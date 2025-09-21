De 11 beste AI-vertaaltools in 2026

AI-vertaaltools hebben de manier waarop we met elkaar in verbinding staan veranderd door ervoor te zorgen dat de taalbarrière tot een minimum wordt beperkt.

Deze tools kunnen talen in realtime ontcijferen, vertalen en interpreteren. Ze maken gebruik van machine learning en natuurlijke taalverwerkingstechnieken om tekst te vertalen met behoud van de betekenis en context.

Het vinden van de juiste tool kan een uitdaging zijn, aangezien de markt overspoeld wordt door allerlei tools die allemaal beweren de beste te zijn. Maar maak je geen zorgen, we nemen je mee langs de beste AI-vertaaltools op de markt, samen met een lijst van de functies die er het meest toe doen.

Hier zijn de zaken waarmee u rekening moet houden bij de selectie van een AI-vertaaltool:

Nauwkeurigheid: Zoek naar tools die nauwkeurige en precieze vertalingen bieden in verschillende talen en contexten. Een hoge nauwkeurigheid zorgt ervoor dat uw boodschap correct wordt overgebracht, zonder dat de betekenis of nuances verloren gaan

Taalondersteuning: Controleer welke talen de tool ondersteunt. De beste AI-vertaaltools ondersteunen meerdere talen om tegemoet te komen aan uiteenlopende communicatiebehoeften

Realtime vertaling: Kies voor tools die realtime vertaling bieden tijdens gesprekken, vergaderingen of op reis

Veiligheid en privacy: Let op de maatregelen voor veiligheid van de tool om gevoelige gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de regelgeving inzake privacy en de industrienormen

Gebruikersinterface: Beoordeel de gebruikersinterface van de tool op gebruiksgemak en intuïtieve navigatie. Een gebruiksvriendelijke interface verhoogt de productiviteit en efficiëntie

Prijzen en schaalbaarheid: Bekijk de prijsstructuur en schaalbaarheidsopties om te bepalen of de tool aansluit bij uw budget en groeiplannen

Integratie: Als u van plan bent de tool te gebruiken binnen bestaande werkstroomen of applicaties, zorg dan dat deze compatibel is en kan worden geïntegreerd met andere platforms of software

Klantenservice: Zoek naar AI-vertaaltools die betrouwbare klantenservice bieden, inclusief technische ondersteuning en hulp bij het oplossen van problemen, zodat eventuele problemen snel kunnen worden aangepakt

Dit zijn de beste AI-vertaaltools die u in 2025 zou moeten gebruiken:

1. ClickUp

Gebruik ClickUp Brain om content te vertalen, zodat mensen met verschillende achtergronden er gebruik van kunnen maken

ClickUp Brain is een gecentraliseerd kenniscentrum dat al je documenten, mensen en bedrijfskennis met AI verbindt om je een naadloze en intelligente ervaring te bieden. Het is beschikbaar in alle ClickUp-functies, zodat je het overal en altijd kunt gebruiken.

Gebruik ClickUp Brain om uw aantekeningen, briefings, rapporten en meer te vertalen, zodat u mensen met allerlei achtergronden binnen uw bedrijf kunt ondersteunen. Van het onderzoeken en creëren van content tot het samenvatten van gegevens en het analyseren van informatie: ClickUp Brain heeft de kracht om uw manier van werken radicaal te veranderen. U kunt eenvoudig spraakfragmenten transcriberen en uw content vertalen en lokaliseren.

En daar blijft het niet bij! U kunt content creëren door aangepaste prompts in te voeren, de invoer te bewerken, rolspecifieke content te maken, bestaande content te bewerken, teamupdates te schrijven, content en chats samen te vatten en zelfs e-mails te beantwoorden.

Vertaal content naar meerdere talen zonder je werkruimte te verlaten met ClickUp Brain

En met Brain MAX, je AI-assistent voor je desktop, hoef je niet eens in ClickUp te zijn om dit te realiseren. U kunt vanaf één plek direct zoeken, vertalen en content lokaliseren in al uw gekoppelde apps. Combineer dat met Talk to Text en u kunt aantekeningen dicteren of spraakfragmenten opnemen in uw moedertaal, waarna Brain MAX deze transcribeert en vertaalt voor teamgenoten overal ter wereld. Het is een snellere, natuurlijkere manier om taalbarrières te doorbreken en iedereen op één lijn te houden, ongeacht de tool of taal waarin ze werken.

