10 gratis sjablonen voor serviceaanvraagformulieren om werkstromen voor servicemanagement te vereenvoudigen

Zorg voor een duidelijke zichtbaarheid van de voortgang van verzoeken. Gebruik statussen zoals 'In uitvoering', 'Nieuw verzoek' of 'Geweigerd' om iedereen op de hoogte te houden. Een IT-afdeling kan bijvoorbeeld 'In afwachting van hardware' of 'Aanvullende informatie vereist' gebruiken voor specifieke fasen in hun werkstroom