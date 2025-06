Evernote vs ClickUp: welke app voor het maken van aantekeningen is het beste?

Een innovatief idee. Een boodschap voor op het boodschappenlijstje. Acceptatiecriteria voor de functie waarvoor u een user story schrijft. Een nieuwsbericht dat u met uw team wilt delen.

Om door het leven te gaan zonder belangrijke details te missen of met een overbelast kortetermijngeheugen, heb je een eenvoudige, krachtige en altijd beschikbare app voor het maken van aantekeningen nodig.

In deze blogpost verkennen we de twee populairste apps voor het maken van aantekeningen: Evernote vs ClickUp.

Wat is ClickUp?

ClickUp is een cloudgebaseerd platform voor projectmanagement dat is ontworpen voor teams van elke grootte en uit elke branche die op één plek willen samenwerken en werk willen bijhouden.

ClickUp consolideert uw taken, documenten, doelen en chats en biedt een uniforme ruimte voor projectplanning, tijdmanagement en toewijzing van middelen. Om uw werk en werkstromen mogelijk te maken, bevat ClickUp ook een krachtige app voor het maken van aantekeningen.

De belangrijkste functies van ClickUp

In het drukke landschap van productiviteitsplatforms onderscheidt ClickUp zich met een reeks krachtige functies, waaronder een uitstekende app voor het maken van aantekeningen en oplossingen voor informatiebeheer, zoals de volgende.

Overzicht van ClickUp-documenten

ClickUp Documenten

Met ClickUp Docs kan uw team aantekeningen, notulen van vergaderingen, projectplannen en al het andere dat u wilt documenteren, centraliseren. Met ClickUp Docs kunt u:

Maak documenten met geneste pagina's en opmaakopties zoals bladwijzers, tabellen en meer

Bewerk in realtime samen met je team, tag anderen met opmerkingen, wijs hen actiepunten toe en zet tekst om in traceerbare taken

Koppel documenten en taken aan elkaar, voeg widgets toe om werkstromen bij te werken, projectstatussen te wijzigen, taken toe te wijzen en nog veel meer, allemaal binnen uw editor

Categoriseer voor gemakkelijke toegang en doorzoekbaarheid

Maak deelbare links en beheer toestemmingen voor toegang door teams, gasten of het publiek

Notepad van ClickUp

Leg gedachten, ideeën en taken direct vast met ClickUp Notepad. Deze functie biedt een snelle en eenvoudige manier om aantekeningen te maken tijdens vergaderingen of brainstormsessies, zodat geen enkel idee onopgemerkt blijft of vergeten wordt.

Organiseer uw aantekeningen, checklists en taken allemaal op één plek met het gratis online notitieblok van ClickUp.

Kennisbank

Bouw een uitgebreide opslagplaats voor informatie met de Knowledge Base van ClickUp. Deze functie is perfect voor het opslaan van handleidingen, veelgestelde vragen en bedrijfsbeleid, waardoor uw team zelf aan de slag kan en herhaalde vragen worden verminderd.

Wat meer? Genereer automatisch kennisbankartikelen met ClickUp Brain.

ClickUp maakt gedetailleerde taakbeschrijvingen en threaded comments mogelijk, zodat teams relevante aantekeningen en discussies kunnen koppelen aan specifieke projecten of taken, waardoor de context behouden blijft en toegankelijk is.

Of het nu gaat om het vastleggen van aantekeningen van vergaderingen, het brainstormen van ideeën of het opbouwen van een kennisbank, ClickUp biedt de tools om dit effectiever te doen.

Prijzen van ClickUp

Of je nu een individuele gebruiker bent die op zoek is naar efficiëntieverbeteringen of een grote organisatie die op zoek is naar uitgebreide oplossingen voor projectontwikkeling, de abonnementen van ClickUp zijn ontworpen om mee te groeien met je ambities.