Een leuk weetje dat Talk to Text nog effectiever maakt? Het ondersteunt meer dan 50 talen! 🗣️

De beste functies van ClickUp Brain

Vertaal en lokaliseer uw content moeiteloos

Maak content met behulp van AI-promptsjablonen

Beantwoord e-mails snel

Integreer het met meer dan 1.000 tools voor een hogere productiviteit

Stel vragen en krijg nauwkeurige antwoorden op basis van je taken, documenten en informatie die is opgeslagen in ClickUp

Vat je chats, reacties en content samen

Gebruik de ingebouwde spelling- en grammaticacontrole voor gratis foutloos schrijven

Maak tabellen en sjablonen om uw informatie te ordenen

Wees gerust dankzij strenge maatregelen op het gebied van gegevensprivacy en veiligheid

Maak functiespecifieke content, zoals projectplannen, enz.

Limieten van ClickUp Brain

Heeft een leercurve

Sommige klanten vinden de aangepaste aanpassingsmogelijkheden overweldigend

Prijzen van ClickUp Brain

Beoordelingen en recensies van ClickUp Brain

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten in onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI al in je werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt vragen in gewone taal, lost alle drie de zorgen rond AI-implementatie op en creëert tegelijkertijd een verbinding tussen je chat, taken, documenten en kennis binnen de hele werkruimte. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

2. QuillBot AI

QuillBot Translator, een recente toevoeging aan het Quillbot-pakket van schrijfdiensten, is een door AI aangestuurde vertaaltool die in 2023 werd geïntroduceerd. De tool biedt vertalingen in meer dan 40 talen en kan de invoertaal automatisch detecteren.

Dit is vooral handig voor mensen die het gebruiken om teksten te parafraseren of te ondergaan, omdat ze de tekst op hetzelfde platform kunnen vertalen.

U kunt tot 5.000 tekens per keer vertalen. De tool is volledig gratis en er worden voortdurend nieuwe talen toegevoegd, waardoor het de perfecte AI-tool is voor non-profitorganisaties, particulieren en bedrijven.

De beste functies van QuillBot AI

Vertaal korte en lange teksten naar uw target-taal

Krijg toegang tot gratis vertalingen in meer dan 40 talen

Bewerking, parafraseer, citeer en vertaal op één enkel platform

Ervaar een mobielvriendelijke en gebruiksvriendelijke interface

Vertaal naar nieuwe talen, want de app voegt voortdurend meer talen en functies toe

Limieten van QuillBot AI

Aangezien het product zich nog in een vroeg stadium bevindt, ondersteunt het minder talen dan zijn concurrenten

Heeft geen optie om documenten te vertalen

Hiermee kunt u slechts 5.000 tekens per keer vertalen

Prijzen van QuillBot AI

Free

Premium: $ 9,95/maand

Team-abonnement: 5-10 zetels: $ 3,75/maand per zetel 11-50 zetels: $ 3,33/maand per zetel 51+ zetels: $ 2,91/maand per zetel

QuillBot AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Gerelateerd: Top 10 AI-tools voor vergaderingen

3. Copy.ai

Copy.ai maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om uitstekende vertaalmogelijkheden te bieden. Het doet wat machinevertalingen vaak missen: woorden vertalen met behoud van hun nuance en bedoeling. U kunt het gebruiken om marketingteksten, blogposts, reeksen cold e-mails en meer te maken.

Dit is vooral handig voor marketing- en verkoopteams, omdat het werkt als een AI-tool voor copywriting om uw boodschappen te transcreëren en te lokaliseren. Teams kunnen hun richtlijnen voor de merkstem toevoegen om ervoor te zorgen dat de resultaten zo nauwkeurig en relevant mogelijk zijn.

Het biedt vertalingen in meer dan 25 talen. Het beste is het privacybeleid waarbij geen gegevens worden bewaard. Het enige nadeel is dat het niet in de eerste plaats een vertaaltool is.

De beste functies van Copy.ai

Ontdek meer dan 25 talen

Ontvang relevante vertalingen van hoge kwaliteit

Verbeter uw vertalingen door richtlijnen voor de merkstem toe te voegen voor betere resultaten

Navigeer moeiteloos door een gebruiksvriendelijke interface voor gebruikers

Maak gebruik van kant-en-klare werkstroomsjablonen

Maak gebruik van de veelzijdigheid ervan voor het schrijven en vertalen van blogs, productbeschrijvingen, contentvertalingen en meer

Waarborg de veiligheid en privacy van uw gegevens met robuuste maatregelen

Naadloos integreren met meer dan 2.000 platforms

Limieten van Copy.ai

Dit is in de eerste plaats geen vertaaltool, dus de functies zijn beperkt

Sommige gebruikers hebben geklaagd over een klantenservice die niet reageert

Prijzen van Copy.ai

Free

Pro: $49/maand

Team: $ 249/maand

Beoordelingen en recensies van Copy.ai

G2: 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (60 beoordelingen)

4. Google Translate

via Google Translate

Google Translate, dat in 2006 begon als een gratis machinevertaaldienst, kan tekst, afbeeldingen, documenten en websites eenvoudig en nauwkeurig vertalen. In 2016 stapte het over op neurale machinevertaling om natuurlijkere en relevantere vertalingen mogelijk te maken.

