Hoe AI-tools gebruiken om productiviteit te maximaliseren

Netflix co-CEO Ted Sarandos legt het goed uit als hij zegt: "AI zal nooit de beste creatieve geesten vervangen. Maar het gebruik van AI kan hen wel helpen de concurrentie te verslaan."

De enige manier om dat voor elkaar te krijgen is door gebruik te maken van elke AI-tool die je kan helpen sneller en beter te werken. Bijvoorbeeld:

Wil je verbluffende visuals maken door simpelweg een tekstinstructie te geven? Midjourney bestaat

Wil je een professionele e-mail schrijven voor een sollicitatie of een promotie-e-mail schrijven? Voer je punten in ChatGPT in en leun achterover

Heb je snel bronnen nodig voor markttrendonderzoek? Ben je te lui om 100 zoekresultaten door te nemen? Gemini kan je dingen uitleggen en je snelle links geven om je op weg te helpen!

Als je snel aantekeningen wilt maken tijdens een online discussie, OtterAI is er voor jou!

Maar laten we eerlijk zijn: dit zijn slechts een paar toepassingen die de ronde deden op sociale media.

Er zijn veel AI-tools die je hele leven makkelijker kunnen maken, vooral als je een startup hebt. We hebben de beste gebruikssituaties en uitdagingen voor kunstmatige intelligentie-assistenten voor je op een rijtje gezet.

Laten we beginnen! ⚡️

1. Geweldig voor automatisering

AI-toepassingen zijn geweldig in het automatiseren van repetitieve en tijdrovende taken. Ze pikken patronen op en voeren die op verzoek snel en effectief uit. Je kunt bijhouden waar mensen aan werken, taken automatisch toewijzen met een prompt, rapporten laten genereren op verzoek en nog veel meer!

Goede voorbeelden van AI-tools voor automatisering zijn:

Zapier : Handig om aangepaste Zaps te maken met triggers voor automatisering

: Handig om aangepaste Zaps te maken met triggers voor automatisering Make : Werkt geweldig voor gegevensanalyse, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het voorspellen van uitkomsten

: Werkt geweldig voor gegevensanalyse, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het voorspellen van uitkomsten ClickUp Brein : Genereert nauwkeurige AI-updates en statusrapporten voor taken, documenten en mensen. Dit kan u helpen bij het automatiseren van actie-items, het plannen van subtaken en het automatisch invullen van gegevens

vereenvoudig uw taken met ClickUp Brain, uw totaaloplossing_

2. Verbeter uw SEO

Als u probeert uit te vinden of AI SEO iets voor u is, dan loopt u al achter op uw concurrentie. Meerdere iteraties via machine learning kunnen de beste algoritmen voor het zoeken naar inhoud bepalen.

Tools voor natuurlijke taalverwerking (NLP) zoals Surfer SEO kunnen bijvoorbeeld verbeteringen voorstellen in de structuur en informatie van de inhoud. Aan de andere kant kunnen tekstgeneratietools zoekvriendelijke inhoud creëren die goed scoort in zoekmachines.

Om met succes AI-gegenereerde SEO-contentactiviteiten op te schalen, moet je echter experimenteren met prompts, gedetailleerde documentatie maken en je activiteiten stroomlijnen.

Geen zorgen! ClickUp heeft alles voor u geregeld:

Gebruik het om relevante trefwoorden te vinden met ClickUp Brain'strefwoordenlijst generator* GemakkelijkaI-prompts genereren om uw SEO-inhoudproductie te versnellen

Laat u inspireren door een grotebibliotheek van SEO-sjablonenom uw proces soepeler te laten verlopen

U kunt bijvoorbeeld het volgende gebruiken ClickUp's SEO project sjabloon om al uw SEO-gerelateerde projecten eenvoudig te beheren. U kunt het gebruiken om alle SEO-gegevens op één plek bij te houden en gemakkelijk verbeterpunten te identificeren

Gebruik de AI SEO-tool van Clickup om de SEO-optimalisatie voor uw inhoud te stroomlijnen.

3. Eenvoudig e-mailbeheer

AI-tools kunnen je helpen bij het prioriteren van e-mails, het schrijven van antwoorden, het samenvatten van je inbox in hapklare content en nog veel meer. Dat is een geweldige manier om op de hoogte te blijven als je een drukbezet persoon bent die veel onderweg is.

