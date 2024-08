Smartsheet vs ClickUp: Welke tool voor projectmanagement is het beste?

Vraag het een willekeurige professional en hij of zij zal je vertellen dat vaardigheden op het gebied van projectmanagement nodig zijn om succesvol te kunnen werken. Maar het is niet zo eenvoudig als een goede strateeg en teammanager zijn. De juiste tool voor projectmanagement zal het proces verder naadloos laten verlopen.

Als je ontelbare uren onderzoek hebt gedaan om de beste software voor projectmanagement om uw projecten te beheren, eindigt uw zoektocht hier.

Smartsheet en ClickUp zijn competente tools voor projectmanagement. Als je een van beide kiest, zal je team je dankbaar zijn. Maar u bent hier niet voor het korte antwoord.

Laten we elke tool analyseren en kijken naar het overzicht, de beste functies en de prijzen. Aan het einde van dit stuk zul je een duidelijk beeld hebben van de beste software voor jouw behoeften op het gebied van tijdbeheer.

Wat is ClickUp?

Stem zakelijke doelen op elkaar af, houd de voortgang bij, voer vergaderingen voor projectmanagement en werk efficiënt samen, ongeacht uw locatie, met ClickUp Software voor projectmanagement voor teams op afstand

ClickUp is een end-to-end projectmanagement software en samenwerkingstool die al uw activiteiten in één platform combineert. Maak taken, beheer workflows, nodig je teamleden uit, voeg onbeperkt gebruikers toe voor bestandsdeling, bereid Wiki voor met behulp van documenten, volg de voortgang van projecten op realtime dashboards en meer.

Zie ClickUp als een controlecentrum om alle werkstromen te analyseren en sneller beslissingen te nemen zonder te hoeven schakelen tussen tools en apps van derden.

Als u denkt dat het aantikken van een paar sleutels om van tool te wisselen - de zogenaamde ' context wisselen geen grote uitdaging is, denk dan nog eens na.

Elk lid van je team is misschien wel bezig met 4 uur per week schakelen tussen toepassingen.

Functies van ClickUp

ClickUp is een krachtige software voor projectmanagement die bekend staat om zijn brede bereik aan functies. We hebben de drie populairste functies van ClickUp uitgelegd die projectmanagers en kleine bedrijven dagelijks gebruiken:

Taakbeheer

Taken beheren is de kern van projectmanagement. Het is echter ingewikkeld om taken bij te houden. ClickUp-taken vereenvoudigt het proces door u in staat te stellen Taken te organiseren en te visualiseren zoals u dat wilt.

Bovendien kunt u nieuwe action items aan een bestaande Taak door een opmerking toe te voegen en een lid van het team te taggen.

Tabel weergave ClickUp Tabel Weergave is de eenvoudigste manier om gegevens in een project te visualiseren. Het organiseert alle gegevens in een tabel format, zodat het gemakkelijk is om budget, inventaris of client informatie te beheren. Bewerk gegevens in bulk, voeg aangepaste velden toe uit meer dan 15 veldtypes en maak kolommen vast.

Zodra uw tabel klaar is, kunt u deze delen met uw clients via een deelbare link. Exporteer de gegevens in de tabel weergave naar een spreadsheet om uw database bij te werken.

Spreadsheet sjabloon

Gebruik de 1000+ aanpasbare sjablonen van ClickUp om handmatige invoer te verminderen met geautomatiseerde gegevensimport, aangepaste formules en vergelijkingen te maken en de voortgang bij te houden met behulp van visuals.

ClickUp prijsabonnementen

Free Forever : Gratis

: Gratis Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise-abonnement: Neem contact op voor prijzen

Wat is Smartsheet?

Personaliseer uw werkstromen met widgets en automatiseer taken met Smartsheet

Smartsheet is een werkbeheerplatform voor ondernemingen. Het biedt een vertrouwde spreadsheetinterface voor het vastleggen van abonnementen, resources en planningen. Deel uw werk met interne en externe medewerkers, zelfs als ze geen gebruiker zijn van Smartsheet.