De tool is gemakkelijk toegankelijk en heeft een intuïtieve interface waarmee gebruikers naar meer dan 130 talen kunnen vertalen.

Het bijzondere aan deze tool is dat hij geschreven tekst, websites, diverse documenten, spraak, afbeeldingen en handgeschreven teksten kan vertalen. Hij is ook geschikt voor het vertalen van tweetalige gesprekken en als AI-transcriptietool.

Google Translate is perfect voor particulieren, taalleerders en teams die geen uitgebreide vertaalfuncties nodig hebben.

De beste functies van Google Translate

Geniet van een eenvoudige en interactieve gebruikerservaring

Krijg gratis toegang tot vertalingen in meer dan 130 talen

Maak gebruik van de functie voor taalherkenning

Krijg toegang tot offline vertalingen in de mobiele app

Vertaal direct door de tekst met je camera te scannen

Talen downloaden voor offline vertalingen

Sla woorden en zinnen op voor snellere vertalingen

Zorg voor een vlot gesprek tussen mensen die verschillende talen spreken

Limieten van Google Translate

Kan onnauwkeurige vertalingen opleveren

Biedt geen garantie voor de privacy van de gedeelde invoer of uitvoer

Sommige gebruikers klaagden dat de tool de nuances van de talen niet goed weergeeft

Prijzen van Google Translate

Free

Beoordelingen en recensies van Google Translate

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 600 beoordelingen)

5. Smartling

via Smartling translate

Smartling is een AI-aangedreven vertaaltool die snelle en nauwkeurige vertalingen en contentlokalisatie biedt. Het biedt verschillende functies, zoals dashboards voor prestaties en voortgang, contextuele CAT-tools en vooraf gebouwde integraties.

Of u nu op zoek bent naar menselijke vertalingen of neurale machinevertalingen, Smartling biedt het allemaal. Het ondersteunt vertalingen in meer dan 150 talen en biedt de mogelijkheid om uw contentmanagementsysteem te integreren voor een soepel contentbeheer.

U kunt tutorials, getuigenissen, advertenties, video's, interviews en meer vertalen naar uw targettaal. Smartling biedt ook diensten voor spraakvertaling, transcriptie en ondertiteling.

De beste functies van Smartling

Vertaal naar meer dan 150 talen

Maak gebruik van menselijke vertalingen

Integreer Smartling eenvoudig met CMS

Ervaar een volledig transparante werkstroom

Profiteer van een strenge beoordeling van de vertaalkwaliteit

Ontwikkel stijlgidsen en woordenlijsten

Gebruik vertaalgeheugen en terminologiebeheer

Limieten van Smartling

Biedt geen transparante prijsstelling

Heeft een steile leercurve

Prijzen van Smartling

Core: Niet beschikbaar

Groei: Niet beschikbaar

Enterprise: Niet beschikbaar

Beoordelingen en recensies van Smartling

G2: 4,5/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Capterra: 3,5/5 (meer dan 15 beoordelingen)

6. DeepL

via DeepL Translator

Van de vele machinevertaaltools die op de markt verkrijgbaar zijn, staat DeepL bekend om zijn nauwkeurige en genuanceerde vertalingen. De tool richt zich op het vastleggen van de nuance en betekenis achter woorden om de meest relevante output te bieden.

De interface is intuïtief en ondersteunt 30 talen. Met behulp van neurale netwerken maakt de tool nauwkeurige en contextueel passende vertalingen.

U kunt deze tool gebruiken om PDF's, Word-documenten en PowerPoint-bestanden te vertalen. U kunt er ook alternatieve woorden of zinnen mee selecteren, waarna de andere zinnen automatisch worden aangepast aan de selectie.

Met de gratis versie van DeepL kunt u uw eigen woordenlijst aanmaken, beschikt u over een ingebouwd woordenboek en kunt u instellingen instellen voor specifieke vertalingen.

Met DeepL Pro kunt u ook de toon van uw vertalingen aanpassen, de tool integreren met uw CAT-tool en nog veel meer.