Deze zijn onder andere:

Warmer.AI : Een AI-gestuurde e-mailassistent die helpt elk bericht te personaliseren op basis van je doelgroep

: Een AI-gestuurde e-mailassistent die helpt elk bericht te personaliseren op basis van je doelgroep Levity.AI : Helpt bij het declutteren en automatiseren, zoals automatisch kiezen om door te sturen of te verplaatsen naar een specifieke map

: Helpt bij het declutteren en automatiseren, zoals automatisch kiezen om door te sturen of te verplaatsen naar een specifieke map ClickUp Postvak In : Helpt u bij het herontwerpen van uw inbox zodat u prioritaire taken razendsnel kunt afwerken. Het fungeert als een gecentraliseerde communicatiehub die alle belangrijke meldingen markeert zodat u zich kunt concentreren op het werk dat er het meest toe doet. Bovendien zie je je werk en meldingen naast elkaar voor de context

met de gecentraliseerde communicatiehub Clickup valt er nooit meer werk tussen wal en schip_

4. Schaal inhoud en tekstbewerkingen gemakkelijk

Elke schrijver en marketeer kan profiteren van de integratie van AI-tools voor originele en relevante inhoud. Van blogs en websites tot landingspagina's, AI-inhoudgeneratoren kunnen u helpen inhoud te genereren met minder middelen, lage kosten en kortere perioden.

Ze kunnen helpen bij het maken van originele content met aanpassingsopties voor toon en stem volgens je merk. Prachtig, toch? Op ClickUp kunt u bijvoorbeeld met het schuine streep-commando '/AI' toegang krijgen tot drie essentiële AI-schrijffuncties:

a/ Alles schrijven met AI

b/ Schrijven met vooraf gegenereerde AI-prompts

c/ Stand-ups schrijven

Door deze functie te combineren met ClickUp Docs kunt u handleidingen, op kennis gebaseerde artikelen, SOP's, marketingmateriaal of wat u maar kunt bedenken schrijven. U kunt zelfs de ClickUp schrijver vragen om een gerelateerde prompt te typen of de AI meer richting te geven.

ClickUp Brain's AI Writer kan u helpen sneller en gemakkelijk inhoud te maken.

5. Complexe onderwerpen sneller samenvatten en leren

Stelt u zich eens voor dat u de krant in een paar minuten zou kunnen lezen en alles zou krijgen wat nodig is om effectieve beslissingen te nemen. Wat als u in een paar uur grote concepten zou kunnen leren waar u voorheen maanden over zou hebben gedaan?

AI-tools kunnen inhoud samenvatten , complexe onderwerpen vereenvoudigen, hulp bij proeflezen en biedt informatie uit meerdere bronnen om je vragen te beantwoorden. Met AI die je informatie geeft, kun je je onderzoekstijd verkorten en de concurrentie voorblijven.

Bijvoorbeeld:

Writesonic: Makkelijk samenvatten van essays, artikelen en onderzoekspapers

Makkelijk samenvatten van essays, artikelen en onderzoekspapers Editpad: Helpt bij het maken van samenvattingen die kunnen worden gekopieerd of gedownload

Helpt bij het maken van samenvattingen die kunnen worden gekopieerd of gedownload ClickUp: ClickUp Brain kan uitgebreide vragen beantwoorden over taken, documenten en mensen op basis van elk werk dat met de interface is verbonden

Het ClickUp brein is uw perfecte partner voor updates op het werk

6. Hulp bij HR-verantwoordelijkheden

Of u nu werkt in people management of op zoek bent naar een baan, gratis AI HR-tools zijn een goede bron voor voorbereiding op sollicitatiegesprekken. Door cv's van kandidaten in een tekstgebaseerde AI-tool te verwerken, kunnen vragen en antwoorden worden gegenereerd voor specifieke kandidaten.

HR-afdelingen kunnen op deze functie vertrouwen om vragen te stellen voor sollicitatiegesprekken, functiebeschrijvingen op te stellen, inwerkmateriaal te maken, enz. Ondertussen kunnen mensen die op zoek zijn naar een baan deze functie van AI-tools gebruiken om hun antwoorden voor te bereiden en vooraf te oefenen.

Bijvoorbeeld, ClickUp's HR-platform verbindt documenten met workflows, plant interne evenementen, visualiseert teamtaken en krijgt inzicht in prestatiebeheer op het Dashboard. Het belangrijkste is dat u ClickUp's Automaties om terugkerende taken te stroomlijnen, zoals het sturen van meldingen naar aanwervingsmanagers of het e-mailen van betrokkenheidsenquêtes naar teams.

al uw ClickUp Automations maken, volgen en controleren, of ze nu op maat zijn of vooraf zijn gemaakt_

7. Hulp bij klantenservice

De meeste bedrijven krijgen te maken met een overweldigend aantal vragen van klanten. Om een onberispelijke service te garanderen, kun je AI-tools integreren om tijd en energie te besparen.

AI kan je klanten helpen met meerdere actiepunten, waaronder voorgestelde antwoorden voor terugkerende scenario's of zelfs automatisering met triggers en voorwaarden. Sommige tools bieden zelfs dashboards om gegevens zoals reactietijden, klantinteracties en tevredenheid te analyseren.

Bijvoorbeeld:

Abbot: Handig om klantkanalen te monitoren en verzoeken van klanten te markeren

Handig om klantkanalen te monitoren en verzoeken van klanten te markeren BrightBot: Helpt vragen te beantwoorden die mensen kunnen hebben wanneer ze uw website bezoeken

Helpt vragen te beantwoorden die mensen kunnen hebben wanneer ze uw website bezoeken ClickUp: Dit is je one-stop oplossing voor klantsucces. ClickUp Klantenservicefuncties helpen u bij het triagen en toewijzen van tickets aan teamleden, het bijhouden van de status en het tijdig oplossen van problemen. ClickUp Brain kan informatie verzamelen over vragen van klanten en gebruikers helpen workflows te creëren om deze vragen te beantwoorden, aan te pakken of op te lossen - en dat allemaal op één plek! Terwijl ClickUp AI-schrijvers gemakkelijk antwoorden kunnen opstellen

Centraliseer feedback en versnel goedkeuringsprocessen met proofing door opmerkingen rechtstreeks aan taakbijlagen toe te wijzen

10. Code schrijven of debuggen

Softwareontwikkelaars laten de digitale wereld draaien, maar coderen is een lastige en tijdrovende klus. Met de juiste opdracht en beschrijving kan AI binnen een paar seconden de gewenste code schrijven of bestaande code debuggen en problemen oplossen.

Ze zijn gespecialiseerd in natuurlijke taalverwerking en modellen voor machinaal leren, waardoor ze gemakkelijk met uw systemen kunnen integreren. AI-codeertools zoals ClickUp kunnen softwareontwikkelaars helpen hun werk te versnellen.

Het gebruikt AI om je workflow te versnellen met productbeheer en agile sjablonen. Als je formulieren nodig hebt voor feature requests, code review of gedetailleerde bugrapportage, kun je die hier gemakkelijk vinden. Geprogrammeerd met honderden prompts, kunnen softwareontwikkelaars ClickUp brain gebruiken om code te creëren, te beoordelen en unit tests uit te voeren.

code schrijven of debuggen met ClickUp Brain_

11. Effectief beheer van e-commerce

AI-tools hebben een groot voordeel voor eCommerce - ze helpen uw bedrijf om een band op te bouwen met uw gebruikers. Afhankelijk van hoe gebruikers met uw producten en diensten omgaan, kunt u bepalen hoe u uw eCommerce-strategieën moet manoeuvreren.

AI-tools kunnen je helpen gelijke tred te houden met dit steeds veranderende consumentenlandschap en in te spelen op de micromomenten binnen het traject dat gebruikers afleggen.

Hier zijn enkele belangrijke:

ViSenze: Nuttig voor het aanbevelen van producten op basis van consumentengedrag

Nuttig voor het aanbevelen van producten op basis van consumentengedrag Blueshift : Uitstekend in het helpen van je merk bij het uitvoeren en monitoren van online campagnes

: Uitstekend in het helpen van je merk bij het uitvoeren en monitoren van online campagnes ClickUp: Helpt u om alles aan te pakken, van projectopvolging en -beheer tot schrijven en verkoopstrategieën opstellen. ClickUp is een manusje-van-alles die een revolutie teweegbrengt in de aanpak vanAI-tools in e-commerce

als u van doelen stellen houdt, dan wordt het ClickUp OKR dashboard uw nieuwe favoriete bestemming_

12. Assistentie bij softwareontwikkelingscycli

Ontwikkeling is de laatste jaren veranderd met AI-modellen. AI-tools voor ontwikkelaars hebben coderen eenvoudiger gemaakt en de stress van ontwikkelingsprojecten verminderd. Ze helpen je om je code automatisch aan te vullen, te verfijnen en te debuggen.

Deze tools zijn nuttig bij:

Vereenvoudigen van de testfase

Voorspellende analyses

Potentiële problemen signaleren voordat ze escaleren en meer

Zoals we al eerder zeiden, is ClickUp een fantastische aanvulling op je ontwikkeltoolkit om het schrijven en reviewen van code te versnellen, samen met projectbeheer.

