Sprint Review vs. Retrospectief: Wat is het verschil?

Je geeft leiding aan een softwareontwikkelingsteam dat meer tijd besteedt aan vergaderingen dan aan het eigenlijke werk. Je verspilt kostbare tijd en energie aan het voortdurend beheren van veranderende vereisten en het bijwerken van belanghebbenden over de voortgang van het project.

Veel relativerend?

Dit is waar de agile methodologie je te hulp schiet.

Om een soepele voortgang te garanderen, maakt Scrum, een agile projectmanagementmethodologie, gebruik van verschillende bijeenkomsten die elk een specifiek doel dienen. De laatste twee stappen in het Scrum-raamwerk zijn Sprint-reviews en Sprint-retrospectieven.

Agile teams die end-to-end producten ontwikkelen, moeten de rol van deze bijeenkomsten begrijpen agile ceremonies en het verschil tussen Sprint review en Sprint retrospective voor projectsucces.

Deze gids behandelt de verschillen tussen Sprint review vs. retrospective, een aantal veelvoorkomende uitdagingen en hulpmiddelen voor het uitvoeren van Sprint-evenementen.

Sprint review vs. retrospectief: In een oogopslag

Sprint review vs. retrospectief | Sprint review | Sprint retrospective | | | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Na de Sprint review beoordelen en bespreken Scrum-teams workflows en prestaties om betere workflows en processen te ontwikkelen voor de volgende Sprint | Timing | Het derde Scrum-evenement, uitgevoerd aan het einde van een Sprint | Het laatste Scrum-evenement, uitgevoerd na een Sprint review | | Doel: De voortgang van het product beoordelen en de volgende stappen voor de productrichting bepalen | Deelnemers: Scrumteam, Scrummaster, producteigenaar en belanghebbenden: Scrum master, Scrumteam en producteigenaar | Focus | Richt zich op het 'wat', d.w.z. het product, om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de verwachtingen van de stakeholder of klant | Richt zich op het 'hoe', d.w.z. het proces, om potentiële verbeteringen intern te bespreken en op te nemen | | Duur | 1-2 uur, afhankelijk van de lengte van de Sprint | Meestal ongeveer 1,5 uur | | Belangrijkste resultaat | Presenteer het werkproduct aan de belanghebbenden en werk de /href/https://clickup.com/nl/blog/132658/productachterstand/product backlog/%href/ | Bespreek en implementeer procesverbeteringen |

Het belangrijkste verschil tussen Sprint Review en Retrospective

Sprint review en retrospectives spelen een belangrijke rol in het Agile Scrum framework. Ze zijn ontworpen om verschillende doelen te dienen en richten zich op verschillende elementen van de Sprintcyclus.

Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen Sprint review vs. retrospective:

Betekenis

Sprintbeoordeling

Een Sprint reviewmeeting vindt plaats aan het einde van een Sprint, waar Scrumteamleden en de producteigenaar samenkomen om hun product te demonstreren aan de stakeholders. Op basis van de feedback van de stakeholders herziet het Scrumteam het product increment en neemt het de product backlog op.

Retrospectief

Aan de andere kant volgt een retrospective op een Sprint review. Het Scrum-team komt bijeen om hun prestaties in de vorige Sprint te bespreken en de mogelijkheden te analyseren om toekomstige processen te verbeteren. Retrospectieve meetings bevatten meestal discussies over wat goed ging en wat niet. Ze reflecteren grotendeels op het verbeteren van de teamdynamiek en processen.

Verschillende teams volgen verschillende Sprint retrospectieve voorbeelden en modellen om te experimenteren en te bepalen wat voor hen het beste werkt.

Je kunt bijvoorbeeld de Mad Sad Glad Sprint retrospective gebruiken voor je team. Dit helpt je bij het aanpakken van potentiële stressoren, procesblokkades en algemene teammoreel in hoe iedereen heeft samengewerkt in de vorige Sprint.

Deelnemers

Sprintoverzicht

Een Sprint-review omvat de Scrum-team , belanghebbenden en de producteigenaar.

De leden van het Scrum-team laten de productontwikkeling zien aan de belanghebbenden. Ze krijgen feedback van hen en delen eventuele uitdagingen die ze tegenkomen in het ontwikkelingsproces

De producteigenaar zorgt ervoor dat de product backlog wordt aangepast aan de hand van de feedback die de stakeholders geven

Retrospectief

Alleen het Scrum-team neemt deel aan een Sprint retrospective meeting. Dit is een open discussie met Scrum-teamleden over verbeterpunten en inzichten, zonder enige externe deelname.

