoneel, inclusief rollen als conciërge, barman en roomservice.

✅Takeaway: Samenwerken met topmerken en beroemdheden kan de luxepositionering van een merk versterken en een gedenkwaardige en persoonlijke merkervaring creëren die aanslaat bij de consument.

2. Adidas: Jump Store

Via: Creatieve zwembad Adidas, wereldwijd marktleider in sportkleding, wilde zijn basketballijn promoten en zijn band met NBA-ster Derrick Rose versterken. Met hun campagne wilden ze buzz genereren rond Adidas en zijn basketbalschoenen.

Adidas lanceerde de Jump Store in Londen, een ervaringsgerichte pop-upwinkel met schappen van 10 voet hoog - de hoogte van een basketbalhoepel. Fans werden uitgenodigd om te 'springen' voor een gratis paar handtekening sneakers van Derrick Rose, waarbij het atletische vermogen van de NBA-ster zelf werd gestimuleerd. Het concept was om de vaardigheden van de deelnemers uit te dagen en een verbinding te leggen tussen de lichamelijkheid van de sport en het merk.

✅Takeaway: Het creëren van een merkactivatie die het publiek fysiek of mentaal uitdaagt, kan leiden tot grote betrokkenheid, vooral als deze gekoppeld is aan een sterke merkambassadeur of influencer marketing.

3. Zappos en Google: Betalen met een cupcake

Via: Adweek Zappos haalde een slimme marketingstunt uit in Austin, Texas, om Google's foodtruckpromotie voor zijn foto-app op ludieke wijze te overtreffen. Google had een foodtruck opgezet die gratis cupcakes weggaf in ruil voor foto's getagd met #PayWithAPhoto.

In een geestige tegenzet plaatste Zappos een grote kartonnen doos in de buurt met hun logo en labels als 'Insert Cupcake' en 'Be Happier' Voorbijgangers konden hun Google cupcakes onder de hashtag #PayWithACupcake. inruilen voor coole prijzen zoals horloges, draagtassen en cadeaukaarten

✅Takeaway: Door slim gebruik te maken van de activiteiten van een niet-concurrerend merk kun je je eigen campagne versterken en een blijvende indruk achterlaten die nog lang na de gebeurtenis bij klanten blijft hangen.

4. Lipton Ice Tea: Wees een dagbreker

Via: Campagne Lipton Ice Tea wilde zijn merkimago herpositioneren in het Verenigd Koninkrijk, een markt die wordt gedomineerd door de traditionele voorkeur voor warme thee. Het doel was ijsthee te promoten als een verfrissende drank die het hele jaar door wordt gedronken, met name gericht op jongere publiekssegmenten.

De campagne had een reeks spannende zomere gebeurtenissen als functie, waaronder de opvallende 'Rise and Slide' gebeurtenis in King's Cross, Londen. Deelnemers mochten gebruik maken van een gigantische waterglijbaan, samen met gratis ontbijt items en live entertainment.

Het succes van de activering was te danken aan de meeslepende, veelzijdige marketingaanpak, waaronder boeiende activiteiten, strategische partnerschappen met influencers en een sterke aanwezigheid in de sociale media, die allemaal aansloegen bij de doelgroep.

✅Takeaway: Het aanboren van de lokale cultuur en deze versterken met sociale media kan de merkbekendheid en het marktaandeel aanzienlijk vergroten, vooral in combinatie met aantrekkelijke activiteiten ter plaatse.

5. Starbucks: Sparkle Shop

Via: Tijdschrift voor Marketing Starbucks, een wereldleider in koffie, wilde zijn trouwe klantenbestand laten groeien en opwinding creëren rond zijn vakantieartikelen.

De Sparkle Shop was een pop-up gebeurtenis in New York City. Het was ontworpen als een blitse, feestelijke boetiek waar bezoekers exclusieve Starbucks merchandise voor de feestdagen konden bekijken en kopen. De items, waaronder gelimiteerde glitter Starbucks tumblers en mokken met een thema voor de feestdagen, waren visueel opvallend.

✅Takeaway: Beperkte, exclusieve ervaringen die aansluiten bij seizoensthema's kunnen de betrokkenheid van consumenten vergroten en de verkoop stimuleren, terwijl ze ook de merkloyaliteit versterken.