Free Forever

Unlimited : $7 per gebruiker per maand

Business : $ 12 per gebruiker per maand

Enterprise : Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

ClickUp Brain: beschikbaar bij alle betaalde abonnementen voor $ 5 per lid van de werkruimte per maand

Wat is Evernote?

Evernote is in wezen een app voor het maken van aantekeningen die dient als uw digitale notitieboek, planner en archief. Als hulpmiddel voor het vastleggen en ordenen van aantekeningen blinkt Evernote uit in het overzichtelijk en toegankelijk houden van uw gedachten, onderzoek en projecten.

Evernote-app voor het maken van aantekeningen (Bron: Evernote.com )

De belangrijkste functies van Evernote:

Hieronder vindt u een overzicht van de vele functies die Evernote geschikt maken voor iedereen die zijn leven wil organiseren en zijn werkstroom wil stroomlijnen.

Aantekeningen ordenen

Maak notitieblokken, pagina's en tags om informatie eenvoudig te categoriseren en terug te vinden.

Web Clipper

Sla artikelen, webpagina's en schermafbeeldingen rechtstreeks op in uw account met volledige opmaak.

Documenten scannen

Gebruik de camera van uw apparaat om documenten, visitekaartjes en handgeschreven aantekeningen te scannen en te digitaliseren.

Synchroniseren tussen verschillende platforms

Krijg toegang tot uw aantekeningen op elk apparaat, zodat uw informatie altijd binnen handbereik is.

Prijzen van Evernote

Evernote biedt verschillende prijsniveaus, elk met een unieke set functies en voordelen.

Free Forever

Persoonlijk : $10,83 per maand

Professional : $14,17 per maand

Teams: $ 20,83 per gebruiker per maand

Het is belangrijk om op te merken dat het gratis abonnement van Evernote een limiet van 50 aantekeningen heeft. Als je meer wilt schrijven, moet je upgraden. Aan de andere kant kun je met ClickUp Docs onbeperkt documenten maken, zelfs met het gratis abonnement.

ClickUp vs Evernote: functies vergeleken

We hebben alle functies en mogelijkheden van beide tools onder de loep genomen om u een uitgebreid overzicht te geven van ClickUp versus Evernote. Laten we beginnen.

Beoogde gebruiker

ClickUp is ontworpen voor zowel individuele gebruikers als grote teams. Het combineert krachtige notitiefuncties met projectmanagement, en teams in verschillende sectoren gebruiken ClickUp voor hun project-/product-/programmamanagement.

Evernote is in de eerste plaats een tool voor het maken van individuele notities. U kunt er documenten mee scannen, audio-notities vastleggen en bonnetjes, handleidingen of familierecepten opslaan. Hoewel het krachtige functies heeft voor het maken van notities, ontbreekt de mogelijkheid om die kennis op een zinvolle en schaalbare manier om te zetten in actie.

Communicatie en samenwerking

ClickUp Docs werkt als software voor het bewerken van documenten in realtime en vergemakkelijkt samenwerking, communicatie en teamwork. De krachtigste functies voor samenwerking zijn:

Opmerkingen en vermeldingen

Live chatten

Privé en openbaar delen

Realtime bewerking van documenten

Integratie met taken en productiviteitssuite

Evernote heeft beperkte functies voor samenwerking, zoals het delen van en reageren op aantekeningen. U kunt ook taken aan de aantekeningen toevoegen.

Hoewel deze apps geweldig zijn om samen aan documenten te werken, waren ze beperkend voor projecten die een sterkere overgang nodig hebben naar het bijhouden van werk, het monitoren van voortgang, het evalueren van resultaten, enz.

Taakbeheer

ClickUp elimineert de silo's van notities en werk. Het integreert notities met taken, zodat u actiepunten kunt maken, ideeën kunt becommentariëren en gebruikers kunt taggen. ClickUp Docs voegt gedachten en acties naadloos samen. Met de ondersteuning van krachtige, aanpasbare en flexibele projectmanagementsoftware houdt ClickUp uw notities en documenten in context.

Hoewel Evernote ook de mogelijkheid biedt om taken, actiepunten en planningen aan te maken, zijn de functionaliteiten beperkt. Evernote is een app voor het maken van aantekeningen met enkele functies voor taakbeheer. Maar ClickUp is een productiviteitssuite met krachtige integratie van taken en notities.

Stijlen

Met ClickUp Docs kun je omslagafbeeldingen toevoegen, lettertypes en kleuren wijzigen, regel-/alinea-afstanden aanpassen, widgets/banners toevoegen, subpagina's en een inhoudsopgave opnemen, en nog veel meer.

Ongeëvenaarde stijl en krachtige functionaliteit met ClickUp Docs

Evernote maakt dit allemaal mogelijk. Als app die exclusief is ontwikkeld voor het maken van notities, biedt Evernote verschillende notitietypen, waaronder tekst, schetsen, foto's, audio, webknipsels en PDF's.

Rapportage

ClickUp faciliteert de werkstroom van idee (in ClickUp Docs ) naar actie (in ClickUp-taken ) naar resultaten (op het ClickUp-dashboard ). Op basis van de doelen en targets die je voor jezelf hebt gesteld, kun je direct in ClickUp gedetailleerde rapporten genereren over de voortgang van taken, tijdregistratie en inzichten in de productiviteit.

Evernote heeft geen ingebouwde rapportagefuncties. Dit komt deels doordat Evernote u alleen helpt bij het maken en archiveren van documenten, net als Google Documenten. Er is dus weinig anders bij te houden dan het aantal woorden, tekens, auteurs, enz.

Integraties

ClickUp kan worden geïntegreerd met meer dan 1000 andere apps, waaronder tools van derden voor tijdsregistratie, e-mail, kalender en opslagruimte voor bestanden. Dit uitgebreide ecosysteem stelt teams in staat om werkstromen te stroomlijnen en hun gegevens naadloos te laten doorstromen.

Evernote biedt daarentegen een kleinere selectie van handige integraties. Dit kan de mogelijkheid van de app om volledig te integreren in de bestaande werkstroom van een team beperken.

AI-mogelijkheden

ClickUp Brain verbetert veel van de functies van het platform, waaronder aantekeningen. De belangrijkste AI-mogelijkheden die in de notitiefuncties zijn geïntegreerd, zijn als volgt.

AI-schrijftools: Schrijf e-mails, maak documenten en genereer projectplannen. Controleer de spelling in uw documenten en taken zonder plug-ins of extensies.

Samenvattingen: genereer automatisch vergaderverslagen en actiepunten op basis van aantekeningen tijdens vergaderingen.

ClickUp AI-samenvatting voor documenten

Transcripts: zet spraak automatisch om in tekst en gebruik AI om vragen uit vergaderingen en Clips te beantwoorden.

AI-zoekfunctie: stel vragen en krijg antwoorden uit uw taken, documenten en mensen.

Krijg automatisch alle antwoorden met ClickUp Brain

De aanpak van Evernote op het gebied van AI is meer gericht op het verbeteren van de kernfuncties voor het maken van aantekeningen en het organiseren van informatie.

Suggestie voor content : Suggesties voor gerelateerde content voor betere vindbaarheid

AI-zoekfunctie : informatie gemakkelijker vinden in je aantekeningen, afbeeldingen of handgeschreven tekst

Categorisatie: automatisch taggen en categoriseren van aantekeningen

Sjablonen

ClickUp biedt een uitgebreide opslagplaats met sjablonen voor elk gebruik, geschikt voor alle strategieën voor het maken van aantekeningen.

Geloof je ons niet? Bekijk dan de honderden bronnen en de beste sjablonen voor projectmanagement die je helpen je productiviteit te verhogen. Specifiek voor ClickUp Docs zijn dit enkele populaire voorbeelden:

ClickUp-sjabloon voor projectdocumentatie

ClickUp 1-op-1 beoordelingssjabloon

ClickUp Sjabloon voor documenten voor het ontdekken van agentschappen/clients

Evernote biedt ook gratis sjablonen voor persoonlijke dagboeken, creatief schrijven, het bijhouden van projecten en meer. Deze zijn echter beperkt tot het maken van aantekeningen en kunnen niet worden gebruikt voor projectmanagement.

Klantenservice

ClickUp biedt uitgebreide klantenservice met verschillende hulpmiddelen, waaronder een helpcentrum, video-tutorials, live webinars en een communityforum. Premium-abonnementen bieden toegang tot 24/7 ondersteuning met een indrukwekkende responstijd.

Evernote biedt ondersteuning via een helpcentrum en communityforums, maar de directe klantenservice is beperkt tot Premium- en Business-accounts. Dit is een beperking voor teams die onmiddellijke hulp nodig hebben bij lagere abonnementen.

Prijzen

ClickUp

Free Forever

Unlimited: $ 7 per gebruiker per maand

Business: $ 12 per gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

ClickUp AI is beschikbaar bij alle betaalde abonnementen voor $ 5 per lid van de werkruimte per maand

Evernote

Free Forever

Persoonlijk: $ 10,83 per maand

Professioneel: $ 14,17 per maand

Teams: $ 20,83 per gebruiker per maand

Gezien het bovenstaande biedt ClickUp duidelijk een meer uitgebreide oplossing voor teams die op zoek zijn naar een duidelijke, eenvoudige en geïntegreerde manier om hun aantekeningen te beheren.

Hoewel Evernote een sterke concurrent is als individuele notitie-app, schiet het tekort in het ondersteunen van de dynamische, collaboratieve en geïntegreerde werkstromen die teams tegenwoordig nodig hebben.

De holistische benadering van productiviteit van ClickUp, die notities, taakbeheer, communicatie en rapportage omvat, maakt het een competent alternatief voor Evernote.

ClickUp vs Evernote op Reddit

We gingen naar Reddit om te begrijpen wat gebruikers van ClickUp en Evernote vinden. Toen we op Reddit zochten naar ClickUp vs Evernote, waren de resultaten in het voordeel van ClickUp, waarbij gebruikers het een veelzijdig, taakgericht alternatief noemden.

Een gebruiker zei: "Clickup is een solide app voor taakbeheer die whiteboards, documenten, dashboards, chat en meer biedt om eenvoudige samenwerking te faciliteren", en voegde eraan toe dat het klantenservice-team "geweldig is en dat het ontwikkelingsteam hard werkt om de app te onderhouden en bij te werken. "

Het is dan ook geen wonder dat ClickUp een van de beste apps voor het maken van aantekeningen voor Android is.

Welke app voor notities is het beste voor uw team?

Het resultaat is duidelijk: de app voor aantekeningen van ClickUp is ongeëvenaard! 🏆

De eenvoudige, no-nonsense aanpak van Evernote voor het maken van aantekeningen en het organiseren van informatie was ooit baanbrekend, maar verbleekt nu in vergelijking met de dynamische en veelzijdige tools die sindsdien op de markt zijn gekomen.

Maak kennis met ClickUp. 💜

ClickUp evenaart niet alleen de mogelijkheden van Evernote, maar overtreft ze zelfs. ClickUp biedt een uitgebreide, collaboratieve en aanpasbare app voor het maken van notities voor zowel individuen als teams.

Of je nu gewoon levenslessen vastlegt of aan softwareontwikkeling werkt, ClickUp past zich moeiteloos aan jouw behoeften aan.

En wat meer is: het tilt het maken van aantekeningen naar een hoger niveau door ze te integreren in een breder ecosysteem van taken, projecten en doelen. ClickUp Brain automatiseert en versnelt wat u met uw aantekeningen kunt doen.

Samen wordt ClickUp de krachtigste alles-in-één oplossing voor ideeën, abonnementen en acties, zelfs in de gratis versie.

Geïntrigeerd door de mogelijkheden? Ontdek het volledige potentieel van ClickUp voor uw team.