Focus

Sprintoverzicht

De Sprint-evaluatie aan het einde van elke Sprint richt zich op wat er is verscheept. Het team beoordeelt of de werklastverdeling eerlijk was, of ze het doel hebben bereikt en of de definitie van verzonden en klaar moet veranderen.

Retrospectief

Sprint retrospective richt zich op het proces en de menselijke kant van de implementatie. Terwijl Sprints over teamwork gaan, proberen retrospectives gebieden voor verbetering te identificeren, problemen die het succes kunnen hebben beïnvloed en hoe te verbeteren in de komende Sprints.

In elke retrospective zoek je naar kleine manieren om beter te worden, zodat kleine verbeteringen na verloop van tijd uitgroeien tot significante verbeteringen.

Structuur en vergaderagenda

Overzicht afdrukken

Het Scrum-team, inclusief de ontwikkelaars, presenteert een product en/of een functie aan de belanghebbenden

Het team legt duidelijk uit of het doel van de Sprint is voltooid of niet, en legt uit wat niet is voltooid

Hierna delen de belanghebbenden hun feedback en stellen vragen aan het Scrumteam

Om het ontwikkelteam, de belanghebbenden en de producteigenaar te helpen belangrijke inzichten te delen, zoals klantgegevens en marktbehoeften, die nuttig zullen zijn in de komende Sprintcycli en ontwikkelprojecten

Zo ziet de vergaderagenda voor een Sprint review eruit:

agenda van de Sprint review vergadering | 1. | Open de vergadering | Begin met een begroeting en een snelle introductie van de review | | | --- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 2. | Stel alle belanghebbenden snel aan elkaar voor zodat het team weet wie er aanwezig is | 3. | De Scrum master zal de agenda voor de vergadering opstellen | 4. | Het Scrum development team laat de geïmplementeerde incrementen zien en geeft eventueel een demo van het product/de functie | 5. | Product feedback | Stakeholders delen feedback, en iedereen bespreekt wat werkte en wat niet werkt, samen met het identificeren van mogelijkheden voor voortdurende verbetering | 6. | De producteigenaar bekijkt de product backlog en definieert de data waarop het product klaar moet zijn

Het sjabloon voor de Sprint Review Meeting Agenda in ClickUp zorgt ervoor dat uw Sprint Review meetings productief zijn, samenwerken en gericht zijn op voortdurende verbetering

ClickUp's Sprint Review Vergadering Agenda Sjabloon helpt u om uw Sprint Review meetings effectief uit te voeren en te documenteren.

Dit is hoe dit beginnersvriendelijke sjabloon voor Sprint planningsvergaderingen uw agile ontwikkelingsproces op een hoger niveau brengt:

Plan en prioriteer taken voor komende Sprints snel en gemakkelijk

Verzamel waardevolle feedback van teamleden en belanghebbenden op een gestructureerde manier

De voortgang en resultaten van de Sprint beoordelen

Knelpunten of wegversperringen identificeren en aanpakken

Transparantie, verantwoording, resultaten en betrokkenheid verbeteren door prestaties te erkennen en te vieren Deze sjabloon downloaden Retrospectief

Aangezien het een interne vergadering is, is er geen vaste manier om deze vergaderingen te houden.

Scrum-teamleden gebruiken Sprint retrospectives om duidelijkheid te krijgen over de voortgang, workflows en processen te beoordelen en fouten te onderzoeken, samen met manieren om ze aan te pakken

Deze meetings hebben meestal een vast tijdschema om ervoor te zorgen dat ze productief en to the point blijven

Je kunt werken met verschillende Sprint retrospectieve formats zoals Mad Glad Sad, Mountain Climber, enZeilboot retrospectief om je Sprintcyclus te doorlopen en erover na te denken

De agenda van de Sprint retrospective meetings ziet er als volgt uit:

agenda van de Sprint retrospectieve vergadering | 1. Ijsbrekingssessie: Begin met het opbouwen van een context van ieders achtergrond. Creëer een psychologisch veilige ruimte zodat leden openlijk uitdagingen kunnen delen en bespreken | --- | ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 2. | Gebruik een retrospective sjabloon om te reflecteren op wat goed werkte en wat niet | 3. | Organiseer de feedback en groepeer de feedback in gemeenschappelijke thema's om de analyse te vereenvoudigen | 4. | Stemmen De teamleden stemmen op de kwesties die zij het dringendst vinden om aan te pakken | 5. | 5. | Discussie over actieplan | Stel de kwesties met de meeste stemmen op de eerste plaats, onderzoek ze grondig en stel een concreet plan op om ze in de volgende Sprint aan te pakken