U kunt historische gegevens visualiseren als grafieken om trends te volgen in formats zoals burndown, kolomreeksen en snapshots.

Smartsheet combineert projectmanagement en Excel-functies. De gebruikersinterface is vergelijkbaar met het Excel en Google Spreadsheets spreadsheet format.

Smartsheet maakt samenwerking op het gebied van content eenvoudiger, omdat u waarschuwingen kunt instellen om medewerkers eraan te herinneren, leveranciers kunt toestaan om content te bekijken zonder ze toegang te geven tot de project sheet, en de oudere versie kunt vergrendelen wanneer de nieuwe content wordt geüpload.

Geef uw lijst met taken weer in Gantt grafieken om kritieke paden te creëren, basislijnen vast te stellen en de essentiële taken in de tijdlijn van uw project te markeren.

Functies van Smartsheet

Smartsheet biedt robuuste functies voor projectmanagement waarmee u projecten kunt beheren, taken kunt organiseren, kunt samenwerken met interne en externe belanghebbenden en een arendsoog kunt houden op elke fase van uw projectlevenscyclus.

Hier zijn een paar toppers uit de lijst met functies van Smartsheet die u niet mag missen:

Bridge

Bridge is een drag-and-drop interface waarmee u uw werkstromen kunt aanpassen om repetitieve taken te automatiseren. Ontwerp de workflow met de logica die past bij uw werkstroom en stel triggers in op basis van gebeurtenissen of schema's. Met ingebouwde integraties of low-code opties kunt u ook API-calls en JavaScript gebruiken.

Vormen

Met de formulieren van Smartsheet kunt u belangrijke informatie snel in een gestructureerd format aanleveren

Maak Smartsheet formulieren om gegevens van iedereen te verzamelen. Met voorwaardelijke logica zijn uw vragen altijd relevant voor de persoon die het formulier invult. Gebruik merkelementen zoals achtergrondkleuren, logo's, GIF's, tekst en afbeeldingen om het formulier te personaliseren. De gegevens van deze formulieren worden direct opgeslagen in je spreadsheet zodat je verdere actie kunt ondernemen.

Werkstroom automatisering

Het automatiseren van werkstromen is een van de populairste functies van Smartsheet. Het beste deel is dat het intuïtieve ontwerp van Smartsheet het optimaliseren van repetitieve en tijdrovende processen tot een koud kunstje maakt.

Gebruik een visueel geladen flowchart bubble om Smartsheet workflow te automatiseren. Deze samenwerkende en aanpasbare functies zijn een slimme oplossing om u snel een overzicht te geven van de taken die geautomatiseerd moeten worden, samen met trigger voorwaarden en gevolgen.

Bovendien kunt u regels instellen voor parallelle workflows om Taken in elke fase te helpen automatiseren, bijvoorbeeld voor projectmanagement voor marketing bureaus, bug bijhouden voor softwareontwikkelingsteams of inkoopfacturatie voor supply chain teams.

Het meest opvallende nadeel bij het vergelijken van Smartsheet en ClickUp is dat automatisering van werkstromen in Smartsheet vereist kennis van de PM-tool en is niet beginnersvriendelijk.

Prijzen voor Smartsheet

Free Forever : Gratis

: Gratis Pro : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Enterprise-abonnement: Neem contact op voor prijzen

ClickUp vs. Smartsheet: Vergelijking van functies

Zowel Smartsheet als ClickUp kunnen het zware werk voor u doen, of het nu gaat om procesbeheer, real-time samenwerking, werklastbeheer of teamcommunicatie. Bovendien bieden ze een gratis abonnement aan, wat uitstekend is om het water uit te testen voordat je volwaardige tools gaat gebruiken.

Het is tijd om dieper in te gaan op de analyse van de functies van elke tool en te begrijpen hoe ze van elkaar verschillen.

We hebben de functies onderverdeeld in zes categorieën en een vergelijking gemaakt tussen Smartsheet en ClickUp.

