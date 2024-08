Zeilboot Terugblik: Voor Agile Software Ontwikkelingsteams

Veel van het agile softwareontwikkelingsproces is iteratief. Soms voelt het alsof een project nooit eindigt! Maar dan komt je team toch met succes over de eindstreep. In plaats van gewoon door te gaan naar het volgende project, vereist de agile methodologie retrospectieve vergaderingen waarin wordt geanalyseerd wat goed ging en wat je de volgende keer zou moeten veranderen. Dit alles staat in dienst van het afstemmen van je werkstromen en processen om de cohesie binnen je team en de kwaliteit van je werk te verbeteren.

Zoals elk proces op een agile team retrospectives hebben structuur nodig. Als je het nog niet geprobeerd hebt, is de zeilboot retrospectieve techniek een echte game-changer. Deze techniek maakt retrospectives niet alleen boeiender, maar biedt ook een duidelijke visuele metafoor om teams te helpen door de complexiteit van een project te navigeren. 🛥️

Of je nu een Scrum meester product eigenaar, of lid van een agile team, zullen zeilboot retrospectives je helpen om potentiële risico's te identificeren, te vieren wat er goed ging met de laatste Sprint, en doelen te stellen voor de volgende Sprint. In deze gids leggen we uit wat een zeilbootretrospective is en geven we tips voor het oefenen van retrospectieve technieken in ClickUp.

Wat is een Sailboat Retrospective?

Agile softwareontwikkelingsteams gebruiken een zeilbootretrospectief om na te denken over voorbije Sprints of projectfasen. Retrospectives zijn de laatste agile ceremonie projectmanagers overzien om de kwaliteit van toekomstige projecten te verbeteren. Het doel van elke retrospective is voortdurende verbetering. Het is immers gemakkelijker om het de volgende keer beter te doen als je weet wat je moet vermijden.

Hoewel het je vrij staat om elke retrospectietechniek te gebruiken die je wilt, is de zeilbootmethode anders omdat ze de metafoor van een zeilboot op reis gebruikt. Het is minder droog dan andere retrospectieve technieken en geeft je Scrum team een leuke manier om voortgang, uitdagingen en toekomstige richting te visualiseren.

In een zeilboot retro stel je je het project voor als een zeilboot die naar een gemeenschappelijk doel vaart. Tijdens de sessie gebruiken de leden van het team plakbriefjes om hun gedachten over elk onderdeel van de zeilboot op te schrijven, die je op een whiteboard plaatst en samen bekijkt. Het proces moedigt brainstormen en open discussie aan, wat uitmondt in een lijst met nuttige tips en ideeën actiepunten voor toekomstige Sprints.

Zeilbootretros zijn misschien te abstract voor sommige teams, maar veel projectmanagers vinden het leuk om te zien hoe ze fungeren als een leuke ijsbreker die het team ook op één lijn brengt wat betreft verbeterpunten. Het is veel leuker dan twee uur lang naar een muur van saaie tekst te staren, nietwaar?

Componenten van een Sailboat Retrospective

Een zeilbootretrospectief is een nuttig agile projectmanagement hulpmiddel. Omdat het een metafoor gebruikt, is het makkelijker voor teams om kritisch na te denken over toekomstige Sprints. Tijdens een sessie documenteert je team hun gedachten over elk onderdeel van de zeilboot, die je later gebruikt om toekomstige projecten in kaart te brengen.

Het doel

Het zeer aanpasbare ClickUp Dashboard kan u helpen doelen, taken, agile punten en project statussen op te splitsen

Het doel van een zeilboot staat retro voor de bestemming. Zie dit als de "X" op een piratenkaart. Sommige Teams noemen dit het "eiland" dat je zeilboot wil bereiken. Het doel kan van alles zijn, van het einde van een Sprint tot het voltooien van een grote projectfase. Wat belangrijk is, is dat je een belangrijke mijlpaal kiest waar het team naartoe kan werken. 🌻

De wind (of de zeilen)

De wind of de zeilen symboliseren de positieve krachten die je zeilboot dichter bij zijn bestemming brengen. Dit omvat alle successen, sterke punten en goede voorwaarden die een positieve impact hadden op de laatste Sprint of projectfase. Het kan bijvoorbeeld gaan om gespecialiseerde certificeringen, een verhoging van de financiering van de afdeling of de mogelijkheid om een deel van de werklast van je team uit te besteden.

