Bots en meer: een praktische gids voor het gebruik van AI in de klantenservice

Wist u dat vier op de vijf klanten in de VS van merk zijn veranderd vanwege een slechte ervaring met de klantenservice?

Klantenservice draait niet langer alleen om het afhandelen van vragen en het oplossen van problemen. Het is uitgegroeid van een transactie-activiteit tot een drijvende kracht achter merkloyaliteit en klanttevredenheid.

De verwachtingen van klanten zijn vaak te hoog om aan te voldoen, en er gaapt een kloof tussen de geleverde service en wat er wordt verwacht. Hoe overbrug je deze kloof?

AI is alomtegenwoordig, en klantenservice vormt daarop geen uitzondering. Het is een bedrijfsfunctie die zich uitstekend leent voor AI-toepassingen.

Van chatbots die 24/7 beschikbaar zijn tot intuïtieve dashboards die in realtime inzichten genereren: laten we eens bekijken hoe AI kan worden ingezet in de klantenservice en om merkloyaliteit te vergroten.

Hier is een korte video waarin wordt uitgelegd hoe u AI kunt gebruiken in de klantenservice:

De rol van AI in de klantenservice begrijpen

ClickUp-feit: AI voor klantenservice zal tegen 2025 naar verwachting 95% van de klantinteracties voor zijn rekening nemen.

Gezien de veelzijdigheid van AI kan men optimistisch zijn over deze voorspelling. Hieronder volgt een overzicht van hoe AI-tools voor klantenservice bedrijven helpen:

1. Het terugdringen van klantverloop

ClickUp-feit: Door klantverloop hebben bedrijven maar liefst 1,6 biljoen dollar aan inkomsten misgelopen.

Kunstmatige intelligentie helpt bij klantenbinding door middel van processen zoals intentherkenning en nudges.

Eerst analyseert het de communicatie met klanten via verschillende kanalen, zoals chatlogs, e-mails en sociale media, om inzicht te krijgen in de merkperceptie.

Vervolgens triggert het retargeting- en re-engagement-strategieën om hun frustratie weg te nemen, interesse te wekken of een aankoop te stimuleren. Een dergelijke tweeledige aanpak verbetert de klantbetrokkenheid en vermindert het klantverloop.

2. Ondersteuning van menselijke medewerkers

U kunt AI-tools inzetten als intelligente virtuele assistenten om klantenserviceteams te ondersteunen en de efficiëntie van medewerkers te verbeteren. Een dergelijke combinatie van AI-technologie en menselijke empathie compenseert de weerstand van klanten tegen het gebruik van technologie in de klantenservice en geeft menselijke medewerkers tegelijkertijd meer mogelijkheden.

AI voor klantenservice neemt al het routinematige werk uit handen, zoals het opzoeken van informatie of het genereren van sjablonen om gesprekken te vergemakkelijken en vragen van klanten te beantwoorden. Hierdoor kan de klantenservicemedewerker zich richten op het bieden van een persoonlijke benadering en het opbouwen van betekenisvolle relaties.

AI-aangedreven chatbots beschikken over meertalige mogelijkheden. Dankzij hun snelle toegang tot betrouwbare, geloofwaardige en consistente informatie kunnen supportmedewerkers gemakkelijker snel en effectiever service verlenen in de taal van de klant.

ClickUp-feit: AI-aangedreven conversatieassistenten verhogen de productiviteit van medewerkers met 14%. Bovendien zijn acht op de tien managers van mening dat het ook burn-out voorkomt door de werklast te verlagen

Wat bedrijven waarderen aan AI in klantenservice

Bovendien werken AI-algoritmen 24/7 zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie en nauwkeurigheid.

3. Herhalende taken automatiseren

Een aanzienlijk deel van de klantenserviceactiviteiten bestaat vaak uit onproductief werk of repetitieve handelingen. Het verwerken van verzoeken om wachtwoorden te resetten, het beantwoorden van veelgestelde vragen, het bijhouden van bestellingen – de lijst is eindeloos.

ClickUp-feit: Automatisering van de klantenservice kan medewerkers maar liefst meer dan 2 uur per dag besparen!

AI-tools voor automatisering kunnen de efficiëntie en nauwkeurigheid van deze routinematige taken verhogen. Ze verbeteren de klantervaring door vragen van klanten direct en nauwkeurig te beantwoorden. Tegelijkertijd maken ze personeel gratis vrij om zich te richten op hoogwaardige of complexe taken die kritisch denkvermogen, expertise of een menselijke aanpak vereisen.

Bovendien helpt kunstmatige intelligentie bedrijven de kosten van klantenservice te verlagen door middel van schaalbare automatisering, kortere wachttijden, gestroomlijnde werkstroomen en 24/7 service.

