Voorbeelden van radicale openheid: Hoe vertrouwen en open communicatie het werk kunnen veranderen

Als baas is het jouw taak om ervoor te zorgen dat het werk volgens abonnement verloopt. Je moet ook voor je werknemers zorgen. Hoe zorg je voor een evenwicht tussen deze twee vaak tegenstrijdige noties? ⚖️

Dat is wat het boek Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity probeert dat uit te zoeken. Het is geschreven door Kim Scott, die CEO-coach was voor bekende bedrijven als Dropbox en Twitter.

Radicale openhartigheid is een communicatiestijl die mededogen en directheid combineert. Het is bedoeld om de werkcultuur te verbeteren en leiders te helpen los te komen van giftige patronen die de voortgang van hun teams belemmeren.

In dit artikel beschrijven we de sleutelconcepten uit het boek en onderzoeken we hun invloed op de werkplek. We delen ook een aantal voorbeelden van radicale openhartigheid uit de praktijk en geven tips voor het implementeren van de wijsheid in jouw rol als leider.

Het concept van radicale openhartigheid

Via: Radicale openhartigheid Om ons te helpen het concept radicale openhartigheid te begrijpen, heeft Kim Scott een 2×2 matrix ontworpen. De twee assen van de matrix zijn:

Persoonlijk zorgen: Deze eigenschap ligt ten grondslag aan basaal menselijk fatsoen. Het draait om het begrijpen, erkennen en waarderen van andere mensen en hun gevoelens Direct uitdagen: Deze eigenschap stelt iemand in staat om anderen eerlijke feedback te geven en daarbij zo direct en specifiek mogelijk te zijn

Hieronder zullen we elk van de vier matrix kwadranten verkennen.

1. Manipulatieve onoprechtheid

Manipulatieve onoprechtheid is de minst wenselijke van de vier kwadranten. Het impliceert oneerlijke communicatie - mensen in hun gezicht vleien en achter hun rug slecht praten. Dit soort gedrag komt vaak voort uit de wens om de populariteitswedstrijd te winnen of politiek voordeel te behalen. In elk geval is het giftig en staat het voor de ondergang van een gezonde werkcultuur. ☠️

2. Walgelijke agressie

Sommige leiders richten zich alleen op de resultaten zonder te bedenken dat ze tegen een levend mens spreken. Zulke leiders vertonen wat de auteur van het boek Obnoxious Aggression of Front Stabbing noemt. Dit gedrag draait om brutale eerlijkheid die geen tekenen van medeleven vertoont, wat uiteindelijk niet helpt. Het zorgt ervoor dat de persoon aan de andere kant zich aangevallen voelt en verstikt zijn motivatie. 🙁

3. Ruïneuze empathie

Aan de andere kant van de matrix hebben we ruïneuze empathie. Dit gedrag offert eerlijkheid op voor hartelijkheid. Het is vaak het resultaat van de angst om iemands gevoelens te kwetsen of de wens om als "goede baas" te worden beschouwd **Hoewel het geruststellend is, belemmert dit gedrag het vermogen van mensen om te groeien en hun vaardigheden te ontwikkelen. 🛑

4. Radicale openhartigheid

Als je Caring Personal en Challenging Directly combineert, krijg je Radical Candor. Het woord radicaal betekent grondig, de fundamentele aard van iets aantastend, terwijl candor een ander woord is voor eerlijkheid.

De auteur beschrijft Radical Candor als feedback die vriendelijk, duidelijk, specifiek en oprecht is. Ze benadrukt ook dat mensen uitdagen een uitstekende manier is om te laten zien dat je om hen geeft. 🙏

De impact van radicale openhartigheid op de werkcultuur

Radicale openhartigheid heeft het potentieel om de bedrijfscultuur en dus ook de resultaten van een bedrijf te veranderen. Hier zijn enkele voordelen die je kunt verwachten als je overstapt op dit communicatiemodel:

Sterkere relaties: Het bevordert open communicatie en bouwt vertrouwen op tussen de leden van het team en de bazen. Mensen stellen zich gemakkelijker open en meer betrokken bij het bedrijf

Het bevordert open communicatie en bouwt vertrouwen op tussen de leden van het team en de bazen. Mensen stellen zich gemakkelijker open en meer betrokken bij het bedrijf Groeigerichtheid: De focus wordt verlegd van vingerwijzen of vertroetelen naar groei, wat in ieders belang is. Het moedigt mensen aan om constructieve feedback te geven en te ontvangen

De focus wordt verlegd van vingerwijzen of vertroetelen naar groei, wat in ieders belang is. Het moedigt mensen aan om constructieve feedback te geven en te ontvangen Verbeterde prestaties: Een cultuur gebaseerd op oprechte zorg en eerlijke communicatie laat individuen, teams, afdelingen en bedrijven gedijen

Door het beoefenen van Radical Candor kon het Zenhub team een hogere wendbaarheid bereiken, problemen sneller aanpakken en hun mentorschapsproces verbeteren. Fouten werden kansen om te leren en te onderwijzen. De mentaliteitsverandering was zo duidelijk dat stagiairs de code van senior teamleden verbeterden.

Radicale openheid op de werkplek implementeren

Overstappen op een radicale openhartige mentaliteit kan niet van de ene op de andere dag. Het vereist veel observatie, zelfreflectie en terughoudendheid. Het moet ook in het hele team gebeuren om een significante impact te hebben. Je moet bij jezelf beginnen en dan de kennis verspreiden wanneer de gelegenheid zich voordoet om dat te doen. 📣

Als je deze methodologie met je team wilt oefenen, is dit wat je kunt doen:

Begin van binnenuit: Nu je weet op welke niet-helpende patronen je moet letten, probeer ze te herkennen in je gedrag. Begrijp waar ze vandaan komen en los de problemen op waar ze uit voortkomen. Verander je gedrag per situatie. Geef jezelf de tijd om je woorden te kiezen en na te denken over de gevolgen tijdens elke interactie Kom regelmatig bij werknemers over de vloer: Spreek elke week of maand één-op-één af met leden van het team om de voortgang te bespreken, constructieve feedback te geven en te kijken of er problemen zijn waar ze hulp bij nodig hebben Weet wanneer je feedback moet geven: Geef feedback wanneer de persoon een taak of project voltooit en tijdens functioneringsgesprekken. Wijs specifieke gebieden aan die lof of kritiek verdienen Beloon de inspanning: De bedoeling van radicale openheid is om de samenwerking binnen de organisatie te verbeteren. Dat is alleen mogelijk als de meerderheid van de mensen deze aanpak overneemt. Prijs alle pogingen om eerlijke feedback te geven, hoe klein ook

Het belang van radicale openhartigheid in Agile, DevOps en Scrum

De software engineering teams van tegenwoordig moeten flexibel zijn om te kunnen blijven voldoen aan de hoge vraag, de korte deadlines en de cultuur van werken op afstand. Daarom omarmen zoveel van hen tegenwoordig de Agile-, Scrum- en DevOps-methodologieën. Radicale openhartigheid kan een krachtige katalysator zijn voor veel van hun principes.

In Agile vindt iteratieve verbetering plaats door middel van voortdurende feedback. Radicale openhartigheid impliceert directe en eerlijke communicatie, waardoor teams problemen snel kunnen oplossen, zich kunnen aanpassen aan voortdurende veranderingen en de hoogst mogelijke resultaten kunnen produceren. 🥇

Radicale openhartigheid sluit ook aan bij

Scrum waarden

waarbij vertrouwen centraal staat in beide benaderingen:

Kracht: Scrum teams durven het juiste te doen, en radicaal openhartige kritiek helpt hen om hun punt effectief over te brengen

Scrum teams durven het juiste te doen, en radicaal openhartige kritiek helpt hen om hun punt effectief over te brengen Respect: De leden van een scrumteam geloven in elkaars capaciteiten. Ze kunnen dit tonen door persoonlijk om elkaar te geven en vriendelijk te zijn bij het geven van feedback

De leden van een scrumteam geloven in elkaars capaciteiten. Ze kunnen dit tonen door persoonlijk om elkaar te geven en vriendelijk te zijn bij het geven van feedback Openheid: Scrumteams en andere belanghebbenden zijn openhartig over hun werk en de uitdagingen die daaruit voortvloeien

Het DevOps raamwerk is gericht op

de samenwerking tijdens de levenscyclus van het product te verbeteren

-van abonnement tot uitrol. Specifieke teams, zoals ontwikkeling en operations, werken vaak in silo's, wat verderop in de keten tot ernstige problemen leidt. Ze kunnen deze communicatiebarrière doorbreken met behulp van Radical Candor.

Zoals we in het voorbeeld van Zenhub hebben gezien, kan dit model transformeren hoe

Agile teams

en bedrijven werken en helpen hun werknemers efficiënter en onafhankelijker te werken.

Bonus lezen: Ontdek de

DevOps vs. Agile concepten

in deze gids.

Radicale openheid en vertrouwen opbouwen

Volgens het rapport 2023 van Gallup,

slechts 23% van de Amerikaanse werknemers

vertrouwt het leiderschap van de organisaties waarvoor ze werken. Een laag vertrouwen in leiderschap en onder teamleden resulteert meestal in een gespannen sfeer, frequente conflicten en een hoog verloop.

Vertrouwen is de basis van gezamenlijk werk. Teams die elkaar vertrouwen, voelen zich op hun gemak als ze hun zorgen uiten, ideeën delen en risico's nemen. Door dit te doen, kunnen ze niet alleen hun doelen halen, maar deze ook overtreffen. 🥅

Vertrouwen moet echter verdiend worden. Dit is wat je kunt doen om vertrouwen op te bouwen en relaties op het werk te versterken:

Tonen, niet vertellen: Je moet het goede voorbeeld geven. Als je wilt dat teamleden persoonlijk om je geven en je direct uitdagen, moet je ze laten zien hoe. Je moet ookom feedback vragen voordat je het geeft

Je moet het goede voorbeeld geven. Als je wilt dat teamleden persoonlijk om je geven en je direct uitdagen, moet je ze laten zien hoe. Je moet ookom feedback vragen voordat je het geeft Wees niet bang om je kwetsbaar op te stellen: Probeer emoties niet te ontlopen: ze zijn een onvermijdelijk onderdeel van de menselijke ervaring. Hoewel het delen van persoonlijke details niet aan te raden is, moet je eerlijk zijn over je gevoelens en anderen aanmoedigen hetzelfde te doen

Probeer emoties niet te ontlopen: ze zijn een onvermijdelijk onderdeel van de menselijke ervaring. Hoewel het delen van persoonlijke details niet aan te raden is, moet je eerlijk zijn over je gevoelens en anderen aanmoedigen hetzelfde te doen Wees begripvol: Alle pogingen om vertrouwen te winnen zullen mislukken als je niet erkent dat je werknemers een leven hebben buiten de organisatie. Als een persoonlijke gebeurtenis, zoals een verhuizing of een terminale ziekte, hun vermogen om zich op het werk te concentreren in de weg staat, moet u medelevende openheid tonen

Alle pogingen om vertrouwen te winnen zullen mislukken als je niet erkent dat je werknemers een leven hebben buiten de organisatie. Als een persoonlijke gebeurtenis, zoals een verhuizing of een terminale ziekte, hun vermogen om zich op het werk te concentreren in de weg staat, moet u medelevende openheid tonen Stimuleer zelfontplooiing: Je moet werknemers helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en hun gewenste carrièrepad te volgen, ongeacht hun huidige baan

Radicale openhartigheid in feedback en communicatie

Volgens Kim Scott moet feedback HIIPP zijn - een acroniem voor:

Humble: Feedback moet vriendelijk worden gegeven. Je moet niet hoog en machtig overkomen, maar eerder nieuwsgierig en open voor bezwaren Helpful: Leg uit dat je vooral wilt ondersteunen en verbetering wilt aanmoedigen Onmiddellijk: Hoewel je moet nadenken voordat je iets zegt, is feedback geven eerder vroeger dan later effectiever In-person: Non-verbale communicatie kan je een duidelijker idee geven over hoe de persoon je feedback heeft ontvangen. Als je op afstand werkt, maak dan gebruik van video calls Privé/publiek: Als je iemand in het openbaar prijst, roept dat sterke positieve emoties op bij de ontvanger en moedigt dat anderen aan om hun voorbeeld te volgen. Als je kritiek geeft, doe dat dan Nog te privé zodat de persoon zich niet ongemakkelijk of in verlegenheid gebracht voelt Niet-persoonlijk: Wanneer feedback geeft aan een werknemer geef dan geen commentaar op hun persoonlijkheid of algemene bekwaamheid. Wees zo specifiek en duidelijk mogelijk. In plaats van Je bent onbekwaam in X, zou je kunnen zeggen Dit deel van X was niet bevredigend omdat...

De potentiële valkuilen van radicale openhartigheid

Het meest opvallende nadeel van het Radicale Candor-model is de moeilijkheid van implementatie. Het vereist veel introspectie en

emotionele intelligentie

die je niet gemakkelijk kunt aanleren. Het moet ook in het hele team of de hele organisatie gebeuren.

Je kunt niet verwachten dat mensen van de ene op de andere dag op magische wijze betere communicatoren worden. Je moet zorgen voor opleiding, training en ondersteuning om iedereen te helpen zich aan te passen aan de nieuwe aanpak. Het is ook belangrijk om mensen bewust te maken van mogelijke vooroordelen en ze te leren hoe ze die kunnen overwinnen.

Radicale openheid is geen pasklare oplossing Niet alle culturen, teams en teamleden zijn hetzelfde. Je moet flexibel zijn in de implementatie om het niet op te dringen aan iemand die zich er niet goed bij voelt.

Wanneer je direct probeert te zijn, bestaat de kans dat iemand je inspanningen interpreteert als brutale eerlijkheid en boos wordt. In die gevallen is het essentieel om gevoelig te zijn en je bedoelingen te verduidelijken. Sommige mensen hebben meer tijd en ondersteuning nodig om zich aan te passen aan frequente en directe feedback dan anderen.

Radicale openhartigheid is een constante evenwichtsoefening. Je moet proberen te laten zien dat je er persoonlijk om geeft zonder te vervallen in ruïneuze empathie en direct uitdagen zonder je toevlucht te nemen tot aanstootgevende agressie. Als je feedback krijgt, verfijn dan je aanpak om het gewenste effect te bereiken.

A