Het anker

In een retrospectieve zeilboot staat het anker voor uitdagingen of obstakels die de voortgang van het team vertragen. Ankers zijn alles wat je voortgang belemmert, zoals communicatieproblemen of beperkte middelen.

De rotsen

Rotsen zijn potentiële risico's of voorspelbare uitdagingen op het pad van de zeilboot. Terwijl u naar het anker kijkt in de verleden tijd, kijken rotsen vooruit en vereisen ze dat het team proactief een abonnement neemt op bekende problemen. Het doel is om hun impact op de volgende Sprint te minimaliseren. Rotsen kunnen bijvoorbeeld veranderingen in de regelgeving of voortdurende limieten van middelen zijn.

De zon

Tot slot vertegenwoordigt de zon de doelstellingen van je team die verder gaan dan het primaire doel. Dit element voegt een laag motivatie en inspiratie toe en richt zich op de langetermijndoelstellingen en -visie van het team. De focus ligt hier op het identificeren van goede dingen die uit het project zijn voortgekomen, zoals een verbeterd product of positieve feedback van klanten. Het is belangrijk om met deze aantekening te eindigen zodat je team de waarde van hun harde werk kan visualiseren.

Een zeilboot retrospectief uitvoeren

Het ClickUp Sailboat sjabloon is een retrospectieve strategie die het team helpt factoren te identificeren die het doel van de Sprint hebben beïnvloed, zoals uitdagingen die werden ondervonden, voorziene toekomstige risico's en motivaties

Klaar om een zeilbootretrospectief uit te voeren met uw hele team? Het goede nieuws is dat je de visuals niet alleen hoeft te maken. We mogen dan wel 's werelds favoriete software voor projectmanagement zijn, ClickUp bevat ook honderden gratis sjablonen voor alles wat je nodig hebt, inclusief agile retrospectives.

Haal gewoon de ClickUp sjabloon zeilboot tijdens uw team vergadering en u kunt aan de slag. Begin met alle medewerkers uit te nodigen voor de retrospectieve vergadering en doorloop dit proces samen:

Stel doelen: Bepaal een specifiek doel of mijlpaal. Als u al bent ingesteld in ClickUp, komt dit waarschijnlijk uit uwClickUp Doelen2. Voorraden verzamelen: Elke boot heeft voor een lange reis voorraden nodig, toch? Tijdens deze fase chatten jullie over de nodige middelen en voorraden om je doel te ondersteunen. Denk hierbij aan personeel, softwarelicenties en andere benodigde apparatuur Controleer het weer: Kun je een rustige zee verwachten of stormachtige, verraderlijke wateren? Deze fase van de zeilboot retro kijkt naar mogelijke problemen in de pijplijn. Het sjabloon ClickUp Zeilboot integreert met uwClickUp Kalender weergave om u een snelle momentopname van uw reis te geven zodat u een passend abonnement kunt nemen Bouw een stappenplan: Doelen en kalender in de hand, het is tijd om samen met uw team een stappenplan op te stellen. Tijdens deze stap neemt u beslissingen over tijdlijnen en visualiseert u deze met hulpmiddelen zoals deClickUp Grafiek weergave5. Bereid je boot voor: Elk zeewaardig vaartuig heeft een grondige inspectie nodig voor de instelling. In deze fase van de zeilboot retro breng je taken, toegewezen personen en andere essentiële elementen in kaart om je volgende Sprint te ondersteunen Zet de zeilen: Eindelijk is je team klaar voor de volgende grote reis. In deze fase gaan projectmanagers verder met het verfijnen van hun projecten, taken, documenten en workflows voor betere projectresultaten

Uiteindelijk zal deze leuke metafoor je helpen om je te organiseren, een abonnement te nemen op toekomstige problemen en het eens te worden over een gedeelde visie. Aangezien dit sjabloon voor retrospectief van een zeilboot helpt om al je werk samen te brengen in één dynamisch platform, is het implementeren van je zeilboot retro zo eenvoudig als een paar klikken. 🚣‍♀️

Het concept van Sailboat Retrospective Binnen een Scrum raamwerk

De zeilboot retro klinkt veel leuker dan een typische sprint terugblik brainstormsessie, maar hoe past dit binnen een Scrum raamwerk?

Het is misschien creatiever dan andere retrospectives, maar de zeilbootbenadering sluit goed aan bij de Scrum-principes omdat het:

Aanpasbaar: Zeilboot retrospectives moedigen teams aan om te reflecteren op prestaties uit het verleden (wind en ankers) en te anticiperen op toekomstige uitdagingen (rotsen), wat essentieel is voor het altijd aanpassende karakter van ScrumScrum projectmanagement *Samenwerken: Deze retrospectieve techniek bevordert open communicatie omdat alle leden van het team iets te zeggen krijgen over wat het team belemmerde en wat goed ging. Dat past perfect bij de nadruk die Scrum legt op sterk teamwerk

Gelukkig is het retroproces van de zeilboot niet veel anders als je het Scrum-raamwerk volgt:

Voer een Sprint review uit: Bekijk de resultaten en resultaten van de Sprintdeliverables van je meest recente Sprint met het team Voer de zeilbootretrospective uit: Visualiseer het hele project met deClickUp Zeilboot sjabloon. Vraag het team om hun gedachten op plakbriefjes te schrijven voor de wind, het anker, de rotsen en de zon. Bekijk alles samen om de sleutelinzichten en geleerde lessen samen te vatten Bepaal actiepunten : Mobiliseer uw inzichten door aan het einde van de vergadering over actiepunten te beslissen. Voeg actie-items toe aan ClickUp met toegewezen personen, aantekeningen en deadlines om de volgende Sprint op schema te houden

Sailboat Retrospective vs. Andere Retrospectives

Zeilboot retrospectives zijn een leuke, metaforische manier om project post-mortems te doen, maar ze zijn zeker niet de enige manier om de voortgang van een project te beoordelen. Het is een van de vele potentiële sprint retrospectieve formats elk met een andere aanpak:

**Een zeesterretrospectief categoriseert feedback in vijf emmers: Starten, Stoppen, Doorgaan, Meer van, en Minder van. Dit is een breed kader voor het categoriseren van feedback van je team, klanten en andere belanghebbenden, wat nuttig kan zijn. Zeilboot is echter meer een visuele en metaforische benadering, waardoor het voor je team gemakkelijker wordt om deel te nemen aan de retrospectieve

Zeilboot vs. de 4 L's: De 4 L's staan voor Liked, Learned, Lacked en Longed For. Net als een zeilboot richt het zich op individuele gevoelens en ervaringen. Een zeilboot is echter nuttiger omdat het ook kijkt naar externe factoren (wind en anker) die het team beïnvloeden, waardoor je een meer holistische weergave krijgt van de projectomgeving

De 4 L's staan voor Liked, Learned, Lacked en Longed For. Net als een zeilboot richt het zich op individuele gevoelens en ervaringen. Een zeilboot is echter nuttiger omdat het ook kijkt naar externe factoren (wind en anker) die het team beïnvloeden, waardoor je een meer holistische weergave krijgt van de projectomgeving Zeilboot vs. Mad Sad Glad: Mad Sad Glad is een meer emotiegericht retrospectief dat de gevoelens van teamleden over een project opsomt. De zeilboot retrospectief account voor emoties, maar het richt zich voornamelijk op factoren die de voortgang van het project en toekomstige risico's beïnvloeden. Dat is meer businessgericht dan bijvoorbeeld iemand die verdrietig is dat het project voorbij is

Waarom projectmanagers kiezen voor de zeilbootretrospectief

De juiste retrospectieve aanpak hangt af van uw doelen en bedrijfscultuur. Toch neigen meer projectmanagers naar zeilbootretrospectieven omdat ze:

Zeer visueel: De metafoor van de zeilboot is gemakkelijk te begrijpen, wat de betrokkenheid en deelname bevordert

De metafoor van de zeilboot is gemakkelijk te begrijpen, wat de betrokkenheid en deelname bevordert Uitgebreider: Wij houden van de zeilboot retrospectieve omdat het, in tegenstelling tot andere retrospectieve technieken, een meer holistische weergave van projecten biedt en een meer afgeronde analyse biedt

Wij houden van de zeilboot retrospectieve omdat het, in tegenstelling tot andere retrospectieve technieken, een meer holistische weergave van projecten biedt en een meer afgeronde analyse biedt **De meeste medewerkers vinden de metaforische, leuke aanpak minder intimiderend dan andere retrospectieve methodes. In de praktijk maakt dit mensen eerder bereid om uitdagingen en risico's te delen die ze anders misschien niet zouden delen

Flexibel: Je hoeft niet in een groot enterprise software development team te zitten om een zeilboot retrospective te doen. Deze techniek past zich aan aan verschillende groottes van teams en afdelingen, waardoor het een nuttig hulpmiddel is voor elk teamagile team ## Sailboat Retrospectives in de praktijk

Op dit punt weten we wat een sailboat retrospective is en hoe je er een kunt uitvoeren voor je team. Maar hoe implementeer je eigenlijk wat je hebt geleerd in de zeilboot retrospectief? Volg deze pro-tips om je retrospectieve inzichten te vertalen naar tastbare resultaten.

Onderwijs uw team

Je team zal misschien "Huh?" zeggen als je de kamer binnenkomt met een grote grafiek met een zeilboot erop. Licht je team in over de retrospectieve zeilbootmethode vóór de vergadering. Leg de metafoor altijd uit aan het begin van de sessie, zelfs als je al eerder retrospectives met zeilboten hebt gedaan. Niet iedereen zal toegeven dat ze niet weten wat er aan de hand is, dus een kleine opfrisser doet wonderen voor het begrip en de deelname.

Creëer een comfortabele omgeving

Je wilt eerlijke, nuttige feedback aanmoedigen, maar mensen zullen hun eerlijke gevoelens niet delen als ze zich ongemakkelijk voelen. Zorg voor een veilige en open sfeer waarin de leden van het team zich op hun gemak voelen om hun gedachten te delen. Als u nog steeds moeite hebt om openhartige feedback te verzamelen, geef uw team dan de mogelijkheid om anonieme feedback te delen.

Omarm visuele hulpmiddelen

Abonneer en organiseer uw zeilbootterugblik in ClickUp Mindmaps voor het ultieme visuele overzicht

Zeilboot retrospectives zijn zeer visueel, dus u hebt een soort visueel hulpmiddel nodig voor deze vergadering. Of het nu een fysiek whiteboard is of een digitale mindmap in ClickUp hebben een duidelijke weergave van de zeilboot, wind, ankers, rotsen en zon.

Beheer de tijd zorgvuldig

Retrospectives kunnen snel ontsporen als je niet op de klok let. Respecteer ieders tijd door een losse agenda voor de vergadering op te stellen waarin staat wat je gaat bespreken en wanneer. Als je team de gewoonte heeft om over tijd te gaan, wijs dan een officiële tijdwaarnemer en vergadering facilitator aan om iedereen bij de les te houden. ⏱️

Focus op uitvoerbare resultaten en volgende stappen

Zet uw zeiljacht retrospectief om in taken met een toegewezen persoon en deadline in slechts een paar klikken op ClickUp-taak

Andere retrospectieven, zoals Mad Sad Glad, richten zich te veel op gevoelens. Emoties zijn een nuttig type feedback, maar ze zijn niet erg bruikbaar voor acties. De zeilbootretrospectieve is nuttig omdat het benadrukt wat er goed ging en tegelijkertijd aangeeft wat je de volgende keer anders zou kunnen doen. In plaats van je blind te staren op subjectieve beoordelingen, moet je je richten op de gewenste resultaten en de stappen die nodig zijn om die resultaten te bereiken. Dat vertaalt zich in tastbare veranderingen die de kwaliteit van toekomstige projecten verbeteren.

Run Betere Zeilboot Retrospectieve Vergaderingen in ClickUp

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

Zeilboot retros zijn nuttig om te begrijpen hoe je team denkt over eerdere projecten en helpen het team vooruit te komen in toekomstige Sprints. Als ze goed worden uitgevoerd, helpen ze je risico's te identificeren, toekomstige knelpunten te elimineren en duidelijke doelen te stellen voor je volgende grote project.

Er is alleen één klein probleempje: de meeste retrospectieve sessies gebeuren onafhankelijk van je taken, rapportages en chats. Daarvoor moet je door meerdere tool voor projectmanagement s, wat een recept voor verwarring is.

ClickUp's alles-in-één projectmanagement tool brengt metrics, sjablonen, doelen, dashboards, taken en meerdere weergaven op één plek - zelfs voor technische teams. Zie zelf het verschil: Creëer nu gratis uw ClickUp-werkruimte .