4. Klantenserviceteams opleiden

Training en capaciteitsopbouw volgen niet langer een uniforme aanpak. Bedrijven investeren nu in gepersonaliseerde coaching en één-op-één-mentorschap om in te spelen op de specifieke sterke en zwakke punten van leden van het klantenservice-team.

AI kan enorme hoeveelheden gegevens uit telefoongesprekken, chats en e-mails analyseren voor een uitgebreide SWOT-analyse. Vervolgens beveelt het gerichte trainingsmodules aan die aansluiten bij de leerpreferenties van de medewerker

Het kan ook statistieken meten, zoals het aantal inschrijvingen, het slagingspercentage, opdrachten, enz., om de effectiviteit van dergelijke trainingen te beoordelen en de strategieën dienovereenkomstig te optimaliseren.

5. De aangepaste klantervaring personaliseren

Verschillende klantenservicemedewerkers zijn het erover eens dat AI helpt bij personalisatie

Moderne strategieën voor klantbeheer draaien allemaal om personalisatie. Bedrijven kunnen alleen al door personalisatie 40% meer omzet genereren!

ClickUp-feit: Elke dollar die aan personalisatie wordt besteed, kan mogelijk $ 20 of meer opleveren!

AI voor klantenservice kan relevante gegevens uit aankoopgeschiedenis, eerdere interacties, online activiteiten, enz. gebruiken om een 360-gradenklantprofiel te creëren. Vervolgens stelt het een aangepaste service-ervaring samen die aansluit bij de problemen, behoeften of voorkeuren van de klant.

Dankzij dergelijke contextuele informatie kan de klantenservicemedewerker de klantervaring aanpassen op een manier die verder gaat dan alleen het aanspreken bij naam. Een dergelijke aanpassing verbetert de klantervaring en bevordert de merkloyaliteit.

6. Klantinteracties optimaliseren

Interacties in de klantenservice vinden plaats via verschillende kanalen: e-mail, telefoon, chat, sociale media en nog veel meer. AI fungeert als een centraliserende kracht die deze kanalen combineert voor een naadloze en consistente klantervaring, ongeacht het kanaal. Zie het als een telefonist die klanten doorverbindt met de juiste medewerker of bron om hun query te beantwoorden. Een dergelijke snelle oplossing verhoogt de klanttevredenheid.

Bovendien helpt AI bedrijven om proactief te anticiperen op de behoeften van klanten. Op basis van datagestuurde prognoses kunnen bedrijven producten of diensten aanbevelen, impulsaankopen stimuleren en bezwaren tegen aankopen wegnemen.

U kunt dit proactief doen. Bijvoorbeeld door een accessoire aan te bevelen op basis van een recente aankoop. Of het kan reactief zijn, zoals het delen van een handleiding voor probleemoplossing tijdens een ondersteuningsgesprek

7. Het genereren van datagestuurde inzichten

AI-klantenservice ontsluit een schat aan gegevens en inzichten.

AI-modellen verwerken grote hoeveelheden data, zoals klantgesprekken, antwoorden op enquêtes, berichten op sociale media, enz., om trends en patronen te identificeren. Dit inzicht stelt bedrijven in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over het verbeteren van de klantenservice.

Terugkerende pijnpunten bij klanten kunnen zelfs licht werpen op tekortkomingen in het geleverde product of de dienst! Op dezelfde manier kan het aanhoudende problemen aan het licht brengen die uw marketing-, verkoop- of klantbehoudstrategieën teisteren.

Deze inzichten ondersteunen strategische besluitvorming in de hele organisatie voor een betere aangepaste klantenservice.

De invoering van ClickUp heeft niet alleen onze processen verbeterd, maar heeft ook bijgedragen aan de vorming van de afdeling Customer Success, waardoor we zijn gegroeid van 2.000 naar 8.000 klanten per jaar.

Hoe u AI kunt gebruiken in de klantenservice: toepassingen en voorbeelden

Bekijk de volgende toepassingen van AI, samen met enkele voorbeelden, om toe te voegen aan uw klantenservice-werkstroom (en bekijk deze video voor een kort overzicht):

Omnichannel-klantenservice

Voorbeelden: Zendesk, Salesforce, enz.

Stel je voor dat een klant terloops door een productpagina op je website scrolt.

De chatbot verschijnt en vraagt of ze vragen hebben over het product. De AI-assistent haalt het antwoord op en lost de query op. Maar daarna loopt het spoor dood.

Enkele dagen later ziet de klant uw advertentie op sociale media. Ze nemen via Messenger contact met u op en u verrast hen door het product te noemen dat ze leuk vonden, de verzendgegevens die ze hadden gedeeld en andere relevante informatie. Ze voegen het product toe aan hun winkelwagen, maar het lukt niet om verder te gaan dan de kassa. U stuurt de klant een kortingsbon per e-mail en de klant gaat eindelijk door met de aankoop!

Interessant genoeg werd geen van de bovenstaande activiteiten handmatig uitgevoerd. Met AI kunt u een ritme bepalen en de juiste combinatie van kanalen identificeren. Het AI-model houdt het gedrag en de interacties van klanten bij om consistente ondersteuning via al deze contactpunten te faciliteren.

Contentgeneratie

Voorbeelden: ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, enz.

Genereer content in slechts enkele seconden met ClickUp Brain

Het genereren van content is een van de bekendste toepassingen van AI in de klantenservice. Aangezien het opstellen van hoogwaardige content tijd en middelen vergt, maken bedrijven vaak gebruik van generatieve AI om in een mum van tijd content te produceren. Of het nu gaat om probleemoplossingen, handleidingen, veelgestelde vragen of samenvattingen van productpagina's: tools voor het genereren van content kunnen een breed scala aan content creëren.

Stel je voor dat je op het punt staat een nieuw product te lanceren. Marketingtools met generatieve AI-mogelijkheden kunnen je helpen om met slim opgestelde e-mails en posts op sociale media een buzz te creëren rond deze grote lancering.

Na de lancering wordt uw klantenserviceteam overspoeld met vragen van klanten. Ze kunnen met behulp van AI een kennisbank opzetten om veelgestelde vragen te beantwoorden en zo hun werklast te verminderen. Menselijke medewerkers kunnen de gegenereerde content controleren en ervoor zorgen dat deze accuraat, volledig en in overeenstemming met uw merkrichtlijnen is.

AI-chatbots

Voorbeelden: BlenderBot, Erica (Bank of America), Insomnobot, enz.

Chatbots kunnen in contact komen met klanten en potentiële klanten

Door AI aangestuurde chatbots transformeren de klantenservice door deze autonomer en klantgerichter te maken. Ze kunnen taken uitvoeren zoals het beantwoorden van veelgestelde vragen, het plannen van afspraken, het verwerken van betalingen, het delen van updates over bestellingen, het aanbevelen van producten en diensten, en nog veel meer.

Een klant kan bijvoorbeeld contact opnemen met de chatbot van een bank om te informeren naar zijn banksaldo. De chatbot verifieert de identiteit van de gebruiker om zijn toegang tot deze informatie te verificeren. Zodra de chatbot tevreden is, haalt hij de saldo-informatie op en geeft deze weer. Daarnaast kan hij gebruikers helpen met het overmaken van geld, het bekijken van de transactiegeschiedenis of zelfs het doorverwijzen van problemen naar een menselijke medewerker.

Chatbots maken gebruik van technologieën zoals machine learning om zich voortdurend te verbeteren. Dankzij machine learning kunnen ze eerdere interacties en feedback van klanten analyseren om hun reacties te verfijnen. Hierdoor worden ze steeds beter in het afhandelen van complexe interacties en het voeren van natuurlijke gesprekken.

Augmented messaging

Voorbeelden: NICE inContact, Velaro, Kore, enz.

Ondersteun uw klantenservicemedewerkers met AI-assistenten

Augmented messaging is wanneer je een menselijke medewerker uitrust met een AI-assistent. Dankzij deze combinatie hoeft de klantenservicemedewerker minimale cognitieve inspanning te leveren, vooral bij routinematige en repetitieve zaken.

Stel bijvoorbeeld dat iemand contact opneemt met uw bedrijf met een probleemoplossing. Het AI-model verzamelt in realtime informatie uit het chatvenster en verwerkt deze om tijdens het gesprek inzichten te genereren en oplossingen voor te stellen.

Terwijl de klant het probleem uitlegt, analyseert de AI-engine de accountgegevens, zoekt de juiste kennisbankartikelen op of genereert een stapsgewijze handleiding voor het oplossen van het probleem. De medewerker kan deze informatie vervolgens gebruiken om de klant te helpen. Zo blijft het contact persoonlijk, terwijl tegelijkertijd wordt geprofiteerd van een snelle dienstverlening.

Soms behandelt de chatbot vragen van klanten zelfstandig, waarbij menselijke medewerkers worden ingeschakeld als het probleem te complex is.

Sentimentanalyse

Voorbeelden: Dialpad, Repustate, enz.

Analyseer het sentiment van klanten om de dienstverlening te verbeteren

Vóór de opkomst van sentimentanalysetools moest een servicemedewerker, om de emoties van een klant te beoordelen, de toon en taal interpreteren om de emotie subjectief te benoemen.

AI-technologie maakt echter een einde aan het giswerk bij het analyseren van klantemoties. Stel je voor dat een klant via chat contact opneemt met het ondersteuningsteam. AI analyseert tijdens de interactie de woordkeuze, zinsbouw, woordkeuze en zelfs emoji's van de klant om zijn of haar emotionele toestand te beoordelen.

U merkt dat de klant boos is en gebruikt een meer empathische toon om zijn frustraties te erkennen. Op dezelfde manier kunnen AI-aangedreven sentimentanalysetools ook stem, toon, tempo, stilte enz. analyseren om de emotie te categoriseren.

Dergelijke proactieve sentimentanalyse kan in de klantenservice worden gebruikt om klanten te identificeren die het risico lopen weg te lopen. Softwareoplossingen voor klantensucces kunnen negatief sentiment detecteren en strategische interventies coördineren om klantverloop te beperken.

Natuurlijke taalverwerking (NLP)

Voorbeelden: ClickUp Brain, IBM Watson, MonkeyLearn, enz.

Gebruik natuurlijke taal bij de automatisering van taken met ClickUp Brain

Natural Language Processing (NLP) maakt gebruik van Natural Language Understanding (NLU) en Natural Language Generation (NLG) om mensachtige interacties te creëren. Deze frameworks hebben een genuanceerd begrip van de menselijke taal en werken er op een organische manier mee. Als resultaat kunt u afstappen van op menu's gebaseerde chatbots en authentieke gesprekken voeren!

Als een verontruste klant bijvoorbeeld een bericht stuurt met de tekst: “Ik kan mijn telefoon niet vinden! HELP!!!”, analyseert NLP de tekst, maakt aantekeningen over de spelfouten en het gebruik van hoofdletters, en begrijpt de intentie achter de woorden.

Het systeem stelt vast dat de klant zijn telefoon niet kan vinden en maakt een aantekening van de urgentie in het bericht. Vervolgens probeert het de klant gerust te stellen en hem te begeleiden bij de locatie van zijn apparaat.

Dankzij deze mogelijkheden kan AI een breder bereik aan vragen van klanten afhandelen, zelfs als deze grammaticaal onjuist of slecht geformuleerd zijn. De snelle oplossing zal de klantervaring verbeteren en de tevredenheid verhogen.

Voorspellende analyses

Voorbeelden: Altair Rapid Minder, SAP Predictive Analytics, enz.

Bouw voorspellende modellen met behulp van AI

Voorspellende analyse is misschien wel de op één na meest voorkomende toepassing van AI in de klantenservice, na generatieve AI. Het maakt de klantenservice proactief in plaats van reactief, omdat bedrijven anticiperen op de behoeften van klanten en daarop inspelen.

Stel dat u een e-commercewinkel runt. U kunt anticiperen op een piek in de vraag van klanten tijdens Black Friday-uitverkoop, bepaalde seizoenen en feestdagen door middel van analyse van historische gegevens in combinatie met AI-gestuurde voorspellende analyses. Met deze kennis kunt u uw voorraad aanvullen, de winkel optimaliseren en servers opschalen, zodat de bedrijfsvoering zonder onderbrekingen verloopt.

Bedrijven kunnen voorspellende analyses inzetten om een naadloze klantervaring te bieden en tegelijkertijd aan de verwachtingen te voldoen. Dit vermindert het aantal escalaties naar het ondersteuningsteam tijdens gebeurtenissen, waardoor zij zich kunnen richten op meer waardetoevoegende taken.

Aanbevelingssystemen

Voorbeelden: Amazon, Netflix, LinkedIn, enz.

Aanbevelingssystemen maken gebruik van verschillende filtertechnieken

ClickUp-feit: De wereldwijde markt voor aanbevelingsengines zal naar verwachting in 2025 een waarde van 12 miljard dollar bereiken.

Een dergelijke trend was te verwachten, gezien het feit dat platforms als Amazon, Netflix, Spotify, LinkedIn, enz. deze AI-tool populair hebben gemaakt.

Door AI aangestuurde aanbevelingssystemen analyseren grote hoeveelheden klantinformatie, zoals eerdere aankopen, surfgedrag, de locatie van de klant en eerdere interacties. Op basis van deze gegevens stellen ze relevante producten, diensten en oplossingen voor die aan de eisen van de klant voldoen.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een reisbureau runt: een klant die op zoek is naar een strandvakantiepakket bezoekt je website. Een chatbot gaat met hem of haar in gesprek en verzamelt informatie over zijn of haar reisplannen, budget, voorkeursvervoersmiddel, data en meer.

Op basis van deze informatie stelt het AI-aanbevelingssysteem nu gepersonaliseerde pakketten samen voor verschillende bestemmingen, vluchten en accommodaties, binnen het budget en het bereik van de klant. Een dergelijke aanpak vergroot de kans dat de deal wordt gesloten!

Zelfhulpmiddelen

Voorbeelden: ClickUp Brain, Userpilot, Freshdesk, Intercom, enz.

Gebruik ClickUp Brain om veelgestelde vragen te beantwoorden

ClickUp-feit: Bijna zeven op de tien klanten geven de voorkeur aan zelfbediening boven contact met klantenservicemedewerkers.

Bedrijven moeten inspelen op deze door klanten aangestuurde vraag.

Het inzetten van AI voor deze taak biedt verschillende voordelen:

Zoals eerder besproken, kunt u bijvoorbeeld een generatieve AI-tool gebruiken om opslagplaatsen voor kennis samen te stellen.

Ten tweede kunnen AI-aangedreven chatbots eenvoudige klantvragen afhandelen en klanten doorverwijzen naar kennisartikelen die de beste oplossing bieden.

Vervolgens kan het de kennisbank optimaliseren en organiseren door artikelen, handleidingen, productdocumentatie enz. te taggen met de juiste trefwoorden en onderwerpen. Dit maakt het voor klantenservicemedewerkers gemakkelijker om snel relevante informatie te vinden en door de bibliotheken te navigeren.

Dit verlicht de werkdruk van live-medewerkers en stelt klanten in staat om zelfstandig en gemakkelijk oplossingen te vinden.

Intelligente routering

Voorbeelden: Genesys, Dialpad, Zoho Desk, enz.

via Genesys

Queries van klanten variëren in complexiteit, kanaal en de afdeling waarnaar ze zijn gericht. Met zoveel variabelen kan het behoorlijk ingewikkeld zijn om queries van klanten naar de juiste medewerker te leiden, afhankelijk van hun capaciteit en beschikbaarheid.

Intelligente routering op basis van kunstmatige intelligentie en machine learning kan fungeren als een automatiseringstool waarmee bedrijven inkomende klantverzoeken kunnen afhandelen. Contactcentra gebruiken intelligente routering om de aard van de vraag te analyseren aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria of specifieke trefwoorden.

Stel dat u een door AI aangestuurd callcenter voor een bank runt. Een klant selecteert de optie voor informatie over het rekeningsaldo in het interactieve spraakresponssysteem (IVR). Hij ontvangt automatisch een tekst met deze informatie. Een andere klant wil de mogelijkheden voor leningen en hypotheken verkennen. Afhankelijk van zijn profiel en wensen wordt hij automatisch met een beschikbare medewerker verbonden die goed toegerust is om dit verzoek af te handelen.

Prioritering van verzoeken

Voorbeelden: ClickUp Brain, Todoist, enz.

Stel prioriteiten in om een strategie voor klantenservice te ontwikkelen

We hebben gezien hoe AI fungeert als een sorteermachine bij het doorsturen van klantverzoeken naar de juiste servicemedewerker. Daarnaast speelt AI een cruciale rol bij het prioriteren van vragen op basis van urgentie, potentiële impact en waarde van de klant.

Stel bijvoorbeeld dat u een AI-aangedreven prioriteitsmatrix hebt opgezet en geconfigureerd om alle supportverzoeken te analyseren. Deze houdt rekening met de ernst van het gemelde probleem, de groep klanten die er direct door wordt getroffen en de potentiële impact op de bedrijfsvoering en omzet. Op basis van deze gewogen prioriteit kunnen ondersteuningsteams prioriteit geven aan kritieke problemen die een groter klantenbestand raken, zodat deze als eerste worden aangepakt.

Op dezelfde manier kan een op AI gebaseerd prioriteringsmodel gebruikmaken van customer journey-sjablonen om leads te identificeren die een grotere kans hebben om te converteren naar betalende klanten, of prospects die aansluiten bij het ideale klantprofiel. Dankzij dergelijke weloverwogen beslissingen kunnen klantenservice- en ondersteuningsteams problemen strategisch oplossen en de klantervaring verbeteren zonder dat ze overbelast raken.

Gegevensbeheer

Voorbeelden: ClickUp Brain, Astera, Azure Data Factory, enz.

Genereer gegevensoverzichten om gegevens effectief te beheren

Klantenservice gaat gepaard met een schat aan klantgegevens, zoals chatlogs, gespreksopnames, e-mailcorrespondentie, vermeldingen op sociale media en meer. Het opslaan, beheren en verwerken van zulke grote hoeveelheden gegevens is met traditionele methoden vrijwel onmogelijk. Gelukkig volgen AI-oplossingen een op regels gebaseerd maar flexibel organisatieprincipe om dit bedrijfsproces te stroomlijnen.

Stel je voor dat het klantenserviceteam geen gepersonaliseerde service kan bieden omdat klantgegevens verspreid zijn over verschillende kanalen of in datasilo's. Ze moeten ook werken met een mix van ongestructureerde en gestructureerde gegevens, met hier en daar wat semi-gestructureerde gegevens erbij. AI-gestuurde klantgegevensplatforms (CDP's) verzamelen, ordenen en categoriseren deze gegevens automatisch. Vervolgens zuiveren ze deze om unieke klantprofielen te creëren en één-op-één-relaties op te bouwen.

Door betrouwbare gegevens op één centrale locatie te hebben, kunnen bedrijven gemakkelijker trends, patronen, terugkerende thema's, verbeterpunten en veelvoorkomende knelpunten identificeren. Gebruik deze gegevens dus verstandig om datagestuurde beslissingen te nemen en zo de klantenservice te verbeteren.

Geautomatiseerde transcriptie van telefoongesprekken

Voorbeelden: ClickUp Brain, Fireflies, Otter, enz.

Genereer automatische transcripties van telefoongesprekken of audiofragmenten met ClickUp Brain

Vroeger vertrouwden bedrijven op handmatige transcriptie om belangrijke informatie uit klantgesprekken te halen. Zo'n proces was tijdrovend, kostte veel middelen en was foutgevoelig. Tegenwoordig zet AI-aangedreven gesprekstranscriptie audio in realtime om naar tekst. Hierdoor kunnen medewerkers telefoongesprekken evalueren, trefwoorden identificeren, het sentiment van klanten analyseren en hun pijnpunten begrijpen. Deze inzichten helpen hen om relevantere acties te ondernemen.

Naast realtime ondersteuning kunnen deze transcripties dienen als evaluatiemateriaal, zodat medewerkers hun prestaties kunnen analyseren. Businessen kunnen een bibliotheek met succesvolle transcripties aanleggen om nieuwe medewerkers te trainen in het omgaan met soortgelijke situaties.

Handleiding voor het implementeren van AI in de klantenservice

Nu u weet hoe u AI kunt inzetten in de klantenservice, gaan we verder met het leukste deel: het implementeren van AI-technologie. Hier volgt een eenvoudige handleiding in zes stappen om u door het proces te loodsen:

Stap 1: Bepaal uw doelstellingen voor de klantenservice

Gebruik tools zoals ClickUp voor het effectief stellen van doelen

Begin met het vaststellen van uw klantenservicedoelen. Overleg met uw serviceteams en vraag feedback aan tevreden klanten om uw sterke en zwakke punten in kaart te brengen. Hier zijn enkele voorbeelden ter inspiratie:

Verkort wachttijden en gemiddelde afhandelingstijden

Verbeter het percentage problemen dat bij het eerste contact wordt opgelost

Geef klanten de mogelijkheid om zelf oplossingen te vinden via selfservice-opties

Aangepaste interacties met klanten

Verhoog de productiviteit van uw medewerkers

Deze doelen helpen u om de klantenservice te verbeteren of eventuele tekortkomingen aan te pakken.

Stap 2: Evalueer uw bestaande klantenservice-infrastructuur

Vervolgens moeten bedrijfsleiders de balans opmaken van hun bestaande klantenservice-installatie. Dit omvat onder meer:

Digitale volwassenheid : Ondersteunt uw klantenservicearchitectuur de integratie van AI-technologie?

Tech stack : Welke verschillende systemen, applicaties, platforms en : Welke verschillende systemen, applicaties, platforms en softwareoplossingen, zoals CRM , contactcentra, enz., worden er gebruikt?

Communicatiekanalen : Welke kanalen (telefoon, e-mail, chat, sociale media, enz.) gebruikt u om met klanten te communiceren?

Datakader: Hoe verzamelt, bewaart, beheert en analyseert u klantgegevens?

Als u deze aspecten begrijpt, kunt u de AI-tools selecteren die in uw Business kunnen worden geïntegreerd.

Tools zoals ClickUp Brain helpen bij diverse klantenservicefuncties

U hebt verschillende manieren gezien om AI-tools in te zetten voor uitstekende klantenservice. U kunt chatbots opzetten, tools voor sentimentanalyse bouwen, datawarehouses aanvullen, content genereren en nog veel meer.

Gebruik uw doelstellingen om de juiste AI-tools voor de taak te identificeren. Geef daarbij prioriteit aan oplossingen met het grootste potentieel voor impact. Begin met 1-2 kerntoepassingen en breid het gebruik van AI in de klantenservice later uit.

Stap 4: Volg een gedegen beleid voor gegevensbeheer

Aangezien AI sterk afhankelijk is van data, moet u een robuust beleid voor databeheer invoeren in uw organisatie. U moet protocollen implementeren voor:

Gegevensverzameling : Bepaal databronnen en normen voor gegevensverzameling

Gegevensopslagruimte : Standaardiseer het format voor het opslaan van gegevens

Toegang tot gegevens : Stel toegangscontroles en autorisaties in

Gegevensveiligheid: Voldoe aan de voorschriften voor gegevensveiligheid

De bovenstaande strategieën zorgen voor datakwaliteit en stellen u in staat om klanten met vertrouwen van dienst te zijn.

Stap 5: Train en werk uw klantenserviceteams in

Door uw klantenservicemedewerkers te trainen en in te werken, neemt u eventuele angst, aarzeling en weerstand weg die u kunt tegenkomen bij de implementatie van AI in de klantenservice. Leg hen uit hoe AI-tools hun werkstroom zullen verbeteren, zodat ze er meer voor openstaan.

Deel naast training en onboarding ook hulpmiddelen zoals sjablonen voor klantenservicemanagement om het nut van de oplossing te laten zien. Dergelijke praktische demonstraties zullen de acceptatie bevorderen en dienen als startpunt voor klantenserviceteams.

Stap 6: Monitoren en optimaliseren

Met ClickUp-dashboards kunt u de prestaties afzetten tegen gestelde doelen

Hoewel kunstmatige intelligentie en machine learning zich voortdurend verbeteren, moet u hun prestaties continu monitoren. Houd statistieken bij zoals de productiviteit van medewerkers of het percentage opgeloste vragen, analyseer feedback van klanten en voer SWOT-analyses uit om uw AI-implementatie te verfijnen.

ClickUp Brain: een allesomvattende bron voor al uw AI-behoeften

ClickUp Brain is 's werelds eerste neurale netwerk dat taken, documenten, projecten en mensen met AI verbindt. Deze krachtige AI-oplossing verbetert de afstemming binnen het klantenserviceteam, verhoogt de productiviteit met 30% en verlaagt de kosten met 75%.

We verdelen de toepassingsmogelijkheden van ClickUp Brain in drie hoofdmodules: AI Knowledge Manager, AI Project Manager en AI Writer for Work.

Hieronder ziet u hoe deze tools presteren in de klantenservice:

AI Knowledge Manager

Gebruik ClickUp Brain voor:

Gebruik ClickUp Brain voor:

Het categoriseren, ordenen en bijwerken van kennisbankbibliotheken , waardoor klanten gemakkelijker zelfstandig oplossingen kunnen vinden. Dit komt tegemoet aan hun behoefte aan zelfbediening en vermindert tegelijkertijd wachttijden en de werklast van medewerkers

Het aanbevelen van relevante kennisbankartikelen of andere bronnen aan medewerkers tijdens het chatten of een telefoongesprek. Dergelijke real-time ondersteuning zorgt voor een snelle en accurate afhandeling van vragen van klanten

Het analyseren van klantinteracties om ontwerpen te genereren voor handleidingen, materiaal voor probleemoplossing en veelgestelde vragen. Dit voegt meer waarde toe aan uw bestaande kennisbank

AI-projectmanager

ClickUp Brain helpt bedrijven de status van hun klantenserviceverzoeken bij te houden

Bij het beheren van projecten helpt ClickUp Brain met:

Stroomlijn werkstroomen door vragen van klanten te prioriteren op basis van impact en urgentie, zodat medewerkers van de klantenservice eerst de kritieke problemen aanpakken

Automatisering van routinematige en repetitieve taken, zoals het plannen van follow-ups via e-mail, het bijhouden van de afhandelingstijden van tickets, het beantwoorden van veelgestelde vragen, enz.

Agenten verbinden met relevante teamleden op basis van de aard van de klantvraag, waardoor de fase wordt ingezet voor gezamenlijke probleemoplossing

Klantenserviceverzoeken bijhouden en hun status in realtime bijwerken

AI Writer for Werk

ClickUp Brain is meer dan generatieve AI. U kunt:

Personaliseer chatberichten en e-mailreacties met behulp van klantgegevens om de betrokkenheid te vergroten

Beantwoord eenvoudige ondersteuningsqueries en los veelvoorkomende problemen op , terwijl u 24/7 ondersteuning biedt

Breng hiaten in kennis of content in kaart en verzamel ideeën om deze bij te werken en klanten te informeren

Vertaal vragen en/of antwoorden naar andere talen om klanten in verschillende regio's te ondersteunen

ClickUp Brain maakt deel uit van de ClickUp-suite. Dit betekent dat u verder kunt kijken dan deze AI-aangedreven functies om ClickUp in het algemeen in te zetten voor klantenservice.

Gebruik ClickUp om:

Stel geautomatiseerde werkstroomen in om vragen van klanten te behandelen

Leid klantenservicetickets automatisch door naar de juiste medewerker

Geef prioriteit aan queries met een grote impact en urgentie

Groepeer veelvoorkomende klantverzoeken met behulp van tags

De bovenstaande lijst is slechts het topje van de ijsberg. ClickUp en ClickUp Brain kunnen uw klantenservice op verschillende manieren nieuw leven inblazen.

Geef je klantenservice een boost met ClickUp-sjablonen

ClickUp biedt een uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor diverse klantenservicetaken, zoals:

1. ClickUp-sjabloon voor probleemomschrijving van klanten

Leg de problemen van je klanten vast in een standaardformat

De sjabloon voor klantprobleemstellingen van ClickUp stroomlijnt het verzamelen en begrijpen van klantbehoeften en uitdagingen. Dergelijke inzichten maken het gemakkelijker om oplossingen te bedenken en producten te verbeteren, zodat u een betere klantenservice kunt bieden.

Met deze documentsjabloon kunt u problemen van klanten vastleggen, ze per type categoriseren en visualiseren, en voor elk probleem een project aanmaken zodat er over oplossingen kan worden gebrainstormd.

2. ClickUp-sjabloon voor een abonnement voor klantensucces

Stel een stappenplan op voor klantensucces

Deze sjabloon voor een Customer Success Plan van ClickUp helpt bij het definiëren van klantensucces aan de hand van meetbare statistieken. Met dit doel voor ogen kunnen bedrijven klantactiviteiten zoals onboarding organiseren, de voortgang bijhouden en verantwoordelijkheid behouden, terwijl ze uitzonderlijke klantenservice bieden.

3. ClickUp-sjabloon voor klantenservice

Bied uitstekende klantenservice met de ClickUp-sjabloon voor klantenservice

Met het sjabloon voor klantenservice van ClickUp kunnen klantenserviceteams vragen effectief beheren. Het helpt bij het organiseren en prioriteren van tickets, het toewijzen van taken en het monitoren van klanttevredenheid om ondersteuning van topkwaliteit te bieden. Het bevat een weergave van taken die bijna aan de achterstallige status toe zijn, zodat deze prioriteit kunnen krijgen.

4. ClickUp-sjabloon voor klantenserviceverzoeken

Krijg een overzicht van en houd alle klantenserviceverzoeken bij

Met de Service Request-sjabloon van ClickUp kunnen bedrijven klantenserviceverzoeken en technische problemen strategisch beheren. De standaardisatie van serviceverzoeken voorkomt verwarring of miscommunicatie en zorgt tegelijkertijd voor een snelle en accurate oplossing.

De sjabloon helpt u bij het volgende:

Stroomlijn de werkstroom voor het ontvangen van klantenserviceverzoeken

Geef prioriteit aan verzoeken op basis van urgentie en impact

Werk eenvoudig samen met teamgenoten om problemen snel op te lossen

5. ClickUp-sjabloon voor escalatie bij klantenservice

Beheer serviceverzoeken en daaropvolgende escalaties

Dit sjabloon voor escalatie van klantenservice van ClickUp vormt een aanvulling op de klantenservice. Klanten die ontevreden zijn over het serviceniveau dat ze ontvangen, kunnen dit op een gestructureerde manier escaleren, terwijl bedrijven deze meldingen kunnen markeren en er prioriteit aan kunnen geven.

En nog veel meer! Als dit niet voldoende is, kunt u zelfs ClickUp Brain gebruiken om aangepaste sjablonen te maken.

Klaar om een stapje verder te gaan?

Kunstmatige intelligentie en klantenservice zijn een perfecte combinatie.

Het integreren van AI-technologie in de klantenservice verbetert de klantretentie, ondersteunt menselijke medewerkers, verhoogt het moreel en de productiviteit van medewerkers, biedt aangepaste ondersteuning en genereert datagestuurde inzichten.

U kunt AI op verschillende manieren implementeren in de klantenservice, van chatbots tot tools voor sentimentanalyse. We delen een eenvoudige zesstappenplan dat u helpt bij het introduceren van AI in uw klantenservice.

Nu weet u hoe u AI kunt inzetten in de klantenservice en hoe u de AI-tool van uw voorkeur kunt selecteren. U kunt kiezen voor een specifieke AI-oplossing voor verschillende functies, of gewoon ClickUp gebruiken zodat ClickUp Brain AI in uw hele bedrijfsvoering kan integreren. Dat laatste is de verstandigere keuze, omdat het u flexibiliteit en schaalbaarheid biedt.

Meld je aan bij ClickUp om te zien hoe je je klantenservice kunt transformeren!