Project zichtbaarheid in ClickUp

ClickUp biedt meer dan 15 aangepaste projectweergaven, waaronder Kalenderweergave, Tijdlijn, Board, Werklast en Formulierweergave. De Mindmap is de beste keuze om ideeën en werkstromen visueel weer te geven. Het is gemakkelijk om de werkstroom te herschikken, logische paden te creëren en mindmaps om te zetten in actie-items.

De kaderweergave is ook een uitstekende keuze als meerdere teams tegelijk aan een project werken. Je kunt zien waar mensen aan werken, wat hun status is en wie welke capaciteit heeft. Door taken te slepen en neer te zetten, kun je verantwoordelijkheden opnieuw toewijzen aan leden van het team en blijf je op de hoogte van het middelenbeheer.

Zichtbaarheid van projecten in Smartsheet

Smartsheet biedt vier manieren om projectgegevens te visualiseren: Raster, Gantt, Kaart en Kalender weergave. De aanpassingsmogelijkheden zijn limiet vergeleken met ClickUp, maar elke weergaveoptie kan op een andere manier voldoen aan uw behoeften op het gebied van projectmanagement.

Rasterweergave: De roosterweergave geeft uw projectgegevens weer in een spreadsheet format. U kunt rijen en kolommen toevoegen en documenten rechtstreeks aan het blad toevoegen

De roosterweergave geeft uw projectgegevens weer in een spreadsheet format. U kunt rijen en kolommen toevoegen en documenten rechtstreeks aan het blad toevoegen Gantt-weergave: De Gantt-weergave presenteert informatie in de vorm van een spreadsheet aan de linkerkant, en rechts zijn er Gantt-grafieken voor het bijhouden van de duur van verschillende Taken

De Gantt-weergave presenteert informatie in de vorm van een spreadsheet aan de linkerkant, en rechts zijn er Gantt-grafieken voor het bijhouden van de duur van verschillende Taken Kaartweergave: De kaartweergave is een uitstekende optie vooragile projectmanagement zoals je de gegevens in een Kanban-bord weergeeft. Gebruik slepen en neerzetten om afhankelijkheid van taken opnieuw toe te wijzen

De kaartweergave is een uitstekende optie vooragile projectmanagement zoals je de gegevens in een Kanban-bord weergeeft. Gebruik slepen en neerzetten om afhankelijkheid van taken opnieuw toe te wijzen Kalender weergave: De kalender weergave is de ideale keuze voor het bijhouden vantijdlijnen van projecten en overlap te voorkomen

Functies voor samenwerking in ClickUp

Illustreer uw ideeën, schets strategieën en brainstorm effectief met ClickUp Whiteboard

Samenwerking in teams en teamcommunicatie vormen de basis van succesvol projectmanagement.

ClickUp is een specialist in deze categorie. Het is een gebruiksvriendelijke interface met intuïtieve functies waarmee u ideeën kunt delen en met het team kunt werken. Er is nauwelijks leercurve voor nieuwe gebruikers, waardoor ClickUp een van de beste software voor projectmanagement is. ClickUp Whiteboards en ClickUp Documenten zorgen voor al uw samenwerkingsbehoeften.

ClickUp Whiteboards zijn uw virtuele vergaderruimtes om nieuwe ideeën en werkstromen te visualiseren, te brainstormen en de volgende stappen te strategiseren. Volg de activiteiten van andere teamleden in real-time en deel uw gedachten met hen als aantekeningen.

Het beste van het gebruik van Whiteboards is dat de ideeën van uw team worden omgezet in gecoördineerde acties, waardoor er geen tijdsverschil is in de uitvoering.

ClickUp Docs voldoet aan al uw contentvereisten voor projectmanagement. Gebruik Docs om gezamenlijke documenten te maken als Wiki's of draaiboeken met realtime bewerking, het toewijzen van opmerkingen als actie-items en het toevoegen van ondersteunende documenten, PDF's, presentaties en tabellen als referentiepunten.

Zet tekst om in uitvoerbare taken en wijs ze toe aan je teamleden om ervoor te zorgen dat niets verloren gaat.