U kunt ook proberen projectbeheersjablonen te gebruiken, zoals de ClickUp Bug & Issue Tracking Sjabloon om uw ontwikkelingsproces zo eenvoudig mogelijk te maken.

ClickUp's geavanceerde sjabloon helpt u om binnen enkele seconden aan de slag te gaan (het is trouwens volledig aanpasbaar)

13. Websites bouwen is eenvoudig met AI AI websitebouwers hebben het overgenomen! Herinner je je de goede oude tijd nog toen het ontwikkelen van een website een taak was waarvoor professionele handen nodig waren? Nou, die dagen konden ook de bank breken-wat je nodig hebt is iets budgetvriendelijkers.

Met AI-tools kun je je visie op een website omzetten in werkelijkheid. Je kunt het bijvoorbeeld proberen:

Wix Artificial Design Intelligence: Een unieke AI-websitebouwer die gepersonaliseerde websites kan maken.

Een unieke AI-websitebouwer die gepersonaliseerde websites kan maken. GoDaddy: Biedt aanbevelingen voor inhoudsverbetering om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten

Biedt aanbevelingen voor inhoudsverbetering om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten ClickUp: Uitstekend in AI-gestuurd beheer van websiteprojecten. Van het beheren van werkschema's en tijdlijnen tot het genereren van content, dit is uw one-stop oplossing

ClickUp biedt meer dan 100 AI-functies die geoptimaliseerd zijn voor elke rol en elk gebruik.

Met ClickUp Brain kunt u projectworkflows en recaps creëren, nieuwe projectplanningen automatiseren, projectbeheer, tijdregistratie, stappenplannen en nog veel meer. Het kan ook direct antwoorden geven op basis van de context van elk werk binnen en verbonden met ClickUp-taken, documenten en mensen.

Daarnaast krijg je een verzameling prompts om inhoud te creëren voor marketing, verkoop, SOP's en meer, evenals honderden sjablonen voor verschillende use cases, zoals feedbackformulieren, werkbeheer, het stellen van verwachtingen, enz.

met ClickUp Spaces kunt u uw teamleden uitnodigen om alle updates eenvoudig bij te houden_

16. Vergaderingen en chatgesprekken samenvatten

Als u iemand zoekt die lange vergaderingen of teksten gemakkelijk kan samenvatten, dan zijn AI-tools uw beste keuze. Door gebruik te maken van geavanceerde NLP-algoritmes kunnen AI-tools zoals ClickUp Brain de meest kritieke informatie analyseren en identificeren. Hierdoor kunnen ze een samengevatte versie van de inhoud genereren, wat tijd en energie bespaart.

Ga naar het ClickUp dashboard, kies de AI knop en selecteer summary om beknopte informatie te genereren over taakupdates, taakactiviteit of taakcommentaar threads. Dit bespaart tijd en moeite in het hele bedrijf.

ClickUp Brain samenvat snel grote stukken tekst

17. Chrome AI-extensies

Als u op Chrome surft met een miljoen tabbladen open, kan het moeilijk zijn om uw browser en hersenen op één lijn te houden zonder beide tot het uiterste te belasten. AI-extensies voor Chrome zijn een geweldige ontsnapping uit uw breinbrekende koortsdroom.

Chrome-extensies geven een interessante draai aan belangrijke AI-functies zoals Natural Language Processing en pop-up chatvensters met extreme snelheden - althans, dat hopen we!

Veel succesvolle AI-tools hebben hun Chrome AI-extensies uitgerold die je van tabblad tot tabblad kunnen helpen-je bent niet langer verdwaald in het digitale bos!

Grammarly heeft een AI-assistent die grote stukken tekst in een oogwenk kan herschrijven. De tool kan je ook helpen bij het proeflezen van je tekst, op welke site je ook bent

heeft een AI-assistent die grote stukken tekst in een oogwenk kan herschrijven. De tool kan je ook helpen bij het proeflezen van je tekst, op welke site je ook bent Otter.ai kan live vergaderingen opnemen op Zoom, Google Meet, enz. Het heeft ook een werkende chatbot die vragen kan beantwoorden tijdens vergaderingen

kan live vergaderingen opnemen op Zoom, Google Meet, enz. Het heeft ook een werkende chatbot die vragen kan beantwoorden tijdens vergaderingen de AI Chrome-extensie van ClickUp kan u helpen bij het maken van taken, het bijhouden van de tijd op taken, het tekenen en bewerken van schermafbeeldingen of zelfs het eenvoudig opslaan van notities. Werken voelde nog nooit zo eenvoudig

websites toevoegen aan taken of documenten zodat u er op elk moment naar terug kunt gaan met de ClickUp Chrome-extensie_

18. AI chatbots

Een werkende AI-chatbot kan handig zijn voor snel onderzoek, het genereren van inhoud, proeflezen of samenvatten.