6. HP: Antizwaartekrachtprinter

Via: HP HP, wereldwijd leider in technologie en printoplossingen, wilde de innovatie van zijn nieuwe printerlijn tonen.

Het doel van de anti-zwaartekracht printercampagne was om HP's geavanceerde oplossingen te demonstreren in een onverwachte stijl, waardoor de reputatie van HP als innovator in de industrie werd versterkt.

De visueel aantrekkelijke campagne toonde een printer die de zwaartekracht leek te tarten door perfect te printen terwijl hij ondersteboven hing. Deze installatie werd tentoongesteld in drukke openbare ruimtes om voorbijgangers aan te trekken.

✅Takeaway: Visueel pakkende en onverwachte merkactivaties kunnen de aandacht van het publiek trekken en de reputatie van een merk als innovator versterken, vooral als ze strategisch op locaties met een hoge zichtbaarheid worden geplaatst.

7. Dunkin' Donuts: Giveaway RV

Via: Marketing Duik Deze toonaangevende keten van koffie en gebak wilde haar naamsbekendheid vergroten door producten rechtstreeks naar de gemeenschap te brengen. Dus lanceerden ze de Giveaway RV om op een persoonlijk niveau verbinding te maken met fans en zo een leuke en gedenkwaardige merkervaring te creëren.

Een gemerkte Dunkin' Donuts RV reisde door verschillende steden en deelde gratis monsters van koffie en donuts uit. Nog beter, de RV toonde de handtekeningen en logo's van Dunkin, waardoor het een mobiele merkambassadeur werd.

Dunkin' creëerde een gevoel van goodwill en opwinding door met het merk de weg op te gaan en gratis producten aan te bieden. Dankzij het mobiele karakter van de RV kon het merk een groter publiek bereiken op meerdere locaties.

✅Takeaway: Door je merk rechtstreeks bij de consument te brengen via mobiele activiteiten en sociale media om anticipatie op te bouwen, kun je de zichtbaarheid van het merk, de goodwill en de betrokkenheid van de consument vergroten.

Hoe creëer je een succesvolle merkactivatiestrategie en -campagne

Het ontwikkelen van een winnende merkactiveringsstrategie vereist verschillende rondes van creatieve uitvoering en continu beheer om een blijvende indruk achter te laten bij consumenten.

End-to-end marketing- en projectmanagementtools zoals ClickUp voor marketing kan het proces vereenvoudigen en garanderen dat uw merkactiveringscampagnes vlekkeloos worden uitgevoerd.

Hier leest u hoe! 🧑‍💻

Stap 1: Gebruik ClickUp doelen om campagnedoelstellingen te definiëren

Creëer en deel KPI's en doelen met je branding team met ClickUp Goals

Voordat u uw campagne start, moet u duidelijk definiëren wat u wilt bereiken. Of het nu gaat om het stimuleren van klantbetrokkenheid of het vergroten van merkbekendheid, u kunt gebruik maken van ClickUp Doelen om doelstellingen in te stellen en bij te houden. Dit helpt bij de verdeling van de specifieke, meetbare doelen van uw team om uw hele strategie te sturen.

Overweeg deze functie te gebruiken om kPI's voor merkbekendheid bij te houden en informeer je team over de voortgang van de campagne.

Stap 2: Brainstorm en visualiseer ideeën met ClickUp Whiteboards

Maak van uw campagne een duidelijke, georganiseerde kaart, waarop taken, tijdlijnen en rollen van teams worden weergegeven - alles op één plek met de ClickUp Whiteboards

De basis van succesvolle merkactivatiecampagnes begint met het in verbinding brengen van ideeën en het in kaart brengen van concepten. Maak gebruik van ClickUp Whiteboards om concepten in realtime te bedenken en uit te werken.

U kunt uw gedachten schetsen, ze koppelen aan uitvoerbare taken en abstracte ideeën omzetten in concrete abonnementen

Stap 3: Splits de campagne op met ClickUp-taak

Jouw taken, jouw manier! Ervaar een gestroomlijnde aanpak van productiviteit met ClickUp Taken

Verdeel je campagne in beheersbare Taken met ClickUp-taak . Wijs deze taken toe aan leden van het team, stel duidelijke deadlines in en houd de voortgang bij om alles op schema te houden.

