Microsoft Access vs. Excel: Welke moet je gebruiken?

Gegevens zijn als water. Het is essentieel, overvloedig en soms moeilijk te hanteren.

En de enige manier om jezelf drijvende te houden in deze zee van informatie? Een solide systeem voor gegevensbeheer.

Een gegevensbeheersysteem is ontworpen om grote hoeveelheden gegevens te organiseren, op te slaan, terug te vinden en efficiënt te beheren. Of je nu een student bent die werkt aan een onderzoeksproject of een NASA-wetenschapper die de mysteries van het universum onderzoekt, je hebt een goed gegevensbeheersysteem nodig.

Daarom zijn Microsoft Access en Excel zo populair - ze zijn perfect voor het beheren van databases. Ze hebben gebruiksvriendelijke interfaces en handige snelkoppelingen om je werk gemakkelijker en sneller te maken. Ze bestaan al heel lang en hebben het vertrouwen van miljoenen gebruikers.

Maar welke is beter? Analyses uitvoeren in Access of Excel-hacks ?

Dat is waar deze blogpost over gaat. We vergelijken de functies, voor- en nadelen van deze twee Microsoft tools om je te helpen een weloverwogen beslissing te nemen. Of je nu een voorkeur hebt voor spreadsheets of databases, wij hebben alles voor je op een rijtje gezet.

Wat is Microsoft Access?

via Microsoft Microsoft Access is een bekend relationeel databasebeheersysteem dat voor het eerst verscheen in november 1992.

Het is een van de oudste en populairste databaseprogramma's voor Windows, omdat het geavanceerde ontwikkeltools met een gebruiksvriendelijke interface, waardoor het een uitstekende keuze is voor het beheren en visualiseren van gegevens.

Zie het als Microsoft Excel-je kunt Access gebruiken om gegevens op te slaan, te bewerken en te bekijken. Maar Access doet er nog een schepje bovenop door je een toolkit te geven waarmee je databases kunt maken en beheren. Op deze manier kun je gemakkelijk veel gegevens bijhouden, ordenen en analyseren.

Het is vooral goed voor individuen of kleine bedrijven die aan de slag gaan met databases zonder enige technische expertise.

Functies van Microsoft Access

Laten we nu eens kijken naar enkele van de meest unieke functies van Microsoft Access:

1. Aanpasbare formulieren

via Microsoft Met Microsoft Access kun je aanpasbare formulieren maken, waardoor het gemakkelijker wordt om visueel met gegevens om te gaan.

Deze formulieren gaan verder dan alleen het invoeren van gegevens: je kunt records weergeven en bewerken, berekeningen uitvoeren en gegevens valideren voor nauwkeurige invoer.

Access biedt verschillende hulpmiddelen om formulieren te ontwerpen, zodat je de lay-outs, thema's en besturingselementen kunt aanpassen. Je kunt de formulieren aanpassen met tekstvakken, vervolgkeuzelijsten en knoppen, zodat je een gebruikersvriendelijke interface creëert om met je tabellen te werken.

2. Relaties

Tabellen zijn de bouwblokken van elk gegevensbeheersysteem en het maken ervan in Microsoft Access is relatief eenvoudig.

Je kunt regels instellen voor velden, zoals welk soort gegevens ze kunnen bevatten, en de invoer van gegevens er beter uitzien met format. Maar de magie gebeurt wanneer je deze tabellen koppelt met behulp van primaire en vreemde sleutels.

via Microsoft Deze verbinding tussen tabellen, bekend als een relatie, zorgt ervoor dat de gegevens consistent blijven, waardoor je gemakkelijk antwoorden krijgt als je de database een vraag stelt.

Je kunt tabellen op drie manieren met elkaar verbinden: één-op-één, één-op-veel en veel-op-veel.

3. Query ontwerper

Met Microsoft Access kun je query's gebruiken om je gegevens te sorteren en te analyseren. Of je je gegevens nu wilt weergeven, kopiëren, afdrukken of Taken wilt uitvoeren, met query's kan het.

via Microsoft Access wordt geleverd met een queryontwerper, een handig hulpmiddel om specifieke gegevens uit een database te halen op basis van jouw criteria. Je kunt het gebruiken om query's te maken, toegang te krijgen tot gegevens of rechtstreeks SQL-statements te schrijven om met de database te communiceren.

Er zijn verschillende soorten query's in MS Access, zoals query's voor selectie, query's voor parameters en query's voor acties. Deze query's werken als filters waarmee je gegevens kunt ophalen en analyseren uit een of meer tabellen. Je kunt gegevens filteren en manipuleren, berekeningen doen en zelfs nieuwe velden maken.

4. Macro's en modules

Microsoft Access is niet alleen een visueel databaseplatform; het geeft je ook hulpmiddelen voor softwareontwikkeling en programmeren.

via Microsoft Een van deze hulpmiddelen zijn macro's. Ze kunnen repetitieve taken voor je automatiseren, zoals formulieren openen, query's uitvoeren of rapporten genereren in een opeenvolging van acties.

Het beste deel? Je hoeft geen technisch expert te zijn om deze macro's te maken. Access heeft een Macro Designer waarmee je ze kunt maken via een visuele interface - coderen is niet nodig.

Als je een ontwikkelaar bent en van coderen houdt, kun je dat doen via modules.

via Microsoft Een module is als een verzameling commando's die meer functies aan je database toevoegen. Je kunt je modules schrijven met de programmeertaal Visual Basic for Applications (VBA).

Gebruik het om aangepaste oplossingen voor je databases te maken, waardoor het eenvoudiger wordt wanneer het programma wordt uitgevoerd.

Prijzen van Microsoft Access

Microsoft Access (zelfstandige licentie): $159,99/PC of Mac

Hoewel het hulpprogramma veel nuttige functies heeft, begrijpen we waarom u misschien op zoek bent naar Microsoft Access alternatieven . Hierna volgt een overzicht van Microsoft Excel en de belangrijkste functies.

Wat is Microsoft Excel?

via Microsoft Microsoft Excel is een van de meest gebruikte en krachtigste spreadsheetprogramma's ter wereld.

Het werd voor het eerst geïntroduceerd voor Windows in 1985. Het wordt veel gebruikt voor taken van eenvoudige invoer van gegevens en basisberekeningen tot complexe financiële modellering, gegevensanalyse en rapportage.

De veelzijdigheid en gebruikersvriendelijke interface maken het een waardevol hulpmiddel voor het beheren van gegevens voor individuen, bedrijven en organisaties in verschillende bedrijfstakken.

Functies van Microsoft Excel

Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste functies van Excel die het manipuleren en beheren van gegevens gemakkelijker maken:

1. Formules en functies

via Microsoft Dankzij de formules en functies is Microsoft Excel geweldig in wiskunde en het werken met complexe gegevens.

Met formules kun je allerlei berekeningen doen door nummers, operatoren (zoals + of -) en celverwijzingen te combineren. Ze beginnen altijd met een gelijkheidsteken (=) en fungeren als instructies voor Excel om op te volgen.

Functies zijn als vooraf gemaakte instructies die Excel al kent. Ze maken ingewikkelde berekeningen eenvoudiger. Je kunt ze gebruiken in formules om specifieke Taken uit te voeren.

Er zijn ongeveer 400 functies voor verschillende doeleinden, zoals het uitvoeren van wiskundige bewerkingen, het invoegen van tekst en datums, het omgaan met geld en het uitvoeren van een zoekopdracht binnen Excel.

2. Voorwaardelijke opmaak

via Microsoft Voorwaardelijke opmaak in Microsoft Excel verandert automatisch hoe cellen eruit zien op basis van de regels die u instelt. Met deze functie kunt u belangrijke gegevens markeren en trends of uitschieters voor uw gegevensanalyse markeren.

Met voorwaardelijke opmaak kunt u de achtergrondkleur, de kleur van de tekst of de stijl van cellen wijzigen op basis van hun waarden of de resultaten van de formule.

Deze functie is vooral handig voor gegevensanalisten, omdat ze cellen van een kleurcode kunnen voorzien op basis van de door hen gekozen criteria. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om een kleur te geven aan de prestatiescores van medewerkers boven de 70, zodat je snel kunt zien welke medewerkers goed presteren.

3. Draaitabellen en draaitabellen

via Microsoft In Microsoft Excel veranderen draaitabellen gewone tabellen in slimme overzichten en helpen ze je berekeningen te doen zoals tellen, middelen en optellen op basis van geselecteerde functies.

Dit maakt het trekken van conclusies uit de gegevens eenvoudiger, vooral wanneer je te maken hebt met grote datasets waarbij het vinden van patronen een uitdaging kan zijn. Met een paar klikken kun je met draaitabellen groepen gegevens ordenen, zodat je gemakkelijker de informatie kunt vinden die je nodig hebt. Zodra de tabel klaar is, kun je een PivotChart maken om je gegevens te visualiseren.

PivotTables en PivotCharts werken samen, zodat je je gegevens kunt herindelen en analyseren zonder telkens ingewikkelde formules te gebruiken.

4. Lookup en referenties

via Microsoft De functies Lookup en Reference helpen je specifieke waarden te vinden in een dataset of te verwijzen naar specifieke delen van een werkblad. Deze functies zijn essentieel voor gegevensanalyse, vooral wanneer je met grote hoeveelheden gegevens werkt.

Enkele veelgebruikte functies in deze categorie zijn VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP en XLOOKUP voor het opzoeken van waarden en INDEX, MATCH, OFFSET en INDIRECT voor Taken op het gebied van verwijzingen.

Voor analisten zijn deze functies waardevol voor het matchen van gegevens uit een tabel met een gegeven waarde.

Prijzen Microsoft Excel

Microsoft Excel (standalone licentie): $159,99/PC of Mac

$159,99/PC of Mac Microsoft Excel met Microsoft 365: Vanaf $6,99/maand

Microsoft Access vs. Excel: Vergelijking van functies

Laten we nu de functies van beide tools vergelijken om duidelijk te maken welke het beste bij jouw behoeften past.

Hier volgt een uitsplitsing van MS Access vs MS Excel in detail:

1. Opslagruimte voor gegevens

MS Access en MS Excel kunnen veel gegevens verwerken en gegevensintegriteit behouden, maar ze verschillen in de hoeveelheid informatie die ze kunnen opslaan.

Microsoft Access, een databaseprogramma, is ontworpen voor complexere opslagruimtes. Het biedt uitstekende opslagruimte en sorteermogelijkheden, waardoor het ideaal is voor scenario's waarin gestructureerd en relationeel gegevensbeheer essentieel is.

Microsoft Excel is goed voor basisgegevensopslagruimte omdat het draait op een plat gegevensmodel. Dit betekent dat de gegevens niet met elkaar verbonden zijn, waardoor het geschikt is voor eenvoudige lijsten.

Excel is beter voor kleinere gegevensverzamelingen, waarbij de gegevens worden georganiseerd in rijen en kolommen op een rasterachtige interface. Hoewel het verbinding kan maken met externe databronnen, is directe bewerking van gegevens niet zijn sterkste kant.

Dit is waar Excel tekortschiet. Access kan moeiteloos overweg met uitgebreidere en onderling verbonden datasets.

2. Gegevensanalyse

Access en Excel zijn beide krachtige hulpmiddelen voor gegevensanalyse. Dit betekent echter niet dat deze twee platforms identieke analysemogelijkheden hebben.

Microsoft Access is geweldig voor geavanceerde gegevensanalyse. Het gebruikt SQL om snel specifieke gegevens uit een of meer tabellen op te halen.

Met Access kun je in query's expressies gebruiken om waarden te berekenen, wat de analytische mogelijkheden vergroot. Je kunt gegevens op verschillende manieren weergeven en complexe query's uitvoeren, waardoor het eenvoudiger wordt om specifieke subsets van gegevens te extraheren.

Microsoft Excel heeft verschillende hulpmiddelen om gegevens te analyseren. Het biedt ingebouwde functies en formules die gebruikers helpen om berekeningen uit te voeren en trends te analyseren.

Excel is uitstekend geschikt voor het maken van aangepaste formules en het gebruik van functies om gegevenspatronen te begrijpen. Je kunt de gegevens visueel weergeven en PivotTable-rapporten of grafieken maken voor een betere analyse, maar het is minder geavanceerd dan Access, dat beschikt over circulaire verwijzingen en vluchtige functies.

3. Samenwerking

Samenwerking is een cruciale functie voor teams die zowel Access als Excel gebruiken.

Microsoft Access werkt goed voor samenwerking, vooral met meerdere gebruikers. Je kunt samenwerken met behulp van Windows SharePoint Services of delen van netwerkbestanden. Access is goed voor gelijktijdige bewerking als de database in een gedeelde netwerk map staat.

De database wordt echter vaak opgeslagen op lokale of netwerkschijven, wat samenwerking moeilijker maakt. Je hebt een goede installatie nodig voor toegang voor meerdere gebruikers in Access-databases.

Microsoft Excel is een geweldig hulpmiddel om samen te werken en gegevens te delen. Je kunt Excel-bestanden delen via cloudservices of samenwerkingsplatforms. Hierdoor kunnen veel mensen het bestand tegelijkertijd bewerken, waardoor het gemakkelijk wordt om samen te werken en gegevens te analyseren.

4. Veiligheid van gegevens

Gevoelige gegevens zijn vaak een target voor kwaadwillenden. Of u nu Access of Excel gebruikt, deze tools moeten uw gegevens beschermen tegen inbreuken en ongeoorloofd gebruik.

Microsoft Access heeft een gebruiksvriendelijk model voor veiligheid. Gebruikers kunnen bepalen wie hun gegevens weergeeft of bewerkingen uitvoert en limieten instellen voor specifieke velden, waardoor ongeldige invoer van gegevens wordt voorkomen. Dit is handig voor Access-beginners, omdat het controle biedt over de toestemmingen van gebruikers zonder dat er voortdurend hulp van experts nodig is.

Hoewel Excel krachtig is, heeft het beperkingen op het gebied van veiligheid. Onbevoegde toegang tot vergrendelde bestanden is relatief eenvoudig door zwakke codering en een gebrek aan robuuste controle.

Zowel Excel als Access bieden functies zoals wachtwoorden en codering om je gegevens veilig te houden. Excel bewaart je werk echter met tussenpozen met AutoRecover, terwijl Access het continu bewaart.

Microsoft Access versus Microsoft Excel: Wie is de winnaar?

Kiezen tussen de twee Microsoft tools is een uitdaging, omdat ze elk hun voordelen en limieten hebben.

Microsoft Access kan complexe gegevensanalyses uitvoeren en geavanceerde gegevenssets opslaan, waardoor het een uitstekende keuze is voor eigenaren van bedrijven die operationele gegevenssets verwerken. Het is echter niet de meest aanpasbare tool, waardoor mensen op zoek gaan naar alternatieven.

Aan de andere kant heeft Microsoft Excel een plat gegevensmodel, dat goed overweg kan met eenvoudigere gegevenssets. Excel is de beste keuze voor financiële en statistische analisten dankzij de vele formules en functies.

Terwijl Access verschillende gegevenstypen kan opslaan, zoals tekst, nummers, afbeeldingen, enzovoort, slaat Excel voornamelijk nummers en tekst op. Het platte bestandsmodel van Excel maakt flexibiliteit en aanpassingen mogelijk, maar verhoogt ook het risico op dubbele gegevens en fouten.

De keuze tussen de twee tools hangt af van je gegevensbehoeften, voorkeuren en vaardigheden.

Microsoft Access vs. Excel op Reddit

We besloten Reddit af te struinen om beter te begrijpen aan welke tool gebruikers de voorkeur geven.

Gebruikers op Reddit begrepen grotendeels de specificiteit van de tools en kozen er een op basis van hun Taak. Eén gebruiker legde zelfs de sterke punten van elke tool uit en stelde voor om ze allebei te gebruiken indien mogelijk.

"Het is de moeite waard om bekend te zijn met Access. Het zijn twee verschillende tools. Access is een database, gebruikt voor het manipuleren van gegevens. Excel is een spreadsheet die wordt gebruikt voor numerieke analyse. Er is veel dat beide kunnen doen, maar ze hebben elk hun eigen specialisme. Het hangt er dus vanaf wat de taak inhoudt.. ...De twee toepassingen kunnen ook samenwerken en gegevens delen. Dus soms kun je zelfs elementen van beide gebruiken. De beslissende factor is dus wat je wilt doen. Als je weet hoe je beide moet gebruiken, dan kun je beter beslissen wat het beste is voor jouw vereisten."

Ondertussen gaf een andere gebruiker er de voorkeur aan om zowel Access als Excel te gebruiken voor de beste resultaten.

access is absoluut de moeite waard om te gebruiken in combinatie met Excel

Ik gebruik het vaak om grote gegevens te sorteren met een query, dan is het copy-pasten van de tabelgegevens in Excel prachtig."

Maak kennis met ClickUp: de oplossing voor het debat tussen Access en Excel

Of u nu kiest voor Microsoft Access of Microsoft Excel, u zult waarschijnlijk ergens een compromis moeten sluiten.

Maar wat als er een oplossing was die de beste functies van beide platforms combineert in één allesomvattende software?

Maak kennis met ClickUp - een zeer goed beoordeelde productiviteits- en platform voor projectmanagement

de beste alternatief voor Excel en Access.

ClickUp is geschikt voor zowel kleine als grote bedrijven en werkt als een databasebeheersysteem en een spreadsheetprogramma in één.

Het combineert deze oplossingen met krachtige taakbeheer functies, zoals Aangepaste velden van ClickUp om complexe berekeningen uit te voeren, aanpasbare sjablonen en AI die uw drukke werk aankan.

ClickUp stroomlijnt werkstromen, vergemakkelijkt projectdocumentatie helpt deadlines te halen en integreert met meer dan 1000 apps, waardoor het een veelzijdige keuze is voor individuen of bedrijven van verschillende grootte. Of u nu de voortgang van uw mijlpalen bijhoudt, samenwerkt aan cross-functionele projecten of uw gegevens visualiseert, ClickUp kan u met alles helpen.

1. Organiseer al uw Taken met de tabel weergave

Beheer en bijhoud uw taken op een spreadsheet met de tabelweergave van ClickUp-taak

Taken beheren is nu net zo eenvoudig als werken op een Excel-spreadsheet, dankzij Tabel weergave van ClickUp . Gebruik deze functie om uw taken netjes te ordenen in een raster, inclusief details zoals toegewezen personen, status en deadlines.

De tabel weergave geeft je een snelle blik op de voortgang van elk project. Maar dat is nog niet alles - er zijn nog een paar dingen die je met deze weergave kunt doen:

Gemakkelijke gegevensoverdracht: Kopieer en plak uw tabel eenvoudig in anderespreadsheetsoftware zoals Excel

Kopieer en plak uw tabel eenvoudig in anderespreadsheetsoftware zoals Excel Persoonlijke zichtbaarheid: Maak een kolom naar keuze vast om zichtbaar te blijven terwijl u door uw tabel navigeert, zodat u snel bij belangrijke informatie kunt

Maak een kolom naar keuze vast om zichtbaar te blijven terwijl u door uw tabel navigeert, zodat u snel bij belangrijke informatie kunt Aanpasbare kolommen: Pas de grootte van uw kolommen automatisch aan om te voorkomen dat tekst wordt afgesneden, zodat u alle details van uw Taak duidelijk ziet

Pas de grootte van uw kolommen automatisch aan om te voorkomen dat tekst wordt afgesneden, zodat u alle details van uw Taak duidelijk ziet Eenvoudig delen: Deel uw tabellen eenvoudig met anderen door middel van een persoonlijke link, waardoor samenwerking wordt aangemoedigd en iedereen eenvoudig toegang heeft tot informatie

2. Maak een dashboard om uw werk te visualiseren

Visualiseer uw werk zoals u dat wilt. Maak een gepersonaliseerd dashboard met ClickUp Dashboards

Zou het niet makkelijker zijn als u alle gegevens waarmee u werkt op één scherm kon zien?

Nou, met ClickUp Dashboards dat kan. Dashboards huisvesten alle relevante gegevens op één plaats, waardoor de limieten van informatie in afzonderlijke spreadsheets of databases worden vermeden. Iedereen blijft gesynchroniseerd met automatische updates, terwijl gedeelde toegang een einde maakt aan de chaos rond versiebeheer.

Maak eenvoudig duidelijke en visueel aantrekkelijke operationele dashboards. Je kunt kiezen uit meer dan 50 widgets om grafieken aan te passen, de voortgang van projecten bij te houden, werklasten te beheren en nog veel meer. Bovendien kun je externe apps verbinden om ze nog krachtiger te maken.

Een dashboard maken in ClickUp is eenvoudig dankzij de Dashboard kaarten. Deze kaarten fungeren als bouwblokken. Je voegt ze één voor één toe om een uniek beeld te creëren en de informatie die je nodig hebt te visualiseren.

3. Verzamel al uw gegevens onder één dak

Vereenvoudig gegevensbeheer door ClickUp te integreren met Microsoft 365 en Tableau ClickUp's integraties functie ondersteunt meer dan 1000 apps, zodat u verbinding kunt maken met elk belangrijk platform dat u nodig hebt om uw bedrijf soepel te runnen.

U kunt nu eenvoudig verbinding maken met Microsoft 365 en uw gegevens overbrengen naar ClickUp. Maar wat als u gegevens van ClickUp wilt gebruiken en analyseren met software zoals Tableau?

Vrees niet. ClickUp kan ook integreren met Tableau!

Gebruik gewoon de Tableau Web Connector en integreer uw ClickUp account met Tableau. Zodra dit Klaar is, gebruikt u de gegevens van uw ClickUp-werkruimte om een momentopname van uw gegevens te maken.

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

Beheer uw gegevens als een professional met ClickUp

Jongleren met meerdere tabellen en databases kan een nachtmerrie zijn zonder het juiste databasebeheersysteem. En als er één platform is dat alles kan beheren wat u erbij gooit, dan is het ClickUp.

Van projecten tot Taken tot databases, ClickUp bijhoudt en organiseert elke bedrijfsbeweging.

Het biedt een tabel weergave voor gegevensbeheer, aangepaste velden voor berekeningen, dashboards voor gedetailleerde rapporten en zelfs automatisering voor gestroomlijnde repetitieve taken! U kunt ook kiezen uit een van de vele sjablonen voor spreadsheets als je niet vanaf nul wilt beginnen met het opbouwen van een database.

ClickUp kan uw ideale oplossing zijn database voor projectmanagement waardoor de gegevensanalyse vlotter en eenvoudiger verloopt.

Aanmelden bij ClickUp

vandaag nog gratis!