In tegenstelling tot generatieve AI-tools zoals ChatGPT, met brede gebruiksscenario's, zijn andere AI-bots verfijnd voor specifieke toepassingen. Enkele van de interessantere en functionelere AI Chatbots zijn:

Claude staat erom bekend het langste geheugen te hebben

Grok, ontwikkeld door X, heeft toegang tot realtime informatie via het xAI-platform

Deep AI kan worden gebruikt om debatten en meningsverschillen aan te gaan of kan zelfs fungeren als motivatiecoach - deze is eigenzinnig maar nuttig op een leuke manier

Vele andere kunnen specifiek worden gebruikt om te leren, diep in het internet te duiken, te coderen, enz.

19. AI virtuele assistenten

Zijn virtuele assistenten niet hetzelfde als AI-chatbots? Nee, helemaal niet. AI-chatbots dienen algemene doeleinden en kunnen geen complexe taken aan. AI virtuele assistenten maken gebruik van machine learning en NLP om de context van een gesprek te begrijpen. Ze kunnen uw voorkeuren begrijpen en uw ervaring aanpassen.

ClickUp Brain is een eersteklas AI virtuele assistent die 30 minuten werk kan versnellen in 30 seconden. Het is zo eenvoudig als het kiezen van uw rol en het toewijzen van een scenario, dan kunt u achterover leunen en kijken hoe het werkt!

Hier zijn twee van de nuttigste rolspecifieke taken die ClickUp brain voor u kan doen:

Rol-specifieke inhoud creëren: Gebruik op onderzoek gebaseerde aanwijzingen om rolspecifieke inhoud te creëren, zoals voorstellen, projectplannen en communicatie met klanten. Deze aanwijzingen zijn ontworpen door mensen die in die rollen werken, zodat de relevantie en nauwkeurigheid gegarandeerd zijn

Contextuele hulp: Afhankelijk van uw rol en locatie binnen de werkruimte, biedt ClickUp Brain contextuele suggesties. Als u bijvoorbeeld met een taak bezig bent, kan AI u helpen de taak samen te vatten, de voortgang van de taak bij te werken of actie-items aan te maken.

20. Marketingtaken automatiseren

Marketing kan impactvol zijn als alles volgens plan verloopt. Stel je voor dat je campagneman een project vergeet omdat hij de memo heeft gemist - dan is je klant woedend!

Maak je geen zorgen; deze dingen gebeuren wanneer we dingen zelfstandig proberen af te handelen - maar AI-marketingtools aandacht besteden aan waar we tekortschieten door eenvoudige automatiseringsintegraties op te zetten in de hele technologiestapel.

Bijvoorbeeld:

Zapier: Heeft integraties met meer dan 5000 marketingsoftware en helpt je eenvoudig taken zoals e-mailmarketing te automatiseren

Heeft integraties met meer dan 5000 marketingsoftware en helpt je eenvoudig taken zoals e-mailmarketing te automatiseren Jasper.ai: Helpt bij het stroomlijnen van al je contentmarketinginspanningen in een handomdraai

Helpt bij het stroomlijnen van al je contentmarketinginspanningen in een handomdraai ClickUp: Jouw one-stop oplossing voor alles wat met marketing te maken heeft-van taakbeheer tot docs. Het heeft een rolgebaseerde AI-assistent met volledig opgemaakte prompts voor alle hoogwaardige use cases. Ze kunnen worden aangepast voor toon en creativiteit, met standaard vooropmaak en structuren, zoals vetgedrukte titels of gestructureerde tabellen

Snel uw marketingcampagnes en contentcreatie met ClickUp Brain

AI beheersen met ClickUp

Zoals u hierboven hebt gezien, is er een AI-tool om u te helpen met alles wat u maar kunt bedenken.

De vraag is, is er een AI-tool die al je behoeften aankan? Ja!

Of u nu projectplannen opstelt, subtaken maakt of complexe documenten samenvat, de AI-functies van ClickUp maken elk deel van uw workflow soepeler en sneller. Bovendien is de tool rolspecifiek ontworpen, zodat u precies krijgt wat u nodig hebt en wanneer u het nodig hebt.

Van het automatiseren van taken tot het genereren van inzichtelijke updates, ClickUp Brain doet het allemaal met glans en een vleugje magie. Dus waarom genoegen nemen met minder als u het beste kunt krijgen? 🚀✨

