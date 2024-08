10 AI-tools die je in 2024 moet proberen voor non-profitorganisaties

In de non-profitsector is het moeilijk om aan tijd en geld te komen, maar toch zijn het integrale onderdelen van fondsenwerving en het bereiken van sleutel doelen. Als non-profitor heb je als doel om beide activa te maximaliseren.

Geloof het of niet, maar tools voor machinaal leren kunnen de sleutel zijn tot het bereiken van je missie. ✨

De hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie zijn sterk in opkomst (en worden alleen maar groter). Dat betekent dat de mogelijkheden om deze tools in te zetten voor je kerntaak met de dag toenemen. Van het automatiseren van Taken tot het genereren van financiële rapportages, AI heeft het potentieel om bijna elk aspect van je organisatie te helpen.

Hier duiken we dieper in kunstmatige intelligentie voor non-profitorganisaties en de tools die ze kunnen gebruiken om hun dagelijkse processen te stroomlijnen. Bovendien onthullen we de 10 beste opties die je vandaag kunt proberen.

AI-tools besparen non-profitorganisaties waardevolle tijd en geld bij het uitvoeren van dagelijkse Taken, onderzoeken en processen. Sommige AI-tools richten zich op het creëren van klantendatabases om donateurbetrokkenheid bij te houden en donateurgegevens te analyseren. En sommige leggen de basis voor het opstellen van een non-profit missie en het opstellen van richtlijnen voor teamleden en belanghebbenden.

Sommige tools voor machinaal leren stimuleren het bereik door het aanmaken van content te verbeteren, berichten op sociale media te delen en het schrijven van subsidies te vereenvoudigen. Deze tools hebben een functie voor AI-gestuurde schrijfassistenten die nieuwe ideeën genereren voor brainstormsessies, strategieën voor fondsenwerving en kerninitiatieven om te groeien. 🌱

Het bereik van AI-oplossingen is enorm, dus de juiste tool hangt af van wat je nodig hebt. Je kunt kiezen voor eenvoudige oplossingen die één specifiek pijnpunt voor je target oplossen of voor voltooide softwarebeheertools die al je workflows stroomlijnen.

Hoe non-profitorganisaties AI kunnen gebruiken

Met zoveel opties op de markt zijn er talloze manieren waarop non-profitorganisaties AI kunnen gebruiken. Van betere fondsenwerving tot duidelijkere initiatieven en een beter bereik, AI is er om te helpen.

Gebruik AI-tools om de doelen van uw non-profit te bereiken met:

Beter donateursgegevens beheer : Dankzij AI-tools zoalsCRM sjablonenis het gemakkelijker om donorinformatie op te slaan, te beheren en te rapporteren

: Dankzij AI-tools zoalsCRM sjablonenis het gemakkelijker om donorinformatie op te slaan, te beheren en te rapporteren Verbeterde content : Onderscheid u van de concurrentie met boeiende content over elk denkbaar onderwerp, geleid door aangepaste prompts die eenvoudig kunnen worden afgestemd op uw boodschap en missie

: Onderscheid u van de concurrentie met boeiende content over elk denkbaar onderwerp, geleid door aangepaste prompts die eenvoudig kunnen worden afgestemd op uw boodschap en missie Eenvoudiger client onboarding: Met AI is het gemakkelijker omclients in te werken,clients beheren en nieuwe donateurs in uw systeem krijgen dankzij formulieren en systemen voor Taakbeheer

Met zo veel use cases is het opnemen van AI in je non-profit workflows een no-brainer. Maar hoe weet je welke tool geschikt is voor jouw missie? Hier hebben we de beste AI-tools voor non-profitorganisaties uitgelicht. Je vindt functies, limieten, prijzen en beoordelingen om de tool te kiezen die het beste past bij jouw behoeften. 🌻

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer te verbeteren ClickUp helpt non-profitorganisaties workflows te vereenvoudigen en projectmanagement te verbeteren. Als uw non-profit meerdere initiatieven en fondsenwervingsinspanningen heeft, houdt deze krachtige tool u georganiseerd en op de hoogte van de voortgang. 💪