De beste functies van DeepL

Gebruik een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface

Naadloos te integreren met Windows, iOS en Chrome

Profiteer van deskundigheid en uitzonderlijke nauwkeurigheid in de aangeboden talen

Stel regels in voor woorden en zinnen

Vertaal eenvoudig grotere bestanden met eenvoudige taalvertaling

Behoud het oorspronkelijke format van de tekst met de pro-versie

Zorg voor een hoge veiligheid van de gegevens voor uw invoer en uitvoer

Limieten van DeepL

Veel functies zijn alleen beschikbaar in de betaalde versie

In de gratis versie kunnen slechts 1.500 tekens worden vertaald

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Prijzen van DeepL

Free

Starterspakket: $ 10,49 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 34,49/maand per gebruiker

Ultimate: $ 68,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van DeepL

G2: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 130 beoordelingen)

7. Microsoft Bing Translator

via Microsoft Bing Translator

Microsoft Bing Translator maakt deel uit van Microsoft Cognitive Services en werkt samen met Microsoft Office, Edge, Bing, Skype en meer. Het biedt vertalingen van tekst, spraak, gesprekken op meerdere apparaten, afbeeldingen en offline vertalingen (alleen voor Android).

De vertaaltool ondersteunt meer dan 100 talen. De interface is gebruiksvriendelijk. De tool biedt naadloze integratie met Microsoft-producten. U kunt de vertaler aan uw Outlook toevoegen als u regelmatig e-mails vertaalt.

Microsoft Translator for Business biedt aangepaste vertaalfuncties voor betere en relevantere vertalingen.

De beste functies van Microsoft Bing Translator

Vertaal moeiteloos met een gebruiksvriendelijke interface

Voer realtime gesprekken en maak gebruik van spraakvertaling

Naadloos integreren met Microsoft-apps

Detecteer automatisch de taal voor een snelle vertaling

Vertaal snel met behulp van veelgebruikte zinnen die op het platform beschikbaar zijn

Vertaal naar meer dan 100 talen

Limieten van Microsoft Bing Translator

Gebruikers hebben geklaagd over onnauwkeurige vertalingen in lange teksten

De spraakfunctie is niet voor alle talen beschikbaar

Hiermee kunt u vertaalde woorden niet wijzigen

Prijzen van Microsoft Bing Translator

Free

Betaal per gebruik: Tekstvertaling: $10 per miljoen tekens Documentvertaling: $15 per miljoen tekens Aangepaste vertaling: $40 per miljoen tekens voor zowel tekstvertaling als documentvertaling

Beoordelingen en recensies van Microsoft Bing Translator

G2: 4,3/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: NA

8. Unbabel

via Unbabel Translator

Unbabel is een LangOps-platform dat een combinatie van menselijke en AI-vertalingen biedt voor zeer nauwkeurige resultaten. Het is ideaal voor bedrijven en teams, omdat het een uitgebreide reeks geavanceerde functies biedt, waaronder realtime rapportage, transparantie en AI-gestuurde werkstroom die tijd en kosten besparen.

De AI-kwaliteitsbeoordeling biedt inzicht in de kwaliteit van uw vertalingen. Bovendien is het platform ISO 27001-gecertificeerd, waardoor het een platform met hoge veiligheid is.

De beste functies van Unbabel

Toegang tot vertalingen in 90 talen

Maak gebruik van een combinatie van AI en menselijke vertalers voor vertalingen van hoge kwaliteit

Integreer met een breed bereik aan tools zoals Zendesk, Salesforce en HubSpot

Beoordeel de kwaliteit van de vertalingen om de nauwkeurigheid te garanderen

Pas werkstroomen aan uw behoeften aan

Gebruik kant-en-klare sjablonen

Limieten van Unbabel

Er kunnen fouten in vertalingen voorkomen

Sommige gebruikers klaagden over de lange vertaaltijd

Prijzen van Unbabel

Starter: Standard: Vanaf $ 0,00050 per woord bij een jaarlijkse toewijzing van $ 30.000

Enterprise: Vanaf $ 0,00046 per woord bij een jaarlijkse toewijzing van $ 125.000

Beoordelingen en recensies van Unbabel

G2: 4,6/5 (190 beoordelingen)

Capterra: 3,8/5 (4 beoordelingen)

9. Smartcat

via Wikipedia

Smartcat is een AI-vertaaltool dat contextuele vertalingen en een intuïtieve interface biedt. Het biedt samenwerkingswerkstroomen en snelle vertalingen, waardoor het perfect is voor internationale ondernemingen en teams. U kunt er zoveel gebruikers aan toevoegen als u wilt.

