Het opstellen van lesplannen kan aanvoelen als koorddansen: je moet zorgvuldig balanceren om meerdere onderwerpen te behandelen en vragen van leerlingen te beantwoorden, terwijl je het einddoel voor ogen houdt: effectief lesgeven.

Maar laten we eerlijk zijn: het omgaan met inconsistenties in de opmaak en vage details in je lesplannen kan je van je stuk brengen.

Google Documenten is al lang een bondgenoot bij het ontwerpen van lesplannen. Dankzij de flexibiliteit, vertrouwdheid en toegankelijkheid kunnen docenten hoge resultaten behalen in de klas.

We hebben een lijst samengesteld met vier gratis sjablonen voor lesplannen in Google Documenten en tien extra, modernere alternatieven om aanpasbare dashboards voor uw klasmanagementdocumenten te introduceren.

Laten we eens kijken hoe deze bewerkbare sjablonen uw aanpak van lesplanning kunnen revolutioneren, zodat u minder tijd kwijt bent aan papierwerk en meer tijd overhoudt voor uw passie voor lesgeven. Maak u klaar om uw lesplannen van goed naar geweldig te transformeren! 🧑‍🏫

Wat maakt een goede sjabloon voor lesplannen in Google Documenten?

Een goede sjabloon voor een lesplan in Google Documenten stroomlijnt doorgaans de werkstroom voor het plannen van lessen. Het moet het verloop van uw les en de leerdoelen vastleggen, samen met de taken en activiteiten die bij de sessie horen.

Laten we eens kijken naar enkele sleutelfuncties die elke goede sjabloon voor een lesplan in Google Documenten moet bevatten:

Structuur: Duidelijk gedefinieerde secties voor elk onderdeel van de les, zoals doelstellingen, materialen, taken en beoordelingen, om een uitgebreide lesvoorbereiding te garanderen

Flexibiliteit: Flexibel genoeg om verschillende lesstijlen en groottes van klassen te accommoderen en geschikt voor meerdere lesformats voor verschillende vakken en speciale behoeften

Duidelijkheid: Eenvoudig en intuïtief ontwerp, zodat alle leerlingen, vaste medewerkers en invalkrachten het gemakkelijk kunnen begrijpen

Koppelen van bronnen: De mogelijkheid om externe bronnen, zoals instructievideo's, aanvullend leesmateriaal of interactieve activiteiten, in te sluiten of er rechtstreeks naar te linken om de leerervaring te verrijken

Efficiëntie: Functies die tijd besparen, zoals vervolgkeuzemenu's, checklists en vooraf ingevulde normen die zijn afgestemd op onderwijsdoelen

Feedback integreren: Bevat secties of functies om feedback van leerlingen of collega's eenvoudig te integreren of bij te houden, wat bijdraagt aan de voortdurende verbetering van lesmethoden

Sjablonen voor lesplannen in Google Documenten

Hier zijn enkele gratis sjablonen voor lesplannen voor docenten in Google Documenten waarmee u cursusmateriaal kunt documenteren, bijhouden, afdrukken en delen.

1. Google Documenten Basisbouwstenen Sjabloon voor dagelijks lesplan door CloudHQ

De Google Documenten-sjabloon voor dagelijkse lesplannen met basisbouwstenen van CloudHQ is ontworpen voor docenten die een eenvoudige tool voor dagelijkse lesplanning nodig hebben. Het organiseert dagelijkse lesplannen en activiteiten op een overzichtelijke manier en de uitgebreide lijst met functies vergemakkelijkt de organisatie.

Het sjabloon biedt een eenvoudig te volgen format voor gedetailleerde beschrijvingen van activiteiten en benadrukt de benodigde materialen om beoordelingen te voltooien. Het is handig voor leerkrachten in het basisonderwijs. Als je nieuw bent in het onderwijs, kan het een eenvoudig raamwerk bieden om essentiële aspecten van dagelijkse lessen te behandelen.

Het minimalistische ontwerp van dit sjabloon verwijdert alle overbodige complexiteit en biedt een directe aanpak voor het plannen van lessen. Hiermee kunt u zich volledig concentreren op uw pedagogische content zonder afgeleid te worden door het planningsproces.

2. Sjabloon voor e-learning-lesplan in Google Documenten door GooDocs

via Goo Docs

Deze sjabloon voor e-learning-lesplannen van Google Documenten door GooDocs komt tegemoet aan de toenemende vraag naar digitale onderwijsmiddelen. Deze sjabloon is gemaakt voor virtuele klaslokalen en online sessies en helpt bij het structureren van e-learninglessen.