Pas werkstromen aan voor elke fase van uw campagne, van abonnement tot uitvoering, zodat u gemakkelijk kunt zien hoe de zaken ervoor staan en wat de volgende stap is.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Task-Checklists.png ClickUp-taak Checklists /%img/

Blijf moeiteloos op de hoogte van uw projecten met ClickUp-taak Checklists, ontworpen voor ultieme productiviteit

Om het gemakkelijker te maken, kunt u proberen ClickUp-taak Checklists voor elke fase van uw merkactivatie en bekijk de kant-en-klare sjablonen om tijd te besparen en te voorkomen dat u steeds dezelfde taken moet instellen.

Stap 4: Documenteer uw strategie met ClickUp Docs en Brain

ClickUp Docs stelt teams in staat om ideeën en campagnes voor merkactivatie effectief te abonneren, uit te voeren en te bewaken

Verfijn uw merkactiveringsstrategie door elk detail te documenteren via secties en subsecties in ClickUp Documenten . Met deze tool kunt u alle campagnegerelateerde documenten voor teams op locatie en op afstand op één plaats maken, opslaan en organiseren. Voeg tekst, afbeeldingen, video's en meer toe.

Documenten garanderen dat er geen waardevolle ideeën verloren gaan en je team beschikt over een rijke bron aan documentatie die onmiddellijk relevante details ophaalt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-4.png ClickUp Brein /%img/

Door gebruik te maken van de inzichten van ClickUp Brain kunnen merken hun berichten afstemmen op specifieke publiekssegmenten ClickUp Brein helpt u bij het brainstormen van content ideeën die aanslaan bij uw publiek. Voer gewoon wat details in over uw target en doelen en de AI zal ideeën voorstellen die perfect zijn voor betrokkenheid en zichtbaarheid. Bovendien houdt het je content fris door trends en wat je concurrenten doen te analyseren.

Het vergemakkelijkt ook je werkstroom. In plaats van urenlang te brainstormen, automatiseert ClickUp Brain het aanmaken van content, zodat uw team zich kan concentreren op het tot leven brengen van die ideeën.

Stap 5: Wijs middelen toe en communiceer efficiënt met ClickUp Views

Verbeter de productiviteit van uw team halverwege de campagne door gebruik te maken van De weergaven van ClickUp om de verdeling van taken te visualiseren.

Krijg meer duidelijkheid over teamopdrachten met de ClickUp Werklastweergave - visualiseer wie wat doet en wanneer!

De Werklastweergave is een fantastisch hulpmiddel voor het beheren van de taken en middelen van uw team. Het geeft u een duidelijke visuele momentopname van ieders werklast, zodat u gemakkelijk kunt zien wie te veel op zijn bordje heeft en wie ruimte heeft voor meer.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Chat-View.png ClickUp Weergave chatten /%img/

ClickUp Chatweergave kan de samenwerking en efficiëntie verbeteren, zodat u uw merkactiveringsstrategie soepel kunt uitvoeren om merkbekendheid te genereren ClickUp's weergave van chatten is een krachtig hulpmiddel voor het verbeteren van uw marketingcampagne . Het stelt je team in staat om in realtime te communiceren, waardoor het gemakkelijk is om ideeën te bespreken en snel beslissingen te nemen.

Deel bestanden en koppelingen rechtstreeks in de chat zodat iedereen onmiddellijk toegang heeft tot belangrijke bronnen. Gebruik Taakopdrachten en @mentions om te zorgen dat de leden van het team duidelijk zijn over hun verantwoordelijkheden en deadlines.

Stap 6: Bewaak de voortgang met ClickUp Dashboards

Blijf op target en gemotiveerd-ClickUp Dashboards helpen u de doelen en voortgang van uw team in real-time te visualiseren

Volg de prestaties van uw campagne en pas strategieën aan op basis van realtime gegevens tijdens de voortgang. ClickUp Dashboards bieden aanpasbare interfaces voor het verzamelen van visueel inzicht in sleutelcijfers zoals betrokkenheidsniveaus, percentages van voltooide taken, budgettaire behoeften en meer. Deze gegevensgestuurde aanpak helpt u om uw activering aan te passen aan de vergaderingen.

