DevOps vs Agile: ultieme gids (2024)

nieuwsgierig naar de verschillen tussen _DevOps vs Agile ?

Agile en DevOps zijn superhelden in de wereld van softwareontwikkeling.

maar net als de X-men en de Avengers hebben ze hun eigen, verschillende werelden

Terwijl Agile zorgt voor de ontwikkelaar-stakeholder wereld, DevOps richt zich op de ontwikkelaar-operatie wereld.

In dit artikel kijken we naar elk van hen in detail en hoe ze verschillen in aanpak, mensen, voordelen en meer. We belichten ook een tool voor projectmanagement dat beide methoden aankan.

Laten we aan de slag gaan!

Wat is DevOps?

DevOps is een softwareontwikkelingsmethodologie die zich richt op het overbruggen van de kloof tussen het softwareontwikkelingsteam en het operationeel team.

De DevOps-methode overbrugt de kloof tussen beide teams met..

Samenwerking : ontwikkel- en operationeel teams werken met elkaar samen

: ontwikkel- en operationeel teams werken met elkaar samen Proces automatisering : automatiseer zoveel mogelijk processen

: automatiseer zoveel mogelijk processen Continu testen : beide teams testen continu elk klein increment

: beide teams testen continu elk klein increment Continue integratie : software wordt in kleinere brokken ontwikkeld voor snellere integratie

: software wordt in kleinere brokken ontwikkeld voor snellere integratie Continu deployment : codes die de testfase doorstaan worden automatisch uitgerold

: codes die de testfase doorstaan worden automatisch uitgerold Continu monitoring : het operationele team bewaakt elk increment terwijl het wordt uitgerold

: het operationele team bewaakt elk increment terwijl het wordt uitgerold Continu software delivery: wijzigingen in code worden continu gebouwd en getest om op elk moment te kunnen worden vrijgegeven

maar je wilt niet alleen **_weten _hoe cool de Avengers zijn, toch?

U wilt ze zien in actie!

laten we eens kijken hoe DevOps werkt..

Traditioneel laat je je softwareontwikkelingsteam weken of maanden werken aan het ontwikkelingsproces en als het klaar is, wordt het product overgedragen aan het operationeel team.

Nu heeft het operationele team een lange klus: het beheren, bewaken en uitrollen van deze enorme stukken code.

Hoewel dit het operationeel team kan overweldigen, kan de implementatie van de software ook veel tijd in beslag nemen. Uw gebruikers wachten niet graag en u wilt ze niet boos maken: vooral als er iemand is zoals Bruce Banner!

In plaats daarvan richt de DevOps-cultuur zich op continue integratie.

Het ontwikkelingsteam schrijft nieuwe code in kleinere brokken, test ze en geeft ze door aan het operationeel team. Het operationele team test, integreert en implementeert de code.

Dit vereist echter een sterke samenwerking tussen je ontwikkel- en operationeel team.

Om dit allemaal aan te pakken, gebruikt DevOps specifieke tools en infrastructuur om naadloze samenwerking en automatisering mogelijk te maken.

indrukwekkend, toch?

laten we nu eens kijken wat _Agile is!

Wat is Agile?

Agile is een softwareontwikkelingsmethodologie waarbij je een heel project opdeelt in kortere ontwikkelingscycli (bekend als sprints) die 2-4 weken duren.

wat is het voordeel?

De Agile methode is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van traditionele projectmanagement methoden, zoals de Watervalmethode .

In de Watervalmethode betrek je de klanten pas na maanden van ontwikkeling bij het product. En als ze niet tevreden zijn met het product, moet je het ontwikkelingsproces helemaal opnieuw beginnen!

Agile richt zich op voortdurende verbetering.

Met Agile presenteer je na elke Sprint een versie van de werkende software aan je klant. Nu je hun feedback hebt, kun je die meenemen in je volgende cyclus.

Hier is een voorbeeld om het Agile-proces beter te begrijpen:

Stel dat je software engineering team een iOS app aan het bouwen is.