Je krijgt speciale secties over het instellen van de benodigde technologie en AI-tools voor leerlingen, het gebruik van strategieën voor het beoordelen van de betrokkenheid van leerlingen en het monitoren van belangrijke leerdoelen.

Het is ideaal voor docenten die online lessen geven en een hoge mate van interactie met hun studenten willen behouden. Voeg dit toe aan uw online lespakket en stel haalbare SMART-doelen voor studenten die op afstand lessen volgen.

Met dit uitgebreide sjabloon kunt u elementen toevoegen zoals de tijd die aan elke activiteit wordt besteed. Nog beter is dat het ontwerp virtuele beoordelingsmethoden en gratis tips biedt om de productiviteit van leerlingen in virtuele omgevingen op peil te houden.

3. Sjabloon voor lesplan voor cursusmodule in Google Documenten door Template. net

Deze sjabloon voor een lesplan voor Google Documenten is volledig aanpasbaar voor docenten die een uitgebreide lesmodule willen opstellen. De sjabloon is herbruikbaar, consistent qua huisstijl en gebruiksvriendelijk.

U kunt grotere eenheden opsplitsen in afzonderlijke lessen en een macroweergave van het onderwijstraject van de cursus geven. Dit is geschikt voor leraren in het voortgezet onderwijs die hun vakken over meerdere maanden moeten plannen.

U kunt gedetailleerde planningstechnieken vereenvoudigen om te voorkomen dat u afhankelijk bent van strenge opmaakrichtlijnen. Het vergemakkelijkt ook de integratie van verschillende lesmethodes, van colleges en discussies tot projectmatig leren en AI-cursussen.

De layout van dit lesplan is zo gestructureerd dat het nadenken over de pedagogische aanpak wordt gestimuleerd. Dit maakt het voor docenten gemakkelijker om de lesmodule tijdens de voortgang te beoordelen en aan te passen.

💡Tip: Je kunt deze lesplannen zelfs gebruiken om lesmateriaal te maken als bijverdienste en deze als digitale content in je niche verkopen.

4. Sjabloon voor lesplannen in Google Documenten door TPT

via Teachers Pay Teachers

Deze sjabloon voor lesplannen in Google Documenten biedt een goede balans tussen een gestructureerd kader voor gedetailleerde planning en creatieve flexibiliteit. De secties voor het vastleggen van leerdoelen en differentiatiestrategieën zijn geschikt voor verschillende vakken en lesmethoden.

Overweeg deze Google Documenten-sjabloon als u een combinatie nodig hebt van uitgebreide documentatie en aanpasbare AI-tools voor het plannen van lessen die geschikt zijn voor verschillende onderwijsscenario's.

U zult vooral genieten van de functies voor gezamenlijke planning, waarmee collega-docenten in realtime kunnen bijdragen aan het lesplan en dit kunnen wijzigen. Dit werkt het beste voor co-teaching-ecosystemen waar curriculumintegratie tussen verschillende vakken prioriteit heeft.

Beperkingen van het gebruik van Google Documenten voor sjablonen voor lesplannen

Ondanks de voordelen heeft het gebruik van Google Documenten voor sjablonen voor lesplannen een paar beperkingen:

Beperkte offline toegang: Internet vereist voor volledige functionaliteit en toegang

Inconsistenties in opmaak: Problemen bij het converteren van/naar andere formats zoals Microsoft Word

Aanpassing van sjablonen: Basisontwerptools beperken geavanceerde aanpassingsopties

Gegevensveiligheid: Zorgen over vertrouwelijkheid en controle van gevoelig onderwijsmateriaal

Versiebeheer: Voldoet mogelijk niet aan de behoeften voor complexe documentgeschiedenissen

Integratielimieten: Beperkte integratie met niet-Google of gespecialiseerde onderwijsplatforms

Afhankelijkheid van het Google-ecosysteem: Het beste te gebruiken binnen het Google-ecosysteem met tools zoals Google Presentaties, Google Drive en Google Spreadsheets, wat minder flexibiliteit als standalone oplossing betekent

Geen tot minimale geavanceerde analyses: Biedt geen ingebouwde analyses voor interactie van gebruikers met documenten

Beperkte ondersteuning voor multimedia: Het insluiten van video's en interactieve media is minder eenvoudig dan in gespecialiseerde software

Geautomatiseerde functies: Geen geavanceerde automatisering voor dynamische content

Alternatieven voor sjablonen voor lesplannen in Google Documenten

Gezien de bovenstaande beperkingen, bekijken we 10 beproefde alternatieven voor Google Documenten voor het ontwikkelen van lesplannen.

Deze gratis sjablonen voor lesplannen uit de krachtige onderwijssuite van ClickUp zitten boordevol essentiële functies om het plannen, schrijven en documenteren van lessen te verbeteren. Ze bieden ook eenvoudige bewerkingsmogelijkheden en beoordelingstechnieken om uw werkstroom te stroomlijnen.

1. Sjabloon voor syllabusplanning door ClickUp

Download deze sjabloon De sjabloon voor syllabusplanning van ClickUp is ontworpen om u te helpen bij het plannen van uw cursussyllabus.

Breng al uw materiaal voor het plannen van syllabi op één plek samen. Dit omvat studiemateriaal, lesindexen en ideeën voor cursusmateriaal voor verschillende vakken.

Met de sjabloon voor syllabusplanning van ClickUp kunt u een overzichtelijke syllabus ontwerpen. Van het visualiseren van de tijdlijn van de cursus tot het categoriseren van lesmateriaal, u kunt ook bestaande syllabi aanpassen en verfijnen met uw organisatie of docentengroep.

Voorzie studenten van consistent syllabusmateriaal en stem de belangrijkste lessen en doelstellingen van de cursus af op relevante opdrachten. Overweeg het gebruik van ClickUp-weergaven zoals de tijdlijnweergave, bordweergave, kalenderweergave en gidsweergave om op de hoogte te blijven van deadlines, medewerkers, evaluatievergaderingen en meer.

De functie voor het maken van overzichten in de sjabloon helpt bij het toevoegen van bijvoorbeeld cursusbeschrijvingen en beoordelingsbeleid. Al met al kunt u met deze sjabloon uitgebreide syllabi opstellen via overzichtelijke, kleinere taken.

2. Sjabloon voor lesplannen voor hogescholen door ClickUp

Download deze sjabloon De sjabloon voor collegeplannen van ClickUp is ontworpen om docenten te helpen bij het maken, beheren en bijhouden van lesplannen voor collegecursussen.

Met de sjabloon voor collegeplannen van ClickUp kunt u aantrekkelijke lesplannen bedenken, controleren en ontwerpen voor universitair onderwijs. Met deze sjabloon kunt u ook samen materiaal maken en aanpassen om studenten te helpen met hoogwaardige cursuscontent.

Werk samen met collega-docenten en ontwikkel wekelijkse lesplannen om studenten te helpen hun leerdoelen te bereiken. Met de functie Aangepaste velden kunt u gegevens invoeren voor lesstructuren, cijfers, evaluatiestatus en meer. Dit helpt bij het organiseren van de werkstroom van elke les om aan de gewenste kwaliteitsnormen te voldoen.

Met de functies voor projectmanagement van ClickUp kunt u uw tijdbesteding aan specifieke taken bijhouden en waarschuwingen en e-mailnotificaties automatiseren op basis van vooraf gedefinieerde checkpoints.

3. Sjabloon voor lesplanning door ClickUp

Download deze sjabloon De sjabloon voor lesplanning van ClickUp is ontworpen om u te helpen bij het organiseren en plannen van meerdere lessen.

Het maken van lesplannen voor individuele klassen kan tijdrovend zijn zonder een vooraf bepaald proces voor het kiezen van onderwerpen en subonderwerpen. Met de sjabloon voor lesplanning van ClickUp kun je een stappenplan volgen om te bepalen welke onderdelen en activiteiten je nodig hebt.

Dit sjabloon biedt een raamwerk voor het vooraf organiseren van uw lesbestanden en het volgen van een vooraf ingesteld lesplan om het maximale uit uw lessen te halen.

Het is een betrouwbare dagelijkse lesplanner die kleinere onderdelen van lessen samenbrengt en uiteindelijk alle vakmodules voorbereidt zonder onderwerpen of beoordelingen over te slaan.

Met de aangepaste velden kunt u relevante lesmaterialen toevoegen en beoordelen of u klaar bent voor een college.

Pro-tip: Gebruik de automatisering functie voor herinneringen over deadlines voor voorbereiding of sessies voor het beoordelen van opdrachten elke week.

4. Sjabloon voor klasmanagementplan van ClickUp

Download deze sjabloon De sjabloon voor lesplannen van ClickUp is ontworpen om je te helpen georganiseerd te blijven en de voortgang van je lessen bij te houden.

Door een plan voor klasmanagement op te stellen, geef je je leerlingen richtlijnen voor het handhaven van de discipline.

Met de sjabloon voor het klasmanagementplan van ClickUp kunt u duidelijke normen voor het gedrag van leerlingen vastleggen. U kunt het ook gebruiken om aanwezigheidsregels en protocollen voor en na beoordelingen in de klas vast te leggen.

Met dit sjabloon van ClickUp kunt u regels opstellen voor de indeling van de zetels en het verzenden van huiswerk, en wekelijkse lesplannen en kalenders delen. Het idee is om actieplannen op te stellen voor verschillende scenario's in de klas, zoals praktische, theoretische of debatachtige lessen.

5. Sjabloon voor actieplan voor docenten door ClickUp

Download deze sjabloon Docenten moeten ervoor zorgen dat hun actieplannen aansluiten bij de behoeften van hun leerlingen.

Gebruik het sjabloon voor het actieplan voor docenten van ClickUp om mismanagement te voorkomen bij het uitvoeren van taken zoals het samenstellen van cursuscontent, het invullen van cijferlijsten en het voorbereiden van ouderavonden. Dit sjabloon kan u helpen:

Werk de aangepaste velden bij om gepersonaliseerde evaluatiesystemen te ontwerpen voor verschillende vakken en leerlingen in verschillende leerjaren

Stel SOP's in om disciplinaire klachten, problemen met de aanwezigheid van leerlingen of een onbevredigende klasomgeving aan te pakken. Met ClickUp Views kunt u als leerkracht meerdere taken strategisch observeren en beheren

Delegeer taken aan klasmonitoren en deel dit sjabloon met hen om uw werklast te verminderen met betrekking tot het markeren van examens of belangrijke aantekeningen

6. Sjabloon voor lesrooster door ClickUp

Download deze sjabloon De sjabloon voor lesroosters van ClickUp is ontworpen om u te helpen bij het organiseren en bijhouden van wat er elke dag in uw klas gebeurt.

De grootste nachtmerrie van elke docent is het beheren van lesroosters voor meerdere groepen studenten op een universiteit. Met de sjabloon voor lesroosters van ClickUp kunt u grote planningsverantwoordelijkheden opsplitsen in kleinere, beter beheersbare taken.

Maak eenvoudige schema's voor het controleren van aanwezigheidsgegevens en het maken en toewijzen van opdrachten. Dit sjabloon zorgt er ook voor dat je in je planning tijd vrijmaakt voor het bespreken van feedback met leerlingen op basis van toetsresultaten of sessies voor het oplossen van twijfels.

Gebruik de aangepaste statussen om uw eigen werkstromen te ontwerpen voor het bijhouden van klasactiviteiten, de resultaten daarvan en de opkomst voor extra colleges. Bovendien helpen de 15 unieke aangepaste weergaven u bij het organiseren van vakgerichte roosters, zodat u verschillende roosters niet door elkaar haalt.

7. Sjabloon voor het rooster van een klas voor speciaal onderwijs door ClickUp

Download deze sjabloon De sjabloon voor het lesrooster voor speciaal onderwijs van ClickUp is ontworpen om u te helpen bij het beheren van leerlingen, klaslokalen, lessen en activiteiten.

Speciaal onderwijs kan een grotere uitdaging zijn om te organiseren, omdat er een extra laag van onderwijs en communicatie bij komt kijken. De sjabloon voor het rooster van het speciaal onderwijs van ClickUp helpt bij het ontwerpen van onderwijsplannen om afleidingen te verwijderen en je te concentreren op het creëren van effectievere onderwijsomgevingen.

Dit sjabloon biedt de mogelijkheid om de inclusie van leerlingen te vergroten door zorgvuldige installatie van apparatuur en op maat gemaakte onderwijsstrategieën.

U kunt het gedeelte Aangepaste velden openen om ouders en voogden op de hoogte te houden van vergaderingen, toetsen of feedback van leerlingen.

Bovendien zijn de aangepaste weergaven perfect voor het controleren van waardevolle aantekeningen, activiteiten en roosters voor vakken met hoge prioriteit in verschillende semesters.

8. Sjabloon voor aantekeningen voor de klas door ClickUp

Download deze sjabloon Dit sjabloon biedt een steekproef pagina die kan worden bewerkt, gedupliceerd en toegepast op elk onderwerp of opdracht.

Zelfs ervaren docenten kunnen overweldigd raken door de verschillende soorten informatie in de klas. Met de sjabloon voor klasnotities van ClickUp kunt u het huiswerk van leerlingen, de discipline in de klas, beoordelingscriteria, rapportkaarten en nog veel meer effectief beheren.

Beheer uw persoonlijke en collectieve aantekeningen op één plek en gebruik kleurcodes en aangepaste namen om bestanden te ordenen in een gemakkelijk toegankelijke layout. De lagen voor het delen van bestanden maken het ook een effectief hulpmiddel voor samenwerking tussen groepen studenten.

Bovendien biedt ClickUp efficiënte aanpassingsopties om te spelen met de opmaak, koppelingen, citaten, opmerkingen en markeringen van uw aantekeningen. U kunt gegevens die zijn opgeslagen in uw aantekeningen openen en deze documenten eenvoudig delen en bewerken met collega-docenten.

9. Sjabloon voor klasopdrachten door ClickUp

Download deze sjabloon De sjabloon voor klasopdrachten van ClickUp is ontworpen om u te helpen bij het organiseren en beheren van taken die verband houden met lessen.

Door je opdrachtgegevens op één plek te sorteren, kun je elke week uren besparen. De sjabloon voor klasopdrachten van ClickUp categoriseert opdrachten op basis van vakken, prioriteiten, doelen en verschillende aanpasbare parameters.

Ontwerp sneller conceptopdrachten om de taken van leerlingen ruim van tevoren toe te wijzen. Het sjabloon heeft functies om de deadline van een opdracht aan te passen op basis van actieve communicatiekanalen met leerlingen.

Het format van dit sjabloon helpt docenten voorkomen dat ze opdrachten telkens opnieuw moeten maken en helpt leerlingen met kolommen voor het bijhouden van opdrachten en feedback, zodat handmatig werk wordt voorkomen.

10. Sjabloon voor voortgang van leerlingen door ClickUp

Download deze sjabloon De sjabloon voor voortgang van leerlingen van ClickUp is ontworpen om u te helpen de prestaties en voortgang van leerlingen bij te houden.

Het beheren van klassen met 20 tot 40 leerlingen lijkt misschien een taak die alleen Maria Montessori aankunt, tenzij je beschikt over tools om de voortgang van leerlingen bij te houden. Met de sjabloon voor voortgang van leerlingen van ClickUp kunnen docenten zoals jij het academische succes van hun leerlingen in de gaten houden.

Het sjabloon is ontworpen om de prestaties van individuele leerlingen bij te houden en gedetailleerde rapporten te maken om te bespreken met ouders en collega-docenten. U kunt hun beoordelingen op gebieden zoals niveau, gedrag en buitenschoolse activiteiten vergelijken om mogelijke verbeterpunten te identificeren.

Gebruik dit sjabloon om snel een overzicht te maken van de voortgang van een leerling en hun inspanningen te richten op verbeterpunten. Met dit sjabloon kunt u extra getalenteerde leerlingen met een grotere aanleg voor kritisch denken herkennen, die in een grotere klas anders moeilijk te spotten zouden zijn.

Gebruik gemoderniseerde sjablonen voor lesplannen voor betere academische hulp

Leraar zijn brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Een mix van administratieve en op maat gemaakte taken vraagt meer dan alleen je werkuren, van het maken van opdrachten tot het nakijken van examens, het monitoren van klasactiviteiten en het ondersteunen van de academische groei van leerlingen.

Toch zul je op een gegeven moment je pen neerleggen en gewoon wachten tot de vakantie begint. De gratis sjablonen voor lesplannen van ClickUp zijn gemaakt om dergelijke burn-outs te voorkomen en je werklast bij het plannen van lessen te minimaliseren.

Onze KWL-sjablonen bieden extra hulp bij het bijhouden en beoordelen van wat uw leerlingen begrijpen en welke informatie beter moet worden verwerkt.

Een combinatie van automatiseringsfuncties en aanpasbare velden voor het voorbereiden van perfecte onderwijs- en rapportagedocumenten maakt ClickUp uw favoriete assistent voor projectmanagement.

Door ClickUp te integreren met uw trainingssoftware kunt u ook het aanmaken en leveren van educatieve content stroomlijnen. U wilt tenslotte lesgeven en niet uw hoofd breken over het voorbereiden van lessen!

Waar wacht je nog op? Ga vandaag nog gratis aan de slag met ClickUp en verbeter je lesplannen!