Lees ook: 15 Free Branding Sjablonen voor Marketing & Creatieve Teams 👀Bonus: sjablonen voor merkactivatie

Pas sjablonen toe om je merkactivatie-inspanningen te superchargen en je aanpak te automatiseren en structureren. Laten we eens door een aantal van deze sjablonen lopen.

Sjabloon voor merklancering ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Brand-Launch-Plan.png ClickUp's Brand Launch Plan Template is ontworpen om u te helpen bij het plannen, organiseren en bijhouden van de voortgang van de lancering van een merk.

https://app.clickup.com/signup?template=t-206543174&department=marketing& 01lvv7b 01lvv7b 01lvv7b 01lvv7b 01lvv7b 01lvv7b 01lvv7b 01lvv7b 01lvv7b.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/ ClickUp's sjabloon voor een merklanceringsplan helpt u bij het organiseren van meerdere fasen van uw merkactiveringsprogramma, waaronder het aanmaken van middelen, vragen aan klanten en budgetbeheer.

U kunt dit sjabloon gebruiken om te controleren of uw merkstrategie goed is gedefinieerd en klaar is om meer klanten te werven. Overweeg om een stappenplan te maken om de ideeën op de shortlist van je team naar de opleveringsfase te brengen.

Sjabloon voor het beheer van ClickUp-campagnes en promoties

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Campaign-Promotion-Management.png ClickUp's Campagne & Promotie Management Sjabloon is ontworpen om uw team te helpen bij het coördineren van campagnes en promoties.

https://app.clickup.com/signup?template=t-140173020&department=marketing&_gl=1\*kuibns\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/ ClickUp's sjabloon voor campagne- en promotiebeheer stroomlijnt taken van branding tot marketing- en klantenserviceteams.

Het biedt functies voor het toewijzen van taken en tijdlijnen voor elk project, samen met aanpasbare tools voor het bijhouden van gegevens om belangrijke statistieken weer te geven.

Sjabloon voor het beheer van marketingcampagnes ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-182.png ClickUp's Marketing Campagne Management Sjabloon is ontworpen om u te helpen marketingcampagnes van begin tot eind te beheren.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200523911&department=creative-design&_gl=1\*12n0n4d\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp sjabloon voor marketingcampagnebeheer biedt vooraf gedefinieerde taken die meestal voorkomen tijdens de meeste marketing abonnementen.

De sjabloon zorgt ervoor dat uw merkactivatie de gestelde doelen bereikt, van functies voor het plannen en automatisch lanceren van campagnes tot het bijhouden van resultaten en samenwerken met interne teams en teams van derden.

Seequent, een toonaangevend geoscience softwarebedrijf, boekt opmerkelijke resultaten. Hun marketing team worstelde met een gefragmenteerde tech stack die de prestaties van grootschalige campagnes beïnvloedde.

Door ClickUp te implementeren, zag Seequent een 2x toename in werkefficiëntie **De verschillende ClickUp teamweergaven gaven duidelijkheid over de toewijzing van middelen, terwijl functies zoals Docs en het Kanban-bord de project intake stroomlijnden en teams snel toegang gaven tot cruciale projectgegevens. 📈

Lanceer uw merkactiveringscampagne met de toolkit voor projectmanagement van ClickUp

Een effectieve merkactivatiecampagne kan merken helpen om diepere emotionele verbindingen met consumenten te smeden door toevallige interacties om te zetten in langdurige loyaliteit. Uiteindelijk vereist succesvolle merkactivatie creativiteit, een scherp begrip van uw doelgroep en een toewijding aan het leveren van waarde in elke interactie.

ClickUp kan daarbij helpen met een array aan nieuwe functies die ontworpen zijn om uw team te helpen bij het coördineren van Taken en het bijhouden van de voortgang. Het maakt de uitvoering van uw merkactivatiecampagne systematisch van begin tot eind. Gratis aanmelden bij ClickUp vandaag nog!