Tot slot, ClickUp's Redactie functie kunt u markeringen op documenten markeren, PDF's annoteren, markeringen op design mockups tekenen en nog veel meer.

Functies voor samenwerking in Smartsheet

Werk samen met je team in een gebruiksvriendelijk platform voor het uitvoeren van werk

Smartsheet heeft een paar spannende functies voor samenwerking die gebruikers aantrekken die liever werken in software met een spreadsheetachtige functie. Deel de spreadsheet met anderen om samen te werken en u kunt op de hoogte blijven van hun toevoegingen met realtime bijhouden.

Uw leveranciers kunnen ook commentaar geven op Smartsheet, zelfs als ze geen toegang hebben. U hebt de bevoegdheid om de toestemmingsniveaus te beheren en gebruikerstypes toe te wijzen die bepalen wat ze wel en niet mogen doen met hun Smartsheet account.

De samenwerkingsfuncties van Smartsheet zijn nuttig, maar beperkt. Grotere teams die op zoek zijn naar robuuste samenwerkingsmogelijkheden zullen misschien niet erg onder de indruk zijn.

Analytics-mogelijkheden in ClickUp

Houd de gezondheid van een project in de gaten met behulp van geavanceerde analyses binnen ClickUp

ClickUp staat bekend om zijn realtime rapportage en analysemogelijkheden. ClickUp Dashboard geeft u een volledig overzicht van al uw projecten en is aanpasbaar, zodat u zelf kunt beslissen en prioriteren wat u wilt analyseren en bijhouden.

ClickUp biedt 50+ widgets om uw dashboard op te bouwen, waaronder Sprint management, Werklast, Tijdregistratie, Tabellen en Aangepaste grafieken.

Genereer realtime rapporten om tijdsinschattingen te onderzoeken en welke taken vandaag door uw team zijn aangepakt. ClickUp Doelen uw aangepaste dashboards aanvullen. Maak doelen van projecten met tijdlijnen en targets en de voortgang automatisch bijhouden. Verzamel je doelen in verschillende mappen per cyclus van de Sprint, OKR of wekelijkse scorekaarten voor medewerkers. ClickUp mijlpalen tilt het bijhouden van doelen naar een hoger niveau door u toe te staan mijlpalen toe te voegen. Deze mijlpalen verschijnen in diamantpictogrammen, waardoor het eenvoudiger wordt om kritieke taken van een project te identificeren.

Analytics-mogelijkheden in Smartsheet

Werk met realtime gegevens uit meerdere sheets in één weergave met de robuuste functies van Smartsheet voor rapportage.

Smartsheet's spreadsheet software staat bekend om zijn robuuste rapportage functies. Je rapport kan een rij rapport zijn of een sheet summary rapport.

Een rijrapport voegt alle rij-informatie van meerdere bladen samen. Samenvattingsrapporten geven een samenvatting van meerdere sheets om je een overzicht te geven van verschillende projecten op één plek.

Filter de gegevens in deze rapporten om te behouden wat relevant is. Dit is een geweldig idee voor het delen van aangepaste rapporten met belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in het observeren van specifieke gebieden in een project.

Bovendien is de visuele project dashboards bieden realtime analyses om het portfolio van projecten samen te vatten en conflicten aan te pakken.

Functies van ClickUp voor automatisering

Vat uw taken en documenten in seconden samen met ClickUp AI ClickUp AI is de krachtpatser van automatisering, een intelligente sidekick die uw werk veel gemakkelijker zal maken.

ClickUp AI is handgemaakt op basis van verschillende rollen en use cases. Maak subtaken en actie-items op basis van de beschrijving, vat threads samen en schrijf updates. Verhoog uw schrijven voor duidelijkheid, beknoptheid en betrokkenheid met ClickUp AI als uw slimme editor.

ClickUp heeft ook meer dan 100 kant-en-klare automatiseringsopties voor terugkerende Taken. Gebruik deze automatiseringsopties zoals ze zijn, of pas ze aan op basis van uw behoeften. Wijs automatisch taken toe, plaats opmerkingen en verplaats statussen om u te concentreren op meer kritieke gebieden.