Als je de traditionele watervalaanpak gebruikt, zal je op kantoor of in team op afstand kan een jaar nodig hebben om de app te ontwikkelen en te testen.

Maar als de app dan eindelijk op de markt komt, kan het zijn dat de klanten een functie die je team vier maanden lang heeft geperfectioneerd, niet leuk vinden.

maar met de _Agile methodologie _ zouden de dingen anders zijn

Aan het einde van elke sprint (die slechts 2-4 weken duurt) krijg je feedback van je klant over je laatste increment. Op deze manier kun je een slecht idee schrappen zonder tijd en geld te verspillen aan de ontwikkeling ervan.

Maar het mooiste is dat je software kunt bouwen die perfect aansluit op de behoeften van je klanten!

klinkt alsof _Agile een behoorlijk krachtige methodologie is, toch?

Maar hoe verhoudt het zich tot de DevOps methode _?

DevOps vs Agile: hoe verschillen ze?

de X-men en de Avengers hebben een gemeenschappelijk doel: de wereld redden

ze hebben echter hun eigen **_unieke stijl om het te doen.

Op dezelfde manier hebben DevOps en Agile hetzelfde doel: de efficiëntie van de business verhogen.

maar net als de X-mannen en de Avengers zijn hun werelden een beetje verschillend

Laten we eens in deze verschillen duiken:

1. Verschillen in aanpak

Agile en DevOps gebruiken verschillende benaderingen voor softwareontwikkeling:

A. Agile aanpak

De Agile-benadering richt zich op het overbruggen van de kloof tussen de klanten en het Agile-ontwikkelingsteam met behulp van een iteratief feedbackproces. Kortom, het Agile proces hanteert een constante verandering aanpak om de klanten tevreden te houden.

B. DevOps-benadering

De DevOps-benadering overbrugt de kloof tussen het softwareontwikkelingsteam en het operationeel team door het proces te automatiseren en continu te laten verlopen. Het omvat bijvoorbeeld meerdere methoden zoals test automatisering, continue implementatie, continue integratie en continu testen.

Bonus: Bekijk de top 10 Continuous Deployment Tools voor Software Teams in 2023 Noot: In tegenstelling tot de DevOps-methodologie, heeft Agile een leidend document genaamd de Agile Manifest . Het beschrijft de waarden en principes van het Agile Manifesto Agile softwareontwikkelingsmethode .

2. Verschillen in het team

zowel de X-men als de Avengers hebben teams die bestaan uit leden met verschillende vaardigheden

Op dezelfde manier hebben DevOps en Agile beide teamleden met verschillende vaardigheden en grootte.

A. Agile team

In de Agile methodologie zijn teams altijd klein en multifunctioneel. Als zodanig, Agile teams geven over het algemeen de voorkeur aan full-stack ontwikkelaars die elk onderdeel van de levenscyclus van softwareontwikkeling kunnen begrijpen.

En terwijl je een projectmanager, producteigenaar, of Scrum meester om het team te begeleiden, wordt van elk lid van het team verwacht dat ze zelfvoorzienend zijn.

B. DevOps-team

In het DevOps-proces werken vaak veel ontwikkelings- en operationele teams samen en wordt er uitstekend samengewerkt. Het resultaat is dat ze veel groter zijn en dat er leden van het team met verschillende ervaringsniveaus bij betrokken zijn.

In de DevOps-cultuur zijn de rollen duidelijk gedefinieerd in plaats van te focussen op cross-functionaliteit.

3. Verschillen in documentatie

Als het op documentatie aankomt, lijkt Agile meer op Wolverine en DevOps meer op Nick Fury.

A. Agile documentatie

Agile is meer gericht op het werkproces dan op de documentatie.

zoals Wolverine direct in actie wil komen!

Dit betekent echter niet dat Agile documentatie volledig negeert; het staat gewoon op de achtergrond.

B. DevOps-documentatie

In de DevOps-methodologie is documentatie net zo serieus als de houding van Nick Fury.

Omdat het operationele team het increment niet maakt, hebben ze goede documentatie nodig om het increment duidelijk te begrijpen.