Agile teams gebruiken het Sprint Retrospective Brainstorm Sjabloon om iedereen op één lijn te houden bij het identificeren van successen en verbeterpunten

Gebruik ClickUp's Sprint Retrospective Brainstorm Sjabloon om:

De voortgang van de Sprint te beoordelen en te analyseren

Brainstormen over manieren om de Sprintresultaten te verbeteren

Prestatietrends identificeren door meerdere Sprints te beoordelen

De voortgang te volgen ten opzichte van doelen in de agile Scrum * Problemen blootleggen die het moreel, de voortgang en de productiviteit van het team beïnvloeden

Stimuleer een open en eerlijke dialoog in een veilige omgeving Deze sjabloon downloaden ## Agile en Scrum gebruiken in Sprint Review en Retrospective

Snel samenvatten: Je kent nu het verschil tussen Sprint Review en Retrospective.

Sprint review meetings en Sprint retrospectives zijn Scrum evenementen waar agile teams aan deelnemen. Scrum methodologie is een agile projectmethodologie die ontwikkelingsteams gebruiken om complexe productontwikkeling te beheren in overeenstemming met bedrijfsdoelen.

Complexe projecten worden opgedeeld in kleinere brokken die Sprints worden genoemd. Deze 2-4 weken durende Sprint-cycli, die beginnen met Sprint planning dit is de lijst met werkitems die een team moet doen, inclusief user stories, bugs, taken en meer. Gebruikersverhalen spelen een belangrijke rol in het beschrijven van de product backlog vanuit het perspectief van een gebruiker tijdens een Sprint review en retrospective. Laten we ook dit aspect van het Scrum-proces verkennen.

Wat zijn user stories?

User stories beschrijven hoe de eindgebruiker een bepaald product of een bepaalde functie zal gebruiken. Een shopper wil bijvoorbeeld items opslaan op een verlanglijstje in een e-commerce app om het aankoopproces te vereenvoudigen.

Wat zijn user stories in Sprint review?

In een Sprint review vormen user stories de achtergrond waartegen de implementatie en voltooiing van de Sprint worden besproken. Ze maken het eenvoudiger om specifieke feedback te ontvangen en helpen teams te begrijpen of een specifieke functie of product aan zijn doel beantwoordt.

In feite helpen user stories Sprint backlog en ervoor zorgen dat nieuwe stories worden gemaakt voor nieuwe vereisten.

Wat zijn user stories in retrospectief?

Bij Sprint retrospectives zijn user stories een grote hulp bij het vinden van verbeterpunten. Je kunt bijvoorbeeld zien dat bepaalde user stories langer duren dan verwacht tijdens de Sprintplanning en je kunt je beoordeling verbeteren in de volgende Sprint.

User stories helpen bij het geven van concrete voorbeelden om te begrijpen waarom bepaalde problemen zich voordeden en wat er gedaan kan worden om zulke gevallen in de toekomst te voorkomen.

Story points in user stories

Daarnaast gebruiken agile teams verhaalpunten om de werkelijke omvang van het werk of het relatieve risico bij het voltooien van een user story in te schatten.

Dit zijn meeteenheden die de hoeveelheid werk vastleggen die nodig is om een user story in een product backlog te voltooien. Product of softwareontwikkelingsteams kunnen dit gebruiken als puntensysteem om de belangrijkste user stories te prioriteren.

Onthoud dat hoe complexer deze user stories zijn, hoe meer planning en probleemoplossing ze vereisen.

Volg en beheer sprints en houd een samenhangende productbacklog bij met ClickUp's Backlog en Sprints Sjabloon

Met de ClickUp Backlogs en Sprint Sjabloon kunnen agile Scrum-teams effectief story points bijdragen en gezamenlijk evalueren.

Als Scrum master, als uw grootste uitdaging het managen van de tijdrovende processen is die betrokken zijn bij Sprint operaties, kan dit sjabloon helpen.

Het helpt je bij het beheren van al je softwareontwikkeling op afstand en integraties op één plek met kant-en-klare weergaven, aangepaste velden, aangepaste statuten en meer.

Het beste deel is dat deze sjabloon kant-en-klare lijsten heeft voor Sprints, bugtracking en backlogs die je helpen je taken te organiseren en alle communicatie rond de Sprint op één plek te centraliseren. Deze sjabloon downloaden Pro tip💡: Uw softwareteams kunnen ook hun Sprint-cycli controleren en opbouwen op ClickUp en de ClickUp Sprintrapporten om teamprestaties te beheren en uw Sprintdoelen op schema te houden.

Gebruik ClickUp Sprintrapporten om vast te leggen hoe uw Sprintcycli verlopen

Veelvoorkomende uitdagingen in Sprint-evaluaties en Sprint Retrospectives

De waarheid is dat, hoe goed u uw Sprintreviews en Sprint Retrospectives ook plant, u waarschijnlijk een aantal hindernissen zult tegenkomen in het softwareontwikkelingsproces. Hier zijn een paar veelvoorkomende uitdagingen waar je op moet letten.

Sprintreviews verwarren met demosessies

Vaak behandelen teams een Sprint review ten onrechte als een presentatie, waardoor ze verkeerde verwachtingen wekken. Een Sprint review is geen productdemo maar een werksessie.

Een demo is een onderdeel van de Sprint review, maar de Sprint review omvat meer dan dat.

Tijdens Sprintreviews bespreken teams consumenteninzichten, de voortgang van de release, het budget, marktonderzoek, enzovoort. Een duidelijke context bepalen aan het begin van de review helpt je op koers te blijven en maakt meetings constructiever.

Uitgeschakelde teams

kunnen we de Sprint review van deze week afzeggen? Het ontwikkelteam vroeg het.

Als je Scrum-team dit excuus gebruikt om de Sprint review over te slaan, dan weet je dat er een probleem is - hoogstwaarschijnlijk is je team niet betrokken of vindt het de Sprint review niet waardevol.

De Sprint review is een geweldig moment om op een zinvolle manier in gesprek te gaan met stakeholders, en het Scrum team heeft een kans om de hits en missers te inspecteren en aan te passen. Althans, in theorie.

Helaas is dat niet de realiteit voor de meeste teams.

Enkele redenen waarom je Scrum-team niet betrokken is, zijn:

Gebrek aan duidelijkheid

Eentonigheid veroorzaakt door slecht opgebouwde vergaderformats

Zelfs externe factoren zoals stress of burnout

De sleutel is om meetings te plannen waar business stakeholders en Scrum masters open staan voor feedback en eerlijke discussies, zodat er een veilige omgeving ontstaat voor elk teamlid om te delen ideeën voor voortdurende verbetering te delen en uitdagingen.

Lees meer: 10 Beste activiteiten voor werknemersbetrokkenheid om de vonk op uw werkplek terug te brengen en sterke teams te bouwen.

Monotone retrospectieven

Het uitvoeren van retrospectives op dezelfde repetitieve manieren leidt tot verveling en desinteresse en kan de productiviteit belemmeren.

Om frisheid in te bouwen en teams proactief te laten deelnemen, kun je de vragen die je stelt veranderen, het interactiever maken of leuke elementen toevoegen.

Overweeg om verschillende formats af te wisselen, zoals Each One Meets, waarbij alle teamleden 1:1 feedback kunnen uitwisselen, of Kudo-kaarten voor peer-to-peer erkenning. Experimenteren met verschillende formats zal nieuwigheid toevoegen aan de meetings en een betere deelname aanmoedigen.

Lees ook:_ 25 fun Sprint retrospectieve ideeën om te proberen

Retrospectieven zonder resultaten

Laat Sprint retrospectives geen 'allemaal woorden maar geen daden' vergaderingen worden.

Terwijl Scrum-teams de voortgang bespreken en onderzoeken hoe ze hun aanpak kunnen veranderen voor meer productiviteit, wordt het meeste niet vastgelegd. Gebruik projectmanagementsoftware om elk detail van je actieplannen vast te leggen die tijdens retrospectives zijn besloten.

In feite kun je brainstormen agile workflows en processen en bespreek je volgende actiestappen in een digitaal canvas zoals ClickUp Whiteboards . Of uw team nu ter plaatse is of op afstand, met Whiteboards kan iedereen samenwerken en zijn ideeën delen.

ClickUp Whiteboards gebruiken om eenvoudig actiestappen die tijdens Sprint retrospectives zijn besproken, vast te leggen en uit te voeren

Zet planningssessies en teamworkshops om in een canvas voor samenwerking met ClickUp Whiteboards, waarmee u ontwerpen, documenten en lijsten in één interface kunt opnemen.

Als u met een team op afstand of een hybride team werkt, kunt u ook schermopnames gebruiken om uw boodschap beknopt en nauwkeurig over te brengen. Neem gewoon een snelle video op met ClickUp Clips en deel het met je team. Oh, en u kunt ook ClickUp Brein om de video's voor je te transcriberen!

Integreer uw documenten, lijsten en andere bronnen in ClickUp Whiteboards voor snelle en eenvoudige toegang

Pro tip💡: Noteer alle ideeën en volgende stappen in real-time en vink alles af op uw takenlijst met ClickUp Taken gemakkelijk van concepten in het Whiteboard naar traceerbare actie-items, zodat er niets tussen de mazen van het net valt

Bij een agile levenscyclus voor softwareontwikkeling (SDLC) zijn verschillende bewegende delen, afdelingen, belanghebbenden en teamleden betrokken.

Zonder de juiste hulpmiddelen voor Sprint-reviews en retrospectives kun je gemakkelijk het slachtoffer worden van complexe processen, die kunnen leiden tot vertragingen in de oplevering, budgetoverschrijdingen en problemen met de productkwaliteit.

Idealiter wil je één enkele bron van waarheid, een Software Project Management Platform zoals ClickUp dat de SDLC end-to-end afhandelt, van Sprintautomatisering en Sprintrapportage tot het visualiseren van de Sprintvoortgang.

Software voor projectbeheer voor softwareteams van ClickUp om je hele ontwikkelingscyclus te vereenvoudigen

Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies van ClickUp die geliefd zijn bij en veel gebruikt worden door agile teams:

ClickUp Sprints ClickUp's alles-in-één Sprints functie vereenvoudigt Sprint-automatisering en punttoewijzing en helpt u Sprints te visualiseren en bij te houden met behulp van burnup- en burndown-grafieken, cumulatieve flow en snelheidsgrafieken.

Stel Sprintdata in, wijs punten toe, zet onafgemaakt werk automatisch over naar je volgende Sprint en synchroniseer de ontwikkelactiviteiten van je team met je tech stack, inclusief GitHub, GitLab of BitBucket.

Gebruik een aanpasbaar puntensysteem om punten van subtaken op te tellen, ze uit te splitsen per toegewezen persoon en ze te sorteren om je Sprints in één oogopslag te volgen.

Gebruik ClickUp Sprints om end-to-end Sprintcycli te beheren

ClickUp Brein

Als uw ingebouwde AI-assistent, ClickUp Brein versnelt uw productdocumentatie. Softwareteams gebruiken AI-tools om productideeën, vergaderagenda's, vergadernotities, samenvattingen en stappenplannen te genereren en het maken van voortgangsrapporten te automatiseren.

Het kan ook automatisch stand-upnotities genereren, waardoor je veel minder tijd en moeite hoeft te besteden aan vergaderingen en updates.

Automatiseer het schrijven van documentatie met AI, bewaak de voortgang via grafieken en sprints en los codeerfouten snel op met ClickUp

"ClickUp AI heeft ons team gestimuleerd om nieuwe manieren te vinden om meer werk gedaan te krijgen met minder", zegt Alex McCall, Head of Operations bij ClearCalcs.

"Onze marketing-, product- en engineeringteams zijn creatief aan de slag gegaan met het schrijven van epics, user stories en zelfs product release notes. Dit heeft de communicatievaardigheden van ons team vergroot en helpt ons vaak om onbekenden in ons werk te zien. Ik zou dit omschrijven als een onzichtbare superkracht voor elk snel bewegend, goed presterend team."

Agile workflows

De flexibele workflows van ClickUp passen zich aan de behoeften van je team aan, of je nu Kanban, Scrum of iets anders gebruikt. Creëer het perfecte proces voor elke backlog, automatiseer het en concentreer je op meer strategische zaken.

ClickUp Dashboards

Breng iedereen die betrokken is bij de Sprint review en retrospective, van engineering tot product en het leiderschapsteam, op één lijn met ClickUp's Dashboards .

Dit zijn visuele routekaarten en Sprint-rapporten die het werk naar gedeelde doelen verbinden en voortgang, afhankelijkheden, blokkades en taken met hoge prioriteit tonen.

Krijg een holistisch overzicht van projectstatussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0

Krijg meer gedaan tijdens Sprint Review en Retrospective Meetings met ClickUp

U weet dat het tijd is om te schakelen wanneer uw vergaderingen, Scrum ceremonies en retrospectieve discussies achter elkaar marathons worden. Terwijl Sprint reviews uw kans zijn om uw product te laten zien en buy-in van belanghebbenden te krijgen, zijn Sprint retrospectives waar veel van de reflectie en voortdurende verbetering gebeurt.

ClickUp maakt het beheren van uw Sprint-cyclus een fluitje van een cent. Met aanpasbare sjablonen en realtime feedbacktools zorgt de reeks functies van ClickUp, waaronder Sprint Automation, Taken, agile workflows, ClickUp Brain, Whiteboards en Dashboard, ervoor dat uw teams altijd productief en gefocust zijn.

Om te beginnen met het transformeren van uw vergaderingen van routine naar momenten van productiviteit, u gratis aanmelden bij ClickUp .