De vertaalkwaliteit en nauwkeurigheid verbeteren naarmate u de tool vaker gebruikt. De tool ondersteunt meer dan 280 talen en 50 formaten. U kunt verbinding maken met meer dan 30 integraties om uw werk te stroomlijnen.

De beste functies van Smartcat

Maak gebruik van woordenlijsten en vertaalgeheugens voor meer consistentie

Weergave van nauwkeurigheidsbeoordelingen voor specifieke talencombinaties

Vertaal naar meer dan 280 talen

Maak gebruik van een combinatie van menselijke expertise en AI-vertalingen

Benut de kracht van GPT-4 voor verbeterde vertaalmogelijkheden

Gebruik AI-matching om de beste taalkundigen te vinden

Bewerk en controleer vertaalde content in de Smartcat Editor

Limieten van Smartcat

Geen gratis versie

Sommige gebruikers klaagden over een traag reagerende klantenservice

Prijzen van Smartcat

Starter : $ 99/maand (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartcat

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 130 beoordelingen)

10. Reverso Translation

via Reverso Translation

Reverso maakt gebruik van neurale machinevertaalmodellen om natuurlijk klinkende, nauwkeurige vertalingen te leveren voor meer dan 25 talen. U kunt de tekst intypen of een document toevoegen, zoals een PPT, een Word-document of een PDF.

Met de gratis app krijgt u toegang tot functies zoals bladwijzers maken, donkere modus, geen advertenties en vertalingen met één klik. U kunt het geïntegreerde woordenboek gebruiken om uw tekst te bewerken en te verfijnen, de grammatica controleren met de ingebouwde grammaticacontrole en uw uitspraak verbeteren door naar teksten te luisteren.

De app is beschikbaar voor Mac, Windows, iOS, Android, Chrome en Firefox.

De beste functies van Reverso Translation

Verkrijg eenvoudige en snelle vertalingen

Maak woordenschat en leer met flashcards

Bekijk voorbeelden van content in de tekst

Vertaal documenten en teksten met gemak

Profiteer van robuuste gegevensbescherming

Ontgrendel vertalingen van langere teksten, directe vertalingen en geen advertenties met de betaalde versie

Limieten van Reverso Translation

In de betaalde versie zijn veel functies beschikbaar

Ondersteunt minder talen dan alternatieven

Prijzen van Reverso Translation

Free

Premium: € 9,99/maand

Corporate Translator: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Reverso Translation

G2: 5/5 (1 beoordeling)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

11. Systran

Systran is realtime vertaalsoftware die perfect is voor bedrijven die willen samenwerken met internationale klanten en medewerkers. Het wordt gebruikt door enkele van de grootste namen in verschillende sectoren, zoals Deloitte, Nestlé en Swiss Post.

Het ondersteunt meer dan 55 talen en biedt tot 5.000 vertaaltekens in de gratis versie. De betaalde versie biedt domeinspecifieke vertaalfuncties, onbeperkte tekstvertaling en documentvertaling.

De beste functies van Systran

Zorgt voor een robuust privacybeleid voor gegevensbescherming

Train uw eigen AI-model voor betere resultaten

Krijg sector- en domeinspecifieke vertalingen

Aangepaste vertalingen voor uw unieke behoeften

Maak uw woordenlijst en vertaalgeheugen

Gebruik geavanceerde woordenboeken voor gebruikers

Stel aangepaste regels in om de vertaalresultaten te verfijnen

Limieten van Systran

Documentvertaling is alleen beschikbaar in de betaalde versie

Steile leercurve

Prijzen van Systran

Free

Pro Plus: € 19,99/maand/gebruiker

Pro Premium: € 44,99/maand/gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Systran

G2 : 4,8/5 (2 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (6 beoordelingen)

Van realtime vertalingen tot aanpasbare oplossingen die inspelen op specifieke behoeften: AI-vertaaltools kunnen het allemaal. Ze stellen bedrijven in staat nieuwe markten te betreden, helpen individuen hun weg te vinden in onbekende gebieden en zorgen ervoor dat mensen meer diverse verbindingen kunnen leggen.

Door AI aangestuurde vertaalprocessen bieden een grotere nauwkeurigheid, contextbegrip, lage kosten en snelle vertalingen. Let bij het kiezen van uw tool op nauwkeurigheid, snelheid, een gebruiksvriendelijke interface, integratiemogelijkheden en het nummer van ondersteunde talen.

Als u op zoek bent naar een uitgebreidere tool die uw vertaalproces op elke stap verbetert, zal ClickUp u niet teleurstellen. Het is geschikt voor teams van elke grootte en verbetert de samenwerking als nooit tevoren. Meld u vandaag nog aan voor uw gratis ClickUp-account !