Stel de trigger voor de automatisering en de exacte voorwaarden voor de trigger in zodat alles soepel verloopt, zelfs in de automatische pilootmodus.

Automatisering functies van Smartsheet

Smartsheet biedt automatisering zonder code om repetitieve taken te elimineren en tijd te besparen. Ze hebben een verzameling vooraf gemaakte sjablonen om wekelijkse statusaanvragen en deadlines te maken of aangepaste workflows in te stellen.

Je kunt afzonderlijke workflows gebruiken of meerdere acties en voorwaardelijke paden combineren. Als je van plan bent om de aangepaste werkstroom regelmatig te gebruiken, markeer ze dan als terugkerend.

Geef goedkeuringsverzoeken weer en reageer erop vanuit de mobiele app, desktop-app, e-mail of zelfs Slack van Smartsheet.

Zowel Smartsheet als ClickUp zijn indrukwekkend op het gebied van automatisering. De beschikbaarheid van AI in ClickUp geeft het echter de overhand.

Klantenservice in ClickUp

ClickUp heeft een uitgebreide lijst met hulpmiddelen in de ClickUp Helpcentrum als u vastloopt. Ga naar het Helpcentrum vanuit uw browser, werkruimte of een ClickUp-webpagina. Als u nog steeds hulp nodig hebt om de oplossing te vinden, neem dan contact op met 24/7 live support voor ondersteuning met prioriteit, die ook beschikbaar is voor gebruikers van de gratis abonnementen van ClickUp.

Naast live ondersteuning heeft ClickUp nog vijf andere ondersteuningsopties:

ClickUp University: ClickUp University is een zelfstudieplatform. Er worden cursussen gemaakt voor nieuwe en bestaande gebruikers om een basisopleiding op te bouwen. U krijgt ook certificaten voor het succesvol afleggen van een kennistest

ClickUp University is een zelfstudieplatform. Er worden cursussen gemaakt voor nieuwe en bestaande gebruikers om een basisopleiding op te bouwen. U krijgt ook certificaten voor het succesvol afleggen van een kennistest ClickUp Webinars: ClickUp heeft on-demand webinars die u op elk moment kunt bekijken. Er is ook een optie voor live webinars voor u en uw team om u te helpen use cases, workflows en geavanceerde functies te leren

ClickUp heeft on-demand webinars die u op elk moment kunt bekijken. Er is ook een optie voor live webinars voor u en uw team om u te helpen use cases, workflows en geavanceerde functies te leren C l ickUp API: In uw ClickUp account kunt u integraties met andere tools instellen met behulp van de ClickUp AI documentatie

l In uw ClickUp account kunt u integraties met andere tools instellen met behulp van de ClickUp AI documentatie ClickUp Templates: In het templatecentrum van ClickUp kunt u sjablonen kiezen die speciaal zijn ontworpen voor verschillende use cases. Zoek een geschikt sjabloon en pas het aan zoals u dat wilt

In het templatecentrum van ClickUp kunt u sjablonen kiezen die speciaal zijn ontworpen voor verschillende use cases. Zoek een geschikt sjabloon en pas het aan zoals u dat wilt ClickUp Community: Volg de ClickUppers Facebook-groepis een officiële groep van gebruikers van ClickUp waar ze vragen stellen, nieuwe functies bespreken en hun gedachten delen over alles wat met ClickUp te maken heeft

Klantenservice in Smartsheet

De Customer Support Portal van Smartsheet dient twee doelen: een self-service kennisbank en een gecentraliseerde locatie om ondersteuningsgevallen te openen en bij te houden. 24/7 telefonische ondersteuning is beschikbaar voor betaalde gebruikers die hebben gekozen voor specifieke abonnementstypes en aanbiedingen.

Smartsheet biedt ook twee ondersteuningspakketten: Standaard en Professionele ondersteuning. Het standaardpakket is gratis voor Enterprise-abonnementen en omvat doorlopende training met Smartsheet University en 24×7 wereldwijde telefonische ondersteuning.

Het professional pakket omvat alles uit het standaard pakket en daarbovenop Pro Desk. Pro Desk is een geplande één-op-één coaching sessie met een Smartsheet expert, uw toegewijde customer success manager.

Integraties met ClickUp

Verbind ClickUp met meer dan 1000 andere werktools om alle processen te stroomlijnen

ClickUp integreert met meer dan 1000 tools van derden om alle informatie op één plaats te centraliseren, zodat uw teams niet van context hoeven te wisselen en het gemakkelijk wordt om processen te stroomlijnen .

Integraties van derden met CRM-systemen, oplossingen voor projectmanagement, platforms voor resourcebeheer en andere bedrijfsapplicaties verminderen het aantal fouten en handmatige handelingen invoer van gegevens op verschillende systemen. Tijd besparen en krijg meer zichtbaarheid op de prestaties van uw business met ClickUp.

Hier is de lijst met de populairste tools waarmee ClickUp integreert:

Slack

HubSpot

Zoom

Gmail

Dropbox

GitHub

Figma

Integraties met Smartsheet

De integraties met Smartsheet zijn competent in het vermijden van gegevens in silo's en stellen uw team in staat om beter geïnformeerde, gegevensgedreven beslissingen te nemen. De integraties omvatten tools voor messaging en communicatie, software voor het samenwerken aan content en oplossingen voor veiligheid en governance.

Hier is de lijst met de populairste tools waarmee Smartsheet integreert:

DocuSign

Jira

Slack

Tableau

Zapier

ClickUp vs. Smartsheet op Reddit

We zijn naar Reddit gegaan om te kijken wat mensen denken over Smartsheet vs ClickUp, welke van de twee beter scoort dan de andere. Over het algemeen zijn de stemmen in het voordeel van ClickUp. Hier zijn enkele beoordelingen die onze bevindingen ondersteunen:

Deze gebruiker juichte ClickUp's potentieel toe als software voor taakbeheer en de functies voor samenwerking:

"ClickUp is veel beter in taakbeheer, dus het is geweldig voor het bijhouden van Sprints en bouwtaken op laag niveau. Ons ontwikkelteam werkt ermee en de dashboards zijn geweldig om te bekijken tijdens onze dagelijkse vergaderingen. Het is veel beter voor samenwerking binnen het team en de aanpasbaarheid van lijsten is enorm. De weergave van Gantt kan echter maar zoveel doen en de tijdsregistratie en het budgetbeheer laten te wensen over."

Deze gebruiker benadrukt de betaalbare prijs van ClickUp en de voortdurende productupdates:

"ClickUp heeft ook een continue cyclus van releases en breidt zijn mogelijkheden voortdurend uit. Het is heel betaalbaar. De community waar je vragen kunt stellen, functies kunt voorstellen, enz. wordt actief gemonitord en er is interactie met het team."

**Welke tool voor projectmanagement is het beste voor softwareteams?

In de strijd tussen Smartsheet en ClickUp gaat ClickUp aan de leiding als de juiste software voor projectmanagement.

Smartsheet is een zeer efficiënte projectmanagementsoftware met talloze aangepaste mogelijkheden en integraties. Maar als u uw softwareteam probeert te visualiseren met Smartsheet, zal het niet aan uw verwachtingen voldoen.

De spreadsheet-achtige interface, beperkte automatisering en beperkte rapportageopties zullen niet voldoen aan de behoeften van moderne softwareteams en next-generation teams.

ClickUp daarentegen blinkt uit op deze gebieden en triomfeert in real-time samenwerking. ClickUp is ideaal voor softwareteams, inclusief teams die op afstand werken, om resources efficiënt te beheren en moeiteloos meerdere projecten af te handelen.

ClickUp past zich snel aan uw Business-abonnement en behoeften aan. ClickUp schaalt met nieuwe functies, integraties en sjablonen voor softwareontwikkeling naarmate uw bedrijf groeit.Klaar om projectmanagement naar een hoger niveau te tillen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !