Voorbeelden van HR-strategieën om uw werknemers te empoweren

Heb je je ooit afgevraagd hoe bedrijven als Apple en Google hun werknemers zo betrokken en gemotiveerd houden? Spoiler alert: het komt allemaal neer op een solide HR-strategie.

HR-strategie is als een spelplan voor het beheer van het meest waardevolle bezit van een bedrijf: zijn mensen. Het begeleidt bedrijven bij alles wat met hun werknemers te maken heeft. Tegenwoordig is talent een sleutel tot differentiatie. Een goede HR-strategie kan dus het verschil betekenen tussen succes en mislukking voor een bedrijf.

Maar wat houdt een HR-strategie precies in? Het is niet alleen het afvinken van checklists voor het aannemen, motiveren en managen van medewerkers. Het gaat erom hoe je toptalent aantrekt, hen helpt groeien, tevreden houdt en uiteindelijk het bedrijf vooruit helpt.

Het is dus essentieel dat de HR-afdeling en bedrijfsleiders de HR-strategie begrijpen en weten waarom deze zo cruciaal is.

In deze gedetailleerde gids bespreken we 20 succesvolle voorbeelden van HR-strategieën die uw werkplek kunnen transformeren van 'meh' naar 'amazing'.

We behandelen ook de sleutelcomponenten van een succesvolle HR-strategie, hoe u de uitdagingen kunt overwinnen en uw strategische doelstellingen kunt bereiken. Maak u klaar om aantekeningen te maken en ontdek hoe u van uw bedrijf een plek kunt maken waar iedereen wil werken!

Wat is een HR-strategie?

HR-strategie is een reeks werkwijzen of stappen die een organisatie neemt om haar mensen beter te evalueren, begrijpen en managen. Het bevat initiatieven en plannen die zijn ontworpen om HR-werkwijzen af te stemmen op de algemene bedrijfsdoelstellingen, zodat het personeel effectief bijdraagt aan het succes van het bedrijf.

In wezen is een HR-strategie een leidend kader dat bedrijven in staat stelt hun menselijk kapitaal efficiënt in te zetten en zo de groei en duurzaamheid van de organisatie te stimuleren.

Het draait allemaal om het stellen van duidelijke doelstellingen en vervolgens het uitzoeken van de beste manier om uw team in te zetten en te ontwikkelen om deze doelstellingen te bereiken.

HR-strategie versus people-strategie

Hoewel beide functies elkaar overlappen, zijn HR-strategie en people strategy toch iets anders.

HR-strategie richt zich meer op de administratieve en logistieke kant van human resource management. Werving, training, salarisadministratie en prestatiebeheer zijn enkele onderdelen van een HR-strategie.

People strategy heeft een bredere weergave en kijkt naar hoe uw personeel past in uw algemene bedrijfsstrategie. Het gaat om het koesteren van uw medewerkers en het opstellen van beleid om ervoor te zorgen dat uw medewerkers tevreden zijn en zich zowel persoonlijk als professioneel kunnen ontwikkelen.

Laten we het eens opsplitsen om het verschil tussen beide duidelijk te maken.

HR-strategie Personeelsstrategie Objectief Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat alle HR-processen soepel en efficiënt verlopen Het belangrijkste doel is om de doelen van de werknemers in lijn te houden met de algemene doelen van de organisatie Aanpak Pakt directe HR-problemen en -behoeften aan; is reactief Streeft ernaar toekomstige HR-problemen, behoeften en kansen voor bedrijfsgroei te voorzien en op te lossen; is proactief Focus Administratieve functies zoals werving, salarisadministratie en compliance Verbetering van de betrokkenheid van medewerkers, hun ontwikkeling en de algehele organisatiecultuur Successtatistieken PersoneelsverloopKosten per nieuwe medewerkerNet Promoter ScoreOpleidingskosten PersoneelsbehoudPersoneelstevredenheidProductiviteit van werknemersZiekteverzuim

Met andere woorden, HR-strategie is als de motor die uw personeelsbeleid aandrijft, terwijl personeelsstrategie het algemene abonnement is dat ervoor zorgt dat uw personeel op één lijn zit met de doelstellingen van uw bedrijf.

Dit gebeurt niet zomaar, maar maakt deel uit van strategisch management, waarbij je voortdurend je aanpak evalueert en bijsturt om ervoor te zorgen dat je op de goede weg bent.

In HR houdt u zich niet alleen bezig met dagelijkse taken zoals werving en training, maar geeft u ook vorm aan de toekomst van het personeelsbestand van uw organisatie. Strategische planning en management helpen HR-professionals daarom om te anticiperen op veranderingen in het bedrijf en de behoefte aan talent, en om HR-praktijken af te stemmen op de langetermijndoelen van de organisatie.

Sleutelcomponenten en soorten HR-strategieën

Inzicht in de verschillende onderdelen van een HR-strategie is de eerste stap bij het opstellen van een strategie. Laten we ze een voor een bekijken.

Strategie voor het behoud van werknemers

De gemiddelde kosten voor het aannemen van een nieuwe medewerker bedroegen in 2023 $ 4.700. Dat is slechts één van de redenen waarom het behouden van uw medewerkers een belangrijk onderdeel moet zijn van uw strategisch HR-abonnement. Dit onderdeel richt zich op het ontwikkelen van strategieën om waardevolle medewerkers voor de lange termijn aan uw organisatie te binden.

Identificeer factoren die bijdragen aan het personeelsverloop en implementeer initiatieven die het welzijn, de werktevredenheid, de carrièremogelijkheden en de balans tussen werk en privéleven van werknemers verbeteren.

Tip: Mentorprogramma's voor nieuwe medewerkers laten zien dat een organisatie de carrièregroei van haar werknemers waardeert, waardoor een gevoel van verbondenheid en merkloyaliteit onder de werknemers ontstaat.

Onboardingstrategie

Een duidelijk onboardingproces helpt uw nieuwe medewerkers om de organisatie beter te begrijpen en de juiste verwachtingen te hebben. Het zorgt er ook voor dat nieuwe medewerkers soepel in de organisatie worden geïntegreerd, waardoor de basis wordt gelegd voor hun succes.

Een effectieve onboardingstrategie omvat een uitgebreide introductie, duidelijke functie-eisen en ondersteunende systemen om nieuwe medewerkers te helpen zich snel aan te passen aan hun rol en de bedrijfscultuur.

Tip: Maak een checklist voor nieuwe medewerkers met daarop onder meer het voorstellen van nieuwe medewerkers aan belangrijke teamleden, een overzicht van het bedrijfsbeleid en de procedures, en het toewijzen van een buddy of mentor (zoals bedrijven als Netflix en Microsoft doen) om hen te helpen wennen aan hun nieuwe rol en omgeving.

Compensatie- en arbeidsvoorwaardenbeleid

Concurrerende beloningspakketten en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zijn essentieel om toptalent aan te trekken en te behouden. Als u hen geen marktconforme beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden biedt, zoals een hybride werkmodel of wellnessdagen, is de kans groot dat uw concurrent dat wel doet.

Voor een betere betrokkenheid en loyaliteit van werknemers moet u marktonderzoek doen, salarissen benchmarken en secundaire arbeidsvoorwaarden ontwerpen die aansluiten bij de behoeften van werknemers en de doelstellingen van de organisatie.

Tip: Bied voordelen zoals een ziektekostenverzekering, mentale gezondheidsdagen, pensioenregelingen en wellnessprogramma's om uw werknemers gelukkiger te maken.

Strategie voor prestatiebeoordeling

Dit onderdeel van de HR-strategie heeft tot doel de prestaties van uw werknemers systematisch en eerlijk te evalueren. Het omvat het vaststellen van duidelijke prestatieverwachtingen, het geven en ontvangen van regelmatige feedback en het uitvoeren van prestatiebeoordelingen om prestaties te erkennen en verbeterpunten te identificeren.

Het geven van constructieve feedback en het erkennen van prestaties tijdens deze gesprekken bevordert continue groei en ontwikkeling.

Tip: Implementeer een prestatiebeheersysteem met regelmatige check-ins tussen managers en werknemers om doelen, voortgang en verbeterpunten te bespreken. Dit kan door middel van peer assessment, 360-gradenbeoordeling, zelfevaluatie of een combinatie van deze drie. Zoek uit wat voor u en uw werknemers het beste werkt.

Strategie voor werken op afstand

Werken op afstand en wereldwijde teams zijn voor velen, zoals voor ons bij ClickUp, een realiteit geworden. Het is de toekomst van werk. Organisaties hebben HR-strategieën nodig om hun teams op afstand effectief te managen en de productiviteit op peil te houden.

Dit betekent dat er duidelijke communicatiekanalen moeten worden opgezet, tools en middelen voor werken op afstand moeten worden aangeboden en een cultuur moet worden gecreëerd waarin werken op afstand wordt aangemoedigd.

Tip: Gebruik samenwerkingshulpmiddelen zoals videoconferentiesoftware, platforms voor projectmanagement en cloudgebaseerde systemen voor het delen van documenten om de communicatie en samenwerking tussen teams wereldwijd nog verder te verbeteren. Synchroniseer uw team dagelijks om verantwoordelijkheid en momentum te behouden.

Strategie voor werknemersbetrokkenheid

Een betrokken werknemer is een tevreden werknemer. En een tevreden werknemer is een productieve werknemer.

Betrokkenheid van werknemers HR-strategieën zijn gericht op het creëren van een positieve werkomgeving waarin werknemers gemotiveerd en toegewijd zijn en zich inzetten voor de doelstellingen van de organisatie.

Het omvat het bevorderen van open communicatie, het erkennen en belonen van prestaties en mijlpalen, en het stimuleren van kansen voor groei en ontwikkeling.

Tip: Organiseer regelmatig teambuildingactiviteiten, zoals offsite-uitjes, virtuele happy hours en vrijwilligersevenementen, om de relaties tussen de teamleden te versterken. Erken de bijdragen van werknemers door middel van beloningen, bonussen of publieke erkenning.

20 voorbeelden van HR-strategieën om te overwegen

Laten we eens kijken naar de beste voorbeelden van HR-strategieën die u in 2024 zou kunnen implementeren:

1. Flexibele werkregelingen

Flexibele werkregelingen, zoals flexibele werktijden of mogelijkheden om op afstand te werken, zijn een voorbeeld van een HR-strategie waarmee werknemers hun werk en privéleven beter in balans kunnen brengen.

Voorbeeld: Het programma voor integratie van werk en privéleven van Deloitte biedt flexibele werkregelingen waarmee werknemers thuis kunnen werken, hun werktijden kunnen plannen of hun werkportfolio tijdelijk kunnen verminderen in geval van een persoonlijke noodsituatie. Het is bewezen dat een dergelijke flexibiliteit de productiviteit verhoogt, de werktevredenheid verbetert en stress vermindert.

2. Beleid voor werken op afstand

Als u met internationale of externe teams werkt, kunt u het beste duidelijke richtlijnen en verwachtingen voor die werknemers opstellen en implementeren.

Beleid voor werken op afstand helpt bij strategische personeelsplanning. Het stelt werknemers in staat hun werk goed te doen door duidelijke verwachtingen te definiëren en de nodige middelen en ondersteuning te bieden.

Voorbeeld: U kunt een beleid voor werken op afstand ontwikkelen waarin verwachtingen worden vastgelegd voor communicatie, productiviteit, protocollen en werktijden en waarin middelen en ondersteuning worden geboden voor werknemers op afstand.

3. Initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie

Met steeds meer internationale teams moet u wellicht samenwerken met een diverse groep collega's van over de hele wereld. Diversiteits- en inclusie-initiatieven zijn bedoeld om een meer rechtvaardige werkplek te creëren waar alle werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Door een inclusieve cultuur te stimuleren, kunnen organisaties profiteren van de unieke en innovatieve perspectieven en talenten van een divers personeelsbestand.

Voorbeeld: Het Amerikaanse technologiebedrijf Intel stimuleert werknemers door hun verwijzingsbonus te verdubbelen wanneer ze met succes mensen uit ondervertegenwoordigde groepen aanbrengen.

U kunt ook trainingsprogramma's over onbewuste vooroordelen implementeren om werknemers te helpen vooroordelen op de werkplek te herkennen en te verminderen.

4. Initiatieven op het gebied van employer branding

Heb je de video's en posts van Google-medewerkers over het leven bij Google gezien en gedacht: "Ik wil ook bij Google werken!"? Dat is hun briljante employer branding-strategie aan het werk!

Employer branding is een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat uw talentpijplijn nooit zonder toptalent komt te zitten.

Bouw en promoot een positief werkgeversimago door prestaties van werknemers, gebeurtenissen op kantoor of off-site activiteiten te promoten op uw sociale mediakanalen of websiteblog. Dit is de eenvoudigste manier om uw werknemersgerichte bedrijfscultuur te laten zien, het beste talent aan te trekken en de reputatie van uw organisatie te verbeteren.

Voorbeeld: U kunt getuigenissen van werknemers en succesverhalen op de website van het bedrijf plaatsen, deelnemen aan evenementen en banenbeurzen in de branche en sociale media gebruiken om de waarden van het bedrijf onder de aandacht te brengen.

5. Werknemersaanbevelingsprogramma's

Salesforce organiseert zogenaamde Recruitment Happy Hours. Dit zijn informele bijeenkomsten waar werknemers worden aangemoedigd om mensen uit te nodigen die ze graag bij hun organisatie zouden willen zien werken. Dit is een geweldige manier voor recruiters om potentiële kandidaten te ontmoeten en te leren kennen. Bovendien kan het teamleiders helpen om te zien of de kandidaat past bij het team en de cultuur van de organisatie.

Werknemersaanbevelingen zijn een geweldige methode om snel vacatures te vervullen. Het stimuleert huidige werknemers om gekwalificeerde kandidaten aan te bevelen voor openstaande functies binnen de organisatie. Door hun netwerken aan te boren, kunnen werknemers helpen bij het vinden van potentiële nieuwe medewerkers die passen bij de bedrijfscultuur en de functie-eisen.

Bied financiële beloningen of andere incentives voor succesvolle aanbevelingen van werknemers en promoot aanbevelingsmogelijkheden via interne communicatiekanalen.

Hoe u uw potentiële werknemers behandelt, zegt veel over hoe u hen behandelt. Kandidaten merken hoe veel aandacht u besteedt aan hun ervaring tijdens het sollicitatieproces.

Om een uitzonderlijke kandidaat-ervaring te bieden, moet u duidelijk communiceren, de tijd van uw kandidaten respecteren en zorgen voor een vlot sollicitatieproces. Geef gedetailleerde informatie over wat ze kunnen verwachten tijdens sollicitatiegesprekken en neem regelmatig contact op.

Geef kandidaten in elke fase van het wervingsproces tijdig feedback en zorg ervoor dat sollicitatiegesprekken professioneel en respectvol worden gevoerd. Breng de kandidaat op de hoogte, ongeacht of hij of zij is geselecteerd.

7. Functieoverschrijdende samenwerking

Er wordt wel gezegd dat als je de kennis van alle werknemers die in een organisatie werken combineert, je in principe al hun uitdagingen kunt oplossen!

Cross-functionele samenwerking betekent teamwork en het delen van informatie tussen verschillende afdelingen en teams. Het houdt in dat silo's worden afgebroken en dat medewerkers met verschillende achtergronden worden aangemoedigd om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.

Het stimuleren van samenwerking en het delen van kennis tussen verschillende afdelingen en teams stimuleert innovatie, verbetert het probleemoplossend vermogen en verhoogt de algehele prestaties van een organisatie.

8. Omscholing en bijscholing

Als reactie op de snelle technologische ontwikkelingen en veranderende rollen moeten HR-afdelingen prioriteit geven aan initiatieven voor omscholing en bijscholing om ervoor te zorgen dat werknemers over de nodige vaardigheden beschikken om te gedijen op de werkplek van de toekomst.

Introduceer programma's voor vaardigheidsontwikkeling, zodat uw werknemers nieuwe vaardigheden en kennis kunnen opdoen die relevant zijn voor hun rol en carrièreambities.

ClickUp organiseert regelmatig Lunch & Learn-sessies waar medewerkers tijdens hun lunchpauze vrijwillig samenkomen om meer te leren over een specifiek onderwerp. Deze sessies zijn informele en informatieve bijeenkomsten op de werkplek of in een café in de buurt waar uw team banden kan smeden, professionele vaardigheden kan ontwikkelen, kennis kan overdragen en informatie kan delen met teamgenoten.

Investeren in de ontwikkeling van werknemers komt zowel u als uw werknemers ten goede. Het verbetert de individuele prestaties, versterkt de talentenpool van de organisatie en stimuleert gezonde concurrentie tussen teamleden.

Bijvoorbeeld: een abonnement op een online leerplatform nemen, studiekosten vergoeden, bijscholing sponsoren of workshops organiseren over relevante onderwerpen voor werknemers die hun vaardigheden willen leren en verbeteren.

9. Omgekeerde mentorprogramma's

Ja, u hoort het goed. In deze strategie koppelt u senior leidinggevenden aan junior medewerkers voor omgekeerde mentoring. Junior medewerkers delen hun expertise over onderwerpen als technologie, sociale media of trends in de sector, terwijl senior leidinggevenden begeleiding en mentorschap bieden op het gebied van leiderschap en loopbaanontwikkeling.

Dit stimuleert het delen van kennis, bouwt relaties op tussen verschillende generaties op de werkplek en bevordert een cultuur van continu leren en innovatie.

Toen Pershing het omgekeerde mentorprogramma implementeerde, zag het bedrijf een retentiepercentage van 96% onder millennials in de organisatie, simpelweg omdat zij zich gewaardeerd voelden en konden netwerken met veel ervaren leiders in de organisatie.

Voorbeeld: Nodig vrijwilligers uit om maandelijks of tweemaandelijks een sessie te organiseren waarin ze kennis delen met hun mentees en vragen beantwoorden over een vooraf bepaald onderwerp.

10. Gamified training en ontwikkeling van medewerkers

Training en ontwikkeling kunnen voor sommigen een verspilling van tijd lijken of saai zijn. Om de deelname te vergroten, kunt u de training en ontwikkeling van werknemers verbeteren met gamificatietechnieken, zoals interactieve quizzen, uitdagingen en simulaties.

Door elementen van gamification toe te voegen, zoals beloningen aan het einde van elke module, competitie om als eerste klaar te zijn en het bijhouden van de voortgang op een scorebord, kunnen organisaties de betrokkenheid, motivatie en retentie van trainingscontent vergroten. Dit leidt ook tot effectievere leerresultaten.

11. Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling betekent het identificeren en koesteren van medewerkers met een hoog potentieel voor toekomstige leiderschapsrollen. In plaats van iemand nieuw aan te nemen wanneer er een leidinggevende positie vacant is, kunt u beter een abonnement nemen op een opleiding voor veelbelovende medewerkers, zodat zij deze verantwoordelijkheden kunnen overnemen wanneer dat nodig is.

Door te investeren in initiatieven voor leiderschapsontwikkeling en opvolgingsplanning kunt u zorgen voor een gestage aanvoer van gekwalificeerde kandidaten voor sleutelposities.

12. Variabele beloning

Implementeer variabele beloningsprogramma's, zoals prestatiebonussen, winstdeling of commissiestructuren, om werknemers te belonen op basis van hun individuele prestaties of die van het team. Door beloning rechtstreeks te koppelen aan prestatieresultaten worden hoge prestaties gestimuleerd en wordt de motivatie van werknemers vergroot.

Het kan ook individuele doelen afstemmen op de doelstellingen van de organisatie. Variabele beloningsprogramma's kunnen bijzonder effectief zijn in salesfuncties of andere prestatiegerichte omgevingen waar medewerkers direct invloed hebben op de bedrijfsresultaten.

13. Welzijnsprogramma's voor werknemers

Welzijnsprogramma's voor werknemers bevorderen het fysieke, mentale en emotionele welzijn op de werkplek. Door middelen en ondersteuning aan te bieden voor de gezondheid en het welzijn van uw werknemers, kunt u het moreel, de betrokkenheid en de productiviteit van uw werknemers verbeteren.

Voorbeeld: Implementeer wellnessuitdagingen, bied toegang tot of abonnementen op fitnessfaciliteiten en bied middelen voor geestelijke gezondheid om uw werknemers te ondersteunen bij het behouden van een gezonde balans tussen werk en privé.

Neem het voorbeeld van Nike. Van klanten tot werknemers, Nike promoot mindfulness en welzijn voor iedereen. Ze bieden een bereik aan voordelen en programma's om het emotionele, fysieke en financiële welzijn van hun werknemers en hun families te ondersteunen. Ze bieden 20 gratis therapie- en coachingsessies en een bereik van meditatie, mindfulness en zorgbronnen aan werknemers en hun familieleden. Ze promoten ook sport door werknemers gratis toegang te geven tot Nike Sports Centers, uitgebreide kortingen op fitness, uitgebreide preventieve programma's, gezondheidszorg en voordelen voor gezinsvorming.

14. Programma's voor werknemerserkenning

Erken en vier de prestaties, mijlpalen en bijdragen van medewerkers om een cultuur van waardering te stimuleren. Het erkennen van de inspanningen en prestaties van medewerkers verhoogt het moreel, de betrokkenheid en het behoud van personeel.

Uw medewerkers zullen het geweldig vinden als hun inspanningen en harde werk worden erkend, gewaardeerd en beloond.

Voorbeeld: Introduceer een 'Werknemer van de maand'-prijs en beloon winnaars met extra vrije dagen of kortingskaarten, organiseer evenementen om erkenning te tonen of geef gepersonaliseerde aantekeningen of shout-outs op sociale media.

15. Flexibele sabbaticalprogramma's

Uw werknemers hebben flexibiliteit van u nodig. Of het nu gaat om werken op afstand, hybride werken, vakanties of communicatie, uw werknemers hebben uw vertrouwen nodig en willen enige flexibiliteit op het werk.

Bied flexibele sabbaticalprogramma's aan waarmee werknemers langdurig verlof kunnen opnemen voor persoonlijke ontwikkeling, reizen of het nastreven van passieprojecten, met behoud van hun baan en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Door mogelijkheden te bieden voor verjonging en zelfontplooiing kunnen flexibele sabbaticalprogramma's het welzijn, de creativiteit en de werktevredenheid van werknemers verbeteren. Dit komt uiteindelijk zowel het individu als de organisatie ten goede.

Voorbeeld: Bied loyale en hardwerkende werknemers in tijden van nood een verlengd sabbatical aan, of sponsoring of een visum aan werknemers die in het buitenland een hogere opleiding willen volgen.

16. Transparante communicatie

Door informatie open en eerlijk met uw medewerkers te delen, vergroot u hun vertrouwen en verbetert u hun betrokkenheid.

Door werknemers op de hoogte te houden van de doelen, beslissingen en veranderingen van het bedrijf, kunt u hen in staat stellen hun rol in het algehele succes van de organisatie te begrijpen. Het stimuleert hen om hard te werken en geeft hen het gevoel dat ze deel uitmaken van iets groots.

Voorbeeld: Houd regelmatig open vergaderingen, deel updates over de financiële prestaties en vraag om feedback via anonieme medewerkerstevredenheidsonderzoeken.

17. Continue feedback

Eerlijke en constructieve feedback is belangrijk voor werknemers om verwachtingen te begrijpen en groeimogelijkheden te identificeren. Bouw feedbackmechanismen in om werknemers voortdurend feedback te geven en zo hun groei en ontwikkeling te ondersteunen.

Zorg voor regelmatige communicatiekanalen en feedback tussen collega's, managers en leidinggevenden om een open dialoog tussen teams en voortdurende verbetering te bevorderen.

Voorbeeld: Voer regelmatig check-ins uit tussen managers en werknemers, gebruik feedbacktools, sjablonen en enquêtes om input te verzamelen en geef constructieve feedback in realtime.

Kijk eens naar deze medewerker van Netflix die alleen maar lof had voor de manier waarop Netflix werkt. Ze benadrukken het belang van regelmatige informele feedback tussen managers en hun junior medewerkers. Ze hebben ook slechts één keer per jaar 360-graden beoordelingen.

18. Agile prestatiemanagement

Agile performance management vervangt het oude, rigide jaarlijkse beoordelingssysteem door een dynamischer aanpak met frequente feedback en flexibele instellingen van doelen. Plan regelmatig evaluatievergaderingen om prioriteiten en verwachtingen te bespreken en bij te stellen.

Hierdoor kunnen organisaties sneller reageren op veranderingen en werknemers tijdig input geven, zodat ze bijsturen als iets niet goed werkt.

Voorbeeld: Vervang jaarlijkse functioneringsgesprekken door driemaandelijkse of maandelijkse check-ins. Stel kortere doelen die aansluiten bij de prioriteiten van de organisatie en focus op continue verbetering en ontwikkeling.

19. Exitgesprekken en feedback van werknemers

Net als een sollicitatiegesprek is een exitgesprek even belangrijk! Exitgesprekken met werknemers zijn vertrouwelijk en worden gevoerd door HR-teams om feedback te verzamelen van vertrekkende werknemers over hun ervaringen, redenen voor vertrek en suggesties voor verbetering.

Deze feedback biedt waardevolle inzichten in medewerkers en hun verwachtingen, het beleid op kantoor en wat wel en niet werkt. Dit kan u helpen uw sterke punten en mogelijkheden voor verbetering van het HR-beleid en de HR-praktijken in kaart te brengen.

20. Datagestuurde HR-beslissingen

Door personeelsgegevens te analyseren, kunnen organisaties waardevolle inzichten verkrijgen in trends, gedrag en prestaties van werknemers. Dit stelt hen in staat om weloverwogen beslissingen te nemen die het succes van de organisatie bevorderen.

Met behulp van personeelsanalyse kunt u sleutelcijfers bijhouden, zoals het personeelsverloop, de mate van betrokkenheid en prestatiecijfers. Door trends en patronen in de gegevens te identificeren, kunt u aandachtspunten vaststellen en gerichte maatregelen nemen om de problemen aan te pakken. Dit helpt hen om weloverwogen strategieën, beleidsmaatregelen en initiatieven te ontwikkelen.

HR-strategieën implementeren: organisatorische hindernissen overwinnen

Wanneer u besluit om deze HR-strategieën te implementeren, kunt u hindernissen tegenkomen die uw voortgang belemmeren. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een gedisciplineerde aanpak van personeelsbeheer en een strategische focus op talentacquisitie en talentmanagement vereist.

Het belang van discipline en personeelsbeheer

Zonder een gestructureerde aanpak voor het beheer van werknemers en hun activiteiten kunnen zelfs de best opgezette HR-initiatieven hun beoogde resultaten mislopen. Effectief personeelsbeheer omvat het vaststellen van duidelijke beleidsregels, procedures en prestatieverwachtingen, met de nadruk op verantwoordelijkheid.

Door prioriteit te geven aan discipline en personeelsbeheer kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun HR-strategieën en operationele doelstellingen op elkaar zijn afgestemd, wat uiteindelijk leidt tot duurzaam zakelijk succes.

Werknemersgroepen

Daarnaast zijn employee resource groups (ERG's) cruciaal voor het overwinnen van obstakels en het implementeren van de beste HR-strategieën. Deze vrijwillige, door werknemers geleide groepen brengen mensen met gedeelde kenmerken, rente of ervaringen samen en bieden een platform voor netwerken, ondersteuning en belangenbehartiging

ERG's bevorderen diversiteit, inclusie en betrokkenheid van werknemers, waardoor een gevoel van verbondenheid en gemeenschap onder werknemers wordt gecreëerd en ze tegelijkertijd dienen als waardevolle bronnen van feedback en inzicht voor uw HR-afdeling.

Instance ondersteunt bijvoorbeeld militaire gezinnen die verhuizen door een gecentraliseerde dienst aan te bieden die werknemers en hun gezinnen in contact brengt met vacatures bij Starbucks, als onderdeel van het overplaatsingsbeleid. Starbucks biedt ook gepersonaliseerde mentale ondersteuning aan zijn veteranenpartners en hun gezinnen.

Talentwerving en -management in HR-strategie

Talentacquisitie en -management beïnvloeden het vermogen van de organisatie om toptalent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen. Effectieve talentacquisitie vereist een doordachte aanpak van sourcing, werving en onboarding van kandidaten.

Talentmanagement houdt op dezelfde manier in dat de vaardigheden, capaciteiten en het potentieel van bestaande werknemers worden ontwikkeld door middel van prestatiebeheer, training en initiatieven voor loopbaanontwikkeling, zoals hierboven vermeld.

Door talentwerving en -management prioriteit te geven in hun HR-strategie, kunnen organisaties een goed presterend personeelsbestand opbouwen dat innovatie, groei en concurrentievoordeel op de markt stimuleert.

HR-planning en talentmanagementtools zoals ClickUp bieden sjablonen waarmee u stappenplannen kunt opstellen om uw HR-functies te plannen en te beheren.

Het sjabloon voor een strategische roadmap van ClickUp helpt je bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van SMART HR-doelen en langetermijndoelstellingen.

Download deze sjabloon Houd de voortgang van taken bij en zorg dat iedereen op dezelfde pagina zit – allemaal op één plek in de sjabloon voor strategische roadmaps van ClickUp

Gebruik het om:

Identificeer en prioriteer uw belangrijkste initiatieven

Breng uw afdelingen en teams op één lijn met uw doelstellingen

Standaardiseer uw beoordelingsproces

Het slaat belangrijke informatie over elk project op met aangepaste attributievelden, zoals duur in dagen, impact, voortgang, implementatiegemak en meer.

Dit sjabloon voor strategische planning biedt alle tools en visuele hulpmiddelen om uw team te helpen taken te prioriteren, samenwerking te optimaliseren en succes te behalen.

HR-planningstools bieden organisaties waardevolle inzichten en mogelijkheden om dergelijke HR-strategieën te implementeren.

We zullen kort ingaan op twee belangrijke tools die een belangrijke rol spelen in dit proces: Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen en Objective Key Results (OKR)-frameworks, naast prestatie-indicatoren om de voortgang van de implementatie bij te houden.

Enterprise Resource Planning in HR-strategie

ERP-systemen stroomlijnen HR-processen door verschillende functies van een organisatie, zoals salarisadministratie, werving, training en personeelsbeheer, te integreren in één platform.

ERP-software maakt rapportage eenvoudiger en beter aanpasbaar. In het kader van de implementatie van een HR-strategie bieden ERP-systemen realtime toegang tot cruciale gegevens van kandidaten of werknemers, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen, trends kunt signaleren en HR-initiatieven kunt afstemmen op de doelstellingen van de organisatie.

Dit verbetert de productiviteit van het personeel en zorgt ervoor dat processen en projecten sneller worden voltooid.

OKR en sleutelprestatie-indicatoren (KPI's)

OKR-frameworks zijn krachtige tools voor het instellen en bijhouden van doelen binnen een organisatie. Door duidelijke doelstellingen en meetbare sleutelresultaten te definiëren, bieden OKR's een raamwerk voor het afstemmen van individuele en teaminspanningen op strategische prioriteiten.

In de context van HR helpen OKR's bij het vaststellen van haalbare targets voor belangrijke HR-initiatieven, zoals werknemersbetrokkenheid, talentontwikkeling en diversiteit en inclusie.

Aan de andere kant bieden sleutelprestatie-indicatoren, zoals personeelsverloop, productiviteitscijfers en tevredenheidsenquêtes, belangrijke inzichten in de effectiviteit van HR-strategieën.

Het Human Resources-platform van ClickUp vereenvoudigt al uw personeelsprocessen, van werving en talentontwikkeling tot onboarding en personeelsbeheer.

Organiseer, houd bij en beheer personeelszaken met het Human Resources-platform van ClickUp

Met het HR-platform kunt u:

Wijs specifieke taken toe aan HR-teamleden, managers en nieuwe medewerkers om uw dagelijkse taken te vereenvoudigen. Met meer dan 15 aanpasbare ClickUp-weergaven kunt u uw HR-taken eenvoudig organiseren en uw team afstemmen op de doelstellingen van de organisatie

Integreer met al uw bestaande HRMS-software voor een naadloze ervaring

Maak gedetailleerde checklists voor nieuwe medewerkers om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke taken en papierwerk op tijd worden voltooid

Stel automatische herinneringen in voor belangrijke taken zoals trainingssessies, installatie van apparatuur en het verzenden van documenten met ClickUp Automations

ClickUp helpt u tijd te besparen door een verscheidenheid aan gratis HR-sjablonen, sjablonen voor werknemershandboeken , aangepaste statussen en automatiseringen aan te bieden om kandidaten voor u door uw pijplijn te loodsen.

De HR-kennisbank van ClickUp is bijvoorbeeld een gebruiksvriendelijk sjabloon dat speciaal is ontworpen als hub voor alle beleidsregels, procedures en voorschriften van een bedrijf.

Telkens wanneer u toegang nodig hebt tot het bedrijfsbeleid of gerelateerde gegevens, kunt u inloggen op ClickUp en deze raadplegen. U hoeft niet naar uw HR-afdeling te gaan en te wachten tot zij het voor u opzoeken!

Download deze sjabloon Verbeter de nauwkeurigheid en consistentie van de informatieverspreiding in uw organisatie met de HR-kennisbanksjabloon van ClickUp

Met een gecentraliseerde HR-kennisbank die altijd toegankelijk is, hoeft HR niet langer alle informatie op te slaan en te onthouden. U kunt alle informatie die u nodig hebt eenvoudig op één plek beheren en opslaan.

Maak aangepaste velden voor verlofbeleid, training en onboarding, compliance en arbeidsvoorwaarden, en blijf op de hoogte van beleidswijzigingen.

De toekomst van de human resources-strategie

Het veld van HR-strategie evolueert snel, gedreven door een verschuivende nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en vooruitstrevende planning. De nieuwere generaties willen werken voor ethische organisaties en een positieve impact hebben. Door CSR-principes op te nemen in HR-strategieën bevordert u ethische bedrijfspraktijken en versterkt u de reputatie van uw organisatie.

Het stellen van duidelijke doelen en het strategisch plannen van toekomstige HR-behoeften is essentieel om relevant te blijven en uw concurrenten voor te blijven. Door HR-initiatieven af te stemmen op langetermijndoelstellingen en HR-software zoals ERP-systemen en OKR's te gebruiken, kunnen organisaties effectief omgaan met nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen benutten.

De rol van technologie wordt steeds belangrijker bij het vorm geven van de toekomst van HR-strategieën, waardoor automatisering, datagestuurde besluitvorming en verbeterde werknemerservaringen mogelijk worden. Het omarmen van innovatieve HR-technologieën en AI-gestuurde HR-technologietools zal de sleutel zijn tot het stimuleren van efficiëntie, flexibiliteit en concurrentievermogen in de toekomst.

Meld u dus aan voor ClickUp en gebruik de aanpasbare HR-tools en sjablonen om vandaag nog een effectieve strategie op te stellen!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

1. Wat is een voorbeeld van een HR-strategie?

Een voorbeeld van een HR-strategie is het invoeren van een flexibel werkbeleid om de balans tussen werk en privéleven van werknemers te verbeteren.

2. Wat zijn de 4 HR-strategieën?

De vier HR-strategieën zijn:

Talentwerving Ontwikkeling en behoud van werknemers Compensatieplanning Successieplanning

3. Wat zijn de tien beste HR-strategieën?

De tien beste HR-strategieën zijn: