Slack vs. Monday - welke samenwerkingstool is het beste?

Het is een uitdaging om samen te werken met meerdere teams en tegelijkertijd de naderende deadlines en sprinttijdlijnen te beheren.

Hoewel er honderden samenwerkingstools beschikbaar zijn, zijn Slack en Monday (monday.com) er twee die eruit springen.

Slack is eenvoudig te gebruiken en maakt samenwerken tot een fluitje van een cent. Tegelijkertijd staat Monday voor projectmanagement en planning.

Is het een overbodige samenwerking om ze samen te gebruiken? Kan de een de ander vervangen? Is er een ander hulpmiddel in de mix dat beide kan vervangen?

Maak je vast voor de ultieme vergelijking tussen Slack en Monday.com. Een uitsplitsing van wat ze bieden aan functies, prijzen, ondersteuning en meer. En welke het beste is voor samenwerking.

Laten we om te beginnen een overzicht geven van Slack.

Wat is Slack?

via Slack Slack is een cloud-gebaseerde teamcommunicatie-app waarmee je met je team kunt samenwerken wanneer, waar en hoe het jou het beste uitkomt. Het integreert met duizenden andere apps, waardoor het een veelzijdige app voor teamsamenwerking is.

Slack vereenvoudigt teamcommunicatie . Gebruik het om:

In realtime te chatten via alleen-uitgenodigde kanalen of rechtstreekse berichten

Audio-/videoclips verzenden

Bestanden delen

Live video- of audiogesprekken voeren (via huddles) en meer

Hieronder vindt u een volledig overzicht van de belangrijkste functies van Slack en hoe ze u helpen om het volgende te bereiken communicatiedoelen .

Slack functies

1. Real-time communicatie

Slack biedt meerdere communicatieopties, waaronder directe chat, projectgerichte, gedeelde kanalen en live audio- of videogesprekken. Gebruik interactieve elementen zoals reacties, emoji's, GIF's en @mentions om de conversaties .

via Slack

2. Canvas voor samenwerking en workflowautomatisering

Met Canvas kunnen projectmanagers informatie organiseren, verzamelen, samenwerken en delen vanaf één plek.

Slack doet dienst als tool voor projectbeheer met Canvas. Maak een aangepast canvas voor alles waar je aan werkt-vergadernotities, projecten of checklists, en deel het vervolgens in het juiste Slack-kanaal om samen te werken met je collega's.

Canvas is bijvoorbeeld geschikt om vooraf agenda's voor vergaderingen te maken. Gebruik het om gespreksonderwerpen toe te voegen/te bewerken, om actiepunten gebruik @-vermeldingen om aanwezigen toe te voegen of wijs rechtstreeks taken aan hen toe.

via Slack

Het beste van alles is dat Slack Canvases wordt geleverd met een vooraf ingestelde sjablonengalerij. Kies uit sjablonen voor het inwerken van medewerkers tot productbriefings en wekelijkse synchronisatie, zodat je nooit helemaal opnieuw hoeft te beginnen.

via Slack

3. Apps en integraties

Slack integreert verder met je favoriete apps voor samenwerking en productiviteit. Vind meer dan 2600+ apps in de app directory van Slack, waaronder de meeste levensreddende tools zoals Google Drive, Microsoft Teams, HubSpot, Gmail en meer.

Daarnaast kun je aangepaste apps bouwen met behulp van Slack API's.

Gebruik bijvoorbeeld apps als Polly om een leuke poll of quiz te houden op verschillende kanalen. Druk op [/] om de app op elk moment tussen gesprekken door te activeren.

via Slack

4. Work-Flow Builder (Automatisering)

Als je dacht dat Slack gewoon een messagingtool was, hou dan mijn bier vast! 🍺

Slack heeft baanbrekende automatiseringsmodules die werken met eenvoudige drag-and-drop functies (geen codering vereist). Gebruik ze om alledaagse processen snel om te zetten in geautomatiseerde workflows.

via Slack

Door Slack Canvas te gebruiken voor een asynchrone stand-up verloopt de communicatie binnen het team soepeler, vooral als mensen in verschillende tijdzones werken of drukke schema's hebben. Dit is hoe het werkt.

Maak een speciale canvas in Slack speciaal voor stand-up vergaderingen. Deel updates, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft

Maak een standaard formaat voor updates: behandel de belangrijkste vooruitgang, overwinningen, uitdagingen en plannen. Houd het beknopt maar uitgebreid

Post updates wanneer het elk teamlid uitkomt. Voeg opsommingstekens of korte beschrijvingen toe en draag bij wanneer het hen uitkomt

Bekijk en becommentarieer elkaars updates in het canvas, wat de samenwerking bevordert ondanks verschillende werktijden

Het canvas wordt een overzicht van ieders voortgang, een handige bron voor het bijhouden van eerdere updates en het behouden van een gedeeld begrip van het lopende werk

Stel herinneringen in om het canvas regelmatig te controleren zodat updates op tijd worden gezien en beantwoord

Pas het formaat of de canvasstructuur aan op basis van feedback van het team om ervoor te zorgen dat het effectief is in het vastleggen van informatie en het bevorderen van teamwerk

Effectief communiceren, beter samenwerken en op de hoogte blijven van lopende taken, terwijl je rekening houdt met verschillende schema's en tijdzones.

via Slack

Met de no-code workflowbouwer van Slack kun je processen automatiseren met behulp van functies, voorwaarden en triggers. Maak aangepaste apps op miniatuurformaat (Slack-bots) met behulp van de Slack API.

Brownie points voor de ontwikkelaarstools van Slack! Ze vereenvoudigen het ontwikkelingsproces met handige online bronnen en documenten.

Slack's prijzen

Gratis voor altijd

Pro : $8,75/maand per gebruiker

: $8,75/maand per gebruiker Zakelijk+ : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Ondernemingsraster: Aangepaste prijzen

Wat is maandag?

Monday.com, ook bekend als Maandag, dient als een uitgebreide tool voor projectbeheer en samenwerking . De aanpasbaarheid maakt het een essentieel hulpmiddel voor projectbeheer en het stroomlijnen van zakelijke workflows.

In tegenstelling tot Slack neigt het platform meer naar beheer dan naar samenwerking alleen. Werk met intuïtieve dashboards, taakbeheer borden en aanpasbare workflows.

via Maandag Monday heeft ook een speciale app marktplaats voor widgets en apps van derden. Gebruik deze om de mogelijkheden van Monday WorkOS uit te breiden en te verbeteren.

Maandag functies

1. Gebruiksvriendelijk

We vinden monday.com's WorkOS visueel aantrekkelijk en intuïtief in gebruik. Het beheren van projecten is eenvoudig met drag-and-drop, click-and-done tools-er komt geen code aan te pas.

Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig items, widgets, visuals en teamleden op je dashboard slepen en neerzetten om ze in een handomdraai toe te voegen.

Tweak hetzelfde dashboard met resource management widgets zoals tijdregistratie, werklastindicatoren, enz.

via maandag

Makkelijk, toch?

Bovendien kun je kiezen uit de uitgebreide galerij van meer dan 200 kant-en-klare sjablonen van Monday, zodat je nooit vanaf nul hoeft te beginnen.

via maandag

2. Samenwerking

WorkDocs van Monday.com blinkt uit in samenwerking met zijn intuïtieve functies zoals realtime updates, bestanden delen en naadloze communicatie.

Bewerk samen in realtime, deel direct commentaar, en medewerkers betrekken -allemaal in één document. Ga verder dan samenwerking en zet uw tekst om in actie-items op een willekeurige maandag.com board om de zaken soepel te laten verlopen.

via maandag

3. Beheer

Werk met aanpasbare dashboards en boards die verschillende weergaven bieden zoals Kanban, kalender, tijdlijn, Gantt chart en meer. Wat de behoeften van je team, project of bedrijf ook zijn, Monday heeft iets voor je.

via maandag

Voeg meer dan 30 aangepaste widgets toe om een holistisch beeld van het project te krijgen, inclusief widgets voor tijdregistratie, workflow en prestatiemeting.

via maandag

4. Apps en integraties

Monday.com heeft een robuuste app directory met meer dan 200 apps van derden, waaronder communicatie, marketing, ERP, CRM en meer. Zoek integraties met populaire apps zoals Slack, Google Calendar, MailChimp, HubSpot en andere tools.

5. Automatisering en workflows

Maandag's WorkOS biedt een gebruiksvriendelijke no-code workflow builder met als bonus meer dan 200 kant-en-klare automatiseringssjablonen. Gebruik ze of maak zelf automatiseringen om workflows te activeren op basis van gebeurtenissen, acties of functies.

via maandag

Maandag prijzen

Gratis voor altijd

Basis : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Standaard: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Pro: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: aangepaste prijzen

Slack vs Monday.com: Eigenschappen vergeleken

Als je hier bent, weet je dat zowel Slack als Monday indrukwekkende samenwerkingsfuncties bieden.

Monday onderscheidt zich echter door zijn aanpassings- en beheertools, terwijl Slack het eenvoudig houdt en uitblinkt in teamcommunicatie.

Bekijk deze tabel voor een snel overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de twee.

Laten we eens kijken naar hun belangrijkste functies om de ultieme samenwerkingssoftware te vinden.

Feature #1. Teamcommunicatie

Laten we eerlijk zijn: projectmanagers hebben moeite om teams op één lijn te houden. E-mails zijn geweldig, maar de meeste e-mailplatforms hebben bijna geen integraties.

Laten we eens kijken hoe Monday.com vs. Slack zich verhouden tot het bevorderen van teamcommunicatie.

Slack

Slack kan beter worden gekwalificeerd als een geavanceerd berichtenplatform. Met deze tool kun je op alle fronten met verschillende teams praten: chatten, audio- en videogesprekken.

Maak kanalen aan om informatie te verspreiden of mensen rechtstreeks te berichten. Nog beter, privéruimtes werken als beveiligde discussieborden om afdelingsberichten en follow-ups te communiceren.

via Slack

**Maandag

Maandag WorkOS heeft echter (voorlopig) geen ingebouwde chatfunctie.

Maar ja, je kunt publiekelijk communiceren op discussieborden. Dat betekent dat je een gebruiker niet individueel een bericht kunt sturen.

Maandag heeft echter de optie om publiekelijk te communiceren via discussieborden. Vind interactieve elementen zoals @-vermeldingen, emoji's, annotaties en meer om commentaar te geven en efficiënt te communiceren binnen de taakemmer.

Winnaar: Slack is voor ons een duidelijke winnaar op het gebied van realtime messaging en communicatiefuncties.

Feature #2. Samenwerking

Als het gaat om Monday vs. Slack, hebben beide hun unieke set functies om samen te werken aan projecten.

Laten we eens kijken wie de beste heeft.

Slack

Slack is meer een berichtenapp en biedt Canvases voor teamsamenwerking.

Canvassen zijn ongetwijfeld goed! Maar ze hebben aanpassingen en belangrijke functies nodig.

Je zult het min of meer zien als een hulpmiddel voor het maken van notities, waar je belangrijke informatie in kunt zetten, bestanden kunt delen, video's kunt insluiten en samen met belanghebbenden kunt bewerken.

Maak geautomatiseerde workflows om ondersteuning aan te vragen, goedkeuringen in te dienen of problemen te melden - binnen het canvas.

Gebruik bijvoorbeeld het Canvas-sjabloon 'Incident Summary' van Slack om problemen te markeren, prioritaire acties aan te vragen en vragen te stellen door de juiste mensen in het Canvas te vermelden.

via Slack

**Maandag

Monday biedt daarentegen Workdocs om samen te werken en ideeën uit te voeren vanaf één blad. Transcribeer vergaderingen, markeer belangrijke punten en tag teamleden om ter plekke vergaderagenda's toe te wijzen.

via maandag

Embed borden, dashboards, afbeeldingen, video's en meer direct in werkdocumenten. Het beste deel is dat elk onderdeel automatisch wordt gesynchroniseerd en bijgewerkt terwijl je werkt.

Winnaar: Beide tools bieden unieke samenwerkingsfuncties, dus het is gelijkspel! 🤝

Feature #3. Beheer

Het is moeilijk om zowel samenwerkings- als managementfuncties in één bepaalde tool te vinden. Laten we eens kijken hoe Slack en Monday omgaan met projectmanagement.

Slack

Slack is in de eerste plaats ontworpen voor teamcommunicatie. De opties om privékanalen, groepen en canvassen aan te maken helpen echter wel bij het teambeheer. Dat gezegd hebbende, verwachten we niet dat Slack complexe projecten beheert.

Maandag

Hoewel inferieur aan Slack op het gebied van real-time communicatie, beheert monday.com taken, workflows en projecten goed.

Maandag heeft veel beheerfuncties, waaronder aanpasbare borden en weergaven om je te helpen al je werk te centraliseren. Deel boards met andere teams voor een betere samenwerking!

via maandag

En niet te vergeten, de intuïtieve dashboards van Monday kunnen volledig worden aangepast met widgets - zonder een enkele regel code. Vind widgets voor real-time tijdregistratie, overzicht van de werklast en het analyseren van de prestaties van het team onder één dak.

via maandag

Winnaar: Monday is een winnaar in deze categorie vanwege de uitgebreide beheerfuncties en -tools.

Feature #4. Apps en integraties

Als je jongleert tussen verschillende projecten en afdelingen, weet je nooit welke apps je op een bepaald moment nodig hebt. Gelukkig hebben zowel monday.com als Slack een heleboel integraties met derden.

Wie wint er in deze categorie van Slack vs monday.com? Laten we het uitzoeken.

Slack

Slack heeft een app directory met meer dan 2.000 toonaangevende apps en software.

Bovendien biedt de tool aangepaste API's, zodat je apps op maat kunt bouwen die integreren met je interne systemen en processen.

Maandag

Monday biedt integraties met meer dan 200 apps van derden uit verschillende categorieën, waaronder communicatie, productiviteit, CRM's en meer.

Winnaar: Beide samenwerkingstools bieden krachtige, onbeperkte integraties. En dus hebben we weer een gelijkspel! 🤝

Feature #5. Automatisering en workflows

Beide platformen bieden eenvoudige no-code automatisering. Automatiseer alles met eenvoudige drag-and-drop bouwstenen, van eenvoudige tot complexe workflows.

Bovendien hebben beide plug-and-play connectors waardoor het integreren van andere apps een fluitje van een cent is.

wat is het verschil? Laten we dat eens uitzoeken.

Slack

Slack heeft een robuust bot-framework waarmee je bots op maat kunt bouwen.

Gebruik ze om monotone taken en workflows te automatiseren, zoals het automatisch toewijzen van taken en het verzenden van updates en herinneringen naar kanalen.

Maandag

Monday biedt daarentegen kant-en-klare automatiseringssjablonen om de ontwikkeling van workflows te vereenvoudigen. Kies uit meer dan 200 verschillende automatiseringsrecepten en -sjablonen.

Winnaar: Dankzij Monday's vooraf ingestelde automatiseringssjablonen is het bouwen van workflows een peulenschil. En dus beschouwen we Monday als een winnaar in deze categorie.

Slack vs. Monday.com op Reddit

We namen het debat over de beste samenwerkingstool mee naar Reddit. En raad eens! We kwamen een aantal echte gebruikersrecensies tegen.

Toen we bijvoorbeeld zochten op Maandag vs Slack op Reddit veel gebruikers vonden het moeilijk om belangrijke spelers of teamleden te betrekken bij je updates en workflow.

natuurlijk, het is geweldig voor het bijhouden van tijd en geld besteed aan projecten en het genereren van facturen. Maar het maakt het erg moeilijk om freelancers, klanten, partners en andere belangrijke externe mensen op te nemen in je updates en workflow. Helaas kan geen enkele API of SaaS-oplossing het feit oplossen dat maandag niet goed samenwerkt met spreadsheets."_

Terwijl Slack bij de meeste gebruikers geliefd was om zijn gebruiksvriendelijke interface, integraties en communicatiefuncties.

Maak kennis met ClickUp-Het beste alternatief voor (Slack vs. Monday.com)

Ontdek ClickUp om de samenwerking tussen uw teams te beheren met de kracht van AI, 15+ weergaven en taakautomatiseringen

Maandag en Slack hebben allebei bepaalde beperkingen. Wil je een tool die alles heeft? Stap over op ClickUp!

ClickUp is uw alles-in-één app om taken, Docs, Chat, Doelen en meer op één plek te beheren. Of u nu een student, eigenaar van een klein bedrijf of projectmanager bent die wil samenwerken, ClickUp is ontworpen om teamsamenwerking naar een hoger niveau te tillen.

ClickUp biedt maandag-achtige tools voor projectbeheer en Slack-achtige real-time communicatie.

Gelooft u ons niet? Kijk dan eens naar de samenwerkingsfuncties van ClickUp.

1. Ingebouwde chatfunctie

ClickUp Chat is een tool om updates te delen, bronnen te koppelen en naadloos samen te werken - u hebt alleen een betrouwbare internetverbinding nodig.

Net als bij Slack kunt u met de chatfunctie van ClickUp verschillende ruimtes of chatgroepen naast projecten maken. Schakel rolgebaseerde toegang in om te bepalen wie gesprekken kan bekijken, zodat gesprekken zo lang als u wilt privé blijven.

Nog beter, gebruik @mentions en wijs direct opmerkingen toe om leden in realtime op de hoogte te stellen van berichten.

Deel eenvoudig updates, links, reacties en consolideer belangrijke gesprekken met de chatweergave in ClickUp

2. ClickUp AI

via ClickUp AI In vergelijking verslaat ClickUp Monday in AI-ondersteuning.

Dit is waarom:

De AI van Monday.com is beperkt tot zijn Sales CRM. Gebruikt hooguit AI om tekst in Word-documenten samen te vatten.

Aan de andere kant gebruikt ClickUp AI voor projectplanning actie-items en subtaken maken en vloeiend schrijven. Nog beter, gebruik onze AI-promptsjablonen voor beter projectbeheer en engineering.

3. Projectbeheer

De projectbeheerfunctie van ClickUp biedt 10+ aanpasbare weergaven, waardoor projectplanning en -beheer eenvoudiger en sneller worden.

Houd iedereen op dezelfde pagina en afgestemd op de projectdoelen met behulp van Afsprakenboek sjabloon projectmanagement door ClickUp Gebruik whiteboards en mindmaps om uw projecten, ideeën en taken te plannen met behulp van visuele overzichten. ClickUp biedt een uitgebreide galerij van projectmanagementsjablonen voor mindmapping en planning.

Bovendien fungeert het intuïtieve dashboard van ClickUp als een controlecentrum voor uw project. Van hieruit kunt u ontwikkelings sprints en resources in real-time volgen en beheren. Gebruik aangepaste grafieken, widgets en datavisualisatie-elementen om het dashboard verder aan te passen aan uw projectbehoeften.

Laten we eerlijk zijn; teams houden van de UI van Slack voor communicatie. En omdat dat zo is, kun je met de ClickUp Slack-integratie samenwerken aan projecten zonder Slack te verlaten.

De ClickUp-Slack integratie om eenvoudig ClickUp-taken aan te maken binnen Slack

Overstappen naar ClickUp: Uw alles-in-één samenwerkingstool

In plaats van jongleren met Slack en Maandag alternatieven kies een tool die functies voor samenwerking, communicatie en beheer combineert in één platform.

Waarom probeert u niet ClickUp vandaag nog? - Het is gratis om te beginnen!