4. Verschillen in tijdschema

Wolverine of Hulk geven misschien niet om tijd, maar tijdschema's zijn cruciaal voor uw softwarebedrijf.

A. Agile tijdschema

Agile werkt in korte, vooraf bepaalde periodes die sprints worden genoemd. Deze Sprints duren meestal 2-4 weken.

B. DevOps-tijdsbestek

Het DevOps proces heeft niet zulke specifieke tijdsbestekken, maar het richt zich op een lange termijn planning voor een betere betrouwbaarheid.

de hamer van Tor werkt niet goed als Wolverine hem probeert te gebruiken, toch?

hij is al geweldig met zijn adamantium klauwen

Op dezelfde manier hebben zowel Agile als DevOps hun eigen set tools die voor hen werken.

A. Agile hulpmiddel

Een Agile hulpmiddel richt zich op samenwerking in teams en het bijhouden van projecten.

De meeste Agile teams gebruiken projectmanagement software die hen helpt bij het plannen, beheren en bijhouden van projecten, maar ook bij real-time samenwerking met de leden van het team.

Sorta als een alles-in-één software , zoals JARVIS!

B. DevOps-tool

DevOps heeft automatiseringssoftware en een goede technische infrastructuur nodig. Voorbeeld: cloud computing-technologie zoals AWS kan de vereiste infrastructuur bieden om DevOps te implementeren.

Naast samenwerking in teams biedt een DevOps-tool ook een heleboel automatisering om te helpen met deployment pipelines.

6. Verschillen in de voor- en nadelen

niemand is perfect, toch? Zelfs een god, zoals Thor, maakt zijn deel van de fouten_.

Zo hebben ook Agile en DevOps hun sterke en zwakke punten.

A. Voor- en nadelen van Agile

Hier volgt een korte blik op enkele voordelen van de Agile ontwikkelingsaanpak:

Bevordert samenwerking tussen ontwikkelaars en belanghebbenden

Biedt snellere oplevering van software

Leden besteden minder tijd aan documentatie

Laten we nu eens kijken naar de nadelen van het Agile ontwikkelingsproces:

Beperkte documentatieScope creep gebeurt en een voorwaarde waar is, een specifieke actie wordt automatisch uitgevoerd.

Hulk heeft al ingebouwde automatisering van de werkstroom.

Als er slechteriken in de buurt zijn en Hulk wordt boos, slaat hij ze automatisch neer.

Op dezelfde manier kun je een aangepast geautomatiseerd proces maken voor de workflows van je projecten.

(Er komt natuurlijk geen "slaan" aan te pas).

ClickUp biedt echter 50+ vooraf gebouwde automatiseringen om u snel op weg te helpen.

Enkele hiervan zijn:

Wanneer de status van een Taak verandert, wordt automatisch de toegewezen persoon gewijzigd

Een sjabloon toepassen bij het maken van een taak

De prioriteit van een taak bijwerken wanneer de checklist wordt gewist

Tags wijzigen wanneer de deadline van een taak is bereikt

Een taak archiveren wanneer de prioriteit verandert

(Klik hier om meer vooraf ingestelde automatiseringen te bekijken.)

Niet alleen is dit tijdrovend, maar ze zal ook super geïrriteerd raken.

Je wilt je teamleden ook niet 24/7 bellen voor updates!

Gelukkig hoeft dat met ClickUp niet.

Met de Aangepaste statussen van ClickUp kunt u snel de status van elke Taak zien, op elk gewenst moment.

Maar het beste is dat u deze kunt aanpassen aan de behoeften van uw project.

In uw DevOps-softwareontwikkelingsproject kunt u bijvoorbeeld een fase "in uitvoering van bètatests" of "bugtests" maken in plaats van een algemene term zoals "in uitvoering".

Goede communicatie is essentieel voor elk team.

stel je miscommunicatie met de Hulk voor!

Of het nu gaat om DevOps of Agile, managers moeten vaak complexe technische details bespreken met hun teamleden.

Het is echter moeilijk voor teamleden om de juiste context te krijgen als ze alleen maar lange e-mails krijgen.

Gelukkig heeft ClickUp hier een eenvoudige oplossing voor: Comments.

Elke taak in ClickUp heeft een ingebouwde commentaarsectie, waarmee elk teamlid taakspecifieke discussies kan voeren.

Dit is hoe de Commentaar functie u kan helpen:

Leden taggen om belangrijke opmerkingen te markeren

Verduidelijken wat er precies gedaan moet worden in een Taak

Elk probleem in de juiste context behandelen

Opmerkingen toewijzen aan elk lid van het team om ervoor te zorgen dat het niet onopgemerkt blijft

Deel relevante bestanden binnen elk Taak-onderdeel

Voor die extra samenwerking kun je ook de Weergave chatten om discussies te voeren die niets met Taken te maken hebben. Een geweldige alternatief voor Slack-kanalen !

Je kunt het Dashboard van ClickUp gewoon gratis gebruiken!

Dashboards geven u snelle samenvattingen van elk project. U kunt het aanpassen om precies weer te geven wat u nodig hebt, net zoiets als uw eigen project mission control.

Hier zijn enkele grafieken die u in uw Dashboard kunt gebruiken:

Snelheidsgrafieken : toont u het voltooiingspercentage van uw taken

Burndown grafieken : toont de hoeveelheid werk die nog rest om het project te voltooien

Burnup grafieken : de hoeveelheid werk weergeven die al is voltooid in een project

Cumulatieve grafieken van werkstromen : geven u een weergave van de voortgang van de Taak in de loop van de tijd en helpen u eventuele blokkades te identificeren

F. Integraties wat maakt goede teams zoals Avengers of X-men zo sterk?

ze werken goed met elkaar

Op dezelfde manier moet al je software de hele tijd goed met elkaar werken.

ClickUp heeft native Integraties met verschillende populaire werkpleksoftware om de werkstroom tussen uw tools te stroomlijnen. Terwijl dit u helpt om projecten gemakkelijk te beheren, verhoogt het ook de efficiëntie van uw team.

Enkele van de populaire software waarmee ClickUp naadloos integreert zijn:

GitHub : toont automatisch pushes, toewijzingen en pull-aanvragen direct binnen ClickUp

GitLab : creëer geautomatiseerde workflows gebaseerd op uw GitHub acties

Time Doctor : houd de tijdsregistratie van projecten bij en bewaak de productiviteit van uw werknemers

Zoom : voer video-conferenties van hoge kwaliteit met uw virtueel team leden

Maar wacht...

Dat is niet alles wat ClickUp voor u kan doen!

Hier zijn nog enkele verbazingwekkende functies die het biedt:

Automatisering projectmanagement : automatisering van 50+ terugkerende taken om tijd te besparen

Afhankelijkheid taken in de juiste bestelling uitvoeren

Pulse : weergave van de taken waar uw team het meest actief in is gedurende een dag

Prioriteiten : geef prioriteit aan uw taken op basis van hun urgentie

Documenten : maak gedetailleerde projectdocumenten en deel ze gemakkelijk met uw team

Rapportage : Krijg toegang tot verschillende rapporten over de prestaties van uw team

Krachtige mobiele apps : houd uw werk onderweg bij met de krachtige Android en iOS apps van ClickUp

Conclusie

Dus wat is het resultaat tussen DevOps vs Agile ?

DevOps en Agile pakken allebei verschillende aspecten van je software engineering projecten aan.

En ze allebei gebruiken is alsof je zowel de Avengers als de X-mannen aan je zijde hebt.

Maar met grote kracht komen grote... managementuitdagingen.

Gelukkig hebt u alleen een tool voor projectmanagement nodig, zoals ClickUp!

Als u hulp nodig hebt bij de implementatie van Agile of DevOps, kan ClickUp u bij elke stap op weg helpen met functies zoals Doelen, Automatiseringen en Dashboards.

Zoals het schild van Captain America of de hamer van Thor, is ClickUp het perfecte wapen om elk obstakel in een project te overwinnen. Meld u vandaag aan en ervaar deze superkracht!