Gebruik aangepaste velden om budgetten en rapportages voor donateurs te maken. Gebruik ClickUp Automatiseringen om taken te maken voor vrijwilligers en leden van het team. Schakel over naar de weergave Kalender om ieders planning bij te houden. Ken prioriteiten toe aan Taken zodat iedereen weet wat het belangrijkst is. ClickUp AI is een schrijfassistent die tijdrovende Taken overneemt en ze effectiever maakt. Gebruik het voor marketingdoeleinden zoals het genereren van nieuwe ideeën voor content voor sociale media. Taken samenvatten en formele financiële rapportages maken. Snel intakeformulieren maken en delen om nieuwe vrijwilligers of donateurs aan te trekken in slechts enkele minuten.

Gebruik ClickUp AI om automatisch taakupdates, samenvattingen en meer te genereren met één druk op de knop

Gebruik ClickUp CRM om uw donorinformatie bij te houden en datasets samen te stellen voor rapportage. Aangepaste velden bieden waardevolle inzichten voor het maken van datagestuurde beslissingen wanneer het tijd is om nieuwe fondsenwervingscampagnes te starten. Plan beoordelingen en check-ins met belangrijke belanghebbenden en mis nooit een verbinding met uw donateurs.

Met ClickUp Documenten is het eenvoudig om samen te werken met teamleden, donateurs en vrijwilligers in één ruimte. Werk eenvoudig toestemming bij zodat iedereen toegang heeft tot wat ze nodig hebben. Gebruik Docs om kennis hubs voor best practices te creëren, nieuwe initiatieven uit te stippelen, of om resultaten van vergaderingen en conferenties te genereren.

ClickUp beste functies

ClickUp'sAI-schrijftools besparen tijd bij het maken van alles van branding-activa tot subsidieaanvragen en fondsenwervingsmateriaal

Gebruik de ingebouwdesoftware voor klantendatabases om verbinding te maken met echte gebruikers en betere relaties op te bouwen met uw supporters

De gebruiksvriendelijke interface maakt het gemakkelijk om nieuwe leden van het team in te werken en iedereen op snelheid te krijgen

Bouw partnerschappen op en ga de dialoog aan met nieuwe donateurs dankzij toestemming en instellingen voor gebruikerstoegang

Dankzij het bijhouden van gegevens kun je statistieken analyseren om belangrijke donateurs te ontdekken en rapportage en berichten automatiseren om donateurs te bedanken

Integraties met tientallen tools en add-ons zoalsExtensies voor Chrome laten u naadloos werken met stopwatchen, apps voor berichten en softwareproducten

ClickUp beperkingen

ClickUp AI is momenteel alleen beschikbaar op desktop, maar de mobiele versie zal binnenkort worden gelanceerd

Als u de volledige functie van de tool wilt gebruiken, moet u rekening houden met een leercurve

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. DonorZoek AI

via Montage Sembly is een AI-assistent voor vergaderingen die aantekeningen maakt, content aanmaakt en inzichten verschaft. Met een aanpasbare organisatie en functies die specifiek zijn voor vergaderingen, is het een tool om het meeste uit elke discussie te halen.

Sembly beste functies

Concentreer je op de discussie want Sembly neemt onmiddellijkaantekeningen van vergaderingen voor jou

Gebruik de zoekfunctie om eerdere vergaderingen bij te houden op basis van trefwoorden, datums of agendapunten

Transcriptie bevat nauwkeurige sprekeridentificatie, aantekeningen met tijdstempel en bladwijzers om een realistisch verslag te maken

AI-samenvattingen van vergaderingen in verschillende talen nemen langere discussies over en zorgen voor vereenvoudigde aantekeningen

Limiet van demontage

Sommige gebruikers hadden problemen om Sembly op Zoom te laten werken

Navigatie is niet altijd intuïtief, dus het kost wat tijd om Sembly volledig te leren gebruiken

Prijzen van Sembly

Persoonlijk : Free

: Free Professioneel : $10/maand

: $10/maand Teams : $20/maand/gebruiker

: $20/maand/gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Sembly beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (10+ beoordelingen)

: 4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: N/A

6. Buffer AI-assistent

via Buffer Een sleutelaspect van non-profit werk is outreach. De Buffer AI Assistant wil deze Taak vereenvoudigen door onmiddellijk nieuwe ideeën voor content te genereren. Tools voor snel delen zorgen ervoor dat je content bij je doelgroep terechtkomt, wat een groter succes van je non-profit fondsenwervingscampagnes betekent. 💸

Buffer AI Assistant beste functies

Gebruik de AI-tool om nieuwe ideeën te bedenken en campagnes te maken met een grotere sociale impact

Hergebruik content in seconden om in de helft van de tijd op verschillende platforms te delen

Analyseer long-form content en genereer direct inspiratie voor social media posts om je marketingcampagnes te verdiepen

Herschrijf en vat tools samen om je content effectiever te maken

Buffer AI Assistant limieten

Sommige gebruikers vonden vooroordelen in de content, maar Buffer AI vraagt gebruikers om deze problemen te rapporteren zodat ze ze kunnen aanpakken

Het kost wat tijd om de tool te leren

Buffer AI Assistant prijzen

Gratis : Tot drie kanalen

: Tot drie kanalen Essentials : $6/maand/kanaal

: $6/maand/kanaal Teams : $12/maand/kanaal

: $12/maand/kanaal Bureau: $120/maand voor 10 kanalen

Buffer AI Assistant beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.3/5 (900+ beoordelingen)

: 4.3/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

7. Otter

via Otter Otter is een AI-gebaseerde vergaderassistent die je vergaderingen samenvat, sleutelpunten benadrukt en ruimte biedt voor opmerkingen om samen te werken met je team. Het beste van alles is dat het integreert met andere apps, zodat je het kunt inbouwen in bestaande workflows zonder de manier waarop je team dingen Klaar krijgt te verstoren.

Otter beste functies

Verbind Otter met vergaderingen in je agenda en ontvang direct geautomatiseerde aantekeningen en transcripties van vergaderingen

De Otter chatbot is ingebouwd in vergaderingen zodat je kunt chatten met team leden of aangepaste aantekeningen kunt maken

Live samenvattingen zorgen ervoor dat late deelnemers op de hoogte blijven

De extensie OtterPilot voor Sales geeft inzicht in gegevens, maakt follow-up e-mails en voegt direct aantekeningen van gesprekken toe aan uw Salesforce

Otter beperkingen

Voor complexe audio met levendige discussies zijn transcripties niet altijd accuraat

De tool ondersteunt alleen Engels, wat het gebruik voor meertalige non-profitorganisaties beperkt

Otter prijzen

Basis : Free

: Free Pro : $16,99/maand/gebruiker

: $16,99/maand/gebruiker Business : $40/maand/gebruiker

: $40/maand/gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Otter beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (100+ beoordelingen)

: 4.1/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

8. AssemblageAI

via AssemblageAI AssemblyAI is een transcriptietool dat is ontworpen om gespreksverslagen te maken en sleutelacties te genereren voor non-profitorganisaties. De API heeft ingebouwde functies voor veiligheid en datatools om werknemers, vrijwilligers en donateurs te beschermen.

AssemblyAI beste functies

Functies zijn onder andere het filteren van vloeken, aangepaste woordenboeken en labels op maat om te praten op een manier die het meest zinvol is voor uw non-profitorganisatie

Audio-intelligentiemodellen genereren direct samenvattingen en modereren content

Nauwkeurigheid op menselijk niveau betekent dat de tool 43% minder fouten maakt dan zijn concurrenten

Genereert automatisch ondertitels om je content ADA-vriendelijk en begrijpelijk te maken

AssemblyAI limieten

De tool is niet zo nauwkeurig als er veel achtergrondgeluid is

Sommige gebruikers wensten meer integraties

AssemblyAI prijzen

Kerntranscriptie : $0,650016/uur

: $0,650016/uur Real-Time Transcription : $0,75024/uur

: $0,75024/uur Audio Inlichtingen : $0,12-$0,30/uur

: $0,12-$0,30/uur LeMur : Prijsstelling op basis van token

: Prijsstelling op basis van token Enterprise: Neem contact op voor prijzen op maat

AssemblyAI beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (20+ beoordelingen)

: 4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: N/A

9. Startbaan

via Startbaan Non-profitorganisaties genereren rente en zamelen geld in met unieke verhalen. Runway helpt non-profitorganisaties betere verhalen op te bouwen, van geschreven teksten tot informatieve video's. Gebruik Runway om geschreven content aan te vullen met boeiende video's, afbeeldingen en grafieken om initiatieven te stimuleren. 📈

Runway beste functies

met 30+ AI Magic-tools maak je visuals op jouw manier

Maak video's op basis van een paar trefwoorden, afbeeldingen of korte clips die je initiatief illustreren

De afbeeldingengenerator maakt meeslepende afbeeldingen, portretten en composities van tekst

Maak aangepaste modellen op basis van stijlen en onderwerpen

Gebruik de bewerkingstools om achtergronden te verwijderen en video's te versnellen of vertragen

Baanbeperkingen

Voor sommige functies voor bewerking zijn extra kredieten nodig

Niet alle bestandsformaten worden ondersteund voor exporteren

Runway prijzen

Basis : Free

: Free Standaard : $15/gebruiker/maand

: $15/gebruiker/maand Pro : $35/gebruiker/maand

: $35/gebruiker/maand Onbeperkt : $95/gebruiker/maand

: $95/gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Runway beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Kijk op

via Kijk op Het bouwen van een merk dat mensen vertrouwen en waar ze met plezier mee omgaan, leidt tot betere fondsenwerving. Looka is een branding tool die logo's, websites en ander marketingmateriaal ontwerpt. Gebruik het om een samenhangend merkidentiteit en verbinding maken met gebruikers.

Looka beste functies

AI-tools creëren direct 100 logo mockups om uit te kiezen op basis van trefwoorden en stijlen

Krijg direct toegang tot 15+ logobestanden ontworpen voor verschillende platforms en gebruikssituaties

De Brand Kit heeft meer dan 300 sjablonen, van facturen tot flyers voor fondsenwerving met uw eigen huisstijl

Sjablonen voor sociale media maken het gemakkelijk om verbinding te maken met gebruikers op verschillende platforms zonder uren te hoeven besteden aan het opnieuw opmaken van uw merkactiva

Looka limieten

Omdat Looka is ontworpen voor branding, heb je een andere tool nodig voor inzicht in gegevens en Taakbeheer

Resultaten zijn niet altijd aangepast, dus je moet filteren om ontwerpen te vinden die andere merken nog niet gebruiken

Looka prijzen

Gratis om te beginnen gebruiken

om te beginnen gebruiken Basis Logopakket : $20 eenmalige aankoop

: $20 eenmalige aankoop Premium Logopakket : $65 eenmalige aankoop

: $65 eenmalige aankoop Brandkit abonnement : $96/jaar, jaarlijks gefactureerd

: $96/jaar, jaarlijks gefactureerd Brand Kit Webabonnement: $129/jaar, jaarlijks gefactureerd

Looka beoordelingen en recensies

G2 : 3/5 (10+ beoordelingen)

: 3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (2+ beoordelingen)

Bereik uw missie en bouw overtuigende initiatieven met ClickUp

Van tools voor prospectonderzoek tot het genereren van afbeeldingen en AI-gestuurde chatbots die mensachtige antwoorden genereren, de tools op deze lijst zijn slechts enkele voorbeelden van de vele manieren waarop non-profit professionals de kracht van kunstmatige intelligentie kunnen inzetten in hun dagelijkse processen. Kies er één uit of combineer er een paar om een betere merkbekendheid te creëren, inzicht in gegevens te genereren, communicatie met donateurs te stroomlijnen en werkstromen te beheren. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en leg de basis voor meer succes bij uw non-profit. Gebruik het CRM om analytics voor je donateurs bij te houden en onmiddellijk taken en actie-items toe te wijzen aan medewerkers en vrijwilligers. De ingebouwde AI-tools besparen tijd en maken het gemakkelijker om de content te creëren die u nodig hebt voor uw belangrijkste missie. 🙌